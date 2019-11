Image 1 of 10 The lead group during the Brasil Ride (Image credit: Brasil Ride) Image 2 of 10 A racer cools off in the extreme heat of day 4 (Image credit: Brasil Ride) Image 3 of 10 Racers roll past (Image credit: Brasil Ride) Image 4 of 10 Rene Birkenfeld (Focus Bikes) (Image credit: Brasil Ride) Image 5 of 10 A racer after a long, hot day (Image credit: Brasil Ride) Image 6 of 10 It was 50.5 degrees Celsius according to this watch. (Image credit: Brasil Ride) Image 7 of 10 Abraao Azevedo and Paulo Borges (RC Bikes Brasil Soul) (Image credit: Brasil Ride) Image 8 of 10 Racers roll out for the start of stage 4 of the Brasil Ride (Image credit: Brasil Ride) Image 9 of 10 Night falls on camp (Image credit: Brasil Ride) Image 10 of 10 Who are these masked men and women? The leaders after stage 4 (Image credit: Brasil Ride)

Racers were challenged by high heat and mountains on day 4 of the Brasil Ride. The temperature reached 50 degrees Celsius in Chapada Diamantina. Racers faced 81km on a course around the Barbado Peak Mountains at 2,033m.

"Today was my favorite day," agreed Portuguese cyclists Pedro Duque e Nelson Rosado (Bike Angels 1) and Marco Chagas and Nuno Margaþa (Bike Angels 3).

Portuguese race leaders Luís Leão Pinto and Tiago Ferreira (Lapierre Cyles) again dominated the stage, with their "conservative" pace still resulting in a significant increase to their time gap over the Czechs Martin Horak and Thomas Vokrouhlik (BMC Racing Savo), who are in second overall.

Brazilians Gilberto Gois and Josemberg "Montoya" (Trust Bikes / JC Bikes) were strong in the stage and sit in third place overall. They lead the Brazilians category.

Brazil-Japan duo Kohei Yamamoto and Daniel Carneiro (Specialized Brasil/ Tripp Aventura) are in fourth.

"Brasil Ride is more challenging than the Cape Epic," said Olympic champion Bart Brentjens. "The tracks are more technical and will surely attract more people and elite athletes, especially with the UCI status for next year." His team Superior Milka MTB is in fifth place overall.

On day 4, there was another duel in the grand masters category as the top three teams are within five minutes of each other.

However, in the women's, mixed and masters categories, the leaders opened up their advantages during the day's stage. Adriana Nascimento and Daniela Genovesi (RC Bikes - Brasil Soul) increased their lead over the runners-up.

2011 mixed champions Mateus Ferraz and Ivonne Kraft (RC Bikes - Brasil Soul) and Master champions Abraão Azevedo and Paulo Borges (RC Bikes - Brazil Soul) are now one day closer to winning their categories.

