The seventh edition of the Bart Brentjens Challenge doubled as the Dutch and Belgian marathon national championships. A total of around 2,500 participants took on a technical track of 105 kilometers with 1700m of climbing. Conditions were difficult due to heavy rains in the days leading up to the race. Kevin van Hoovels and Mirre Stallen won the men's and women's overall races.

A lead group of 15 emerged soon after the start. By about the halfway point, nine men were left at the front.

On the climbs with 30km to go, a group of four racers including Kevin van Hoovels, Bas Peters, Bram Rood and Joris Massaer took over the lead. Jeroen Boelen and Bart Brentjens chased not far behind. Brentjens managed to catch up to Massaer in the last kilometer and finished fourth.

Van Hoovels proved the strongest man after recently also winning the Benelux Championships and the Hondsrug Classic in Gieten. Peters was second while Rood was third.

Van Hoovels also earned the Belgian marathon national title while Peters took the honors for the Netherlands.

In the women's race, Mirre Stallen beat Laura Turpijn for the top spot in the overall race and the Dutch marathon nationals while Nicoletta de Jager was third. In fourth place, Petra Mermans collected the Belgian marathon national title as the top rider for her nation.

Full Results

Bart Brentjens Challenge - men # Rider Name (Country) Team Result 1 Kevin Van Hoovels (Bel) 3:41:28 2 Bas Peters (Ned) 0:00:05 3 Bram Rood (Ned) 0:00:59 4 Bart Brentjens (Ned) 0:01:16 5 Joris Massaer (Bel) 0:01:19 6 Nick Daems (Bel) 0:01:35 7 Jeroen Boelen (Ned) 0:05:15 8 Hans Becking (Ned) 0:05:16 9 Robby De Bock (Bel) 0:05:59 10 Tim Wijnants (Bel) 0:08:51 11 Frans Claes (Bel) 0:08:52 12 Jan Dams (Bel) 0:10:47 13 Jelmer Pietersma (Ned) 0:13:41 14 Liwald Doornbos (Ned) 0:14:04 15 Ken Van den Bulke (Bel) 0:15:43 16 Kris Henderieckx (Bel) 0:16:01 17 Geoffry Maes (Bel) 0:16:02 18 Geert van der Horst (Ned) 0:17:38 19 Tim Lemmers (Ned) 0:17:59 20 Ivan iphg Peeters (Ned) 21 Niels Scheuneman (Ned) 0:18:20 22 Matthijs Eversdijk (Ned) 0:18:33 23 Axel Bult (Ned) 24 Kristof Houben (Bel) 0:19:36 25 Klaas Vamoortel (Bel) 0:19:37 26 Niels Boon (Ned) 0:20:04 27 Maikel Govaarts (Ned) 0:20:06 28 Rens de Bruijn (Ned) 0:20:10 29 Gerben Mos (Ned) 0:21:36 30 Wilco Verwegen (Ned) 0:21:42 31 Wil Baselmans (Ned) 0:22:25 32 Philip van Hemelen (Bel) 0:22:30 33 Sjonnie de Vries (Ned) 0:22:44 34 Hans Planckaert (Bel) 0:22:59 35 Gody Jacobs (Bel) 0:23:21 36 Steven Eskes (Ned) 0:23:30 37 Erik Groen (Ned) 0:23:44 38 Steven Janssens (Bel) 0:23:57 39 John Soenen (Bel) 0:24:31 40 Marcel Lommers (Ned) 0:24:47 41 Steven Glorieux (Bel) 