He came, he saw, he conquered. At a diminuitive 1.62m (5'4") and 48kg (110lb) he's the smallest sorcerer at this year's Tour de Langkawi and on the Genting climb this afternoon he weaved the magic of a man who is quite possibly the best South American climber right now.

The 28-year-old Venezuelan, who won a stage in Sestrière during the 2005 Giro d'Italia having been the runner-up in that year's Tour de Langkawi, showed he has lost little of that climbing spark despite experiencing a lean run over the past five seasons.

Five years ago he finished the Genting stage in second, beaten by eventual champion Ryan Cox and finishing ahead of 2003 Langkawi winner Tom Danielson. Today the 'almost' became a 'certainly' as no one could match Rujano's pace and finesse up the mountain.

His redemption is a virtually unassailable lead heading into tomorrow's Kuala Lumpur criterium, coming courtesy of an exceptional performance on the higher slopes that took riders to Genting and determined what will likely be the final general classification.

"My team did perfect work preparing me for the climb," said Rujano. "I was a little scared over the final three kilometres because I had a hunger flat but I managed to maintain my rhythm, ride strongly and come through for the win."

ISD sees wealth for toil

One thing that has remained constant throughout the week is comments alluding to the work done by ISD-Neri; the Italian squad has controlled the peloton for Rujano and today that toil came to fruition.

Despite early attacks, including a solo break by Silvere Ackermann (Vorarlberg-Corratec) which lasted a little over 30km, as expected it all came down to the slopes of Genting.

With 15km remaining Rujano made his move, having been well sheltered by his six teammates, and only had Peter McDonald (Drapac-Porsche), Ghader Mizbani, Hossein Askari (both Tabriz Petrochemical), Hyo Suk Gong (Seoul Cycling) and Amir Zargari (Azad UNiversity Iran) to contend with.

But by the banner indicating five kilometres remaining, Rujano had virtually made the stage his own, with the remaining breakaway riders scattered on the slopes, destined to finish more than two minutes behind ISD-Neri's leader, who looked reasonably fresh at the finish.

"I'm actually feeling better now than five years ago, continued Rujano, who was asked how his performance in this year's Tour de Langkawi compared to that of five years ago and the possible implications this had for his prospects in the Giro d'Italia in May.

"It was my goal to start campaigning for the Giro at the Tour de Langkawi - winning this race was my first goal before the Giro d'Italia. It's my big goal this year to win the Giro d'Italia and up until now everything has gone according to plan; I'm riding at 75 percent of my best condition and I hope to reach my best condition for the Giro," he explained.

Rujano has called myriad teams his home over the past five years, including Colombia Selle Italia, Quick Step, Unibet.com, Caisse d'Epargne and now ISD-Neri. He admitted that the unsettled nature of his tenure at various teams had contributed to his lack of performances following that breakthrough season in 2005.

This year he was the overwhelming favourite going into the week-long event and he justified that billing by displaying the form that netted him overall wins in the Vuelta a Colombia and his national tour last year before taking out the Vuelta al Tachira earlier this year. It's therefore natural that today's testing gradient would prove no mountain too high for the slight Venezuelan.

"Genting is a very hard climb - to compare it with Colombia, when you race in Colombia for 15 days you have 10 climbs like that, so it's more difficult and complicated to win the races in Colombia," said Rujano.

Good day for the Asian riders

The day's standout performer was Seoul Cycling's Hyo Suk Gong, the young Korean coming out of nowhere to take second place in the stage and secure himself a place on the final podium. He was able to go with Rujano's attack with about 15km remaining and despite losing contact with the eventual stage winner he finished a brilliant second, 27 seconds ahead of Hossein Askari (Tabriz Petrochemical).

In so doing he secured the Best Asian Rider classification, his performance deserving of the title and one he was visibly pleased to have clinched as he crossed the line.

Another rider wowing the Asian fans was Anuar Manan, the young Malaysian who took yesterday's stage to Port Dickson and in so doing virtually made the green jersey his own. With the burden of riding for that classification lifted, He seemed relaxed after the finish.

"I'm confident I can keep the green jersey until the end," said Manan, who finished the stage well down in the standings but arrived at the summit to a cheer from the locals. "I'm not worried about the jersey now but trying to win another stage tomorrow because it's a good day for a sprinter like me.

"Tomorrow I'll just be watching Matthews if he is fighting to take the points on the intermediate sprint and I know I can take them too. I'll be saving energy and my teammates will be helping make it easier for me and then I can fight for the stage [win]."