Full Results

Men # Rider Name (Country) Team Result 1 Luis Leao Pinto & Tiago Ferreira (Por) A Definir 20 3:37:31 2 Martin Horak & Tomas Vokrouhlik (Cze) BMC-Savo Racing 0:01:45 3 Josemberg Pinho & Gilberto Gois (Bra) RC Bikes/JC Bikes 0:02:31 4 Uira Ribeiro & Gustavo Santos (Bra) LM Bike/Shimano 0:03:16 5 Bart Brentjens & Hans Becking (Ned) Milka Superior MTB Racing Team 0:04:23 6 Kohei Yamamoto & Daniel Carneiro (Jpn) A Definir 19 0:06:24 7 Raphael Mendes & Cesar Moura (Bra) JC Bikes 0:15:26 8 Alexandre Sousa & Anilton Rocha (Bra) Canta Galo E A/Chapada Diamantina 0:22:41 9 Marco Schatzing & David Simon (Ger) Team Fuji Rockets 0:27:22 10 Daniel Kauffmann & Reimann Rick (Swi) Speedy Made In Switzerland 0:31:09 11 Edicarlos Silva & Thiago Elias (Bra) Brou Tripp Aventuras 0:34:59 12 Roberto Boa & Andre Guimaraes (Bra) Ice Racing B 0:35:52 13 Hugo Prado Neto & Douglas Neto (Bra) Oce-Treine.Net/BMC 0:36:54 14 Rene Birkenfeld & Philipp Klein (Ger) Focus Bikes 0:51:07 15 Luis Bonifacio & Juliano Simoes (Bra) Vm3/Pedro Barban 0:55:47 16 Andre Almeida & Vinicius Gon Alves Lima (Bra) Ice Racing D 1:00:00 17 Felipe Pais & Thiago Fernandes (Bra) Oce-Treine.Net/Ibh Negocios Imobiliarios 1:01:43 18 Cirineu Junior & Silas Vidal (Bra) Perdidas MTB Racing 1:03:10 19 Caetano Biaggi & Sergio Borges (Bra) Ehh Nois Ribeirao 1:06:33 20 Luiz Vilela & Ramon Nunes (Bra) The Ogros Team 1:07:45 21 Alexandre Silva & Alexandre Schuter (Bra) MTB Floripa/Cicles Hoffmann 1:08:34 22 Paulo Ferraz & Adriano Oliveira (Bra) A Definir 11 1:10:29 23 Paulo Araujo & Leandro Reis (Bra) Ice Racing D 1:11:45 24 Pablo Rodriguez & Nuno Jorge (Arg) Orphans Africa MTB Team 1:13:39 25 Manoel Venturini & Peterson Mendes (Bra) A Definir 3 1:16:07 26 Richard Nicolau & Rodrigo Gouvea (Bra) Adriana Nascimento 1:17:38 27 Marcelo Fernando & Julio Costa (Bra) Duas Rodas 1:21:03 28 Felipe Tambasco & Telle Miranda (Bra) Moco Bike 1:24:48 29 Fabricio Colombo & Marcio Fidelix (Bra) Equipe Zumbi/Sllalom/Sesi 1:25:12 30 Gustavo Astolphi & Marcelo Sampaio (Bra) Pedal Urbano 1:30:27 31 Lukas Kauffmann & Jose Ilson Jr. (Swi) Leo Bike/Fuji-Oce Treinenet/BMC 1:32:55 32 Huberlandy Lopes & Daniel Dias (Bra) Kchaca MTB 1:36:06 33 Diego Marques & Normando Pereira (Bra) Bike Na Midia 1:37:55 34 Fausto Oliveira & Anderson Oliveira (Bra) Dague Paia Bike Team 1:41:15 35 Thomaz Medici & Marcelo Oranges (Bra) Racers 1:41:43 36 Angelo Hayashi & Cristiano Silva (Bra) 13 MTB Ponta Grossa 1:42:25 37 Vidal Filho & Moises Sancho (Bra) Savana 1 1:47:55 38 Getulio Filho & Breno Franco (Bra) Oce/Arborizar 1:48:58 39 Pedro Neves & Danilo Da Cruz (Bra) A Definir 12 1:49:09 40 Jordane Nascimento & Guilherme Martins (Bra) Planeta Das Bikes 1:50:32 41 Everton Siqueira & Vicente Souza (Bra) Trilha Capixaba/Clinifisio 1:59:56 42 Helder Alves & Sergio Pinho (Por) A Definir 5 2:00:44 43 Giulliano Mendes & Fabio Robles (Bra) Katia Andrade 2:07:03 44 Victor Han & Renato Gurgel (Bra) Victor E Renato 2:07:58 45 Rogerio Pires & Daniel Vilela (Bra) A Definir 17 2:08:48 46 Tadeu Malavazzi & Eduardo Skupien (Bra) Family Racing-Tom-Scott 29Er 2:09:18 47 Alberto Jara & Adilson Vasconcelos (Bra) Ice Racing C 2:09:47 48 Leonardo Martins & Carlos Boaretto (Bra) Canelas Dry/Track & Feild 2:09:48 49 Clecio Bazanelli & Adriano Cheregatti (Bra) Casavip 2:12:06 50 Erandir Junior & Marcel Santana (Bra) Br153 2:12:53 51 Frederico Kastrup & Igor Laguens (Bra) Igor Laguens Sportstar 2:13:28 52 Raymundo Silva & Envandro Araujo Jr (Bra) A Definir 4 2:17:01 53 Harry Beutetrading & Rik Zonneveld (Ned) Hak Team 2:18:06 54 Gustavo Mendes & Antonio Silva (Bra) Casca Grossa 2:19:02 55 Marcos Lima & Denilson Gaspar (Bra) Decima Terceira 2:22:05 56 Odair Pereira & Christian Fitipaldi (Bra) Scott-Proshock-Vzan-Santa Rita-Cateye-Co 2:23:32 57 Janio Oliveira & Narcelio Alves (Bra) Savana 8 2:26:22 58 Alcir Masetti & Misael Junior (Bra) Pedal Trail 2:28:41 59 Paulo Ignacio & Juliano Lunardi (Bra) Os Pe Vermeio 2:34:09 60 Sergio Lemos & Marcos Lopes Dias (Bra) A Definir 8 2:35:26 61 Frederico Bisetto & Oscar Gon Alves (Bra) Norte Sul Race Team 2:38:12 62 Paulo Tavares & Marco Carvalho (Por) Bragactive/Songo.Info Portugal 2:38:52 63 Rafael Mascarenhas & Gustavo Mascarenhas (Bra) Equipe Cerrado De Pedal 2:52:19 64 Junio Santos & Gabriel Carneiro (Bra) MTB Bh 2:52:22 65 Leandro Camargo & Victor Bardal (Bra) LB Copias E Plotagens/Odontologia Bard 2:53:27 66 Daniel Jesus & Armando Seixas (Por) Team Guia F.C. 3:00:11 67 Bruno Coelho & Silas Costa (Bra) Bikessauros 3:03:37 68 Adriano Conceicao & Celio Souza (Bra) Madeira Mamore MTB Team 3:04:19 69 Renato Ferreira & Thiago Araruna (Bra) Savana 5 3:05:20 70 Antonio Filho & Lucas Siqueia (Bra) Equipe Entao/Portoes Araxa 3:09:30 71 Alessandro Nunez & Diego Montecelli (Bra) Pedala Cavalo Brasil Ride 3:11:16 72 Claudio Marinho & Jaldo Musse (Bra) Teiu/Cachorro Do Mato 3:12:15 73 Celso Louzada & Thiago Lima (Bra) A Definir 9 3:14:21 74 Joaab Oliveira & Guido Santos (Bra) Calangos Adventure/Pedal Local 3:23:34 75 Frederico Abreu & Daniel Beleza (Bra) Casa Verde 3:25:46 76 Filipe Pompeu & Ludijane Prado (Bra) Savana 2 3:25:50 77 Florisvaldo Cunha & Anesio Souza (Bra) Pedal Das Termas 3:28:24 78 David Holz & Emerson Fuga (Bra) Tche Bikers 3:28:37 79 Adauto Belli & Alex Constancio (Bra) RC Bikes-Brasil Soul-Tandem 3:34:00 80 Everton Holanda & Erick Barreira (Bra) Savana 3 3:38:28 81 Valmir Andrade & Walter Becker (Bra) Race Ribeirao 3:43:23 82 Allan Diaz & Tiago Birschner (Bra) Igh Divisao Aventura 3:54:40 83 Lucio Silva & Edson Viana (Bra) MS Epic Team 3:58:11 84 Sergio Rosado & Paulo Quintans (Por) Bike Angels 2 4:02:43 85 Caio Simao & Carlos Franþa (Bra) Cabras Da Peste De Guarulhos 4:17:26 86 Nelson Rosado & Pedro Duque (Por) Bike Angels 1 5:02:43

