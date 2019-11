Image 1 of 21 Juan Alejandr Garcia (GW Shimano-Chec-Edeq-Envia) wins the stage (Image credit: Luis Barbosa) Image 2 of 21 Edgar Alonso Fonseca (Boyaca Orgullo De America Loteria De Boyaca) (Image credit: Luis Barbosa) Image 3 of 21 Juan Alejandr Garcia (GW Shimano-Chec-Edeq-Envia) (Image credit: Luis Barbosa) Image 4 of 21 Racers fly around a corner (Image credit: Luis Barbosa) Image 5 of 21 Boyaca Orgullo De America Loteria De Boyaca controls the action (Image credit: Luis Barbosa) Image 6 of 21 Yellow jersey wearer Julian Rodas (Gobernacion De Antioquia-Indeportes Antioquia) (Image credit: Luis Barbosa) Image 7 of 21 The breakaway (Image credit: Luis Barbosa) Image 8 of 21 Miguel Niño (Empresa De Energia Boyaca Ebsa) (Image credit: Luis Barbosa) Image 9 of 21 Luis Peña (Mineralex) (Image credit: Luis Barbosa) Image 10 of 21 Edgar Alonso Fonseca (Boyaca Orgullo De America Loteria De Boyaca) pushes the pace (Image credit: Luis Barbosa) Image 11 of 21 Edgar Alonso Fonseca (Boyaca Orgullo De America Loteria De Boyaca) (Image credit: Luis Barbosa) Image 12 of 21 (Image credit: Luis Barbosa) Image 13 of 21 (Image credit: Luis Barbosa) Image 14 of 21 Oscar Sevilla (Gobernacion De Antioquia-Indeportes Antioquia) is the new overall leader (Image credit: Luis Barbosa) Image 15 of 21 Nairo Alexander Quintana (Colombia Es Pasion) (Image credit: Luis Barbosa) Image 16 of 21 Juan Alejandr Garcia (GW Shimano-Chec-Edeq-Envia) (Image credit: Luis Barbosa) Image 17 of 21 Stage winner Juan Alejandr Garcia (GW Shimano-Chec-Edeq-Envia) on the podium (Image credit: Luis Barbosa) Image 18 of 21 The final sprint (Image credit: Luis Barbosa) Image 19 of 21 Juan Alejandr Garcia (GW Shimano-Chec-Edeq-Envia) is happy with the stage win (Image credit: Luis Barbosa) Image 20 of 21 Freddy Emir Montaña (Boyaca Orgullo De America Loteria De Boyaca) (Image credit: Luis Barbosa) Image 21 of 21 The peloton (Image credit: Luis Barbosa)

Juan Caldas Alejandro Garcia (GW Shimano) won the third stage of the Vuelta a Colombia, taking a solo win 28 seconds ahead of a chasing group that included new race leader Oscar Sevilla. Garcia’s win was his first at the Vuelta a Colombia and the native Columbian was clearly ecstatic with his victory.

With Thursday’s difficult climbing ahead, the rider’s began sedately on stage three. They quickly allowed a break to escape the peloton and the gap quickly went out to over 5 minutes. The group consisted of Edgar Fonseca (Boyacá Pride of America), Jefferson Vargas and Jorge Martinez (Redetrans Indervalle), Miguel Cendales (IRDR-Liga de Bogotá), Miguel Nino (EBSA), Ramiro Cabrera (Movistar) and Juan Alejandro Garcia (GW Shimano).

Garcia launched his attack after the main climb of the day, La Seville, and managed to pull away from his breakaway companions. Although the bunch appeared to be closing in the final 10 kilometres, Garcia held them off and took one of the biggest wins of his career.

Thursday’s fourth stage between Caicedonia and Ibague will be one of the most difficult in this year’s Vuelta with a number of hard climbs sure to create problems for the riders.



Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Juan Alejandr Garcia (Col) GW Shimano-Chec-Edeq-Envia 3:26:11 2 Oscar Sevilla (Esp) Gobernacion De Antioquia-Indeportes Antioquia 0:00:28 3 Felix Rafael Cardenas (Col) GW Shimano-Chec-Edeq-Envia 4 Wilson Marentes (Col) Formesan-Panachi-Indersantander-Essa 5 Jefrey Romero (Col) Boyaca Orgullo De America Loteria De Boyaca 6 Walter Pedraza (Col) Epm-Une 7 Sergio Luis Henao (Col) Gobernacion De Antioquia-Indeportes Antioquia 8 Adwin Arnulfo Parra (Col) Boyaca Orgullo De America Loteria De Boyaca 9 Gregory Joel Brenes (Crc) Movistar 10 Juan Pablo Suarez (Col) Epm-Une 11 Marlon Perez (Col) GW Shimano-Chec-Edeq-Envia 12 Camilo Andres Gomez (Col) GW Shimano-Chec-Edeq-Envia 13 Nairo Alexander Quintana (Col) Colombia Es Pasion 14 Giovanni Manuel Baez (Col) Epm-Une 15 Juan Pablo Wilches (Col) Idrd-Liga De Ciclismo De Bogota-Formesan 16 Francisco Colorado (Col) Epm-Une 17 Didier Chaparro (Col) GW Shimano-Chec-Edeq-Envia 18 Alex Norberto Cano (Col) Colombia Es Pasion 19 Julian Rodas (Col) Gobernacion De Antioquia-Indeportes Antioquia 20 Freddy Emir Montaña (Col) Boyaca Orgullo De America Loteria De Boyaca 21 Diego Mauricio Calderon (Col) Redetrans-Supergiros-Indervalle-Emcali 22 Victor Niño (Col) Empresa De Energia Boyaca Ebsa 23 Frank Osorio (Col) GW Shimano-Chec-Edeq-Envia 24 Edson Calderon (Col) Redetrans-Supergiros-Indervalle-Emcali 25 Miguel Niño (Col) Empresa De Energia Boyaca Ebsa 26 Edgar Alonso Fonseca (Col) Boyaca Orgullo De America Loteria De Boyaca 0:00:35 27 Fabio Montenegro (Col) Formesan-Panachi-Indersantander-Essa 0:00:37 28 Ramiro Cabrera (Uru) Movistar 0:00:40 29 Luis Peña (Col) Mineralex 0:00:54 30 Mario Rojas (Col) Empresa De Energia Boyaca Ebsa 0:00:56 31 Alejandro Serna (Col) Formesan-Panachi-Indersantander-Essa 32 Jose Jimenez (Col) Empresa De Energia Boyaca Ebsa 33 John Darwin Tapuma (Col) Colombia Es Pasion 34 Jose Daniel Rincon (Col) Boyaca Orgullo De America Loteria De Boyaca 35 Hernan Buenahora (Col) GW Shimano-Chec-Edeq-Envia 36 Victor Hugo Peña (Col) Colombia Es Pasion 37 Alejandro Ramirez (Col) Gobernacion De Antioquia-Indeportes Antioquia 38 Mauricio Neiza (Col) Boyaca Orgullo De America Loteria De Boyaca 39 Javier Gonzalez (Col) Epm-Une 40 Alvaro Montoya (Col) Redetrans-Supergiros-Indervalle-Emcali 41 Edwin Carvajal (Col) Epm-Une 42 Jarlinson Pantano (Col) Colombia Es Pasion 43 Jorge Humberto Martinez (Col) Redetrans-Supergiros-Indervalle-Emcali 44 Freddy Piamonte (Col) Epm-Une 45 Rafael Infantino (Col) Epm-Une 46 Janier Acevedo (Col) Gobernacion De Antioquia-Indeportes Antioquia 0:01:39 47 Rolando Trujillo (Col) Mineralex 48 Oscar Soliz (Bol) Movistar 0:01:40 49 Rodolfo Andres Torres (Col) Boyaca Orgullo De America Loteria De Boyaca 0:01:42 50 Jaime Chaparro (Col) Mineralex 51 Robinson Eduardo Chalapud (Col) Colombia Es Pasion 52 Luis Fernando Camargo (Col) Boyaca Orgullo De America Loteria De Boyaca 0:01:46 53 Ivan Mauricio Casas (Col) Boyaca Orgullo De America Loteria De Boyaca 0:01:52 54 Julian Atehortua (Col) Grupo Elite El Mago Editores 55 Juan Carlos Lopez (Col) Idrd-Liga De Ciclismo De Bogota-Formesan 0:02:39 56 Luis Alonso (Col) Indeportes Cundinmarca-Chia-Cota 0:02:43 57 Hernan Dario Muñoz (Col) Movistar 58 John Edilberto Martinez (Col) Colombia Es Pasion 59 Juan Enrique Gutierrez (Esp) Gobernacion De Antioquia-Indeportes Antioquia 60 Ignacio Saravia (Mex) Movistar 61 Wilson Zambrano (Col) Formesan-Panachi-Indersantander-Essa 62 Victor Hugo Gonzalez (Col) Idrd-Liga De Ciclismo De Bogota-Formesan 63 Wilmar Jahir Erez (Col) Colombia Es Pasion 64 Leonardo Rodriguez (Col) Fuerzas Armadas-Ejercito Nacional 65 Byron Patricio Guama (Ecu) Movistar 66 Alvaro Gomez (Col) Idrd-Liga De Ciclismo De Bogota-Formesan 67 Omar Mendoza (Col) Idrd-Liga De Ciclismo De Bogota-Formesan 68 Karol David Torres (Col) Grupo Elite El Mago Editores 0:03:48 69 Aristobulo Cala (Col) Formesan-Panachi-Indersantander-Essa 70 Danny Osorio (Col) Formesan-Panachi-Indersantander-Essa 0:04:41 71 Edison Rodrigo Mahecha (Col) Gobernacion De Boyaca-Policia