Image 1 of 13 Kristian Hynek (Specialized) wins the stage (Image credit: Regina Stranger) Image 2 of 13 Racers get ready for the start (Image credit: Regina Stranger) Image 3 of 13 One team poses for a photo before the start (Image credit: Regina Stranger) Image 4 of 13 The peloton on stage 1 of the AlpenTour trophy (Image credit: Regina Stranger) Image 5 of 13 Sally Bigham (Topeak) (Image credit: Regina Stranger) Image 6 of 13 A racer in the AlpenTour Trophy (Image credit: Regina Stranger) Image 7 of 13 Urs Huber (Stöckli Pro Team) finishes up (Image credit: Regina Stranger) Image 8 of 13 Urs Huber (Stöckli Pro Team) (Image credit: Regina Stranger) Image 9 of 13 Urs Huber (Stöckli Pro Team) (Image credit: Regina Stranger) Image 10 of 13 Kristian Hynek (Specialized) (Image credit: Regina Stranger) Image 11 of 13 Kristian Hynek (Specialized) (Image credit: Regina Stranger) Image 12 of 13 Alban Lakata (Topeak Ergon) (Image credit: Regina Stranger) Image 13 of 13 Alban Lakata (Topeak Ergon) (Image credit: Regina Stranger)

In the first of four stages of the 14th Alpentour Trophy, a Czech racer took the win. Kristian Hynek crossed the line almost four minutes ahead of Swiss racer Urs Huber. Two seconds behind Huber, World Champion Alban Lakata of Austria reached the finish. The elite women's field was dominated by favourite Sally Bigham.

Hynek settled into the leading position early on the 63 kilometres and 2800 metres of climbing in today's first stage.

"It was a hard stage onto the Hochwurzen. In a moment of inattention, I came off track and the chasing group almost caught up to me. However, I dug deep and could expand my lead again and kept it until the finish," said Hynek.

Huber, a two-time Crocodile Trophy winner, was able to overtake the Lakata right before the finish.

Lakata, who has also won the AlpenTour Trophy twice, was happy about the luck with the weather and satisfied with his performance. "After two recent crashes and a training break I am happy with my performance," said Lakata. "I didn't push it today, because there are three hard days ahead still. Kristian really deserves today's win, he raced really well."

In the elite women's field, British Champion and Vice-World Champion Sally Bigham grabbed the leader's jersey with a superior win. She claimed the title ahead of the Dutch rider Monique Zeldenrust and the Swiss racer Nadia Walker. "The conditions today were right down my alley. I love climbing and felt really strong," said the happy rider from Britain in the finishing area.

In the masters category the Dutch racing legend and first Olympic Cross Country Champion Bart Brentjens won with about 40 seconds on the Austrian Georg Koch. German rider Max Friedrich was third.

Local favorite Wolfgang Krenn did not start due to knee problems.