Women # Rider Name (Country) Team Result 1 Adriana Nascimento & Daniela Genovesi (Bra) RC Bikes-Brasil Soul 1 5:32:24 2 Alice Leao & Susan Zorzetto (Bra) Alegria 0:52:18 3 Telma Cerqueira & Alexa Diekhaus (Bra) Cara E Coragem 0:57:33 4 Fabiana Gumprich & Marta Cantarino (Bra) Kchaca MTB2 1:44:49

Mixed # Rider Name (Country) Team Result 1 Mateus Ferraz & Ivonne Kraft (Bra) RC Bikes-Brasil Soul-Hb 4:39:33 2 Agustina Apaza & Cesar Letolli (Arg) Argentina 0:05:23 3 Sandra Santanyes & Toni Pacios (Spa) Bicis Esteve 0:31:26 4 Claudia Tollendal & Arthur Ferreira (Bra) A Definir 16 0:34:08 5 Ricardo Tamaoki & Viviane Favery (Bra) G/Eventos 0:40:36 6 Andrea Catani & Roberto Liber (Bra) A Definir 6 0:51:51 7 Simon Zahnd & Yvonne (Swi) A Definir 15 0:51:52 8 Joana N Brega & Felipe Sobranþa (Bra) Savana 4 0:56:11 9 Carla Plens & Paulo Paladini (Bra) Ca 1:07:23 10 Alan Pedreira & Diana Gomes (Bra) Gantua 1:25:08 11 Marcio Monteiro & Raquel Gontijo (Bra) Equipe Tripp Aventura/Lider Condominios. 1:26:40 12 Mircea Gustav Robert & Zsuzsa Gyurka (Rom) Energy Team 1:35:02 13 Vanessa Azevedo & Jose Nascimento (Bra) A Definir 10 2:08:23 14 Pedro Araujo & Ana Boas (Por) Uuulaaateam 2:52:57

