Sean Kelly's old training climb of Seskin Hill was the venue for the only summit finish of this year's FBD Rás and, as expected, it shook up the overall standings.

Overnight race leader Alexander Wetterhall (Sweden Team Sprocket) had a real scare on Thursday's stage, losing a chunk of time, but managed to hold onto the yellow jersey by a slender eight seconds. He had started the day 1:46 clear of six rivals and lost almost all of that to Austrian rider Josef Kugler (Arbo KTM-Gebruder Weis).

British rider Jon Tiernan-Locke (Rapha Condor Sharp) was first to the top of the climb, springboarding from the day's big break to find stage success, finishing nine seconds clear of compatriot Peter Williams (Motorpoint Marshalls Pasta), with Kugler a further five seconds back in third.

"There was seven of us together coming to the hill," said Tiernan-Locke. "I neutralised a few attacks and then I got on the front. I thought it might be too early but it was so steep I thought I'd just go for it... don't look back until I'd dropped them."

The stage saw a number of early attacks before the move of the day went 95km after the start as John Anderson (Sweden - Team Sprocket Pro) went alone then before a group of approximately 20 riders came up to him.

Those others were Kit Gilham and Stephen Gallagher (Sigmasport Specialized), Neil Delahaye (Ireland Subway National Team), Marc Ryan (New Zealand), Josef Kugler (Arbö KTM-Gebrüder Weis), Peter McDonald (Drapac Porsche), David Pell (Drapac Porsche), Mark Cassidy (An Post Grant Thornton M. Donnelly Sean Kelly), Pieter Ghyllebert (An Post Grant Thornton M. Donnelly Sean Kelly), John Degenkolb (Thuringer Energie), Bastian Burgel (Thuringer Energie), Masaaki Kikuchi (Japan - Nippo), John Anderson (Sweden - Team Sprocket Pro), Niklas Gustavsson (Sweden - Team Sprocket Pro), Tobyn Horton (Sweden - Team Sprocket Pro), Ben Greenwood (Rapha Condor Sharp), Jon Tiernan-Locke (Rapha Condor Sharp), Peter Williams (Motorpoint Marshalls Pasta), Stephen Surdival (Mayo Castlebar Western Edge) and Timothy O'Regan (Meath Engraveit.ie/Jade.ie).

Working together, they opened up a lead of almost four minutes, putting Kugler firmly in the provisional yellow jersey. Hard chasing by the An Post M. Donnelly Grant Thornton Sean Kelly team plus a few other riders saw the gap come back down however, prompting nine of those up front to push on ahead.

Kugler, Tiernan-Locke, Cassidy, Ghyllebert, Williams, Horton, Ryan, Pell and Brurgel put the hammer down and eked out an 18-second lead on the second group.

They raced on to the final climb where it was a complete free-for-all. The break, the bunch, the groups scattered behind all shattered on the steep slopes, with the riders concerned coming home in ones and twos, dribs and drabs. First to the top was Tiernan-Locke, who landed his third win of the season after victories in the US and Britain.

Mark Cassidy (An Post Grant Thornton M. Donnelly Sean Kelly) came in for fourth on the stage, being best-placed Irish rider. He was 19 seconds back, netting his best finish this year, yet said afterwards that he didn't feel great.

"I would have liked to have got the win today but I knew coming in [towards the finish] that the legs weren't that great. I tried to stay with the guy who won it but I just didn't have the legs - it was disappointing."

Wetterhall placed 20th on the stage, being fifth home of those who were behind the break. He was relieved to have been able to fight back. "I'm still in yellow but I wasn't 15km ago. But I'm back in yellow and that feels really good.

"I was worried. I thought I might lose it. I didn't know the KTM guy, Josef Kugler, was up there but we had Jack Anderson in the break as well so I was pretty satisfied with the situation.

"It's close but I think eight seconds is enough to hold on for tomorrow. I have to protect it.

"It was a really steep climb today. When it's like that you have to go flat out. But I like hills. The hilly days are coming. I'll see if the legs are with me."

Kugler is also feeling optimistic, though. He was 12th overall last year and fancies his chances of making a significant improvement on that. "It was a hard stage today because I had to work a lot. I tried to get the yellow jersey but I lost by eight seconds," he said. "But I think I can still do it... I like the mountains."

Friday's 127km journey to Gorey is potentially one of the most decisive. It's brevity will promote flat-out racing, while seven categorised climbs will assail the legs and further thin out a dwindling list of possible winners.

