Image 1 of 14 Jaime Castaneda (EPM-UNE) won stage two. (Image credit: Luis Barbosa) Image 2 of 14 Oscar Sevilla is the new leader of the Vuelta a Colombia. (Image credit: Luis Barbosa) Image 3 of 14 The leading group early in the second stage. (Image credit: Luis Barbosa) Image 4 of 14 The break had some solid firepower in it. (Image credit: Luis Barbosa) Image 5 of 14 A couple of the big teams were represented in the break. (Image credit: Luis Barbosa) Image 6 of 14 As usual the locals were out in force to celebrate the race's passing through. (Image credit: Luis Barbosa) Image 7 of 14 Felix Cardenas (l) rides next to Oscar Sevilla. (Image credit: Luis Barbosa) Image 8 of 14 Camilo Gomez (GW Shimano-Chec-Edec-Envia) works hard in the break. (Image credit: Luis Barbosa) Image 9 of 14 Race leader Sergio Luis Henao rides between Carlos Betancourt and Oscar Sevilla. (Image credit: Luis Barbosa) Image 10 of 14 Jeferson Vargas goes it alone. (Image credit: Luis Barbosa) Image 11 of 14 Sergio Luis Henao leads Oscar Sevilla during stage two. (Image credit: Luis Barbosa) Image 12 of 14 Oscar Sevilla speaks with the press. (Image credit: Luis Barbosa) Image 13 of 14 Oscar Solis and Alejandro Serna on the attack. (Image credit: Luis Barbosa) Image 14 of 14 A curious onlooker observes the break during stage 2. (Image credit: Luis Barbosa)

Race directors promised a rarity for the Vuelta a Colombia, a bunch sprint, and on Monday's 168km stage two from Rio Negro to the steamy Puerto Boyaca they fulfilled their promise, with EPM-UNE's Jaime Castañeda besting Indeportes-Antioquia's Óscar Sevilla and GW-Shimano's Marlon Perez for the victory.

Sevilla, however, won't be worrying too much about losing the sprint as the Spanish rider moved into first place in the general classification ahead of his teammates, Sergio Luis Henao and Jannier Acevedo, respectively. Indeportes-Antioquia leads the team classification and the first nine spots on general classification, with Castañeda securing a spot for EPM-UNE in tenth.

"I'm very happy and content to have this result," Sevilla said. "Castañeda is very crazy and he cut into my line. I thought I was going to go down."

Things did not go as well for reigning Vuelta champ Jose Rujano who punctured less then three kilometres from the stage finish and rolled in well after the main pack. The Venezuelan Rujano did not have his best outing with two punctures on the day causing him to constantly play catch up with the peloton.

The stage started under partly cloudy skies when the peloton rolled out of Rio Negro and almost immediately came under attack from breakaways. A breakaway of four riders hit the first categorized climb of this year's Vuelta, the category three Alto Bonito, about 17km into the stage, with GW Shimano's Jaime Vegara taking the first mountain prize.

The peloton reeled in the first breakaway fairly quickly and for much of the day stayed together as it rolled past the strange juxtaposition of solders clad in fatigues and carrying assault weapons and bunches of uniformed, screaming school children who line much of the roads during the Vuelta a Colombia.

However, by the time the race reached the base of the day's final climb, the category three Alto Monteloro, the pack began to unravel and a group of seven riders broke away that included Vegara and the Bolivian Oscar Solis of the EBSA team.

As the temperatures rose on the last climb of the day, some big names in Colombian cycling dropped off the back including Victor Hugo Peña, Marlon Perez and Carlos Betancourt. Luckily for Betancourt and Perez, they caught back up as the peloton reformed on the descent with Betancourt taking fourth in the day's first intermediate sprint and Perez finishing third in the stage.

First in the intermediate sprint was GW Shimano's Camilo Gomez, who broke away from the peloton and by the time the race passed Hacienda Napoles, the former residence of infamous drug lord Pablo Escobar, and crossed over the Magdalena River into Boyaca, he had amassed a three-minute gap over the field. Gomez won both of the day's sprints and sits atop the sprint competition.

But three minutes was not enough time on the flat final 10 kilometers for Gomez to take the stage. He was swept up before the race hit the final straight into Puerto Boyaca, where after some jostling Castañeda outsprinted Sevilla and Henao by over a bike length.

