Image 1 of 8 Splitting up the starts into 10 waves of racers helps keep the bottlenecks on the course down. (Image credit: BC Bike) Image 2 of 8 Two riders on singletrack (Image credit: BC Bike) Image 3 of 8 The bearded Dane, Erik Skovgaard, Sonke Wegman of Germany and Brett Tippie, having a little pre-race hair sandwich. (Image credit: BC Bike) Image 4 of 8 More cheers and apparently trombones are making their way to the trails this year with the addition of a cheer zone at several stages. Brett Tippie will be leading the charge to keep on trail spirits up. (Image credit: BC Bike) Image 5 of 8 Canada Day is well represented at the BCBR. Ryder's Eyewear passed out sunglasses with the colors of multiple nations to make it one big celebration. (Image credit: BC Bike) Image 6 of 8 Juergen Watts and race founder Dean Payne are on course all week as bike patrol and trail ambassadors. (Image credit: BC Bike) Image 7 of 8 Wade Simmons passing out hugs to the women's duo leaders Nicole Kuttriff and Susanne Rathgeb (Image credit: BC Bike) Image 8 of 8 Kris Snedden of Kona is maintaining a slim margin as race leader. (Image credit: BC Bike)

The BC Bike Race takes Canada Day seriously and showed the world what Canadians have to be proud about. A trail network that seems boundless. Day 2 of the BC Bike Race rolled into the town of Campbell River with its merry travelers after an early departure from the quite streets of Cumberland. Originally renowned for its Salmon fishing, the trails of the now famous Snowden Demonstration Forest surrounding the town saw a different type of angling as riders got hooked on a new trail experience. Less climbing and more speed had riders pumping and flowing their way back to base camp at Willow Point Park. For day 2, the sun continued to shine on the race but the old growth forest kept racers cool beneath its verdant canopies. With trails like Lost Frog, Mudhoney Pass and Boxed Lunch, it seems British Columbia's most vibrant industry is the production of trails worth traveling the world to ride.

There are no separate courses for elite riders or for the weekend adventurers. Some finish and look at their times while others say they don't care, but, curiosity usually gets the best of them and they sneak a peek "Just to know". To see an almost five-hour gap between the first rider and the last is proof that it's doable for many levels.

Despite the percentage of people who claim they are not racing, there is still a serious cut-throat battle happening at the front. For the second year in a row, a stage finished in a three-man sprint between the current race leader and those vying to take control. Essentially tying, Kris Snedden (Kona) and Neil Kindree (Specialized/ Corsa Cycles) sprinted across the line for the same time after a drag-strip show of power over a wheel sucking stretch of grass. Spencer Paxson (Kona) held the wheels of the two riders till almost the end but finished a second behind the dueling duo. Matt Hadley riding for Xprezo pulled in seven seconds behind and the red-bearded Dane, Erik Skovgaard (Racing29ers), held tight all day and even lead through sections of the trail Mudhoney, only to fade 45 seconds in the end.

The men's race really shifted to team tactics when race leader Snedden burped a tire. His teammates Cory Wallace and Paxson were in the group with Skovgaard, Hadley, and last year's champion Kindree. When it was apparent Snedden was catching back up, Wallace waited for Snedden and proved his brass by working to bring him back towards the lead group for 15 or 20 minutes to the start of the first enduro stage. Snedden gapped wallace and made his way back to his main adversaries. Paxson, Wallace and Snedden played a classic "Zone Defense" according to the American Paxson. "Cory Drilled it probably harder than I would have gone by myself." Kindree is continuing to be a marked man.

Wendy Simms brought Kona their third podium of the day with a Kim Hurst (Mud Cycles) and Trish Grajczyk (Deadgoat Racing) trailing in five and 11 minutes back respectively. Simms switched back to her dual suspension for the rest of the week after thinking her lack of training would be boosted by a hardtail on day one. It's the women's race that represents the most countries in the top five with riders from New Zealand, Switzerland, Norway and Canada showing how international the BC Bike Race has become.

Tomorrow, the race visits Powell River for the the fourth time in BCBR history. Situated on the banks of the Georgia Straight, this stage has become one of the riders' favorites. Last year, racers were greeted with bagpipes and the town ringing cowbells as they departed the BC Ferries and walked to camp. Andreas Hestler, BCBR's Media captain sees Powell River as another jewel in the week for the riders. "The community is really into it, the trails are amazing, and it's an incredible base camp sitting right on the beach. It's the triangle of power." It'll be a full body workout despite the deceptively small amount of climbing on the course profile. No matter how the day goes for racers they'll have an opportunity to rest their legs and minds while watching the sun set from their tents.

Stage results not available. GC results are below.



