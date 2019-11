Virgin Blue-RBS Morgans Ben Dyball after winning the Canberra Tour's opening 60 kilometre stage. (Image credit: Virgin Blue-RBS Morgans)

Ben Dyball took a 1:06 minute lead at the Canberra Tour after winning the opening stage for his Virgin Blue-RBS Morgans squad. Dyball crossed the finish line in the Namadgi National Park ahead of an in-form Will Clarke (Genesys Wealth Advisers) after 60 kilometres of competition.

The men’s event was stopped just a few kilometres into the opening stage, to address issues with the peloton’s compliance with road rules. Once the racing recommenced Andrew Crawley (McDonagh Blake-Witness) and Alex Malone (Bike Bug North Sydney) took a minute lead over the peloton, where Genesys Wealth Advisers patrolled to ensure the margin didn’t get out of hand.

With Clarke the tour’s defending champion, the onus was on Genesys to pull Crawley and Malone’s margin back before the day’s main climb. As the pairing were caught at the climb’s base Cameron Peterson (Virgin Blue-RBS Morgans) initiated an attack which narrowed down the peloton, an effort he managed to sustain in order to finish third overall.

Dyball’s climbing prowess was evident as he repeatedly accelerated at the front of the lead group, narrowing the selection with each surge. Dyball caught Peterson on the climb, and continued his surge to finish 54 seconds ahead of Clarke.

Jacobs takes solo success

The women’s race may have been 20 kilometres shorter than the men’s, but Lisa Jacobs was equally as dominate in victory. Jacobs climbed her way to the finish line some 31 seconds ahead of local rider Bron Ryan (ACTAS-NTID).

Joanne Hogan (Prime Estate) crossed the line in the same time as Ryan, but couldn’t surpass the ACT Academy of Sport rider over the final metres. Hogan, in her final race with Prime Estate, did have some consolation in taking the race’s mountains classification lead.

Results

Elite men # Rider Name (Country) Team Result 1 Ben Dyball (Virgin Blue - RBS Morgans) 1:51:51 2 Will Clarke (Genesys Wealth Advisers) 0:00:54 3 Cameron Peterson (Virgin Blue - RBS Morgans) 0:00:55 4 Brodie Talbot (search2retain-myteam2) 5 Luke Durbridge (Team Jayco - Skins) 6 Michael Fitzgerald (Plan B Racing Team) 0:00:57 7 Alastair Loutit (McDonagh Blake-Witness) 8 Brett Tivers (Plan B Racing Team) 0:01:20 9 Andrew Arundel 0:01:40 10 Anthony Giacoppo (Plan B Racing Team) 0:01:55 11 Nathan Earle (Genesys Wealth Advisers) 0:02:02 12 Ben Grenda (Genesys Wealth Advisers) 13 Ben Grieve-Johnson (Genesys Wealth Advisers) 14 Harry Rassie (RACE - Fenton Green & Co) 15 Sam Davis (Plan B Racing Team) 16 Charles Howlett (search2retain-myteam2) 0:02:34 17 Nathan Elliott 18 Jason Spencer 19 Adam Phelan (McDonagh Blake-Witness) 20 Neil Van Der Ploeg (search2retain-myteam2) 21 Kevin Hawes 0:02:40 22 Sam Rutherford 0:02:51 23 Michael Smith (Lawson Homes Cycling Team) 0:02:52 24 Kris Koke (Bike Bug North Sydney) 0:02:58 25 Craig Hutton (Bike Bug North Sydney) 26 Philip Grenfell (Bike Bug North Sydney) 27 Ruan Benson 28 Matthew Mcdonagh (Lawson Homes Cycling Team) 0:03:02 29 Brent Miller (Suzuki-ACTAS) 30 Kane Walker 31 Aidan Mckenzie (GuitarGym-Orbea) 32 Benjamin Harvey 33 James Ibrahim (RACE - Fenton Green & Co) 34 Rhys Gillett (Virgin Blue - RBS Morgans) 0:03:39 35 Stephen Bomball (Suzuki-ACTAS) 0:03:41 36 Michael Freiberg (Virgin Blue - RBS Morgans) 0:03:42 37 Jason Rigg (Genesys Wealth Advisers) 38 Ben Hill 0:03:44 39 James Mcdulling 40 Rene Kolbach 0:03:46 41 Sam Moorhouse (McDonagh Blake-Witness) 0:03:52 42 Pat Shaw (Virgin Blue - RBS Morgans) 0:03:58 43 Michael Davis (GuitarGym-Orbea) 0:04:04 44 John Freiberg (GuitarGym-Orbea) 45 Michael Hepburn (Team Jayco - Skins) 0:04:17 46 Andrew Crawley (McDonagh Blake-Witness) 47 Joel Earnes (Lawson Homes Cycling Team) 48 Geoff Raub (McDonagh Blake-Witness) 49 Scott Dilon (McDonagh Blake-Witness) 50 Angus Gale (Bike Bug North Sydney) 51 Luis Trueba 52 Rowan Dever 53 Nick Bensley 54 Alex Wong (Bike Bug North Sydney) 55 Tim Elmer (Lawson Homes Cycling Team) 56 Ben Manson (GuitarGym-Orbea) 0:04:19 57 Brendan Jones (McDonagh Blake-Witness) 58 Alex Malone (Bike Bug North Sydney) 0:05:26 59 Antony Dimitrovski (Bike Bug North Sydney) 0:05:50 60 Steve Degallo (RACE - Fenton Green & Co) 61 David Deery 62 Daniel O'keefe 63 James Hepburn (Virgin Blue - RBS Morgans) 64 Thomas Donald (search2retain-myteam2) 65 Dale Scarfe (McDonagh Blake-Witness) 66 Chris Beeck (Plan B Racing Team) 67 Andy Mcnab (search2retain-myteam2) 68 Tom Robinson (Genesys Wealth Advisers) 0:06:15 69 David Hanson (GuitarGym-Orbea) 0:06:20 70 Andrew Christie 71 Glenn O'shea (Team Jayco - Skins) 0:06:35 72 Mitch Pearson (Virgin Blue - RBS Morgans) 0:07:43 73 Alex Smyth (search2retain-myteam2) 74 Brendan Washington 0:09:04 75 Brendan Cole 0:09:39 76 Dylan Newell (Genesys Wealth Advisers) 77 Timothy White 0:09:41 78 Joel Ewart (Suzuki-ACTAS) 0:10:54 79 Andrew Herrmann (Bike Bug North Sydney) 0:15:01 DNS Brett Gillespie DNS Nathan Haas (Genesys Wealth Advisers) DNS Dan Mcguigan DNS Nathan Page (Bike Bug North Sydney) DNS Damien Turner