Full Results for stage 1 and GC after stage 1

Elite men # Rider Name (Country) Team Result 1 Kristian Hynek (Cze) Ceska sporitelna - Specialized MTB Team 3:13:04 2 Urs Huber (Swi) STÖCKLI Pro Team 0:03:55 3 Alban Lakata (Aut) Topeak Ergon Racing Team 0:03:57 4 Andreas Kugler (Swi) Multivan Merida Biking Team 0:04:24 5 Tomas Vokrouhlik (Cze) BMC-SAVO racing 0:05:38 6 Thomas Stoll (Swi) BiXS-iXS Pro Team 0:06:28 7 Alexey Medvedev (Rus) Team Elettroveneta - Corratec 0:07:08 8 Thomas Dietsch (Fra) Team Bulls 0:07:16 9 Lukas Buchli (Swi) Bixs-Ixs Pro Team 0:08:01 10 Hermann Pernsteiner (Aut) Team Rad.Sport.Szene 0:09:49 11 Soeren Nissen (Den) Team Elettroveneta - Corratec 0:10:21 12 Frans Claes (Bel) ECO MTB Team 0:12:33 13 Kevin Krieg (Swi) STÖCKLI Pro Team 0:14:00 14 Ilias Periklis (Gre) Team Protek 0:16:16 15 Simon Stiebjahn (Ger) Team Bulls 0:16:34 16 Hannes Metzler (Aut) RV DJ'S Bikeshop Simlon 0:17:34 17 Benjamin Sonntag (Ger) BikeHausDurango 0:17:35 18 Tim Wynants (Bel) Milka-Superior mountainbike racing Team 0:17:39 19 David Schöggl (Aut) Zweirad Janger Simplon 1 0:18:03 20 Bernhard Eisl (Aut) Rad-Angerer.At 0:21:10 21 Hannes Genze (Ger) Multivan Merida Biking Team 0:21:16 22 Frank Beemer (Ned) Storck mtb racingTeam 0:21:25 23 Tom Ettlich (Ger) FRM-racing.de 0:22:55 24 Hans Becking (Ned) Milka-Superior mountainbike racing Team 0:24:30 25 Cristobal Silva (Chi) Lapierre Chile 0:25:15 26 Ramon Sagues Portabella (Spa) Conor Saltoki Berrianz 0:26:22 27 Frank Schotman (Ned) MPL-Specialized 0:27:26 28 Manuel Pliem (Aut) Team Rad.Sport.Szene 0:28:37 29 Martin Horak (Cze) BMC-SAVO racing 0:32:35 30 Rick Reimann (Swi) Orbea Suisse Team 0:33:46 31 Hansueli Stauffer (Swi) Wheeler-iXS Swiss Team 0:37:08 32 Matej Lovse (Slo) Uni Team - Cult 0:43:21 33 Jeroen Boelen (Ned) Milka-Superior mountainbike racing Team 0:43:22 34 Nasadis Atha (Cyp) Cyprus National Team 0:44:57 35 Matthias Waldhart (Aut) Hai PowerBike Team Heiming 0:45:05 36 Martin Edelsbrunnger (Aut) Bikeclub Giant Stattegg/Bikestore 0:54:51 37 Jeroen van Eck (Ned) MPL Speclialized MTB Team 0:59:24 38 Micha Van den Eynde (Bel) Bike Inn Team 1:04:56 39 Andreas Fuchs (Aut) Team Protek 1:06:10 40 Thomas Edelsbrunnger (Aut) Bikeclub Giant Stattegg/Bikestore 1:12:25 41 Matthias Grick (Aut) Team Rad.Sport.Szene 1:12:27

Elite women # Rider Name (Country) Team Result 1 Sally Bigham (Ger) Topeak Ergon Racing Team 3:54:24 2 Monique Zeldenrust (Ned) Giant 0:32:45 3 Nadia Walker (Swi) Stöckli Swiss Team 0:33:24 4 Vera Andreeva (Rus) Team Protek 0:35:02 5 Lorenza Menapace (Ita) Team Carpentari 0:41:59 6 Merce Pacios Pujado (Spa) Conor Saltoki Berrianz 0:49:47 7 Christina Verhas (Aut) Trek Mountainbiker.at 0:52:10 8 Katrin Neumann (Ger) Mountain Heroes 0:55:08 9 Ann-Katrin Hellstern (Ger) Uni Team - Cult 1:04:45

Elite master men # Rider Name (Country) Team Result 1 Bart Brentjens (Ned) Milka-Superior mountainbike racing Team 3:38:40 2 Georg Koch (Aut) Zweirad Janger Simplon 0:00:41 3 Max Friedrich (Ger) Ergon 24h Racing Team 0:00:52 4 Robert Novotny (Cze) Sweep cycling 0:07:06 5 Christian Hofer (Aut) Zweirad Janger Simplon 3 0:13:05 6 Mike Mulkens (Bel) 4ZA 4ZA 0:24:04 7 Andreas Gatterer (Aut) Zweirad Janger Simplon 3 0:29:00 8 Bernd Mara (Aut) Crazy Cross Biker 0:46:21 9 Jochen Kreiner (Aut) Crazy Cross Biker 0:49:56 10 Tom Vandenbussche (Bel) 0:57:31 11 Peter Pink (Aut) Team Epoint ARBÖ Volksbank 1:14:15 12 Harkaitz Zubillaga (Spa) MKL Team 1:28:57 13 Herwin Wetters (Ned) Bikefreak-Magazine MarathonTeam 1:41:02 14 Christof Marien (Bel) Kipeo MTB Team 2:21:29

Elite master men 45+ # Rider Name (Country) Team Result 1 Jan Weevers (Ned) Giant 3:50:18 2 Branko Grah (Aut) RCS Sereno 0:08:36 3 Ronny Geerts (Bel) custumizer 0:23:23 4 Peter Vesel (Slo) Uni Team - Cult 0:26:20 5 Michael Haas (Aut) Zweirad Janger Simplon 2 1:00:13

