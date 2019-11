Image 1 of 20 Belletti smiles after winning stage three (Image credit: Bettini Photo) Image 2 of 20 Damiano Caruso (Liquigas-Cannondale) (Image credit: Bettini Photo) Image 3 of 20 Belletti sprays the champagne after winning stage three (Image credit: Bettini Photo) Image 4 of 20 Daniele Pietropolli (Lampre-ISD) pulls on the winner's blue jersey (Image credit: Bettini Photo) Image 5 of 20 Sacha Modolo (Colnago-CSF Inox) (Image credit: Bettini Photo) Image 6 of 20 Daniele Pietropolli (Lampre-ISD) (Image credit: Bettini Photo) Image 7 of 20 The final overall podium, with Pietropolli in the winner's blue jersey (Image credit: Bettini Photo) Image 8 of 20 Damiano Cunego (Lampre-ISD) (Image credit: Bettini Photo) Image 9 of 20 The stage three podium: Napolitano, winner Manuel Belletti and his teammate Sacha Modolo (Image credit: Bettini Photo) Image 10 of 20 Daniel Oss (Liquigas-Cannondale) (Image credit: Bettini Photo) Image 11 of 20 Manuel Belletti gives himself a round of applause (Image credit: Bettini Photo) Image 12 of 20 The Colnago riders had plenty to celebrate (Image credit: Bettini Photo) Image 13 of 20 Danilo Napolitano (Acqua & Sapone) (Image credit: Bettini Photo) Image 14 of 20 Italian veteran Andre Noe' (Farnese Vini-Neri Sottoli) (Image credit: Bettini Photo) Image 15 of 20 The riders gather for the start in Pizzo Calabro (Image credit: Bettini Photo) Image 16 of 20 Damiano Cunego shows his new Lampre-ISD jersey (Image credit: Bettini Photo) Image 17 of 20 Manuel Belletti won the sprint comfortably (Image credit: Bettini Photo) Image 18 of 20 Colnago-ISF Inox took first and third (Image credit: Bettini Photo) Image 19 of 20 Manuel Belletti (Colnago-CSF Inox) (Image credit: Bettini Photo) Image 20 of 20 Overall winner Daniele Pietropolli (Lampre-ISD) (Image credit: Bettini Photo)

Manual Belletti (Colnago CSF Inox) won the third and final stage of the Giro della Provincia di Reggio Calabria in southern Italy, beating Danilo Napolitano (Acqua & Sapone) and teammate Sasha Modolo (Colnago CSF) in a sprint finish.

Daniele Pietropolli (Lampre-ISD) finished in the same time and so secured overall victory for a second time in this early season three-day race in Southern Italy.

The hotly contested stage was marked by a 120km breakaway by Christian Benenati (De Rosa) and Norberto Wilches (Meridiana). The two were eventually caught and Sergio Laganà (De Rosa-Flaminia) had a go but he too was pulled back by the peloton ready for the sprint finish.

Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Manuel Belletti (Ita) Colnago - CSF Inox 4:29:42 2 Danilo Napolitano (Ita) Acqua & Sapone 3 Sacha Modolo (Ita) Colnago - CSF Inox 4 Gianluca Maggiore (Ita) De Rosa - Ceramica Flaminia 5 Oscar Gatto (Ita) Farnese Vini - Neri Sottoli 6 Stefan Schumacher (Ger) Miche 7 Daniele Pietropolli (Ita) Lampre - ISD 8 Damiano Caruso (Ita) Liquigas-Cannondale 9 Roberto Cesaro (Ita) Miche 10 Giuseppe Di Salvo (Ita) Miche 11 Kurt Hoveljnk (Bel) Donckers Koffie 12 Daniel Oss (Ita) Liquigas-Cannondale 13 Federico Canuti (Ita) Colnago - CSF Inox 14 Jose Rodolfo Serpa Perez (Col) Androni Giocattoli 15 Luka Mezgec (Slo) Sava 16 Edoardo Girardi (Ita) De Rosa - Ceramica Flaminia 17 Fortunato Baliani (Ita) d'Angelo & Antenucci - Nippo 18 Francesco Gavazzi (Ita) Lampre - ISD 19 Pasquale Muto (Ita) Miche 20 Alessandro Proni (Ita) Acqua & Sapone 21 Pier Paolo De Negri (Ita) Farnese Vini - Neri Sottoli 22 Fabio Taborre (Ita) Acqua & Sapone 23 Francesco Failli (Ita) Farnese Vini - Neri Sottoli 0:00:06 24 Diego Ulissi (Ita) Lampre - ISD 25 Patxi Javier Vila Errandonea (Spa) De Rosa - Ceramica Flaminia 26 Vitaliy Buts (Ukr) Lampre - ISD 27 Emanuele Bindi (Ita) Meridiana Kamen Team 28 Luca Ascani (Ita) d'Angelo & Antenucci - Nippo 29 Damiano Cunego (Ita) Lampre - ISD 30 Marco Frapporti (Ita) Colnago - CSF Inox 31 Kevin Hulsmans (Bel) Donckers Koffie - Jelly Belly 32 Alain Van Der Velde (Ned) Donckers Koffie - Jelly Belly 33 Emanuel Vona (Ita) Farnese Vini - Neri Sottoli 34 Abel Maximiliano Richese (Arg) d'Angelo & Antenucci - Nippo 35 Rafai Chtioui (Tun) Acqua & Sapone 36 Ruggiero Marzoli (Ita) Acqua & Sapone 37 Angel Vicioso Arcos (Spa) Androni Giocattoli 38 Simone Campagnaro (Ita) d'Angelo & Antenucci - Nippo 39 Maciej Paterski (Pol) Liquigas-Cannondale 40 Gašper Švab (Slo) Sava 41 Huub Duyn (Ned) Donckers Koffie - Jelly Belly 0:00:14 42 Domenico Agosta (Ita) Meridiana Kamen Team 43 James Spragg (GBr) Donckers Koffie - Jelly Belly 44 Fabio Piscopiello (Ita) De Rosa - Ceramica Flaminia 45 Alberto Di Lorenzo (Ita) Meridiana Kamen Team 0:00:22 46 Francesco Ginanni (Ita) Androni Giocattoli 47 Cayetano José Sarmiento Tunarrosa (Col) Acqua & Sapone 0:00:24 48 Davide Ricci Bitti (Ita) Farnese Vini - Neri Sottoli 0:00:26 49 Andrea Noe' (Ita) Farnese Vini - Neri Sottoli 50 Leonardo Pinizzotto (Ita) Miche 51 Simone Stortoni (Ita) Colnago - CSF Inox 52 Blaz Bonca (Slo) Meridiana Kamen Team 53 Henry Frusto (Ita) d'Angelo & Antenucci - Nippo 54 Sergio Lagana' (Ita) De Rosa - Ceramica Flaminia 55 Dmytro Krivtsov (Ukr) Lampre - ISD 56 Maciej Bodnar (Pol) Liquigas-Cannondale 57 Edward King (USA) Liquigas-Cannondale 58 Diego Caccia (Ita) Farnese Vini - Neri Sottoli 59 Kristijan Durasek (Cro) Loborika Favorit Team 60 Tiziano Dall'antonia (Ita) Liquigas-Cannondale 61 Mauro Da Dalto (Ita) Liquigas-Cannondale 62 Paolo Longo Borghini (Ita) Liquigas-Cannondale 63 Tomislav Danculovic (Cro) Loborika Favorit Team 64 Hrvoje Miholjevic (Cro) Loborika Favorit Team 65 Gianluca Randazzo (Ita) Miche 66 Sander Helven (Bel) Donckers Koffie - Jelly Belly 67 Michael Vanderaerden (Bel) Donckers Koffie - Jelly Belly 68 Filippo Savini (Ita) Colnago - CSF Inox 69 Volodymyr Zagorodny (Ukr) Miche 70 Leonardo Bertagnolli (Ita) Lampre - ISD 71 Leopoldo Rocchetti (Ita) Miche 72 Simone Masciarelli (Ita) Acqua & Sapone 73 Alessandro Donati (Ita) Acqua & Sapone 74 Vladimir Kerkez (Slo) Sava 75 Leonardo Giordani (Ita) Farnese Vini - Neri Sottoli 76 Mariano Giallorenzo (Ita) Meridiana Kamen Team 77 Emanuel Kišerlovski (Cro) Loborika Favorit Team 78 Giairo Ermeti (Ita) Androni Giocattoli 0:00:46 79 Juan Pablo Wilches (Col) Meridiana Kamen Team 0:00:53 80 Roberto Ferrari (Ita) Androni Giocattoli 81 Alessandro Bertolini (Ita) Androni Giocattoli 0:01:19 82 Jure Bitenc (Slo) Sava 0:01:43 83 Vitaliy Kondrut (Ukr) Lampre - ISD 0:01:56 84 Michele Napoli (Ita) Meridiana Kamen Team 0:02:37 85 Paolo Bailetti (Ita) De Rosa - Ceramica Flaminia 86 Michele Merlo (Ita) De Rosa - Ceramica Flaminia 0:04:32 87 Federico Rocchetti (Ita) De Rosa - Ceramica Flaminia 88 Stefano Pirazzi (Ita) Colnago - CSF Inox 89 Matteo Fedi (Ita) De Rosa - Ceramica Flaminia 90 Darko Blazevic (Cro) Meridiana Kamen Team 91 Norberto Wilches (Col) Meridiana Kamen Team 92 Cristiano Benenati (Ita) De Rosa - Ceramica Flaminia 0:07:01 93 Tim Mikelj (Slo) Sava 0:14:27 94 Domen Kalan (Slo) Sava

