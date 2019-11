Image 1 of 3 The stage two podium (l-r): Enrico Battaglin, Carlos Alexandre Manarelli and Matteo Trentin. (Image credit: Massimiliano Pizzolato/Ciclonews.it) Image 2 of 3 Carlos Alexandre Manarelli (Marchiol Pasta Montegrappa Orogildo) wins in Pordenone. (Image credit: Massimiliano Pizzolato/Ciclonews.it) Image 3 of 3 The leading group of the climb of Cansiglio. (Image credit: Massimiliano Pizzolato/Ciclonews.it)

The Marchiol-Pasta Montegrappa-Orogildo squad maintained its overall leadership of this year's Giro del Friuli Venezia Giulia, albeit with a different rider, as Carlos Alexandre Manarelli won solo in Pordenone.

With three riders in the decisive break the team had the numbers going into the final six kilometres, when Manarelli hit out solo and was never caught, finishing 43 seconds ahead of Enrico Battaglin (Zalf Desiree Fior) and teammate Matteo Trentin, who had been in the leader's jersey.

"We did the same team work done yesterday," said Manarelli. "Leonardi attacked first, and then it was my turn; if they had caught me, Trentin would have done the sprint, but today I have been lucky. Tomorrow is a decisive day for the [general] classification - we will do our best to save the jersey."

After a very fast start to the stage, 17 riders gained 1:30 although it was the climb of Cansiglio, after 100km, that decided the race; during the 12km climb three riders attacked - Sven Schelling (Vc Mendrisio), Mattia Moresco (Coppi Gazzera) and Alberto Petitto (Zalf Desirèe Fior).

The trio was joined by another 20 riders at the end of the descent including Manarelli, Trentin and Gianluca Leonardi (Marchiol), Enrico Battaglin, Stefano Agostini and Matteo Busato (Zalf), Kristian Durasek and Hrvoje Miholjevic (Bk Loborika), Nicolò Martinello (Coppi Gazzera), Antonio Doneddu and Maurizio Anzalone (Palazzago), Georg Preidler (Austria), Vincenzo Ianniello (Gr Made Tamburini), Marco Stefani (Caparrini), Vegard Stake Laengen (Norway), Mantas Bliakevicius (Gruppo Lupi), Edgaras Kovaliovas (La Pomme), Yevgehiy Sladkov (Kazakhstan), Coutet Teychenne (Chambery) and Stefan Kirchmair (Tyrol).

Knowing he had the support of two other teammates, Manarelli went for broke just six kilometres before the finish and it proved fortunate, with the other 22 men contesting a small bunch kick 43 seconds behind as Battaglin took the consolation prize.

Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Carlos Alexandre Manarelli (Bra) Marchiol Pasta Montegrappa Orogild 3:34:26 2 Enrico Battaglin (Ita) Zalf Desiree Fior 0:00:43 3 Matteo Trentin (Ita) Marchiol Pasta Montegrappa Orogild 4 Matteo Busato (Ita) Zalf Desiree Fior 5 Mathieu Teychenne Coutet (Fra) Chambery Cyclisme Formation 6 Maurizio Anzalone (Ita) Team Palazzago 7 Stefano Agostini (Ita) Zalf Desiree Fior 8 Gianluca Leonardi (Ita) Marchiol Pasta Montegrappa Orogild 9 Stefan Kirchmair (Aut) Tyrol - Team Radland Tirol 10 Nicolò Martinello (Ita) U.S. F.Coppi Gazzera - Videa 11 Antonio Doneddu (Ita) Team Palazzago 12 Georg Preidler (Aut) Austria 13 Stiven Fanelli (Ita) Delio Gallina S.Inox a.s.d. 14 Mantas Bliakevicius (Ltu) A.C.S. Gruppo Lupi 15 Marco Stefani (Ita) Caparrini Le Village - Vibert Italia 16 Edgaras Kovaliovas (Ltu) V.C. La Pomme Marseille 17 Alberto Petitto (Ita) Zalf Desiree Fior 18 Hrvoje Miholjevic (Cro) BK Loborika 19 Eugert Zhupa (Alb) U.C. Trevigiani Dynamon Bottoli 20 Yevgehiy Sladkov (Kaz) Kazakhstan 21 Kristian Durasek (Cro) BK Loborika 22 Sven Schelling (Swi) V.C. Mendrisio - PL Valli 23 Dominik Hrinkow (Aut) Austria 24 Vegard Stake Laengen (Nor) Norway 25 Vincenzo Ianniello (Ita) GR. Made Tamburini Tss A&V 26 Radoslav Rogina (Cro) BK Loborika 27 David Wohrer (Aut) Tyrol - Team Radland Tirol 0:00:47 28 Mattia Moresco (Ita) U.S. F.Coppi Gazzera - Videa 0:02:14 29 Robert Retschke (Ger) Continental Team Differdange 0:02:32 30 Andreas Hofer (Aut) Tyrol - Team Radland Tirol 31 Thomas Girard (Fra) Chambery Cyclisme Formation 32 Jonathan Balbuena (Fra) A.V.C. Aix en Provence 33 Axel Domont (Fra) Chambery Cyclisme Formation 34 Sergey Kuzmin (Kaz) Kazakhstan 35 Daniele Canziani (Ita) Team Aurora Named - M.I. Impianti 36 Winner Andre Anacona Gomez (Col) Caparrini Le Village - Vibert Italia 37 Riccardo Zoidl (Aut) Austria 0:02:35 38 Diego Zanco (Ita) Zalf Desiree Fior 0:02:37 39 Mathieu Delaroziere (Fra) V.C. La Pomme Marseille 40 Maxim Averin (Ita) Team Palazzago 41 Vegard Robinson Bugge (Nor) Norway 42 Kristian Engen Forbord (Nor) Norway 43 Shiarhei Papok (Bur) G.S. S.Marco Concrete Imet Caneva 44 Ruslan Tleubaev (Kaz) Kazakhstan 45 Claudio Zanotti (Ita) Delio Gallina S.Inox a.s.d. 46 Nilsen Hoen Bjorn Tore (Nor) Norway 47 Alexander Khatuntsev (Rus) Russia 48 Dann De Groot (Ned) Line Lloyd Footwear Cycling 49 Davide Orrico (Ita) DeNardi Colpack Bergamasca 50 Alexander Nordhoff (Ger) Seven Stones 51 Attilio Nichele (Ita) G.S. S.Marco Concrete Imet Caneva 52 Daniele Ferraresso (Ita) U.S. F.Coppi Gazzera - Videa 53 Samuele Conti (Ita) DeNardi Colpack Bergamasca 54 Eldar Dzhabrailov (Ukr) A.C.S. Gruppo Lupi 55 Thomas Welter (Fra) Chambery Cyclisme Formation 56 Mattia Bernardi (Ita) G.S. S.Marco Concrete Imet Caneva 57 Matthias Brandle (Aut) Austria 58 Andrea Magrin (Ita) Cycling Team Friuli 59 Nicola Gaffurini (Ita) Delio Gallina S.Inox a.s.d. 60 Cristiano Monguzzi (Ita) Team Aurora Named - M.I. Impianti 61 Gregoire Tarride (Fra) V.C. La Pomme Marseille 62 Simone Boifava (Ita) G.S. Gavardo - Tecmor a.s.d. 63 Julien Antonmarchi (Fra) V.C. La Pomme Marseille 64 Emanuel Kiserlovski (Cro) BK Loborika 65 Mattia Cattaneo (Ita) U.C. Trevigiani Dynamon Bottoli 66 Paolo Colonna (Ita) Delio Gallina S.Inox a.s.d. 67 Adam James Semple (Aus) Brisot Cardin Bibanese 68 Georges Lestage (Fra) A.V.C. Aix en Provence 69 Andrea Crema (Ita) DeNardi Colpack Bergamasca 70 Eros Piccin (Ita) Brisot Cardin Bibanese 71 Romain Beney (Swi) V.C. Mendrisio - PL Valli 72 Giacomo Nizzolo (Ita) U.C. Trevigiani Dynamon Bottoli 0:08:56 73 Thomas Rech (Ita) ORT Reale Mutua 74 Michel Koch (Ger) Germany 75 Jasper Hamelink (Ned) Line Lloyd Footwear Cycling 76 Christopher Roth (Ger) Seven Stones 77 Khakharman Merey (Kaz) Kazakhstan 78 Yovcho Zhivkov Yovchev (Bul) Cycling Team