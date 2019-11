Image 1 of 19 (Image credit: ClaroRideBrasil) Image 2 of 19 The press vehicle took a break along the route. (Image credit: Jason Sumner) Image 3 of 19 The various jersey holders after stage two. (Image credit: Jason Sumner) Image 4 of 19 Dinner time at the barbecue. (Image credit: Jason Sumner) Image 5 of 19 Coffee and coke aplenty. (Image credit: Jason Sumner) Image 6 of 19 The scenery was breathtaking, despite the bad weather. (Image credit: Jason Sumner) Image 7 of 19 The bus came in handy after a long day. (Image credit: Jason Sumner) Image 8 of 19 The start of stage two. (Image credit: Jason Sumner) Image 9 of 19 Time for another break next to the sugar cane. (Image credit: Jason Sumner) Image 10 of 19 Time to refill the water supplies... (Image credit: Jason Sumner) Image 11 of 19 Jeff Kerkove and Sonya Looney take a flyer en route to second on the stage. (Image credit: ClaroRideBrasil) Image 12 of 19 Jennifer Hopkinson-Smith enjoys some watermelon too... (Image credit: ClaroRideBrasil) Image 13 of 19 The rain came in what was an epic day. (Image credit: ClaroRideBrasil) Image 14 of 19 The open men stage winners, Robert Novotny and Kristian Hynek. (Image credit: ClaroRideBrasil) Image 15 of 19 There was plenty of sweet jungle singletrack on offer today. (Image credit: ClaroRideBrasil) Image 16 of 19 The open men's duos drill it during the second stage. (Image credit: ClaroRideBrasil) Image 17 of 19 The pace caught up with some, as cramps hit... (Image credit: ClaroRideBrasil) Image 18 of 19 The women's duo winners, Ivonne Kraft and Celina Carpinteiro. (Image credit: ClaroRideBrasil) Image 19 of 19 Ricardo Pscheidt and Gilberto Gois enjoy some watermelon after the stage. (Image credit: ClaroRideBrasil)

Hey La Ruta, better watch out. There's a new entrant in the ultra-endurance mountain biking genre and it's packing a serious punch - plus some epic scenery.

The new name in the game is Brazil's inaugural Claro Brasil Ride, a six-day stage race in the northeastern state of Bahia. Racing opened Sunday with a short prologue. Monday the real fireworks began with a brutal 139km run from Mucuge south to Rio de Contas.

In between the two small towns was a massive 3372 metres of climbing, on-and-off torrential rain, and enough mud to build an adobe metropolis. But while that might sound like hell on wheels, portions of the course were downright heaven sent. Think twisty, laugh-inducing single track through the jungle, mixed with stunning scenery straight out of a Jurassic Park movie and you're on the right track.

Among those on that right track Monday was the Czech duo of Robert Novotny and Kristian Hynek (Free Cycling/Factor Bike), who scored a well-earned stage win ahead Christof Bischof and Martin Gujan (Swiss Machine). The 18-plus minute gap pushed the Czechs into the overall lead, 16:58 in front of their Swiss counterparts.

Stage one winners Andy Eyring and Lukas Kaufmann (Team European Youngsters) had a disastrous day, finishing 13th on the stage and falling to 12th, an hour and 48 minutes behind the leaders.

"I have bad stomach, I crashed, we had mechanical problems," said Kaufmann. "Basically everything went wrong."

Stories of woe were commonplace on a day when only 61 of 104 teams finished in front of the original 11-hour cut off, a mark that was extended by 30 minutes given the length of the stage and the inclement weather.

And even with clemency, a packed autobus rolled into town at 7pm, 13 hours after the 6am start back in Mucuge.

In the women's category Ivonne Kraft and Celina Carpinteiro took their second straight stage win, as did the mixed duo of Jenny and Brian Smith.

It was the perfect way for Brian to celebrate his birthday.

"Usually I only get 4-5 people to come on my birthday ride," said Smith. "Today it was 200 and it was an amazing ride."

Racing in Brazil continues Tuesday with stage 3's 85km Rio de Contas circuit. Total climbing is 1746 metres - and arguably most important of all - the stage doesn't start until 8 a.m., two hours later than Monday's monster.

