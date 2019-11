Image 1 of 21 Byron Guama (Ecu) Concentración Deportiva Pichincha (Image credit: Luis Barbosa) Image 2 of 21 Exson Calderon (Col) Indernariño (Image credit: Luis Barbosa) Image 3 of 21 Erick Castaño (Ecu) Imbabura (Image credit: Luis Barbosa) Image 4 of 21 Fernando Camargo (Col) Boyaca Orgullo De America (Image credit: Luis Barbosa) Image 5 of 21 Ferney Bello (Col) Imbabura (Image credit: Luis Barbosa) Image 6 of 21 Israel Ochoa (Boyaca Orgullo De America) was fastest in the time trial. (Image credit: Luis Barbosa) Image 7 of 21 Jose Ragonessi (Ecu) Concentración Deportiva Pichincha (Image credit: Luis Barbosa) Image 8 of 21 Juan Carlos Rojas (CRc) Plicem/J.Proteccion (Image credit: Luis Barbosa) Image 9 of 21 Manuel Rodas (Gua) Cable Dx Decorbaños (Image credit: Luis Barbosa) Image 10 of 21 Matias Medici (Arg) Argentina (Image credit: Luis Barbosa) Image 11 of 21 Mauricio Neiza (Col) Imss Mexico/Calzado Buffalo (Image credit: Luis Barbosa) Image 12 of 21 Rafael Montiel (Col) Fedecarchi/Gobierno (Image credit: Luis Barbosa) Image 13 of 21 Segundo Navarrete (Ecu) Concentración Deportiva Pichincha (Image credit: Luis Barbosa) Image 14 of 21 Wilson Cepeda (Col) Boyaca Orgullo De America (Image credit: Luis Barbosa) Image 15 of 21 Rafael Montiel (Image credit: Vuelta al Ecuador) Image 16 of 21 Segundo Navarrete (Image credit: Vuelta al Ecuador) Image 17 of 21 Byron Guama (Image credit: Vuelta al Ecuador) Image 18 of 21 Erick Castano (Image credit: Vuelta al Ecuador) Image 19 of 21 Fernando Camargo rode well to finish second. (Image credit: Vuelta al Ecuador) Image 20 of 21 Fernando Camargo extended his overall lead (Image credit: Vuelta al Ecuador) Image 21 of 21 The jersey holders of the Vuelta al Ecuador after stage eight (Image credit: Vuelta al Ecuador)

Colombian Israel Ochoa (Boyacá Orgullo de América) won the eighth stage of the Vuelta a Ecuador, while teammate Fernando Camargo extended his lead in the overall classification with a strong time trial.

The Ecuadorians Segundo Navarrete, Erick Castaño and Byron Guamá along with Rafael Montiel tried to dethrone Camargo over a distance of 38.1 km which would largely determine the overall race.

In the end the Colombian veteran Israel Ochoa set the fastest time of 43 minutes and 40 seconds. In second place, Camargo lost 34 seconds to Ochoa, while in third place was Costa Rica's Juan Carlos Rojas.

The most significant change to the overall classification came with Colombian Rafael Montiel displacing Erick Castaño for the third spot on the standings.