Friuli 79 Jelmer Asjes (Ned) Line Lloyd Footwear Cycling 80 Thomas Casarotto (Ita) Generali 81 Michele Nodari (Ita) DeNardi Colpack Bergamasca 82 Mattia Trombin (Ita) Team Aurora Named - M.I. Impianti 83 Matthias Krizek (Aut) Tyrol - Team Radland Tirol 84 Alexander Sheshemoin (Kaz) Kazakhstan 85 Philipp Ries (Ger) Germany 86 Alessandro Stocco (Ita) U.C. Trevigiani Dynamon Bottoli 87 Andrei Nechita (Rom) ORT Reale Mutua 88 Daniele Cavasin (Ita) ORT Reale Mutua 0:09:03 89 Marco Prodigioso (Ita) G.S. Podenzano 90 Luca Dugani Flumian (Ita) Brisot Cardin Bibanese 91 Jeffrey Wiersma (Ned) Line Lloyd Footwear Cycling 92 Sergio Martin (Ita) Brisot Cardin Bibanese 93 Jempy Drucker (Lux) Continental Team Differdange 94 Nicolas Francesconi (Ita) A.C.S. Gruppo Lupi 95 Jake Griffin (Ned) Line Lloyd Footwear Cycling 96 Luca Orlandi (Ita) Team Aurora Named - M.I. Impianti 97 Julian Kern (Ger) Seven Stones 98 Sergey Kolesnikov (Rus) Russia 99 Paolo Locatelli (Ita) DeNardi Colpack Bergamasca 0:09:09 100 Luca Donella (Ita) G.S. Podenzano 0:09:30 101 Leandro Cotesta (Ita) Team Palazzago 0:12:40 102 Fritz Koch (Ger) Seven Stones 103 Sebastien Harbonnier (Fra) Continental Team Differdange 104 Rino Maestrini (Ita) Caparrini Le Village - Vibert Italia 105 Aurélien Ribet (Fra) A.V.C. Aix en Provence 106 Rudy Dal Bo' (Ita) Generali 107 Andrea Dal Col (Ita) U.C. Trevigiani Dynamon Bottoli 108 Thomas Vaubourzeix (Fra) V.C. La Pomme Marseille 109 Andrew Bonsi (Ita) G.S. Gavardo - Tecmor a.s.d. 110 Oystein Stake Laengen (Nor) Norway 111 Fabio Molaro (Ita) Cycling Team Friuli 0:16:03 112 Marco Tapparello (Ita) U.S. F.Coppi Gazzera - Videa 113 Oliver Hofstetter (Swi) V.C. Mendrisio - PL Valli 114 Andrea Zanetti (Ita) GR. Made Tamburini Tss A&V 115 Andrea Trovato (Ita) G.S. S.Marco Concrete Imet Caneva 116 Dmitry Kholod (Rus) A.C.S. Gruppo Lupi 117 Valeriy Valynin (Rus) Russia 118 Elia Ongaretto (Ita) Marchiol Pasta Montegrappa Orogild 119 Pasquale Papale (Ita) GR. Made Tamburini Tss A&V 120 Lorenzo Lancini (Ita) G.S. Gavardo - Tecmor a.s.d. 121 Alexey Markov (Rus) Russia 122 Alessandro Vannacci (Ita) Caparrini Le Village - Vibert Italia 123 Marco Fusaz (Ita) Cycling Team Friuli 124 Florian Gaugl (Aut) Tyrol - Team Radland Tirol 125 Daniele Zuanon (Ita) Generali 126 Ervin Haxhi (Alb) GR. Made Tamburini Tss A&V 127 Alessio Menciassi (Ita) GR. Made Tamburini Tss A&V 128 Daniele Angelini (Ita) G.S. Podenzano 129 Julien Taramarcaz (Swi) V.C. Mendrisio - PL Valli 130 Michele Torri (Ita) G.S. Podenzano 131 Federico Incardona (Ita) Team Aurora Named - M.I. Impianti 132 Sebastiano Dal Cappello (Ita) Generali 133 Nicola Ruffoni (Ita) G.S. Gavardo - Tecmor a.s.d. 134 Riccardo Storti (Ita) Brisot Cardin Bibanese 135 Nico Schneider (Ger) Continental Team Differdange 136 Jan Sokol (Aut) Austria 137 Nakya Traversi (Ita) Team Palazzago 138 Nicola Danesi (Ita) G.S. Gavardo - Tecmor a.s.d. 139 Filippo Conte Bonin (Ita) Marchiol Pasta Montegrappa Orogild 140 Marco Zanotti (Ita) Delio Gallina S.Inox a.s.d. 141 Ivan Kovalev (Rus) Russia 142 Vinko Zaninovic (Cro) BK Loborika 143 Alex Buttazzoni (Ita) G.S. S.Marco Concrete Imet Caneva 144 Matteo Piazza (Ita) Generali 145 Tobias Lergenmuller (Ger) Germany 146 Cirille Heymans (Lux) Continental Team Differdange 147 Adrian Ezequiel Richeze (Arg) ORT Reale Mutua 148 Antonio Marchiori (Ita) U.S. F.Coppi Gazzera - Videa 149 Davide Bolzonello (Ita) ORT Reale Mutua 150 Christian Grazian (Ita) Cycling Team Friuli 151 Erwan Brenterch (Fra) A.V.C. Aix en Provence 152 Ron Pfeiffer (Ger) Germany 153 Luca Dodi (Ita) G.S. Podenzano 154 Thomas Bontenackels (Ger) Seven Stones 0:16:14 155 Nils Plotner (Ger) Germany 0:16:20 DNF Romain Ramier (Fra) A.V.C. Aix en Provence DNF Patrick Ericsson (Swe) A.C.S. Gruppo Lupi DNF Matteo Cremoni (Ita) Caparrini Le Village - Vibert Italia