Tuesday's 191km stage three from Puerto Boyaca to Barrancabermeja will be a scorcher as the peloton races through the lowlands of a Boyaca. Racing will be even more suited to the sprinters, with no categorized climbs and three sprints throughout the stage. Look for another bunch sprint before the race heads into the mountains later in the week.

Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Jaime Castañeda (Col) EPM-UNE 3:59:55 2 Oscar Sevilla (Spa) Ind Ant-Idea-Fla-Lot De Medellin 3 Marlon Perez (Col) GW Shimano-Chec-Edec-Envia 4 Sergio Luis Henao (Col) Ind Ant-Idea-Fla-Lot De Medellin 5 Edgar Fonseca (Col) Loteria de Boyaca 6 Edson Calderon (Col) Fuerzas Armadas-Ejercito Nacional 7 Wilson Marentes (Col) Nectar de Cundi/Marca-Coldeportes-Pintu Bler 8 Juan Pablo Forero (Col) Col es Pasion Café De Colombia 472 9 Jannier Acevedo (Col) Ind Ant-Idea-Fla-Lot De Medellin 10 Felix Cardenas (Col) GW Shimano-Chec-Edec-Envia 11 Libardo Niño (Col) Empresa de Energia de Boyaca Ebsa 12 Elder Herrera (Col) Formesan-Panachi-Inder Santander 13 Juan Diego Ramirez (Col) Super Giros 14 Juan Alejandro Garcia (Col) GW Shimano-Chec-Edec-Envia 15 Jhon Agudelo (Col) Super Giros 16 Manuel Medina (Ven) Loteria de Boyaca 17 Diego Calderon (Col) Nectar de Cundi/Marca-Coldeportes-Pintu Bler 18 Jose Alarcon (Ven) Loteria de Boyaca 19 Julian Atehortua (Col) Ind Ant-Idea-Fla-Lot De Medellin 20 Jorge Duarte (Col) Formesan-Panachi-Inder Santander 21 Juan Pablo Suarez (Col) EPM-UNE 22 Luis Felipe Laverde (Col) Col es Pasion Café De Colombia 472 23 Edwin Parra (Col) Boyaca Orgullo de America 24 Remberto Jaramillo (Col) Formesan-Panachi-Inder Santander 25 Mauricio Casas (Col) Boyaca Orgullo de America 26 Stiber Ortiz (Col) EPM-UNE 27 Fabio Avendaño (Col) Fuerzas Armadas-Ejercito Nacional 28 Francisco Colorado (Col) EPM-UNE 29 Juan Pablo Villegas (Col) GW Shimano-Chec-Edec-Envia 30 Freddy Gonzalez (Col) Nectar de Cundi/Marca-Coldeportes-Pintu Bler 31 Jesus David Castaño (Col) Fuerzas Armadas-Ejercito Nacional 32 Darwin Atapuma (Col) Col es Pasion Café De Colombia 472 33 Jonathan Camargo (Ven) Loteria de Boyaca 34 Rodolfo Torres (Col) Boyaca Orgullo de America 35 Jairo Perez (Col) Empresa de Energia de Boyaca Ebsa 36 Jair Perez (Col) Empresa de Energia de Boyaca Ebsa 37 Fredy Piamonte (Col) EPM-UNE 38 Alvaro Montoya (Col) Super Giros 39 Noel Vasquez (Ven) Loteria de Boyaca 40 Dalivier Ospina (Col) Col es Pasion Café De Colombia 472 41 Alvaro Gomez (Col) Nectar de Cundi/Marca-Coldeportes-Pintu Bler 42 Oscar Solis (Bol) Empresa de Energia de Boyaca Ebsa 43 Juan Carlos Lopez (Col) Ind Ant-Idea-Fla-Lot De Medellin 44 Carlos Betancourt (Col) Ind Ant-Idea-Fla-Lot De Medellin 45 Ivan Parra (Col) GW Shimano-Chec-Edec-Envia 46 Samuel Cabrera (Col) IMRD Cota-Flejes Bonelo 47 Mauricio Ortega (Col) EPM-UNE 48 Robinson Chalapud (Col) Col es Pasion Café De Colombia 472 49 John Martinez (Col) Col es Pasion Café De Colombia 472 50 Freddy Montaña (Col) Boyaca Orgullo de America 51 Richard Velandia (Col) Fuerzas Armadas-Ejercito Nacional 52 Uberlino Mesa (Col) Boyaca Orgullo de America 53 Giovanni Baez (Col) EPM-UNE 54 Alex Cano (Col) Col es Pasion Café De Colombia 472 55 Geovanni Chacon (Col) GW Shimano-Chec-Edec-Envia 56 Fabio Duarte (Col) Col es Pasion Café De Colombia 472 57 Leonardo Rodriguez (Col) Fuerzas Armadas-Ejercito Nacional 58 Rafael Montiel (Col) Ind Ant-Idea-Fla-Lot De Medellin 59 Hebert Gutierrez (Col) Super Giros 60 Jose Castelblanco (Col) Nectar de Cundi/Marca-Coldeportes-Pintu Bler 61 Javier Gonzalez (Col) EPM-UNE 62 Jaime Suaza (Col) GW Shimano-Chec-Edec-Envia 63 Aldo Valero (Col) Loteria de Boyaca 64 Hernan Buenahora (Col) Formesan-Panachi-Inder Santander 65 Michae Rodriguez (Col) Boyaca Orgullo de America 66 Gregorio Ladino (Col) Boyaca Orgullo de America 67 Victor Hugo Gonzalez (Col) Nectar de Cundi/Marca-Coldeportes-Pintu Bler 68 Alejandro Serna (Col) Formesan-Panachi-Inder Santander 69 Willinton Bustamante (Col) Fuerzas Armadas-Ejercito Nacional 70 Julian Rodas (Col) Ind Ant-Idea-Fla-Lot De Medellin 71 John Freddy Parra (Col) Ind Ant-Idea-Fla-Lot De Medellin 72 Daniel Rincon (Col) Loteria de Boyaca 73 Wilson Zambrano (Col) Formesan-Panachi-Inder Santander 74 Camilo Gomez (Col) GW Shimano-Chec-Edec-Envia 75 Wilson Cepeda (Col) Empresa de Energia de Boyaca Ebsa 76 Alejandro Ramirez (Col) Ind Ant-Idea-Fla-Lot De Medellin 77 Victor Niño (Col) Empresa de Energia de Boyaca Ebsa 78 Rafael Infantino (Col) EPM-UNE 79 Jorge Martinez (Col) EPM-UNE 80 Fernando Camargo (Col) Boyaca Orgullo de America 81 Graciano Fonseca (Col) Loteria de Boyaca 82 Gerardo Rodriguez (Col) Fuerzas Armadas-Ejercito Nacional 83 Yerson Sanchez (Col) IMRD Cota-Flejes Bonelo 84 Jaime Vergara (Col) GW Shimano-Chec-Edec-Envia 85 Victor Hugo Peña (Col) Col es Pasion Café De Colombia 472 86 Mauricio Neisa (Col) Loteria de Boyaca 87 Alexis Camacho (Col) Empresa de Energia de Boyaca Ebsa 88 Edwin Orozco (Col) GW Shimano-Chec-Edec-Envia 89 Santiago Ojeda (Col) Empresa de Energia de Boyaca Ebsa 90 Fabio Montenegro (Col) Nectar de Cundi/Marca-Coldeportes-Pintu Bler 91 Jose Rujano (Ven) Loteria de Boyaca 92 Wilson Lopez (Col) Fuerzas Armadas-Ejercito Nacional 0:12:35 93 Alexander Rojas (Col) Formesan-Panachi-Inder Santander 94 Israel Ochoa (Col) Boyaca Orgullo de America 95 Deivis Rubio (Col) Fuerzas Armadas-Ejercito Nacional 96 Giovanni Balsero (Col) Nectar de Cundi/Marca-Coldeportes-Pintu Bler 97 Gustavo Ramirez (Col) Fuerzas Armadas-Ejercito Nacional 98 Miguel Niño (Col) Empresa de Energia de Boyaca Ebsa 99 Lorenzo Arguello (Col) Formesan-Panachi-Inder Santander 100 Emiro Matta (Col) Boyaca Orgullo de America 101 Alvaro Saiz (Col) IMRD Cota-Flejes Bonelo 102 Edwin Sandoval (Col) Super Giros 103 Felipe Galvis (Col) IMRD Cota-Flejes Bonelo 104 Diego Quintero (Col) Nectar de Cundi/Marca-Coldeportes-Pintu Bler 105 Jhon Henao (Col) Super Giros 106 William Muñoz (Col) Col es Pasion Café De Colombia 472 107 Olmedo Capacho (Col) Formesan-Panachi-Inder Santander 108 Julian Lopez (Col) Super Giros 109 Jhonatan Jimenez (Col) Formesan-Panachi-Inder Santander 110 Alexander Roa (Col) Nectar de Cundi/Marca-Coldeportes-Pintu Bler 111 Carlos Alzate (Col) Super Giros 0:27:02 112 Alexander Gonzalez (Col) Super Giros 113 Jefferson Vargas (Col) Super Giros 114 Ricardo Alfonso (Col) IMRD Cota-Flejes Bonelo 115 Fabio Paez (Col) IMRD Cota-Flejes Bonelo 0:35:39 116 Edwin Lancheros (Col) IMRD Cota-Flejes Bonelo 0:35:55 HD Daniel Balsero (Col) IMRD Cota-Flejes Bonelo 0:43:25 HD Jose David Romero (Col) IMRD Cota-Flejes Bonelo HD Wilmar Ruano (Col) IMRD Cota-Flejes Bonelo 0:43:35