Men duo # Rider Name (Country) Team Result 1 Robert Novotny & Kristian Hynek (Cze) Free Cycling/Factor Bike 6:41:38 2 Martin Gujan & Bischof Christof (Swi) Swiss Machine 0:18:03 3 Ricardo Pscheidt & Gilberto Gois (Bra) James Crank Brother 0:23:50 4 Odair Pereira & Edivando Cruz (Bra) Scott/Proshock/Vzan/Santa Rita 0:33:40 5 Raphael Mesquita Mendes & Cícero Silva (Bra) Moda Cup 0:40:27 6 Horak Martins & Spolc Milan (Cze) Ked Eleven 0:44:30 7 Joao Marinho & Valerio Ferreira (Por) Rocky Mountain Portugal 1:10:59 8 Alexandre Sousa & Mauricio Pereira (Bra) Terra Chapada Diamante 1:14:23 9 Reginaldo Mariano & Joao Pereira (Bra) Tropical Auto Posto 1:27:53 10 Ryan Draper & Michael Buxton (Can) 29er Canada 1:37:17 11 Richard Silva & Felipe Moraes (Bra) Harpia Adventure Race 1:39:18 12 Marcelo Sampaio & Ulisses Valarelli (Bra) Dental Power 1:43:48 13 Andy Eyring & Lukas Kaufmann (Ger) European Youngsters Trek-Brentjens 1:49:38 14 Rodrigo Gouvea & Denis Yoshio (Bra) Adriana Nascimento II 1:56:02 15 Alexandre Manzan & Bruno Dornelas (Bra) Scott Tri 2:27:39 16 Helder Carvalho & Pedro Araujo (Por) Rocky Mountain Onbike Portugal 2:34:45 17 Heliesse Santos & Edimilson Santos (Bra) Terra Chapada Ouro 2:37:10 18 Juliano Nunes & Andre Lima (Bra) Tche Bike-RS/Coroas Do Cerrado 2:46:44 19 Rafael Alves & Filipe Xavier (Bra) Brazil Re-Cycling 2:47:43 20 Alessandro Romano & Amauri Costa (Bra) Harpia Iana 3:03:46 21 Alfredo Montenegro & Carlos Lopes (Bra) Savana Bike Shop 3:03:55 22 Rogerio Moda & Fabio Ferreira (Bra) Beep Beep 3:05:32 23 Antonio Filho & Sergio Dourado (Bra) Terra Chapada Cristal 3:08:25 24 Paulo Dias & Tiago Rossi (Bra) Ciclovece Reynold's 3:08:56 25 Jose Festugatto & Fábio Festugatto (Bra) Twin Brothers 3:10:00 26 Bruno Lopes & Leonardo Parada (Bra) Tche Poronpa 3:11:27 27 Francisco Junior & Luis Carvalho (Bra) Bruttus 3:22:21 28 Gustavo Astolphi & Giulliano Mendes (Bra) Pedal Urbano 3:29:13 29 Luzo Passos & Marcos Abitante (Bra) Os Mantiqueira II 3:38:11 30 Guilherme Quissini & Rafael Capoani (Bra) Zero Grau 3:54:14 31 Fábio Lôbo & Sergio Lemos (Bra) Casa Do Ciclista 3:54:54 32 Nuno Duarte & Joao Elvas (Por) Team Acreditar Portugal 4:01:12 33 Humberto Luis & Tiago Branco (Por) Ami Portugal 4:01:13 34 Alex Constâncio & Marcello Cenci (Bra) Webike/Magura 4:03:12 35 Wallace Brito & Geraldo Moraes (Bra) Devassa 4:04:26 36 Denio Franco & Felipe Comini (Bra) Libertas Todos Os Santos 4:05:25 37 Alexandre Hadade & Carlos Fonseca (Bra) Selva 4:09:37 38 Fernando Fernandes & Edson Oliveira (Bra) Herbie 53 4:15:27 39 Weimar Pettengill & Alberto Jara (Bra) Ice Global/Desbrava.com 4:33:18 40 Plínio Junior & Tadeu Malavazzi (Bra) Clube Do Pedal Team 4:39:23 41 Rodrigo Suriani & Alexandre Perez (Bra) Gillette/Duracell 4:46:15 42 Fouad Artigas & Carlos Carvalho (Bra) Riobici 4:58:52 43 Ricardo Pupo & Santo Feltrin (Bra) Adriana Nascimento/Specialized 5:00:43 44 Antonio Calmon & Diogo Rehder (Bra) Espinhaeo Selva 5:03:52 45 Carlos Antunes & Giancarlo Clini (Bra) Scott/Tap 5:06:22 46 Francisco Filho & Plauto Angelo (Bra) Endurance Ii 5:15:14 47 Romeu Franciosi & Anderson Oliveira (Bra) Dague Paia 5:16:11 48 Raphael Chaves & Jânio Oliveira (Bra) Cla Selvagem 5:16:41 49 Rodrigo Mariotoni & Adriano Seabra (Bra) Xterra Pro Runner 5:22:05 50 Roberto Souto & Carlos Esteves (Bra) IBS 5:34:06 51 Rodolfo Carvalho & Tiago Abati (Bra) Tia Do Batman 5:51:26 52 Alexandre Lima & Emmanuel Stroessner (Bra) Ale Lima Personal Trainer 5:56:09 53 Osvaldo Martins & Marcelo Chinaglia (Bra) Letti/Cccp 6:12:54 DNF Ricardo Roldao & Guilherme Rodrigues (Bra) Roldao 6:10:39 DNF Marcelo Dias & Joao Dias (Bra) Urban Brother 3:56:07 DNF Denis Martins & Joao Almeida (Bra) Zeromeiaum.net 4:12:54