Masters # Rider Name (Country) Team Result 1 Abraao Azevedo & Paulo Borges (Bra) RC Bikes-Brasil Soul 3:59:18 2 Edward Szraucner & Axel Strauss (Ger) Hirsch Integral Global 0:07:47 3 Nico Pfitzenmaier & Carlos Cardemil (RSA) Two Continents 0:15:17 4 Arthur Rizzi & Claudinei Mouro (Bra) Ars Acquaflora Cosmeticos/Sao Francisco 0:24:14 5 Heleno Borges & Paul Romero (Bra) Ice Racing A 0:37:20 6 Milan Spolc & Jiri Benes (Cze) Czech Masters 0:43:58 7 Eduardo Soares & Alexandre Costa (Bra) Ale/Brou/Tripp 0:50:19 8 Ricardo Senos & Carlos Vieira (Por) Songo.Info/Portugal Team 0:53:16 9 Pedro Neto & Daniel Aliperti (Bra) Pedal Power 0:54:37 10 Antonio Filho & Aecio Flores (Bra) A Definir 7 0:56:54 11 Claudio Mata & Humberto Guerra (Bra) Ptt-Pouca Telha Team 1:03:56 12 Marcio May & Gean Hoffmann (Bra) Continental/Fizik/Crankbrothers/Scott 1:44:21 13 Marcelo Mandetta & Rafael Roleira (Bra) Rock Man 1:47:05 14 Claudio Damme & Adilson Costa (Bra) Procorrida 1:50:11 15 Weimar Petengil & Fabricio Bezerra (Bra) Desbrava.Com 1:53:34 16 Art Macfarland & Trever Bushnell (Est) Arizona 1:54:24 17 Nuno Margaþa & Marco Chagas (Por) Bike Angels 3 1:57:58 18 Jose Filho & Denilson Postai (Bra) Cerrado Brasil Multisport 2:12:22 19 Antonio Rodrigues & Rubem Barreto (Bra) A Definir 1 2:24:04 20 Pedro Morganti & Gustavo Daise (Bra) T3 Iron Team 2:27:21 21 Marcos Junior & Paulo Souss (Bra) MTBr 2:40:56 22 Luis Kuhn & Jeferson Mafra (Bra) Jpc 360 Bike Blumenau 2:46:17 23 Nuno Garcia & Jose Teixeira (Por) Tuga Armada Team 3:02:03 24 Flavio Barbosa & Leonardo Barbosa (Bra) Zepelin 3:07:31 25 Rogerio Gomes & Sergio Rosa (Bra) Abr-Amigos Da Brasil Ride 2 3:13:15 26 Claudio Kligerman & Carlos Perpetuo (Bra) Jabuteam 3:44:29 27 Willamy Brito & Bruno Teixeira (Bra) Savana 9 4:01:35

Grand masters # Rider Name (Country) Team Result 1 Dorivaldo Abreu & Sergio Bonfim (Bra) Aky Veiculos 5:19:28 2 Alfredo Montenegro & Joselito (Bra) Savana 7 0:01:51 3 Marco Corrado & Marco Melo (Bra) A Definir 18 0:05:00 4 Antonio Junior & Jose Gusmao (Bra) Fleet 0:28:10

