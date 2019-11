Image 1 of 19 Oscar Gatto (Farnese Vini) wins the sprint (Image credit: Bettini Photo) Image 2 of 19 Federico Rocchetti (De Rosa Flaminia) gets a special prize for winning the memorial prime (Image credit: Bettini Photo) Image 3 of 19 Daniele Pietropolli (Lampre-ISD) gets another trophy (Image credit: Bettini Photo) Image 4 of 19 It was wet and cold in Calabria (Image credit: Bettini Photo) Image 5 of 19 Oscar Gatto (Farnese Vini) on the podium (Image credit: Bettini Photo) Image 6 of 19 Daniel Oss (Liuigas-Cannondale) (Image credit: Bettini Photo) Image 7 of 19 Raphael Chtiui (Acqua & Sapone) (Image credit: Bettini Photo) Image 8 of 19 Gatto enjoys a man hug (Image credit: Bettini Photo) Image 9 of 19 Oscar Gatto (Farnese Vini-Neri Sottoli) (Image credit: Bettini Photo) Image 10 of 19 Oscar Gatto (Farnese Vini-Neri Sottoli) won it well (Image credit: Bettini Photo) Image 11 of 19 The Liquigas-Cannondale riders sign on (Image credit: Bettini Photo) Image 12 of 19 Former teammate Diego Caccia and Paolo Longo Borghini (Image credit: Bettini Photo) Image 13 of 19 Daniele Pietropolli (Lampre-ISD) in the leader's jersey (Image credit: Bettini Photo) Image 14 of 19 Oscar Gatto takes the win (Image credit: Bettini Photo) Image 15 of 19 Gatto has his eye on the finish line (Image credit: Bettini Photo) Image 16 of 19 Lampre underway during the stage (Image credit: Bettini Photo) Image 17 of 19 The day's podium: Daniel Oss (Liquigas), Oscar Gatto (Farnese-Neri) and Francesco Gavazzi (Lampre) (Image credit: Bettini Photo) Image 18 of 19 Oscar Gatto (Farnese-Neri) pops the bubbly (Image credit: Bettini Photo) Image 19 of 19 Daniel Oss (Liquigas) in the white jersey (Image credit: Bettini Photo)

The Farnese Vini-Sottoli Neri continued to dominate the early season sprints, with Oscar Gatto winning the second stage of the Giro della Provincia di Reggio Calabria in Vibo Valentia just a few hours after teammate Andrea Guardini won his fourth stage at the Tour de Langkawi.

There were only 27 riders in the front group due to cold weather and heavy rain. Gatto was one of the last to make it but he quickly moved to the front and won the sprint by more than a bike length. Fellow Italians Daniel Oss (Liquigas-Cannondale) was second and Francesco Gavazzi (Lampre-ISD) was third.

Stage one winner Daniele Pietropolli (Lampre-ISD) finished fourth after a dominant ride by his teammates, and so kept the overall race lead with just Sunday’s stage to go.

The stage was marked by a breakaway by Federico Rocchetti (De Rosa Flaminia) and Stefano Pirazzi (Colnago CSF). They were caught near the finish but Rocchetti won the sprint for a prime in Lamezia Terme, where seven cyclists were tragically killed in a car accident in December.

Sunday’s stage is from Pizzo Calabro to Reggio Calabria km over a distance of 171,9km.