0:24:54 42 Danny Sleeckx (Bel) 0:25:21 43 Kris kuit Hertsens (Bel) 0:25:27 44 Tom Sluiter (Ned) 0:26:16 45 Bas Theys (Ned) 0:26:41 46 Rel van Houtum (Ned) 0:26:52 47 Emiel Hendrikx (Ned) 0:27:53 48 John vd Wouw (Ned) 0:27:55 49 Michal Ziulek (Pol) 0:28:39 50 Nard Clabbers (Ned) 0:28:47 51 Ronald Beckers (Bel) 0:29:21 52 Ad de Brabander (Ned) 0:29:24 53 Cyril Devulder (Bel) 0:29:55 54 Micha de Vries (Ned) 0:29:56 55 Pim van der Marel (Ned) 56 Jef Vanhoof (Bel) 57 Maarten Janssen (Ned) 0:29:57 58 Micha Van den Eynde (Ned) 59 Wouter Declercq (Bel) 0:30:03 60 Jean Biermans (Ned) 0:30:05 61 Marco Hurkmans (Ned) 0:30:17 62 Jeroen Wessel (Ned) 0:30:30 63 Roel Verhoeven (Ned) 0:30:56 64 Ninko Doornbos (Ned) 0:31:04 65 Mark Donne (Bel) 0:31:20 66 Rene Hooghiemster (Ned) 67 Leander Laurijssens (Ned) 0:32:06 68 Kurt Tempst (Bel) 0:32:19 69 Tom Hoekman (Ned) 0:32:26 70 Job van Hout (Ned) 0:32:40 71 Michel van Dijk (Ned) 0:33:23 72 Gunter Willems (Bel) 0:33:54 73 Bert Verboven (Bel) 0:33:57 74 Kevin Gideonse (Ned) 0:34:07 75 Riny van Deursen (Ned) 0:34:11 76 Olaf Noorbergen (Ned) 0:35:05 77 Guido de Jong (Ned) 0:35:23 78 Leon De Jong (Ned) 0:35:40 79 Jos Kaal (Ned) 0:35:47 80 Mark van der Heijden (Ned) 0:36:33 81 Sven Moris (Bel) 0:36:49 82 Luc Diels (Bel) 0:36:55 83 Jorrit Slaman (Ned) 0:37:46 84 Peter Verstraete (Bel) 0:37:47 85 Rolf Vetter (Ned) 0:38:01 86 Leander Hamelink (Ned) 0:38:08 87 Robin Roelofs (Ned) 0:38:31 88 Kristof De ridder (Bel) 0:39:05 89 Stefan van Dijk (Ned) 0:40:34 90 Peter van Mil (Ned) 0:40:44 91 Mark Rongen (Ned) 0:41:09 92 Noël Dult (Bel) 0:41:21 93 Kevin Mori (Ned) 0:41:24 94 Bas Ausems (Ned) 0:42:28 95 Bart Classens (Ned) 0:42:30 96 Arne van Gils (Ned) 0:42:44 97 Michiel de Vries (Ned) 98 Sam Rys (Bel) 0:43:19 99 Frans Viveen (Ned) 0:43:24 100 Winand van de Waarsenburg (Ned) 0:44:09 101 Pieter Broeckx (Bel) 0:44:11 102 Guus van Gemert (Ned) 0:44:30 103 Marcel de Koning (Ned) 0:44:40 104 Danny van Galen (Ned) 0:44:49 105 Filip Van Hecke (Bel) 0:44:59 106 Martin Pakvis (Ned) 0:45:02 107 Gijs Derksen (Ned) 0:45:42 108 Jan-Jorrit Lubben (Ned) 109 Frans Willems (Ned) 0:45:51 110 Adrian Jusinski (Pol) 0:46:01 111 Gerry De Bruyn (Bel) 0:46:50 112 Rudi Geentjens (Bel) 0:46:52 113 Luc Koning (Ned) 114 Damian de Koningh (Ned) 0:48:47 115 Dennis Tuinman (Ned) 0:48:49 116 Jeroen Verbocht (Ned) 0:48:57 117 Paul Timmer (Ned) 0:49:10 118 Tijs van den Brink (Ned) 0:49:23 119 Sander Lesage (Bel) 0:49:29 120 Lex van Enckevort (Ned) 0:49:30 121 Rudo Pinckaers (Ned) 0:50:00 122 Hedwig Van Landeghem (Bel) 0:50:55 123 Mark Klijbroek (Ned) 0:51:10 124 Peter Paelinck (Bel) 0:51:23 125 Maarten Van Daele (Bel) 0:51:28 126 