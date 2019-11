Cristiano Salerno (De Rosa-Stac Plastic) survived from an early breakaway to claim victory on stage two of the 2010 Tour of Japan. The Italian finished the stage four seconds clear of a fast-approaching peloton, which was led home by Team Jayco Skins' Michael Matthews, who retained the overall leader's jersey.

Japan's Shinri Suzuki (Shimano Racing) finished third on a technical 121.2km ten-lap circuit race around the Nuriome Dam in Nara.

"The peloton was very nervous at the start so I jumped out, rode well in cooperation with the other riders [in the break] and was able to finish it off," said Salerno after his win. "I'm very happy to have secured my first professional victory."

Salerno's win moved him up into second overall and he now sits nine seconds behind Matthews. Darren Lapthorne (Rapha Condor-Sharp) is third overall, five seconds further back.

"It was a really twisting, turning circuit which made it hard to keep under control for the boys," said Jayco-Skins Team Manager Brian Stephens afterwards. "But they did a great job to get Michael close enough at the end and he was coming fast but just couldn't nail the leader."

Salerno had escaped early in the race, along with Nick Aitken (Jayco-Skins), Alexandr Shushemoin (Kazakhstan) and Takashi Miyazawa (Team Nippo). As the lead group broke up in the closing circuits of the race, the increasingly anxious peloton behind was ramping up its effort to pull back the men in front.

"Nick (Aitken) got away in the early break which took the pressure off us," said Matthews. "But when he was dropped from the leaders [two laps to go] it got a bit scary until some other teams got on the front and started driving for their sprinters.

"They pulled it back to about 25 seconds and then I called up Richie [Lang] and Pat [Lane] to try close it down for me. They caught most of it and up last climb into the finish I hit it and got across to the dozen or so still in front."

Despite the concerted efforts of the peloton, they were unable to capture Salerno, who survived as last-man-standing at the finish.