Solo men general classification after stage 2 # Rider Name (Country) Team Result 1 Kris Sneddon (Canada) Kona 4:42:04 2 Neal Kindree (Canada) Specialized/Corsa Cycles 0:00:56 3 Spencer Paxson (United States) Kona Factory Team 0:02:44 4 Matt Hadley (Canada) Xprezo 0:02:53 5 Cory Wallace (Canada) Kona 0:05:49 6 Erik Skovgaard Knudsen (Denmark) Racing29Ers 0:05:53 7 Ian Longville (Australia) Team Ian 0:31:43 8 Sönke Wegner (Germany) World Of Mtb 0:33:31 9 Vuille Jonas (Switzerland) Jonas Racing Team 0:36:34 10 Michael Robinson (Canada) Peak2Peak Racing 0:37:20 11 Guido Thaler (Austria) Craft Rocky Mountain 0:39:04 12 Paris Basson (Australia) Rocky Mountain/Magellan Gps 0:39:19 13 Anibal Sã¡Nchez (Mexico) Yakima Santacruz 0:39:52 14 Carter Hovey (Canada) Mbc/Orbea/Smp 0:41:32 15 Christopher Kelly (United States) Evergreen Cycling 0:45:08 16 Eric Goodwin (Canada) Republic Bicycles 0:46:54 17 Dave Vunic (Canada) Team Dave 0:47:47 18 Aaron Wilson (United States) Team Crutch 0:50:01 19 Kevin Noiles (Canada) Sunday Best Racing 0:50:29 20 Hugo Bardou (Canada) Xprezo-Borsao 0:54:42 21 Jeff Blair (Canada) Ryders Eyewear / Louis Garneau / Continental Tires 0:56:34 22 Alexandre Frappier (Canada) Opus Ogc 1:00:15 23 Robb Parsons (United States) Outfitters / Wells Fargo 1:05:45 24 Dominik Hug (Switzerland) Www.Bikeschule-Olten.Ch 1:07:22 25 Simon Lamond (Canada) Team Simon 1:09:27 26 Andreas Hestler (Canada) Rocky Mountain Bikes 1:15:47 27 Colin Izzard (United States) Carmichael Training 1:18:15 28 Nathan Spencer (Australia) On The Go Racing 1:20:13 29 Joe Schwartz (Canada) Kona Bikes 1:27:44 30 Eric Goss (Canada) East Infection 2 1:28:14 31 Erik Bakke (Canada) Deadgoat Racing 1:29:58 32 Jeff Jacobson (United States) Team Jeff 1:32:58 33 Sam Whittingham (Canada) Naked Bicycles 1:34:43 34 Mark Liedtke (Germany) Harambee/Pedaliero 1:36:49 35 Justin Matthews (Australia) Team Justin 1:43:20 36 Brendan Kealey (United States) Iowa City Cycling Club 1:46:26 37 Gustavo Astolphi (Brazil) Pedal Urbano - Green Machine 1:47:51 38 David Durette (Canada) Team David 1:51:25 39 Juan Carlos Vazquez (Mexico) Tribu 1:53:05 40 Alejandro Carriedo (Mexico) Guadalupanos 1:55:26 41 Gerardo Lopez Orendain (Mexico) Tarahumara 1:56:32 42 Daniel Humm (United States) Bike Tech 1:56:51 43 Marty Blades (Canada) Team Marty 2:01:02 44 Roland Benesocky (Canada) Sorca 2:01:33 45 Andrew Janke (Australia) Team Andrew 2:02:35 46 Oscar Dorantes (Mexico) Tribu 2:02:37 47 Martin Gisler (Switzerland) Bikefrog.Ch 2:13:13 48 Stefan Kendel (Canada) Bruce's Cycle Works 2:17:31 49 Jason Swackhamer (Australia) Team Jason 2:21:11 50 Jason Bryce (Australia) Team Jason 2:22:06 51 Joshua Fonner (United States) Roam Life 2:23:02 52 Joel Tate (Australia) Freo De Janeiro 53 Piers Buck (Hong Kong) Team Piers 2:31:18 54 Hector Dorantes Oâ´Loughlin (Mexico) Tribu 2:35:17 55 Grant Williams (South Africa) Epic Sports Cycle Shop 2:35:36 56 Paul Martin (Canada) Team Paul 2:40:16 57 Walker Jackson (United States) Bicycle Tech/ Eleven Madison Park 2:48:13 58 Adam Walker (New Zealand) Team Adam 2:51:01 59 Aaron Ufferman (United States) Team Aaron 2:53:56 60 Samir Salas (Mexico) Trink2 2:55:53 61 Carl Chandler (Canada) 32 Whatever 2:56:06 62 Clinton Halsey (South Africa) Wtf 2:57:25 63 Guillaume Seyer-Forget (Canada) Gearheads 2:58:18 64 Bevin Reith (Canada) Lapdogs Cycling Club 2:58:21 65 Jean-Francois Cantin (Canada) Team Jean-Francois 2:59:55 66 Daniel Kibble (Australia) Crank D Cycles 3:02:12 67 Scott Mccallum (Canada) Team Scott 3:03:33 68 Stefan Wright (Australia) Team Stefan 3:07:32 69 Juan Pablo De Aguinaga A (Mexico) Trink2 3:09:22 70 Martin Koran (United States) Sbrc 3:10:11 71 Helmi Müller (South Africa) Bpc Bullet 3:11:55 72 Brendan Grundlingh (South Africa) Team Brendan 3:13:12 73 Karl Guillotte (Canada) Team Karl 3:15:51 74 Christopher Poulin (Canada) Team Christopher 3:18:44 75 Trevor Greene (Canada) Team Trevor 3:25:04 