Arjan Broekema (Ned) 0:51:29 127 Jan Nauta (Ned) 128 Piotr Truszczynski (Pol) 0:51:46 129 Filip Thijs (Bel) 0:52:19 130 Paul Wolters (Ned) 0:52:28 131 Maarten Slegers (Bel) 0:52:29 132 Ton Jansen (Ned) 0:52:31 133 Ferry de Ruiter (Ned) 0:52:38 134 David Osaer (Bel) 0:52:39 135 Frank van Hoof (Ned) 0:52:40 136 Alain De Munter (Bel) 0:53:11 137 Frank Baets (Ned) 0:53:52 138 Bart Boeckmans (Bel) 0:53:55 139 Philippe Cardinaels (Bel) 0:54:10 140 William Bouwmeester (Ned) 0:54:21 141 Wim Kwakkel (Ned) 0:54:31 142 Douwe Schouten (Ned) 0:54:49 143 Rob van der Heijden (Ned) 0:55:01 144 Brett Wauters (Bel) 0:55:03 145 David van Eerd (Ned) 0:55:34 146 Ron van Rooij (Ned) 0:55:36 147 Cyril Kleijnen (Ned) 0:55:53 148 Willem van Heerdt (Ned) 0:56:08 149 Rob Bertels (Bel) 0:56:17 150 Jaïr Welkenhuysen (Bel) 0:56:33 151 Wouter Dierckx (Bel) 0:56:46 152 Simon ERNOULD (Bel) 0:56:49 153 Christian Lau (Ger) 0:56:53 154 Sebastien de Ruwette (Bel) 0:57:30 155 Nik Meeus (Bel) 0:57:34 156 Rene Buitenhek (Ned) 157 Alexander Sanders (Ned) 158 Thomas Jäger (Ger) 0:57:43 159 Mark van Schie (Ned) 0:57:59 160 Tom De Groote (Bel) 0:58:01 161 Laurens Koster (Ned) 0:58:41 162 Johan Peeters (Bel) 0:59:13 163 Sander van den Berg (Ned) 0:59:39 164 Pim de Waard (Ned) 0:59:52 165 Stephan van Dam (Ned) 0:59:56 166 Steven Nijs (Bel) 1:00:13 167 Hugo Derks (Ned) 1:00:17 168 Eli Smeyers (Bel) 1:00:58 169 Johnny Vertessen (Bel) 1:01:02 170 Jan Gettemans (Bel) 1:01:08 171 Erik Peeters (Bel) 1:01:18 172 Tim Kleinloog (Ned) 1:01:43 173 Ptrick Koch (Ned) 1:02:00 174 Daniël Pasmans (Ned) 175 Cees Quint (Bel) 1:02:04 176 Jorn Knops (Ned) 1:02:28 177 Marc Vanacker (Bel) 1:02:31 178 Joris van Oort (Ned) 1:02:51 179 Jeroen Kooij (Ned) 1:03:29 180 Stefan van den Bos (Ned) 1:03:33 181 Dion Gilissen (Ned) 1:04:11 182 Seine Zandbergen (Ned) 1:04:24 183 Gijs Botterblom (Ned) 1:05:03 184 Tim Raaijmakers (Ned) 1:05:05 185 Rob van der Werf (Ned) 1:05:31 186 Ton Bouman (Ned) 1:06:01 187 Bert van der Kaap (Ned) 1:07:26 188 Hans Peter Andriesse (Ned) 1:07:59 189 Bastin van Alten (Ned) 1:08:01 190 Bastiaan Janssen (Bel) 1:08:06 191 Rik Bisschop (Ned) 1:09:03 192 Juul van Loon (Ned) 1:09:34 193 Ronny Kantor (Bel) 1:10:05 194 Erwin Kuunders (Ned) 1:10:46 195 Coen Hoogervorst (Ned) 1:11:02 196 Tim Looije (Ned) 1:11:33 197 Gerben Nijmeijer (Ned) 1:12:03 198 Lorenzo Louagie (Bel) 1:13:10 199 Guy Bogaarts (Ned) 1:13:14 200 Paul Vanlangenaeker (Bel) 1:13:28 201 Jeroen Borgers (Bel) 1:13:38 202 Sjoerd Tilstra (Ned) 1:13:41 203 Koen van Haaster (Ned) 1:13:53 204 Mark Groen (Ned) 1:14:04 205 Roger Pleijers (Ned) 1:14:25 206 Jeroen Brands (Ned) 1:14:45 207 Detlev Riemer (Ger) 1:15:22 208 