Nacional 72 Julian Fernando Cardona (Col) Grupo Elite El Mago Editores 73 Juan Ernesto Chamorro (Col) Gobernacion De Boyaca-Policia Nacional 74 Jaime Castañeda (Col) Epm-Une 75 Edwin Sanchez (Col) Idrd-Liga De Ciclismo De Bogota-Formesan 76 Juan Pablo Magallanez (Mex) Movistar 77 Aldo Valero (Col) Gobernacion De Boyaca-Policia Nacional 78 Luis Fernando Macias (Mex) Movistar 79 Alexis Castro (Col) Grupo Elite El Mago Editores 80 Oscar Alvarez (Col) Gobernacion De Antioquia-Indeportes Antioquia 81 Raul Saiz (Col) Indeportes Cundinmarca-Chia-Cota 82 Camilo Andres Suarez (Col) Colombia Es Pasion 83 Camilo Castiblanco (Col) Empresa De Energia Boyaca Ebsa 84 German Leon (Col) Mineralex 85 Samuel Cabrera (Col) Indeportes Cundinmarca-Chia-Cota 86 Stiver Ortiz (Col) Epm-Une 87 Luis Mertinez (Col) Empresa De Energia Boyaca Ebsa 88 Jonathan Paredes (Col) Empresa De Energia Boyaca Ebsa 89 Jairo Alonso Salas (Col) GW Shimano-Chec-Edeq-Envia 0:04:45 90 Rafael Montiel (Col) Gobernacion De Antioquia-Indeportes Antioquia 91 Diego Quintero (Col) GW Shimano-Chec-Edeq-Envia 92 Didier Sastoque (Col) Idrd-Liga De Ciclismo De Bogota-Formesan 93 Miguel Emiro Matta (Col) Boyaca Orgullo De America Loteria De Boyaca 94 Edwin Orozco (Col) Grupo Elite El Mago Editores 95 Juan Diego Ramirez (Col) Redetrans-Supergiros-Indervalle-Emcali 96 Jairo Perez (Col) Empresa De Energia Boyaca Ebsa 0:04:47 97 Edison Paredes (Col) Mineralex 98 Fabian Sanchez (Col) Fuerzas Armadas-Ejercito Nacional 0:05:44 99 Edwin Ricardo Velandia (Col) Mineralex 0:05:46 100 Jaime Morales (Col) Empresa De Energia Boyaca Ebsa 0:06:52 101 Wilson Cepeda (Col) Idrd-Liga De Ciclismo De Bogota-Formesan 102 Wilmar Ferney Baena (Col) Grupo Elite El Mago Editores 103 Jhon Gonzalez (Col) Fuerzas Armadas-Ejercito Nacional 104 Edwin Sandoval (Col) Formesan-Panachi-Indersantander-Essa 0:08:20 105 Oscar Aya (Col) Indeportes Cundinmarca-Chia-Cota 106 Jose Nicolas Castro (Col) Movistar 0:08:21 107 Jefferson Vargas (Col) Redetrans-Supergiros-Indervalle-Emcali 108 Miguel Cendales (Col) Idrd-Liga De Ciclismo De Bogota-Formesan 109 Flower Peña (Col) Gobernacion De Boyaca-Policia Nacional 110 Willinton Bustamante (Col) Fuerzas Armadas-Ejercito Nacional 0:08:33 111 Gustavo Ramirez (Col) Fuerzas Armadas-Ejercito Nacional 112 Lorenzo Arguello (Col) Gobernacion De Boyaca-Policia Nacional 113 Cristian Talero (Col) Empresa De Energia Boyaca Ebsa 114 Wilson Lopez (Col) Fuerzas Armadas-Ejercito Nacional 115 Darwin Gonzalez (Col) Gobernacion De Boyaca-Policia Nacional 116 Jose Ibañez (Col) Gobernacion De Boyaca-Policia Nacional 117 Freddy Alvarez (Col) Fuerzas Armadas-Ejercito Nacional 0:09:10 118 Daniel Balsero (Col) Indeportes Cundinmarca-Chia-Cota 0:09:12 119 Yerson Sanchez (Col) Indeportes Cundinmarca-Chia-Cota 0:09:14 120 Alexander Rojas (Col) Formesan-Panachi-Indersantander-Essa 0:09:58 121 Alexander Gonzalez (Col) Formesan-Panachi-Indersantander-Essa 122 Carlos Esteban Pulgarin (Col) Grupo Elite El Mago Editores 123 Deivi Rubio (Col) Fuerzas Armadas-Ejercito Nacional 0:11:54 124 Remberto Jaramillo (Col) Formesan-Panachi-Indersantander-Essa 0:11:59 125 Camilo Castelblanco (Col) Indeportes Cundinmarca-Chia-Cota 0:13:40 126 Fredy Excelino Gonzalez (Col) Movistar 127 Fader Andres Ardila (Col) Grupo Elite El Mago Editores 128 Manuel Martinez (Col) Mineralex 129 Freddy Ortega (Col) Fuerzas Armadas-Ejercito Nacional 130 Juan Pablo Villegas (Col) Colombia Es Pasion 0:13:42 131 Marvin Vargas (Col) Fuerzas Armadas-Ejercito Nacional 132 Jhon Fredy Garcia (Col) Redetrans-Supergiros-Indervalle-Emcali 0:13:43 133 Hebert Gutierrez (Col) Redetrans-Supergiros-Indervalle-Emcali 134 Gerardo Rodriguez (Col) Indeportes Cundinmarca-Chia-Cota 0:13:44 135 Geovanny Chacon (Col) Redetrans-Supergiros-Indervalle-Emcali 0:14:08 136 Jhon Fredy Parra (Col) Gobernacion De Antioquia-Indeportes Antioquia 0:16:46 137 Duvan Agudelo (Col) Redetrans-Supergiros-Indervalle-Emcali 138 Carlos Ospina (Col) Gobernacion De Antioquia-Indeportes Antioquia 139 Cesar Bernal (Col) Indeportes Cundinmarca-Chia-Cota 0:22:37