76 Trevor Anderson (Canada) Bicisport 3:26:32 77 Thomas Walton (United States) Progressive Trail Design 3:30:23 78 Matt Bilbey (Canada) Ea Sports 3:30:31 79 Lawrence Lee (Hong Kong) Cyclone Cycling Club 3:31:33 80 Francisco Zermeno (Mexico) Francisco Zermeno 3:31:39 81 Cory Krock (Canada) Bicisport 3:33:22 82 Patrick Burr (Canada) Just Me 3:35:16 83 Matt Oreilly (United States) Trailspring 3:40:05 84 Daryl Ternowski (Canada) Team Daryl 3:46:06 85 Chris Wan (Hong Kong) Team Chris 3:46:15 86 Graeme Street (United States) Cyclo-Core 3:46:40 87 David Cole (Canada) Team Dave 3:47:02 88 Rodrigo Galvez (Mexico) Venados Cb Gdl 3:47:26 89 Guillermo De La Vega (Mexico) Team Guillermo 3:49:49 90 Carlos Garcia (Mexico) Team Carlos 3:51:44 91 Nathan Woodruff (United States) Trailspring 3:52:18 92 Johannes Mcdonald (Canada) Team Johannes 3:56:07 93 Colin Maynard (Canada) Team Colin 3:58:34 94 Felix De Leon Ramirez (Mexico) Halcones 4:08:01 95 Augusto Alvarez (Mexico) Lobos Del Desierto 4:10:39 96 Benito Canales (Mexico) Halcones 4:15:30 97 Luis Alarcon Yturbide (Mexico) Team Luis 4:19:35 98 Chad Vowles (Australia) Team Chad 4:20:56 99 Rohan Vowles (Australia) Team Rohan 4:23:14 100 Jose Jaime (Mexico) Team Jose 4:24:42 101 Chris Durand (Canada) Team Chris 4:27:58 102 Phil Mowatt (Canada) Ccn 4:29:15 103 Robin Simpson (Australia) Team Robin 4:29:17 104 Ben Otto (United States) Team Ben 4:30:25 105 Archibaldo Dorantes Vazquez A (Mexico) Tiburones 4:31:44 106 Dirk Funken (Netherlands) Team Dirk 4:32:23 107 Bernardo Martinez-Negrete (Mexico) Team Bernardo 4:43:08 108 Eduardo Gras (United States) Guadalupano 4:47:02 109 Eoin Nield (Australia) Pmb Club 4:47:16 110 Rodrigo Morales Ramirez (Mexico) Trink2 4:47:37 111 Tom Cockerton (Australia) Team Tom 4:48:24 112 Werner Hattingh (South Africa) Team Werner 4:58:53 113 Jesus Vigil (Mexico) Halcones 5:03:52 114 Eduardo Morales (Mexico) Diamond Adventure 5:04:53 115 Jorge Parra (Mexico) Tiburones 5:10:30 116 Marco Monsivais (Mexico) Titanes Cycling Team 5:16:45 117 Reto Schuetz (Switzerland) The Long And The Short 5:19:46 118 Santiago Mariscal (Mexico) Team Santiago 5:20:45 119 Scott Sissons (Canada) Team Scott 5:24:44 120 Charles Rowbotham (United Kingdom) Team Charles 5:24:54 121 Rotsen Villabon (Venezuela) Team Rotsen 5:32:03 122 Ken Leahy (Canada) Okanagan Spring 5:32:09 123 Shaun Leahy (Canada) Team Shaun 124 Jean-Pierre Viljoen (Canada) Team Jean-Pierre 5:32:11 125 Chris Flood (Ireland) Team Floody 5:33:59 126 Manuel Romo (Mexico) Team Manuel 5:38:43 127 Josue Rodriguez (Mexico) Halcones 5:39:08 128 Manuel Hernandez (Mexico) Team Manuel 5:44:42 129 Juan Gonzalez (Mexico) Diamond Adventure 5:49:16 130 Axel Palme (Mexico) Venados Cv Gdl 5:50:27 131 Steven Benats (Belgium) Delhaize 5:51:41 132 Marcel Borges (United States) Ccs 5:52:48 133 Luis Peralta (Mexico) Trink2 5:53:13 134 Rodolfo Lopez Orendain (Mexico) Tarahumara 5:53:31 135 Jorge Gutierrez (Mexico) Venados Cb Gdl 5:53:42 136 Dan Jones (Canada) Team Dan 5:54:04 137 Eduardo Pieck (Mexico) Venados Cb Gdl 5:56:13 138 Marco Cavicchioli (United States) Cometi 5:57:48 139 Juan Carlos Gonzalez (Mexico) Tuiburones 6:04:16 140 Gerardo Padilla Garza (Mexico) Halcones De Saltillo 6:04:36 141 Grant Noble (South Africa) Visualedge 6:05:42 142 Jesus Michel (Mexico) Fr Team 6:09:13 143 Hiu Nam Toby Chow (Hong Kong) Toby Chow 6:12:23 144 Maximo Borges (United States) Ccs 6:13:39 145 Alejandro Maldonado (Mexico) Trink2 6:15:08 146 Ernesto Ortiz (Mexico) Fr Team 6:50:19 147 Joaquin Lopez Orendain (Mexico) Tarahumara 6:53:49 148 Guillermo Martínez (Venezuela) Team Guillermo 6:59:27 149 Carlos Fernandez (United States) Team Carlos 7:04:38 150 Juan Ignacio Garcia Narro (Mexico) Halcones 7:17:14 151 Fabian Lopez Narro (Mexico) Halcones 152 Jose Humberto Davila (Mexico) Halcones De Saltillo 7:22:45 153 Hernan Grosbard (United States) Team G 7:29:08 154 Javier Soto (Mexico) Trink2 8:12:36

