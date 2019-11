Image 1 of 8 Desert Dash medal (Image credit: Dennis Nathrass) Image 2 of 8 It can be quite dusty. (Image credit: Dennis Nathrass) Image 3 of 8 Two people racing the Desert Dash. (Image credit: Dennis Nathrass) Image 4 of 8 Support vehicles (Image credit: Dennis Nathrass) Image 5 of 8 It's lonely out there. (Image credit: Dennis Nathrass) Image 6 of 8 Dennis Nathrass (Image credit: Dennis Nathrass) Image 7 of 8 Dennis Nathrass rides to a finish in the solo race. (Image credit: Dennis Nathrass) Image 8 of 8 The finishing town at the end of the Desert Dash in Namibia. (Image credit: Dennis Nathrass)

Racers riding solo and teams of two and four contested the fifth edition of the 340km Desert Dash over December 18-19.

Starting in Windhoek, the route climbed the Khomas Hochland up to a level of 2,000m above sea level. Racers navigated twists and turns of the descent, at one stage dropping 700m in only 10km, made more difficult by the conditions being a moonless night.

Racers crossed the rugged, unforgiving Namib Desert and finished in the quaint coastal town of Swakopmund. With the cold Atlantic Ocean on one side and the red sand dunes of the desert on the other, the town itself summarized the extremes of this race.

Up to 24 hours were allowed for racers to complete this lengthy, single stage event.

Results

Solo men 23-39 # Rider Name (Country) Team Result 1 Arno Viljoen (GT Mr Price ) 14:07:50 2 Henning van Wyk (Merida 96 ) 2:05:19 3 Tjipe Murangi (Team Cycletec ) 2:06:03 4 Ian Grassow (Still ) 3:13:29 5 Heinrich Kohne (NMC Methealth ) 3:54:27 6 Noddis Uys (Noddis ) 4:21:13 7 Gerhard Liebenberg (Fil413 ) 8 Andrew Reid (Langer Heinrich ) 4:59:51 9 Carl Hahn (Oops ) 5:00:30 10 Stefan van Doorn (Bushrider ) 5:00:40 11 Pierre van Rensburg (Pankop ) 12 Philip Steyn (Die Nama en sy baja sukkel ) 5:11:44 13 Basson van Rooyen (Basson ) 5:12:09 14 Omri Kleynhans (Omri ) 5:17:10 15 Richard Quin (The Mighty Quin ) 5:41:42 16 Robert Redecker (495) 6:20:37 17 Sias Le Roux (Team SLR ) 6:49:15 18 Terry Wilson (Team Slowbee ) 7:36:15 19 Dave Rooney (Roon Dogg ) 7:36:58 20 Johann Baard (Spykerboud ) 7:39:05 21 Bradley van der Walt (By Grace I Race ) 7:44:44 22 Johan la Grange (Splinterboud ) 23 Kristian Larsson (Viking ) 7:56:34 24 Christopher Ehinger (Seal and Gasket ) 7:56:45 25 Damien Agnew (Cycles Wholesale ) 8:25:50 26 Wouter Pentz (Wouter Pentz ) 8:31:29 27 Dennis Nathrass (Team GTR ) 8:57:38 28 Christof van Niekerk (Christof van Niekerk ) 9:09:48 DNS Andrew Rowles (Cindy Lauper ) DNF Gerhard Breed (Style ) DNF Louis Botha (Louis ) DNF Jacobus Diener (Willeklong ) DNF Martin Ciolkosz (29pgc10 ) DNF Michael Curtis (Half Not ) DNF Jannie Tromp (Skorpion ) DNF Louis Putter (Pupkewitz ) DNF Heimer Anderson (Anderson Transport ) DNF Etienne Jobert (Afripex Tygirs 3 )

