Image 1 of 3 Emma Pooley (Cervélo TestTeam) solos to victory on the opening stage and takes a commanding GC lead. (Image credit: Women's Giro Del Trentino) Image 2 of 3 World champion Tatiana Guderzo with teammate Monia Baccaille, the Italian national road champion. (Image credit: Women's Giro Del Trentino) Image 3 of 3 The stage 1 podium (l-r): Alessandra D'Ettorre, Emma Pooley and Rasa Leleivyte. (Image credit: Women's Giro Del Trentino)

Emma Pooley (Cervelo TestTeam) showcased her climbing prowess with a dominating solo victory on the Giro del Trentino's opening stage. The Briton covered the 75km into Appiano nearly three minutes ahead of Alessandra D'Ettorre (Top Girls Fassa Bortolo) and Rasa Leleivyte (Safi Pasta Zara).

Pooley attacked on the category 1 climb over the Mendola pass and only Italy's Noemi Cantele (HTC Columbia Women) could keep pace. Pooley attacked again on the 45km ascent and arrived at the summit with a four-minute advantage. Pooley maintained most of her lead on the 20km descent to the finish to take a decisive lead in the three-day event.

"It was a really long climb, 45 km but not really steep," said Pooley. "On the climb I went in the lead with Cantele but she didn't work and was just on my wheel. The first time I attacked, she was able to follow. But with the second attack I was able to drop her.

"I wanted to make the gap as big as possible because I knew that she is good on the downhill and I didn't want to take to many risks with the Giro d' Italia in mind. Once again our team is really strong, and any one of my teammates could also be in my position today. We will defend the yellow jersey now and try to win this race."

