Image 1 of 18 Megan Guarnier (Boels Dolmans) wins the Emakumeen Saria (Image credit: Sean Robinson/Velofocus) Image 2 of 18 Megan Guarnier topped the Durango-Durango podium ahead of Elisa Longo Borghini and Emma Johansson (Wiggle-High5) (Image credit: Sean Robinson/Velofocus) Image 3 of 18 Celebrations for Megan Guarnier (Boels Dolmans) (Image credit: Sean Robinson/Velofocus) Image 4 of 18 Celebrations for Megan Guarnier (Boels Dolmans) (Image credit: Sean Robinson/Velofocus) Image 5 of 18 Susanna Zorzi (Lotto Soudal) (Image credit: Sean Robinson/Velofocus) Image 6 of 18 Jip van den Bos (Parkhotel Valkenburg) (Image credit: Sean Robinson/Velofocus) Image 7 of 18 Anisha Vekemans (Lotto Soudal) (Image credit: Sean Robinson/Velofocus) Image 8 of 18 Emakumeen Saria - Durango-Durango 2016 (Image credit: Sean Robinson/Velofocus) Image 9 of 18 Emakumeen Saria - Durango-Durango 2016 (Image credit: Sean Robinson/Velofocus) Image 10 of 18 Emakumeen Saria - Durango-Durango 2016 (Image credit: Sean Robinson/Velofocus) Image 11 of 18 Emakumeen Saria - Durango-Durango 2016 (Image credit: Sean Robinson/Velofocus) Image 12 of 18 Evelyn Stevens (Boels Dolmans) (Image credit: Sean Robinson/Velofocus) Image 13 of 18 Alison Tetrick leads the peloton on lap two (Image credit: Sean Robinson/Velofocus) Image 14 of 18 Emakumeen Saria - Durango-Durango 2016 (Image credit: Sean Robinson/Velofocus) Image 15 of 18 Rosella Rato (Cylance Pro Cycling) (Image credit: Sean Robinson/Velofocus) Image 16 of 18 Catching up with old friends, Sheyla Gutierrez and her former teammates (Image credit: Sean Robinson/Velofocus) Image 17 of 18 Megan Guarnier (Boels Dolmans) wins the Emakumeen Saria (Image credit: Sean Robinson/Velofocus) Image 18 of 18 Megan Guarnier topped the Durango-Durango podium ahead of Elisa Longo Borghini and Emma Johansson (Wiggle-High5) (Image credit: Sean Robinson/Velofocus)

Megan Guarnier continued Boels-Dolman's dominance over the women's peloton by winning the Durango-Durango Emakumeen Saria on Tuesday. The US road champion beat Italy's Elisa Longo Borghini and Sweden's Emma Johansson, both from Wiggle High5.

The women’s UCI 1.2 event took place in the Basque Country along its notoriously pitchy terrain. The one-day race was moved from a summer slot to the spring and takes place a day ahead of the Euskal Emakumeen XXIX Bira, now held from April 13 to 17 in the same region.

The women raced for 121km and over seven climbs beginning with four times over the Mioto Gaina at 10km, 30km, 45km and 65km. The racers then tackled two larger climbs over Goiuria Gaina at 95km and 108km, before descending to the finish line in Durango.

The dwindled peloton, which broke apart over the steep final two climbs, rode over the ascents into the final portions of the race in pursuit of breakaway riders Guarnier and Longo Borghini. But at 55 seconds down, and only a sweeping descent left, it was sure to be a two-woman sprint to the finish line.

Guarnier used her snap to jump away from Longo Borghini and take the win. While the Italian's teammate Johansson raced in for third place.

Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Megan Guarnier (USA) Boels Dolmans Cyclingteam 2:54:03 2 Elisa Longo Borghini (Ita) Wiggle High5 3 Emma Johansson (Swe) Wiggle High5 0:00:42 4 Malgorzta Jasinska (Pol) Ale' Cipollini 5 Jessie Daams (Bel) Lotto Soudal Ladies 6 Amanda Spratt (Aus) Australia 7 Rossella Ratto (Ita) Cylance Pro Cycling 8 Paulina Brzezna (Pol) MAT Atom 9 Ane Santesteban Gonzalez (Spa) Ale' Cipollini 10 Audrey Cordon (Fra) Wiggle High5 11 Evelyn Stevens (USA) Boels Dolmans Cyclingteam 12 Kristabel Doebel-Hickok (USA) Cylance Pro Cycling 13 Nicole Brändli (Swi) Bepink-Servetto Mix1 14 Karol-Ann Canuel (Can) Boels Dolmans Cyclingteam 15 Anna Sanchis Chafer (Spa) Wiggle High5 16 Doris Schweizer (Swi) Cylance Pro Cycling 17 Jenelle Crooks (Aus) Australia 18 Pauliena Rooijakkers (Ned) Parkhotel Valkenburg Continental Team 19 Lorena Llamas (Spa) Catalana 20 Eider Merino Kortazar (Spa) Lointek 21 Claudia Lichtenberg (Ger) Lotto Soudal Ladies 22 Anna Solovey (Ukr) Parkhotel Valkenburg Continental Team 0:01:23 23 Sofie De Vuyst (Bel) Lotto Soudal Ladies 24 Danielle King (GBr) Wiggle High5 25 Katarzyna Pawlowska (Pol) Boels Dolmans Cyclingteam 26 Lex Albrecht (Can) Bepink-Servetto Mix1 0:01:41 27 Kseniya Tuhai (Blr) Bepink-Servetto Mix1 0:01:55 28 Asja Paladin (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 29 Jermaine Post (Ned) Parkhotel Valkenburg Continental Team 0:02:40 30 Tiffany Cromwell (Aus) Australia 31 Sharon Laws (GBr) Podium Ambition Pro Cycling p/b Club La Santa 0:03:05 32 Christina Perchtold (Aut) Vitalogic Astrokalb Radunion Nö 33 Margarita Victoria Garcia (Spa) Bizkaia - Durango 0:03:23 34 Anna Kiesenhofer (Aut) Catalana 0:03:45 35 Giorgia Bronzini (Ita) Wiggle High5 36 Eva Buurman (Ned) Parkhotel Valkenburg Continental Team 0:03:56 37 Dalia Muccioli (Ita) Ale' Cipollini 38 Demi De Jong (Ned) Boels Dolmans Cyclingteam 0:04:16 39 Rocio Del Alba Garcia Martinez (Spa) Lointek 40 Marjolaine Bazin (Fra) DN17 Poitou-Charentes 0:04:18 41 Monika Brzezna (Pol) MAT Atom 42 Roos Hoogeboom (Ned) Bizkaia - Durango 0:04:40 43 Rebecca Durrell (GBr) Drops Cycling Team 44 Lona Hoeksma (Ned) Parkhotel Valkenburg Continental Team 0:05:11 45 Sheyla Gutierrez Ruiz (Spa) Cylance Pro Cycling 46 Nicole Moerig (Aus) Podium Ambition Pro Cycling p/b Club La Santa 47 Astrid Chazal (Fra) DN17 Poitou-Charentes 48 Kimberley Le Court De Billot (Mri) Bizkaia - Durango 49 Lucia Gonzalez Blanco (Spa) Lointek 50 Shannon Malseed (Aus) Australia 51 Heidi Dalton (RSA) Bizkaia - Durango 52 Ainara Elbusto (Spa) Caispe-Conor-WCR 53 Sandra Santanyes (Spa) Catalana 54 Lourdes Oyarbide Jimenez (Spa) Bizkaia - Durango 55 Daniela Reis (Por) DN17 Poitou-Charentes 56 An-Li Kachelhoffer (RSA) Lotto Soudal Ladies 57 Anisha Vekemans (Bel) Lotto Soudal Ladies 58 Claire Rose (GBr) Podium Ambition Pro Cycling p/b Club La Santa 59 Irene Bitto (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 60 Soraya Paladin (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 61 Sophie Coleman (GBr) Drops Cycling Team 0:05:19 62 Sara Headley (USA) Podium Ambition Pro Cycling p/b Club La Santa 0:05:46 63 Elise Maes (Lux) Vitalogic Astrokalb Radunion Nö 0:06:51 64 Ellen Skerritt (Aus) Ale' Cipollini 0:06:53 65 Marta Lach (Pol) MAT Atom 66 Wilkos Katarzyna (Pol) MAT Atom 67 Lierni Lekuona Etxebeste (Spa) Bizkaia - Durango 0:07:25 68 Nicole Dal Santo (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 69 Jip Van Den Bos (Ned) Parkhotel Valkenburg Continental Team 70 Dorleta Eskamendi (Spa) Euskadi 71 Ilda Pereira (Por) Bizkaia Emakumeen Bira 0:08:49 72 Hannah Payton (GBr) Drops Cycling Team 73 Bethany Hayward (GBr) Podium Ambition Pro Cycling p/b Club La Santa 0:09:53 74 Louisa Lobigs (Aus) Australia 0:10:20 75 Jessica Allen (Aus) Australia 76 Amy Gornall (GBr) Podium Ambition Pro Cycling p/b Club La Santa 77 Susanna Zorzi (Ita) Lotto Soudal Ladies 78 Anna Trevisi (Ita) Ale' Cipollini 79 Ilaria Sanguineti (Ita) Bepink-Servetto Mix1 80 Astrid Gassner (Aut) Vitalogic Astrokalb Radunion Nö 81 Simona Bortolotti (Ita) Bepink-Servetto Mix1 82 Alba Teruel Ribes (Spa) Lointek 83 Alison Tetrick (USA) Cylance Pro Cycling 84 Rose Osborne (GBr) Drops Cycling Team 0:11:44 85 Ane Iriarte (Spa) Caispe-Conor-WCR 0:12:17 DNF Aiala Amesti (Spa) Bioracer-EK DNF Ainara Sanz (Spa) Euskadi DNF Ainhoa Candil (Spa) Bioracer-EK DNF Amdrea Fraile (Spa) Bizkaia Emakumeen Bira DNF Anna Badegrubern (Aut) Vitalogic Astrokalb Radunion Nö DNF Catiuscia Grillo (Ita) Top Girls Fassa Bortolo DNF Cristina Bru (Spa) Bizkaia Emakumeen Bira DNF Cristina Martinez (Spa) Lointek DNF Cristina Puyol (Spa) Caispe-Conor-WCR DNF Desiree Duarte (Spa) Bioracer-EK DNF Elena Leonardi (Ita) Top Girls Fassa Bortolo DNF Emilia Fahlin (Swe) Ale' Cipollini DNF Esther Muñoz (Spa) Bizkaia Emakumeen Bira DNF Esther Villaret (Spa) Catalana DNF Eukene Larrarte (Spa) Euskadi DNF Ilaria Bonomi (Ita) Bepink-Servetto Mix1 DNF Jennifer George (GBr) Drops Cycling Team DNF Judit Masdeu (Spa) Catalana DNF Julia Rodriguez (Spa) Bioracer-EK DNF Lola Prosper (Fra) DN17 Poitou-Charentes DNF Lorena Ordiñana (Spa) Bizkaia Emakumeen Bira DNF Lucia Valachova (Svk) Vitalogic Astrokalb Radunion Nö DNF Lucja Pietrzak (Pol) MAT Atom DNF Maria Del Mar Solera (Spa) Caispe-Conor-WCR DNF Maria Casanova (Spa) Catalana DNF Mireia Muñoz (Spa) Euskadi DNF Mireia Orengo (Spa) Bizkaia Emakumeen Bira DNF Nathalie Birli (Aut) Vitalogic Astrokalb Radunion Nö DNF Paula Sanmartin (Spa) Bioracer-EK DNF Paula Suarez (Spa) Euskadi DNF Sophie Almeida (Fra) DN17 Poitou-Charentes DNF Steffi Jamoneau (Fra) DN17 Poitou-Charentes DNF Valentina Monsalve (Chi) Caispe-Conor-WCR DNF Victoria Aurrel (Spa) Caispe-Conor-WCR DNF Ziortza Isasi (Spa) Bioracer-EK