Full Results 1 Jon Tiernan-Locke (GBr) Britain Rapha Condor Sharp 3:35:47 2 Peter Williams (GBr) Motorpoint Marshalls Pasta 0:00:09 3 Josef Kugler (Aut) Arbö KTM-Gebrüder Weis 0:00:14 4 Mark Cassidy (Irl) Belgium An Post Sean Kelly 0:00:19 5 Pieter Ghyllebert (Bel) Belgium An Post Sean Kelly 6 Marc Ryan (NZl) New Zealand 0:00:25 7 John Degenkolb (Ger) Germany Thuringer Energie 0:00:37 8 Tobyn Horton (GBr) Sweden - Team Sprocket Pro 0:00:44 9 David Pell (Aus) Australia Drapac Porsche 0:00:52 10 Bastian Burgel (Ger) Germany Thuringer Energie 0:01:24 11 Peter McDonald (Aus) Australia Drapac Porsche 0:01:34 12 John Anderson (Aus) Sweden - Team Sprocket Pro 13 Ben Greenwood (GBr) Britain Rapha Condor Sharp 0:01:40 14 Ian Bibby (GBr) Motorpoint Marshalls Pasta 0:01:44 15 Stephen Surdival (Irl) Mayo Castlebar Western Edge 0:01:45 16 Masaaki Kikuchi (Jpn) Japan - Nippo 0:01:51 17 Connor McConvey (Irl) Belgium An Post Sean Kelly 18 Joseph Lewis (Aus) Australia Drapac Porsche 0:01:52 19 Dan Craven (Nam) Britain Rapha Condor Sharp 20 Alexander Wetterhall (Swe) Sweden - Team Sprocket Pro 21 Christopher Newton (GBr) Britain Rapha Condor Sharp 0:01:55 22 Rhys Lloyd (GBr) Wales 23 Philip Lavery (Irl) Dublin Murphy & Gunn/Newlyn 24 Rob Partridge (GBr) Wales 25 Wouter Sybrandy (Ned) Britain Sigmasport Specialised 0:02:03 26 Niklas Gustavsson (Swe) Sweden - Team Sprocket Pro 0:02:06 27 Mark Dowling (Irl) Meath Engraveit.ie/Jade.ie 0:02:08 28 Andrew Roche (Irl) Motorpoint Marshalls Pasta 0:02:11 29 Maximillan May (Ger) Germany Thuringer Energie 0:02:12 30 Simon Richardson (GBr) Britain Sigmasport Specialised 31 James Sampson (GBr) Motorpoint Marshalls Pasta 32 Aaron Gate (NZl) New Zealand 0:02:16 33 Michael O'Reilly (Irl) Limerick BDO Get Back 0:02:17 34 Paul Griffin (Irl) Tipperary Dan Morrissey 35 Paul Esposti (GBr) Wales 36 Ryan Sherlock (Irl) Dublin Eurocycles 0:02:21 37 Adam Armstrong (Irl) Ireland Subway National Team 38 Thomas Martin (Irl) Dublin Eurocycles 0:02:27 39 Brendan Lacey (Irl) Limerick BDO Get Back 40 Jakob Steigmiller (Ger) Germany Thuringer Energie 41 Conor McAllistair (Irl) Ireland Subway National Team 0:02:30 42 Matt Howe (USA) USA Inside-Out Sports 43 Conor Murphy (Irl) Dublin Eurocycles 0:02:32 44 Westley Gough (NZl) New Zealand 45 Mariusz Wiesiak (Pol) Japan - Nippo 46 Tim Barry (Irl) Tipperary Dan Morrissey 47 Chris Coyle (Irl) Mayo Castlebar Western Edge 48 Alessio Signego (Ita) Japan - Nippo 49 Dane Dunlop (Irl) Ireland Development 50 John Dempsey (Irl) Tipperary Dan Morrissey 51 Lorcan Davoust (Irl) Dublin Zilcom-South Dublin 0:02:39 52 Paul Giblin (Irl) Galway Bay 0:02:41 53 Stuart Shaw (Aus) Australia Drapac Porsche 54 Tony Brady (Irl) Meath Martin Donnelly 55 Shane Archbold (NZl) New Zealand 56 Stephen O'Sullivan (Irl) Meath Engraveit.ie/Jade.ie 57 Simon Williams (Irl) Ireland Subway National Team 0:02:45 58 Rory Wyley (Irl) Tipperary Dan Morrissey 0:02:49 59 Andrew Aherne (Irl) Tipperary Dan Morrissey 60 Colin Robinson (Irl) Meath Martin Donnelly 0:02:52 61 Mark McKinley (Irl) Ireland Subway National Team 62 Kit Gilham (GBr) Britain Sigmasport Specialised 63 Michael Fitzgerald (Irl) Limerick BDO Get Back 0:02:55 64 Keith Gaitor (Irl) Wexford 0:02:59 65 Philip Finegan (Irl) Dublin Murphy & Gunn/Newlyn 66 Matt Cronshaw (GBr) Britain Rapha Condor Sharp 67 Mark McNally (GBr) Belgium An Post Sean Kelly 68 Lucas Schadlich (Ger) Germany Thuringer Energie 69 Dominic Jelfs (Irl) Ireland Development 0:03:02 70 Niall Brosnan (Irl) Meath Martin Donnelly 71 Mark Lovatt (GBr) Team PlanetX 0:03:06 72 Michael Storan (Irl) Kildare Newbridge 73 Roger Aiken (Irl) Team PlanetX 74 James Williamson (GBr) Britain Sigmasport Specialised 0:03:11 75 Stephen Barrett (Irl) Team PlanetX 76 John Crow (USA) USA Inside-Out Sports 0:03:14 77 David Duke (Irl) Dublin Zilcom-South Dublin 0:03:16 78 David Peelo (Irl) Kildare Murphy Surveys 0:03:19 79 Stephen Gallagher (Irl) Britain Sigmasport Specialised 0:03:23 80 Diarmuid Carew (Irl) Kildare Newbridge 0:03:25 81 David Brennan (Irl) Mayo Castlebar Western Edge 0:03:30 82 Kieran Keane (Irl) Kildare Murphy Surveys 83 Andrew Meehan (Irl) Meath Engraveit.ie/Jade.ie 84 Eugene Moriarty (Irl) Meath Engraveit.ie/Jade.ie 85 Alex Williams (Irl) Wexford 0:03:35 86 Aidan Crowley (Irl) Kildare Newbridge 0:03:38 87 Neil Delahaye (Irl) Ireland Subway National Team 0:03:50 88 Sean Lacey (Irl) Limerick BDO Get Back 0:04:04 89 Frazer Duncan (Irl) Dublin Eurocycles 0:04:09 90 Fredrik Johansson (Swe) Sweden - Team Sprocket Pro 0:04:11 91 Rhys Pollock (Aus) Australia Drapac Porsche 0:04:13 92 John McEvoy (GBr) Motorpoint Marshalls Pasta 93 Hannes Grundliger (Aut) Arbö KTM-Gebrüder Weis 0:04:18 94 Adrian Hedderman (Irl) Dublin Eurocycles 95 Stefan Probst (Aut) Arbö KTM-Gebrüder Weis 96 David O'Loughlin (Irl) Belgium An Post Sean Kelly 97 Timothy O'Regan (Irl) Meath Engraveit.ie/Jade.ie 0:05:39 98 Colm Cassidy (Irl) Dublin UCD 0:09:55 99 Nathan Morgan (Irl) An Dún Newry Whs. CC 0:09:57 100 Philip Bremmer (Irl) Ireland Development 0:10:02 101 Will Byrne (Irl) Wexford 0:10:06 102 Odran Connors (Irl) Wexford 0:10:14 103 Drew McKinley (Irl) An Dún Newry Whs. CC 0:10:21 104 Paul O'Keeffe (Irl) Dublin Zilcom-South Dublin 0:10:30 105 Michael Reddan (Irl) Dublin Zilcom-South Dublin 0:10:37 106 Keith Fox (Irl) Dublin Murphy & Gunn/Newlyn 107 Murt Doyle (Irl) Wexford 0:10:42 108 Sean McGreevy (Irl) An Dún Newry Whs. CC 0:10:46 109 Tighernach Murphy (Irl) Ireland Development 0:10:52 110 Alan Burke (Irl) Kildare Murphy Surveys 0:10:55 111 Colm Bracken (Irl) Kildare Murphy Surveys 0:11:02 112 Richard Prince (GBr) Team PlanetX 0:11:18 113 Richard Keddy (Irl) Dublin Zilcom-South Dublin 0:11:27 114 Ciaran Clarke (Irl) Mayo Castlebar Western Edge 0:17:28 115 Michael Brady (Irl) Dublin Murphy & Gunn/Newlyn 0:18:03 116 Michael Singer (Aut) Arbö KTM-Gebrüder Weis 0:18:24 117 Ruaidhri Geraghty (Irl) Galway Bay 0:31:36 118 Mark Buchanan (Irl) An Dún Newry Whs. CC 0:31:51 119 Mark Campbell (Irl) An Dún Newry Whs. CC 0:31:58 120 Colm Quinn (Irl) Meath Martin Donnelly 0:32:12 121 Fiachra Rowan (Irl) Dublin UCD 0:33:10 122 Jon Mould (GBr) Wales 0:37:57 123 Anthony Walsh (Irl) Dublin UCD 0:38:07 124 Richard Hooton (Irl) Cork Kanturk Town 0:38:17 125 Stephen Teeling-Lynch (Irl) Kildare Newbridge 0:38:21 126 Patrick Clarke (Irl) Ireland Development 0:38:24 127 Eoghan Considine (Irl) Galway Bay 0:38:28 128 Owen Walker (USA) USA Inside-Out Sports 129 Bryan Long (Irl) Cork Kanturk Town 0:38:33 130 Ciaran O'Conluain (Irl) Dublin UCD 0:38:37 131 Brian Canty (Irl) Cork Kanturk Town 0:38:40 132 Alan Loftus (Irl) Limerick BDO Get Back 0:38:48 133 Stuart Cox (Irl) Meath Martin Donnelly 0:38:52 134 Donal Kelly (Irl) Galway Bay 0:39:01 135 Owen Mc Donnell (USA) USA Inside-Out Sports 0:39:04 136 Fergus Ryan (Irl) Dublin UCD 137 Brian Murphy (Irl) Cork Kanturk Town 0:39:37 138 Richard Malone (Irl) Kildare Newbridge 0:40:27 DNF Lars Pria (Rom) Arbö KTM-Gebrüder Weis DNF Matthew Rowe (GBr) Wales DNF John Lynch (Irl) Kildare Murphy Surveys DNF Bernard Twomey (Irl) Mayo Castlebar Western Edge