Solo women general classification after stage 2 # Rider Name (Country) Team Result 1 Wendy Simms (Canada) Kona 5:47:54 2 Kim Hurst (New Zealand) Mud Cycles 0:07:14 3 Trish Grajczyk (Canada) Deadgoat Racing 0:18:22 4 Kari Bråtveit (Norway) Tvk 0:36:17 5 Annika Bergman (Switzerland) Craft Rocky Mountain Team 0:42:33 6 Sarah Olner (Canada) Team Sarah 1:10:48 7 Ana Paula Guerrero (Mexico) Tribu 1:16:55 8 Sarah Seads (Canada) Elm 1:20:17 9 Jaclyn Schapel (Australia) Liv/Giant Australia 1:29:36 10 Ashlie Angel (United States) Team Ashlie 1:31:54 11 Adrienne Miller (Canada) Team Adrienne 1:37:41 12 Kelly Geisheimer (Canada) Team Kelly 1:38:54 13 Angela Sucich (United States) Sturdy Bitch Racing 1:43:29 14 Sierra Van Der Meer (Canada) Team Sierra 1:53:33 15 Tara Geach (Canada) Team Tara 2:16:18 16 Kristie Fogarty (New Zealand) Coffee Culture 2:26:24 17 Katie Jackson (United States) Sturdy Bitch Racing 2:26:55 18 Charmaine Lightfoot (Canada) Bc Ferries 3:04:21 19 Adrienne Bee Lane (United States) Sturdy Bitch Racing 4:18:30 20 Christine Perigen (United States) Roam Life 4:35:00 21 Anthea William (Australia) Team Anthea 4:56:57 22 Elizabeth Frame (United States) Team Elizabeth 6:21:53 23 Tracy Kendrick (United States) Team Tracy 9:51:56