SK Women # Rider Name (Country) Team Result 1 Natascha Binder (Ger) Felt Ötztal X-Bionic 4:56:44 2 Sonja Brodbeck (Ger) CSV-MTB-Team 0:24:43 3 Murielle Ferraye (Ned) 0:59:15 4 Sandy Starkey (Aus) 1:40:33

SK1 men # Rider Name (Country) Team Result 1 Christoph Zaller (Aut) DOWE Sportswear & Massivbau 4:02:45 2 Christopher Hausmann (Ger) Rohloff Speed Team 0:00:17 3 Thomas Bausch (Ger) 0:05:49 4 Steven Nijs (Bel) Afdeling Antwerpen 0:11:01 5 Andreas Kislinger (Aut) Team Alpha - Tschlerei Grömmer 0:12:19 6 Peter van Mil (Ned) X-track 0:16:22 7 Nico Muschiol (Ger) Rohloff Speed Team 0:20:43 8 Kevin De Wolf (Bel) 0:21:24 9 Pieter de Graaf (Ned) MBC Midden Nederland 1 0:22:12 10 Gène Rekko (Ned) X-track 0:23:58 11 Peter Huntjens (Ned) SforZ Team 0:25:14 12 Juul van Loon (Ned) Bikefreak-Magazine MarathonTeam 0:34:31 13 Corné van de Voort (Ned) Peerkes BikeTeam 0:35:17 14 Rob Meeuwessen (Ned) Rings-Goirle 0:36:09 15 Fabian Rosenboom (Ned) SforzracingTeam3 0:44:53 16 Bastiaan Janssen (Bel) Kuringer Sportvrienden Kuringen 0:44:54 17 Ben Gorissen (Ned) MBC Midden Nederland 1 0:51:38 18 Etienne Jansen (Ned) 0:51:46 19 Bernhard Stanje (Aut) Velo Vital Styrian MTB Club 0:55:10 20 Maarten Kouws (Ned) 0:56:27 21 Mark van Schie (Ned) SforzracingTeam3 1:08:13 22 Thomas Zand (Aut) MTB Club Koppl 1:23:56 23 Demy Van Amelsfoort (Ned) Rings-Goirle 1:55:56

SK2 Men # Rider Name (Country) Team Result 1 Martin Feichtegger (Aut) RC ARBÖ Weichberger Raiffeisen 3:36:56 2 Werner Höbarth (Aut) RennTeam Alpbachtal 0:14:16 3 Sebastian Ortmann (Ger) Team-Stein-Bikes 0:17:28 4 Ivan Peeters (Ned) SFOK 2 Team 0:18:16 5 Kris Henderieckx (Bel) TeamNomadesk-Narviflex 0:20:08 6 Micha Lanik (Cze) MTB Ond ejnak 0:20:56 7 Maarten Janssen (Ned) SforZ Team 0:25:58 8 Patricio Figueroa (Chi) Focus SL 0:28:52 9 Danny Sijen (Ned) SforZ Racing Team 0:29:32 10 Michael Lässer (Aut) Zweirad Janger Simplon 3 0:35:06 11 Marco Conter (Ita) Nora Racing Team 0:37:54 12 Harold van Gerven (Ned) Peerkes BikeTeam 0:40:34 13 Kris de Nef (Bel) cyclepassion borgloon 0:45:27 14 James Sanford (GBr) Army Cycling Union 0:45:39 15 Radim Korinek (Cze) Ceska sporitelna - Specialized 0:47:03 16 Franz Preihs (Aut) 0:49:10 17 Walter Vosters (Ned) Stas-Moeskops BikeTeam 0:51:29 18 Kris Willemsens (Bel) mtb Team bike-inn herentals 0:52:53 19 Tom Smets (Bel) T2Team 0:53:01 20 Sjoerd van Loon (Ned) Bikefreak-Magazine MarathonTeam 0:56:10 21 Thomas Walcher (Aut) MTB SV Oberhaus Nakita Sport Scherz 1:03:01 22 Karl Meixner (Aut) VeloVital Styria MTB Club 1:03:06 23 Jürgen Grubeck (Aut) VeloVital Styria MTB Club 1:03:14 24 Paul Wolters (Ned) 1:03:16 25 Florian Wörgötter (Aut) Radlager Graz/MAGNA Powertrain 1:05:33 26 Pedro Torrao (Ger) CSV MTB Team 1:07:08 27 Sancho Hofman (Ned) MBC Midden Nederland 2 1:07:41 28 Martin Kaiser-Kaplaner (Aut) Radlager Graz/MAGNA Powertrain 1:08:01 29 Ronald Dolmans (Ned) Stas-Moeskops BikeTeam 1:09:29 30 Kenny Goeman (Bel) 1:10:07 31 Walter Rosinger (Aut) Radlager Graz/MAGNA Powertrain 1:12:21 32 Andrea Turcatel (Ita) ASD Bike Team 53.3 1:14:53 33 Nick Iedema (Ned) from 1970 and I’m from 1979 1:14:56 34 David Bures (Cze) Merida biking Team 1:16:44 35 Jeroen Wolters (Ned) 1:17:06 36 Alexander Sanders (Ned) Bike Doktor.nl 1:17:35 37 Pavel Cabelicky (Cze) Ceska sporitelna - Specialized 1:28:37 38 Dave Bax (Ned) Stas-Moeskops BikeTeam 1:31:58 39 Nico Filez (Bel) 1:36:24 40 Ruben van der Zanden (Ned) 1:44:57 41 Lodewijk Wiggers (Ned) SforZ Club Team 1:45:15 42 Okke Kamps (Ned) Bikedoctor.nl 1:46:37 43 Pieter van der Eijk (Ned) WV De Ijsselstreek 1:47:05 44 Jereon Smit (Ned) Bike Doktor.nl 1:49:22 45 Geert Koterba (Bel) 1:49:31 46 Micha Salden (Ned) Bikedoctor.nl 1:54:36 47 Dariusz Gorka (Pol) Wertykal bikeoard Team 1:56:27 48 Markus Schwab (Swi) 2:04:58 49 Frank Spierings (Ned) AT Beasts 2:05:19 50 Bjorn Keyken (Bel) 2:09:36 51 Robert Rovers (Ned) 2:10:48 52 David Leitermann (Cze) Teplice 2:10:55