Full Results 1 José Rujano Guillen (Ven) ISD - Neri 3:04:21 2 Hyo Suk Gong (Kor) Seoul Cycling 0:02:09 3 Hossein Askari (IRI) Tabriz Petrochemical Cycling Team 0:02:36 4 Peter McDonald (Aus) Drapac Porsche Cycling 0:03:22 5 Amir Zargari (IRI) Azad University Iran 6 Alexandr Shushemoin (Kaz) Kazakhstan National Team 0:04:27 7 Matthias Brandle (Aut) Footon-Servetto 0:04:52 8 Markus Eibegger (Aut) Footon-Servetto 9 Ghader Mizbani (IRI) Tabriz Petrochemical Cycling Team 0:05:02 10 Ahad Kazemi (IRI) Tabriz Petrochemical Cycling Team 0:05:36 11 Tonton Susanto (Ina) Azad University Iran 0:05:56 12 Ruslan Pydgornyy (Ukr) ISD - Neri 0:05:58 13 Jaco Venter (RSA) South Africa National Team 0:06:09 14 Josef Benetseder (Aut) Vorarlberg - Corratec 0:06:30 15 Ian McLeod (RSA) South Africa National Team 0:06:53 16 Andrey Mizurov (Kaz) Tabriz Petrochemical Cycling Team 0:06:57 17 Rafael Valls (Spa) Footon-Servetto 0:07:26 18 Jung Hwan Youm (Kor) Seoul Cycling 0:07:30 19 Ruslan Tleubayev (Kaz) Kazakhstan National Team 0:07:54 20 Daniel Bowman (USA) Kelly Benefit Strategies 0:07:56 21 Pengda Jiao (Chn) Max Success Sports 0:08:07 22 Abbas Saedi Tanha (IRI) Azad University Iran 0:08:19 23 Mark O'Brien (Aus) Letua Cycling Team 0:08:35 24 David McCann (Irl) Giant Asia Racing Team 0:08:39 25 Nazar Jumabekov (Kaz) Kazakhstan National Team 0:08:42 26 Dmytro Grabovskyy (Ukr) ISD - Neri 0:08:54 27 Lachlan Norris (Aus) Drapac Porsche Cycling 0:09:00 28 Alexis Rodriguez Hernandez (Spa) Letua Cycling Team 0:09:04 29 Farshad Salehian (IRI) Azad University Iran 0:09:05 30 Michael Matthews (Aus) Team Jayco - Skins 0:09:12 31 Kenichi Suzuki (Jpn) Aisan Racing Team 0:09:15 32 Takumi Beppu (Jpn) Aisan Racing Team 0:09:54 33 Alex Coutts (GBr) Giant Asia Racing Team 0:10:17 34 Phuchong Sai-Udomsin (Tha) Geumsan Ginseng Asia 0:10:41 35 Barati Rasoul (IRI) Giant Asia Racing Team 0:10:46 36 Pedro Merino (Spa) Footon-Servetto 37 Jay Thomson (RSA) South Africa National Team 0:11:01 38 Yong Li Ng (Mas) Letua Cycling Team 0:11:25 39 Ho Se Yong (Kor) Seoul Cycling 0:11:47 40 Adiq Othman (Mas) Drapac Porsche Cycling 0:11:49 41 Rusli Amir (Mas) Malaysia National Team 0:12:08 42 Ji Wen Low (Sin) Geumsan Ginseng Asia 0:12:17 43 Herwin Jaya (Ina) Polygon Sweet Nice 0:12:18 44 Neil Shirley (USA) Kelly Benefit Strategies 0:12:22 45 Boonratanatha Thurakit (Tha) Thailand National Team 0:12:29 46 Shahrul Mat Amin (Mas) Malaysia National Team 0:12:41 47 Roman Zhiyentayev (Kaz) Kazakhstan National Team 0:12:46 48 Christoph Sokoll (Aut) Vorarlberg - Corratec 0:12:59 49 Wang Meiyin (Chn) Marco Polo Cycling Team 0:13:35 50 Sea Keong Loh (Mas) Marco Polo Cycling Team 0:14:13 51 David Pell (Aus) Drapac Porsche Cycling 0:14:18 52 Oleksandr Kvachuk (Ukr) ISD - Neri 0:14:26 53 Ali Fallanie (Mas) Malaysia National Team 0:14:29 54 Johnnie Walker (Aus) Footon-Servetto 0:14:37 55 Mohd Hafiz Rozli (Mas) Letua Cycling Team 0:14:40 56 Hari Fitrianto (Ina) Polygon Sweet Nice 0:14:46 57 Gang Xu (Chn) Max Success Sports 0:14:58 58 Hui Zhang (Chn) Max Success Sports 0:15:15 59 Dmitriy Gruzdev (Kaz) Kazakhstan National Team 0:15:23 60 Philipp Ludescher (Aut) Vorarlberg - Corratec 0:16:03 61 Liphongyu Nawuti (Tha) Thailand National Team 62 Tobias Erler (Ger) Tabriz Petrochemical Cycling Team 0:17:00 63 Masahiro Shinagawa (Jpn) Aisan Racing Team 64 Scott Zwizanski (USA) Kelly Benefit Strategies 65 Takeaki Ayabe (Jpn) Aisan Racing Team 0:17:09 66 Christopher Jennings (RSA) South Africa National Team 67 Raul Castano Yuste (Spa) Letua Cycling Team 0:17:41 68 Bradley Hall (Aus) Marco Polo Cycling Team 0:17:59 69 Fu Xing (Chn) Marco Polo Cycling Team 0:18:32 70 Patrick Lane (Aus) Team Jayco - Skins 0:19:02 71 Taiji Nishitani (Jpn) Aisan Racing Team 72 Kuan Hua Lai (Tpe) Giant Asia Racing Team 0:19:09 73 Yeong Uk Kim (Kor) Geumsan Ginseng Asia 0:19:46 74 Yilin Liu (Chn) Marco Polo Cycling Team 0:19:54 75 Bualoi Okart (Tha) Thailand National Team 0:20:49 76 Salleh Zamri (Mas) Malaysia National Team 0:21:06 77 Anuar Manan (Mas) Geumsan Ginseng Asia 0:21:08 78 Vidal Celis (Spa) Footon-Servetto 79 Pierpaolo De Negri (Ita) ISD - Neri 80 Hossein Nateghi (IRI) Azad University Iran 81 Dennis Pohl (Ger) Giant Asia Racing Team 82 Zainal Rizuan (Mas) Malaysia National Team 83 Bartosz Huzarski (Pol) ISD - Neri 84 Rene Weissinger (Ger) Vorarlberg - Corratec 85 Richard Lang (Aus) Team Jayco - Skins 86 Mehdi Sohrabi (IRI) Tabriz Petrochemical Cycling Team 87 Igarashi Takeshi (Jpn) Geumsan Ginseng Asia 88 Christoff Van Heerden (RSA) South Africa National Team 89 René Haselbacher (Aut) Vorarlberg - Corratec 90 Ahmad Haidar Anuawar (Mas) Marco Polo Cycling Team 91 Abdullah Rizza Pahlavi (Ina) Polygon Sweet Nice 0:21:28 92 Malcom Rudolph (Aus) Team Jayco - Skins 0:21:48 93 Rastra Patria Dinawan (Ina) Polygon Sweet Nice 0:22:14 94 Zach Bell (Can) Kelly Benefit Strategies 0:22:33 95 Alex Candelario (USA) Kelly Benefit Strategies 0:22:41 96 Eugen Wacker (Kgz) Giant Asia Racing Team 0:23:24 97 Jiong Wang (Chn) Max Success Sports 0:24:34 98 Guo Hui (Chn) Max Success Sports 0:24:51 99 Kazuhiro Mori (Jpn) Aisan Racing Team 0:25:26 100 Edgar Nohales Nieto (Spa) Letua Cycling Team 0:25:42 101 Aaron Donnelly (Aus) Team Jayco - Skins 0:25:48 102 Amrun Akmal (Mas) Malaysia National Team 103 Stuart Shaw (Aus) Drapac Porsche Cycling 0:25:56 104 Rhys Pollock (Aus) Drapac Porsche Cycling 105 Shu Seok Kyu (Kor) Seoul Cycling 0:28:10 HD Changpad Kritsada (Tha) Thailand National Team 0:35:23 HD Ruenmao Rattapong (Tha) Thailand National Team 0:35:51 HD Byeong Cheol Lee (Kor) Seoul Cycling 0:36:02 DNF Silvere Ackermann (Swi) Vorarlberg - Corratec DNF Ming Xing Xue (Chn) Max Success Sports DNF Chuaikun Wiwatchai (Tha) Thailand National Team DNS Johann Rabie (RSA) South Africa National Team

