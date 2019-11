Image 1 of 23 Theo Bos (Blanco) takes the win in Porto-Vecchio by just over a bike length (Image credit: ASO/P.Perreve) Image 2 of 23 Theo Bos in yellow (Image credit: Luca Bettini) Image 3 of 23 The peloton chases (Image credit: ASO) Image 4 of 23 Theo Bos gets the win (Image credit: ASO) Image 5 of 23 Nacer Bouhanni was the best young rider (Image credit: ASO) Image 6 of 23 The breakaway enjoys the view from Corsica (Image credit: ASO) Image 7 of 23 Theo Bos (Blanco) wins the sprint (Image credit: ASO) Image 8 of 23 Criterium International about to get underway (Image credit: ASO) Image 9 of 23 Theo Bos briefly in the maillot jaune before the afternoon time trial (Image credit: ASO) Image 10 of 23 Arnaud Gerard took the mountains classification jersey (Image credit: ASO) Image 11 of 23 The Criterium International peloton awaits the start. (Image credit: ASO) Image 12 of 23 Escape groups going clear (Image credit: ASO) Image 13 of 23 (Image credit: ASO) Image 14 of 23 Theo Bos (Blanco) in the maillot jaune in Criterium International (Image credit: Bettini Photo) Image 15 of 23 Theo Bos (Blanco) won the sprint in Corsica (Image credit: Bettini Photo) Image 16 of 23 Theo Bos proud of his leader's jersey (Image credit: Bettini Photo) Image 17 of 23 Theo Bos (Blanco) wins the opening sprint in Criterium International (Image credit: Bettini Photo) Image 18 of 23 The breakaway about to be caught (Image credit: ASO) Image 19 of 23 The peloton heads along the Corsican coast (Image credit: ASO) Image 20 of 23 Theo Bos waves having won the opening stage of the 2013 Criterium International in Porto-Vecchio (Image credit: AFP) Image 21 of 23 Theo Bos (Blanco) was too quick for Nacer Bouhanni (FDJ) and Jonathan Cantwell (Saxo-Tinkoff) (Image credit: AFP) Image 22 of 23 Another win to Blanco, Theo Bos in Porto-Vecchio (Image credit: AFP) Image 23 of 23 Theo Bos stands on the podium having won the opening stage of the 2013 Criterium International (Image credit: AFP)

Theo Bos (Blanco) surged to victory in the opening stage of Criterium International, out-gunning Nacer Bouhanni (FDJ) and Jonathan Cantwell (Saxo-Tinkoff) in a bunch sprint.

The Dutchman was one of the favourites heading into the flat, fast 89km loop of Porto-Vecchio and he duly delivered his fourth win of the season.

A small group of five riders broke away after 10km, with Yukiya Arashiro (Europcar), with Jeremy Roy (FDJ), Romain Hardy (Cofidis), Gerard (Bretagne-Seche Environnemen) and Antoine Lavieu (Le Pomme Marseille), gaining 3:10 after 31km.

The breakaway, led by Gerard who collected the mountain points of offer, reached the summit of the only classified climb of the day, the 2.1km, 5.7% Cote de Conca, 1:35 in credit, with the peloton, led Sky and Argos-Shimano, working hard to reel them in.

Heading into the final 10km, FDJ took Sky’s place, with the gap down to a thin 30 seconds, and with 3km left the escapees were swallowed up, with Bos making sure the work his team put in for him didn’t go to waste ahead of this afternoon's time trial.

Riders had been greeted on the start line by, if not warm sunshine, then conditions better than those still plaguing much of northern Europe.

The race has wandered around France throughout its history and has found itself on the volcanic island since 2010, primarily to help its bid to host the Tour de France.

With the Tour starting here in Porto-Vecchio in just 98 days time, this year’s Criterium – the 82nd – holds particular significance for teams, organisers ASO and the town itself.

Renovations on the town to spruce it up in time for the grand depart on 29 June continue apace and it seems somewhat odd that cycling’s showpiece race will begin its 100th edition in such a small, sleepy town.

One local Cyclingnews spoke to said that while locals welcomed the low key Criterium International he doubted whether many knew just how big the Tour is.