Solo master men general classification after stage 2 # Rider Name (Country) Team Result 1 Matt Shandro (Canada) Team Matt 5:37:01 2 Peter Knoop (United States) Motor Mile Racing 0:00:05 3 Dave Crewe (Canada) Ei3 Inc. 0:13:00 4 Robin Bråtveit (Norway) Tvk 0:15:36 5 Stuart Horak (Canada) Team Stuart 0:16:23 6 Erik Keniston (United States) Single Track 0:18:54 7 Roger Foco (United States) Bicycle Tech Racing 0:21:39 8 Chann Mcrae (United States) 787 Racing 0:26:23 9 John Warnock (United Kingdom) Las Vegas Institute Of Sport 0:29:17 10 Ian Smith (Canada) Miva 0:30:34 11 Peter Clayton (Australia) Cyclery Northside Specailized 0:37:52 12 Chris Mckillican (Canada) Chrismckillican.Com 0:40:57 13 Huib De Roo (Canada) Team Huib 0:42:42 14 Davin Carlson (Canada) Alberni Valley Riders 0:44:20 15 David Harris (Australia) Regional Financial Solutions 0:54:43 16 Nicholas Martin (United States) Atlas Cycling Team 0:54:56 17 Aj Power (New Zealand) Ems Power Cookies 1:00:42 18 Stephen Ball (Canada) Team Stephen 1:02:01 19 John Munger (United States) Loppet Nordic Racing 1:03:44 20 Richard Humphries (Canada) Maple Ridge Cycle 1:04:20 21 John Sagebiel (United States) Team John 1:07:58 22 Vanni Balboni (Italy) Green Devils Team 1:08:05 23 Marc Kazimirski (Canada) Kazlaw 1:08:43 24 Trevor Warne (Canada) Team Trevor 1:09:55 25 Brian Lahiffe (Canada) Team Brian 1:10:01 26 Charles Gauvin (Canada) Deadgoat 1:13:59 27 Bryan Baker (Canada) Team Baker 1:15:48 28 Alex Primucci (Mexico) Tribu 1:20:39 29 William Johnson (United States) Www.Tarrasheart.Com / Fresh Bikes 1:23:23 30 Carlos Villa (Mexico) Tribu 1:24:55 31 Jeff Chan (Hong Kong) Team Jeff 1:27:07 32 Arama Jillings (Canada) Team Arama 1:27:35 33 Derick Berry (Canada) Fernie Central Reservations 1:30:12 34 Thomas Sulentic (United States) Mercy Specialized 1:34:26 35 George Herriott (United States) Team George 36 Rene Damy (Mexico) Trink2 1:35:39 37 Bill Dossett (United States) No Better 1:38:40 38 Luke Angel (United States) Team Luke 1:43:53 39 Richard Usher-Jones (Canada) Team Richard 1:45:18 40 Warren Borlase (New Zealand) Team Warren 1:47:40 41 Craig Raynes (India) Bums On The Saddle 1:50:09 42 Jorge Alarcon (Mexico) Tiburones 1:52:40 43 Demetrio Sodi (Mexico) Triburones 1:53:00 44 Wayne Bernknopf (Canada) Skiis And Bikes 1:57:38 45 Eric Unrau (Canada) Team Eric 2:03:04 46 Oscar Velazco (Mexico) Diamond Adventure 2:07:12 47 Gonzalo Reyes (United States) Concretti 2:18:55 48 Scott Bratt (Canada) Team Scott 2:20:15 49 Luis Miguel Urteaga (Mexico) Diamond Adventure 2:21:14 50 Jeremy Black (Canada) Team Jeremy 2:22:26 51 Alvaro Chavez (Mexico) Trink2 2:24:49 52 Luis Carcoba (Mexico) Tribu 2:25:06 53 Felipe Basich (Mexico) Tribu 2:30:19 54 Paul Young (United States) Team Paul 2:32:24 55 Pedro Gonzalez (Mexico) Trink2 2:41:58 56 Jeff Smyth (Canada) Team Jeff 2:45:03 57 Joe Little (Canada) Marlboro Racing Team 2:57:42 58 Andres Garza (Mexico) Halcones 3:00:04 59 Luis Siller (Mexico) Halcones De Saltillo 3:00:06 60 Rodrigo Gomez (Mexico) Bofin 1 3:05:15 61 Dan Hubbard (United States) Middle Age Bros 3:17:44 62 Mike Mccabe (Canada) Ea Sports 3:19:08 63 Jamie Mitchell (Canada) Team Jamie 3:21:02 64 Rafael Gonzalez (Mexico) Diamond Adventure 3:42:01 65 Jorge Chapa (Mexico) Team Jorge 3:42:54 66 Dominic Pliszka (United Kingdom) Team Dominic 3:43:14 67 Wai Ming Haston Liu (Hong Kong) Hong Kong Non Stop 3:45:02 68 Colm Flood (Canada) Team Colm 3:45:11 69 Andy Crane (United Kingdom) Team Andy 3:45:37 70 Jerry Raduy (Canada) Team Jerry 3:49:23 71 Chris Redden (Canada) Pedal Magazine 3:53:45 72 Bryan Mathisen (United States) Team Bryan 3:54:45 73 Vernon Felton (United States) Team Sloth 3:57:55 74 Jose Luis Del Bosque (Mexico) Halcones Saltillo 4:04:48 75 Shaun Ledgerwood (United Kingdom) Team Shaun 4:11:34 76 Mark Richards (United Kingdom) Team Mark 4:11:36 77 John Kafrouni (United States) Rebound 4:12:37 78 Eddie Wong (Hong Kong) Team Eddie 4:16:55 79 Richard Proctor (South Africa) Sd6 4:19:45 80 Marco A Breceda (Mexico) La Primavera 4:25:44 81 Thomas Howard (Canada) Bc Beer Demons 4:33:40 82 Graham Girdwood (South Africa) Will I Am 4:34:03 83 Michael Mchugh (Canada) Taws Cycle And Sports 4:37:15 84 Chad Hooper (Canada) Team Chad 4:47:30 85 Todd Hedquist (Canada) Team Todd 4:47:32 86 Juan Luis Martinez Flores (Mexico) Chiapas Mexico 4:53:56 87 Tim Peper (Canada) Mark Owen 4:55:27 88 Mark Owen (Canada) Team Mark 4:55:28 89 Bill Ogier (New Zealand) Team Bill 4:55:59 90 Eugene Sepke (Canada) Fvmba/Kazlaw Award 4:56:43 91 Marcio Lima (Brazil) Goiabada Power 4:56:55 92 Diego Valenzuela (Mexico) Bofin 1 5:00:25 93 Jose Robles (Mexico) Trink2 5:05:23 94 Lorne Kraft (Canada) Auto Kraft 5:05:56 95 Cassio Roberto Schunck (Brazil) Team Cassio Roberto 5:07:11 96 Ruben Ibarra (Mexico) Tribu 5:08:06 97 Eddie Keturakis (United States) Team Eddie 5:10:19 98 Cesar Herrera (Mexico) Choco's Bike Club 5:11:59 99 David Ariano (Canada) Team David 5:13:13 100 Kevin Young (Australia) Team Kevin 5:19:45 101 Martin Diaz (United States) Ferrominio 5:35:21 102 Erik Holmlund (Canada) Xea 5:36:09 103 Mike Morten (Canada) Team Mike 5:44:59 104 Jorge Miranda (Mexico) Trink2 6:02:39 105 James Bentley (Canada) Team James 6:14:23 106 Gavin Rigby (United Kingdom) Team Gavin 8:14:19 107 Manuel Espinosa (Mexico) Chiapas Mexico 9:01:33 108 Mike Vantil (Canada) Elite Health 109 Justin Gullickson (Canada) Ei3 Inc. 110 Roberto Martinez (Mexico) Grupo Red Frio