Full results 1 Oscar Gatto (Ita) Farnese Vini - Neri Sottoli 5:21:14 2 Daniel Oss (Ita) Liquigas-Cannondale 3 Francesco Gavazzi (Ita) Lampre - ISD 4 Daniele Pietropolli (Ita) Lampre - ISD 5 Rafai Chtioui (Tun) Acqua & Sapone 6 Luca Ascani (Ita) d'Angelo & Antenucci - Nippo 7 Paolo Bailetti (Ita) De Rosa - Ceramica Flaminia 8 Federico Canuti (Ita) Colnago - CSF Inox 9 Pasquale Muto (Ita) Miche 10 Damiano Caruso (Ita) Liquigas-Cannondale 11 Angel Vicioso Arcos (Spa) Androni Giocattoli 12 Edoardo Girardi (Ita) De Rosa - Ceramica Flaminia 13 Stefan Schumacher (Ger) Miche 14 Fortunato Baliani (Ita) d'Angelo & Antenucci - Nippo 15 Jose Rodolfo Serpa Perez (Col) Androni Giocattoli 16 Gašper Švab (Slo) Sava 17 Patxi Javier Vila Errandonea (Spa) De Rosa - Ceramica Flaminia 18 Alessandro Proni (Ita) Acqua & Sapone 0:00:03 19 Maciej Bodnar (Pol) Liquigas-Cannondale 20 Maciej Paterski (Pol) Liquigas-Cannondale 21 Simone Stortoni (Ita) Colnago - CSF Inox 22 Matteo Fedi (Ita) De Rosa - Ceramica Flaminia 23 Francesco Failli (Ita) Farnese Vini - Neri Sottoli 24 Leonardo Giordani (Ita) Farnese Vini - Neri Sottoli 25 Diego Caccia (Ita) Farnese Vini - Neri Sottoli 26 Damiano Cunego (Ita) Lampre - ISD 27 Davide Ricci Bitti (Ita) Farnese Vini - Neri Sottoli 0:00:13 28 Andrea Noe' (Ita) Farnese Vini - Neri Sottoli 29 Emanuele Bindi (Ita) Meridiana Kamen Team 0:02:46 30 Gianluca Randazzo (Ita) Miche 0:03:19 31 Pier Paolo De Negri (Ita) Farnese Vini - Neri Sottoli 32 Emanuel Vona (Ita) Farnese Vini - Neri Sottoli 33 Marco Frapporti (Ita) Colnago - CSF Inox 0:03:21 34 Roberto Ferrari (Ita) Androni Giocattoli 35 Sergio Lagana' (Ita) De Rosa - Ceramica Flaminia 0:03:55 36 Vladimir Kerkez (Slo) Sava 37 Cayetano José Sarmiento Tunarrosa (Col) Acqua & Sapone 38 Fabio Taborre (Ita) Acqua & Sapone 39 Roberto Cesaro (Ita) Miche 40 Edward King (USA) Liquigas-Cannondale 41 Gianluca Brambilla (Ita) Colnago - CSF Inox 0:06:02 42 Diego Ulissi (Ita) Lampre - ISD 0:07:57 43 Leonardo Bertagnolli (Ita) Lampre - ISD 44 Blaz Bonca (Slo) Meridiana Kamen Team 45 Filippo Savini (Ita) Colnago - CSF Inox 46 Abel Maximiliano Richese (Arg) d'Angelo & Antenucci - Nippo 47 Ruggiero Marzoli (Ita) Acqua & Sapone 48 Leopoldo Rocchetti (Ita) Miche 49 Francesco Ginanni (Ita) Androni Giocattoli 50 Manuel Belletti (Ita) Colnago - CSF Inox 51 Alessandro Bertolini (Ita) Androni Giocattoli 52 Gianluca Maggiore (Ita) De Rosa - Ceramica Flaminia 53 Alessandro Donati (Ita) Acqua & Sapone 54 Paolo Longo Borghini (Ita) Liquigas-Cannondale 55 James Spragg (GBr) Donckers Koffie - Jelly Belly 56 Leonardo Pinizzotto (Ita) Miche 57 Alberto Di Lorenzo (Ita) Meridiana Kamen Team 58 Giairo Ermeti (Ita) Androni Giocattoli 59 Cristiano Benenati (Ita) De Rosa - Ceramica Flaminia 0:09:34 60 Huub Duyn (Ned) Donckers Koffie - Jelly Belly 61 Emanuel Kišerlovski (Cro) Loborika Favorit Team 62 Kurt Hoveljnk (Bel) Donckers Koffie - Jelly Belly 63 Kevin Hulsmans (Bel) Donckers Koffie - Jelly Belly 64 Domenico Agosta (Ita) Meridiana Kamen Team 0:10:58 65 Giuseppe Di Salvo (Ita) Miche 66 Sacha Modolo (Ita) Colnago - CSF Inox 67 Darko Blazevic (Cro) Meridiana Kamen Team 68 Henry Frusto (Ita) d'Angelo & Antenucci - Nippo 69 Danilo Napolitano (Ita) Acqua & Sapone 70 Volodymyr Zagorodny (Ukr) Miche 0:11:48 71 Mauro Da Dalto (Ita) Liquigas-Cannondale 72 Mariano Giallorenzo (Ita) Meridiana Kamen Team 73 Tomislav Danculovic (Cro) Loborika Favorit Team 74 Hrvoje Miholjevic (Cro) Loborika Favorit Team 75 Michele Merlo (Ita) De Rosa - Ceramica Flaminia 76 Fabio Piscopiello (Ita) De Rosa - Ceramica Flaminia 77 Federico Rocchetti (Ita) De Rosa - Ceramica Flaminia 78 Simone Masciarelli (Ita) Acqua & Sapone 79 Michele Napoli (Ita) Meridiana Kamen Team 80 Simone Campagnaro (Ita) d'Angelo & Antenucci - Nippo 81 Stefano Pirazzi (Ita) Colnago - CSF Inox 82 Tiziano Dall'antonia (Ita) Liquigas-Cannondale 83 Bernardo Riccio (Ita) d'Angelo & Antenucci - Nippo 0:11:54 84 Norberto Wilches (Col) Meridiana Kamen Team 0:16:09 85 Luka Mezgec (Slo) Sava 86 Ricardo Van Der Velde (Ned) Donckers Koffie - Jelly Belly 87 Jure Bitenc (Slo) Sava 0:16:59 88 Tim Mikelj (Slo) Sava 89 Domen Kalan (Slo) Sava 90 Vitaliy Buts (Ukr) Lampre - ISD 0:22:12 91 Andrej Omulec (Slo) Loborika Favorit Team 92 Vitaliy Kondrut (Ukr) Lampre - ISD 93 Matija Kvasina (Cro) Loborika Favorit Team 94 Vinko Zaninovic (Cro) Loborika Favorit Team 95 Kristijan Durasek (Cro) Loborika Favorit Team 96 Juan Pablo Wilches (Col) Meridiana Kamen Team 97 Alain Van Der Velde (Ned) Donckers Koffie - Jelly Belly 98 Michael Vanderaerden (Bel) Donckers Koffie - Jelly Belly 99 Sander Helven (Bel) Donckers Koffie - Jelly Belly 100 Dmytro Krivtsov (Ukr) Lampre - ISD DNF Giuseppe Muraglia (Ita) d'Angelo & Antenucci - Nippo DNF Tom Stubbe (Bel) Donckers Koffie - Jelly Belly DNF Hendrik Van Den Bossche (Bel) Donckers Koffie - Jelly Belly DNF Massimo Demarin (Cro) Loborika Favorit Team DNF Nejc Bešter (Slo) Sava DNF Bruno Radotic (Cro) Meridiana Kamen Team