Full Results 1 Cristiano Salerno (Ita) De Rosa - Stac Plastic 2:33:21 2 Michael Matthews (Aus) Team Jayco - Skins 0:00:04 3 Shinri Suzuki (Jpn) Shimano Racing 4 Junya Sano (Jpn) Team Nippo 5 Claudio Corioni (Ita) De Rosa - Stac Plastic 6 Darren Lapthorne (Aus) Rapha Condor - Sharp 7 Yuzuru Suzuki (Jpn) Shimano Racing 8 Takeaki Ayabe (Jpn) Aisan Racing Team 9 Vincenzo Garofalo (Ita) Team Nippo 10 Motoi Nara (Jpn) Geumsan Ginseng Asia 11 Andrey Mizurov (Kaz) Kazakhstan 12 Marco Cattaneo (Ita) De Rosa - Stac Plastic 13 Takashi Miyazawa (Jpn) Team Nippo 14 Taiji Nishitani (Jpn) Aisan Racing Team 15 Kam Po Wong (HKg) Hong Kong China 16 Naoki Mukaigawa (Jpn) Matrix Powertag 0:00:10 17 Yeonguk Kim (Kor) Geumsan Ginseng Asia 0:00:11 18 Yoshimitsu Hiratsuka (Jpn) Shimano Racing 19 Takahiro Yamashita (Jpn) Matrix Powertag 20 Ji Wen Low (Sin) Geumsan Ginseng Asia 21 Shinichi Fukushima (Jpn) Geumsan Ginseng Asia 22 Kazuo Inoue (Jpn) Team Nippo 23 Hidenori Nodera (Jpn) Shimano Racing 24 Yoshiyuki Abe (Jpn) Matrix Powertag 25 Ryota Nishizono (Jpn) University All Japan 26 Makoto Nakamura (Jpn) Utsunomiya Blitzen 27 Yasuharu Nakajima (Jpn) Team Nippo 28 Kun Jiang (Chn) Max Success Sports 29 Tomoya Kanoh (Jpn) Bridgestone Anchor 30 Yusuke Hatanaka (Jpn) Shimano Racing 31 Roman Zhiyentayev (Kaz) Kazakhstan 32 Sergio Lagana (Ita) De Rosa - Stac Plastic 33 Chun Hing Chan (HKg) Hong Kong China 34 Peng Da Jiao (Chn) Max Success Sports 35 Alexandr Shushemoin (Kaz) Kazakhstan 36 Kazuhiro Mori (Jpn) Aisan Racing Team 37 Takayuki Naganuma (Jpn) Utsunomiya Blitzen 38 Nazar Jumabekov (Kaz) Kazakhstan 39 Kazuyuki Manabe (Jpn) Matrix Powertag 40 Kin San Wu (HKg) Hong Kong China 41 Ruslan Tleubayev (Kaz) Kazakhstan 0:00:24 42 Ying Hon Yeung (HKg) Hong Kong China 0:00:27 43 Mitsuhiro Matsumura (Jpn) Aisan Racing Team 44 Sergey Kuzmin (Kaz) Kazakhstan 0:00:33 45 Miyataka Shimizu (Jpn) Bridgestone Anchor 46 Akira Kakinuma (Jpn) Utsunomiya Blitzen 47 Akira Kodan (Jpn) Pearl Izumi Sumita Ravanello 0:00:37 48 Keisuke Kamata (Jpn) Pearl Izumi Sumita Ravanello 49 Phuchong Sai-Udomsin (Tha) Geumsan Ginseng Asia 50 Gang Xu (Chn) Max Success Sports 51 Tatsuhiro Hashimoto (Jpn) University All Japan 0:00:40 52 Tomoyuki Iino (Jpn) University All Japan 0:00:43 53 Nariyuki Masuda (Jpn) Team Nippo 0:00:47 54 En Huang (Chn) Max Success Sports 55 Makoto Iijima (Jpn) Bridgestone Anchor 56 Kensyo Sawada (Jpn) Matrix Powertag 0:00:49 57 Nozomu Kimori (Jpn) University All Japan 0:00:51 58 Masaru Fukuhara (Jpn) Bridgestone Anchor 59 Richard Lang (Aus) Team Jayco - Skins 0:01:03 60 Patrick Lane (Aus) Team Jayco - Skins 61 Zakkari Dempster (Aus) Rapha Condor - Sharp 62 Claudio Cucinotta (Ita) De Rosa - Stac Plastic 0:01:10 63 Shunsuke Horiuchi (Jpn) University All Japan 0:01:23 64 Kenichi Suzuki (Jpn) Aisan Racing Team 0:01:39 65 Shimpei Fukuda (Jpn) Aisan Racing Team 0:01:42 66 Kristian House (GBr) Rapha Condor - Sharp 0:01:47 67 King Lok Cheung (HKg) Hong Kong China 0:02:56 68 Nick Aitken (Aus) Team Jayco - Skins 0:03:46 69 Yong Li Ng (Mas) Letua Cycling Team 70 Yoshimitsu Tsuji (Jpn) Utsunomiya Blitzen 0:04:03 71 Taichi Togao (Jpn) Pearl Izumi Sumita Ravanello 72 Peng Fei Qi (Chn) Max Success Sports 0:04:07 73 Kenji Itami (Jpn) Bridgestone Anchor 0:04:09 74 Yoshinori Iino (Jpn) Shimano Racing 0:07:18 75 James Ibrahim (Aus) Letua Cycling Team 0:07:39 76 Fabio Negri (Ita) De Rosa - Stac Plastic 0:08:16 77 Dean Windsor (Aus) Rapha Condor - Sharp 78 Hui Zhang (Chn) Max Success Sports 79 Siu Wai Ko (HKg) Hong Kong China 80 Masaki Takahashi (Jpn) University All Japan 0:09:49 81 Shota Saito (Jpn) Utsunomiya Blitzen 0:13:20 82 Hikaru Kosaka (Jpn) Utsunomiya Blitzen 83 Shota Tsujimoto (Jpn) Pearl Izumi Sumita Ravanello 84 Graham Briggs (GBr) Rapha Condor - Sharp 85 Masaki Wakumoto (Jpn) Matrix Powertag 86 Adrian Wye Kit Chuah (Mas) Letua Cycling Team 87 Masamichi Yamamoto (Jpn) Bridgestone Anchor 88 Dean Downing (GBr) Rapha Condor - Sharp 89 Yoshinori Suzuki (Jpn) Pearl Izumi Sumita Ravanello 0:15:20 90 Ki Hong Yoo (Kor) Geumsan Ginseng Asia 0:16:50 91 Hafiz Rozli Mohd (Mas) Letua Cycling Team 0:18:20 91 Ikki Yoneyama (Jpn) Pearl Izumi Sumita Ravanello 93 Mohd Razif Mohd Salleh (Mas) Letua Cycling Team 0:19:50 93 Samel Witmitz (Aus) Letua Cycling Team

