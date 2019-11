Deutschland Tour: Kristoff wins stage 2

Image 1 of 15 Alexander Kristoff wins stage 2 of the 2019 Deutschland Tour (Image credit: Bas Czerwinski/Getty Images)

Alexander Kristoff (UAE Team Emirates) scored an emphatic victory on stage 2 of the Deutschland Tour in Göttingen, out-powering Sonny Colbrelli (Bahrain-Merida) and Yves Lampaert (Deceuninck-Quickstep) in the bunch sprint.

With the stage win and time bonus, the Norwegian swapped the points jersey for that of the overall race leader off the shoulders of stage 1 winner Pascal Ackermann, who missed the front split on an undulating run-in to Göttingen and lost 16 minutes.

Kristoff leads Colbrelli by 10 seconds with Lampaert third at 12 seconds.

The day was dominated by Lampaert's young teammate Remco Evenepoel, who spent the better part of 100km off the front solo. The double junior world champion held on until 9km to go when he was finally reeled in.

"I suffered all day," Kristoff said. "I broke away in the middle of the stage but then I managed to get back into the group where, as the kilometers went by, I started to feel better. On the last ascent I lost contact, but managed to get back on. In the sprint I felt really good. When Colbrelli jumped I was a bit boxed in, but then I managed to pass [him]."

It was Kristoff's first win since the Tour de Suisse, and he said he is on track to aim for the World Championships. For the overall Deutschland Tour, it is a different story.

"For the overall GC I think it's difficult because today I was at the limit and tomorrow it will be even harder, but I will definitely try."