Mountain 1 - The Pike (Cat. 3) 1 Peter McDonald (Aus) Australia Drapac Porsche 5 pts 2 Mark Cassidy (Irl) Belgium An Post Sean Kelly 4 3 Pieter Ghyllebert (Bel) Belgium An Post Sean Kelly 3 4 Jon Tiernan-Locke (GBr) Britain Rapha Condor Sharp 2

Mountain 2 - Seskin Hill finish (Cat. 1) 1 Jon Tiernan-Locke (GBr) Britain Rapha Condor Sharp 15 pts 2 Peter Williams (GBr) Motorpoint Marshalls Pasta 12 3 Josef Kugler (Aut) Arbö KTM-Gebrüder Weis 10 4 Mark Cassidy (Irl) Belgium An Post Sean Kelly 8 5 Pieter Ghyllebert (Bel) Belgium An Post Sean Kelly 6 6 Marc Ryan (NZl) New Zealand 5 7 John Degenkolb (Ger) Germany Thuringer Energie 3

International teams 1 Belgium An Post Sean Kelly 10:49:50 2 Britain Rapha Condor Sharp 0:01:03 3 Motorpoint Marshalls Pasta 0:01:35 4 Sweden - Team Sprocket Pro 0:01:41 5 Germany Thuringer Energie 0:01:44 6 Australia Drapac Porsche 0:01:49 7 New Zealand 0:02:44 8 Wales 0:03:38 9 Japan - Nippo 0:04:26 10 Britain Sigmasport Specialised 0:04:38 11 Ireland Subway National Team 0:05:07 12 Arbö KTM-Gebrüder Weis 0:06:21 13 Team PlanetX 0:06:54 14 Ireland Development 0:13:07 15 USA Inside-Out Sports 0:41:43

County teams 1 Dublin Eurocycles 10:54:41 2 Tipperary Dan Morrissey 0:00:01 3 Limerick BDO Get Back 0:00:19 4 Mayo Castlebar Western Edge 0:00:27 5 Meath Engraveit.ie/Jade.ie 0:00:59 6 Meath Martin Donnelly 0:01:15 7 Kildare Newbridge 0:02:49 8 Dublin Murphy & Gunn/Newlyn 0:08:11 9 Dublin Zilcom-South Dublin 0:09:05 10 Wexford 0:09:20 11 Kildare Murphy Surveys 0:10:24 12 An Dún Newry Whs. CC 0:23:44 13 Galway Bay 1:05:25 14 Dublin UCD 1:13:52 15 Cork Kanturk Town 1:48:10