Mountain 1 - Alto Del Violin De 2 Ctg Km 103.9 # Rider Name (Country) Team Result 1 Edgar Alonso Fonseca (Col) Boyaca Orgullo De America Loteria De Boyaca 10 pts 2 Luis Peña (Col) Mineralex 8 3 Miguel Niño (Col) Empresa De Energia Boyaca Ebsa 6 4 Ramiro Cabrera (Uru) Movistar 4 5 Miguel Cendales (Col) Idrd-Liga De Ciclismo De Bogota-Formesan 3 6 Juan Alejandr Garcia (Col) GW Shimano-Chec-Edeq-Envia 2 7 Jorge Humberto Martinez (Col) Redetrans-Supergiros-Indervalle-Emcali 1

Mountain 2 - Alto De La Curva Bomba Esso De 1 # Rider Name (Country) Team Result 1 Miguel Niño (Col) Empresa De Energia Boyaca Ebsa 15 pts 2 Edgar Alonso Fonseca (Col) Boyaca Orgullo De America Loteria De Boyaca 12 3 Ramiro Cabrera (Uru) Movistar 10 4 Jorge Humberto Martinez (Col) Redetrans-Supergiros-Indervalle-Emcali 8 5 Juan Alejandr Garcia (Col) GW Shimano-Chec-Edeq-Envia 6 6 Luis Peña (Col) Mineralex 5 7 Adwin Arnulfo Parra (Col) Boyaca Orgullo De America Loteria De Boyaca 4 8 Sergio Luis Henao (Col) Gobernacion De Antioquia-Indeportes Antioquia 3 9 Nairo Alexander Quintana (Col) Colombia Es Pasion 2 10 Giovanni Manuel Baez (Col) Epm-Une 1

Mountain 3 - Alto De Los Quesos De 3 Ctg Km 13 # Rider Name (Country) Team Result 1 Juan Alejandr Garcia (Col) GW Shimano-Chec-Edeq-Envia 5 pts 2 Miguel Niño (Col) Empresa De Energia Boyaca Ebsa 4 3 Edgar Alonso Fonseca (Col) Boyaca Orgullo De America Loteria De Boyaca 3 4 Ramiro Cabrera (Uru) Movistar 2 5 Jorge Humberto Martinez (Col) Redetrans-Supergiros-Indervalle-Emcali 1

Sprint 1 - Entrada A Yotoco Km 36.4 # Rider Name (Country) Team Result 1 Jefferson Vargas (Col) Redetrans-Supergiros-Indervalle-Emcali 5 pts 2 Remberto Jaramillo (Col) Formesan-Panachi-Indersantander-Essa 3 3 Juan Alejandr Garcia (Col) GW Shimano-Chec-Edeq-Envia 2 4 Jorge Humberto Martinez (Col) Redetrans-Supergiros-Indervalle-Emcali 1

Sprint 2 - Puente Palo Blanco Buga Km 51.4 # Rider Name (Country) Team Result 1 Jefferson Vargas (Col) Redetrans-Supergiros-Indervalle-Emcali 5 pts 2 Remberto Jaramillo (Col) Formesan-Panachi-Indersantander-Essa 3 3 Jorge Humberto Martinez (Col) Redetrans-Supergiros-Indervalle-Emcali 2 4 Juan Alejandr Garcia (Col) GW Shimano-Chec-Edeq-Envia 1

Sprint 3 - Iss Tulua Km 75.4 # Rider Name (Country) Team Result 1 Jefferson Vargas (Col) Redetrans-Supergiros-Indervalle-Emcali 5 pts 2 Juan Alejandr Garcia (Col) GW Shimano-Chec-Edeq-Envia 3 3 Remberto Jaramillo (Col) Formesan-Panachi-Indersantander-Essa 2 4 Jorge Humberto Martinez (Col) Redetrans-Supergiros-Indervalle-Emcali 1

Points # Rider Name (Country) Team Result 1 Juan Alejandr Garcia (Col) GW Shimano-Chec-Edeq-Envia 25 pts 2 Oscar Sevilla (Esp) Gobernacion De Antioquia-Indeportes Antioquia 20 3 Felix Rafael Cardenas (Col) GW Shimano-Chec-Edeq-Envia 16 4 Wilson Marentes (Col) Formesan-Panachi-Indersantander-Essa 14 5 Jefrey Romero (Col) Boyaca Orgullo De America Loteria De Boyaca 12 6 Walter Pedraza (Col) Epm-Une 10 7 Sergio Luis Henao (Col) Gobernacion De Antioquia-Indeportes Antioquia 9 8 Adwin Arnulfo Parra (Col) Boyaca Orgullo De America Loteria De Boyaca 8 9 Gregory Joel Brenes (Crc) Movistar 7 10 Juan Pablo Suarez (Col) Epm-Une 6 11 Marlon Perez (Col) GW Shimano-Chec-Edeq-Envia 5 12 Camilo Andres Gomez (Col) GW Shimano-Chec-Edeq-Envia 4 13 Nairo Alexander Quintana (Col) Colombia Es Pasion 3 14 Giovanni Manuel Baez (Col) Epm-Une 2 15 Juan Pablo Wilches (Col) Idrd-Liga De Ciclismo De Bogota-Formesan 1