Points 1 José Rujano Guillen (Ven) ISD - Neri 15 pts 2 Hyo Suk Gong (Kor) Seoul Cycling 14 3 Hossein Askari (IRI) Tabriz Petrochemical Cycling Team 13 4 Peter McDonald (Aus) Drapac Porsche Cycling 12 5 Amir Zargari (IRI) Azad University Iran 11 6 Alexandr Shushemoin (Kaz) Kazakhstan National Team 10 7 Matthias Brandle (Aut) Footon-Servetto 9 8 Markus Eibegger (Aut) Footon-Servetto 8 9 Ghader Mizbani (IRI) Tabriz Petrochemical Cycling Team 7 10 Ahad Kazemi (IRI) Tabriz Petrochemical Cycling Team 6 11 Tonton Susanto (Ina) Azad University Iran 5 12 Ruslan Pydgornyy (Ukr) ISD - Neri 4 13 Jaco Venter (RSA) South Africa National Team 3 14 Josef Benetseder (Aut) Vorarlberg - Corratec 2 15 Ian McLeod (RSA) South Africa National Team 1

Sprint 1 - Kajang 1 Christopher Jennings (RSA) South Africa National Team 5 pts 2 Vidal Celis (Spa) Footon-Servetto 3 3 Anuar Manan (Mas) Geumsan Ginseng Asia 2 4 Richard Lang (Aus) Team Jayco - Skins 1

Sprint 2 - Ampang 1 Silvere Ackermann (Swi) Vorarlberg - Corratec 5 pts 2 Pierpaolo De Negri (Ita) ISD - Neri 3 3 Ruslan Pydgornyy (Ukr) ISD - Neri 2 4 Bartosz Huzarski (Pol) ISD - Neri 1