Full results Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Alexander Kristoff (Nor) UAE Team Emirates 4:21:04 2 Sonny Colbrelli (Ita) Bahrain-Merida 3 Yves Lampaert (Bel) Deceuninck-QuickStep 4 Ben Swift (GBr) Team Ineos 5 Jasper Stuyven (Bel) Trek-Segafredo 6 Reinardt Janse van Rensburg (RSA) Dimension Data 7 Marc Hirschi (Swi) Team Sunweb 8 Timo Roosen (Ned) Team Jumbo-Visma 9 Toms Skujins (Lat) Trek-Segafredo 10 Jens Keukeleire (Bel) Lotto Soudal 11 Nils Politt (Ger) Katusha-Alpecin 12 Nans Peters (Fra) AG2R La Mondiale 13 Emanuel Buchmann (Ger) Bora-Hansgrohe 14 Diego Ulissi (Ita) UAE Team Emirates 15 Simon Geschke (Ger) CCC Team 16 Mathias Frank (Swi) AG2R La Mondiale 17 Michael Gogl (Aut) Trek-Segafredo 18 Jelle Vanendert (Bel) Lotto Soudal 19 Alexey Lutsenko (Kaz) Astana Pro Team 20 Pieter Serry (Bel) Deceuninck-QuickStep 21 Jai Hindley (Aus) Team Sunweb 22 Tom-Jelte Slagter (Ned) Dimension Data 23 Jonas Vingegaard (Den) Team Jumbo-Visma 24 Aleksandr Riabushenko (Blr) UAE Team Emirates 25 Enrico Gasparotto (Swi) Dimension Data 26 Jhonatan Manuel Narvaez Prado (Ecu) Team Ineos 27 Vincenzo Nibali (Ita) Bahrain-Merida 28 Dominik Röber (Ger) P & S Metalltechnik 0:01:22 29 Jonathan Caicedo (Ecu) EF Education First 30 Jenthe Biermans (Bel) Katusha-Alpecin 31 Joseph Rosskopf (USA) CCC Team 32 Nico Denz (Ger) AG2R La Mondiale 33 Pavel Sivakov (Rus) Team Ineos 34 Kasper Asgreen (Den) Deceuninck-QuickStep 0:01:32 35 Nikolas Maes (Bel) Lotto Soudal 0:02:14 36 Yoann Offredo (Fra) Wanty-Gobert Cycling Team 37 Mikael Cherel (Fra) AG2R La Mondiale 38 Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale 39 Ivan Rovny (Rus) Gazprom–Rusvelo 40 Roger Kluge (Ger) Lotto Soudal 41 Davide Villella (Ita) Astana Pro Team 42 Koen Bouwman (Ned) Team Jumbo-Visma 43 Remco Evenepoel (Bel) Deceuninck-QuickStep 44 Paul Martens (Ger) Team Jumbo-Visma 0:03:31 45 Ben Gastauer (Lux) AG2R La Mondiale 0:04:26 46 Christopher Hamilton (Aus) Team Sunweb 0:06:00 47 Richie Porte (Aus) Trek-Segafredo 48 Elie Gesbert (Fra) Team Arkea-Samsic 49 Lennard Kämna (Ger) Team Sunweb 50 Michael Schwarzmann (Ger) Bora-Hansgrohe 51 Stef Krul (Ned) Team Jumbo-Visma 52 Gijs Van Hoecke (Bel) CCC Team 53 Daniel Mclay (GBr) EF Education First 54 Mekseb Debesay (Eri) Bike Aid 55 Magnus Cort Nielsen (Den) Astana Pro Team 56 Riccardo Zoidl (Aut) CCC Team 57 Daniel Martin (Irl) UAE Team Emirates 58 Geraint Thomas (GBr) Team Ineos 59 Enric Mas Nicolau (Spa) Deceuninck-QuickStep 60 André Greipel (Ger) Team Arkea-Samsic 61 Bert-Jan Lindeman (Ned) Team Jumbo-Visma 0:06:22 62 José Gonçalves (Por) Katusha-Alpecin 0:07:50 63 Damiano Caruso (Ita) Bahrain-Merida 64 Romain Hardy (Fra) Team Arkea-Samsic 0:09:21 65 Andrea Garosio (Ita) Bahrain-Merida 66 Sean Bennett (USA) EF Education First 67 Evgeny Shalunov (Rus) Gazprom–Rusvelo 0:10:09 68 Vegard Stake Laengen (Nor) UAE Team Emirates 69 Pieter Vanspeybrouck (Bel) Wanty-Gobert Cycling Team 70 Frederik Frison (Bel) Lotto Soudal 71 Rodrigo Contreras Pinzon (Col) Astana Pro Team 72 Tom Scully (NZl) EF Education First 0:11:52 73 Kamil Gradek (Pol) CCC Team 74 Simone Consonni (Ita) UAE Team Emirates 0:11:54 75 Jan Hugger (Ger) Team Lotto-Kern Haus 0:12:36 76 Odd Christian Eiking (Nor) Wanty-Gobert Cycling Team 77 Andrey Zeits (Kaz) Astana Pro Team 0:14:25 78 Miká Heming (Ger) Team Dauner | Akkon 0:16:13 79 Adne Van Engelen (Ned) Bike Aid 80 Alex Dowsett (GBr) Katusha-Alpecin 81 Marcel Sieberg (Ger) Bahrain-Merida 82 Marcus Burghardt (Ger) Bora-Hansgrohe 83 Fred Wright (GBr) CCC Team 84 Jonas Rutsch (Ger) Team Lotto-Kern Haus 85 Frederik Backaert (Bel) Wanty-Gobert Cycling Team 86 Wesley Kreder (Ned) Wanty-Gobert Cycling Team 87 Juri Hollmann (Ger) Katusha-Alpecin 88 Justin Wolf (Ger) Bike Aid 89 Julien Bernard (Fra) Trek-Segafredo 90 Julian Alaphilippe (Fra) Deceuninck-QuickStep 91 Andreas Schillinger (Ger) Bora-Hansgrohe 92 Rüdiger Selig (Ger) Bora-Hansgrohe 93 Robert William Kessler (Ger) Team Lotto-Kern Haus 94 Pascal Ackermann (Ger) Bora-Hansgrohe 95 Immanuel Stark (Ger) P & S Metalltechnik 96 Hernando Bohorquez Sanchez (Col) Astana Pro Team 97 James Whelan (Aus) EF Education First 98 Joshua Huppertz (Ger) Team Lotto-Kern Haus 99 Antonio Nibali (Ita) Bahrain-Merida 100 Brice Feillu (Fra) Team Arkea-Samsic 101 Mads Pedersen (Den) Trek-Segafredo 102 Cees Bol (Ned) Team Sunweb 103 Kim Alexander Heiduk (Ger) Team Lotto-Kern Haus 0:25:54 104 John Mandrysch (Ger) P & S Metalltechnik 105 Simon _pilak (Slo) Katusha-Alpecin 106 Vladislav Kulikov (Rus) Gazprom–Rusvelo 107 Michal Kwiatkowski (Pol) Team Ineos 108 Max Kanter (Ger) Team Sunweb 109 Igor Boev (Rus) Gazprom–Rusvelo 110 Mark Cavendish (GBr) Dimension Data 111 Julian Braun (Ger) Team Dauner | Akkon 112 Dominik Bauer (Ger) Team Dauner | Akkon 113 Tobias Knaup (Ger) Team Lotto-Kern Haus 114 Lucas Carstensen (Ger) Bike Aid 115 Mark Renshaw (Aus) Dimension Data 116 Michel Aschenbrenner (Ger) P & S Metalltechnik 117 Tobias Nolde (Ger) P & S Metalltechnik 118 Daniel Bichlmann (Ger) Bike Aid 119 Robert Jägeler (Ger) P & S Metalltechnik 120 Sven Thurau (Ger) Team Dauner | Akkon 121 Kevin Van Melsen (Bel) Wanty-Gobert Cycling Team 122 Kilian Steigner (Ger) Team Dauner | Akkon 123 Jay Robert Thomson (RSA) Dimension Data 124 Nikodemus Holler (Ger) Bike Aid DNF Sergei Shilov (Rus) Gazprom–Rusvelo DNF Franck Bonnamour (Fra) Team Arkea-Samsic DNF Luke Rowe (GBr) Team Ineos DNF Caleb Ewan (Aus) Lotto Soudal DNF Maxime Bouet (Fra) Team Arkea-Samsic DNS Ildar Arslanov (Rus) Gazprom–Rusvelo DNS Philipp Mamos (Ger) Team Dauner | Akkon