Full Results 1 Israel Ochoa (Col) Boyaca Orgullo De America 0:43:40 2 Fernando Camargo (Col) Boyaca Orgullo De America 0:00:34 3 Juan Carlos Rojas (CRc) Plicem/J.Proteccion 0:00:48 4 Matias Medici (Arg) Argentina 0:00:52 5 Rafael Montiel (Col) Fedecarchi/Gobierno 0:01:55 6 Segundo Navarrete (Ecu) Concentración Deportiva Pichincha 0:02:02 7 Jose Ragonessi (Ecu) Concentración Deportiva Pichincha 0:02:22 8 Erick Castaño (Ecu) Imbabura 0:02:23 9 Manuel Rodas (Gua) Cable Dx Decorbaños 0:02:28 10 Exson Calderon (Col) Indernariño 0:02:33 11 Mauricio Neiza (Col) Imss Mexico/Calzado Buffalo 0:02:36 12 Wilson Cepeda (Col) Boyaca Orgullo De America 13 Ferney Bello (Col) Imbabura 0:02:46 14 Byron Guama (Ecu) Concentración Deportiva Pichincha 0:02:56 15 Juan Carlos Montenegro (Ecu) Espoli Dunamis 0:03:02 16 Graciano Fonseca (Col) Boyaca Orgullo De America 0:03:06 17 Jhonny Caicedo (Ecu) Fedecarchi/Gobierno 0:03:10 18 Jorge Montenegro (Ecu) Espoli Dunamis 0:03:13 19 Santiago Ojeda (Col) Boyaca Orgullo De America 0:03:44 20 Sergio Godoy (Arg) Argentina 0:03:56 21 Marco Salas (CRc) Plicem/J.Proteccion 0:04:08 22 Joel Burbano (Ecu) Fedecarchi/Gobierno 0:04:11 23 Oscar Zurata (Col) Indernariño 0:04:17 24 Pablo Araya (CRc) Plicem/J.Proteccion 0:04:18 25 Ismael Sarmiento (Col) Espoli Dunamis 0:05:08 26 Jorge Gallegos (Ecu) Concentración Deportiva Pichincha 0:05:14 27 Jose Ruiz (Ecu) Concentración Deportiva Pichincha 0:05:15 28 Lenin Chiluiza (Ecu) Ciclo Club Cotopaxi 0:05:21 29 Ramiro Calpa (Ecu) Espoli Dunamis 0:05:23 30 Hector Chiles (Ecu) Espoli Dunamis 0:05:24 31 Diego Arteaga (Ecu) Fedecarchi/Gobierno 0:05:30 32 Fabio Montenegro (Col) Imbabura 0:05:32 33 Alex Atapuma (Col) Indernariño 0:05:42 34 Geovanny Balsero (Col) Espoli Dunamis 0:05:48 35 Steven Villalobos (CRc) Plicem/J.Proteccion 0:05:54 36 Pablo Hidalgo (Ecu) Inducarton 0:05:56 37 Walter Barco (Col) Indernariño 0:06:15 38 Raul Huera (Ecu) Sucumbios Perla Amazonica 0:06:31 39 Cesar Rojas (CRc) Plicem/J.Proteccion 0:06:54 40 Marco Escarcega (Mex) Imss Mexico/Calzado Buffalo 0:07:22 41 Gustavo Payano (Dom) Republica Dominicana 0:07:37 42 Epifanio Cortez (Mex) Imss Mexico/Calzado Buffalo 0:07:58 43 Edwin Telenchana (Ecu) Inducarton 0:08:01 44 Grover Ventura (Per) Seleccion De Peru 0:08:03 45 Asbel Rodas (Gua) Cable Dx Decorbaños 0:08:09 46 Braulio De Jesus (Dom) Republica Dominicana 0:08:17 47 Fernando Botina (Ecu) Sucumbios Perla Amazonica 0:08:20 48 Daniel Diaz (Arg) Argentina 0:08:23 49 Diego Simiane (Arg) Argentina 0:08:26 50 Juan Carlos Pozo (Ecu) Sucumbios Perla Amazonica 0:08:30 51 Fredy Colop (Gua) Cable Dx Decorbaños 0:08:31 52 Patricio Boris (Ecu) Aguila Import 0:08:34 53 Alberto Quiguantar (Col) Indernariño 0:08:35 54 Juan Salvador (Dom) Republica Dominicana 0:08:47 55 Roberto Quistial (Ecu) Aguila Import 0:09:08 56 Alfonso Martinez (Col) Indernariño 0:09:10 57 Walter Escobar (Gua) Cable Dx Decorbaños 0:09:22 58 Jhon Cunto (Per) Seleccion De Peru 0:09:26 59 Anibal Andrango (Ecu) Imbabura 0:09:31 60 Edwin Quelal (Ecu) Inducarton 61 Wilson Paneluisa (Ecu) Concentración Deportiva Pichincha 0:09:32 62 Luis Calispa (Ecu) Inducarton 0:09:33 63 Victor Ancco (Per) Seleccion De Peru 64 Armando Montenegro (Ecu) Sucumbios Perla Amazonica 0:09:42 65 Alfredo Ajpacaja (Gua) Cable Dx Decorbaños 0:09:46 66 Alex Pachacama (Ecu) Inducarton 0:09:50 67 Luis Villareal (Ecu) Fedecarchi/Gobierno 0:10:01 68 Giovanny Lopez (Col) Boyaca Orgullo De America 0:10:09 69 Uriel Clara (Mex) Imss Mexico/Calzado Buffalo 0:10:34 70 Ramon Martinez (Mex) Imss Mexico/Calzado Buffalo 0:10:38 71 Pablo Caicedo (Ecu) Fedecarchi/Gobierno 0:10:39 72 Freddy Juaquin (Per) Seleccion De Peru 0:10:47 73 Edgar Hoch (Gua) Cable Dx Decorbaños 0:12:45