Sprint 3 - Gombak 1 Silvere Ackermann (Swi) Vorarlberg - Corratec 5 pts 2 Dmytro Grabovskyy (Ukr) ISD - Neri 3 3 Ruslan Pydgornyy (Ukr) ISD - Neri 2 4 Bartosz Huzarski (Pol) ISD - Neri 1

Mountain 1 - Bukit Indah (Cat. 3) 1 Silvere Ackermann (Swi) Vorarlberg - Corratec 6 pts 2 Zainal Rizuan (Mas) Malaysia National Team 4 3 Peter McDonald (Aus) Drapac Porsche Cycling 2 4 Roman Zhiyentayev (Kaz) Kazakhstan National Team 1

Mountain 2 - Genting Highlands (HC) 1 José Rujano Guillen (Ven) ISD - Neri 25 pts 2 Hyo Suk Gong (Kor) Seoul Cycling 20 3 Hossein Askari (IRI) Tabriz Petrochemical Cycling Team 16 4 Peter McDonald (Aus) Drapac Porsche Cycling 12 5 Amir Zargari (IRI) Azad University Iran 10 6 Alexandr Shushemoin (Kaz) Kazakhstan National Team 8 7 Matthias Brandle (Aut) Footon-Servetto 6 8 Markus Eibegger (Aut) Footon-Servetto 5 9 Ghader Mizbani (IRI) Tabriz Petrochemical Cycling Team 4 10 Ahad Kazemi (IRI) Tabriz Petrochemical Cycling Team 3 11 Tonton Susanto (Ina) Azad University Iran 2 12 Ruslan Pydgornyy (Ukr) ISD - Neri 1

Asian rider 1 Hyo Suk Gong (Kor) Seoul Cycling 3:06:30 2 Hossein Askari (IRI) Tabriz Petrochemical Cycling Team 0:00:27 3 Amir Zargari (IRI) Azad University Iran 0:01:13 4 Alexandr Shushemoin (Kaz) Kazakhstan National Team 0:02:18 5 Ghader Mizbani (IRI) Tabriz Petrochemical Cycling Team 0:02:53 6 Ahad Kazemi (IRI) Tabriz Petrochemical Cycling Team 0:03:27 7 Tonton Susanto (Ina) Azad University Iran 0:03:47 8 Andrey Mizurov (Kaz) Tabriz Petrochemical Cycling Team 0:04:48 9 Jung Hwan Youm (Kor) Seoul Cycling 0:05:21 10 Ruslan Tleubayev (Kaz) Kazakhstan National Team 0:05:45 11 Pengda Jiao (Chn) Max Success Sports 0:05:58 12 Abbas Saedi Tanha (IRI) Azad University Iran 0:06:10 13 Nazar Jumabekov (Kaz) Kazakhstan National Team 0:06:33 14 Farshad Salehian (IRI) Azad University Iran 0:06:56 15 Kenichi Suzuki (Jpn) Aisan Racing Team 0:07:06 16 Takumi Beppu (Jpn) Aisan Racing Team 0:07:45 17 Phuchong Sai-Udomsin (Tha) Geumsan Ginseng Asia 0:08:32 18 Barati Rasoul (IRI) Giant Asia Racing Team 0:08:37 19 Yong Li Ng (Mas) Letua Cycling Team 0:09:16 20 Ho Se Yong (Kor) Seoul Cycling 0:09:38 21 Adiq Othman (Mas) Drapac Porsche Cycling 0:09:40 22 Rusli Amir (Mas) Malaysia National Team 0:09:59 23 Ji Wen Low (Sin) Geumsan Ginseng Asia 0:10:08 24 Herwin Jaya (Ina) Polygon Sweet Nice 0:10:09 25 Boonratanatha Thurakit (Tha) Thailand National Team 0:10:20 26 Shahrul Mat Amin (Mas) Malaysia National Team 0:10:32 27 Roman Zhiyentayev (Kaz) Kazakhstan National Team 0:10:37 28 Wang Meiyin (Chn) Marco Polo Cycling Team 0:11:26 29 Sea Keong Loh (Mas) Marco Polo Cycling Team 0:12:04 30 Ali Fallanie (Mas) Malaysia National Team 0:12:20 31 Mohd Hafiz Rozli (Mas) Letua Cycling Team 0:12:31 32 Hari Fitrianto (Ina) Polygon Sweet Nice 0:12:37 33 Gang Xu (Chn) Max Success Sports 0:12:49 34 Hui Zhang (Chn) Max Success Sports 0:13:06 35 Dmitriy Gruzdev (Kaz) Kazakhstan National Team 0:13:14 36 Liphongyu Nawuti (Tha) Thailand National Team 0:13:54 37 Masahiro Shinagawa (Jpn) Aisan Racing Team 0:14:51 38 Takeaki Ayabe (Jpn) Aisan Racing Team 0:15:00 39 Fu Xing (Chn) Marco Polo Cycling Team 0:16:23 40 Taiji Nishitani (Jpn) Aisan Racing Team 0:16:53 41 Kuan Hua Lai (Tpe) Giant Asia Racing Team 0:17:00 42 Yeong Uk Kim (Kor) Geumsan Ginseng Asia 0:17:37 43 Yilin Liu (Chn) Marco Polo Cycling Team 0:17:45 44 Bualoi Okart (Tha) Thailand National Team 0:18:40 45 Salleh Zamri (Mas) Malaysia National Team 0:18:57 46 Anuar Manan (Mas) Geumsan Ginseng Asia 0:18:59 47 Hossein Nateghi (IRI) Azad University Iran 48 Zainal Rizuan (Mas) Malaysia National Team 49 Mehdi Sohrabi (IRI) Tabriz Petrochemical Cycling Team 50 Igarashi Takeshi (Jpn) Geumsan Ginseng Asia 51 Ahmad Haidar Anuawar (Mas) Marco Polo Cycling Team 52 Abdullah Rizza Pahlavi (Ina) Polygon Sweet Nice 0:19:19 53 Rastra Patria Dinawan (Ina) Polygon Sweet Nice 0:20:05 54 Eugen Wacker (Kgz) Giant Asia Racing Team 0:21:15 55 Jiong Wang (Chn) Max Success Sports 0:22:25 56 Guo Hui (Chn) Max Success Sports 0:22:42 57 Kazuhiro Mori (Jpn) Aisan Racing Team 0:23:17 58 Amrun Akmal (Mas) Malaysia National Team 0:23:39 59 Shu Seok Kyu (Kor) Seoul Cycling 0:26:01