Mountain 1 # Rider Name (Country) Team Result 1 Ben Dyball (Virgin Blue - RBS Morgans) 5 pts 2 Andrew Crawley (McDonagh Blake-Witness) 5 3 Cameron Peterson (Virgin Blue - RBS Morgans) 3 4 Alex Malone (Bike Bug North Sydney) 3 5 Will Clarke (Genesys Wealth Advisers) 2 6 Alastair Loutit (McDonagh Blake-Witness) 2 7 Luke Durbridge (Team Jayco - Skins) 1 8 Rhys Gillett (Virgin Blue - RBS Morgans) 1

Elite women # Rider Name (Country) Team Result 1 Lisa Jacobs 1:32:53 2 Bron Ryan (ACTAS-NTID) 0:00:31 3 Joanne Hogan (Prime Estate) 4 Myra Moller (Lawson Homes Cycling Team) 0:01:29 5 Kendelle Hodges (RACE - Fenton Green & Co) 0:01:42 6 Simon Grounds (Bundaberg Sugar Sweet As) 0:01:44 7 Imogen Vize 0:02:14 8 Jenny Macpherson (Prime Estate) 9 Sue Forsyth 10 India Mclean 0:02:30 11 Zoe Watters (MB Cycles) 0:02:43 12 Davina Summers 0:02:47 13 Caitlin Turner 0:02:48 14 Emma Lawson (Lawson Homes Cycling Team) 15 Jane Gordon 16 Gracie Elvin 0:02:50 17 Yvette Amaral 0:02:51 18 Alex Carle (ACTAS-NTID) 0:02:59 19 Laura Luxford 0:03:11 20 Rebecca Domange (RACE - Fenton Green & Co) 0:03:19 21 Nikolina Orlic (Bundaberg Sugar Sweet As) 22 Samantha Hemsley (ACTAS-NTID) 23 Amy Bradley (Degani) 24 Rebecca Halliday 0:03:45 25 Rebecca Werner 0:04:05 26 Jessie Maclean 27 Bec Doolan 28 Loren Rowney (MB Cycles) 0:04:07 29 Nicole Whitburn (Prime Estate) 0:04:08 30 Libby Adamson 0:04:10 31 Anna Kauffmann 0:05:05 32 Joanna Somerville 0:06:02 33 Brielle Carlton (Bundaberg Sugar Sweet As) 0:06:05 34 Natalie Langer (Bundaberg Sugar Sweet As) 35 Sally Robbins (Bundaberg Sugar Sweet As) 0:06:26 36 Lisa Antill 0:06:50 37 Felicity Wilson (RACE - Fenton Green & Co) 0:08:22 38 Laura Meadley (ACTAS-NTID) 39 Angeline Papajcsik (Bundaberg Sugar Sweet As) 0:09:34 40 Ingrid Trotter (Degani) 0:12:01 41 Naomi Williams (Prime Estate) 42 Justyna Lubkowski 0:14:29 DNS Marissa Madden DNS Tahlia Paskin (MB Cycles)