Solo veteran men general classification after stage 2 # Rider Name (Country) Team Result 1 Ted Russo (Canada) Openroad Auto Group 5:34:53 2 Jeff Odom (United States) Team Crutch 0:35:38 3 Ian Cartwright (United Kingdom) Liteoption 1:06:49 4 Van Council (United States) Michael Racers 1:22:33 5 Ron Faithfull (United States) Pro Wheel Builders Las Vegas 1:35:57 6 John Skrypnyk (Canada) Team John 1:37:47 7 Eduardo Llach (United States) Menlo Bike Club 1:57:16 8 James Szarko (Canada) Team James 2:11:52 9 David Burke (United States) Team David 2:12:26 10 Mario Quiroz (Mexico) Diamond Adventure 2:15:04 11 Greg Irwin (Canada) Team Greg 2:24:16 12 Rick Vezzoli (Chile) Team Rick 2:31:44 13 Bob Faulkner (Canada) Gypsy Van 2:36:19 14 Richard Dustan (Canada) Gypsy Wagon Racing 15 Jorge R Schiller Azcona (Mexico) Team Jorge R 2:50:54 16 Jez Scarratt (United Kingdom) One Legged & Ok 3:24:08 17 Octavio Urrea (Mexico) Diamond Adventure 3:25:28 18 Luis Espinoza (Mexico) Team Luis 3:54:49 19 Jean-Charles Ouellet (Canada) Ind 3:59:43 20 Eric Fourmentin (Belgium) Team Eric 4:31:25 21 Mark Rowbotham (United Kingdom) Team Mark 4:44:06 22 Ivan Tarriba (Mexico) Team Ivan 4:53:12 23 Ian Hogg (United Kingdom) Ian Hogg 5:01:19 24 Miguel Angel Zamora (Mexico) Team Miguel Angel 5:15:45 25 Juan Miguel Gandoulf (Mexico) Diamond Adventur 5:25:21 26 Stuart Loewen (Canada) Ripper Dads 6:19:10 27 Alan Bond (United Kingdom) Team Alan 8:25:01 28 Rodolfo Lopez Stoupignan (Mexico) Tarahumara 0:54:33