Harald Buise (Ned) 1:15:48 209 Bart Keppens (Bel) 1:15:49 210 Frank van de Weteringe Buijs (Ned) 1:16:31 211 Bas Hurenkamp (Ned) 1:16:33 212 Eric Engelen (Bel) 1:16:38 213 Paul Hoskens (Bel) 1:16:40 214 Marcel van Leeuwen (Ned) 1:17:14 215 Daniel Liarte van Ekeren (Ned) 1:17:26 216 Timo Sijm (Ned) 1:17:49 217 Dawid Koperwas (Pol) 1:17:50 218 Lukasz Danielak (Pol) 1:17:51 219 Luc de Vylder (Bel) 1:17:56 220 Hans Lips (Ned) 1:18:35 221 Ruben Mijnsbergen (Ned) 1:18:46 222 Bob Kuip (Ned) 1:18:47 223 Thomas Gertsen (Ned) 1:19:16 224 Richte Dallinga (Ned) 1:20:16 225 Menno van der Zweep (Ned) 1:20:37 226 Eltjo Biemold (Ned) 1:20:40 227 Jeroen Mettepenningen (Bel) 1:20:52 228 Eric Ronsmans M16 1:20:55 229 Rene Wienholts (Ned) 1:21:10 230 Wouter Wietzes (Ned) 1:21:21 231 Tom Rynders (Bel) 1:22:26 232 Jeroen Voorbij (Ned) 1:22:28 233 Dieter Uyttersprot (Bel) 1:22:48 234 Stieven Galle (Bel) 235 Johan de Wit (Ned) 1:22:58 236 Enrico Theuns (Ned) 1:23:21 237 Peter Alders (Ned) 1:24:03 238 Peter Rademaker (Ned) 1:24:22 239 Juro Wiggers (Ned) 1:25:48 240 Bert Toma (Ned) 1:26:32 241 Rocco Van de weyer (Ned) 1:27:09 242 Evert van Zoeren (Ned) 1:29:59 243 Maurits Buist (Ned) 1:30:31 244 Henk Bos (Ned) 1:30:42 245 Stephan Maertens (Bel) 1:31:11 246 Nils van Kooij (Ned) 1:33:18 247 Jeroen Baée (Bel) 1:34:10 248 Danny Flies (Bel) 1:34:32 249 Patrick Pijnakker (Ned) 1:34:36 250 Jör Koster (Ned) 1:34:46 251 Mark Mondria (Ned) 1:37:13 252 Jeroen Bakx (Ned) 1:38:32 253 Marcus Latten (Ned) 1:38:35 254 Henk van Haaster (Ned) 1:39:01 255 Mgchiel Schiebroek (Ned) 256 Jur Manneveld (Ned) 1:39:03 257 Richard Jonker (Ned) 1:39:57 258 Germen Hooiveld (Ned) 1:41:00 259 Anno Brandsema (Ned) 1:41:50 260 Benito Pekel (Ned) 1:45:01 261 Ingo Hilburger (Ger) 1:47:01 262 Wim Jansen (Ned) 1:47:52 263 Theo Mulder (Ned) 1:48:03 264 Gerrit De Winter (Bel) 1:48:38 265 Jaap Visscher (Ned) 1:48:44 266 Arthur Eerdmans (Ned) 1:48:45 267 Patrick Goos (Bel) 1:49:35 268 Barry van Wichen (Ned) 1:51:32 269 Barry Beerepoot (Ned) 1:51:45 270 Sven Timmer (Ned) 1:51:55 271 Tymo Dijksma (Ned) 1:52:27 272 Marco Wolbers (Ned) 1:54:52 273 Raf Dilissen (Bel) 2:01:14 274 Wolf de Wilde (Ned) 2:04:14 275 Rick Riemersma (Ned) 2:04:19 276 Christoph Verberckmoes (Bel) 2:05:21 277 Martijn van Vechgel (Ned) 2:06:11 278 Peter Geelen (Ned) 2:11:34 279 Christiaan Riemens (Ned) 2:13:00 280 Thierry Weyenberg (Ned) 2:13:02 281 Thomas Polak (Ned) 2:15:37 282 Jesse van der Woude (Ned) 2:21:02 283 Peter Huntjens (Ned) 2:27:57 284 Johan van den Hoven (Ned) 2:34:02 285 Maikel van Beurden (Ned) 2:34:09 286 Kenny Hendrix (Ned) 2:34:56 287 Ype Weijdema (Ned) 2:35:17 288 Michael De Vos (Ned) 2:44:30