Points Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Alexander Kristoff (Nor) UAE Team Emirates 15 2 Sonny Colbrelli (Ita) Bahrain-Merida 12 3 Yves Lampaert (Bel) Deceuninck-QuickStep 9 4 Ben Swift (GBr) Team Ineos 7 5 Jasper Stuyven (Bel) Trek-Segafredo 6 6 Reinardt Janse van Rensburg (RSA) Dimension Data 5 7 Marc Hirschi (Swi) Team Sunweb 4 8 Timo Roosen (Ned) Team Jumbo-Visma 3 9 Toms Skujins (Lat) Trek-Segafredo 2 10 Jens Keukeleire (Bel) Lotto Soudal 1

Sprint 1 - Waldeck - 67.5 km Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Davide Villella (Ita) Astana Pro Team 3 2 Vincenzo Nibali (Ita) Bahrain-Merida 2 3 Enric Mas Nicolau (Spa) Deceuninck-QuickStep 1

Sprint 2 - Göttingen - 178.5 km Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Remco Evenepoel (Bel) Deceuninck-QuickStep 3 2 Alexey Lutsenko (Kaz) Astana Pro Team 2 3 Pavel Sivakov (Rus) Team Ineos 1

Combativity Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Remco Evenepoel (Bel) Deceuninck-QuickStep

Teams Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Trek-Segafredo 13:03:12 2 UAE Team Emirates 3 Dimension Data 4 AG2R La Mondiale 0:01:22 5 Team Ineos 6 Deceuninck-QuickStep 0:01:32 7 Lotto Soudal 0:02:14 8 Team Jumbo-Visma 9 Team Sunweb 0:06:00 10 CCC Team 0:07:22 11 Bahrain-Merida 0:07:50 12 Astana Pro Team 0:08:14 13 Katusha-Alpecin 0:09:12 14 EF Education First 0:16:43 15 Team Arkea-Samsic 0:21:21 16 Bora-Hansgrohe 0:22:13 17 Wanty-Gobert Cycling Team 0:24:59 18 Gazprom–Rusvelo 0:38:17 19 Bike Aid 0:38:26 20 P & S Metalltechnik 0:43:29 21 Team Lotto-Kern Haus 0:45:02 22 Team Dauner | Akkon 1:08:01