The race is being contested by many of the teams, and riders, who have designs on the yellow jersey in Paris. Sky (Chris Froome and Richie Porte), BMC (Cadel Evans and Tejay van Garderen) and Saxo-Tinkoff (Alberto Contador was due to ride, but pulled out with flu) are all here, as are the likes of Thomas Voeckler and Pierre Rolland.

Van Garderen said BMC had already checked out much of stage 3 of the Tour, 145km from Ajaccio to Calvi, finding what looks to be a serious days racing prior to the race’s departure for the mainland.



Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Theo Bos (Ned) Blanco Pro Cycling Team 2:02:43 2 Nacer Bouhanni (Fra) FDJ 3 Jonathan Cantwell (Aus) Team Saxo-Tinkoff 4 Clément Koretzky (Fra) Bretagne-Seche Environnement 5 Simon Geschke (Ger) Team Argos-Shimano 6 Jonathan Hivert (Fra) Sojasun 7 Kévin Reza (Fra) Team Europcar 8 Yannick Martinez (Fra) La Pomme Marseille 9 Fabien Schmidt (Fra) Sojasun 10 Justin Jules (Fra) La Pomme Marseille 11 Armindo Fonseca (Fra) Bretagne-Seche Environnement 12 Steele Von Hoff (Aus) Garmin-Sharp 13 Andreas Klöden (Ger) RadioShack Leopard 14 Jeffry Johan Romero Corredor (Col) Colombia 15 Julien El Fares (Fra) Sojasun 16 Florian Vachon (Fra) Bretagne-Seche Environnement 17 Tobias Ludvigsson (Swe) Team Argos-Shimano 18 Sebastian Lander (Den) BMC Racing Team 19 Jay McCarthy (Aus) Team Saxo-Tinkoff 20 Edwig Cammaerts (Bel) Cofidis, Solutions Credits 21 Maxime Monfort (Bel) RadioShack Leopard 22 Romain Bardet (Fra) AG2R La Mondiale 23 Cadel Evans (Aus) BMC Racing Team 24 José Goncalves (Por) La Pomme Marseille 25 Julian Kern (Ger) AG2R La Mondiale 26 Manuele Boaro (Ita) Team Saxo-Tinkoff 27 Richie Porte (Aus) Sky Procycling 28 Wilson Alexander Marentes Torres (Col) Colombia 29 Matthias Brandle (Aut) IAM Cycling 30 Andrew Talansky (USA) Garmin-Sharp 31 Maxime Bouet (Fra) AG2R La Mondiale 32 Jonathan Fumeaux (Swi) IAM Cycling 33 Bob Jungels (Lux) RadioShack Leopard 34 Jérémy Bescond (Fra) Cofidis, Solutions Credits 35 Bauke Mollema (Ned) Blanco Pro Cycling Team 36 Thomas Voeckler (Fra) Team Europcar 37 Warren Barguil (Fra) Team Argos-Shimano 38 Marcel Wyss (Swi) IAM Cycling 39 Dominik Nerz (Ger) BMC Racing Team 40 Fabian Wegmann (Ger) Garmin-Sharp 41 Brent Bookwalter (USA) BMC Racing Team 42 Jarlinson Pantano (Col) Colombia 43 Michael Rogers (Aus) Team Saxo-Tinkoff 44 Yannick Talabardon (Fra) Sojasun 45 Benjamin King (USA) RadioShack Leopard 46 Matthieu Sprick (Fra) Team Argos-Shimano 47 Geoffroy Lequatre (Fra) Bretagne-Seche Environnement 48 Antoine Lavieu (Fra) La Pomme Marseille 49 Tejay van Garderen (USA) BMC Racing Team 50 Dalivier Ospina Navarro (Col) Colombia 51 Jérémy Roy (Fra) FDJ 52 Michael Rodriguez Galindo (Col) Colombia 53 Andy Schleck (Lux) RadioShack Leopard 54 Cyril Gautier (Fra) Team Europcar 55 Johannes Fröhlinger (Ger) Team Argos-Shimano 56 Rohan Dennis (Aus) Garmin-Sharp 