Teams # Rider Name (Country) Team Result 1 GW Shimano-Chec-Edeq-Envi 10:19:29 2 GOB Antioquia-Indeportes 0:00:28 3 EPM-UNE 4 Boy Org America Lot Boy 5 CEP Col Es Pasion 4-72 0:00:56 6 EMP Energia Boyaca Ebsa 7 Rtrans-Sgiros-Indervalle 8 Fmesan Pnachi Instder Ess 0:01:05 9 MOT Movistar 0:01:52 10 Mineralex 0:03:19 11 IDRD-Formesan-Liga Bogota 0:04:54 12 Grupo Elite El Mago Edit 0:09:25 13 Ind Cundinmarca-Chia-Cota 0:11:09 14 Policia Nacional 0:13:07 15 FF AA - Ejercito Nacional 0:14:23

General classification after stage 3 # Rider Name (Country) Team Result 1 Oscar Sevilla (Esp) Gobernacion De Antioquia-Indeportes Antioquia 11:34:21 2 Julian Rodas (Col) Gobernacion De Antioquia-Indeportes Antioquia 0:00:04 3 Sergio Luis Henao (Col) Gobernacion De Antioquia-Indeportes Antioquia 0:00:30 4 Alejandro Ramirez (Col) Gobernacion De Antioquia-Indeportes Antioquia 0:00:59 5 Felix Rafael Cardenas (Col) GW Shimano-Chec-Edeq-Envia 0:01:12 6 Marlon Perez (Col) GW Shimano-Chec-Edeq-Envia 0:01:17 7 Adwin Arnulfo Parra (Col) Boyaca Orgullo De America Loteria De Boyaca 0:01:18 8 Gregory Joel Brenes (Crc) Movistar 0:01:39 9 Frank Osorio (Col) GW Shimano-Chec-Edeq-Envia 0:01:40 10 Diego Mauricio Calderon (Col) Redetrans-Supergiros-Indervalle-Emcali 0:01:49 11 Freddy Emir Montaña (Col) Boyaca Orgullo De America Loteria De Boyaca 0:01:50 12 Walter Pedraza (Col) Epm-Une 0:01:51 13 Juan Pablo Suarez (Col) Epm-Une 0:01:55 14 Giovanni Manuel Baez (Col) Epm-Une 15 Nairo Alexander Quintana (Col) Colombia Es Pasion 0:02:00 16 Jefrey Romero (Col) Boyaca Orgullo De America Loteria De Boyaca 0:02:02 17 Didier Chaparro (Col) GW Shimano-Chec-Edeq-Envia 0:02:08 18 Camilo Andres Gomez (Col) GW Shimano-Chec-Edeq-Envia 0:02:09 19 Alex Norberto Cano (Col) Colombia Es Pasion 0:02:16 20 Wilson Marentes (Col) Formesan-Panachi-Indersantander-Essa 0:02:19 21 Hernan Buenahora (Col) GW Shimano-Chec-Edeq-Envia 22 Francisco Colorado (Col) Epm-Une 0:02:20 23 Victor Hugo Peña (Col) Colombia Es Pasion 0:02:25 24 Edson Calderon (Col) Redetrans-Supergiros-Indervalle-Emcali 0:02:27 25 Juan Enrique Gutierrez (Esp) Gobernacion De Antioquia-Indeportes Antioquia 0:02:30 26 Juan Pablo Wilches (Col) Idrd-Liga De Ciclismo De Bogota-Formesan 0:02:34 27 Rafael Infantino (Col) Epm-Une 0:02:36 28 Freddy Piamonte (Col) Epm-Une 0:02:39 29 Jarlinson Pantano (Col) Colombia Es Pasion 0:02:41 30 Javier Gonzalez (Col) Epm-Une 0:02:52 31 Edwin Carvajal (Col) Epm-Une 0:02:59 32 Oscar Soliz (Bol) Movistar 0:03:03 33 Victor Niño (Col) Empresa De Energia Boyaca Ebsa 0:03:04 34 John Darwin Tapuma (Col) Colombia Es Pasion 35 Ivan Mauricio Casas (Col) Boyaca Orgullo De America Loteria De Boyaca 0:03:05 36 Miguel Niño (Col) Empresa De Energia Boyaca Ebsa 0:03:07 37 Robinson Eduardo Chalapud (Col) Colombia Es Pasion 0:03:08 38 Rodolfo Andres Torres (Col) Boyaca Orgullo De America Loteria De Boyaca 0:03:26 39 Fabio Montenegro (Col) Formesan-Panachi-Indersantander-Essa 0:03:32 40 Alejandro Serna (Col) Formesan-Panachi-Indersantander-Essa 0:03:41 41 Mario Rojas (Col) Empresa De Energia Boyaca Ebsa 0:03:50 42 Byron Patricio Guama (Ecu) Movistar 0:03:57 43 John Edilberto Martinez (Col) Colombia Es Pasion 0:04:20 44 Hernan Dario Muñoz (Col) Movistar 0:04:22 45 Wilmar Jahir Erez (Col) Colombia Es Pasion 0:04:25 46 Oscar Alvarez (Col) Gobernacion De Antioquia-Indeportes Antioquia 0:04:35 47 Juan Carlos Lopez (Col) Idrd-Liga De Ciclismo De Bogota-Formesan 0:05:00 48 Victor Hugo Gonzalez (Col) Idrd-Liga De Ciclismo De Bogota-Formesan 0:05:05 49 Julian Atehortua (Col) Grupo Elite El Mago Editores 0:05:19 50 Alvaro Gomez (Col) Idrd-Liga De Ciclismo De Bogota-Formesan 0:06:01 51 Juan Pablo Magallanez (Mex) Movistar 0:06:14 52 Stiver Ortiz (Col) Epm-Une 0:06:19 53 Luis Fernando Camargo (Col) Boyaca Orgullo De America Loteria De Boyaca 0:06:21 54 Jaime Castañeda (Col) Epm-Une 0:06:28 55 Jaime Chaparro (Col) Mineralex 0:06:56 56 Danny Osorio (Col) Formesan-Panachi-Indersantander-Essa 0:07:06 57 Mauricio Neiza (Col) Boyaca Orgullo De America Loteria De Boyaca 0:07:45 58 Alexis Castro (Col) Grupo Elite El Mago Editores 0:08:18 59 Juan Ernesto Chamorro (Col) Gobernacion De Boyaca-Policia Nacional 0:08:36 60 Juan Alejandr Garcia (Col) GW Shimano-Chec-Edeq-Envia 0:09:46 61 Edgar Alonso Fonseca (Col) Boyaca Orgullo De America Loteria De Boyaca 0:10:30 62 Alvaro Montoya (Col) Redetrans-Supergiros-Indervalle-Emcali 0:10:32 63 Jose Jimenez (Col) Empresa De Energia Boyaca Ebsa 0:12:15 64 Ignacio Saravia (Mex) Movistar 0:12:24 65 Wilson Cepeda (Col) Idrd-Liga De Ciclismo De Bogota-Formesan 0:12:56 66 Rafael Montiel (Col) Gobernacion De Antioquia-Indeportes Antioquia 0:13:34 67 Luis Alonso (Col) Indeportes Cundinmarca-Chia-Cota 0:13:51 