Sprint 1 # Rider Name (Country) Team Result 1 Cristiano Benenati (Ita) De Rosa - Ceramica Flaminia 6 pts 2 Norberto Wilches (Col) Meridiana Kamen Team 4 3 Vitaliy Kondrut (Ukr) Lampre - ISD 2

Sprint 2 # Rider Name (Country) Team Result 1 Cristiano Benenati (Ita) De Rosa - Ceramica Flaminia 6 pts 2 Norberto Wilches (Col) Meridiana Kamen Team 4 3 Domenico Agosta (Ita) Meridiana Kamen Team 2

Sprint 3 # Rider Name (Country) Team Result 1 Sergio Lagana' (Ita) De Rosa - Ceramica Flaminia 6 pts 2 Cayetano José Sarmiento Tunarrosa (Col) Acqua & Sapone 4 3 Simone Masciarelli (Ita) Acqua & Sapone 2

Mountain 1 # Rider Name (Country) Team Result 1 Norberto Wilches (Col) Meridiana Kamen Team 3 pts 2 Stefano Pirazzi (Ita) Colnago - CSF Inox 2 3 Patxi Javier Vila Errandonea (Spa) De Rosa - Ceramica Flaminia 1

Best young rider # Rider Name (Country) Team Result 1 Sacha Modolo (Ita) Colnago - CSF Inox 4:29:42 2 Damiano Caruso (Ita) Liquigas-Cannondale 3 Daniel Oss (Ita) Liquigas-Cannondale 4 Luka Mezgec (Slo) Sava 5 Diego Ulissi (Ita) Lampre - ISD 0:00:06 6 James Spragg (GBr) Donckers Koffie - Jelly Belly 0:00:14 7 Cayetano José Sarmiento Tunarrosa (Col) Acqua & Sapone 0:00:24 8 Blaz Bonca (Slo) Meridiana Kamen Team 0:00:26 9 Kristijan Durasek (Cro) Loborika Favorit Team 10 Sander Helven (Bel) Donckers Koffie - Jelly Belly 11 Michael Vanderaerden (Bel) Donckers Koffie - Jelly Belly 12 Jure Bitenc (Slo) Sava 0:01:43 13 Michele Napoli (Ita) Meridiana Kamen Team 0:02:37 14 Stefano Pirazzi (Ita) Colnago - CSF Inox 0:04:32 15 Matteo Fedi (Ita) De Rosa - Ceramica Flaminia 16 Tim Mikelj (Slo) Sava 0:14:27 17 Domen Kalan (Slo) Sava

Teams # Rider Name (Country) Team Result 1 Miche 13:28:46 2 Colnago - Csf Inox 0:00:20 3 Acqua & Sapone 4 De Rosa - Ceramica Flaminia 0:00:26 5 Lampre - Isd 6 Farnese Vini - Neri Sottoli 7 Liquigas-Cannondale 8 Androni Giocattoli 9 Donckers Koffie - Jelly Belly 0:00:32 10 D'Angelo & Antenucci - Nippo 11 Sava 0:00:52 12 Meridiana Kamen Team 0:01:02 13 Loborika Favorit Team 0:01:12