General classification after stage 2 Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Alexander Kristoff (Nor) UAE Team Emirates 8:10:18 2 Sonny Colbrelli (Ita) Bahrain-Merida 0:00:10 3 Yves Lampaert (Bel) Deceuninck-QuickStep 0:00:12 4 Marc Hirschi (Swi) Team Sunweb 0:00:13 5 Alexey Lutsenko (Kaz) Astana Pro Team 0:00:14 6 Tom-Jelte Slagter (Ned) Dimension Data 7 Diego Ulissi (Ita) UAE Team Emirates 0:00:15 8 Jasper Stuyven (Bel) Trek-Segafredo 0:00:16 9 Reinardt Janse van Rensburg (RSA) Dimension Data 10 Ben Swift (GBr) Team Ineos 11 Nils Politt (Ger) Katusha-Alpecin 12 Timo Roosen (Ned) Team Jumbo-Visma 13 Jens Keukeleire (Bel) Lotto Soudal 14 Pieter Serry (Bel) Deceuninck-QuickStep 15 Toms Skujins (Lat) Trek-Segafredo 16 Jai Hindley (Aus) Team Sunweb 17 Jhonatan Manuel Narvaez Prado (Ecu) Team Ineos 18 Vincenzo Nibali (Ita) Bahrain-Merida 19 Enrico Gasparotto (Swi) Dimension Data 20 Nans Peters (Fra) AG2R La Mondiale 21 Simon Geschke (Ger) CCC Team 22 Michael Gogl (Aut) Trek-Segafredo 23 Emanuel Buchmann (Ger) Bora-Hansgrohe 24 Jonas Vingegaard (Den) Team Jumbo-Visma 25 Aleksandr Riabushenko (Blr) UAE Team Emirates 26 Mathias Frank (Swi) AG2R La Mondiale 27 Jelle Vanendert (Bel) Lotto Soudal 28 Nico Denz (Ger) AG2R La Mondiale 0:01:38 29 Jenthe Biermans (Bel) Katusha-Alpecin 30 Joseph Rosskopf (USA) CCC Team 31 Pavel Sivakov (Rus) Team Ineos 32 Jonathan Caicedo (Ecu) EF Education First 33 Kasper Asgreen (Den) Deceuninck-QuickStep 0:01:47 34 Roger Kluge (Ger) Lotto Soudal 0:02:30 35 Ivan Rovny (Rus) Gazprom–Rusvelo 36 Mikael Cherel (Fra) AG2R La Mondiale 37 Yoann Offredo (Fra) Wanty-Gobert Cycling Team 38 Davide Villella (Ita) Astana Pro Team 39 Koen Bouwman (Ned) Team Jumbo-Visma 40 Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale 41 Remco Evenepoel (Bel) Deceuninck-QuickStep 42 Nikolas Maes (Bel) Lotto Soudal 0:02:47 43 Paul Martens (Ger) Team Jumbo-Visma 0:04:17 44 Dominik Röber (Ger) P & S Metalltechnik 0:04:31 45 Ben Gastauer (Lux) AG2R La Mondiale 0:04:42 46 André Greipel (Ger) Team Arkea-Samsic 0:06:16 47 Daniel Mclay (GBr) EF Education First 48 Enric Mas Nicolau (Spa) Deceuninck-QuickStep 49 Stef Krul (Ned) Team Jumbo-Visma 50 Gijs Van Hoecke (Bel) CCC Team 51 Elie Gesbert (Fra) Team Arkea-Samsic 52 Lennard Kämna (Ger) Team Sunweb 53 Mekseb Debesay (Eri) Bike Aid 54 Daniel Martin (Irl) UAE Team Emirates 55 Christopher Hamilton (Aus) Team Sunweb 0:06:33 56 Richie Porte (Aus) Trek-Segafredo 57 Riccardo Zoidl (Aut) CCC Team 58 Bert-Jan Lindeman (Ned) Team Jumbo-Visma 0:06:53 59 Michael Schwarzmann (Ger) Bora-Hansgrohe 0:06:58 60 Geraint Thomas (GBr) Team Ineos 61 José Gonçalves (Por) Katusha-Alpecin 0:08:06 62 Damiano Caruso (Ita) Bahrain-Merida 63 Magnus Cort Nielsen (Den) Astana Pro Team 0:09:09 64 Romain Hardy (Fra) Team Arkea-Samsic 0:09:37 65 Sean Bennett (USA) EF Education First 66 Andrea Garosio (Ita) Bahrain-Merida 0:09:54 67 Pieter Vanspeybrouck (Bel) Wanty-Gobert Cycling Team 0:10:25 68 Vegard Stake Laengen (Nor) UAE Team Emirates 69 Simone Consonni (Ita) UAE Team Emirates 0:12:06 70 Kamil Gradek (Pol) CCC Team 0:12:40 71 Rodrigo Contreras Pinzon (Col) Astana Pro Team 0:13:18 72 Evgeny Shalunov (Rus) Gazprom–Rusvelo 73 Tom Scully (NZl) EF Education First 0:13:41 74 Andrey Zeits (Kaz) Astana Pro Team 0:14:41 75 Frederik Frison (Bel) Lotto Soudal 0:14:59 76 Odd Christian Eiking (Nor) Wanty-Gobert Cycling Team 0:15:45 77 Jan Hugger (Ger) Team Lotto-Kern Haus 78 Pascal Ackermann (Ger) Bora-Hansgrohe 0:16:19 79 Cees Bol (Ned) Team Sunweb 0:16:29 80 Frederik Backaert (Bel) Wanty-Gobert Cycling Team 81 Rüdiger Selig (Ger) Bora-Hansgrohe 82 Justin Wolf (Ger) Bike Aid 83 Fred Wright (GBr) CCC Team 84 Juri Hollmann (Ger) Katusha-Alpecin 85 Julian Alaphilippe (Fra) Deceuninck-QuickStep 86 Immanuel Stark (Ger) P & S Metalltechnik 87 Julien Bernard (Fra) Trek-Segafredo 0:16:43 88 Jonas Rutsch (Ger) Team Lotto-Kern Haus 0:16:46 89 Robert William Kessler (Ger) Team Lotto-Kern Haus 90 Brice Feillu (Fra) Team Arkea-Samsic 91 Alex Dowsett (GBr) Katusha-Alpecin 0:17:05 92 Antonio Nibali (Ita) Bahrain-Merida 0:17:16 93 Andreas Schillinger (Ger) Bora-Hansgrohe 0:17:18 94 Mads Pedersen (Den) Trek-Segafredo 0:17:31 95 Marcel Sieberg (Ger) Bahrain-Merida 0:19:22 96 Miká Heming (Ger) Team Dauner | Akkon 97 Adne Van Engelen (Ned) Bike Aid 98 Wesley Kreder (Ned) Wanty-Gobert Cycling Team 99 James Whelan (Aus) EF Education First 100 Joshua Huppertz (Ger) Team Lotto-Kern Haus 101 Hernando Bohorquez Sanchez (Col) Astana Pro Team 0:23:17 102 Marcus Burghardt (Ger) Bora-Hansgrohe 0:24:56 103 Kim Alexander Heiduk (Ger) Team Lotto-Kern Haus 0:26:10 104 John Mandrysch (Ger) P & S Metalltechnik 105 Simon _pilak (Slo) Katusha-Alpecin 106 Vladislav Kulikov (Rus) Gazprom–Rusvelo 0:26:32 107 Michal Kwiatkowski (Pol) Team Ineos 0:26:52 108 Max Kanter (Ger) Team Sunweb 0:26:55 109 Igor Boev (Rus) Gazprom–Rusvelo 0:27:04 110 Mark Cavendish (GBr) Dimension Data 0:29:03 111 Julian Braun (Ger) Team Dauner | Akkon 112 Dominik Bauer (Ger) Team Dauner | Akkon 113 Tobias Knaup (Ger) Team Lotto-Kern Haus 114 Lucas Carstensen (Ger) Bike Aid 115 Mark Renshaw (Aus) Dimension Data 116 Michel Aschenbrenner (Ger) P & S Metalltechnik 117 Tobias Nolde (Ger) P & S Metalltechnik 118 Daniel Bichlmann (Ger) Bike Aid 119 Robert Jägeler (Ger) P & S Metalltechnik 120 Sven Thurau (Ger) Team Dauner | Akkon 121 Kevin Van Melsen (Bel) Wanty-Gobert Cycling Team 0:32:58 122 Kilian Steigner (Ger) Team Dauner | Akkon 0:34:31 123 Jay Robert Thomson (RSA) Dimension Data 124 Nikodemus Holler (Ger) Bike Aid 0:34:37