Teams 1 Tabriz Petrochemical Cycling 9:26:17 2 ISD-Neri 0:01:38 3 Footon-Servetto 0:03:56 4 Azad University Iran 0:04:23 5 Kazakhstan National Team 0:07:49 6 Seoul Cycling 0:08:12 7 South Africa National Team 0:10:49 8 Drapac Porsche Cycling 0:10:57 9 Letua Cycling Team 0:15:50 10 Giant Asia Racing Team 0:16:28 11 Vorarlberg-Corratec 0:22:18 12 Aisan Racing Team 0:22:55 13 Kelly Benefit Strategies 0:24:04 14 Champion System-Max 0:25:06 15 Malaysia National Team 0:26:04 16 Geumsan Ginseng Asia 0:29:30 17 Marco Polo Cycling Team 0:32:33 18 Polygon Sweet Nice 0:35:18 19 Thailand National Team 0:36:07 20 Team Jayco- Skins 0:36:08

Asian teams 1 Tabriz Petrochemical Cycling 9:26:17 2 Azad University Iran 0:04:23 3 Kazakhstan National Team 0:07:49 4 Seoul Cycling 0:08:12 5 Aisan Racing Team 0:22:55 6 Champion System-Max 0:25:06 7 Malaysia National Team 0:26:04 8 Geumsan Ginseng Asia 0:29:30 9 Marco Polo Cycling Team 0:33:06 10 Polygon Sweet Nice 0:35:18 11 Thailand National Team 0:36:07 12 Giant Asia Racing Team 0:40:05