Sprint 1 1 Stefano Pirazzi (Ita) Colnago - CSF Inox 6 pts 2 Massimo Demarin (Cro) Loborika Favorit Team 4 3 Federico Rocchetti (Ita) De Rosa - Ceramica Flaminia 2

Sprint 2 1 Federico Rocchetti (Ita) De Rosa - Ceramica Flaminia 6 pts 2 Stefano Pirazzi (Ita) Colnago - CSF Inox 4 3 Michele Merlo (Ita) De Rosa - Ceramica Flaminia 2

Mountain 1 1 Stefano Pirazzi (Ita) Colnago - CSF Inox 3 pts 2 Federico Rocchetti (Ita) De Rosa - Ceramica Flaminia 2 3 Massimo Demarin (Cro) Loborika Favorit Team 1

Mountain 2 1 Patxi Javier Vila Errandonea (Spa) De Rosa - Ceramica Flaminia 3 pts 2 Maciej Bodnar (Pol) Liquigas-Cannondale 2 3 Damiano Cunego (Ita) Lampre - ISD 1

Teams 1 De Rosa - Ceramica Flaminia 16:03:42 2 Liquigas-Cannondale 0:00:03 3 Lampre - Isd 4 Farnese Vini - Neri Sottoli 0:00:06 5 Miche 0:03:19 6 Androni Giocattoli 0:03:21 7 Colnago - Csf Inox 0:03:24 8 Acqua & Sapone 0:03:58 9 D'angelo & Antenucci - Nippo 0:07:57 10 Meridiana Kamen Team 0:18:40 11 Sava 0:20:04 12 Donckers Koffie - Jelly Belly 0:27:05 13 Loborika Favorit Team 0:33:10