SK3 men # Rider Name (Country) Team Result 1 Reini Woisetschläger (Aut) 3:53:39 2 Kris Hertsens (Bel) TeamNomadesk-Narviflex 0:01:17 3 Peter Lammer (Aut) RC Hochschwab Aflenz 0:08:16 4 Henrik Scharf (Ger) nano-bike-parts.de 0:13:01 5 Erich Andrejek (Aut) URC Scheicher Gnas 0:15:59 6 Rolf Vetter (Ned) Peerkes BikeTeam 0:16:42 7 Erich Heiling (Aut) Die Oststeirer 0:18:34 8 Simon Willats (GBr) Ridebike.co.uk/The Training Room 0:20:07 9 Georg Oberhammer (Aut) Probike Lienz 0:20:56 10 Arjan Seunninga (Ned) from 1970 and I’m from 1979 0:22:15 11 Tom Van den Plas (Bel) WMTB 0:22:40 12 Bob Hannes (Bel) Kuringer Sportvrienden Kuringen 0:23:12 13 Pascal de Meulenaer (Bel) MOOZES FACTORY Team 0:30:36 14 Marcel Geiger (Ger) BikeTeam Calor 0:35:53 15 Dirk van de Put (Ned) Stas-Moeskops BikeTeam 0:35:57 16 Bretislav Sovjak (Cze) Ceska sporitelna - Specialized 0:36:40 17 Karel Sykora (Cze) Ceska sporitelna - Specialized 0:36:54 18 Minko De Nooij (Ned) MBC Midden Nederland 2 0:41:24 19 Martin Jantscher (Aut) RC Hochschwab Aflenz 0:44:05 20 Klaus Wippersberger (Aut) Nora Racing Team 0:44:31 21 Mark van der Zanden (Ned) 0:46:45 22 Christian Wurm (Aut) Mtb-Club-Koppl 0:49:55 23 Zolt Pal Endre (Hun) Biondo Bike 0:50:57 24 Fabio Gaspardo (Ita) 0:52:00 25 Thomas Wilhelm (Aut) 0:53:36 26 Karsten Seeger (Ger) ZABOO Team29 0:55:44 27 Pim de Waard (Ned) MTB Team de Zeeleeuw 0:56:11 28 Bart Huijgens (Ned) Stas-Moeskops BikeTeam 0:56:48 29 Walter Wahle (Ned) MBC Midden Nederland 1 1:01:17 30 Thomas Marquardt (Ger) SebaMed - Velochicks 1:04:01 31 Kenneth Davidsen (Den) Davinci Specialized 1:05:16 32 Jos Engelen (Ned) 1:05:26 33 Marcel Frenk (Ned) Team Bikedoctor.nl 1:06:53 34 Guilad van Zuilekom (Ned) MBC Midden Nederland 2 1:07:40 35 Manuel Roca (Spa) Atrapalo Team 1:10:00 36 John Bullens (Ned) v Otten Maraton Racing Team 1:10:46 37 Dieter Schulzki (Ger) CSV-MTB-Team 1:14:25 38 Sandor Braun (Hun) Deviant MTB Team / CKM 1:15:54 39 Marc Dewael (Bel) 1:15:55 40 Jaroslaw Nikiel (Pol) Wertykal bikeoard Team 1:16:33 41 Erno van Dongen (Ned) Sibo Beti 1:16:50 42 Sjoerd Tilstra (Ned) Cicli Benato 1:17:17 43 Theo Meelen (Ned) 1:18:09 44 Juro Wiggers (Ned) SforZ Club Team 1:19:42 45 Bennie Welte (Ned) 1:21:11 46 Edwin Cornelis Hofstee (Ned) De wegjanetten 1:23:46 47 Pierre Janssen (Ned) De wegjanetten 1:24:11 48 Erik Goeleven (Bel) Team Moozes 1:25:00 49 Pascal van de Velde (Bel) 1:30:57 50 Jan-Willem Eikelenboom (Ned) Team Monique\'s Bike Shop 1:31:27 51 Rutger Van Herpen (Ned) Profile Fietsland.com 1:35:46 52 Rob Wignberger (Ned) 1:35:57 53 Riny van Deursen (Ned) SforZ Club Team 1:41:28 54 Guy Lemmens (Bel) Team Moozes 1:42:51 55 Tuur Van der Putten (Ned) Wegjanetten 1:52:45 56 Geert De Lange (Bel) 2:06:19 57 Ruud Schreurs (Ned) 2:09:29 58 Eric Kuijt (Ned) SforZ Club Team 2:11:40 59 Karsten-Max Klammer (Ger) RSG Zollern-Alb / Team Gonso-Ravoflex 2:22:51 60 Jean Paul Chennaux (Lux) Ardenne Gaume 2:22:55 61 Jorge Cordova (Spa) 2:49:12

