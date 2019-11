Image 1 of 25 Alberto Contador (Saxo Bank Sungard) meets the press in Murica (Image credit: Rafa Gómez) Image 2 of 25 Alberto Contador (Saxo Bank Sungard) (Image credit: Rafa Gómez) Image 3 of 25 Alberto Contador (Saxo Bank Sungard) and Denis Menchov (Geox-TMC) go head to head (Image credit: Rafa Gómez) Image 4 of 25 Alberto Contador (Saxo Bank Sungard) attacks on the final climb (Image credit: Rafa Gómez) Image 5 of 25 Alberto Contador (Saxo Bank Sungard) takes his first win since his protracted doping controversy (Image credit: Rafa Gómez) Image 6 of 25 Alberto Contador (Saxo Bank Sungard) wins stage 2 (Image credit: Rafa Gómez) Image 7 of 25 Alberto Contador (Saxo Bank Sungard) heads to the stage podium (Image credit: Rafa Gómez) Image 8 of 25 Alberto Contador is interviewed after taking the win in Murcia (Image credit: Rafa Gómez) Image 9 of 25 Alberto Contador emphasizes his new team, Saxo Bank Sungard, on the podium in Murcia (Image credit: Rafa Gómez) Image 10 of 25 Jerome Coppel (Saur-Sojasun) (Image credit: Rafa Gómez) Image 11 of 25 Race leader Michael Matthews fights to stay with the race (Image credit: Rafa Gómez) Image 12 of 25 Geox-TMC push the pace heading to the final climb (Image credit: Rafa Gómez) Image 13 of 25 Menchov had his Geox-TMC team at his disposal (Image credit: Rafa Gómez) Image 14 of 25 Saxo Bank Sungard setting up the race for Contador (Image credit: Rafa Gómez) Image 15 of 25 Mauricio Soler (Movistar) on the attack before crashing out on the final descent. (Image credit: Rafa Gómez) Image 16 of 25 The attacks were plentiful, but Geox-TMC made sure none stayed clear. (Image credit: Rafa Gómez) Image 17 of 25 Duarte sets the pace ahead of Contador (Image credit: Rafa Gómez) Image 18 of 25 Alberto Contador showed good form on stage 2 (Image credit: Rafa Gómez) Image 19 of 25 Wout Poels (Vacansoleil) couldn't hold the wheels of the lead group (Image credit: Rafa Gómez) Image 20 of 25 Fabio Duarte works for Geox-TMC teammate Denis Menchov (Image credit: Rafa Gómez) Image 21 of 25 José Herrada Lopez (Caja Rural) (Image credit: Rafa Gómez) Image 22 of 25 Alexandre Geniez (Skil - Shimano) (Image credit: Rafa Gómez) Image 23 of 25 Lars Petter Nordhaug (Sky) (Image credit: Rafa Gómez) Image 24 of 25 Contador leads Menchov, Coppel and Poels (Image credit: Rafa Gómez) Image 25 of 25 Denis Menchov (Geox-TMC) sets the pace in the lead group. (Image credit: Rafa Gómez)

Alberto Contador (Saxo Bank) took his first victory since his return to competitive action on stage two of the Vuelta a Murcia, a race he now leads overall. The Spaniard returned a positive test for Clenbuterol at the 2010 Tour de France but was cleared of wrongdoing by his national federation last month and was allowed to race.

The key moment of a testing stage came on the final climb of the Alto del Collado Bermejo, whose summit came just 8km from the line. Under impetus from Geox-TMC, which impressed in its support of Denis Menchov, the bunch was broken up on the first category climb and eventually a five-man group formed at the head of affairs, containing the Geox pair of Menchov and Fabio Duarte, Wout Poels (Vacansoleil-DCM), the impressive French youngster Jerome Coppel (Saur-Sojasun) and Contador.

A kilometre from the summit, Contador spotted his opportunity and danced clear of his companions. Although Menchov and Coppel battled gamely to keep Contador in the sights, the controversial Spaniard had enough in the tank to hold his slender advantage all the way to the finish line at the Centro de Interpretación de Sierra Espuña and take the win five seconds ahead of Menchov and Coppel. Duarte and Poels lost contact over the top of the climb and rolled in almost half a minute down.

Contador, who may yet face a protracted legal battle to avoid sanction and keep racing, now leads Menchov and Coppel by 5 seconds ahead of Sunday’s final time trial. In spite of a disappointing performance in the Volta ao Algarve’s concluding time trial, the Spaniard appears well-placed to take overall honours.