57 Anthony Roux (Fra) FDJ 58 Ben Hermans (Bel) RadioShack Leopard 59 Anthony Delaplace (Fra) Sojasun 60 Marco Corti (Ita) Colombia 61 Amaël Moinard (Fra) BMC Racing Team 62 Johann Tschopp (Swi) IAM Cycling 63 Caleb Fairly (USA) Garmin-Sharp 64 Pierre Rolland (Fra) Team Europcar 65 Mathias Frank (Swi) BMC Racing Team 66 Kanstantsin Siutsou (Blr) Sky Procycling 67 Davide Malacarne (Ita) Team Europcar 68 Graeme Brown (Aus) Blanco Pro Cycling Team 69 Yukiya Arashiro (Jpn) Team Europcar 70 Christopher Froome (GBr) Sky Procycling 71 Angelo Tulik (Fra) Team Europcar 72 John Gadret (Fra) AG2R La Mondiale 73 Thierry Hupond (Fra) Team Argos-Shimano 74 Guillaume Levarlet (Fra) Cofidis, Solutions Credits 75 Arnaud Gerard (Fra) Bretagne-Seche Environnement 76 Rein Taaramae (Est) Cofidis, Solutions Credits 77 Florian Guillou (Fra) Bretagne-Seche Environnement 78 Rémi Pauriol (Fra) Sojasun 79 Pierre-Luc Perichon (Fra) Bretagne-Seche Environnement 80 Wilco Kelderman (Ned) Blanco Pro Cycling Team 81 Yoann Paillot (Fra) La Pomme Marseille 82 Nathan Haas (Aus) Garmin-Sharp 83 Jean-Christophe Peraud (Fra) AG2R La Mondiale 84 Jens Voigt (Ger) RadioShack Leopard 85 Romain Hardy (Fra) Cofidis, Solutions Credits 86 Pierrick Fedrigo (Fra) FDJ 87 Sébastien Reichenbach (Swi) IAM Cycling 88 Vasil Kiryienka (Blr) Sky Procycling 89 Rory Sutherland (Aus) Team Saxo-Tinkoff 90 Eduardo Sepulveda (Arg) Bretagne-Seche Environnement 91 Paul Poux (Fra) Sojasun 92 Giovanni Bernaudeau (Fra) Team Europcar 93 Joseph Lloyd Dombrowski (USA) Sky Procycling 94 Jerome Coppel (Fra) Cofidis, Solutions Credits 95 Alexandr Pliuschin (Mda) IAM Cycling 96 Jonathan Tiernan-Locke (GBr) Sky Procycling 97 Sergio Miguel Moreira Paulinho (Por) Team Saxo-Tinkoff 98 Rémy Cusin (Fra) IAM Cycling 99 Patrick Schelling (Swi) IAM Cycling 100 Jesus Hernandez Blazquez (Spa) Team Saxo-Tinkoff 101 Julien Antomarchi (Fra) La Pomme Marseille 102 Grégoire Tarride (Fra) La Pomme Marseille 103 Julio Alexis Camacho Bernal (Col) Colombia 0:00:15 104 John Darwin Atapuma Hurtado Col) Colombia 0:00:17 105 Axel Domont (Fra) AG2R La Mondiale 0:00:21 106 Thomas Rostollan (Fra) La Pomme Marseille 0:00:26 107 Cyril Bessy (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:00:28 108 Juan Manuel Garate (Spa) Blanco Pro Cycling Team 109 Xabier Zandio Echaide (Spa) Sky Procycling 110 Laurent Didier (Lux) RadioShack Leopard 111 Ben Gastauer (Lux) AG2R La Mondiale 112 Jussi Veikkanen (Fin) FDJ 113 Francis Mourey (Fra) FDJ 114 Alexandre Geniez (Fra) FDJ 115 Yann Huguet (Fra) Team Argos-Shimano 116 Robert Hunter (RSA) Garmin-Sharp 0:00:34 117 Bram Tankink (Ned) Blanco Pro Cycling Team 118 Raymond Kreder (Ned) Garmin-Sharp 119 Christophe Riblon (Fra) AG2R La Mondiale 0:00:37 120 Jimmy Engoulvent (Fra) Sojasun 0:00:39 121 Ji Cheng (Chn) Team Argos-Shimano 0:00:40 122 Ian Boswell (USA) Sky Procycling 0:08:02 DNF Tom Leezer (Ned) Team Blanco