68 Juan Diego Ramirez (Col) Redetrans-Supergiros-Indervalle-Emcali 0:14:23 69 Diego Quintero (Col) GW Shimano-Chec-Edeq-Envia 0:14:27 70 Janier Acevedo (Col) Gobernacion De Antioquia-Indeportes Antioquia 0:14:47 71 Camilo Andres Suarez (Col) Colombia Es Pasion 0:14:49 72 Jairo Alonso Salas (Col) GW Shimano-Chec-Edeq-Envia 0:14:53 73 Edwin Sanchez (Col) Idrd-Liga De Ciclismo De Bogota-Formesan 0:15:15 74 Camilo Castiblanco (Col) Empresa De Energia Boyaca Ebsa 0:15:23 75 Aristobulo Cala (Col) Formesan-Panachi-Indersantander-Essa 0:15:54 76 Karol David Torres (Col) Grupo Elite El Mago Editores 0:15:57 77 Jonathan Paredes (Col) Empresa De Energia Boyaca Ebsa 0:16:07 78 Aldo Valero (Col) Gobernacion De Boyaca-Policia Nacional 0:16:37 79 Julian Fernando Cardona (Col) Grupo Elite El Mago Editores 0:16:51 80 German Leon (Col) Mineralex 0:17:19 81 Luis Peña (Col) Mineralex 0:17:23 82 Edison Paredes (Col) Mineralex 0:17:38 83 Jose Nicolas Castro (Col) Movistar 0:17:55 84 Samuel Cabrera (Col) Indeportes Cundinmarca-Chia-Cota 0:18:18 85 Edwin Ricardo Velandia (Col) Mineralex 0:18:45 86 Miguel Emiro Matta (Col) Boyaca Orgullo De America Loteria De Boyaca 0:19:12 87 Leonardo Rodriguez (Col) Fuerzas Armadas-Ejercito Nacional 0:19:17 88 Wilson Lopez (Col) Fuerzas Armadas-Ejercito Nacional 0:21:21 89 Carlos Esteban Pulgarin (Col) Grupo Elite El Mago Editores 0:21:59 90 Ramiro Cabrera (Uru) Movistar 0:22:11 91 Didier Sastoque (Col) Idrd-Liga De Ciclismo De Bogota-Formesan 0:22:14 92 Jairo Perez (Col) Empresa De Energia Boyaca Ebsa 0:22:27 93 Geovanny Chacon (Col) Redetrans-Supergiros-Indervalle-Emcali 0:23:43 94 Cristian Talero (Col) Empresa De Energia Boyaca Ebsa 0:24:04 95 Fredy Excelino Gonzalez (Col) Movistar 96 Willinton Bustamante (Col) Fuerzas Armadas-Ejercito Nacional 0:24:54 97 Jaime Morales (Col) Empresa De Energia Boyaca Ebsa 0:24:57 98 Luis Fernando Macias (Mex) Movistar 0:26:37 99 Jorge Humberto Martinez (Col) Redetrans-Supergiros-Indervalle-Emcali 0:28:24 100 Omar Mendoza (Col) Idrd-Liga De Ciclismo De Bogota-Formesan 0:28:29 101 Edwin Orozco (Col) Grupo Elite El Mago Editores 0:28:39 102 Jose Daniel Rincon (Col) Boyaca Orgullo De America Loteria De Boyaca 0:28:43 103 Wilmar Ferney Baena (Col) Grupo Elite El Mago Editores 0:31:04 104 Raul Saiz (Col) Indeportes Cundinmarca-Chia-Cota 0:31:54 105 Carlos Ospina (Col) Gobernacion De Antioquia-Indeportes Antioquia 0:32:11 106 Alexander Rojas (Col) Formesan-Panachi-Indersantander-Essa 0:32:14 107 Fader Andres Ardila (Col) Grupo Elite El Mago Editores 0:32:18 108 Oscar Aya (Col) Indeportes Cundinmarca-Chia-Cota 0:34:05 109 Edison Rodrigo Mahecha (Col) Gobernacion De Boyaca-Policia Nacional 0:34:51 110 Wilson Zambrano (Col) Formesan-Panachi-Indersantander-Essa 0:35:14 111 Juan Pablo Villegas (Col) Colombia Es Pasion 0:35:36 112 Jefferson Vargas (Col) Redetrans-Supergiros-Indervalle-Emcali 0:35:37 113 Luis Mertinez (Col) Empresa De Energia Boyaca Ebsa 0:36:12 114 Fabian Sanchez (Col) Fuerzas Armadas-Ejercito Nacional 0:36:14 115 Flower Peña (Col) Gobernacion De Boyaca-Policia Nacional 0:38:21 116 Rolando Trujillo (Col) Mineralex 0:38:52 117 Freddy Alvarez (Col) Fuerzas Armadas-Ejercito Nacional 0:39:39 118 Gustavo Ramirez (Col) Fuerzas Armadas-Ejercito Nacional 0:39:49 119 Jose Ibañez (Col) Gobernacion De Boyaca-Policia Nacional 0:40:40 120 Jhon Fredy Garcia (Col) Redetrans-Supergiros-Indervalle-Emcali 0:41:11 121 Hebert Gutierrez (Col) Redetrans-Supergiros-Indervalle-Emcali 0:41:31 122 Miguel Cendales (Col) Idrd-Liga De Ciclismo De Bogota-Formesan 0:42:03 123 Lorenzo Arguello (Col) Gobernacion De Boyaca-Policia Nacional 0:43:26 124 Remberto Jaramillo (Col) Formesan-Panachi-Indersantander-Essa 0:47:32 125 Edwin Sandoval (Col) Formesan-Panachi-Indersantander-Essa 0:47:46 126 Duvan Agudelo (Col) Redetrans-Supergiros-Indervalle-Emcali 0:48:22 127 Jhon Gonzalez (Col) Fuerzas Armadas-Ejercito Nacional 0:49:15 128 Alexander Gonzalez (Col) Formesan-Panachi-Indersantander-Essa 0:49:42 129 Gerardo Rodriguez (Col) Indeportes Cundinmarca-Chia-Cota 0:50:42 130 Daniel Balsero (Col) Indeportes Cundinmarca-Chia-Cota 0:51:18 131 Yerson Sanchez (Col) Indeportes Cundinmarca-Chia-Cota 0:51:39 132 Darwin Gonzalez (Col) Gobernacion De Boyaca-Policia Nacional 0:51:50 133 Deivi Rubio (Col) Fuerzas Armadas-Ejercito Nacional 0:53:13 134 Manuel Martinez (Col) Mineralex 0:55:22 135 Marvin Vargas (Col) Fuerzas Armadas-Ejercito Nacional 0:55:42 136 Camilo Castelblanco (Col) Indeportes Cundinmarca-Chia-Cota 0:56:25 137 Freddy Ortega (Col) Fuerzas Armadas-Ejercito Nacional 0:57:44 138 Jhon Fredy Parra (Col) Gobernacion De Antioquia-Indeportes Antioquia 1:01:56 139 Cesar Bernal (Col) Indeportes Cundinmarca-Chia-Cota 1:05:26