David Zabriskie (Garmin-Cervélo) was among the day’s main attackers. In the company of Dennis Van Winden (Rabobank), he succeeded in bridging across to an earlier escape by Jose Luis Roldan (Andalucia Caja Granada) and Johannes Frohlinger (Skil-Shimano) but the quartet were shut down by the Euskaltel-Euskadi-led bunch 50km from home.

Laurent Mangel (Saur-Sojasun) and Ion Izagirre (Euskaltel-Euskadi) were the next to try their luck, but they were soon brought to heel by Geox, and the scene was set for Menchov and Contador’s duel.

Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Alberto Contador Velasco (Spa) Saxo Bank Sungard 4:46:57 2 Denis Menchov (Rus) Geox-TMC 0:00:05 3 Jerome Coppel (Fra) Saur - Sojasun 4 Fabio Andres Duarte Arevalo (Col) Geox-TMC 0:00:25 5 Wout Poels (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 0:00:27 6 Alexandre Geniez (Fra) Skil - Shimano 0:00:57 7 Lars Petter Nordhaug (Nor) Sky Procycling 0:01:17 8 Guillaume Levarlet (Fra) Saur - Sojasun 9 Fabrice Jeandesboz (Fra) Saur - Sojasun 10 David Blanco Rodriguez (Spa) Geox-TMC 11 Francisco Perez Sanchez (Spa) Movistar Team 0:01:22 12 Rafael Valls Ferri (Spa) Geox-TMC 0:01:34 13 Vasili Kiryienka (Blr) Movistar Team 0:01:38 14 José Herrada Lopez (Spa) Caja Rural 0:01:40 15 Javier Moreno Bazan (Spa) Caja Rural 0:01:55 16 Daniel Navarro Garcia (Spa) Saxo Bank Sungard 17 Santo Anza (Ita) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 0:02:00 18 Yannick Talabardon (Fra) Saur - Sojasun 0:02:24 19 Jordi Simon (Spa) Spain 20 Maarten De Jonge (Ned) Endura Racing 21 Iker Camano Ortuzar (Spa) Endura Racing 22 Miguel Minguez Ayala (Spa) Euskaltel-Euskadi 23 Michal Golas (Pol) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 24 Marcos Garcia (Spa) KTM - Murcia 0:02:32 25 Thomas Danielson (USA) Team Garmin-Cervelo 0:02:34 26 Rene Mandri (Est) Endura Racing 0:02:44 27 Sergey Firsanov (Rus) Itera - Katusha 0:02:52 28 Charles Wegelius (GBr) UnitedHealthcare Pro Cycling 0:02:54 29 Mirko Selvaggi (Ita) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 30 Vicente David Bernabeu Armengol (Spa) Andalucia Caja Granada 31 Dario David Cioni (Ita) Sky Procycling 32 Peter Stetina (USA) Team Garmin-Cervelo 0:03:20 33 Adrián Palomares Villaplana (Spa) Andalucia Caja Granada 0:03:29 34 Christian Meier (Can) UnitedHealthcare Pro Cycling 0:03:34 35 Tom Jelte Slagter (Ned) Rabobank Cycling Team 0:03:36 36 Carlos Oyarzun (Chi) Movistar Team 0:03:53 37 Martijn Keizer (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 38 Simon Geschke (Ger) Skil - Shimano 39 Samuel Nicolás (Spa) Spain 0:03:55 40 Jaume Rovira Pous (Spa) KTM - Murcia 0:04:18 41 Jose Alberto Benitez Roman (Spa) Andalucia Caja Granada 42 Morris Possoni (Ita) Sky Procycling 0:04:21 43 Ludovic Turpin (Fra) Saur - Sojasun 44 Steven Kruijswijk (Ned) Rabobank Cycling Team 0:04:23 45 Jesús Hernandez Blazquez (Spa) Saxo Bank Sungard 0:04:37 46 Davide Appollonio (Ita) Sky Procycling 0:04:52 47 Salvador Guardiola Tora (Spa) KTM - Murcia 48 Arkaitz Duran Aroca (Spa) Geox-TMC 49 Mikel Nieve Ituralde (Spa) Euskaltel-Euskadi 50 David Clarke (GBr) Endura Racing 0:05:23 51 Imanol Erviti Ollo (Spa) Movistar Team 0:05:26 52 Javier Ramirez Abeja (Spa) Andalucia Caja Granada 53 Alexander Wetterhall (Swe) Endura Racing 54 Alberto Ongarato (Ita) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 55 Carlos Barredo Llamazales (Spa) Rabobank Cycling Team 56 Volodymir Gustov (Ukr) Saxo Bank Sungard 57 Oscar Garcia-Casarrubios Pintor (Spa) KTM - Murcia 58 Hector Gonzalez Baeza (Spa) KTM - Murcia 59 Igor Anton Hernandez (Spa) Euskaltel-Euskadi 60 Iñigo Cuesta (Spa) Caja Rural 61 Rory Sutherland (Aus) UnitedHealthcare Pro Cycling 62 Ruslan Pydgornyy (Ukr) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 0:05:31 63 Rubén Fernández (Spa) Spain 0:06:32 64 Pablo Lechuga Rodriguez (Spa) Andalucia Caja Granada 65 Daniel Martin (Irl) Team Garmin-Cervelo 0:06:53 66 Higinio Fernández (Spa) Caja Rural 67 Roy Curvers (Ned) Skil - Shimano 0:08:04 68 Christian Vande Velde (USA) Team Garmin-Cervelo 69 Christopher Froome (GBr) Sky Procycling 70 Matthieu Sprick (Fra) Skil - Shimano 71 Russell Downing (GBr) Sky Procycling 0:08:26 72 Jaroslaw Marycz (Pol) Saxo Bank Sungard 73 Laurent Mangel (Fra) Saur - Sojasun 0:08:41 74 Paul Poux (Fra) Saur - Sojasun 75 Pascual Orengo Lopez (Spa) Burgos 2016 - Castilla y León 76 Manuele Boaro (Ita) Saxo Bank Sungard 77 Jonas Aaen Jörgensen (Den) Saxo Bank Sungard 78 Johannes Fröhlinger (Ger) Skil - Shimano 0:08:53 79 Manuel Ortega Ocana (Spa) Andalucia Caja Granada 0:08:56 80 Florian Bissinger (Ger) ARBÖ Gebrüder Weiss - Oberndorfer 0:10:38 81 Javier Benitez Pomares (Spa) KTM - Murcia 0:11:11 82 Michael Matthews (Aus) Rabobank Cycling Team 0:11:24 83 Dennis Van Winden (Ned) Rabobank Cycling Team 84 Alex Dowsett (GBr) Sky Procycling 85 Michel Kreder (Ned) Team Garmin-Cervelo 86 Christopher Jones (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling 87 John Anderson (Aus) Endura Racing 88 Alexander Serov (Rus) Russia 0:11:28 89 Alexey Markov (Rus) Russia 90 Albert Timmer (Ned) Skil - Shimano 91 Alexander Khatuntsev (Rus) Russia 92 Ignatas Konovalovas (Ltu) Movistar Team 93 Sep Vanmarcke (Bel) Team Garmin-Cervelo 94 Francisco García Nicolás (Spa) Spain 0:14:29 95 Carlos Sastre Candil (Spa) Geox-TMC 96 David Zabriskie (USA) Team Garmin-Cervelo 97 Eloy Teruel (Spa) Spain 0:16:59 98 Jon Izaguirre Insausti (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:17:35 99 Jonathan Clarke (Aus) UnitedHealthcare Pro Cycling 0:18:07 100 Bradley White (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling 101 Robert Förster (Ger) UnitedHealthcare Pro Cycling 102 Aitor Galdos (Spa) Caja Rural 0:20:19 103 Jose Luis Roldan Carmona (Spa) Andalucia Caja Granada 0:20:21 104 Rubén Reig Conejero (Spa) Caja Rural 105 Christian Pavitschitz (Aut) ARBÖ Gebrüder Weiss - Oberndorfer 0:20:23 106 Egoitz Garcia Echeguibel (Spa) Caja Rural 107 Martin Reimer (Ger) Skil - Shimano 0:20:27 108 Theo Bos (Ned) Rabobank Cycling Team 109 Philipp Grömer (Aut) ARBÖ Gebrüder Weiss - Oberndorfer 0:23:14 110 Graeme Brown (Aus) Rabobank Cycling Team 0:23:15 111 Lukas Ranacher (Aut) ARBÖ Gebrüder Weiss - Oberndorfer 112 Alan Perez Lezaun (Spa) Euskaltel-Euskadi 113 Ruben Perez Moreno (Spa) Euskaltel-Euskadi 114 Kiril Yatsevich (Rus) Russia 0:23:18 115 José María Alcaraz Franco (Spa) KTM - Murcia 0:29:48 116 Ivan Kovalev (Rus) Russia 117 Lars Pria (Rou) ARBÖ Gebrüder Weiss - Oberndorfer 0:32:36 118 Evgeny Kovalev (Rus) Itera - Katusha DNF Rubén Plaza Molina (Spa) Movistar Team DNF Juan Jose Cobo Acebo (Spa) Geox-TMC DNF Juan Mauricio Soler Hernandez (Col) Movistar Team DNF Mikel Landa Meana (Spa) Euskaltel-Euskadi DNF Carlos Verona Quintanilla (Spa) Burgos 2016 - Castilla y León DNF Philip Schinagl (Aut) ARBÖ Gebrüder Weiss - Oberndorfer DNF Callum Wilkinson (GBr) Endura Racing