Mountains classification Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Davide Villella (Ita) Astana Pro Team 3 2 Remco Evenepoel (Bel) Deceuninck-QuickStep 3 3 Julien Bernard (Fra) Trek-Segafredo 3 4 Alexey Lutsenko (Kaz) Astana Pro Team 2 5 Vincenzo Nibali (Ita) Bahrain-Merida 2 6 Igor Boev (Rus) Gazprom–Rusvelo 2 7 Pavel Sivakov (Rus) Team Ineos 1 8 Enric Mas Nicolau (Spa) Deceuninck-QuickStep 1 9 Joshua Huppertz (Ger) Team Lotto-Kern Haus 1

Young riders Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Marc Hirschi (Swi) Team Sunweb 8:10:31 2 Nils Politt (Ger) Katusha-Alpecin 0:00:03 3 Jai Hindley (Aus) Team Sunweb 4 Jhonatan Manuel Narvaez Prado (Ecu) Team Ineos 5 Nans Peters (Fra) AG2R La Mondiale 6 Jonas Vingegaard (Den) Team Jumbo-Visma 7 Aleksandr Riabushenko (Blr) UAE Team Emirates 8 Nico Denz (Ger) AG2R La Mondiale 0:01:25 9 Jenthe Biermans (Bel) Katusha-Alpecin 10 Pavel Sivakov (Rus) Team Ineos 11 Kasper Asgreen (Den) Deceuninck-QuickStep 0:01:34 12 Remco Evenepoel (Bel) Deceuninck-QuickStep 0:02:17 13 Dominik Röber (Ger) P & S Metalltechnik 0:04:18 14 Enric Mas Nicolau (Spa) Deceuninck-QuickStep 0:06:03 15 Stef Krul (Ned) Team Jumbo-Visma 16 Elie Gesbert (Fra) Team Arkea-Samsic 17 Lennard Kämna (Ger) Team Sunweb 18 Christopher Hamilton (Aus) Team Sunweb 0:06:20 19 Sean Bennett (USA) EF Education First 0:09:24 20 Simone Consonni (Ita) UAE Team Emirates 0:11:53 21 Rodrigo Contreras Pinzon (Col) Astana Pro Team 0:13:05 22 Odd Christian Eiking (Nor) Wanty-Gobert Cycling Team 0:15:32 23 Jan Hugger (Ger) Team Lotto-Kern Haus 24 Pascal Ackermann (Ger) Bora-Hansgrohe 0:16:06 25 Cees Bol (Ned) Team Sunweb 0:16:16 26 Fred Wright (GBr) CCC Team 27 Juri Hollmann (Ger) Katusha-Alpecin 28 Immanuel Stark (Ger) P & S Metalltechnik 29 Jonas Rutsch (Ger) Team Lotto-Kern Haus 0:16:33 30 Robert William Kessler (Ger) Team Lotto-Kern Haus 31 Mads Pedersen (Den) Trek-Segafredo 0:17:18 32 Miká Heming (Ger) Team Dauner | Akkon 0:19:09 33 James Whelan (Aus) EF Education First 34 Joshua Huppertz (Ger) Team Lotto-Kern Haus 35 Kim Alexander Heiduk (Ger) Team Lotto-Kern Haus 0:25:57 36 John Mandrysch (Ger) P & S Metalltechnik 37 Vladislav Kulikov (Rus) Gazprom–Rusvelo 0:26:19 38 Max Kanter (Ger) Team Sunweb 0:26:42 39 Julian Braun (Ger) Team Dauner | Akkon 0:28:50 40 Dominik Bauer (Ger) Team Dauner | Akkon 41 Lucas Carstensen (Ger) Bike Aid 42 Michel Aschenbrenner (Ger) P & S Metalltechnik 43 Tobias Nolde (Ger) P & S Metalltechnik 44 Robert Jägeler (Ger) P & S Metalltechnik 45 Sven Thurau (Ger) Team Dauner | Akkon 46 Kilian Steigner (Ger) Team Dauner | Akkon 0:34:18