Sprint 1 - Lecci # Rider Name (Country) Team Result 1 Yukiya Arashiro (Jpn) Team Europcar 3 pts 2 Romain Hardy (Fra) Cofidis, Solutions Credits 2 3 Jérémy Roy (Fra) FDJ 1

Mountain 1 - Côte de Conca # Rider Name (Country) Team Result 1 Arnaud Gerard (Fra) Bretagne-Seche Environnement 6 pts 2 Jérémy Roy (Fra) FDJ 4 3 Yukiya Arashiro (Jpn) Team Europcar 2

Points # Rider Name (Country) Team Result 1 Theo Bos (Ned) Blanco Pro Cycling Team 15 pts 2 Nacer Bouhanni (Fra) FDJ 12 3 Jonathan Cantwell (Aus) Team Saxo-Tinkoff 10 4 Clément Koretzky (Fra) Bretagne-Seche Environnement 8 5 Simon Geschke (Ger) Team Argos-Shimano 7 6 Jonathan Hivert (Fra) Sojasun 6 7 Kévin Reza (Fra) Team Europcar 5 8 Yannick Martinez (Fra) La Pomme Marseille 4 9 Fabien Schmidt (Fra) Sojasun 3 10 Justin Jules (Fra) La Pomme Marseille 2

Young riders # Rider Name (Country) Team Result 1 Nacer Bouhanni (Fra) FDJ 2:02:43 2 Clément Koretzky (Fra) Bretagne-Seche Environnement 3 Kévin Reza (Fra) Team Europcar 4 Yannick Martinez (Fra) La Pomme Marseille 5 Fabien Schmidt (Fra) Sojasun 6 Armindo Fonseca (Fra) Bretagne-Seche Environnement 7 Jeffry Johan Romero Corredor (Col) Colombia 8 Tobias Ludvigsson (Swe) Team Argos-Shimano 9 Sebastian Lander (Den) BMC Racing Team 10 Jay McCarthy (Aus) Team Saxo-Tinkoff 11 Romain Bardet (Fra) AG2R La Mondiale 12 José Goncalves (Por) La Pomme Marseille 13 Julian Kern (Ger) AG2R La Mondiale 14 Matthias Brandle (Aut) IAM Cycling 15 Andrew Talansky (USA) Garmin-Sharp 16 Jonathan Fumeaux (Swi) IAM Cycling 17 Bob Jungels (Lux) RadioShack Leopard 18 Jérémy Bescond (Fra) Cofidis, Solutions Credits 19 Warren Barguil (Fra) Team Argos-Shimano 20 Dominik Nerz (Ger) BMC Racing Team 21 Jarlinson Pantano (Col) Colombia 22 Benjamin King (USA) RadioShack Leopard 23 Antoine Lavieu (Fra) La Pomme Marseille 24 Tejay van Garderen (USA) BMC Racing Team 25 Michael Rodriguez Galindo (Col) Colombia 26 Rohan Dennis (Aus) Garmin-Sharp 27 Anthony Delaplace (Fra) Sojasun 28 Angelo Tulik (Fra) Team Europcar 29 Wilco Kelderman (Ned) Blanco Pro Cycling Team 30 Yoann Paillot (Fra) La Pomme Marseille 31 Nathan Haas (Aus) Garmin-Sharp 32 Romain Hardy (Fra) Cofidis, Solutions Credits 33 Sébastien Reichenbach (Swi) IAM Cycling 34 Eduardo Sepulveda (Arg) Bretagne-Seche Environnement 35 Joseph Lloyd Dombrowski (USA) Sky Procycling 36 Patrick Schelling (Swi) IAM Cycling 37 Grégoire Tarride (Fra) La Pomme Marseille 38 Julio Alexis Camacho Bernal (Col) Colombia 0:00:15 39 John Darwin Atapuma Hurtado Col) Colombia 0:00:17 40 Axel Domont (Fra) AG2R La Mondiale 0:00:21 41 Alexandre Geniez (Fra) FDJ 0:00:28 42 Raymond Kreder (Ned) Garmin-Sharp 0:00:34 43 Ian Boswell (USA) Sky Procycling 0:08:02