Full Results 1 Emma Pooley (GBr) Cervélo TestTeam 2:09:17 2 Alessandra D'Ettorre (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 0:02:53 3 Rasa Leleivyte (Ltu) Safi Pasta Zara 4 Julia Martisova (Rus) Gauss RDZ Ormu 5 Sylvia Kapusta (Pol) Safi Pasta Zara 6 Eva Lechner (Ita) Rapp.Suedtirol Alto Adige 7 Patricia Schwagger (Swi) Cervélo TestTeam 8 Judith Arndt (Ger) HTC Columbia Women 0:02:58 9 Trixi Worrack (Ger) Noris Cycling 0:03:19 10 Lorena Foresi (Ita) Safi Pasta Zara 11 Nicole Cooke (GBr) Great Britain 12 Sharon Laws (GBr) Cervélo TestTeam 13 Eleonora Patuzzo (Ita) Safi Pasta Zara 14 Edita Pucinskaite (Ltu) Gauss RDZ Ormu 15 Elena Berlato (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 16 Malgorzata Jasinska (Pol) Team System Data 17 Luise Keller (Swe) HTC Columbia Women 18 Veronica Leal Balderas (Mex) SC Michela Fanini Record 19 Claudia Hausler (Ger) Cervélo TestTeam 20 Liselot Decroix (Bel) Cervélo TestTeam 21 Inga Cilvinaite (Ltu) Safi Pasta Zara 22 Shara Gillow (Aus) Australia 23 Amber Rais (USA) Kuota Speed Kueens 24 Daniela Pintarelli (Aut) Kuota Speed Kueens 25 Polonia Batagelj (Slo) Slovenia 26 Stephanie Pohl (Ger) Noris Cycling 27 Tatiana Guderzo (Ita) Team Valdarno 28 Christina Kollmann (Aut) ACS Chirio Forno d'Asolo 29 Katazina Sosna (Ltu) Vaiano Tepso Solaristech 0:04:15 30 Liza Racchetto (USA) Team System Data 31 Catherine Williamson (GBr) Great Britain 32 Valentina Carretta (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 33 Oksana Kashcyshyna (Ukr) Team System Data 34 Carlee Taylor (Aus) Australia 35 Min Gao (Chn) Giant Pro Cycling 36 Natalia Boyarskaya (Rus) Fenixs-Petrogradets 37 Irina Molicheva (Rus) Fenixs-Petrogradets 38 Noemi Cantele (Ita) HTC Columbia Women 0:07:26 39 Lisa Jacobs (Aus) Australia 0:06:26 40 Trott Emma (GBr) Great Britain 41 Bozzolo Laura (Ita) Team Valdarno 0:07:26 42 Madeleine Sandig (Ger) Noris Cycling 0:07:46 43 Emilie Aubry (Aus) Cervélo TestTeam 44 Megan Dunn (Aus) Australia 45 Ina Teutenberg (Ger) HTC Columbia Women 46 Alona Andruk (Ukr) Safi Pasta Zara 0:08:42 47 Xin Liu (Chn) Giant Pro Cycling 48 Tjasa Rutar (Slo) Slovenia 0:09:57 49 Rossella Callovi (Ita) ASD Vecchia Fontana 0:10:19 50 Martina Corazza (Ita) Team Valdarno 51 Edita Unguryte (Ltu) ACS Chirio Forno d'Asolo 0:10:27 52 Chiara Vanni (Ita) Vaiano Tepso Solaristech 0:11:13 53 Sari Saarilenailen (Fin) ACS Chirio Forno d'Asolo 0:12:48 54 Silva Marcia Fernandes (Bra) ACS Chirio Forno d'Asolo 0:13:19 55 Alenka Novak (Slo) Slovenia 56 Cornelia Schuster (Ita) Rapp.Suedtirol Alto Adige 57 Ursa Pintar (Slo) Slovenia 58 Lucy Martin (GBr) Great Britain 59 Ajda Opeka (Slo) Slovenia 60 Alessandra Borchi (Ita) Gauss RDZ Ormu 61 Simona Frapporti (Ita) Vaiano Tepso Solaristech 62 Katie Colklough (GBr) Great Britain 0:13:23 63 Xiao Ling Luo (Chn) Giant Pro Cycling 0:13:25 64 Tiffany Cromwell (Aus) Australia 65 Wicki Wihetelaw (Aus) Australia 66 Francesca Tognali (Ita) Vaiano Tepso Solaristech 67 Alice Donadoni (Ita) Gauss RDZ Ormu 68 Elke Gebhardt (Ger) Noris Cycling 69 Monia Baccaille (Ita) Team Valdarno 70 Giorgia Bronzini (Ita) Gauss RDZ Ormu 71 Saneila Biagi (Ita) Team Valdarno 72 Valentina Bastianelli (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 73 Jennifer Fiori (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 74 Lina Shi (Chn) Giant Pro Cycling 75 Elisabeth Reiner (Aut) Kuota Speed Kueens 0:13:49 76 Wanli Shen (Chn) Giant Pro Cycling 0:13:57 77 Marina Boduljak (Cro) Croatia 0:14:00 78 Judith Pollinger (Ita) Rapp.Suedtirol Alto Adige 0:14:19 79 Rosane Kirch (Bra) ACS Chirio Forno d'Asolo 80 Adriana Visser (Ned) HTC Columbia Women 0:14:26 81 Giulia Lazzerini (Ita) SC Michela Fanini Record 0:15:55 82 Federica Primavera (Ita) Team System Data 0:16:10 83 Petra Zrimsek (Slo) Slovenia 84 Barbara Guarischi (Ita) SC Michela Fanini Record 0:17:22 85 Angela Henning (Ger) Noris Cycling 0:17:27 86 Marlen Joehrend (Ger) Noris Cycling 87 Maja Marukic (Cro) Croatia 0:17:43 88 Samantha Galassi (Ita) SC Michela Fanini Record 0:18:24 89 Bernadette Schober (Aut) Kuota Speed Kueens 0:18:56 90 Eleonora Spaliviero (Ita) Vaiano Tepso Solaristech 0:19:14 91 Chiara Bortolus (Ita) Team Valdarno 92 Serena Mensa (Ita) SC Michela Fanini Record 0:19:19 93 Chiara Capuzzo (Ita) ASD Vecchia Fontana 94 Mia Radotic (Cro) Croatia 95 Giulia Danieli (Ita) ASD Vecchia Fontana 96 Eleonora Suelotto (Ita) Gauss RDZ Ormu 97 Lorena D'Ursi (Ita) Team System Data 0:19:47 98 Angharad Mason (GBr) Great Britain 99 Suzie Godart (Lux) Fenixs-Petrogradets 0:21:11 100 Stefania Baldi (Ita) Team System Data 101 Serena Danesi (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 102 Wanda Svrakic (Cro) Croatia 103 Laura Messina (Ita) ASD Vecchia Fontana 104 Jelena Gracin (Cro) Croatia 105 Sara Grifi (Ita) SC Michela Fanini Record 0:21:57 106 Na Zhao (Chn) Giant Pro Cycling 107 Danila Venturella (Ita) Rapp.Suedtirol Alto Adige 0:26:07 DNF Valentina Scandolara (Ita) Vaiano Tepso Solaristech DNF Svetlana Bubnenkova (Rus) Fenixs-Petrogradets DNF Luisa Tamanini (Ita) ACS Chirio Forno d'Asolo

Points 1 Emma Pooley (GBr) Cervélo TestTeam 15 pts 2 Alessandra d'Ettorre (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 12 3 Rasa Leleivyte (Ltu) Safi Pasta Zara 10 4 Julia Martisova (Rus) Gauss RDZ Ormu 8 5 Sylvia Kapusta (Pol) Safi Pasta Zara 6 6 Eva Lechner (Ita) Rapp.Suedtirol Alto Adige 5 7 Patricia Schwagger (Swi) Cervélo TestTeam 4 8 Judith Arndt (Ger) HTC Columbia Women 3 9 Trixi Worrack (Ger) Noris Cycling 2 10 Lorena Foresi (Ita) Safi Pasta Zara 1

Mountain 1 - Passo Mendola (Cat. 1) 1 Emma Pooley (GBr) Cervélo TestTeam 20 pts 2 Noemi Cantele (Ita) HTC Columbia Women 15 3 Polonia Batagelj (Slo) Slovenia 10 4 Valentina Carretta (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 7 5 Claudia Hausler (Ger) Cervélo TestTeam 4