Points 1 Israel Ochoa (Col) Boyaca Orgullo De America 25 pts 2 Fernando Camargo (Col) Boyaca Orgullo De America 20 3 Juan Carlos Rojas (CRc) Plicem/J.Proteccion 16 4 Matias Medici (Arg) Argentina 15 5 Rafael Montiel (Col) Fedecarchi/Gobierno 12

Teams 1 Boyaca Orgullo De America 2:14:10 2 Concentración.D. Pichincha My Bike Trek 0:04:10 3 Plicem/J.Proteccion Social/Orbea Crc 0:06:04 4 Fedecarchi/Gobierno Provincial 0:06:06 5 Imbabura 0:07:31 6 Espoli Dunamis 0:08:13 7 Indernariño Giant 0:09:22 8 Argentina 0:10:01 9 Imss Mexico/Calzado Buffalo 0:14:46 10 Cable Dx Decorbaños Guatemala 0:15:58 11 Sucumbios Perla Amazonica 0:20:11 12 Inducarton 0:20:18 13 Republica Dominicana 0:21:31 14 Seleccion De Peru 0:23:52

General classification after stage 8 1 Fernando Camargo (Col) Boyaca Orgullo De America 19:04:18 2 Segundo Navarrete (Ecu) Concentración Deportiva Pichincha 0:01:48 3 Rafael Montiel (Col) Fedecarchi/Gobierno 0:02:07 4 Erick Castaño (Ecu) Imbabura 0:02:23 5 Byron Guama (Ecu) Concentración Deportiva Pichincha 0:03:07 6 Juan Carlos Rojas (CRc) Plicem/J.Proteccion 0:03:23 7 Jorge Montenegro (Ecu) Espoli Dunamis 0:03:44 8 Israel Ochoa (Col) Boyaca Orgullo De America 0:03:54 9 Santiago Ojeda (Col) Boyaca Orgullo De America 0:03:56 10 Mauricio Neiza (Col) Imss Mexico/Calzado Buffalo 0:05:00 11 Exson Calderon (Col) Indernariño 0:05:13 12 Hector Chiles (Ecu) Espoli Dunamis 0:06:01 13 Wilson Cepeda (Col) Boyaca Orgullo De America 0:06:24 14 Graciano Fonseca (Col) Boyaca Orgullo De America 0:07:33 15 Jorge Gallegos (Ecu) Concentración Deportiva Pichincha 0:09:15 16 Juan Carlos Montenegro (Ecu) Espoli Dunamis 0:09:34 17 Alex Atapuma (Col) Indernariño 0:10:34 18 Joel Burbano (Ecu) Fedecarchi/Gobierno 0:10:54 19 Fabio Montenegro (Col) Imbabura 0:11:18 20 Jhonny Caicedo (Ecu) Fedecarchi/Gobierno 0:13:24 21 Ismael Sarmiento (Col) Espoli Dunamis 0:14:36 22 Epifanio Cortez (Mex) Imss Mexico/Calzado Buffalo 0:15:25 23 Marco Salas (CRc) Plicem/J.Proteccion 0:18:01 24 Ferney Bello (Col) Imbabura 0:18:21 25 Pablo Araya (CRc) Plicem/J.Proteccion 0:26:15 26 Diego Arteaga (Ecu) Fedecarchi/Gobierno 0:26:40 27 Fernando Botina (Ecu) Sucumbios Perla Amazonica 0:26:55 28 Oscar Zurata (Col) Indernariño 0:27:31 29 Ramiro Calpa (Ecu) Espoli Dunamis 0:29:27 30 Marco Escarcega (Mex) Imss Mexico/Calzado Buffalo 0:31:02 31 Walter Barco (Col) Indernariño 0:33:11 32 Juan Carlos Pozo (Ecu) Sucumbios Perla Amazonica 0:33:55 33 Pablo Hidalgo (Ecu) Inducarton 0:35:20 34 Jose Ruiz (Ecu) Concentración Deportiva Pichincha 0:36:29 35 Matias Medici (Arg) Argentina 0:36:36 36 Daniel Diaz (Arg) Argentina 0:36:53 37 Sergio Godoy (Arg) Argentina 0:38:20 38 Asbel Rodas (Gua) Cable Dx Decorbaños 0:40:37 39 Pablo Caicedo (Ecu) Fedecarchi/Gobierno 0:40:57 40 Geovanny Balsero (Col) Espoli Dunamis 0:45:24 41 Giovanny Lopez (Col) Boyaca Orgullo De America 0:45:35 42 Alberto Quiguantar (Col) Indernariño 0:47:26 43 Edwin Telenchana (Ecu) Inducarton 0:48:11 44 Manuel Rodas (Gua) Cable Dx Decorbaños 0:49:45 45 Lenin Chiluiza (Ecu) Ciclo Club Cotopaxi 0:57:02 46 Luis Villareal (Ecu) Fedecarchi/Gobierno 0:57:14 47 Raul Huera (Ecu) Sucumbios Perla Amazonica 0:59:42 48 Luis Calispa (Ecu) Inducarton 1:02:29 49 Steven Villalobos (CRc) Plicem/J.Proteccion 1:13:27 50 Alfredo Ajpacaja (Gua) Cable Dx Decorbaños 1:14:43 51 Jose Ragonessi (Ecu) Concentración Deportiva Pichincha 1:18:12 52 Uriel Clara (Mex) Imss Mexico/Calzado Buffalo 1:18:53 53 Cesar Rojas (CRc) Plicem/J.Proteccion 1:21:17 54 Fredy Colop (Gua) Cable Dx Decorbaños 1:22:42 55 Patricio Boris (Ecu) Aguila Import 1:25:55 56 Edwin Quelal (Ecu) Inducarton 1:26:01 57 Alex Pachacama (Ecu) Inducarton 1:26:20 58 Walter Escobar (Gua) Cable Dx Decorbaños 1:32:25 59 Armando Montenegro (Ecu) Sucumbios Perla Amazonica 1:34:34 60 Grover Ventura (Per) Seleccion De Peru 1:37:18 61 Wilson Paneluisa (Ecu) Concentración Deportiva Pichincha 1:37:35 62 Anibal Andrango (Ecu) Imbabura 1:39:00 63 Edgar Hoch (Gua) Cable Dx Decorbaños 1:41:48 64 Juan Salvador (Dom) Republica Dominicana 1:42:16 65 Diego Simiane (Arg) Argentina 1:43:33 66 Jhon Cunto (Per) Seleccion De Peru 1:45:19 67 Victor Ancco (Per) Seleccion De Peru 1:45:58 68 Freddy Juaquin (Per) Seleccion De Peru 1:47:03 69 Ramon Martinez (Mex) Imss Mexico/Calzado Buffalo 1:56:47 70 Braulio De Jesus (Dom) Republica Dominicana 1:57:49 71 Gustavo Payano (Dom) Republica Dominicana 2:06:21