Women duo # Rider Name (Country) Team Result 1 Ivonne Kraft & Celina Carpinteiro (Por) Bionicon Loule 8:21:26 2 Janildes Fernandes Silva & Julyana Rodrigues (Bra) Jaju 0:37:41 3 Sandra Araujo & Lorenza Menapace (Ita) Round The Clock 0:41:17 4 Erika Gramiscelli & Raquel Queiroz (Bra) Circuit KHS Pro Ladies 1:33:18 5 Andrea Estevam & Silvia Guimaraes (Bra) Atenah/Go Outside 2:38:38 6 Luciana Cox & Adriana Boccia (Bra) Flower People Rocky Mountain 4:06:26 DNF Carla Plens & Carolina Hess (Bra) Adriana Nascimento/Limiar 4:31:02

Mixed duo # Rider Name (Country) Team Result 1 Jennifer Hopkinson-Smith & Brian Smith (USA) To Be Decided 7:42:51 2 Jeff Kerkove & Sonya Looney (USA) Topeak-Ergon 0:02:57 3 Renata Bucher & Damian Perrin (Swi) Team Zaboo Free - Mountain 0:16:58 4 Paul Romero & Karen Lundgren (USA) Sole Ellsworth 0:38:28 5 Adriana Nascimento & Rogerio Pires (Bra) Brasil Soul 1:29:39 6 Flavia Dall Acqua & Mateus Gil (Bra) Bike Na Midia Team 2:08:34 7 Orlando Alves & Roberta Santiago (Bra) Ciclo Ravena - Marin 2:21:05 8 Sabrina Gobbo & Joao Junior (Bra) Webike 2:34:00 9 Alexandre Teles & Mariza Souza (Bra) Trotamundo 2:58:55 10 Joana Nobrega & Felipe Rodrigues (Bra) Endurance 3:19:02 11 Reginaldo Oliveira & Katia Gomes (Bra) Jundiaí Pró Team 5:15:46 DNF Raquel Gontijo & Antonio Barbanti (Bra) Espn-BH 2:17:17

Masters duo # Rider Name (Country) Team Result 1 Abraao Azevedo & Plínio Souza (Bra) AZ Masters 7:49:33 2 Gonzalo Ceballos & Pedro Prats (Spa) Titan Desert 0:33:46 3 Cesar Almeida & Paulo Freitas (Bra) Leite Piracanjuba-Tigre Rolamentos 0:45:20 4 Eduardo Soares & Jayme Filho (Bra) Os Mantiqueira I 1:02:25 5 Rudney Villanova & Alberto Geronimi (Fra) Tecnoval 1:27:33 6 Rodrigo Silva & Enrico Favilla (Bra) Caliandra Oz 1:47:26 7 Sandro Bernardoni & Gerson Doll (Bra) D&B Ride 2:38:39 8 Luis Pato & Carlos Reino (Bra) Pcdf/Zero Meia Um 2:46:21 9 Pedro Neto & Luiz Filho (Bra) Adriana Nascimento I 2:48:43 10 Santiago Gonzales & Juan Lopez (Col) Trope Shago 2:55:41 11 Marcos Soares & Francis Hudson (Bra) Movimec - Soca Bota 3:13:30 12 Jose Verçosa & Mauricio Goncalves (Bra) Coroas Do Cerrado 01 3:13:47 13 Sergio Silva & Dorivaldo Abreu (Bra) Aky Veiculos Vitoria Da Conquista-Ba 3:19:41 14 Sergio Sá (Zolino) & Pedro Morganti (Bra) Adventure Camp 3:28:32 15 Oton Souto & Neuseli Sampaio (Bra) Papaleguas Do Cerrado 3:37:45 16 Robert Schneider & Claudio Van Damme (Bra) Coroas Do Cerrado 3:55:21 17 Antonio Rodrigues & Marcos Dias (Bra) Tia e´nia 4:15:03 18 Rodrigo Andrade & Jose Ambrosio (Bra) Juncambrosio 4:31:15 19 Aluizio Maia & Sergio Silva (Bra) Calaroti 4:31:29 DNF Rondon Pinto & Mauro Filho (Bra) Oce Master 2:26:33