Final overall classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Daniele Pietropolli (Ita) Lampre - ISD 13:52:54 2 Jose Rodolfo Serpa Perez (Col) Androni Giocattoli 0:00:06 3 Daniel Oss (Ita) Liquigas-Cannondale 0:00:09 4 Damiano Caruso (Ita) Liquigas-Cannondale 0:00:10 5 Fortunato Baliani (Ita) d'Angelo & Antenucci - Nippo 6 Francesco Gavazzi (Ita) Lampre - ISD 0:00:11 7 Alessandro Proni (Ita) Acqua & Sapone 0:00:13 8 Pasquale Muto (Ita) Miche 0:00:15 9 Federico Canuti (Ita) Colnago - CSF Inox 0:00:27 10 Patxi Javier Vila Errandonea (Spa) De Rosa - Ceramica Flaminia 11 Stefan Schumacher (Ger) Miche 0:00:30 12 Angel Vicioso Arcos (Spa) Androni Giocattoli 0:00:33 13 Francesco Failli (Ita) Farnese Vini - Neri Sottoli 0:00:34 14 Edoardo Girardi (Ita) De Rosa - Ceramica Flaminia 0:00:37 15 Luca Ascani (Ita) d'Angelo & Antenucci - Nippo 0:00:43 16 Rafai Chtioui (Tun) Acqua & Sapone 17 Gašper Švab (Slo) Sava 18 Maciej Paterski (Pol) Liquigas-Cannondale 0:00:46 19 Damiano Cunego (Ita) Lampre - ISD 0:00:52 20 Simone Stortoni (Ita) Colnago - CSF Inox 0:00:56 21 Andrea Noe' (Ita) Farnese Vini - Neri Sottoli 0:02:24 22 Diego Caccia (Ita) Farnese Vini - Neri Sottoli 0:02:26 23 Paolo Bailetti (Ita) De Rosa - Ceramica Flaminia 0:03:14 24 Leonardo Giordani (Ita) Farnese Vini - Neri Sottoli 0:03:31 25 Emanuele Bindi (Ita) Meridiana Kamen Team 0:03:35 26 Oscar Gatto (Ita) Farnese Vini - Neri Sottoli 0:03:36 27 Fabio Taborre (Ita) Acqua & Sapone 0:03:59 28 Maciej Bodnar (Pol) Liquigas-Cannondale 0:04:15 29 Davide Ricci Bitti (Ita) Farnese Vini - Neri Sottoli 0:04:25 30 Vladimir Kerkez (Slo) Sava 0:04:36 31 Marco Frapporti (Ita) Colnago - CSF Inox 0:04:37 32 Roberto Ferrari (Ita) Androni Giocattoli 0:04:39 33 Cayetano José Sarmiento Tunarrosa (Col) Acqua & Sapone 0:04:56 34 Sergio Lagana' (Ita) De Rosa - Ceramica Flaminia 0:04:58 35 Gianluca Randazzo (Ita) Miche 0:05:40 36 Roberto Cesaro (Ita) Miche 0:05:50 37 Matteo Fedi (Ita) De Rosa - Ceramica Flaminia 0:06:12 38 Pier Paolo De Negri (Ita) Farnese Vini - Neri Sottoli 0:07:05 39 Emanuel Vona (Ita) Farnese Vini - Neri Sottoli 0:07:11 40 Edward King (USA) Liquigas-Cannondale 0:07:38 41 Diego Ulissi (Ita) Lampre - ISD 0:08:40 42 Abel Maximiliano Richese (Arg) d'Angelo & Antenucci - Nippo 0:08:46 43 Filippo Savini (Ita) Colnago - CSF Inox 0:08:50 44 Manuel Belletti (Ita) Colnago - CSF Inox 0:08:55 45 Ruggiero Marzoli (Ita) Acqua & Sapone 46 Leonardo Bertagnolli (Ita) Lampre - ISD 0:09:06 47 Alberto Di Lorenzo (Ita) Meridiana Kamen Team 0:09:11 48 James Spragg (GBr) Donckers Koffie - Jelly Belly 0:09:21 49 Francesco Ginanni (Ita) Androni Giocattoli 0:09:37 50 Leonardo Pinizzotto (Ita) Miche 0:09:41 51 Gianluca Maggiore (Ita) De Rosa - Ceramica Flaminia 0:09:54 52 Leopoldo Rocchetti (Ita) Miche 0:10:18 53 Blaz Bonca (Slo) Meridiana Kamen Team 0:10:20 54 Huub Duyn (Ned) Donckers Koffie - Jelly Belly 0:10:31 55 Kurt Hoveljnk (Bel) Donckers Koffie - Jelly Belly 0:11:05 56 Emanuel Kišerlovski (Cro) Loborika Favorit Team 0:11:06 57 Kevin Hulsmans (Bel) Donckers Koffie - Jelly Belly 0:11:25 58 Alessandro Donati (Ita) Acqua & Sapone 0:12:02 59 Sacha Modolo (Ita) Colnago - CSF Inox 0:12:04 60 Paolo Longo Borghini (Ita) Liquigas-Cannondale 0:12:09 61 Tiziano Dall'antonia (Ita) Liquigas-Cannondale 0:12:29 62 Giuseppe Di Salvo (Ita) Miche 0:12:35 63 Henry Frusto (Ita) d'Angelo & Antenucci - Nippo 0:13:03 64 Fabio Piscopiello (Ita) De Rosa - Ceramica Flaminia 0:13:34 65 Simone Campagnaro (Ita) d'Angelo & Antenucci - Nippo 0:13:51 66 Simone Masciarelli (Ita) Acqua & Sapone 0:13:59 67 Volodymyr Zagorodny (Ukr) Miche 0:14:19 68 Danilo Napolitano (Ita) Acqua & Sapone 0:14:36 69 Tomislav Danculovic (Cro) Loborika Favorit Team 0:14:48 70 Hrvoje Miholjevic (Cro) Loborika Favorit Team 71 Giairo Ermeti (Ita) Androni Giocattoli 0:14:49 72 Domenico Agosta (Ita) Meridiana Kamen Team 0:14:58 73 Mauro Da Dalto (Ita) Liquigas-Cannondale 0:15:18 74 Alessandro Bertolini (Ita) Androni Giocattoli 0:15:21 75 Darko Blazevic (Cro) Meridiana Kamen Team 0:17:15 76 Mariano Giallorenzo (Ita) Meridiana Kamen Team 0:17:21 77 Luka Mezgec (Slo) Sava 0:17:46 78 Michele Napoli (Ita) Meridiana Kamen Team 0:18:11 79 Cristiano Benenati (Ita) De Rosa - Ceramica Flaminia 0:18:32 80 Federico Rocchetti (Ita) De Rosa - Ceramica Flaminia 0:19:59 81 Jure Bitenc (Slo) Sava 0:21:32 82 Norberto Wilches (Col) Meridiana Kamen Team 0:21:47 83 Stefano Pirazzi (Ita) Colnago - CSF Inox 0:22:25 84 Michele Merlo (Ita) De Rosa - Ceramica Flaminia 0:22:26 85 Vitaliy Buts (Ukr) Lampre - ISD 0:23:26 86 Juan Pablo Wilches (Col) Meridiana Kamen Team 0:24:11 87 Alain Van Der Velde (Ned) Donckers Koffie - Jelly Belly 0:24:21 88 Dmytro Krivtsov (Ukr) Lampre - ISD 0:25:42 89 Michael Vanderaerden (Bel) Donckers Koffie - Jelly Belly 0:26:17 90 Sander Helven (Bel) Donckers Koffie - Jelly Belly 91 Kristijan Durasek (Cro) Loborika Favorit Team 0:26:24 92 Vitaliy Kondrut (Ukr) Lampre - ISD 0:26:42 93 Domen Kalan (Slo) Sava 0:34:28 94 Tim Mikelj (Slo) Sava 0:34:35