Points classification 1 Daniel Diaz (Arg) Argentina 90 pts 2 Fernando Camargo (Col) Boyaca Orgullo De America 89 3 Segundo Navarrete (Ecu) Concentración Deportiva Pichincha 56 4 Byron Guama (Ecu) Concentración Deportiva Pichincha 50 5 Rafael Montiel (Col) Fedecarchi/Gobierno 43 6 Jhonny Caicedo (Ecu) Fedecarchi/Gobierno 40 7 Erick Castaño (Ecu) Imbabura 40 8 Hector Chiles (Ecu) Espoli Dunamis 37 9 Israel Ochoa (Col) Boyaca Orgullo De America 25 10 Jorge Gallegos (Ecu) Concentración Deportiva Pichincha 20 11 Jose Ragonessi (Ecu) Concentración Deportiva Pichincha 20 12 Diego Simiane (Arg) Argentina 16 13 Juan Carlos Rojas (CRc) Plicem/J.Proteccion 16 14 Santiago Ojeda (Col) Boyaca Orgullo De America 16 15 Joel Burbano (Ecu) Fedecarchi/Gobierno 16 16 Marco Escarcega (Mex) Imss Mexico/Calzado Buffalo 16 17 Jorge Montenegro (Ecu) Espoli Dunamis 15 18 Exson Calderon (Col) Indernariño 15 19 Juan Carlos Montenegro (Ecu) Espoli Dunamis 15 20 Fabio Montenegro (Col) Imbabura 15 21 Matias Medici (Arg) Argentina 15 22 Geovanny Balsero (Col) Espoli Dunamis 15 23 Mauricio Neiza (Col) Imss Mexico/Calzado Buffalo 12 24 Graciano Fonseca (Col) Boyaca Orgullo De America 12