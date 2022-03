Bloeizone Fryslan Tour: Ellen van Dijk wins opening time trial in Surhuisterveen

Ellen van Dijk (Trek-Segafredo) won the opening time trial stage at the newly-named Bloeizone Fryslan (formerly called the Healthy Ageing Tour) in Surhuisterveen.

The time trial World Champion was fastest in the 14.4km route with a winning time of 18:34 to beat Riejanne Markus (Jumbo-Visma) by seven seconds and Marlen Reusser (SD Worx) by 25 seconds.

Van Dijk takes the first leader's jersey of the three-day event as the race heads into stage 2 on Friday for a 135km race between Eastermar and Bakkeveen.

More to follow...

Full Results Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Ellen van Dijk (Ned) Trek-Segafredo Women 0:18:34 2 Riejanne Markus (Ned) Jumbo-Visma Women 0:00:07 3 Marlen Reusser (Swi) SD Worx 0:00:25 4 Katie Archibald (GBr) Ceratizit-WNT Pro Cycling Team 0:00:45 5 Lisa Klein (Ger) Canyon-Sram Racing 0:00:50 6 Alice Barnes (GBr) Canyon-Sram Racing 0:00:56 7 Sarah Roy (Aus) Canyon-Sram Racing 0:00:59 8 Elizabeth Holden (GBr) Le Col Wahoo 0:01:02 9 Nicole Steigenga (Ned) Team Coop-Hitec Products 0:01:03 10 Jip van den Bos (Ned) Jumbo-Visma Women 0:01:05 11 Shari Bossuyt (Bel) Canyon-Sram Racing 0:01:10 12 Ilse Pluimers (Ned) NXTG by Experza 13 Elynor Backstedt (GBr) Trek-Segafredo Women 0:01:11 14 Alison Jackson (Can) Liv Racing Xstra 0:01:13 15 Karlijn Swinkels (Ned) Jumbo-Visma Women 16 Becky Storrie (GBr) CAMS-Basso 17 Emily Meakin (GBr) AWOL Oshea 0:01:16 18 Quinty Ton (Ned) Liv Racing Xstra 0:01:18 19 Christine Majerus (Lux) SD Worx 0:01:19 20 Elena Cecchini (Ita) SD Worx 21 Franziska Brauße (Ger) Ceratizit-WNT Pro Cycling Team 0:01:21 22 Senne Knaven (Bel) NXTG by Experza 0:01:24 23 Maud Rijnbeek (Ned) NXTG by Experza 0:01:25 24 Hayley Simmonds (GBr) CAMS-Basso 0:01:26 25 Chloe Hosking (Aus) Trek-Segafredo Women 0:01:27 26 Maike Van der Duin (Ned) Le Col Wahoo 27 Britt Knaven (Bel) NXTG by Experza 0:01:29 28 Ella Harris (NZl) Canyon-Sram Racing 0:01:32 29 Lonneke Uneken (Ned) SD Worx 0:01:36 30 Josie Knight (GBr) Lotto Soudal Ladies 0:01:38 31 Aafke Soet (Ned) Jumbo-Visma Women 32 Coralie Demay (Fra) St Michel-Auber 93 0:01:40 33 Maria Van 'T Geloof (Ned) Le Col Wahoo 0:01:41 34 Daniek Hengeveld (Ned) GT Krush Tunap Pro Cycling 35 Anneke Dijkstra (Ned) GT Krush Tunap Pro Cycling 0:01:43 36 Letizia Paternoster (Ita) Trek-Segafredo Women 0:01:44 37 Katrijn De Clercq (Bel) Lotto Soudal Ladies 0:01:46 38 Mischa Bredewold (Ned) Parkhotel Valkenburg 0:01:47 39 Jesse Vandenbulcke (Bel) Le Col Wahoo 0:01:48 40 Jessica Roberts (GBr) Team Coop-Hitec Products 41 Severine Eraud (Fra) Stade Rochelais Charente Maritime 0:01:50 42 Amber van der Hulst (Ned) Liv Racing Xstra 43 Lucie Jounier (Fra) Arkea Team 0:01:56 44 Kristyna Burlová (Cze) Lotto Soudal Ladies 0:01:59 45 Maeva Squiban (Fra) Stade Rochelais Charente Maritime 46 Pauline Allin (Fra) Arkea Team 47 Rachele Barbieri (Ita) Liv Racing Xstra 0:02:01 48 Lieke Nooijen (Ned) Parkhotel Valkenburg 49 Martina Fidanza (Ita) Ceratizit-WNT Pro Cycling Team 0:02:02 50 Typhaine Laurance (Fra) Arkea Team 0:02:03 51 Silke Smulders (Ned) Liv Racing Xstra 0:02:04 52 Lea Lin Teutenberg (Ger) Ceratizit-WNT Pro Cycling Team 0:02:05 53 Noemi Rüegg (Swi) Jumbo-Visma Women 0:02:09 54 Alice Towers (GBr) Le Col Wahoo 0:02:10 55 Simone Boilard (Can) St Michel-Auber 93 0:02:11 56 Romy Kasper (Ger) Jumbo-Visma Women 0:02:12 57 Anna Christian (GBr) Le Col Wahoo 0:02:13 58 Emma Boogaard (Ned) Team Coop-Hitec Products 0:02:17 59 Maud Oudeman (Ned) Canyon-Sram Racing 0:02:19 60 Maureen Arens (Ned) NXTG by Experza 0:02:23 61 Anastasiya Kolesava (Blr) Stade Rochelais Charente Maritime 0:02:24 62 Yuli Van Der Molen (Ned) NXTG by Experza 0:02:25 63 Morgane Coston (Fra) Arkea Team 64 Eefje Brandt (Bel) Lotto Soudal Ladies 0:02:28 65 Katie Scott (GBr) CAMS-Basso 0:02:29 66 Greta Richioud (Fra) Arkea Team 67 Laura Molenaar (Ned) WV Schijndel 0:02:31 68 Sterre Vervloet (Bel) Lotto Soudal Ladies 0:02:35 69 Eva Buurman (Ned) Liv Racing Xstra 0:02:36 70 Amalie Dideriksen (Den) Trek-Segafredo Women 71 Sandra Alonso Dominguez (Spa) Ceratizit-WNT Pro Cycling Team 0:02:38 72 Marion Colard (Fra) Stade Rochelais Charente Maritime 0:02:40 73 Mijntje Geurts (Ned) Lotto Soudal Ladies 0:02:46 74 Henrietta Colborne (GBr) GT Krush Tunap Pro Cycling 0:02:47 75 Nicole Steigenga (Ned) Team Coop-Hitec Products 0:02:49 76 Margot Pompanon (Fra) St Michel-Auber 93 77 Fleur Smith (Ned) NWV Groningen 78 India Grangier (Fra) Stade Rochelais Charente Maritime 0:02:50 79 Yonna van Dam (Ned) Restore Cycling 0:02:51 80 Rose Kloese (Ned) WV Schijndel 81 Maddie Wadsworth (GBr) AWOL Oshea 0:02:52 82 Karin Soderqvist (Swe) Watersley Race & Development CT 0:02:53 83 Mari Hole Mohr (Nor) Team Coop-Hitec Products 84 Elodie Le Bail (Fra) St Michel-Auber 93 85 Sanne Bouwmeester (Ned) GT Krush Tunap Pro Cycling 0:02:54 86 Roxane Fournier (Fra) SD Worx 0:02:55 87 Arianna Pruisscher (Ned) Stade Rochelais Charente Maritime 88 Cathalijne Hoolwerf (Ned) WV Schijndel 0:02:57 89 Inez Beijer (Ned) GRC Jan van Arckel 0:03:01 90 Jip van Elst (Ned) Team Drenthe 0:03:04 91 Lente Boskamp (Ned) WV Schijndel 0:03:05 92 Clara Lundmark (Swe) GT Krush Tunap Pro Cycling 0:03:07 93 Alison Avoine (Fra) St Michel-Auber 93 0:03:08 94 Danielle Shrosbree (GBr) CAMS-Basso 95 Maaike de Heij (Ned) WV Schijndel 0:03:15 96 Meike Uiterwijk Winkel (Ned) Team Drenthe 0:03:21 97 Georgia Bullard (GBr) AWOL Oshea 0:03:22 98 Janet Ketellapper (Ned) Team Drenthe 0:03:23 99 Yvet Schoonewille (Ned) NWV Groningen 0:03:25 100 Petra Welmers (Ned) GT Krush Tunap Pro Cycling 0:03:26 101 Olivia Bent (GBr) AWOL Oshea 0:03:28 102 Maryanne Hinault (Fra) Arkea Team 103 Anniek Mos (Ned) Team Drenthe 0:03:31 104 Beth Morrow (GBr) CAMS-Basso 0:03:32 105 Sofie van Rooijen (Ned) Parkhotel Valkenburg 0:03:33 106 Nora Tveit (Nor) Team Coop-Hitec Products 0:03:39 107 Maia Simmons (Irl) Watersley Race & Development CT 0:03:46 108 Anouk Leest (Ned) GRC Jan van Arckel 0:03:50 109 Haike Verbree (Ned) Team Drenthe 0:03:52 110 Ingrit Verhoeff (Ned) GRC Jan van Arckel 0:03:54 111 Kitija Siltumena (Lat) Watersley Race & Development CT 0:03:55 112 Lisa van Helvoirt (Ned) WV Schijndel 0:03:56 113 Myrthe Willemsen (Ned) Restore Cycling 0:04:01 114 Jessica Finney (GBr) CAMS-Basso 0:04:03 115 Femke de Graaff (Ned) Restore Cycling 0:04:06 116 Lisa Bouwers (Ned) NWV Groningen 0:04:07 117 Verena Batenburg (Ned) Restore Cycling 118 Eva Bijwaard (Ned) GRC Jan van Arckel 0:04:12 119 Pam Schutten (Ned) NWV Groningen 0:04:13 120 Liena de Jong (Ned) Team Drenthe 121 Hanneke de Goeje (Ned) GRC Jan van Arckel 0:04:23 122 Paulien Koster (Ned) GRC Jan van Arckel 123 Marise Lagendijk (Ned) Restore Cycling 0:04:25 124 Bente van den Nouweland (Ned) Restore Cycling 0:04:28 125 Océane Goergen (Fra) St Michel-Auber 93 0:04:35 126 Iris Timmermans (Ned) Watersley Race & Development CT 0:04:47 127 Karlijn Koops (Ned) Watersley Race & Development CT 0:04:52 128 Tjitske Eppinga (Ned) NWV Groningen 0:04:57 129 Sophia Zwaan (Ned) Watersley Race & Development CT 0:05:06