Solo men 40+ # Rider Name (Country) Team Result 1 Andy Chase (Beka Lighting ) 15:18:15 2 Axel Otto (Axel Otto ) 0:55:38 3 Riaan Boshoff (Riaan ) 1:04:53 4 Riaan Derks (Broker ) 2:01:24 5 Ludwig Malherbe (Team Stihl ) 3:12:54 6 Johan Bezuidenhout (Afripex Tygirs 2 ) 3:36:21 7 Johan Bothma (Pointbreak Solo 2) 3:49:33 8 Aidan de Lange (Why Again ) 9 Hercules Viljoen (Hobodeho ) 4:05:05 10 John Vonofakidis (Vono ) 4:06:45 11 Pieter de Bruin (Pieterman ) 4:08:50 12 Henry Verhoeven (Just4Fun ) 4:23:12 13 Rob Jackson (Oldest coot ) 4:31:17 14 Jan Laubscher (JanTrap ) 5:01:44 15 Simon Hough (Agent Orenge ) 5:31:36 16 Michael Childes (Afripex Tygirs 1 ) 5:31:43 17 Willem Hyman (Martelpyp Rodeo ) 6:25:52 18 Nicolas Wessels (Streetschool ) 6:26:34 19 Daan Gerretsen (Flying Dutchman ) 6:46:14 20 Wouter Behr (Martelpyp Rodeo 2 ) 7:05:43 21 Jan Auke Dijkstra (Toearegg ) 7:21:00 22 Jaap Venter (Jaap ) 7:21:03 23 Charlie du Toit (Charlie du Toit ) 7:21:04 24 Johan van Niekerk (Johan van Niekerk ) 7:59:23 DNS Johan Le Roux (Sinister se Pa ) DNF Dennis Mc Donald (Aardvark 1 ) DNF Johan Bester (Pcychocyclist ) DNS James Parkin (Litespeed Homeward Bound ) DNF Gus Klohn (InfraDEV ) DNF Nick du Plessis (Nick Du Plessis ) DNF Johann Liebenberg (Liebster ) DNF Johan Fourie (Bleskop ) DNF Kenneth Williams (Spartan unity ) DNF Deon Viljoen (Obelix ) DNF JC Faul (Oglala ) DNS Michael Swanepoel (Solo ) DNS Russell Paschke (Desert Rat ) DNF Wayne Hartmann (Wayne Hartmann ) DNF Willie Engelbrecht (Pointbreak Wille Willie ) DNS Paolo Beltramo (Azzuri )

Solo women # Rider Name (Country) Team Result 1 Hannele Steyn-Kotze (Sludge ) 16:23:08 DNF Elmien Wagenaar (Elmien ) DNF Claire van Aardt (Oolahwan ) DNF Hesmar Venter (Hesmar ) DNF Carmen Tromp (Kelkiewyn )

Solo Under 23 men # Rider Name (Country) Team DNS Sion Le Roux (Mister Sinister )

Two-person teams 23-39 men # Rider Name (Country) Team Result 1 Team Cathy (Willie Mac Van Zyl and Nico Ruppel) 15:54:11 2 HKGK (Johann Pretorius and Dirk Uys) 2:21:09 3 Forklift and Allied (Klaus Papendieck and Sven Tegethoff) 2:41:45 4 African Shipping Services 1 (Andre Steinfurth and Rainer Sentefol) 3:02:35 5 African Shipping Services 2 (Stephan Drayer and Rene Graf) 3:02:37 6 The Rocket Scientists (Andre Christensen and Barry van't Slot) 3:39:54 7 Team Nokia 2 (Henri de Bruine and Mark Salisbury) 4:47:26 8 Koggelramme (Jannie Oberholzer and George Diener) 4:53:24 9 Further on up the Road (Michael Treloar and Kenneth Treloar) 5:43:39 DNS Kea Camper Hire (Reinhard Haenisch and Christoph Haenisch) DNF Storage Solutions (Sem Shaanika and Junias Ndjuluwa) DNF DOK en DOOM (Ernst Coetzee and Christoff Coetzee) DNF The Odd Couple (Adrian Lee and John Knust)

Two-person teams 40+ men # Rider Name (Country) Team Result 1 Pointbreak Adrenalin (Wim de Vos and Corrie Muller) 13:20:00 2 7 Minute Disciples (Barry Cooper and Ian Macleod) 1:54:12 3 Hartlief masters (Christo Van Niekerk and Kevin Adendorff) 2:18:20 4 Gochas Movers (Wessel van Wyk and Philippus van Wyk) 2:25:50 5 Desertrats (Stefan Bohlke and Hans du Toit) 2:57:20 6 J and B (Jan Nel and Brendan Dawson) 3:15:09 7 Terason Nightriders (John Pope and Moller Nel) 4:03:22 8 Khomas Peddlers (John Cuff and Ingram Cuff) 4:09:59 9 Flying Doctors (Vincent Shaw and Hoffie Conradie) 4:22:50 10 Crew 111 (Volker Tiller and Thomas Rath) 4:38:04 11 Wheeling Willies (Lean Venter and Jan van den berg) 5:00:22 12 Desert Pistols (Chris Bartholomae and Hansie Jacobs) 5:43:28 13 Team Nokia (Gary Johnson and William-John Willis) 5:52:13 14 Laurel and Hardy (Karl Grunschloss and Naude Theron) 6:07:20 15 Dirt Devils (Nicolaas Venter and Sakkie Schreuder) 6:16:05 16 Desert Donkies (Chris Muir and Louis Wessels) 6:47:02 17 Desert Stormers (Michael de Kock and Wayne Wolmerans) 6:58:16 18 Spanibangli (Johan Mouton and Bill Jooste) 7:59:02 DNF Toeka en Nou (Hendri Bornman and Philip Badenhorst) DNF Pharmaton pro active (Herman Maritz and Wessel Visser) DNF Gerus Team (Paul Bosman and Hagen Seiler)