Sprints classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Federico Rocchetti (Ita) De Rosa - Ceramica Flaminia 22 pts 2 Vitaliy Kondrut (Ukr) Lampre - ISD 18 3 Cristiano Benenati (Ita) De Rosa - Ceramica Flaminia 12 4 Stefano Pirazzi (Ita) Colnago - CSF Inox 10 5 Norberto Wilches (Col) Meridiana Kamen Team 8 6 Sergio Lagana' (Ita) De Rosa - Ceramica Flaminia 6 7 Michele Merlo (Ita) De Rosa - Ceramica Flaminia 6 8 Vitaliy Buts (Ukr) Lampre - ISD 6 9 Cayetano José Sarmiento Tunarrosa (Col) Acqua & Sapone 4 10 Kurt Hoveljnk (Bel) Donckers Koffie - Jelly Belly 2 11 Paolo Longo Borghini (Ita) Liquigas-Cannondale 2 12 Simone Masciarelli (Ita) Acqua & Sapone 2 13 Domenico Agosta (Ita) Meridiana Kamen Team 2 14 Alessandro Bertolini (Ita) Androni Giocattoli 2

Mountains classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Stefano Pirazzi (Ita) Colnago - CSF Inox 5 pts 2 Patxi Javier Vila Errandonea (Spa) De Rosa - Ceramica Flaminia 4 3 Daniele Pietropolli (Ita) Lampre - ISD 3 4 Norberto Wilches (Col) Meridiana Kamen Team 3 5 Fabio Taborre (Ita) Acqua & Sapone 2 6 Maciej Bodnar (Pol) Liquigas-Cannondale 2 7 Federico Rocchetti (Ita) De Rosa - Ceramica Flaminia 2 8 Jose Rodolfo Serpa Perez (Col) Androni Giocattoli 1 9 Damiano Cunego (Ita) Lampre - ISD 1