GPM 1: Alto Bonito De 3 Ctg Km 17.6 # Rider Name (Country) Team Result 1 Jaime Vergara (Col) GW Shimano-Chec-Edec-Envia 5 pts 2 Jonathan Camargo (Ven) Loteria de Boyaca 4 3 Samuel Cabrera (Col) IMRD Cota-Flejes Bonelo 3 4 Remberto Jaramillo (Col) Formesan-Panachi-Inder Santander 2 5 Edwin Sandoval (Col) Super Giros 1

GPM 2: Alto De La Torre De 3 Ctg Km 64.9 # Rider Name (Country) Team Result 1 Jaime Vergara (Col) GW Shimano-Chec-Edec-Envia 5 pts 2 Alejandro Serna (Col) Formesan-Panachi-Inder Santander 4 3 Oscar Solis (Bol) Empresa de Energia de Boyaca Ebsa 3 4 Fabio Montenegro (Col) Nectar de Cundi/Marca-Coldeportes-Pintu Bler 2 5 Mauricio Casas (Col) Boyaca Orgullo de America 1

GPM 3: Alto De Monteloro De 3 Ctg Km 92. # Rider Name (Country) Team Result 1 Oscar Solis (Bol) Empresa de Energia de Boyaca Ebsa 5 pts 2 Alejandro Serna (Col) Formesan-Panachi-Inder Santander 4 3 Jaime Vergara (Col) GW Shimano-Chec-Edec-Envia 3 4 Fabio Montenegro (Col) Nectar de Cundi/Marca-Coldeportes-Pintu Bler 2 5 Stiber Ortiz (Col) EPM-UNE 1

Meta Volante 1: Los Colores Km 115 # Rider Name (Country) Team Result 1 Camilo Gomez (Col) GW Shimano-Chec-Edec-Envia 5 pts 2 Felix Cardenas (Col) GW Shimano-Chec-Edec-Envia 3 3 Darwin Atapuma (Col) Col es Pasion Café De Colombia 472 2 4 Carlos Betancourt (Col) Ind Ant-Idea-Fla-Lot De Medellin 1

Meta Volante 2: Estacion Texaco Km 142 # Rider Name (Country) Team Result 1 Camilo Gomez (Col) GW Shimano-Chec-Edec-Envia 5 pts 2 Oscar Sevilla (Spa) Ind Ant-Idea-Fla-Lot De Medellin 3 3 Felix Cardenas (Col) GW Shimano-Chec-Edec-Envia 2 4 Jaime Suaza (Col) GW Shimano-Chec-Edec-Envia 1

Points - finish # Rider Name (Country) Team Result 1 Jaime Castañeda (Col) EPM-UNE 25 pts 2 Oscar Sevilla (Spa) Ind Ant-Idea-Fla-Lot De Medellin 20 3 Marlon Perez (Col) GW Shimano-Chec-Edec-Envia 16 4 Sergio Luis Henao (Col) Ind Ant-Idea-Fla-Lot De Medellin 14 5 Edgar Fonseca (Col) Loteria de Boyaca 12 6 Edson Calderon (Col) Fuerzas Armadas-Ejercito Nacional 10 7 Wilson Marentes (Col) Nectar de Cundi/Marca-Coldeportes-Pintu Bler 9 8 Juan Pablo Forero (Col) Col es Pasion Café De Colombia 472 8 9 Jannier Acevedo (Col) Ind Ant-Idea-Fla-Lot De Medellin 7 10 Felix Cardenas (Col) GW Shimano-Chec-Edec-Envia 6 11 Libardo Niño (Col) Empresa de Energia de Boyaca Ebsa 5 12 Elder Herrera (Col) Formesan-Panachi-Inder Santander 4 13 Juan Diego Ramirez (Col) Super Giros 3 14 Juan Alejandro Garcia (Col) GW Shimano-Chec-Edec-Envia 2 15 Jhon Agudelo (Col) Super Giros 1

General classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Oscar Sevilla (Spa) Ind Ant-Idea-Fla-Lot De Medellin 4:23:11 2 Sergio Luis Henao (Col) Ind Ant-Idea-Fla-Lot De Medellin 0:00:08 3 Jannier Acevedo (Col) Ind Ant-Idea-Fla-Lot De Medellin 4 Julian Atehortua (Col) Ind Ant-Idea-Fla-Lot De Medellin 5 Juan Carlos Lopez (Col) Ind Ant-Idea-Fla-Lot De Medellin 6 Carlos Betancourt (Col) Ind Ant-Idea-Fla-Lot De Medellin 7 Julian Rodas (Col) Ind Ant-Idea-Fla-Lot De Medellin 8 John Freddy Parra (Col) Ind Ant-Idea-Fla-Lot De Medellin 9 Rafael Montiel (Col) Ind Ant-Idea-Fla-Lot De Medellin 0:00:31 10 Jaime Castañeda (Col) EPM-UNE 0:00:35 11 Juan Pablo Forero (Col) Col es Pasion Café De Colombia 472 0:00:37 12 Luis Felipe Laverde (Col) Col es Pasion Café De Colombia 472 13 Darwin Atapuma (Col) Col es Pasion Café De Colombia 472 14 Robinson Chalapud (Col) Col es Pasion Café De Colombia 472 15 John Martinez (Col) Col es Pasion Café De Colombia 472 16 Alex Cano (Col) Col es Pasion Café De Colombia 472 17 Fabio Duarte (Col) Col es Pasion Café De Colombia 472 18 Victor Hugo Peña (Col) Col es Pasion Café De Colombia 472 19 Marlon Perez (Col) GW Shimano-Chec-Edec-Envia 0:00:40 20 Camilo Gomez (Col) GW Shimano-Chec-Edec-Envia 0:00:41 21 Felix Cardenas (Col) GW Shimano-Chec-Edec-Envia 0:00:43 22 Juan Alejandro Garcia (Col) GW Shimano-Chec-Edec-Envia 0:00:44 23 Juan Pablo Villegas (Col) GW Shimano-Chec-Edec-Envia 24 Ivan Parra (Col) GW Shimano-Chec-Edec-Envia 25 Jaime Suaza (Col) GW Shimano-Chec-Edec-Envia 26 Jaime Vergara (Col) GW Shimano-Chec-Edec-Envia 27 Edwin Orozco (Col) GW Shimano-Chec-Edec-Envia 28 Juan Pablo Suarez (Col) EPM-UNE 0:00:45 29 Francisco Colorado (Col) EPM-UNE 30 Stiber Ortiz (Col) EPM-UNE 31 Fredy Piamonte (Col) EPM-UNE 32 Mauricio Ortega (Col) EPM-UNE 33 Giovanni Baez (Col) EPM-UNE 34 Javier Gonzalez (Col) EPM-UNE 35 Rafael Infantino (Col) EPM-UNE 36 Jorge Martinez (Col) EPM-UNE 37 Libardo Niño (Col) Empresa de Energia de Boyaca Ebsa 0:00:56 38 Jairo Perez (Col) Empresa de Energia de Boyaca Ebsa 39 Wilson Cepeda (Col) Empresa de Energia de Boyaca Ebsa 40 Victor Niño (Col) Empresa de Energia de Boyaca Ebsa 41 Alexis Camacho (Col) Empresa de Energia de Boyaca Ebsa 42 Dalivier Ospina (Col) Col es Pasion Café De Colombia 472 0:00:58 43 Alejandro Ramirez (Col) Ind Ant-Idea-Fla-Lot De Medellin 0:01:06 44 Edwin Parra (Col) Boyaca Orgullo de America 0:01:07 45 Mauricio Casas (Col) Boyaca Orgullo de America 46 Rodolfo Torres (Col) Boyaca Orgullo de America 47 Uberlino Mesa (Col) Boyaca Orgullo de America 48 Freddy Montaña (Col) Boyaca Orgullo de America 49 Michae Rodriguez (Col) Boyaca Orgullo de America 50 Gregorio Ladino (Col) Boyaca Orgullo de America 51 Oscar Solis (Bol) Empresa de Energia de Boyaca Ebsa 0:01:15 52 Juan Diego Ramirez (Col) Super Giros 0:01:23 53 Alvaro Montoya (Col) Super Giros 54 Hebert Gutierrez (Col) Super Giros 55 Edgar Fonseca (Col) Loteria de Boyaca 0:01:38 56 Jose Alarcon (Ven) Loteria de Boyaca 57 Manuel Medina (Ven) Loteria de Boyaca 58 Aldo Valero (Col) Loteria de Boyaca 59 Daniel Rincon (Col) Loteria de Boyaca 60 Graciano Fonseca (Col) Loteria de Boyaca 61 Mauricio Neisa (Col) Loteria de Boyaca 62 Jose Rujano (Ven) Loteria