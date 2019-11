Image 1 of 16 The leading riders take to the run-up section on the first lap. (Image credit: Elmar Krings) Image 2 of 16 Thijs Al (AA Drink - BeOne) leads with two laps to go. (Image credit: Elmar Krings) Image 3 of 16 Eventual winner Lars Boom looked focused early in the race. (Image credit: Elmar Krings) Image 4 of 16 Lars Boom was dominant in all facets of the race today. (Image credit: Elmar Krings) Image 5 of 16 Lars Boom receives the congratulations of those who braved the extreme winter conditions. (Image credit: Elmar Krings) Image 6 of 16 Ivar Hartogs (ZZPR.nl-Destil-Merida) negotiates the stairs. (Image credit: Elmar Krings) Image 7 of 16 All eyes were on Lars Boom as he chased the national title. (Image credit: Elmar Krings) Image 8 of 16 The snow made for an extra element working against riders. (Image credit: Elmar Krings) Image 9 of 16 The snow-swept parcours in Heerlen made for a postcard picture. (Image credit: Elmar Krings) Image 10 of 16 Bram Schmitz (Van Vliet - EBH Advocaten - Elshof) holds his own on the stairs. (Image credit: Elmar Krings) Image 11 of 16 Bram Schmitz manages to hang on to the leading group. (Image credit: Elmar Krings) Image 12 of 16 Thijs Al enjoyed a commanding performance today but couldn't muster the win. (Image credit: Elmar Krings) Image 13 of 16 Thijs Al leads Gerben de Knegt late in the race. (Image credit: Elmar Krings) Image 14 of 16 Thijs Al leads the front group in the snow. (Image credit: Elmar Krings) Image 15 of 16 Thijs Van Amerongen was amongst the leading pack. (Image credit: Elmar Krings) Image 16 of 16 Wilant van Gils (Pro Cycling Team ZZPR.nl-Destil-Merida) on the run up. (Image credit: Elmar Krings)

Lars Boom claimed his fourth consecutive elite cyclo-cross title in Heerlen on Sunday, the tenth championship in his 'cross career. Normally, seeing the lanky former world champion don the Dutch championship jersey would not be a surprise, but after Boom chose to abandon his 'cross ambitions for a road career, most counted him out of this year's event.

Yet as second place finisher Gerben de Knegt said, you can never count Boom out, and De Knegt fell victim to his younger teammate's powerful sprint. Thijs Al claimed the final podium spot.

Boom was chasing behind Al and De Knegt, but on the last lap each had a slip-up and Boom was able to catch and then sprint to the win.

"I honestly thought it was over," said Boom to De Telegraaf. "But my friend called out that the two had stopped working and I went full gas."

Al, who had ridden most of the race as clearly the strongest man on the day mis-shifted and slipped on the last lap, giving the advantage went to Boom on the finishing straight. "If Lars can get to the road first, few can follow."

De Knegt admitted he didn't have the best day, while Boom chalked the race win up to luck as much as skill.

"In the last lap Gerben made a mistake first, then Al slipped away. ... This was my hardest fought title," said Boom.

Thijs Van Amerongen and Wilant van Gils were the next riders across the line, just behind Al.

Elite Men 1 Lars Boom (Ned) Rabobank 1:02:20 2 Gerben de Knegt (Ned) Rabobank 0:00:01 3 Thijs Al (Ned) AA Drink - BeOne 0:00:03 4 Thijs Van Amerongen (Ned) Van Vliet EBH Elshof 0:00:04 5 Wilant van Gils (Ned) Pro Cycling Team ZZPR.nl-Destil-Merida 0:00:06 6 Bram Schmitz (Ned) Van Vliet - EBH Advocaten - Elshof 0:00:24 7 Rudi Van Houts (Ned) TWC Tempo 0:02:52 8 Patrick Van Leeuwen (Ned) Het Snelle Wiel 0:02:54 9 Roy Van Heeswijk (Ned) WV Schijndel 0:04:13 10 Jordy Luisman (Ned) CRT Raalte 0:04:23 11 Ivar Hartogs (Ned) ZZPR.nl-Destil-Merida 0:04:49 12 Harm Bronkhorst (Ned) RWC Ahoy 13 Micha de Vries (Ned) Cube Sperry Team 14 Jorn Van Veen (Ned) W.V. Eemland 15 Hans Becking (Ned) Bar End 16 Tim Ottens (Ned) HSC De Bataaf 17 Rik Van Ijzendoorn (Ned) JVR De Batauwers 18 Roel Van Houtum (Ned) TWC Het Snelle Wiel 19 Daan De Jonge (Ned) Josan-Mercedes Team 20 Jerry Kallenfels (Ned) Easypay Cyclocross Team 21 Bas De Bruin (Ned) Uithoornse Wtc DNF Patrick De Laat (Ned) FMC The Whoopers DNF Nard Louws (Ned) WV De Jonge Renner DNF Kasper Schotte (Ned) PRC Delta DNF Kaey Van Rij (Ned) PRC Delta DNF Bram Wind (Ned) GRC Jan Van Arckel DNF Rick Van Den Helder (Ned) WTC Woerden