Brazilians # Rider Name (Country) Team Result 1 Josemberg Pinho & Gilberto Gois (Bra) RC Bikes/JC Bikes 3:40:02 2 Uira Ribeiro & Gustavo Santos (Bra) LM Bike/Shimano 0:00:45 3 Raphael Mendes & Cesar Moura (Bra) JC Bikes 0:12:55 4 Alexandre Sousa & Anilton Rocha (Bra) Canta Galo E A/Chapada Diamantina 0:20:10 5 Edicarlos Silva & Thiago Elias (Bra) Brou Tripp Aventuras 0:32:28 6 Roberto Boa & Andre Guimaraes (Bra) Ice Racing B 0:33:21 7 Hugo Prado Neto & Douglas Neto (Bra) Oce-Treine.Net/BMC 0:34:23 8 Luis Bonifacio & Juliano Simoes (Bra) Vm3/Pedro Barban 0:53:16 9 Andre Almeida & Vinicius Gon Alves Lima (Bra) Ice Racing D 0:57:29 10 Felipe Pais & Thiago Fernandes (Bra) Oce-Treine.Net/Ibh Negocios Imobiliarios 0:59:12 11 Cirineu Junior & Silas Vidal (Bra) Perdidas MTB Racing 1:00:39 12 Caetano Biaggi & Sergio Borges (Bra) Ehh Nois Ribeirao 1:04:02 13 Luiz Vilela & Ramon Nunes (Bra) The Ogros Team 1:05:14 14 Alexandre Silva & Alexandre Schuter (Bra) MTB Floripa/Cicles Hoffmann 1:06:03 15 Paulo Ferraz & Adriano Oliveira (Bra) A Definir 11 1:07:58 16 Paulo Araujo & Leandro Reis (Bra) Ice Racing D 1:09:14 17 Manoel Venturini & Peterson Mendes (Bra) A Definir 3 1:13:36 18 Richard Nicolau & Rodrigo Gouvea (Bra) Adriana Nascimento 1:15:07 19 Marcelo Fernando & Julio Costa (Bra) Duas Rodas 1:18:32 20 Felipe Tambasco & Telle Miranda (Bra) Moco Bike 1:22:17 21 Fabricio Colombo & Marcio Fidelix (Bra) Equipe Zumbi/Sllalom/Sesi 1:22:41 22 Gustavo Astolphi & Marcelo Sampaio (Bra) Pedal Urbano 1:27:56 23 Huberlandy Lopes & Daniel Dias (Bra) Kchaca MTB 1:33:35 24 Diego Marques & Normando Pereira (Bra) Bike Na Midia 1:35:24 25 Fausto Oliveira & Anderson Oliveira (Bra) Dague Paia Bike Team 1:38:44 26 Thomaz Medici & Marcelo Oranges (Bra) Racers 1:39:12 27 Angelo Hayashi & Cristiano Silva (Bra) 13 MTB Ponta Grossa 1:39:54 28 Vidal Filho & Moises Sancho (Bra) Savana 1 1:45:24 29 Getulio Filho & Breno Franco (Bra) Oce/Arborizar 1:46:27 30 Pedro Neves & Danilo Da Cruz (Bra) A Definir 12 1:46:38 31 Jordane Nascimento & Guilherme Martins (Bra) Planeta Das Bikes 1:48:01 32 Everton Siqueira & Vicente Souza (Bra) Trilha Capixaba/Clinifisio 1:57:25 33 Giulliano Mendes & Fabio Robles (Bra) Katia Andrade 2:04:32 34 Victor Han & Renato Gurgel (Bra) Victor E Renato 2:05:27 35 Rogerio Pires & Daniel Vilela (Bra) A Definir 17 2:06:17 36 Tadeu Malavazzi & Eduardo Skupien (Bra) Family Racing-Tom-Scott 29Er 2:06:47 37 Alberto Jara & Adilson Vasconcelos (Bra) Ice Racing C 2:07:16 38 Leonardo Martins & Carlos Boaretto (Bra) Canelas Dry/Track & Feild 2:07:17 39 Clecio Bazanelli & Adriano Cheregatti (Bra) Casavip 2:09:35 40 Erandir Junior & Marcel Santana (Bra) Br153 2:10:22 41 Frederico Kastrup & Igor Laguens (Bra) Igor Laguens Sportstar 2:10:57 42 Raymundo Silva & Envandro Araujo Jr (Bra) A Definir 4 2:14:30 43 Gustavo Mendes & Antonio Silva (Bra) Casca Grossa 2:16:31 44 Marcos Lima & Denilson Gaspar (Bra) Decima Terceira 2:19:34 45 Odair Pereira & Christian Fitipaldi (Bra) Scott-Proshock-Vzan-Santa Rita-Cateye-Co 2:21:01 46 Janio Oliveira & Narcelio Alves (Bra) Savana 8 2:23:51 47 Alcir Masetti & Misael Junior (Bra) Pedal Trail 2:26:10 48 Paulo Ignacio & Juliano Lunardi (Bra) Os Pe Vermeio 2:31:38 49 Sergio Lemos & Marcos Lopes Dias (Bra) A Definir 8 2:32:55 50 Frederico Bisetto & Oscar Gon Alves (Bra) Norte Sul Race Team 2:35:41 51 Rafael Mascarenhas & Gustavo Mascarenhas (Bra) Equipe Cerrado De Pedal 2:49:48 52 Junio Santos & Gabriel Carneiro (Bra) MTB Bh 2:49:51 53 Leandro Camargo & Victor Bardal (Bra) LB Copias E Plotagens/Odontologia Bard 2:50:56 54 Bruno Coelho & Silas Costa (Bra) Bikessauros 3:01:06 55 Adriano Conceicao & Celio Souza (Bra) Madeira Mamore MTB Team 3:01:48 56 Renato Ferreira & Thiago Araruna (Bra) Savana 5 3:02:49 57 Antonio Filho & Lucas Siqueia (Bra) Equipe Entao/Portoes Araxa 3:06:59 58 Alessandro Nunez & Diego Montecelli (Bra) Pedala Cavalo Brasil Ride 3:08:45 59 Claudio Marinho & Jaldo Musse (Bra) Teiu/Cachorro Do Mato 3:09:44 60 Celso Louzada & Thiago Lima (Bra) A Definir 9 3:11:50 61 Joaab Oliveira & Guido Santos (Bra) Calangos Adventure/Pedal Local 3:21:03 62 Frederico Abreu & Daniel Beleza (Bra) Casa Verde 3:23:15 63 Filipe Pompeu & Ludijane Prado (Bra) Savana 2 3:23:19 64 Florisvaldo Cunha & Anesio Souza (Bra) Pedal Das Termas 3:25:53 65 David Holz & Emerson Fuga (Bra) Tche Bikers 3:26:06 66 Adauto Belli & Alex Constancio (Bra) RC Bikes-Brasil Soul-Tandem 3:31:29 67 Everton Holanda & Erick Barreira (Bra) Savana 3 3:35:57 68 Valmir Andrade & Walter Becker (Bra) Race Ribeirao 3:40:52 69 Allan Diaz & Tiago Birschner (Bra) Igh Divisao Aventura 3:52:09 70 Lucio Silva & Edson Viana (Bra) MS Epic Team 3:55:40 71 Caio Simao & Carlos Franþa (Bra) Cabras Da Peste De Guarulhos 4:14:55