Points classification Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Ellen van Dijk (Ned) Trek-Segafredo Women 25 2 Riejanne Markus (Ned) Jumbo-Visma Women 20 3 Marlen Reusser (Swi) SD Worx 16 4 Katie Archibald (GBr) Ceratizit-WNT Pro Cycling Team 14 5 Lisa Klein (Ger) Canyon-Sram Racing 12 6 Alice Barnes (GBr) Canyon-Sram Racing 10 7 Sarah Roy (Aus) Canyon-Sram Racing 9 8 Elizabeth Holden (GBr) Le Col Wahoo 8 9 Nicole Steigenga (Ned) Team Coop-Hitec Products 7 10 Jip van den Bos (Ned) Jumbo-Visma Women 6 11 Shari Bossuyt (Bel) Canyon-Sram Racing 5 12 Ilse Pluimers (Ned) NXTG by Experza 4 13 Elynor Backstedt (GBr) Trek-Segafredo Women 3 14 Alison Jackson (Can) Liv Racing Xstra 2 15 Karlijn Swinkels (Ned) Jumbo-Visma Women 1

Young riders classification Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Shari Bossuyt (Bel) Canyon-Sram Racing 0:19:44 2 Ilse Pluimers (Ned) NXTG by Experza 3 Elynor Backstedt (GBr) Trek-Segafredo Women 0:00:01 4 Senne Knaven (Bel) NXTG by Experza 0:00:14 5 Maud Rijnbeek (Ned) NXTG by Experza 0:00:15 6 Maike Van der Duin (Ned) Le Col Wahoo 0:00:17 7 Britt Knaven (Bel) NXTG by Experza 0:00:19 8 Lonneke Uneken (Ned) SD Worx 0:00:26 9 Daniek Hengeveld (Ned) GT Krush Tunap Pro Cycling 0:00:31 10 Katrijn De Clercq (Bel) Lotto Soudal Ladies 0:00:36 11 Mischa Bredewold (Ned) Parkhotel Valkenburg 0:00:37 12 Kristyna Burlová (Cze) Lotto Soudal Ladies 0:00:49 13 Maeva Squiban (Fra) Stade Rochelais Charente Maritime 14 Lieke Nooijen (Ned) Parkhotel Valkenburg 0:00:51 15 Silke Smulders (Ned) Liv Racing Xstra 0:00:54 16 Noemi Rüegg (Swi) Jumbo-Visma Women 0:00:59 17 Alice Towers (GBr) Le Col Wahoo 0:01:00 18 Simone Boilard (Can) St Michel-Auber 93 0:01:01 19 Emma Boogaard (Ned) Team Coop-Hitec Products 0:01:07 20 Maud Oudeman (Ned) Canyon-Sram Racing 0:01:09 21 Maureen Arens (Ned) NXTG by Experza 0:01:13 22 Anastasiya Kolesava (Blr) Stade Rochelais Charente Maritime 0:01:14 23 Yuli Van Der Molen (Ned) NXTG by Experza 0:01:15 24 Eefje Brandt (Bel) Lotto Soudal Ladies 0:01:18 25 Katie Scott (GBr) CAMS-Basso 0:01:19 26 Laura Molenaar (Ned) WV Schijndel 0:01:21 27 Sterre Vervloet (Bel) Lotto Soudal Ladies 0:01:25 28 Mijntje Geurts (Ned) Lotto Soudal Ladies 0:01:36 29 Nicole Steigenga (Ned) Team Coop-Hitec Products 0:01:39 30 Fleur Smith (Ned) NWV Groningen 31 India Grangier (Fra) Stade Rochelais Charente Maritime 0:01:40 32 Rose Kloese (Ned) WV Schijndel 0:01:41 33 Maddie Wadsworth (GBr) AWOL Oshea 0:01:42 34 Karin Soderqvist (Swe) Watersley Race & Development CT 0:01:43 35 Mari Hole Mohr (Nor) Team Coop-Hitec Products 36 Cathalijne Hoolwerf (Ned) WV Schijndel 0:01:47 37 Lente Boskamp (Ned) WV Schijndel 0:01:55 38 Alison Avoine (Fra) St Michel-Auber 93 0:01:58 39 Georgia Bullard (GBr) AWOL Oshea 0:02:12 40 Yvet Schoonewille (Ned) NWV Groningen 0:02:15 41 Petra Welmers (Ned) GT Krush Tunap Pro Cycling 0:02:16 42 Olivia Bent (GBr) AWOL Oshea 0:02:18 43 Maryanne Hinault (Fra) Arkea Team 44 Anniek Mos (Ned) Team Drenthe 0:02:21 45 Beth Morrow (GBr) CAMS-Basso 0:02:22 46 Sofie van Rooijen (Ned) Parkhotel Valkenburg 0:02:23 47 Nora Tveit (Nor) Team Coop-Hitec Products 0:02:29 48 Maia Simmons (Irl) Watersley Race & Development CT 0:02:36 49 Anouk Leest (Ned) GRC Jan van Arckel 0:02:40 50 Ingrit Verhoeff (Ned) GRC Jan van Arckel 0:02:44 51 Kitija Siltumena (Lat) Watersley Race & Development CT 0:02:45 52 Lisa van Helvoirt (Ned) WV Schijndel 0:02:46 53 Lisa Bouwers (Ned) NWV Groningen 0:02:57 54 Verena Batenburg (Ned) Restore Cycling 55 Eva Bijwaard (Ned) GRC Jan van Arckel 0:03:02 56 Pam Schutten (Ned) NWV Groningen 0:03:03 57 Marise Lagendijk (Ned) Restore Cycling 0:03:15 58 Bente van den Nouweland (Ned) Restore Cycling 0:03:18 59 Océane Goergen (Fra) St Michel-Auber 93 0:03:25 60 Iris Timmermans (Ned) Watersley Race & Development CT 0:03:37 61 Karlijn Koops (Ned) Watersley Race & Development CT 0:03:42 62 Tjitske Eppinga (Ned) NWV Groningen 0:03:47 63 Sophia Zwaan (Ned) Watersley Race & Development CT 0:03:56 64 Marith Vanhove (Bel) Parkhotel Valkenburg 0:04:18