General classification after stage 5 1 Alexander Wetterhall (Swe) Sweden - Team Sprocket Pro 14:45:30 2 Josef Kugler (Aut) Arbö KTM-Gebrüder Weis 0:00:08 3 Peter Williams (GBr) Motorpoint Marshalls Pasta 0:00:59 4 John Anderson (Aus) Sweden - Team Sprocket Pro 0:01:28 5 David Pell (Aus) Australia Drapac Porsche 0:01:34 6 Connor McConvey (Irl) Belgium An Post Sean Kelly 0:01:45 7 Jon Tiernan-Locke (GBr) Britain Rapha Condor Sharp 8 Joseph Lewis (Aus) Australia Drapac Porsche 0:01:46 9 Rob Partridge (GBr) Wales 0:01:49 10 Pieter Ghyllebert (Bel) Belgium An Post Sean Kelly 0:02:04 11 Dan Craven (Nam) Britain Rapha Condor Sharp 0:02:22 12 Stuart Shaw (Aus) Australia Drapac Porsche 0:02:35 13 Andrew Roche (Irl) Motorpoint Marshalls Pasta 0:02:57 14 John Degenkolb (Ger) Germany Thuringer Energie 0:03:09 15 Ian Bibby (GBr) Motorpoint Marshalls Pasta 0:03:29 16 Mark McNally (GBr) Belgium An Post Sean Kelly 0:03:36 17 Kit Gilham (GBr) Britain Sigmasport Specialised 0:03:43 18 Maximillan May (Ger) Germany Thuringer Energie 0:03:57 19 James Sampson (GBr) Motorpoint Marshalls Pasta 20 Simon Richardson (GBr) Britain Sigmasport Specialised 0:04:28 21 Mark Cassidy (Irl) Belgium An Post Sean Kelly 0:04:42 22 Marc Ryan (NZl) New Zealand 0:04:48 23 Adam Armstrong (Irl) Ireland Subway National Team 0:04:53 24 Jakob Steigmiller (Ger) Germany Thuringer Energie 0:05:04 25 Stephen Gallagher (Irl) Britain Sigmasport Specialised 0:05:18 26 Philip Lavery (Irl) Dublin Murphy & Gunn/Newlyn 0:05:23 27 Matt Cronshaw (GBr) Britain Rapha Condor Sharp 0:05:31 28 Rhys Lloyd (GBr) Wales 0:06:18 29 Ryan Sherlock (Irl) Dublin Eurocycles 0:06:24 30 Niklas Gustavsson (Swe) Sweden - Team Sprocket Pro 0:06:29 31 David O'Loughlin (Irl) Belgium An Post Sean Kelly 0:06:33 32 Paul Esposti (GBr) Wales 0:06:40 33 Paul Griffin (Irl) Tipperary Dan Morrissey 34 Mariusz Wiesiak (Pol) Japan - Nippo 0:06:43 35 John Dempsey (Irl) Tipperary Dan Morrissey 0:06:55 36 Conor Murphy (Irl) Dublin Eurocycles 37 Fredrik Johansson (Swe) Sweden - Team Sprocket Pro 0:08:18 38 Thomas Martin (Irl) Dublin Eurocycles 0:09:04 39 Brendan Lacey (Irl) Limerick BDO Get Back 0:09:08 40 Westley Gough (NZl) New Zealand 0:09:13 41 Stephen O'Sullivan (Irl) Meath Engraveit.ie/Jade.ie 0:09:22 42 Mark McKinley (Irl) Ireland Subway National Team 0:09:49 43 Ben Greenwood (GBr) Britain Rapha Condor Sharp 0:10:26 44 Wouter Sybrandy (Ned) Britain Sigmasport Specialised 0:11:09 45 Tobyn Horton (GBr) Sweden - Team Sprocket Pro 0:11:13 46 Alessio Signego (Ita) Japan - Nippo 0:11:18 47 Chris Coyle (Irl) Mayo Castlebar Western Edge 0:12:03 48 Christopher Newton (GBr) Britain Rapha Condor Sharp 0:12:27 49 Roger Aiken (Irl) Team PlanetX 0:12:37 50 Masaaki Kikuchi (Jpn) Japan - Nippo 0:13:07 51 Rhys Pollock (Aus) Australia Drapac Porsche 0:13:09 52 Neil Delahaye (Irl) Ireland Subway National Team 0:13:21 53 John McEvoy (GBr) Motorpoint Marshalls Pasta 0:13:57 54 Matt Howe (USA) USA Inside-Out Sports 0:14:00 55 Lucas Schadlich (Ger) Germany Thuringer Energie 0:14:19 56 James Williamson (GBr) Britain Sigmasport Specialised 0:14:35 57 Sean Lacey (Irl) Limerick BDO Get Back 0:15:15 58 Dane Dunlop (Irl) Ireland Development 0:16:25 59 Shane Archbold (NZl) New Zealand 0:17:08 60 Tim Barry (Irl) Tipperary Dan Morrissey 0:17:29 61 Michael Fitzgerald (Irl) Limerick BDO Get Back 0:18:28 62 Stephen Barrett (Irl) Team PlanetX 0:18:44 63 Peter McDonald (Aus) Australia Drapac Porsche 0:18:58 64 Tony Brady (Irl) Meath Martin Donnelly 0:19:48 65 Aaron Gate (NZl) New Zealand 0:21:12 66 Andrew Aherne (Irl) Tipperary Dan Morrissey 0:21:45 67 Michael O'Reilly (Irl) Limerick BDO Get Back 0:23:08 