Points # Rider Name (Country) Team Result 1 Alberto Contador Velasco (Spa) Saxo Bank Sungard 25 pts 2 Denis Menchov (Rus) Geox-TMC 20 3 Jerome Coppel (Fra) Saur - Sojasun 16 4 Fabio Andres Duarte Arevalo (Col) Geox-TMC 14 5 Wout Poels (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 12 6 Alexandre Geniez (Fra) Skil - Shimano 10 7 Lars Petter Nordhaug (Nor) Sky Procycling 9 8 Guillaume Levarlet (Fra) Saur - Sojasun 8 9 Fabrice Jeandesboz (Fra) Saur - Sojasun 7 10 David Blanco Rodriguez (Spa) Geox-TMC 6 11 Francisco Perez Sanchez (Spa) Movistar Team 5 12 Rafael Valls Ferri (Spa) Geox-TMC 4 13 Vasili Kiryienka (Blr) Movistar Team 3 14 José Herrada Lopez (Spa) Caja Rural 2 15 Javier Moreno Bazan (Spa) Caja Rural 1

Mountain 1 - La Zarzadilla (Cat 2) # Rider Name (Country) Team Result 1 Laurent Mangel (Fra) Saur - Sojasun 6 pts 2 Jon Izaguirre Insausti (Spa) Euskaltel-Euskadi 4 3 Carlos Sastre Candil (Spa) Geox-TMC 2 4 Fabio Andres Duarte Arevalo (Col) Geox-TMC 1

Mountain 2 - Collado Bermejo (Cat 1) # Rider Name (Country) Team Result 1 Alberto Contador Velasco (Spa) Saxo Bank Sungard 10 pts 2 Denis Menchov (Rus) Geox-TMC 8 3 Jerome Coppel (Fra) Saur - Sojasun 6 4 Fabio Andres Duarte Arevalo (Col) Geox-TMC 4 5 Wout Poels (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 2 6 Guillaume Levarlet (Fra) Saur - Sojasun 1

Sprint 1 - Archena # Rider Name (Country) Team Result 1 Albert Timmer (Ned) Skil - Shimano 3 pts 2 Roy Curvers (Ned) Skil - Shimano 2 3 Johannes Fröhlinger (Ger) Skil - Shimano 1

Sprint 2 - Caravaca # Rider Name (Country) Team Result 1 Johannes Fröhlinger (Ger) Skil - Shimano 3 pts 2 José Luis Roldan Carmona (Spa) Andalucia Caja Granada 2 3 Alan Perez Lezaun (Spa) Euskaltel-Euskadi 1