Solo master women general classification after stage 2 # Rider Name (Country) Team Result 1 Carey Mark (Canada) Steed Cycles 6:16:01 2 Tamara Goeppel (Canada) Yukon Travel 0:09:49 3 Jen Mcrae (United States) 787 Racing 0:49:22 4 Susan Prater (New Zealand) Team Susan 3:53:41 5 Kathy Malvern (United States) Fischer Plumbing Racing 4:03:00 6 Lai Han Dennex Lui (Hong Kong) Team Lai Han Dennex 4:09:58 7 Diana Munger (United States) Loppet Nordic Racing 4:25:20 8 Susan Clementson (United States) Sturdy Bitch Racing 4:49:15 9 Wendy Lorena Chan Landeros (Mexico) Sinaloa Bikes 4:49:49 10 Teresa Edgar (Canada) Team Teresa 5:57:20

Duo men general classification after stage 2 # Rider Name (Country) Team Result 1 Christoph Listmann (Germany) & Michael Anthes (Germany) Bike Magazin 5:28:33 2 Kevin Calhoun (Canada) & Greg Day (Canada) Rocky Mountain Factory 0:10:45 3 Nick Gould (United States) & Miles Venzara (United States) Ska/Zia/Trek 0:31:06 4 Paul Newnham (United Kingdom) & Oliver Young (United Kingdom) Clif Bar - Uk 0:50:10 5 Felipe Guelfi (Uruguay) & Alexis Cuello (Uruguay) Uruguay 1:00:02 6 Christoph Zimmermann (Germany) & Tobias Zaehringer (Germany) Craft - Rocky Mountain 1 1:00:49 7 Craig Furlong (Canada) & Bas Van Lankvelt (Canada) Dutch Rudders 1:04:56 8 Ricardo Carriedo (Mexico) & Carlos Carriedo (Mexico) Guadalupanos 1:06:37 9 Simon Raubenheimer (South Africa) & Gavin Wood (South Africa) Pure Planet 1:08:26 10 Tim Dougherty (United States) & Rich Dillen (United States) Team Dicky 1:15:21 11 Barry Harris (Canada) & Andre Cordes (South Africa) Epic Sports Sa 1:19:02 12 Graham Friesen (Canada) & Kevin Wolting (Canada) Los Burros Locos 1:25:05 13 Carlos Zavarce (Canada) & Wade Simmons (Canada) Wayne And Carlucci 1:25:24 14 Mateus Merlo Zandona (Brazil) & Juliano Arce Nunes (Brazil) 3Z / Tche Bikers 1:28:45 15 Oliver Munnik (South Africa) & Simon Munnik (United States) White Knuckle Pinners 1:41:34 16 Trent Theriault (United States) & Bryan Rails (United States) Dirty Hippy 1:45:26 17 Angus Kilpatrick (Canada) & Dave Collins (Canada) Hungover 1:47:24 18 Pascal Knuchel (Switzerland) & Julien Knuchel (Switzerland) Obsolete 1:57:56 19 Jeff Simard (Canada) & Kevin Robinson (Canada) Les Chantales 2:19:07 20 Santiago Hernandez (Mexico) & Bernardo Gomez Talancon (Mexico) Lobos Del Desierto 2:25:12 21 Matthew Perry (Canada) & Steve Connor (Canada) Rolling With My Homey 2:37:01 22 Danny Morin (Canada) & William Morin (Canada) Genetik Rechapage2000 2:45:55 23 Mathieu Tremblay (Canada) & Jeremy Silcox (Canada) Beans & Winners 2:47:16 24 Christopher Salomone (United States) & Nicholas Mohn (United States) Toyota Forklifts Of Atlanta 2:52:58 25 Colin Christie (Canada) & Trevor Mitzel (Canada) Tfh 3:28:38 26 Russell Smith (United Kingdom) & Daniel Wood (United Kingdom) Tangfastics 3:36:34 27 Emile Bruneau (United States) & Robert Blunt (United States) Dirty Ruckers 3:58:52 28 Bryan Harrison (United States) & Gideon Spitzer-Williams (United States) Etbw 4:02:05 29 Paul Such (Switzerland) & Loic Rousselot (Switzerland) Scrt 4:03:18 30 Michael Bebbington (United Kingdom) & Mark Spicer (United Kingdom) Nucleus Uk 4:20:48 31 Nathan Dovick (Canada) & Jeremy Sproule (Canada) Ground Disturbance 4:33:50 32 David Currie (Australia) & Ryan Emberley (Canada) Winners And Beans 2 4:50:55 33 Liam Alexander (Canada) & David Swift (Canada) Leafs 5:04:43 34 Kirill Chizhov (Russian Federation) & Konstantin Stelmakh (Russian Federation) Feriders 5:11:47 35 Simon Barrow (United Kingdom) & Peter Sharpe (United Kingdom) People Like Us 6:12:04 36 Jiri Pavlinec (Czech Republic) & Jiri Rach (Czech Republic) Veskom Czech 7:08:36 37 Brian Goldman (United States) & Jordan Foss (United States) Stmpwr 1:29:39

Duo women general classification after stage 2 # Rider Name (Country) Team Result 1 Nicole Kuttruff (Germany) & Susanne Rathgeb (Germany) Craft - Rocky Mountain 2 7:41:27 2 Claire Garcia-Webb (Australia) & Rhonda Gardner (New Zealand) Rcbc 0:05:25 3 Susan Rawley (United States) & Lajuan Kelley (United States) Absolute Exhale 1:15:15 4 Lauren Ziedonis (United States) & Valerie Vanderpool (United States) Team Nothin But Class 2:36:34