68 Simon Williams (Irl) Ireland Subway National Team 0:23:36 69 Michael Reddan (Irl) Dublin Zilcom-South Dublin 0:24:32 70 Mark Dowling (Irl) Meath Engraveit.ie/Jade.ie 0:25:17 71 David Brennan (Irl) Mayo Castlebar Western Edge 0:25:28 72 Mark Lovatt (GBr) Team PlanetX 0:25:43 73 Stephen Surdival (Irl) Mayo Castlebar Western Edge 0:25:55 74 Hannes Grundliger (Aut) Arbö KTM-Gebrüder Weis 0:26:03 75 Aidan Crowley (Irl) Kildare Newbridge 0:26:15 76 Lorcan Davoust (Irl) Dublin Zilcom-South Dublin 0:26:43 77 Stefan Probst (Aut) Arbö KTM-Gebrüder Weis 0:27:16 78 Andrew Meehan (Irl) Meath Engraveit.ie/Jade.ie 0:28:14 79 Paul Giblin (Irl) Galway Bay 0:28:25 80 Conor McAllistair (Irl) Ireland Subway National Team 0:28:29 81 Philip Finegan (Irl) Dublin Murphy & Gunn/Newlyn 0:28:43 82 Michael Storan (Irl) Kildare Newbridge 0:28:50 83 David Duke (Irl) Dublin Zilcom-South Dublin 0:29:00 84 Bastian Burgel (Ger) Germany Thuringer Energie 0:29:16 85 Frazer Duncan (Irl) Dublin Eurocycles 0:29:23 86 David Peelo (Irl) Kildare Murphy Surveys 0:29:26 87 Keith Gaitor (Irl) Wexford 0:30:38 88 Timothy O'Regan (Irl) Meath Engraveit.ie/Jade.ie 0:34:53 89 Michael Singer (Aut) Arbö KTM-Gebrüder Weis 0:35:28 90 Eugene Moriarty (Irl) Meath Engraveit.ie/Jade.ie 0:36:09 91 Rory Wyley (Irl) Tipperary Dan Morrissey 0:36:30 92 John Crow (USA) USA Inside-Out Sports 0:37:13 93 Diarmuid Carew (Irl) Kildare Newbridge 0:38:08 94 Colm Cassidy (Irl) Dublin UCD 0:39:39 95 Keith Fox (Irl) Dublin Murphy & Gunn/Newlyn 0:39:51 96 Niall Brosnan (Irl) Meath Martin Donnelly 0:41:15 97 Dominic Jelfs (Irl) Ireland Development 0:41:28 98 Colm Bracken (Irl) Kildare Murphy Surveys 0:43:41 99 Kieran Keane (Irl) Kildare Murphy Surveys 0:45:44 100 Richard Prince (GBr) Team PlanetX 0:46:01 101 Adrian Hedderman (Irl) Dublin Eurocycles 0:46:32 102 Nathan Morgan (Irl) An Dún Newry Whs. CC 0:48:23 103 Alex Williams (Irl) Wexford 0:49:19 104 Tighernach Murphy (Irl) Ireland Development 0:49:25 105 Paul O'Keeffe (Irl) Dublin Zilcom-South Dublin 0:52:44 106 Jon Mould (GBr) Wales 0:55:59 107 Ciaran Clarke (Irl) Mayo Castlebar Western Edge 0:56:01 108 Michael Brady (Irl) Dublin Murphy & Gunn/Newlyn 0:56:16 109 Patrick Clarke (Irl) Ireland Development 0:56:39 110 Sean McGreevy (Irl) An Dún Newry Whs. CC 0:56:41 111 Philip Bremmer (Irl) Ireland Development 0:58:59 112 Will Byrne (Irl) Wexford 0:59:03 113 Odran Connors (Irl) Wexford 1:03:17 114 Murt Doyle (Irl) Wexford 1:03:45 115 Anthony Walsh (Irl) Dublin UCD 1:03:51 116 Mark Campbell (Irl) An Dún Newry Whs. CC 1:04:37 117 Colm Quinn (Irl) Meath Martin Donnelly 1:09:41 118 Alan Loftus (Irl) Limerick BDO Get Back 1:13:31 119 Colin Robinson (Irl) Meath Martin Donnelly 1:22:08 120 Ruaidhri Geraghty (Irl) Galway Bay 1:22:10 121 Stephen Teeling-Lynch (Irl) Kildare Newbridge 1:24:05 122 Drew McKinley (Irl) An Dún Newry Whs. CC 1:25:40 123 Richard Keddy (Irl) Dublin Zilcom-South Dublin 1:30:43 124 Mark Buchanan (Irl) An Dún Newry Whs. CC 1:33:14 125 Eoghan Considine (Irl) Galway Bay 1:36:24 126 Bryan Long (Irl) Cork Kanturk Town 1:36:29 127 Donal Kelly (Irl) Galway Bay 1:45:13 128 Owen Mc Donnell (USA) USA Inside-Out Sports 1:46:08 129 Alan Burke (Irl) Kildare Murphy Surveys 1:50:13 130 Owen Walker (USA) USA Inside-Out Sports 1:52:10 131 Ciaran O'Conluain (Irl) Dublin UCD 1:55:32 132 Stuart Cox (Irl) Meath Martin Donnelly 2:00:52 133 Richard Hooton (Irl) Cork Kanturk Town 2:07:48 134 Richard Malone (Irl) Kildare Newbridge 2:12:14 135 Fiachra Rowan (Irl) Dublin UCD 2:13:01 136 Fergus Ryan (Irl) Dublin UCD 2:18:24 137 Brian Canty (Irl) Cork Kanturk Town 2:20:30 138 Brian Murphy (Irl) Cork Kanturk Town 2:21:27