Points - finish # Rider Name (Country) Team Result 1 Carlos Alexandre Manarelli (Bra) Marchiol Pasta Montegrappa Orogild 25 pts 2 Enrico Battaglin (Ita) Zalf Desiree Fior 20 3 Matteo Trentin (Ita) Marchiol Pasta Montegrappa Orogild 16 4 Matteo Busato (Ita) Zalf Desiree Fior 14 5 Mathieu Teychenne Coutet (Fra) Chambery Cyclisme Formation 12 6 Maurizio Anzalone (Ita) Team Palazzago 10 7 Stefano Agostini (Ita) Zalf Desiree Fior 9 8 Gianluca Leonardi (Ita) Marchiol Pasta Montegrappa Orogild 8 9 Stefan Kirchmair (Aut) Tyrol - Team Radland Tirol 7 10 Nicolò Martinello (Ita) U.S. F.Coppi Gazzera - Videa 6 11 Antonio Doneddu (Ita) Team Palazzago 5 12 Georg Preidler (Aut) Austria 4 13 Stiven Fanelli (Ita) Delio Gallina S.Inox a.s.d. 3 14 Mantas Bliakevicius (Ltu) A.C.S. Gruppo Lupi 2 15 Marco Stefani (Ita) Caparrini Le Village - Vibert Italia 1