General classification after stage 2 1 Daniele Pietropolli (Ita) Lampre - ISD 9:23:12 2 Jose Rodolfo Serpa Perez (Col) Androni Giocattoli 0:00:06 3 Daniel Oss (Ita) Liquigas-Cannondale 0:00:09 4 Damiano Caruso (Ita) Liquigas-Cannondale 0:00:10 5 Fortunato Baliani (Ita) d'Angelo & Antenucci - Nippo 6 Francesco Gavazzi (Ita) Lampre - ISD 0:00:11 7 Alessandro Proni (Ita) Acqua & Sapone 0:00:13 8 Pasquale Muto (Ita) Miche 0:00:15 9 Patxi Javier Vila Errandonea (Spa) De Rosa - Ceramica Flaminia 0:00:21 10 Federico Canuti (Ita) Colnago - CSF Inox 0:00:27 11 Angel Vicioso Arcos (Spa) Androni Giocattoli 12 Francesco Failli (Ita) Farnese Vini - Neri Sottoli 0:00:28 13 Stefan Schumacher (Ger) Miche 0:00:30 14 Simone Stortoni (Ita) Colnago - CSF Inox 15 Rafai Chtioui (Tun) Acqua & Sapone 0:00:37 16 Paolo Bailetti (Ita) De Rosa - Ceramica Flaminia 17 Luca Ascani (Ita) d'Angelo & Antenucci - Nippo 18 Edoardo Girardi (Ita) De Rosa - Ceramica Flaminia 19 Gašper Švab (Slo) Sava 20 Maciej Paterski (Pol) Liquigas-Cannondale 0:00:40 21 Damiano Cunego (Ita) Lampre - ISD 0:00:46 22 Matteo Fedi (Ita) De Rosa - Ceramica Flaminia 0:01:40 23 Andrea Noe' (Ita) Farnese Vini - Neri Sottoli 0:01:58 24 Diego Caccia (Ita) Farnese Vini - Neri Sottoli 0:02:00 25 Leonardo Giordani (Ita) Farnese Vini - Neri Sottoli 0:03:05 26 Emanuele Bindi (Ita) Meridiana Kamen Team 0:03:29 27 Oscar Gatto (Ita) Farnese Vini - Neri Sottoli 0:03:36 28 Maciej Bodnar (Pol) Liquigas-Cannondale 0:03:49 29 Fabio Taborre (Ita) Acqua & Sapone 0:03:59 30 Davide Ricci Bitti (Ita) Farnese Vini - Neri Sottoli 31 Vladimir Kerkez (Slo) Sava 0:04:10 32 Marco Frapporti (Ita) Colnago - CSF Inox 0:04:31 33 Cayetano José Sarmiento Tunarrosa (Col) Acqua & Sapone 0:04:32 34 Sergio Lagana' (Ita) De Rosa - Ceramica Flaminia 35 Roberto Ferrari (Ita) Androni Giocattoli 0:04:39 36 Gianluca Randazzo (Ita) Miche 0:05:14 37 Roberto Cesaro (Ita) Miche 0:05:50 38 Gianluca Brambilla (Ita) Colnago - CSF Inox 0:06:29 39 Pier Paolo De Negri (Ita) Farnese Vini - Neri Sottoli 0:07:05 40 Emanuel Vona (Ita) Farnese Vini - Neri Sottoli 41 Edward King (USA) Liquigas-Cannondale 0:07:12 42 Filippo Savini (Ita) Colnago - CSF Inox 0:08:24 43 Diego Ulissi (Ita) Lampre - ISD 0:08:34 44 Leonardo Bertagnolli (Ita) Lampre - ISD 0:08:40 45 Abel Maximiliano Richese (Arg) d'Angelo & Antenucci - Nippo 46 Ruggiero Marzoli (Ita) Acqua & Sapone 0:08:49 47 Alberto Di Lorenzo (Ita) Meridiana Kamen Team 48 Manuel Belletti (Ita) Colnago - CSF Inox 0:09:05 49 James Spragg (GBr) Donckers Koffie - Jelly Belly 0:09:07 50 Francesco Ginanni (Ita) Androni Giocattoli 0:09:15 51 Leonardo Pinizzotto (Ita) Miche 52 Leopoldo Rocchetti (Ita) Miche 0:09:52 53 Blaz Bonca (Slo) Meridiana Kamen Team 0:09:54 54 Gianluca Maggiore (Ita) De Rosa - Ceramica Flaminia 55 Huub Duyn (Ned) Donckers Koffie - Jelly