Bart Brentjens Challenge - women # Rider Name (Country) Team Result 1 Mirre Stallen (Ned) 4:26:10 2 Laura Turpijn (Ned) 0:00:01 3 Nicoletta de Jager (Ned) 0:05:15 4 Petra Mermans (Bel) 0:12:05 5 Catherine Delfosse (Bel) 0:19:12 6 Githa Michiels (Bel) 0:21:13 7 Inne Gantois (Bel) 0:23:26 8 Sabine Bombaert (Bel) 0:27:16 9 Nele Van Maldeghem (Bel) 0:28:15 10 Birgit Lavrijssen (Ned) 0:28:19 11 Manon van Hees (Ned) 0:32:23 12 Hielke Elferink (Ned) 0:34:55 13 Kim Vrielink (Ned) 0:47:37 14 Lyan Rensen (Ned) 0:54:50 15 Henriette Pepels (Ned) 0:55:58 16 Reina Witzes (Ned) 1:18:57 17 Sytske de Jong (Ned) 1:24:03 18 Fien Lammertyn (Bel) 1:25:01 19 Julia Hop (Ned) 1:33:56

Belgian marathon nationals - Elite men # Rider Name (Country) Team Result 1 Kevin Van Hoovels (Bel) 3:41:28 2 Joris Massaer (Bel) 0:01:16 3 Nick Daems (Bel) 0:01:31 4 Robby De Bock (Bel) 0:05:54 5 Tim Wynants (Bel) 0:08:46 6 Frans Claes (Bel) 0:08:50 7 Jan Dams (Bel) 0:10:40 8 Philip Van Hemelen (Bel) 0:22:20 9 Steven Glorieux (Bel) 0:24:42 10 Ronald Beckers (Bel) 0:29:17

Belgian marathon nationals - Elite women # Rider Name (Country) Team Result 1 Petra Mermans (Bel) 4:38:13 2 Catherine Delfosse (Bel) 0:07:03 3 Githa Michiels (Bel) 0:09:06 4 Inne Gantois (Bel) 0:11:20 5 Sabine Bombaert (Bel) 0:15:08 6 Nele Van Maldeghem (Bel) 0:16:08 7 Sara Mertens (Bel) 0:31:55

Dutch marathon nationals - Elite men # Rider Name (Country) Team Result 1 Bas Peters (Ned) 3:41:33 2 Bram Rood (Ned) 0:00:54 3 Bart Brentjens (Ned) 0:01:11 4 Jeroen Boelen (Ned) 0:05:10 5 Hans Becking (Ned) 0:05:11 6 Jelmer Pietersma (Ned) 0:13:36 7 Liwald Doornbos (Ned) 0:13:59 8 Geert Van Der Horst (Ned) 0:17:33 9 Tim Lemmers (Ned) 0:17:54 10 Niels Scheuneman (Ned) 0:18:15