de Boyaca 63 Noel Vasquez (Ven) Loteria de Boyaca 0:01:41 64 Wilson Marentes (Col) Nectar de Cundi/Marca-Coldeportes-Pintu Bler 0:01:51 65 Diego Calderon (Col) Nectar de Cundi/Marca-Coldeportes-Pintu Bler 66 Freddy Gonzalez (Col) Nectar de Cundi/Marca-Coldeportes-Pintu Bler 67 Alvaro Gomez (Col) Nectar de Cundi/Marca-Coldeportes-Pintu Bler 68 Jose Castelblanco (Col) Nectar de Cundi/Marca-Coldeportes-Pintu Bler 69 Victor Hugo Gonzalez (Col) Nectar de Cundi/Marca-Coldeportes-Pintu Bler 70 Geovanni Chacon (Col) GW Shimano-Chec-Edec-Envia 0:01:52 71 Elder Herrera (Col) Formesan-Panachi-Inder Santander 0:02:18 72 Jorge Duarte (Col) Formesan-Panachi-Inder Santander 73 Remberto Jaramillo (Col) Formesan-Panachi-Inder Santander 74 Hernan Buenahora (Col) Formesan-Panachi-Inder Santander 75 Alejandro Serna (Col) Formesan-Panachi-Inder Santander 76 Edson Calderon (Col) Fuerzas Armadas-Ejercito Nacional 0:02:32 77 Jhon Agudelo (Col) Super Giros 78 Fabio Avendaño (Col) Fuerzas Armadas-Ejercito Nacional 79 Jesus David Castaño (Col) Fuerzas Armadas-Ejercito Nacional 80 Leonardo Rodriguez (Col) Fuerzas Armadas-Ejercito Nacional 81 Willinton Bustamante (Col) Fuerzas Armadas-Ejercito Nacional 82 Gerardo Rodriguez (Col) Fuerzas Armadas-Ejercito Nacional 83 Wilson Zambrano (Col) Formesan-Panachi-Inder Santander 0:02:35 84 Fernando Camargo (Col) Boyaca Orgullo de America 0:02:44 85 Jair Perez (Col) Empresa de Energia de Boyaca Ebsa 0:02:53 86 Samuel Cabrera (Col) IMRD Cota-Flejes Bonelo 0:03:10 87 Yerson Sanchez (Col) IMRD Cota-Flejes Bonelo 88 Jonathan Camargo (Ven) Loteria de Boyaca 0:03:45 89 Richard Velandia (Col) Fuerzas Armadas-Ejercito Nacional 0:04:39 90 Santiago Ojeda (Col) Empresa de Energia de Boyaca Ebsa 0:04:58 91 Fabio Montenegro (Col) Nectar de Cundi/Marca-Coldeportes-Pintu Bler 0:05:03 92 William Muñoz (Col) Col es Pasion Café De Colombia 472 0:13:12 93 Miguel Niño (Col) Empresa de Energia de Boyaca Ebsa 0:13:41 94 Israel Ochoa (Col) Boyaca Orgullo de America 0:13:42 95 Jhon Henao (Col) Super Giros 0:13:58 96 Edwin Sandoval (Col) Super Giros 97 Julian Lopez (Col) Super Giros 98 Giovanni Balsero (Col) Nectar de Cundi/Marca-Coldeportes-Pintu Bler 0:14:26 99 Diego Quintero (Col) Nectar de Cundi/Marca-Coldeportes-Pintu Bler 100 Alexander Roa (Col) Nectar de Cundi/Marca-Coldeportes-Pintu Bler 101 Lorenzo Arguello (Col) Formesan-Panachi-Inder Santander 0:14:53 102 Jhonatan Jimenez (Col) Formesan-Panachi-Inder Santander 103 Wilson Lopez (Col) Fuerzas Armadas-Ejercito Nacional 0:15:07 104 Deivis Rubio (Col) Fuerzas Armadas-Ejercito Nacional 105 Gustavo Ramirez (Col) Fuerzas Armadas-Ejercito Nacional 106 Alvaro Saiz (Col) IMRD Cota-Flejes Bonelo 0:15:45 107 Felipe Galvis (Col) IMRD Cota-Flejes Bonelo 108 Emiro Matta (Col) Boyaca Orgullo de America 0:16:18 109 Olmedo Capacho (Col) Formesan-Panachi-Inder Santander 0:16:40 110 Alexander Rojas (Col) Formesan-Panachi-Inder Santander 0:17:30 111 Carlos Alzate (Col) Super Giros 0:28:25 112 Alexander Gonzalez (Col) Super Giros 113 Jefferson Vargas (Col) Super Giros 114 Ricardo Alfonso (Col) IMRD Cota-Flejes Bonelo 0:30:12 115 Fabio Paez (Col) IMRD Cota-Flejes Bonelo 0:38:49 116 Edwin Lancheros (Col) IMRD Cota-Flejes Bonelo 0:39:05