Sprint 1 # Rider Name (Country) Team Result 1 Marco Zanotti (Ita) Delio Gallina S.Inox a.s.d. 5 pts 2 Carlos Alexandre Manarelli (Bra) Marchiol Pasta Montegrappa Orogild 3 3 Luca Dugani Flumian (Ita) Brisot Cardin Bibanese 1

Sprint 2 # Rider Name (Country) Team Result 1 Gianluca Leonardi (Ita) Marchiol Pasta Montegrappa Orogild 5 pts 2 Alexander Sheshemoin (Kaz) Kazakhstan 3 3 Andrei Nechita (Rom) ORT Reale Mutua 1

Mountain1 # Rider Name (Country) Team Result 1 Alberto Petitto (Ita) Zalf Desiree Fior 8 pts 2 Mattia Moresco (Ita) U.S. F.Coppi Gazzera - Videa 4 3 Sven Schelling (Swi) V.C. Mendrisio - PL Valli 2 4 Stefano Agostini (Ita) Zalf Desiree Fior 1

General classification after stage 2 # Rider Name (Country) Team Result 1 Carlos Alexandre Manarelli (Bra) Marchiol Pasta Montegrappa Orogild 7:00:26 2 Matteo Trentin (Ita) Marchiol Pasta Montegrappa Orogild 0:00:43 3 Matteo Busato (Ita) Zalf Desiree Fior 4 Stefan Kirchmair (Aut) Tyrol - Team Radland Tirol 5 Gianluca Leonardi (Ita) Marchiol Pasta Montegrappa Orogild 6 Kristian Durasek (Cro) BK Loborika 7 Vegard Stake Laengen (Nor) Norway 8 Thomas Girard (Fra) Chambery Cyclisme Formation 0:02:32 9 Shiarhei Papok (Bur) G.S. S.Marco Concrete Imet Caneva 0:02:37 10 Claudio Zanotti (Ita) Delio Gallina S.Inox a.s.d. 11 Daniele Ferraresso (Ita) U.S. F.Coppi Gazzera - Videa 12 Matthias Brandle (Aut) Austria 13 Nicola Gaffurini (Ita) Delio Gallina S.Inox a.s.d. 14 Gregoire Tarride (Fra) V.C. La Pomme Marseille 15 Emanuel Kiserlovski (Cro) BK Loborika 16 Yevgehiy Sladkov (Kaz) Kazakhstan 0:02:56 17 Mantas Bliakevicius (Ltu) A.C.S. Gruppo Lupi 18 Dominik Hrinkow (Aut) Austria 19 Edgaras Kovaliovas (Ltu) V.C. La Pomme Marseille 20 Nicolò Martinello (Ita) U.S. F.Coppi Gazzera - Videa 21 Alberto Petitto (Ita) Zalf Desiree Fior 22 Stefano Agostini (Ita) Zalf Desiree Fior 23 Hrvoje Miholjevic (Cro) BK Loborika 24 Radoslav Rogina (Cro) BK Loborika 25 Stiven Fanelli (Ita) Delio Gallina S.Inox a.s.d. 26 Georg Preidler (Aut) Austria 27 Antonio Doneddu (Ita) Team Palazzago 28 Eugert Zhupa (Alb) U.C. Trevigiani Dynamon Bottoli 29 Sven Schelling (Swi) V.C. Mendrisio - PL Valli 30 Maurizio Anzalone (Ita) Team Palazzago 31 Enrico Battaglin (Ita) Zalf Desiree Fior 32 Marco Stefani (Ita) Caparrini Le Village - Vibert Italia 33 Mathieu Teychenne Coutet (Fra) Chambery Cyclisme Formation 34 Vincenzo Ianniello (Ita) GR. Made Tamburini Tss A&V 35 David Wohrer (Aut) Tyrol - Team Radland Tirol 0:03:00 36 Mattia Moresco (Ita) U.S. F.Coppi Gazzera - Videa 0:04:27 37 Andreas Hofer (Aut) Tyrol - Team Radland Tirol 0:04:45 38 Axel Domont (Fra) Chambery Cyclisme Formation 39 Robert Retschke (Ger) Continental Team Differdange 40 Sergey Kuzmin (Kaz) Kazakhstan 41 Daniele Canziani (Ita) Team Aurora