Belly 0:10:17 56 Kurt Hoveljnk (Bel) Donckers Koffie - Jelly Belly 0:11:05 57 Emanuel Kišerlovski (Cro) Loborika Favorit Team 0:11:06 58 Kevin Hulsmans (Bel) Donckers Koffie - Jelly Belly 0:11:19 59 Cristiano Benenati (Ita) De Rosa - Ceramica Flaminia 0:11:31 60 Alessandro Donati (Ita) Acqua & Sapone 0:11:36 61 Paolo Longo Borghini (Ita) Liquigas-Cannondale 0:11:43 62 Tiziano Dall'antonia (Ita) Liquigas-Cannondale 0:12:03 63 Sacha Modolo (Ita) Colnago - CSF Inox 0:12:08 64 Henry Frusto (Ita) d'Angelo & Antenucci - Nippo 0:12:37 65 Darko Blazevic (Cro) Meridiana Kamen Team 0:12:43 66 Giuseppe Di Salvo (Ita) Miche 0:12:55 67 Fabio Piscopiello (Ita) De Rosa - Ceramica Flaminia 0:13:20 68 Simone Masciarelli (Ita) Acqua & Sapone 0:13:33 69 Bernardo Riccio (Ita) d'Angelo & Antenucci - Nippo 70 Simone Campagnaro (Ita) d'Angelo & Antenucci - Nippo 0:13:45 71 Volodymyr Zagorodny (Ukr) Miche 0:13:53 72 Alessandro Bertolini (Ita) Androni Giocattoli 0:14:02 73 Giairo Ermeti (Ita) Androni Giocattoli 0:14:03 74 Tomislav Danculovic (Cro) Loborika Favorit Team 0:14:22 75 Hrvoje Miholjevic (Cro) Loborika Favorit Team 76 Danilo Napolitano (Ita) Acqua & Sapone 0:14:42 77 Domenico Agosta (Ita) Meridiana Kamen Team 0:14:44 78 Mauro Da Dalto (Ita) Liquigas-Cannondale 0:14:52 79 Federico Rocchetti (Ita) De Rosa - Ceramica Flaminia 0:15:27 80 Michele Napoli (Ita) Meridiana Kamen Team 0:15:34 81 Mariano Giallorenzo (Ita) Meridiana Kamen Team 0:16:55 82 Norberto Wilches (Col) Meridiana Kamen Team 0:17:15 83 Luka Mezgec (Slo) Sava 0:17:46 84 Stefano Pirazzi (Ita) Colnago - CSF Inox 0:17:53 85 Michele Merlo (Ita) De Rosa - Ceramica Flaminia 0:17:54 86 Ricardo Van Der Velde (Ned) Donckers Koffie - Jelly Belly 0:18:14 87 Jure Bitenc (Slo) Sava 0:19:49 88 Domen Kalan (Slo) Sava 0:20:01 89 Tim Mikelj (Slo) Sava 0:20:08 90 Juan Pablo Wilches (Col) Meridiana Kamen Team 0:23:18 91 Vitaliy Buts (Ukr) Lampre - ISD 0:23:20 92 Alain Van Der Velde (Ned) Donckers Koffie - Jelly Belly 0:24:15 93 Vitaliy Kondrut (Ukr) Lampre - ISD 0:24:46 94 Dmytro Krivtsov (Ukr) Lampre - ISD 0:25:16 95 Michael Vanderaerden (Bel) Donckers Koffie - Jelly Belly 0:25:51 96 Sander Helven (Bel) Donckers Koffie - Jelly Belly 97 Kristijan Durasek (Cro) Loborika Favorit Team 0:25:58 98 Matija Kvasina (Cro) Loborika Favorit Team 0:27:19 99 Vinko Zaninovic (Cro) Loborika Favorit Team 100 Andrej Omulec (Slo) Loborika Favorit Team 0:28:18

Sprints classification 1 Federico Rocchetti (Ita) De Rosa - Ceramica Flaminia 22 pts 2 Vitaliy Kondrut (Ukr) Lampre - ISD 16 3 Stefano Pirazzi (Ita) Colnago - CSF Inox 10 4 Michele Merlo (Ita) De Rosa - Ceramica Flaminia 6 5 Vitaliy Buts (Ukr) Lampre - ISD 6 6 Kurt Hoveljnk (Bel) Donckers Koffie - Jelly Belly 2 7 Paolo Longo Borghini (Ita) Liquigas-Cannondale 2 8 Alessandro Bertolini (Ita) Androni Giocattoli 2