Teams # Rider Name (Country) Team Result 1 Sojasun 6:08:09 2 Bretagne-Seche Environnement 3 La Pomme Marseille 4 Team Saxo-Tinkoff 5 Team Argos-Shimano 6 RadioShack Leopard 7 Ag2R La Mondiale 8 BMC Racing Team 9 Garmin-Sharp 10 Colombia 11 Team Europcar 12 IAM Cycling 13 Blanco Pro Cycling Team 14 FDJ 15 Cofidis, Solutions Credits 16 Sky Procycling

General classification after stage 1 # Rider Name (Country) Team Result 1 Theo Bos (Ned) Blanco Pro Cycling Team 2:02:37 2 Nacer Bouhanni (Fra) FDJ 0:00:02 3 Yukiya Arashiro (Jpn) Team Europcar 0:00:03 4 Jonathan Cantwell (Aus) Team Saxo-Tinkoff 0:00:04 5 Romain Hardy (Fra) Cofidis, Solutions Credits 6 Jérémy Roy (Fra) FDJ 0:00:05 7 Clément Koretzky (Fra) Bretagne-Seche Environnement 0:00:06 8 Simon Geschke (Ger) Team Argos-Shimano 9 Jonathan Hivert (Fra) Sojasun 10 Kévin Reza (Fra) Team Europcar 11 Yannick Martinez (Fra) La Pomme Marseille 12 Fabien Schmidt (Fra) Sojasun 13 Justin Jules (Fra) La Pomme Marseille 14 Armindo Fonseca (Fra) Bretagne-Seche Environnement 15 Steele Von Hoff (Aus) Garmin-Sharp 16 Andreas Klöden (Ger) RadioShack Leopard 17 Jeffry Johan Romero Corredor (Col) Colombia 18 Julien El Fares (Fra) Sojasun 19 Florian Vachon (Fra) Bretagne-Seche Environnement 20 Tobias Ludvigsson (Swe) Team Argos-Shimano 21 Sebastian Lander (Den) BMC Racing Team 22 Jay McCarthy (Aus) Team Saxo-Tinkoff 23 Edwig Cammaerts (Bel) Cofidis, Solutions Credits 24 Maxime Monfort (Bel) RadioShack Leopard 25 Romain Bardet (Fra) AG2R La Mondiale 26 Cadel Evans (Aus) BMC Racing Team 27 José Goncalves (Por) La Pomme Marseille 28 Julian Kern (Ger) AG2R La Mondiale 29 Manuele Boaro (Ita) Team Saxo-Tinkoff 30 Richie Porte (Aus) Sky Procycling 31 Wilson Alexander Marentes Torres (Col) Colombia 32 Matthias Brandle (Aut) IAM Cycling 33 Andrew Talansky (USA) Garmin-Sharp 34 Maxime Bouet (Fra) AG2R La Mondiale 35 Jonathan Fumeaux (Swi) IAM Cycling 36 Bob Jungels (Lux) RadioShack Leopard 37 Jérémy Bescond (Fra) Cofidis, Solutions Credits 38 Bauke Mollema (Ned) Blanco Pro Cycling Team 39 Thomas Voeckler (Fra) Team Europcar 40 Warren Barguil (Fra) Team Argos-Shimano 41 Marcel Wyss (Swi) IAM Cycling 42 Dominik Nerz (Ger) BMC Racing Team 43 Fabian Wegmann (Ger) Garmin-Sharp 44 Brent Bookwalter (USA) BMC Racing Team 45 Jarlinson Pantano (Col) Colombia 46 Michael Rogers (Aus) Team Saxo-Tinkoff 47 Yannick Talabardon (Fra) Sojasun 48 Benjamin King (USA) RadioShack Leopard 49 Matthieu Sprick (Fra) Team Argos-Shimano 50 Geoffroy Lequatre (Fra) Bretagne-Seche Environnement 51 Antoine Lavieu (Fra) La Pomme Marseille 52 Tejay van Garderen (USA) BMC Racing Team 53 Dalivier Ospina Navarro (Col) Colombia 54 Michael Rodriguez Galindo (Col) Colombia 55 Andy Schleck (Lux) RadioShack Leopard 56 Cyril Gautier (Fra) Team Europcar 57 Johannes Fröhlinger (Ger) Team Argos-Shimano 