Named - M.I. Impianti 42 Winner Andre Anacona Gomez (Col) Caparrini Le Village - Vibert Italia 43 Jonathan Balbuena (Fra) A.V.C. Aix en Provence 44 Riccardo Zoidl (Aut) Austria 0:04:48 45 Mathieu Delaroziere (Fra) V.C. La Pomme Marseille 0:04:50 46 Ruslan Tleubaev (Kaz) Kazakhstan 47 Vegard Robinson Bugge (Nor) Norway 48 Kristian Engen Forbord (Nor) Norway 49 Maxim Averin (Ita) Team Palazzago 50 Diego Zanco (Ita) Zalf Desiree Fior 51 Nilsen Hoen Bjorn Tore (Nor) Norway 52 Alexander Nordhoff (Ger) Seven Stones 53 Thomas Welter (Fra) Chambery Cyclisme Formation 54 Dann De Groot (Ned) Line Lloyd Footwear Cycling 55 Attilio Nichele (Ita) G.S. S.Marco Concrete Imet Caneva 56 Davide Orrico (Ita) DeNardi Colpack Bergamasca 57 Andrea Crema (Ita) DeNardi Colpack Bergamasca 58 Alexander Khatuntsev (Rus) Russia 59 Georges Lestage (Fra) A.V.C. Aix en Provence 60 Mattia Bernardi (Ita) G.S. S.Marco Concrete Imet Caneva 61 Romain Beney (Swi) V.C. Mendrisio - PL Valli 62 Eldar Dzhabrailov (Ukr) A.C.S. Gruppo Lupi 63 Samuele Conti (Ita) DeNardi Colpack Bergamasca 64 Mattia Cattaneo (Ita) U.C. Trevigiani Dynamon Bottoli 65 Paolo Colonna (Ita) Delio Gallina S.Inox a.s.d. 66 Cristiano Monguzzi (Ita) Team Aurora Named - M.I. Impianti 67 Simone Boifava (Ita) G.S. Gavardo - Tecmor a.s.d. 68 Andrea Magrin (Ita) Cycling Team Friuli 69 Adam James Semple (Aus) Brisot Cardin Bibanese 70 Eros Piccin (Ita) Brisot Cardin Bibanese 71 Julien Antonmarchi (Fra) V.C. La Pomme Marseille 72 Khakharman Merey (Kaz) Kazakhstan 0:08:56 73 Matthias Krizek (Aut) Tyrol - Team Radland Tirol 74 Luca Orlandi (Ita) Team Aurora Named - M.I. Impianti 0:09:03 75 Yovcho Zhivkov Yovchev (Bul) Cycling Team Friuli 0:09:12 76 Michel Koch (Ger) Germany 0:11:09 77 Giacomo Nizzolo (Ita) U.C. Trevigiani Dynamon Bottoli 78 Jasper Hamelink (Ned) Line Lloyd Footwear Cycling 79 Thomas Rech (Ita) ORT Reale Mutua 80 Mattia Trombin (Ita) Team Aurora Named - M.I. Impianti 81 Alexander Sheshemoin (Kaz) Kazakhstan 82 Philipp Ries (Ger) Germany 83 Jelmer Asjes (Ned) Line Lloyd Footwear Cycling 84 Alessandro Stocco (Ita) U.C. Trevigiani Dynamon Bottoli 85 Michele Nodari (Ita) DeNardi Colpack Bergamasca 86 Andrei Nechita (Rom) ORT Reale Mutua 87 Christopher Roth (Ger) Seven Stones 88 Thomas Casarotto (Ita) Generali 89 Jempy Drucker (Lux) Continental Team Differdange 0:11:16 90 Daniele Cavasin (Ita) ORT Reale Mutua 91 Nicolas Francesconi (Ita) A.C.S. Gruppo Lupi 92 Jake Griffin (Ned) Line Lloyd Footwear Cycling 93 Julian Kern (Ger) Seven Stones 94 Sergio Martin (Ita) Brisot Cardin Bibanese 95 Jeffrey Wiersma (Ned) Line Lloyd Footwear Cycling 96 Luca Dugani Flumian (Ita) Brisot Cardin Bibanese 97 Sergey Kolesnikov (Rus) Russia 98 Paolo Locatelli (Ita) DeNardi Colpack Bergamasca 