Points classification 1 Peter Williams (GBr) Motorpoint Marshalls Pasta 33 pts 2 Pieter Ghyllebert (Bel) Belgium An Post Sean Kelly 29 3 John Degenkolb (Ger) Germany Thuringer Energie 27 4 Dan Craven (Nam) Britain Rapha Condor Sharp 23 5 Josef Kugler (Aut) Arbö KTM-Gebrüder Weis 23 6 Wouter Sybrandy (Ned) Britain Sigmasport Specialised 22 7 David Pell (Aus) Australia Drapac Porsche 20 8 Joseph Lewis (Aus) Australia Drapac Porsche 20 9 Jon Tiernan-Locke (GBr) Britain Rapha Condor Sharp 15 10 Maximillan May (Ger) Germany Thuringer Energie 15 11 David O'Loughlin (Irl) Belgium An Post Sean Kelly 15 12 Alexander Wetterhall (Swe) Sweden - Team Sprocket Pro 15 13 Ian Bibby (GBr) Motorpoint Marshalls Pasta 14 14 Mark McNally (GBr) Belgium An Post Sean Kelly 14 15 Simon Richardson (GBr) Britain Sigmasport Specialised 14 16 Masaaki Kikuchi (Jpn) Japan - Nippo 14 17 Lucas Schadlich (Ger) Germany Thuringer Energie 14 18 Fredrik Johansson (Swe) Sweden - Team Sprocket Pro 13 19 Andrew Roche (Irl) Motorpoint Marshalls Pasta 12 20 Mark Cassidy (Irl) Belgium An Post Sean Kelly 12 21 Alessio Signego (Ita) Japan - Nippo 11 22 Marc Ryan (NZl) New Zealand 10 23 Philip Lavery (Irl) Dublin Murphy & Gunn/Newlyn 9 24 Kit Gilham (GBr) Britain Sigmasport Specialised 8 25 Tobyn Horton (GBr) Sweden - Team Sprocket Pro 8 26 Matt Howe (USA) USA Inside-Out Sports 8 27 Stephen Gallagher (Irl) Britain Sigmasport Specialised 7 28 Simon Williams (Irl) Ireland Subway National Team 7 29 Rob Partridge (GBr) Wales 6 30 Michael O'Reilly (Irl) Limerick BDO Get Back 6 31 Bastian Burgel (Ger) Germany Thuringer Energie 6 32 John Anderson (Aus) Sweden - Team Sprocket Pro 5 33 Peter McDonald (Aus) Australia Drapac Porsche 5 34 Frazer Duncan (Irl) Dublin Eurocycles 4 35 Ben Greenwood (GBr) Britain Rapha Condor Sharp 3 36 Connor McConvey (Irl) Belgium An Post Sean Kelly 2 37 Stuart Shaw (Aus) Australia Drapac Porsche 2 38 Mariusz Wiesiak (Pol) Japan - Nippo 2 39 Ryan Sherlock (Irl) Dublin Eurocycles 1 40 Stephen Surdival (Irl) Mayo Castlebar Western Edge 1