Duo mixed general classification after stage 2 # Rider Name (Country) Team Result 1 Anke Dannowski (Germany) & Felix Breske (Germany) Kivel:O) 7:30:19 2 Olivier Blain (Canada) & Sophie Poirier (Canada) Ours Prudent 0:47:50 3 Paul Jones (New Zealand) & Vicky Robertson (New Zealand) Chocolate Slice Nz 0:57:56 4 Michelle Dignon (Canada) & John Dignon (Canada) Digdog Life 1:06:17 5 Karen Rodgers (Canada) & Brad Rodgers (Canada) Bk Team 1:08:20 6 Thomas Gujer (United States) & Julie Gujer (United States) Way Off Course 1:24:43 7 Alta Kuys (South Africa) & Christian Kuys (South Africa) Mister & Missus Kuys 1:50:44 8 Daniel Ferraz (Brazil) & Anisse Chami (Brazil) O'ney 2:20:34 9 Sue Cox (Australia) & Kirk Pushie (Australia) Team Pivot 2:38:41 10 Jean-Sebastien Bilodeau (Canada) & Karine Vigneault (Canada) Panoramic Team 3:41:08 11 Miki Hayase (Japan) & Kiyoshi Nakazawa (Japan) Nakazawa Gym 3:47:43 12 Gary Fenton (United States) & Beth Weimer (United States) Midwest Off Road Cyclists 3:52:23

Duo veteran men 80+ # Rider Name (Country) Team Result 1 Andy Rigel (United States) & Jeff Beltramini (United States) Mafia Racing Nw 5:36:29 2 Martin Roos (Canada) & Doug Richards (Canada) R&R 0:24:20 3 Joe Murray (United States) & Robert Woerne (United States) Team Joe Bob 0:25:15 4 Mike Brewster (Canada) & Brendan Mccracken (Canada) Mitocanada 0:42:05 5 Damon Williams (Canada) & Jay Menning (Canada) Horny Goats 0:42:56 6 Niels Ammendrup (Denmark) & Dan Holm (Denmark) E Foqus 0:50:24 7 Rolf Helfenstein (Switzerland) & Stefan Helfenstein (Switzerland) Twin-Turbo 0:54:21 8 Ernesto Rivas (Mexico) & Mario Mendoza (Mexico) Guadalupanos1 1:01:13 9 Thomas Camp (United States) & Piotr Bednarski (United States) Loppet Nordic Racing 1:04:16 10 Arlin Pachet (Canada) & Richard Yoshimura (Canada) Payo Racing 1:13:53 11 Stephen Gagnon (Canada) & Jamie Grimes (Canada) Team Synergy 1:16:50 12 Hilton Guy (South Africa) & Stan Goetsch (South Africa) Team Biogen 1:50:45 13 Lieven Bauwens (Belgium) & Jan De Smet (Belgium) E-Crane 1:52:00 14 Pierre-Nicolas Lemyre (Norway) & George Visser (Canada) Vikings 1:52:44 15 Cobus Grobbelaar (Canada) & Werner Gerntholtz (Canada) Carmichael Training Systems/Secret Cycles 1:56:47 16 Patrick Mcmahon (United States) & Todd Branham (United States) Team North Carolina 1:58:18 17 Mauricio Martinez (Mexico) & Jose Manuel Munoz (Mexico) Los Guadalupanos 2:08:38 18 Jamin Davies (Canada) & Aaron Davies (Australia) Cuddles 2:19:37 19 Randy Monds (Canada) & Stacey St. Louis (Canada) Beer Me 2:34:32 20 John Kaminsky (Canada) & Fred Svicenec (Canada) Lonestars 2:35:13 21 Jim Rasmussen (United States) & Brian Valverde (United States) Shimano Pearl Izumi 2:44:48 22 Mauricio Miranda (Mexico) & Alejandro Ibarra (Mexico) Guadalupanos - Repartidores 2:47:44 23 Dag Sharman (Canada) & Kyle Stevens (Canada) Team Crotalus 2:50:40 24 Rodrigo Pico (Chile) & Jose Gerstle (Chile) Gary Team Sportvillage 1 3:14:52 25 Michael Kennedy (Canada) & Mark Wrightson (Canada) Mix Masters 3:16:44 26 William Deich (United States) & Aaron Deich (United States) The Flying Deichmen 3:56:41 27 Gabriel Del Valle (Mexico) & Carlos Ponce (United States) Guadalupanos Ponce Y Gabo 3:59:08 28 William Magboo (United States) & Chris Dock (United States) Dock-Magboo 4:01:05 29 Jacques Daigle (Canada) & Jim Hall (Canada) 99 And 3/4 4:05:31 30 Guy Stuart Mcgregor (Australia) & Garth Bruce Mcgregor (Australia) Aussie & The Goose 4:34:48 31 Leif Nelson (Brazil) & James Nunnery (United States) Weekend Crashers 5:00:42 32 Barry Murphy (South Africa) & Scott Biddinger (United States) The Outlaws 5:06:13 33 Fernando Delorenzo (Chile) & Jorge Goldsmith (Chile) Gary Team Sportvillage 2 6:23:58 34 Lorne Bridgman (Canada) & Greg Canuel (Canada) Parkdale Cycling & Social Club 6:25:32 35 Lai Thutt Foo (Singapore) & Yew Weng Lee (Singapore) 2Ccb 8:53:56