Points classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Walter Pedraza (Col) Epm-Une 35 pts 2 Juan Alejandr Garcia (Col) GW Shimano-Chec-Edeq-Envia 32 3 Adwin Arnulfo Parra (Col) Boyaca Orgullo De America Loteria De Boyaca 28 4 Wilson Marentes (Col) Formesan-Panachi-Indersantander-Essa 28 5 Byron Patricio Guama (Ecu) Movistar 25 6 Oscar Sevilla (Esp) Gobernacion De Antioquia-Indeportes Antioquia 25 7 Jefrey Romero (Col) Boyaca Orgullo De America Loteria De Boyaca 25 8 Julian Atehortua (Col) Grupo Elite El Mago Editores 20 9 Felix Rafael Cardenas (Col) GW Shimano-Chec-Edeq-Envia 18 10 Sergio Luis Henao (Col) Gobernacion De Antioquia-Indeportes Antioquia 16 11 Robinson Eduardo Chalapud (Col) Colombia Es Pasion 16 12 Wilmar Jahir Erez (Col) Colombia Es Pasion 16 13 Julian Rodas (Col) Gobernacion De Antioquia-Indeportes Antioquia 14 14 Juan Pablo Suarez (Col) Epm-Une 14 15 Juan Carlos Lopez (Col) Idrd-Liga De Ciclismo De Bogota-Formesan 14 16 Hernan Dario Muñoz (Col) Movistar 12 17 Leonardo Rodriguez (Col) Fuerzas Armadas-Ejercito Nacional 12 18 Freddy Piamonte (Col) Epm-Une 10 19 Camilo Castiblanco (Col) Empresa De Energia Boyaca Ebsa 10 20 Jaime Castañeda (Col) Epm-Une 9 21 Danny Osorio (Col) Formesan-Panachi-Indersantander-Essa 8 22 Gregory Joel Brenes (Crc) Movistar 7 23 Juan Pablo Magallanez (Mex) Movistar 6 24 Marlon Perez (Col) GW Shimano-Chec-Edeq-Envia 5 25 Jarlinson Pantano (Col) Colombia Es Pasion 5 26 Camilo Andres Gomez (Col) GW Shimano-Chec-Edeq-Envia 4 27 Didier Sastoque (Col) Idrd-Liga De Ciclismo De Bogota-Formesan 4 28 Nairo Alexander Quintana (Col) Colombia Es Pasion 3 29 Giovanni Manuel Baez (Col) Epm-Une 2 30 Juan Pablo Wilches (Col) Idrd-Liga De Ciclismo De Bogota-Formesan 1 31 Javier Gonzalez (Col) Epm-Une 1 32 Jhon Fredy Garcia (Col) Redetrans-Supergiros-Indervalle-Emcali 1