General classification after stage 6 1 José Rujano Guillen (Ven) ISD - Neri 21:06:58 2 Hyo Suk Gong (Kor) Seoul Cycling 0:02:07 3 Hossein Askari (IRI) Tabriz Petrochemical Cycling Team 0:02:42 4 Peter McDonald (Aus) Drapac Porsche Cycling 0:03:21 5 Amir Zargari (IRI) Azad University Iran 0:03:24 6 Alexandr Shushemoin (Kaz) Kazakhstan National Team 0:04:32 7 Markus Eibegger (Aut) Footon-Servetto 0:04:54 8 Matthias Brandle (Aut) Footon-Servetto 0:04:58 9 Ghader Mizbani (IRI) Tabriz Petrochemical Cycling Team 0:05:12 10 Ahad Kazemi (IRI) Tabriz Petrochemical Cycling Team 0:05:46 11 Ruslan Pydgornyy (Ukr) ISD - Neri 0:05:56 12 Tonton Susanto (Ina) Azad University Iran 0:06:06 13 Jaco Venter (RSA) South Africa National Team 0:06:19 14 Josef Benetseder (Aut) Vorarlberg - Corratec 0:06:40 15 Ian McLeod (RSA) South Africa National Team 0:06:55 16 Andrey Mizurov (Kaz) Tabriz Petrochemical Cycling Team 0:06:59 17 Rafael Valls (Spa) Footon-Servetto 0:07:28 18 Jung Hwan Youm (Kor) Seoul Cycling 0:07:40 19 Ruslan Tleubayev (Kaz) Kazakhstan National Team 0:07:50 20 Jay Thomson (RSA) South Africa National Team 0:07:55 21 Pengda Jiao (Chn) Max Success Sports 0:08:17 22 Daniel Bowman (USA) Kelly Benefit Strategies 0:08:26 23 Abbas Saedi Tanha (IRI) Azad University Iran 0:08:29 24 Michael Matthews (Aus) Team Jayco - Skins 0:08:38 25 David McCann (Irl) Giant Asia Racing Team 0:08:41 26 Mark O'Brien (Aus) Letua Cycling Team 0:08:45 27 Dmytro Grabovskyy (Ukr) ISD - Neri 0:08:50 28 Nazar Jumabekov (Kaz) Kazakhstan National Team 0:08:52 29 Alexis Rodriguez Hernandez (Spa) Letua Cycling Team 0:09:06 30 Farshad Salehian (IRI) Azad University Iran 0:09:07 31 Lachlan Norris (Aus) Drapac Porsche Cycling 0:09:10 32 Takumi Beppu (Jpn) Aisan Racing Team 0:10:04 33 Alex Coutts (GBr) Giant Asia Racing Team 0:10:19 34 Pedro Merino (Spa) Footon-Servetto 0:10:48 35 Phuchong Sai-Udomsin (Tha) Geumsan Ginseng Asia 0:10:51 36 Barati Rasoul (IRI) Giant Asia Racing Team 0:10:56 37 David Pell (Aus) Drapac Porsche Cycling 0:11:10 38 Kenichi Suzuki (Jpn) Aisan Racing Team 0:11:16 39 Yong Li Ng (Mas) Letua Cycling Team 0:11:35 40 Adiq Othman (Mas) Drapac Porsche Cycling 0:11:49 41 Ho Se Yong (Kor) Seoul Cycling 0:11:57 42 Rusli Amir (Mas) Malaysia National Team 0:12:10 43 Ji Wen Low (Sin) Geumsan Ginseng Asia 0:12:19 44 Herwin Jaya (Ina) Polygon Sweet Nice 0:12:20 45 Neil Shirley (USA) Kelly Benefit Strategies 0:12:24 46 Boonratanatha Thurakit (Tha) Thailand National Team 0:12:39 47 Roman Zhiyentayev (Kaz) Kazakhstan National Team 0:12:48 48 Shahrul Mat Amin (Mas) Malaysia National Team 0:12:51 49 Christoph Sokoll (Aut) Vorarlberg - Corratec 0:13:09 50 Tobias Erler (Ger) Tabriz Petrochemical Cycling Team 0:13:46 51 Wang Meiyin (Chn) Marco Polo Cycling Team 0:14:28 52 Ali Fallanie (Mas) Malaysia National Team 0:14:33 53 Johnnie Walker (Aus) Footon-Servetto 0:14:39 54 Mohd Hafiz Rozli (Mas) Letua Cycling Team 0:14:42 55 Hari Fitrianto (Ina) Polygon Sweet Nice 0:14:48 56 Gang Xu (Chn) Max Success Sports 0:15:08 57 Oleksandr Kvachuk (Ukr) ISD - Neri 0:15:10 58 Dmitriy Gruzdev (Kaz) Kazakhstan National Team 0:15:25 59 Hui Zhang (Chn) Max Success Sports 60 Liphongyu Nawuti (Tha) Thailand National Team 0:16:05 61 Philipp Ludescher (Aut) Vorarlberg - Corratec 0:16:58 62 Masahiro Shinagawa (Jpn) Aisan Racing Team 0:17:10 63 Takeaki Ayabe (Jpn) Aisan Racing Team 0:17:11 64 Raul Castano Yuste (Spa) Letua Cycling Team 0:17:51 65 Bradley Hall (Aus) Marco Polo Cycling Team 0:17:56 66 Scott Zwizanski (USA) Kelly Benefit Strategies 0:18:13 67 Fu Xing (Chn) Marco Polo Cycling Team 0:18:42 68 Sea Keong Loh (Mas) Marco Polo Cycling Team 69 Taiji Nishitani (Jpn) Aisan Racing Team 0:18:54 70 Patrick Lane (Aus) Team Jayco - Skins 0:19:12 71 Christopher Jennings (RSA) South Africa National Team 0:19:17 72 Kuan Hua Lai (Tpe) Giant Asia Racing Team 0:19:19 73 Yeong Uk Kim (Kor) Geumsan Ginseng Asia 0:19:48 74 Yilin Liu (Chn) Marco Polo Cycling Team 0:20:23 75 Anuar Manan (Mas) Geumsan Ginseng Asia 0:20:43 76 Bualoi Okart (Tha) Thailand National Team 0:20:50 77 Vidal Celis (Spa) Footon-Servetto 0:20:52 78 René Haselbacher (Aut) Vorarlberg - Corratec 0:21:06 79 Salleh Zamri (Mas) Malaysia National Team 0:21:08 80 Zainal Rizuan (Mas) Malaysia National Team 81 Hossein Nateghi (IRI) Azad University Iran 0:21:09 82 Mehdi Sohrabi (IRI) Tabriz Petrochemical Cycling Team 83 Ahmad Haidar Anuawar (Mas) Marco Polo Cycling Team 0:21:10 84 Christoff Van Heerden (RSA) South Africa National Team 85 Rene Weissinger (Ger) Vorarlberg - Corratec 0:21:18 86 Igarashi Takeshi (Jpn) Geumsan Ginseng Asia 87 Abdullah Rizza Pahlavi (Ina) Polygon Sweet Nice 0:21:30 88 Rastra Patria Dinawan (Ina) Polygon Sweet Nice 0:22:16 89 Alex Candelario (USA) Kelly Benefit Strategies 0:22:37 90 Zach Bell (Can) Kelly Benefit Strategies 0:22:55 91 Bartosz Huzarski (Pol) ISD - Neri 0:23:21 92 Pierpaolo De Negri (Ita) ISD - Neri 0:23:22 93 Eugen Wacker (Kgz) Giant Asia Racing Team 0:23:34 94 Richard Lang (Aus) Team Jayco - Skins 0:24:00 95 Guo Hui (Chn) Max Success Sports 0:24:53 96 Kazuhiro Mori (Jpn) Aisan Racing Team 0:25:28 97 Edgar Nohales Nieto (Spa) Letua Cycling Team 0:25:52 98 Rhys Pollock (Aus) Drapac Porsche Cycling 0:25:58 99 Stuart Shaw (Aus) Drapac Porsche Cycling 0:26:06 100 Amrun Akmal (Mas) Malaysia National Team 0:26:29 101 Aaron Donnelly (Aus) Team Jayco - Skins 0:27:03 102 Shu Seok Kyu (Kor) Seoul Cycling 0:28:20 103 Dennis Pohl (Ger) Giant Asia Racing Team 0:34:34 104 Malcom Rudolph (Aus) Team Jayco - Skins 0:47:52 105 Jiong Wang (Chn) Max Success Sports 0:47:58