Mountains classification 1 David O'Loughlin (Irl) Belgium An Post Sean Kelly 20 pts 2 Jon Tiernan-Locke (GBr) Britain Rapha Condor Sharp 17 3 Simon Richardson (GBr) Britain Sigmasport Specialised 16 4 Dan Craven (Nam) Britain Rapha Condor Sharp 15 5 Alexander Wetterhall (Swe) Sweden - Team Sprocket Pro 15 6 David Pell (Aus) Australia Drapac Porsche 13 7 Peter Williams (GBr) Motorpoint Marshalls Pasta 12 8 Mark Cassidy (Irl) Belgium An Post Sean Kelly 12 9 Josef Kugler (Aut) Arbö KTM-Gebrüder Weis 10 10 Fredrik Johansson (Swe) Sweden - Team Sprocket Pro 10 11 Wouter Sybrandy (Ned) Britain Sigmasport Specialised 10 12 Connor McConvey (Irl) Belgium An Post Sean Kelly 9 13 Pieter Ghyllebert (Bel) Belgium An Post Sean Kelly 9 14 Kit Gilham (GBr) Britain Sigmasport Specialised 7 15 Rob Partridge (GBr) Wales 6 16 John Degenkolb (Ger) Germany Thuringer Energie 6 17 Peter McDonald (Aus) Australia Drapac Porsche 5 18 Marc Ryan (NZl) New Zealand 5 19 Frazer Duncan (Irl) Dublin Eurocycles 4 20 Neil Delahaye (Irl) Ireland Subway National Team 3 21 Lucas Schadlich (Ger) Germany Thuringer Energie 3 22 Andrew Roche (Irl) Motorpoint Marshalls Pasta 2 23 Mark McNally (GBr) Belgium An Post Sean Kelly 1 24 John Dempsey (Irl) Tipperary Dan Morrissey 1