Mountain 1 - Alto de Goiuria (Cat. 3) km. 95.60 # Rider Name (Country) Team Result 1 Megan Guarnier (USA) Boels Dolmans Cyclingteam 3 pts 2 Emma Johansson (Swe) Wiggle High5 2 3 Elisa Longo Borghini (Ita) Wiggle High5 1

Mountain 2 - Alto de Goiuria (Cat. 2) km. 106.60 # Rider Name (Country) Team Result 1 Elisa Longo Borghini (Ita) Wiggle High5 6 pts 2 Megan Guarnier (USA) Boels Dolmans Cyclingteam 4 3 Malgorzta Jasinska (Pol) Ale' Cipollini 2

Sprint 1 - Abadiño, km. 89.30 # Rider Name (Country) Team Result 1 Anna Trevisi (Ita) Ale' Cipollini 3 pts 2 Ellen Skerritt (Aus) Ale' Cipollini 2 3 Sheyla Gutierrez Ruiz (Spa) Cylance Pro Cycling 1

Special Sprint 1 - Atxondo, km. 33.00 # Rider Name (Country) Team Result 1 Anna Trevisi (Ita) Ale' Cipollini 3 pts 2 Ziortza Isasi (Spa) Bioracer-EK 2 3 Alba Teruel Ribes (Spa) Lointek 1