Mountains classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Miguel Niño (Col) Empresa De Energia Boyaca Ebsa 25 pts 2 Edgar Alonso Fonseca (Col) Boyaca Orgullo De America Loteria De Boyaca 25 3 Walter Pedraza (Col) Epm-Une 18 4 Adwin Arnulfo Parra (Col) Boyaca Orgullo De America Loteria De Boyaca 17 5 Ramiro Cabrera (Uru) Movistar 16 6 Juan Alejandr Garcia (Col) GW Shimano-Chec-Edeq-Envia 13 7 Luis Peña (Col) Mineralex 13 8 Willinton Bustamante (Col) Fuerzas Armadas-Ejercito Nacional 11 9 Jorge Humberto Martinez (Col) Redetrans-Supergiros-Indervalle-Emcali 10 10 Julian Rodas (Col) Gobernacion De Antioquia-Indeportes Antioquia 8 11 German Leon (Col) Mineralex 8 12 Robinson Eduardo Chalapud (Col) Colombia Es Pasion 6 13 Luis Fernando Camargo (Col) Boyaca Orgullo De America Loteria De Boyaca 6 14 Sergio Luis Henao (Col) Gobernacion De Antioquia-Indeportes Antioquia 3 15 Fabio Montenegro (Col) Formesan-Panachi-Indersantander-Essa 3 16 Hernan Dario Muñoz (Col) Movistar 3 17 Miguel Cendales (Col) Idrd-Liga De Ciclismo De Bogota-Formesan 3 18 Nairo Alexander Quintana (Col) Colombia Es Pasion 2 19 Freddy Piamonte (Col) Epm-Une 2 20 Giovanni Manuel Baez (Col) Epm-Une 1 21 Oscar Soliz (Bol) Movistar 1

Sprint classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Jefferson Vargas (Col) Redetrans-Supergiros-Indervalle-Emcali 15 pts 2 Juan Alejandr Garcia (Col) GW Shimano-Chec-Edeq-Envia 14 3 Felix Rafael Cardenas (Col) GW Shimano-Chec-Edeq-Envia 12 4 Jorge Humberto Martinez (Col) Redetrans-Supergiros-Indervalle-Emcali 12 5 Remberto Jaramillo (Col) Formesan-Panachi-Indersantander-Essa 11 6 Carlos Ospina (Col) Gobernacion De Antioquia-Indeportes Antioquia 8 7 Julian Rodas (Col) Gobernacion De Antioquia-Indeportes Antioquia 6 8 Alvaro Montoya (Col) Redetrans-Supergiros-Indervalle-Emcali 5 9 Willinton Bustamante (Col) Fuerzas Armadas-Ejercito Nacional 5 10 Adwin Arnulfo Parra (Col) Boyaca Orgullo De America Loteria De Boyaca 3 11 Marlon Perez (Col) GW Shimano-Chec-Edeq-Envia 2 12 Freddy Piamonte (Col) Epm-Une 2 13 Luis Mertinez (Col) Empresa De Energia Boyaca Ebsa 2 14 Robinson Eduardo Chalapud (Col) Colombia Es Pasion 1 15 Edison Rodrigo Mahecha (Col) Gobernacion De Boyaca-Policia Nacional 1