Mountain 1 # Rider Name (Country) Team Result 1 Joanne Hogan (Prime Estate) 6 pts 2 Lisa Jacobs 5 3 Simon Grounds (Bundaberg Sugar Sweet As) 5 4 Myra Moller (Lawson Homes Cycling Team) 3 5 Bron Ryan (ACTAS-NTID) 2 6 Jessie Maclean 1

Elite men # Rider Name (Country) Team Result 1 Ben Dyball (Virgin Blue - RBS Morgans) 1:51:28 2 Will Clarke (Genesys Wealth Advisers) 0:01:06 3 Cameron Peterson (Virgin Blue - RBS Morgans) 0:01:11 4 Brodie Talbot (search2retain-myteam2) 0:01:16 5 Luke Durbridge (Team Jayco - Skins) 0:01:18 6 Alastair Loutit (McDonagh Blake-Witness) 0:01:19 7 Michael Fitzgerald (Plan B Racing Team) 0:01:20 8 Brett Tivers (Plan B Racing Team) 0:01:43 9 Andrew Arundel 0:02:03 10 Anthony Giacoppo (Plan B Racing Team) 0:02:18 11 Nathan Earle (Genesys Wealth Advisers) 0:02:25 12 Ben Grenda (Genesys Wealth Advisers) 13 Ben Grieve-Johnson (Genesys Wealth Advisers) 14 Harry Rassie (RACE - Fenton Green & Co) 15 Sam Davis (Plan B Racing Team) 16 Charles Howlett (search2retain-myteam2) 0:02:57 17 Nathan Elliott 18 Jason Spencer 19 Neil Van Der Ploeg (search2retain-myteam2) = Adam Phelan (McDonagh Blake-Witness) 21 Kevin Hawes 0:03:03 22 Sam Rutherford 0:03:14 23 Michael Smith (Lawson Homes Cycling Team) 0:03:15 24 Kris Koke (Bike Bug North Sydney) 0:03:21 25 Craig Hutton (Bike Bug North Sydney) 26 Philip Grenfell (Bike Bug North Sydney) 27 Ruan Benson 28 Matthew Mcdonagh (Lawson Homes Cycling Team) 0:03:25 29 Brent Miller (Suzuki-ACTAS) 30 Kane Walker 31 Aidan Mckenzie (GuitarGym-Orbea) 32 Benjamin Harvey 33 James Ibrahim (RACE - Fenton Green & Co) 34 Rhys Gillett (Virgin Blue - RBS Morgans) 0:04:02 35 Stephen Bomball (Suzuki-ACTAS) 0:04:04 36 Michael Freiberg (Virgin Blue - RBS Morgans) 0:04:05 37 Jason Rigg (Genesys Wealth Advisers) 38 Ben Hill 0:04:07 39 James Mcdulling 40 Rene Kolbach 0:04:09 41 Sam Moorhouse (McDonagh Blake-Witness) 0:04:15 42 Pat Shaw (Virgin Blue - RBS Morgans) 0:04:21 43 Michael Davis (GuitarGym-Orbea) 0:04:27 44 John Freiberg (GuitarGym-Orbea) 45 Andrew Crawley (McDonagh Blake-Witness) 0:04:37 46 Michael Hepburn (Team Jayco - Skins) 0:04:40 47 Joel Earnes (Lawson Homes Cycling Team) 48 Geoff Raub (McDonagh Blake-Witness) 49 Scott Dilon (McDonagh Blake-Witness) 50 Angus Gale (Bike Bug North Sydney) 51 Luis Trueba 52 Rowan Dever 53 Nick Bensley 54 Alex Wong (Bike Bug North Sydney) 55 Tim Elmer (Lawson Homes Cycling Team) 56 Ben Manson (GuitarGym-Orbea) 0:04:42 57 Brendan Jones (McDonagh Blake-Witness) 58 Alex Malone (Bike Bug North Sydney) 0:05:47 59 Antony Dimitrovski (Bike Bug North Sydney) 0:06:13 60 Steve Degallo (RACE - Fenton Green & Co) 61 David Deery 62 Daniel O'keefe 63 James Hepburn (Virgin Blue - RBS Morgans) 64 Thomas Donald (search2retain-myteam2) 65 Dale Scarfe (McDonagh Blake-Witness) 66 Chris Beeck (Plan B Racing Team) 67 Andy Mcnab (search2retain-myteam2) 68 Tom Robinson (Genesys Wealth Advisers) 0:06:38 69 David Hanson (GuitarGym-Orbea) 0:06:43 70 Andrew Christie 71 Glenn O'shea (Team Jayco - Skins) 0:06:58 72 Mitch Pearson (Virgin Blue - RBS Morgans) 0:08:06 73 Alex Smyth (search2retain-myteam2) 74 Brendan Washington 0:09:27 75 Brendan Cole 0:10:02 76 Dylan Newell (Genesys Wealth Advisers) 77 Timothy White 0:10:04 78 Joel Ewart (Suzuki-ACTAS) 0:11:17 79 Andrew Herrmann (Bike Bug North Sydney) 0:15:24