Men general classification after stage 4 # Rider Name (Country) Team Result 1 Luis Leao Pinto & Tiago Ferreira (Por) A Definir 20 12:25:59 2 Martin Horak & Tomas Vokrouhlik (Cze) BMC-Savo Racing 0:14:53 3 Josemberg Pinho & Gilberto Gois (Bra) RC Bikes/JC Bikes 0:27:14 4 Kohei Yamamoto & Daniel Carneiro (Jpn) A Definir 19 0:42:44 5 Bart Brentjens & Hans Becking (Ned) Milka Superior MTB Racing Team 0:44:27 6 Uira Ribeiro & Gustavo Santos (Bra) LM Bike/Shimano 0:48:21 7 Raphael Mendes & Cesar Moura (Bra) JC Bikes 1:41:58 8 Marco Schatzing & David Simon (Ger) Team Fuji Rockets 1:45:05 9 Alexandre Sousa & Anilton Rocha (Bra) Canta Galo E A/Chapada Diamantina 1:57:38 10 Edicarlos Silva & Thiago Elias (Bra) Brou Tripp Aventuras 2:12:49 11 Roberto Boa & Andre Guimaraes (Bra) Ice Racing B 2:25:54 12 Daniel Kauffmann & Reimann Rick (Swi) Speedy Made In Switzerland 2:40:19 13 Hugo Prado Neto & Douglas Neto (Bra) Oce-Treine.Net/BMC 3:11:08 14 Lukas Kauffmann & Jose Ilson Jr. (Swi) Leo Bike/Fuji-Oce Treinenet/BMC 3:18:36 15 Rene Birkenfeld & Philipp Klein (Ger) Focus Bikes 3:21:22 16 Luis Bonifacio & Juliano Simoes (Bra) Vm3/Pedro Barban 3:32:38 17 Andre Almeida & Vinicius Gon Alves Lima (Bra) Ice Racing D 3:58:12 18 Cirineu Junior & Silas Vidal (Bra) Perdidas MTB Racing 4:08:25 19 Manoel Venturini & Peterson Mendes (Bra) A Definir 3 4:08:49 20 Alexandre Silva & Alexandre Schuter (Bra) MTB Floripa/Cicles Hoffmann 4:22:43 21 Paulo Ferraz & Adriano Oliveira (Bra) A Definir 11 4:36:00 22 Felipe Pais & Thiago Fernandes (Bra) Oce-Treine.Net/Ibh Negocios Imobiliarios 4:45:46 23 Pablo Rodriguez & Nuno Jorge (Arg) Orphans Africa MTB Team 4:52:14 24 Luiz Vilela & Ramon Nunes (Bra) The Ogros Team 4:52:50 25 Richard Nicolau & Rodrigo Gouvea (Bra) Adriana Nascimento 4:53:24 26 Felipe Tambasco & Telle Miranda (Bra) Moco Bike 4:53:32 27 Gustavo Astolphi & Marcelo Sampaio (Bra) Pedal Urbano 4:54:03 28 Caetano Biaggi & Sergio Borges (Bra) Ehh Nois Ribeirao 4:59:33 29 Paulo Araujo & Leandro Reis (Bra) Ice Racing D 5:34:28 30 Fabricio Colombo & Marcio Fidelix (Bra) Equipe Zumbi/Sllalom/Sesi 5:36:42 31 Odair Pereira & Christian Fitipaldi (Bra) Scott-Proshock-Vzan-Santa Rita-Cateye-Co 5:42:37 32 Marcelo Fernando & Julio Costa (Bra) Duas Rodas 5:45:12 33 Getulio Filho & Breno Franco (Bra) Oce/Arborizar 5:46:49 34 Huberlandy Lopes & Daniel Dias (Bra) Kchaca MTB 6:08:22 35 Rogerio Pires & Daniel Vilela (Bra) A Definir 17 6:15:22 36 Angelo Hayashi & Cristiano Silva (Bra) 13 MTB Ponta Grossa 6:17:49 37 Fausto Oliveira & Anderson Oliveira (Bra) Dague Paia Bike Team 6:19:56 38 Diego Marques & Normando Pereira (Bra) Bike Na Midia 6:49:12 39 Paulo Tavares & Marco Carvalho (Por) Bragactive/Songo.Info Portugal 6:50:19 40 Everton Siqueira & Vicente Souza (Bra) Trilha Capixaba/Clinifisio 6:53:33 41 Leandro Camargo & Victor Bardal (Bra) LB Copias E Plotagens/Odontologia Bard 7:01:40 42 Giulliano Mendes & Fabio Robles (Bra) Katia Andrade 7:05:30 43 Alberto Jara & Adilson Vasconcelos (Bra) Ice Racing C 7:09:29 44 Thomaz Medici & Marcelo Oranges (Bra) Racers 7:12:15 45 Pedro Neves & Danilo Da Cruz (Bra) A Definir 12 7:13:45 46 Marcos Lima & Denilson Gaspar (Bra) Decima Terceira 7:16:17 47 Helder Alves & Sergio Pinho (Por) A Definir 5 7:21:19 48 Tadeu Malavazzi & Eduardo Skupien (Bra) Family Racing-Tom-Scott 29Er 7:26:59 49 Clecio Bazanelli & Adriano Cheregatti (Bra) Casavip 7:39:36 50 Harry Beutetrading & Rik Zonneveld (Ned) Hak Team 7:54:25 51 Frederico Kastrup & Igor Laguens (Bra) Igor Laguens Sportstar 8:19:48 52 Vidal Filho & Moises Sancho (Bra) Savana 1 8:39:50 53 Frederico Bisetto & Oscar Gon Alves (Bra) Norte Sul Race Team 8:41:47 54 Leonardo Martins & Carlos Boaretto (Bra) Canelas Dry/Track & Feild 8:48:12 55 Victor Han & Renato Gurgel (Bra) Victor E Renato 8:56:06 56 Janio Oliveira & Narcelio Alves (Bra) Savana 8 9:17:02 57 Sergio Lemos & Marcos Lopes Dias (Bra) A Definir 8 9:41:16 58 Raymundo Silva & Envandro Araujo Jr (Bra) A Definir 4 9:44:24 59 Gustavo Mendes & Antonio Silva (Bra) Casca Grossa 9:55:24 60 Bruno Coelho & Silas Costa (Bra) Bikessauros 9:59:39 61 David Holz & Emerson Fuga (Bra) Tche Bikers 10:08:00 62 Daniel Jesus & Armando Seixas (Por) Team Guia F.C. 10:18:19 63 Celso Louzada & Thiago Lima (Bra) A Definir 9 10:19:46 64 Claudio Marinho & Jaldo Musse (Bra) Teiu/Cachorro Do Mato 10:41:49 65 Junio Santos & Gabriel Carneiro (Bra) MTB Bh 10:54:28 66 Valmir Andrade & Walter Becker (Bra) Race Ribeirao 10:59:16 67 Alcir Masetti & Misael Junior (Bra) Pedal Trail 11:07:31 68 Rafael Mascarenhas & Gustavo Mascarenhas (Bra) Equipe Cerrado De Pedal 11:35:01 69 Joaab Oliveira & Guido Santos (Bra) Calangos Adventure/Pedal Local 11:42:56 70 Erandir Junior & Marcel Santana (Bra) Br153 11:51:04 71 Filipe Pompeu & Ludijane Prado (Bra) Savana 2 12:10:15 72 Renato Ferreira & Thiago Araruna (Bra) Savana 5 12:32:35 73 Adriano Conceicao & Celio Souza (Bra) Madeira Mamore MTB Team 12:52:20 74 Paulo Ignacio & Juliano Lunardi (Bra) Os Pe Vermeio 13:17:46