58 Rohan Dennis (Aus) Garmin-Sharp 59 Anthony Roux (Fra) FDJ 60 Ben Hermans (Bel) RadioShack Leopard 61 Anthony Delaplace (Fra) Sojasun 62 Marco Corti (Ita) Colombia 63 Amaël Moinard (Fra) BMC Racing Team 64 Johann Tschopp (Swi) IAM Cycling 65 Caleb Fairly (USA) Garmin-Sharp 66 Pierre Rolland (Fra) Team Europcar 67 Mathias Frank (Swi) BMC Racing Team 68 Kanstantsin Siutsou (Blr) Sky Procycling 69 Davide Malacarne (Ita) Team Europcar 70 Graeme Brown (Aus) Blanco Pro Cycling Team 71 Christopher Froome (GBr) Sky Procycling 72 Angelo Tulik (Fra) Team Europcar 73 John Gadret (Fra) AG2R La Mondiale 74 Thierry Hupond (Fra) Team Argos-Shimano 75 Guillaume Levarlet (Fra) Cofidis, Solutions Credits 76 Arnaud Gerard (Fra) Bretagne-Seche Environnement 77 Rein Taaramae (Est) Cofidis, Solutions Credits 78 Florian Guillou (Fra) Bretagne-Seche Environnement 79 Rémi Pauriol (Fra) Sojasun 80 Pierre-Luc Perichon (Fra) Bretagne-Seche Environnement 81 Wilco Kelderman (Ned) Blanco Pro Cycling Team 82 Yoann Paillot (Fra) La Pomme Marseille 83 Nathan Haas (Aus) Garmin-Sharp 84 Jean-Christophe Peraud (Fra) AG2R La Mondiale 85 Jens Voigt (Ger) RadioShack Leopard 86 Pierrick Fedrigo (Fra) FDJ 87 Sébastien Reichenbach (Swi) IAM Cycling 88 Vasil Kiryienka (Blr) Sky Procycling 89 Rory Sutherland (Aus) Team Saxo-Tinkoff 90 Eduardo Sepulveda (Arg) Bretagne-Seche Environnement 91 Paul Poux (Fra) Sojasun 92 Giovanni Bernaudeau (Fra) Team Europcar 93 Joseph Lloyd Dombrowski (USA) Sky Procycling 94 Jerome Coppel (Fra) Cofidis, Solutions Credits 95 Alexandr Pliuschin (Mda) IAM Cycling 96 Jonathan Tiernan-Locke (GBr) Sky Procycling 97 Sergio Miguel Moreira Paulinho (Por) Team Saxo-Tinkoff 98 Rémy Cusin (Fra) IAM Cycling 99 Patrick Schelling (Swi) IAM Cycling 100 Jesus Hernandez Blazquez (Spa) Team Saxo-Tinkoff 101 Julien Antomarchi (Fra) La Pomme Marseille 102 Grégoire Tarride (Fra) La Pomme Marseille 103 Julio Alexis Camacho Bernal (Col) Colombia 0:00:21 104 John Darwin Atapuma Hurtado Col) Colombia 0:00:23 105 Axel Domont (Fra) AG2R La Mondiale 0:00:27 106 Thomas Rostollan (Fra) La Pomme Marseille 0:00:32 107 Cyril Bessy (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:00:34 108 Juan Manuel Garate (Spa) Blanco Pro Cycling Team 109 Xabier Zandio Echaide (Spa) Sky Procycling 110 Laurent Didier (Lux) RadioShack Leopard 111 Ben Gastauer (Lux) AG2R La Mondiale 112 Jussi Veikkanen (Fin) FDJ 113 Francis Mourey (Fra) FDJ 114 Alexandre Geniez (Fra) FDJ 115 Yann Huguet (Fra) Team Argos-Shimano 116 Robert Hunter (RSA) Garmin-Sharp 0:00:40 117 Bram Tankink (Ned) Blanco Pro Cycling Team 118 Raymond Kreder (Ned) Garmin-Sharp 119 Christophe Riblon (Fra) AG2R La Mondiale 0:00:43 120 Jimmy Engoulvent (Fra) Sojasun 0:00:45 121 Ji Cheng (Chn) Team Argos-Shimano 0:00:46 122 Ian Boswell (USA) Sky Procycling 0:08:08