General classification after stage 2 # Rider Name (Country) Team Result 1 Alberto Contador Velasco (Spa) Saxo Bank Sungard 9:13:08 2 Jerome Coppel (Fra) Saur - Sojasun 3 Denis Menchov (Rus) Geox-TMC 4 Fabio Andres Duarte Arevalo (Col) Geox-TMC 5 Wout Poels (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 6 Alexandre Geniez (Fra) Skil - Shimano 7 Fabrice Jeandesboz (Fra) Saur - Sojasun 0:01:17 8 Guillaume Levarlet (Fra) Saur - Sojasun 9 David Blanco Rodriguez (Spa) Geox-TMC 10 Francisco Perez Sanchez (Spa) Movistar Team 0:01:22 11 Rafael Valls Ferri (Spa) Geox-TMC 0:01:34 12 José Herrada Lopez (Spa) Caja Rural 0:01:40 13 Lars Petter Nordhaug (Nor) Sky Procycling 0:01:52 14 Vasili Kiryienka (Blr) Movistar Team 0:01:56 15 Daniel Navarro Garcia (Spa) Saxo Bank Sungard 0:02:05 16 Santo Anza (Ita) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 0:02:18 17 Michal Golas (Pol) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 0:02:24 18 Jordi Simon (Spa) Spain 19 Yannick Talabardon (Fra) Saur - Sojasun 20 Javier Moreno Bazan (Spa) Caja Rural 0:02:30 21 Marcos Garcia (Spa) KTM - Murcia 0:02:32 22 Maarten De Jonge (Ned) Endura Racing 0:02:42 23 Iker Camano Ortuzar (Spa) Endura Racing 24 Miguel Minguez Ayala (Spa) Euskaltel-Euskadi 25 Rene Mandri (Est) Endura Racing 0:02:44 26 Thomas Danielson (USA) Team Garmin-Cervelo 0:02:52 27 Vicente David Bernabeu Armengol (Spa) Andalucia Caja Granada 0:02:54 28 Dario David Cioni (Ita) Sky Procycling 29 Serguey Frisanov (Rus) Russia 0:03:27 30 Charles Wegelius (GBr) UnitedHealthcare Pro Cycling 0:03:29 31 Mirko Selvaggi (Ita) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 32 Peter Stetina (USA) Team Garmin-Cervelo 0:03:49 33 Carlos Oyarzun (Chi) Movistar Team 0:03:53 34 Samuel Nicolás (Spa) Spain 0:03:55 35 Adrián Palomares Villaplana (Spa) Andalucia Caja Granada 0:04:04 36 Ludovic Turpin (Fra) Saur - Sojasun 0:04:21 37 Morris Possoni (Ita) Sky Procycling 38 Steven Kruijswijk (Ned) Rabobank Cycling Team 0:04:23 39 Simon Geschke (Ger) Skil - Shimano 0:04:28 40 Tom Jelte Slagter (Ned) Rabobank Cycling Team 0:04:47 41 Davide Appollonio (Ita) Sky Procycling 0:04:50 42 Jose Alberto Benitez Roman (Spa) Andalucia Caja Granada 43 Salvador Guardiola Tora (Spa) KTM - Murcia 0:04:52 44 Arkaitz Duran Aroca (Spa) Geox-TMC 45 Jaume Rovira Pous (Spa) KTM - Murcia 0:04:53 46 Christian Meier (Can) UnitedHealthcare Pro Cycling 0:05:02 47 Martijn Keizer (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 0:05:04 48 Mikel Nieve Ituralde (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:05:10 49 Jesús Hernandez Blazquez (Spa) Saxo Bank Sungard 0:05:12 50 Alberto Ongarato (Ita) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 0:05:26 51 David Clarke (GBr) Endura Racing 0:05:58 52 Igor Anton Hernandez (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:06:01 53 Carlos Barredo Llamazales (Spa) Rabobank Cycling Team 54 Oscar Garcia-Casarrubios Pintor (Spa) KTM - Murcia 55 Alexander Wetterhall (Swe) Endura Racing 56 Volodymir Gustov (Ukr) Saxo Bank Sungard 57 Javier Ramirez Abeja (Spa) Andalucia Caja Granada 58 Imanol Erviti Ollo (Spa) Movistar Team 59 Rory Sutherland (Aus) UnitedHealthcare Pro Cycling 60 Iñigo Cuesta (Spa) Caja Rural 61 Ruslan Pydgornyy (Ukr) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 0:06:06 62 Rubén Fernández (Spa) Spain 0:06:32 63 Higinio Fernández (Spa) Caja Rural 0:06:53 64 Hector Gonzalez Baeza (Spa) KTM - Murcia 0:07:03 65 Daniel Martin (Irl) Team Garmin-Cervelo 0:07:28 66 Roy Curvers (Ned) Skil - Shimano 0:08:02 67 Christopher Froome (GBr) Sky Procycling 0:08:04 68 Russell Downing (GBr) Sky Procycling 0:08:24 69 Christian Vande Velde (USA) Team Garmin-Cervelo 0:08:33 70 Jonas Aaen Jörgensen (Den) Saxo Bank Sungard 0:08:39 71 Matthieu Sprick (Fra) Skil - Shimano 72 Pablo Lechuga Rodriguez (Spa) Andalucia Caja Granada 0:08:42 73 Jaroslaw Marycz (Pol) Saxo Bank Sungard 0:08:44 74 Johannes Fröhlinger (Ger) Skil - Shimano 0:08:51 75 Pascual Orengo (Spa) Spain 0:09:10 76 Manuele Boaro (Ita) Saxo Bank Sungard 0:09:13 77 Paul Poux (Fra) Saur - Sojasun 0:09:16 78 Manuel Ortega Ocana (Spa) Andalucia Caja Granada 0:09:28 79 Laurent Mangel (Fra) Saur - Sojasun 0:09:52 80 Florian Bissinger (Ger) ARBÖ Gebrüder Weiss - Oberndorfer 0:11:13 81 Michael Matthews (Aus) Rabobank Cycling Team 0:11:22 82 Alex Dowsett (GBr) Sky Procycling 0:11:24 83 Javier Benitez Pomares (Spa) KTM - Murcia 0:11:29 84 Christopher Jones (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling 0:11:32 85 Michel Kreder (Ned) Team Garmin-Cervelo 0:11:42 86 Dennis Van Winden (Ned) Rabobank Cycling Team 0:11:51 87 Alexey Markov (Rus) Russia 0:12:00 88 Ignatas Konovalovas (Ltu) Movistar Team 0:12:03 89 Sep Vanmarcke (Bel) Team Garmin-Cervelo 90 Alexander Khatuntsev (Rus) Russia 0:12:39 91 Albert Timmer (Ned) Skil - Shimano 0:14:40 92 Francisco García Nicolás (Spa) Spain 0:14:47 93 Carlos Sastre Candil (Spa) Geox-TMC 0:15:04 94 David Zabriskie (USA) Team Garmin-Cervelo 95 Alexander Serov (Rus) Russia 0:15:14 96 John Anderson (Aus) Endura Racing 0:16:55 97 Eloy Teruel (Spa) Spain 0:17:31 98 Robert Förster (Ger) UnitedHealthcare Pro Cycling 0:18:05 99 Jonathan Clarke (Aus) UnitedHealthcare Pro Cycling 0:18:42 100 Aitor Galdos (Spa) Caja Rural 0:20:17 101 Martin Reimer (Ger) Skil - Shimano 0:20:25 102 Egoitz Garcia Echeguibel (Spa) Caja Rural 0:20:41 103 Theo Bos (Ned) Rabobank Cycling Team 0:20:43 104 José Luis Roldan Carmona (Spa) Andalucia Caja Granada 0:20:56 105 Rubén Reig Conejero (Spa) Caja Rural 106 Jon Izaguirre Insausti (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:23:06 107 Ruben Perez Moreno (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:23:15 108 Graeme Brown (Aus) Rabobank Cycling Team 109 Bradley White (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling 0:23:38 110 Alan Perez Lezaun (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:23:50 111 Christian Pavitschitz (Aut) ARBÖ Gebrüder Weiss - Oberndorfer 0:25:54 112 Kiril Yatsevich (Rus) Russia 0:28:39 113 Philipp Grömer (Aut) ARBÖ Gebrüder Weiss - Oberndorfer 0:28:45 114 Lukas Ranacher (Aut) ARBÖ Gebrüder Weiss - Oberndorfer 0:31:19 115 Evgeniy Kovalev (Rus) Russia 0:34:06 116 José María Alcaraz Franco (Spa) KTM - Murcia 0:35:09 117 Ivan Kovalev (Rus) Russia 0:38:27 118 Lars Pria (Rou) ARBÖ Gebrüder Weiss - Oberndorfer 0:43:16

Mountains classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Laurent Mangel (Fra) Saur - Sojasun 15 pts 2 Alberto Contador Velasco (Spa) Saxo Bank Sungard 10 3 Denis Menchov (Rus) Geox-TMC 8 4 Jerome Coppel (Fra) Saur - Sojasun 6 5 Martijn Keizer (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 6 6 Fabio Andres Duarte Arevalo (Col) Geox-TMC 5 7 Jon Izaguirre Insausti (Spa) Euskaltel-Euskadi 4 8 Wout Poels (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 2 9 Carlos Sastre Candil (Spa) Geox-TMC 2 10 Guillaume Levarlet (Fra) Saur - Sojasun 1

Sprint classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Albert Timmer (Ned) Skil - Shimano 6 pts 2 Johannes Fröhlinger (Ger) Skil - Shimano 4 3 José Luis Roldan Carmona (Spa) Andalucia Caja Granada 2 4 Roy Curvers (Ned) Skil - Shimano 2 5 Martijn Keizer (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 2 6 Alan Perez Lezaun (Spa) Euskaltel-Euskadi 1 7 José María Alcaraz Franco (Spa) KTM - Murcia 1