0:11:22 99 Luca Donella (Ita) G.S. Podenzano 0:11:43 100 Marco Prodigioso (Ita) G.S. Podenzano 101 Oystein Stake Laengen (Nor) Norway 0:14:53 102 Rudy Dal Bo' (Ita) Generali 103 Andrew Bonsi (Ita) G.S. Gavardo - Tecmor a.s.d. 104 Fritz Koch (Ger) Seven Stones 105 Rino Maestrini (Ita) Caparrini Le Village - Vibert Italia 106 Thomas Vaubourzeix (Fra) V.C. La Pomme Marseille 107 Sebastien Harbonnier (Fra) Continental Team Differdange 0:15:03 108 Aurélien Ribet (Fra) A.V.C. Aix en Provence 0:15:12 109 Leandro Cotesta (Ita) Team Palazzago 110 Andrea Dal Col (Ita) U.C. Trevigiani Dynamon Bottoli 111 Oliver Hofstetter (Swi) V.C. Mendrisio - PL Valli 0:18:16 112 Nicola Ruffoni (Ita) G.S. Gavardo - Tecmor a.s.d. 113 Ervin Haxhi (Alb) GR. Made Tamburini Tss A&V 114 Ivan Kovalev (Rus) Russia 115 Cirille Heymans (Lux) Continental Team Differdange 116 Marco Tapparello (Ita) U.S. F.Coppi Gazzera - Videa 117 Nakya Traversi (Ita) Team Palazzago 118 Daniele Angelini (Ita) G.S. Podenzano 119 Lorenzo Lancini (Ita) G.S. Gavardo - Tecmor a.s.d. 120 Tobias Lergenmuller (Ger) Germany 121 Antonio Marchiori (Ita) U.S. F.Coppi Gazzera - Videa 122 Florian Gaugl (Aut) Tyrol - Team Radland Tirol 123 Elia Ongaretto (Ita) Marchiol Pasta Montegrappa Orogild 124 Alexey Markov (Rus) Russia 125 Alessio Menciassi (Ita) GR. Made Tamburini Tss A&V 126 Andrea Zanetti (Ita) GR. Made Tamburini Tss A&V 127 Jan Sokol (Aut) Austria 128 Michele Torri (Ita) G.S. Podenzano 129 Andrea Trovato (Ita) G.S. S.Marco Concrete Imet Caneva 130 Matteo Piazza (Ita) Generali 131 Sebastiano Dal Cappello (Ita) Generali 132 Marco Fusaz (Ita) Cycling Team Friuli 133 Nicola Danesi (Ita) G.S. Gavardo - Tecmor a.s.d. 134 Fabio Molaro (Ita) Cycling Team Friuli 135 Federico Incardona (Ita) Team Aurora Named - M.I. Impianti 136 Riccardo Storti (Ita) Brisot Cardin Bibanese 137 Filippo Conte Bonin (Ita) Marchiol Pasta Montegrappa Orogild 138 Alex Buttazzoni (Ita) G.S. S.Marco Concrete Imet Caneva 139 Adrian Ezequiel Richeze (Arg) ORT Reale Mutua 140 Dmitry Kholod (Rus) A.C.S. Gruppo Lupi 141 Daniele Zuanon (Ita) Generali 142 Christian Grazian (Ita) Cycling Team Friuli 143 Julien Taramarcaz (Swi) V.C. Mendrisio - PL Valli 144 Vinko Zaninovic (Cro) BK Loborika 145 Nico Schneider (Ger) Continental Team Differdange 146 Erwan Brenterch (Fra) A.V.C. Aix en Provence 147 Ron Pfeiffer (Ger) Germany 148 Thomas Bontenackels (Ger) Seven Stones 0:18:27 149 Valeriy Valynin (Rus) Russia 0:18:35 150 Pasquale Papale (Ita) GR. Made Tamburini Tss A&V 151 Luca Dodi (Ita) G.S. Podenzano 152 Davide Bolzonello (Ita) ORT Reale Mutua 153 Alessandro Vannacci (Ita) Caparrini Le Village - Vibert Italia 0:18:43 154 Marco Zanotti (Ita) Delio Gallina S.Inox a.s.d. 155 Nils Plotner (Ger) Germany 0:18:52