Teams classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Ind Ant-Idea-Fla-Lot De Medellin 13:09:57 2 Col Es Pasion Café De Colombia 472 0:01:27 3 Gw Shiman-Chec-Edec-Envia 0:01:48 4 EPM-UNE 0:01:51 5 Empresa de Energia de Boyaca Ebsa 0:02:24 6 Boyaca Orgullo De America 0:02:57 7 Super Giros 0:03:45 8 Loteria De Boyaca 0:04:30 9 Nectar de Cundi/Marca-Coldeportes-Pintu Bler 0:05:09 10 Formesan-Panachi-Inder Santander 0:06:30 11 Fuerzas Armadas-Ejercito Nacional 0:07:12

Points classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Jaime Castañeda (Col) EPM-UNE 25 pts 2 Oscar Sevilla (Spa) Ind Ant-Idea-Fla-Lot De Medellin 20 3 Marlon Perez (Col) GW Shimano-Chec-Edec-Envia 16 4 Sergio Luis Henao (Col) Ind Ant-Idea-Fla-Lot De Medellin 14 5 Edgar Fonseca (Col) Loteria de Boyaca 12 6 Edson Calderon (Col) Fuerzas Armadas-Ejercito Nacional 10 7 Wilson Marentes (Col) Nectar de Cundi/Marca-Coldeportes-Pintu Bler 9 8 Juan Pablo Forero (Col) Col es Pasion Café De Colombia 472 8 9 Jannier Acevedo (Col) Ind Ant-Idea-Fla-Lot De Medellin 7 10 Felix Cardenas (Col) GW Shimano-Chec-Edec-Envia 6 11 Libardo Niño (Col) Empresa de Energia de Boyaca Ebsa 5 12 Elder Herrera (Col) Formesan-Panachi-Inder Santander 4 13 Juan Diego Ramirez (Col) Super Giros 3 14 Juan Alejandro Garcia (Col) GW Shimano-Chec-Edec-Envia 2 15 Jhon Agudelo (Col) Super Giros 1

Mountains classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Jaime Vergara (Col) GW Shimano-Chec-Edec-Envia 13 pts 2 Oscar Solis (Bol) Empresa de Energia de Boyaca Ebsa 8 3 Alejandro Serna (Col) Formesan-Panachi-Inder Santander 8 4 Jonathan Camargo (Ven) Loteria de Boyaca 4 5 Fabio Montenegro (Col) Nectar de Cundi/Marca-Coldeportes-Pintu Bler 4 6 Samuel Cabrera (Col) IMRD Cota-Flejes Bonelo 3 7 Remberto Jaramillo (Col) Formesan-Panachi-Inder Santander 2 8 Stiber Ortiz (Col) EPM-UNE 1 9 Mauricio Casas (Col) Boyaca Orgullo de America 1 10 Edwin Sandoval (Col) Super Giros 1