Mountains classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Ben Dyball (Virgin Blue - RBS Morgans) 5 pts 2 Andrew Crawley (McDonagh Blake-Witness) 5 3 Cameron Peterson (Virgin Blue - RBS Morgans) 3 4 Alex Malone (Bike Bug North Sydney) 3 5 Will Clarke (Genesys Wealth Advisers) 2 6 Alastair Loutit (McDonagh Blake-Witness) 2 7 Luke Durbridge (Team Jayco - Skins) 1 8 Rhys Gillett (Virgin Blue - RBS Morgans) 1

Elite women # Rider Name (Country) Team Result 1 Lisa Jacobs 1:32:30 2 Bron Ryan (ACTAS-NTID) 0:00:43 3 Joanne Hogan (Prime Estate) 0:00:45 4 Myra Moller (Lawson Homes Cycling Team) 0:01:49 5 Simon Grounds (Bundaberg Sugar Sweet As) 0:02:04 6 Kendelle Hodges (RACE - Fenton Green & Co) 0:02:05 7 Imogen Vize 0:02:37 8 Jenny Macpherson (Prime Estate) 9 Sue Forsyth 10 India Mclean 0:02:53 11 Zoe Watters (MB Cycles) 0:03:06 12 Davina Summers 0:03:10 13 Caitlin Turner 0:03:11 14 Emma Lawson (Lawson Homes Cycling Team) 15 Jane Gordon 16 Gracie Elvin 0:03:13 17 Yvette Amaral 0:03:14 18 Alex Carle (ACTAS-NTID) 0:03:22 19 Laura Luxford 0:03:34 20 Rebecca Domange (RACE - Fenton Green & Co) 0:03:42 21 Nikolina Orlic (Bundaberg Sugar Sweet As) 22 Samantha Hemsley (ACTAS-NTID) 23 Amy Bradley (Degani) 24 Rebecca Halliday 0:04:08 25 Rebecca Werner 0:04:28 26 Jessie Maclean 27 Bec Doolan 28 Loren Rowney (MB Cycles) 0:04:30 29 Nicole Whitburn (Prime Estate) 0:04:31 30 Libby Adamson 0:04:33 31 Anna Kauffmann 0:05:28 32 Joanna Somerville 0:06:25 33 Brielle Carlton (Bundaberg Sugar Sweet As) 0:06:28 34 Natalie Langer (Bundaberg Sugar Sweet As) 35 Sally Robbins (Bundaberg Sugar Sweet As) 0:06:49 36 Lisa Antill 0:07:13 37 Felicity Wilson (RACE - Fenton Green & Co) 0:08:45 38 Laura Meadley (ACTAS-NTID) 39 Angeline Papajcsik (Bundaberg Sugar Sweet As) 0:09:57 40 Ingrid Trotter (Degani) 0:12:24 41 Naomi Williams (Prime Estate) 42 Justyna Lubkowski 0:14:52