U23 classification 1 Connor McConvey (Irl) Belgium An Post Sean Kelly 14:47:15 2 Joseph Lewis (Aus) Australia Drapac Porsche 0:00:01 3 John Degenkolb (Ger) Germany Thuringer Energie 0:01:24 4 Mark McNally (GBr) Belgium An Post Sean Kelly 0:01:51 5 Maximillan May (Ger) Germany Thuringer Energie 0:02:12

County rider classification 1 Philip Lavery (Irl) Dublin Murphy & Gunn/Newlyn 14:50:53 2 Ryan Sherlock (Irl) Dublin Eurocycles 0:01:01 3 Paul Griffin (Irl) Tipperary Dan Morrissey 0:01:17 4 John Dempsey (Irl) Tipperary Dan Morrissey 0:01:32 5 Conor Murphy (Irl) Dublin Eurocycles

International teams classification 1 Belgium An Post Sean Kelly 44:19:16 2 Motorpoint Marshalls Pasta 0:02:01 3 Australia Drapac Porsche 0:02:06 4 Britain Rapha Condor Sharp 0:02:16 5 Sweden - Team Sprocket Pro 0:02:38 6 Germany Thuringer Energie 0:04:44 7 Britain Sigmasport Specialised 0:06:17 8 Wales 0:11:48 9 Ireland Subway National Team 0:18:26 10 New Zealand 0:23:05 11 Japan - Nippo 0:26:35 12 Arbö KTM-Gebrüder Weis 0:34:00 13 Team PlanetX 0:54:18 14 Ireland Development 1:19:41 15 USA Inside-Out Sports 2:20:54