Points classification 1 Anuar Manan (Mas) Geumsan Ginseng Asia 91 pts 2 Michael Matthews (Aus) Team Jayco - Skins 80 3 Vidal Celis (Spa) Footon-Servetto 63 4 Tobias Erler (Ger) Tabriz Petrochemical Cycling Team 46 5 René Haselbacher (Aut) Vorarlberg - Corratec 45 6 Ruslan Tleubayev (Kaz) Kazakhstan National Team 38 7 Dmytro Grabovskyy (Ukr) ISD - Neri 32 8 Alex Candelario (USA) Kelly Benefit Strategies 27 9 Hyo Suk Gong (Kor) Seoul Cycling 24 10 Hossein Nateghi (IRI) Azad University Iran 23 11 Jay Thomson (RSA) South Africa National Team 20 12 Christoff Van Heerden (RSA) South Africa National Team 20 13 Taiji Nishitani (Jpn) Aisan Racing Team 19 14 David Pell (Aus) Drapac Porsche Cycling 19 15 Alexandr Shushemoin (Kaz) Kazakhstan National Team 18 16 Kazuhiro Mori (Jpn) Aisan Racing Team 18 17 Peter McDonald (Aus) Drapac Porsche Cycling 17 18 Markus Eibegger (Aut) Footon-Servetto 17 19 Adiq Othman (Mas) Drapac Porsche Cycling 17 20 Rene Weissinger (Ger) Vorarlberg - Corratec 17 21 José Rujano Guillen (Ven) ISD - Neri 15 22 Matthias Brandle (Aut) Footon-Servetto 15

Mountains classification 1 José Rujano Guillen (Ven) ISD - Neri 25 pts 2 Peter McDonald (Aus) Drapac Porsche Cycling 25 3 Hyo Suk Gong (Kor) Seoul Cycling 24 4 Hossein Askari (IRI) Tabriz Petrochemical Cycling Team 16 5 Zainal Rizuan (Mas) Malaysia National Team 14 6 Amir Zargari (IRI) Azad University Iran 10 7 Alexandr Shushemoin (Kaz) Kazakhstan National Team 8 8 Adiq Othman (Mas) Drapac Porsche Cycling 7 9 Roman Zhiyentayev (Kaz) Kazakhstan National Team 6 10 Matthias Brandle (Aut) Footon-Servetto 6