Women general classification after stage 4 # Rider Name (Country) Team Result 1 Adriana Nascimento & Daniela Genovesi (Bra) RC Bikes-Brasil Soul 1 19:26:35 2 Alice Leao & Susan Zorzetto (Bra) Alegria 3:17:53 3 Fabiana Gumprich & Marta Cantarino (Bra) Kchaca MTB2 4:47:57 4 Telma Cerqueira & Alexa Diekhaus (Bra) Cara E Coragem 4:49:15

Mixed general classification after stage 4 # Rider Name (Country) Team Result 1 Mateus Ferraz & Ivonne Kraft (Bra) RC Bikes-Brasil Soul-Hb 15:38:50 2 Agustina Apaza & Cesar Letolli (Arg) Argentina 0:33:59 3 Sandra Santanyes & Toni Pacios (Spa) Bicis Esteve 1:47:16 4 Claudia Tollendal & Arthur Ferreira (Bra) A Definir 16 2:56:44 5 Ricardo Tamaoki & Viviane Favery (Bra) G/Eventos 3:52:20 6 Simon Zahnd & Yvonne (Swi) A Definir 15 3:52:45 7 Andrea Catani & Roberto Liber (Bra) A Definir 6 4:41:08 8 Joana N Brega & Felipe Sobranþa (Bra) Savana 4 4:41:38 9 Mircea Gustav Robert & Zsuzsa Gyurka (Rom) Energy Team 4:56:12 10 Carla Plens & Paulo Paladini (Bra) Ca 5:12:44 11 Marcio Monteiro & Raquel Gontijo (Bra) Equipe Tripp Aventura/Lider Condominios. 6:02:11 12 Alan Pedreira & Diana Gomes (Bra) Gantua 6:14:17 13 Vanessa Azevedo & Jose Nascimento (Bra) A Definir 10 6:52:06 14 Pedro Araujo & Ana Boas (Por) Uuulaaateam 10:38:08

Masters general classification after stage 4 # Rider Name (Country) Team Result 1 Abraao Azevedo & Paulo Borges (Bra) RC Bikes-Brasil Soul 14:10:35 2 Edward Szraucner & Axel Strauss (Ger) Hirsch Integral Global 0:23:45 3 Nico Pfitzenmaier & Carlos Cardemil (RSA) Two Continents 0:54:17 4 Heleno Borges & Paul Romero (Bra) Ice Racing A 1:31:37 5 Arthur Rizzi & Claudinei Mouro (Bra) Ars Acquaflora Cosmeticos/Sao Francisco 1:33:33 6 Eduardo Soares & Alexandre Costa (Bra) Ale/Brou/Tripp 1:53:10 7 Milan Spolc & Jiri Benes (Cze) Czech Masters 2:03:34 8 Ricardo Senos & Carlos Vieira (Por) Songo.Info/Portugal Team 2:36:32 9 Pedro Neto & Daniel Aliperti (Bra) Pedal Power 3:01:25 10 Claudio Mata & Humberto Guerra (Bra) Ptt-Pouca Telha Team 3:42:17 11 Antonio Filho & Aecio Flores (Bra) A Definir 7 4:02:20 12 Marcio May & Gean Hoffmann (Bra) Continental/Fizik/Crankbrothers/Scott 5:50:35 13 Claudio Damme & Adilson Costa (Bra) Procorrida 6:03:41 14 Nuno Margaþa & Marco Chagas (Por) Bike Angels 3 6:17:48 15 Marcelo Mandetta & Rafael Roleira (Bra) Rock Man 6:40:16 16 Art Macfarland & Trever Bushnell (Est) Arizona 6:41:55 17 Weimar Petengil & Fabricio Bezerra (Bra) Desbrava.Com 6:55:48 18 Jose Filho & Denilson Postai (Bra) Cerrado Brasil Multisport 7:02:21 19 Antonio Rodrigues & Rubem Barreto (Bra) A Definir 1 7:08:59 20 Marcos Junior & Paulo Souss (Bra) MTBr 7:11:39 21 Nuno Garcia & Jose Teixeira (Por) Tuga Armada Team 7:26:00 22 Luis Kuhn & Jeferson Mafra (Bra) Jpc 360 Bike Blumenau 8:11:44 23 Rogerio Gomes & Sergio Rosa (Bra) Abr-Amigos Da Brasil Ride 2 9:51:11 24 Pedro Morganti & Gustavo Daise (Bra) T3 Iron Team 10:23:07 25 Claudio Kligerman & Carlos Perpetuo (Bra) Jabuteam 13:29:53

Grand masters general classification after stage 4 # Rider Name (Country) Team Result 1 Dorivaldo Abreu & Sergio Bonfim (Bra) Aky Veiculos 19:29:52 2 Alfredo Montenegro & Joselito (Bra) Savana 7 0:01:33 3 Marco Corrado & Marco Melo (Bra) A Definir 18 0:05:30 4 Antonio Junior & Jose Gusmao (Bra) Fleet 0:34:43