Two-person female teams # Rider Name (Country) Team Result 1 Pink Panthers (Stephanie Faul and Elanor Grassow) 20:33:27 2 Desert Divas (Astrid Helm and Lidia Theron) 0:00:03

Two-person mixed teams # Rider Name (Country) Team Result 1 Hartlief mix (Helaine Dos Santos and Henning Blaauw) 15:29:00 2 Gecko Explorers (Pierre Rocher and Marisu Rocher) 1:25:36 3 Man takes wife (Susanne Borg and Leander Borg) 2:13:45 4 Tweedle Dee and Tweedle Dum (Christine Thirion and Johan Diener) 5:18:37 DNF Aan trap rooies (Hennie van Niekerk and Louise van Niekerk)

Two person U23 teams # Rider Name (Country) Team Result 1 Sandstorms vani Kaap (Ruan van Schalkwyk and Lourens Calitz) 13:36:42 2 Methealth NMC (Heiko Redecker and Mirko Maier) 1:10:38 3 Desert Arrows (Sebastian Jahnke and Jason Reid) 2:09:08

Four - person 23-29 men's team # Rider Name (Country) Team Result 1 Cymot 3 Duitsers en 1 Schlapohr (Jacques Celliers , Pierre Knoetze, Derrick Clark, Frans - Anthonie Gerber) 14:36:13 2 OTB Sport (Peter Brinkmann , Paul Brinkmann, Mark Brinkmann, Robert Brinkmann) 1:46:55 3 Seven Minute Heathens (Oliver Pierson , Mathew Dalling, Nick DeLuca, Ian Maxwell) 1:47:09 4 FNB Namibia (Theo Neethling , Jaco Vermaak, Jacques Cloete, Herman Reinders) 2:24:19 5 Desert Rats (Peter Herle , Andrew Theunissen, Adrian de la Harpe, Raymond Heathcote) 3:05:33 6 Desert Duelers (Jens Unterlerchner , Axel Dainat, Max Pieper, Ricardo Coehlo) 4:13:16 7 Team Blake (Freddie Fouche , Jorrie Jordaan, Manie Scholtz, Aldo Strappazzon) 4:41:15 8 Pointbreak Beach Bums (Ockert van Schalkwyk , Kirsten Baumann, Fleidl Heiko, Andre Hoekstra) 4:52:53 9 Dust Busters (Jaco de Jager , Pierre Marais, Hennie van Wyk, Leon Smit) 5:09:15 10 Deep Impact (Andre (Os) Kruger , Fanie Terblanches, Nico Stehle, Wiks Conradie) 7:07:27 DNF wwwdotbikedotwb (Johan Esterhuyse , Gareth Brian Smith, Brian Roberts, Mark Royden Stanton)

Four person 40+ men's team # Rider Name (Country) Team Result 1 Pointbreak Breakers (Daneel van der Walt , William Marais, Hermann Wessels, Rein van Veen) 16:21:58 2 Foursome (Carl Brinkmann , Yorick Lostetter, Dirk van Rooyen, Rick Mey) 0:18:55 3 Pointbreak Troubleshooters (Keith Vroon , Axel Theissen, Stephen van der Walt, Mike Ehret) 0:34:25 4 BCX Dusters (Terry Cooper , Horst Heimstadt, Gunter Penzhorn, Christo Le Roux) 1:58:54 5 Desert Rollers (Herbie Blom , Eckhardt Bussel, Willie Greeff, Deon Louw) 4:22:39

Four-person women's team # Rider Name (Country) Team Result 14 Pointbreak Surferinas (Aretha Burger , Tania van Veen, Marguerite de Villiers, Sulinda Muller) 19:01:50 23 Desert Hills Angels (Michaela Milz , Charlotte Veldsman, Renate Penzhorn, Helen Hibbert) 21:04:02