Points classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Theo Bos (Ned) Blanco Pro Cycling Team 15 pts 2 Nacer Bouhanni (Fra) FDJ 12 3 Jonathan Cantwell (Aus) Team Saxo-Tinkoff 10 4 Clément Koretzky (Fra) Bretagne-Seche Environnement 8 5 Simon Geschke (Ger) Team Argos-Shimano 7 6 Jonathan Hivert (Fra) Sojasun 6 7 Kévin Reza (Fra) Team Europcar 5 8 Yannick Martinez (Fra) La Pomme Marseille 4 9 Yukiya Arashiro (Jpn) Team Europcar 3 10 Fabien Schmidt (Fra) Sojasun 3 11 Romain Hardy (Fra) Cofidis, Solutions Credits 2 12 Justin Jules (Fra) La Pomme Marseille 2 13 Jérémy Roy (Fra) FDJ 1

Mountains classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Arnaud Gerard (Fra) Bretagne-Seche Environnement 6 pts 2 Jérémy Roy (Fra) FDJ 4 3 Yukiya Arashiro (Jpn) Team Europcar 2

Young rider classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Nacer Bouhanni (Fra) FDJ 2:02:39 2 Romain Hardy (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:00:02 3 Clément Koretzky (Fra) Bretagne-Seche Environnement 0:00:04 4 Kévin Reza (Fra) Team Europcar 5 Yannick Martinez (Fra) La Pomme Marseille 6 Fabien Schmidt (Fra) Sojasun 7 Armindo Fonseca (Fra) Bretagne-Seche Environnement 8 Jeffry Johan Romero Corredor (Col) Colombia 9 Tobias Ludvigsson (Swe) Team Argos-Shimano 10 Sebastian Lander (Den) BMC Racing Team 11 Jay McCarthy (Aus) Team Saxo-Tinkoff 12 Romain Bardet (Fra) AG2R La Mondiale 13 José Goncalves (Por) La Pomme Marseille 14 Julian Kern (Ger) AG2R La Mondiale 15 Matthias Brandle (Aut) IAM Cycling 16 Andrew Talansky (USA) Garmin-Sharp 17 Jonathan Fumeaux (Swi) IAM Cycling 18 Bob Jungels (Lux) RadioShack Leopard 19 Jérémy Bescond (Fra) Cofidis, Solutions Credits 20 Warren Barguil (Fra) Team Argos-Shimano 21 Dominik Nerz (Ger) BMC Racing Team 22 Jarlinson Pantano (Col) Colombia 23 Benjamin King (USA) RadioShack Leopard 24 Antoine Lavieu (Fra) La Pomme Marseille 25 Tejay van Garderen (USA) BMC Racing Team 26 Michael Rodriguez Galindo (Col) Colombia 27 Rohan Dennis (Aus) Garmin-Sharp 28 Anthony Delaplace (Fra) Sojasun 29 Angelo Tulik (Fra) Team Europcar 30 Wilco Kelderman (Ned) Blanco Pro Cycling Team 31 Yoann Paillot (Fra) La Pomme Marseille 32 Nathan Haas (Aus) Garmin-Sharp 33 Sébastien Reichenbach (Swi) IAM Cycling 34 Eduardo Sepulveda (Arg) Bretagne-Seche Environnement 35 Joseph Lloyd Dombrowski (USA) Sky Procycling 36 Patrick Schelling (Swi) IAM Cycling 37 Grégoire Tarride (Fra) La Pomme Marseille 38 Julio Alexis Camacho Bernal (Col) Colombia 0:00:19 39 John Darwin Atapuma Hurtado Col) Colombia 0:00:21 40 Axel Domont (Fra) AG2R La Mondiale 0:00:25 41 Alexandre Geniez (Fra) FDJ 0:00:32 42 Raymond Kreder (Ned) Garmin-Sharp 0:00:38 43 Ian Boswell (USA) Sky Procycling 0:08:06