Points classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Matteo Trentin (Ita) Marchiol Pasta Montegrappa Orogild 41 pts 2 Matteo Busato (Ita) Zalf Desiree Fior 34 3 Carlos Alexandre Manarelli (Bra) Marchiol Pasta Montegrappa Orogild 26 4 Enrico Battaglin (Ita) Zalf Desiree Fior 20 5 Claudio Zanotti (Ita) Delio Gallina S.Inox a.s.d. 16 6 Stefan Kirchmair (Aut) Tyrol - Team Radland Tirol 15 7 Shiarhei Papok (Bur) G.S. S.Marco Concrete Imet Caneva 14 8 Gianluca Leonardi (Ita) Marchiol Pasta Montegrappa Orogild 12 9 Mathieu Teychenne Coutet (Fra) Chambery Cyclisme Formation 12 10 Luca Orlandi (Ita) Team Aurora Named - M.I. Impianti 12 11 Kristian Durasek (Cro) BK Loborika 10 12 Maurizio Anzalone (Ita) Team Palazzago 10 13 Stefano Agostini (Ita) Zalf Desiree Fior 9 14 Khakharman Merey (Kaz) Kazakhstan 9 15 Matthias Brandle (Aut) Austria 7 16 Nicola Gaffurini (Ita) Delio Gallina S.Inox a.s.d. 6 17 Nicolò Martinello (Ita) U.S. F.Coppi Gazzera - Videa 6 18 Antonio Doneddu (Ita) Team Palazzago 5 19 Matthias Krizek (Aut) Tyrol - Team Radland Tirol 5 20 Georg Preidler (Aut) Austria 4 21 Vegard Stake Laengen (Nor) Norway 3 22 Stiven Fanelli (Ita) Delio Gallina S.Inox a.s.d. 3 23 Daniele Ferraresso (Ita) U.S. F.Coppi Gazzera - Videa 2 24 Mantas Bliakevicius (Ltu) A.C.S. Gruppo Lupi 2 25 Marco Stefani (Ita) Caparrini Le Village - Vibert Italia 1

Sprint classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Carlos Alexandre Manarelli (Bra) Marchiol Pasta Montegrappa Orogild 9 pts 2 Stefan Kirchmair (Aut) Tyrol - Team Radland Tirol 8 3 Gianluca Leonardi (Ita) Marchiol Pasta Montegrappa Orogild 5 4 Marco Zanotti (Ita) Delio Gallina S.Inox a.s.d. 5 5 Alexander Sheshemoin (Kaz) Kazakhstan 3 6 Emanuel Kiserlovski (Cro) BK Loborika 3 7 Andrei Nechita (Rom) ORT Reale Mutua 1 8 Luca Dugani Flumian (Ita) Brisot Cardin Bibanese 1 9 Matthias Brandle (Aut) Austria 1

Mountains classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Alberto Petitto (Ita) Zalf Desiree Fior 8 pts 2 Mattia Moresco (Ita) U.S. F.Coppi Gazzera - Videa 4 3 Stefano Agostini (Ita) Zalf Desiree Fior 3 4 Sven Schelling (Swi) V.C. Mendrisio - PL Valli 2 5 Yevgehiy Sladkov (Kaz) Kazakhstan 1