Junior Men 1 David Van Der Poel 0:45:07 2 Michiel Van Der Heijden 0:00:02 3 Mike Teunissen 0:00:15 4 Gert-Jan Bosman 0:00:24 5 Danny Van Poppel 0:01:06 6 Stan Godrie 0:01:53 7 Douwe Verberne 0:02:21 8 Dylan Van Baarle 0:02:29 9 Kay Welten 0:02:45 10 Twan Brusselman 0:03:02 11 Dennis Stultiens 0:03:22 12 Davey Kleinjan 0:03:24 13 Elmar Reinders 14 Wilco Van Beusekom 0:04:22 15 Jaap De Man 0:04:55 16 Eddo Meeken 0:04:59 17 Robert De Jong 0:05:12 18 Jeroen Meijers 0:05:30 DNF Emiel Dolfsma DNF Kenny Kastelijn DNF Lars Van Der Zijden DNF Mark Van Der Heijden DNF Dennis Eikelenboom DNF Jeffrey Vink DNF Bryan Borowski DNF Koen Bouwman DNF Niek Boom DNF Eelke Van Der Horst DNF Gijs Schefferlie DNF Timo De Vrijer DNF Tristan Timmermans DNF Axel Dekker DNF Dennis Heering DNF Paul Schuurmans DNF Olaf Oussoren DNF Arie Teun Roobol DNF Bart Van Dongen DNF Nick Van Dijke DNF Juul Slenter DNF Stephan Baelde DNF Jurgen Soffers DNF Dylan Groenewegen DNF Robin Wennekes DNF Douwe Slooten DNF Joey Van Rhee

Novices 1 Erik Kramer 0:33:27 2 Koen Weijers 0:00:20 3 Bryan Van Rooyen 0:00:25 4 Piotr Havik 0:00:56 5 Stan Wijkel 0:00:58 6 Martijn Budding 0:01:29 7 Rick Goeree 0:02:08 8 Tim Ariesen 9 Nicky Gieskens 0:02:48 10 Roy Beukers 0:02:50 11 Sjors Dekker 0:03:08 12 Kars Welten 0:03:26 13 Jelle Wolsink 0:03:37 14 Pjotr Van Beek 0:03:50 15 Bas Van Der Kooij 0:04:16 16 Bjorn Van Der Heijden 0:04:27 17 Brian Van Rhee 0:04:38 18 Lehvi Braam 0:04:49 19 Niels Goeree 0:05:04 20 Maarten Van Der Veeken 0:05:52 21 Lars Quaedvlieg 22 Jasper De Laat 23 Beau Duvigneau 24 Patrick Mulder 25 Falko Den Hartog 26 Jeroen Vegter 27 Rowan Remmerswaal 28 Jelle Den Boer 29 Koen Van Den Ven 30 Wessel Zennipman 31 Sander Schuurmans 32 Glenn Van Nierop 33 Ciske Van Gestel 34 Bart Van Opdorp 35 Lars Bremmers 36 Patrick Kramer 37 Nick Reeuwijk 38 Gino Schellekens 39 Lucas Van Ginneken 40 Pim Erren 41 Mats Lammertink 42 Mike Nijkamp

Masters 40+ 1 Jos Bogaerts 0:42:22 2 Frank Groenendaal 0:00:04 3 Emiel Borsboom 0:00:23 4 Johan Dussel 0:00:40 5 Jan Grootkarzyn 0:00:59 6 Marco Kok 0:01:12 7 Ton Van Korven 0:01:22 8 Jan De Vries 0:01:54 9 Edwin Van Pinxteren 0:02:07 10 Lars Rietveld 0:02:08 11 Hennie Van Der Laan 12 Raymond Rol 0:02:09 13 Dennis Craanen 0:02:13 14 Peter Hoffmans 0:02:19 15 Jannes Weerman 0:02:37 16 Arne Nuys 0:02:48 17 Michel Groenendaal 0:03:17 18 Frank Rijkhoff 0:03:40 19 Jacco Hooiveld 0:03:52 20 Frans Willems 0:03:55 21 Willard Gerritsen 0:04:18 22 Stephan Van Dam 0:04:20 23 Ad Guldemeester 0:05:01 24 Marti Maas 0:05:20 25 Jan Jansen 0:05:32 26 Ger Koenen 0:05:33 27 Marcel Boschker 0:05:39 28 Hein Te Riele 0:05:50 29 Marcel Van Rossum 0:06:06 30 John Zennipman 0:06:12 31 Peter Makkink 0:06:15 32 Henk Jan Valk 0:07:29 33 Gerrit Kok 0:07:51 DNF Gerard Ypenga DNF Mark Janssens DNF Marlin Burkunk DNF Theo Wennekes DNF Ronald Kros DNF Frank Giesbers DNF Rob Clement DNF Richard Visscher