SK4 men # Rider Name (Country) Team Result 1 Erich Pross (Aut) Zweirad Janger Simplon 2 4:00:35 2 Milan Spolc (Cze) Ceska sporitelna - Specialized MTB Team 0:07:25 3 Peter Potocnik (Aut) Zweirad Janger Simplon 2 0:13:04 4 Ralf Kropp (Ger) Rohloff Speed Team 0:17:30 5 Willy Moons (Bel) goeman scott 0:30:03 6 Roy Mazzucco (Ita) SC Solighetto 1919 0:33:53 7 Fred van Zetten (Ned) www.rijwielpaleis.nl 0:45:03 8 Rudi Geentjens (Bel) Bike-Inn Team 0:46:27 9 Norbert Dreger (Ger) Peaks-Team-Berlin 1:02:40 10 Heinz Puschacher (Aut) 1:02:43 11 Wim Dusseldorp (Ned) X-track 1:05:01 12 Thomas Kolbe (Ger) Cube Factory Team 1:10:18 13 Gerhard Grassmugg (Aut) Zweirad Janger Simplon 1:18:47 14 Andreas Wittmann (Ger) Mr Bike 1:22:52 15 Alfred Fluch (Aut) RC Hochschwab Aflenz 1:25:08 16 Luc Verlinde (Bel) MTB Clinic 1:29:05 17 Karlheinz Wolf (Aut) morethanbike 1:31:06 18 Martin Strik (Ned) Bikedoctor.nl 1:48:05 19 Albert Sol (Ned) Stas-Moeskops BikeTeam 1:58:08 20 Frank Raschke (Ger) 2:04:01 21 Günther Pfaff (Ger) Powered by Juice Plus 2:08:39

Elite men teams # Rider Name (Country) Team Result 1 Milka-Superior mountainbike racing team 11:04:43 2 Zweirad Janger Simplon 1 0:13:27 3 Team Rad.sport.szene 0:25:22 4 Zweirad Janger Simplon 2 2:00:03 5 Bikefreak-Magazine Marathonteam 3:25:22

Mixed teams # Rider Name (Country) Team Result 1 Team Protek 12:18:00 2 UNI Team-Cult 0:54:13