Asian rider classification 1 Hyo Suk Gong (Kor) Seoul Cycling 21:09:05 2 Hossein Askari (IRI) Tabriz Petrochemical Cycling Team 0:00:35 3 Amir Zargari (IRI) Azad University Iran 0:01:17 4 Alexandr Shushemoin (Kaz) Kazakhstan National Team 0:02:25 5 Ghader Mizbani (IRI) Tabriz Petrochemical Cycling Team 0:03:05 6 Ahad Kazemi (IRI) Tabriz Petrochemical Cycling Team 0:03:39 7 Tonton Susanto (Ina) Azad University Iran 0:03:59 8 Andrey Mizurov (Kaz) Tabriz Petrochemical Cycling Team 0:04:52 9 Jung Hwan Youm (Kor) Seoul Cycling 0:05:33 10 Ruslan Tleubayev (Kaz) Kazakhstan National Team 0:05:43 11 Pengda Jiao (Chn) Max Success Sports 0:06:10 12 Abbas Saedi Tanha (IRI) Azad University Iran 0:06:22 13 Nazar Jumabekov (Kaz) Kazakhstan National Team 0:06:45 14 Farshad Salehian (IRI) Azad University Iran 0:07:00 15 Takumi Beppu (Jpn) Aisan Racing Team 0:07:57 16 Phuchong Sai-Udomsin (Tha) Geumsan Ginseng Asia 0:08:44 17 Barati Rasoul (IRI) Giant Asia Racing Team 0:08:49 18 Kenichi Suzuki (Jpn) Aisan Racing Team 0:09:09 19 Yong Li Ng (Mas) Letua Cycling Team 0:09:28 20 Adiq Othman (Mas) Drapac Porsche Cycling 0:09:42 21 Ho Se Yong (Kor) Seoul Cycling 0:09:50 22 Rusli Amir (Mas) Malaysia National Team 0:10:03 23 Ji Wen Low (Sin) Geumsan Ginseng Asia 0:10:12 24 Herwin Jaya (Ina) Polygon Sweet Nice 0:10:13 25 Boonratanatha Thurakit (Tha) Thailand National Team 0:10:32 26 Roman Zhiyentayev (Kaz) Kazakhstan National Team 0:10:41 27 Shahrul Mat Amin (Mas) Malaysia National Team 0:10:44 28 Wang Meiyin (Chn) Marco Polo Cycling Team 0:12:21 29 Ali Fallanie (Mas) Malaysia National Team 0:12:26 30 Mohd Hafiz Rozli (Mas) Letua Cycling Team 0:12:35 31 Hari Fitrianto (Ina) Polygon Sweet Nice 0:12:41 32 Gang Xu (Chn) Max Success Sports 0:13:01 33 Dmitriy Gruzdev (Kaz) Kazakhstan National Team 0:13:18 34 Hui Zhang (Chn) Max Success Sports 35 Liphongyu Nawuti (Tha) Thailand National Team 0:13:58 36 Masahiro Shinagawa (Jpn) Aisan Racing Team 0:15:03 37 Takeaki Ayabe (Jpn) Aisan Racing Team 0:15:04 38 Fu Xing (Chn) Marco Polo Cycling Team 0:16:35 39 Sea Keong Loh (Mas) Marco Polo Cycling Team 40 Taiji Nishitani (Jpn) Aisan Racing Team 0:16:47 41 Kuan Hua Lai (Tpe) Giant Asia Racing Team 0:17:12 42 Yeong Uk Kim (Kor) Geumsan Ginseng Asia 0:17:41 43 Yilin Liu (Chn) Marco Polo Cycling Team 0:18:16 44 Anuar Manan (Mas) Geumsan Ginseng Asia 0:18:36 45 Bualoi Okart (Tha) Thailand National Team 0:18:43 46 Salleh Zamri (Mas) Malaysia National Team 0:19:01 47 Zainal Rizuan (Mas) Malaysia National Team 48 Hossein Nateghi (IRI) Azad University Iran 0:19:02 49 Mehdi Sohrabi (IRI) Tabriz Petrochemical Cycling Team 50 Ahmad Haidar Anuawar (Mas) Marco Polo Cycling Team 0:19:03 51 Igarashi Takeshi (Jpn) Geumsan Ginseng Asia 0:19:11 52 Abdullah Rizza Pahlavi (Ina) Polygon Sweet Nice 0:19:23 53 Rastra Patria Dinawan (Ina) Polygon Sweet Nice 0:20:09 54 Eugen Wacker (Kgz) Giant Asia Racing Team 0:21:27 55 Guo Hui (Chn) Max Success Sports 0:22:46 56 Kazuhiro Mori (Jpn) Aisan Racing Team 0:23:21 57 Amrun Akmal (Mas) Malaysia National Team 0:24:22 58 Shu Seok Kyu (Kor) Seoul Cycling 0:26:13 59 Jiong Wang (Chn) Max Success Sports 0:45:51

Teams classification 1 Tabriz Petrochemical Cycling 63:31:11 2 ISD-Neri 0:04:49 3 Footon-Servetto 0:06:59 4 Azad University Iran 0:07:26 5 South Africa National Team 0:10:49 6 Kazakhstan National Team 0:10:52 7 Drapac Porsche Cycling 0:10:57 8 Seoul Cycling 0:11:23 9 Letua Cycling Team 0:19:01 10 Giant Asia Racing Team 0:19:31 11 Vorarlberg-Corratec 0:25:37 12 Aisan Racing Team 0:25:58 13 Kelly Benefit Strategies 0:27:07 14 Champion System-Max 0:28:25 15 Malaysia National Team 0:29:07 16 Geumsan Ginseng Asia 0:32:33 17 Marco Polo Cycling Team 0:35:44 18 Polygon Sweet Nice 0:38:21 19 Thailand National Team 0:39:10 20 Team Jayco- Skins 0:40:24