Points 1 Michael Matthews (Aus) Team Jayco - Skins 20 pts 2 Cristiano Salerno (Ita) De Rosa - Stac Plastic 25 3 Darren Lapthorne (Aus) Rapha Condor - Sharp 10 4 Shinri Suzuki (Jpn) Shimano Racing 16 5 Junya Sano (Jpn) Team Nippo 14 6 Claudio Corioni (Ita) De Rosa - Stac Plastic 12 7 Andrey Mizurov (Kaz) Kazakhstan 5 8 Yuzuru Suzuki (Jpn) Shimano Racing 9 9 King Lok Cheung (HKg) Hong Kong China 10 Motoi Nara (Jpn) Geumsan Ginseng Asia 6 pts 11 Kazuhiro Mori (Jpn) Aisan Racing Team 12 Takeaki Ayabe (Jpn) Aisan Racing Team 8 pts 13 Vincenzo Garofalo (Ita) Team Nippo 7 14 Claudio Cucinotta (Ita) De Rosa - Stac Plastic 15 Zakkari Dempster (Aus) Rapha Condor - Sharp 16 Marco Cattaneo (Ita) De Rosa - Stac Plastic 4 pts 17 Shinichi Fukushima (Jpn) Geumsan Ginseng Asia 18 Takashi Miyazawa (Jpn) Team Nippo 3 pts 19 Kam Po Wong (HKg) Hong Kong China 1 20 Taiji Nishitani (Jpn) Aisan Racing Team 2

Mountains 1 Cristiano Salerno (Ita) De Rosa - Stac Plastic 15 pts 2 Alexandr Shushemoin (Kaz) Kazakhstan 8 3 Nick Aitken (Aus) Team Jayco - Skins 6 4 Takashi Miyazawa (Jpn) Team Nippo 4

Teams 1 De Rosa -Stac Plastic 7:40:11 2 Aisan Racing Team 0:00:11 3 Geumsan Ginseng Asia 0:00:18 4 Team Nippo 0:00:04 5 Hong Kong China Team 0:00:18 6 Kazakhstan National Team 7 Shimano Racing 0:00:11 8 Matrix Powertag 0:00:24 9 Max Success Sports 0:00:51 10 Utsunomiya Blitzen 0:00:47 11 Bridgestone Anchor 0:01:23 12 Team Jayco -Skins 0:02:02 13 University All Japan 0:01:26 14 Rapha Condor -Sharp 0:02:46 15 Pearlizumi Sumita Ravanello 0:05:09 16 Letua Cycling Team 0:24:37

General Classification after stage 2 1 Michael Matthews (Aus) Team Jayco - Skins 2:36:33 2 Cristiano Salerno (Ita) De Rosa - Stac Plastic 0:00:09 3 Darren Lapthorne (Aus) Rapha Condor - Sharp 0:00:14 4 Andrey Mizurov (Kaz) Kazakhstan 0:00:17 5 Motoi Nara (Jpn) Geumsan Ginseng Asia 6 Kam Po Wong (HKg) Hong Kong China 7 Junya Sano (Jpn) Team Nippo 0:00:19 8 Kazuhiro Mori (Jpn) Aisan Racing Team 0:00:20 9 Taiji Nishitani (Jpn) Aisan Racing Team 10 Shinri Suzuki (Jpn) Shimano Racing 11 Marco Cattaneo (Ita) De Rosa - Stac Plastic 0:00:21 12 Takeaki Ayabe (Jpn) Aisan Racing Team 13 Claudio Corioni (Ita) De Rosa - Stac Plastic 0:00:22 14 Shinichi Fukushima (Jpn) Geumsan Ginseng Asia 0:00:24 15 Takashi Miyazawa (Jpn) Team Nippo 0:00:25 16 Yuzuru Suzuki (Jpn) Shimano Racing 0:00:26 17 Vincenzo Garofalo (Ita) Team Nippo 0:00:27 18 Naoki Mukaigawa (Jpn) Matrix Powertag 0:00:28 19 Yoshimitsu Hiratsuka (Jpn) Shimano Racing 0:00:29 20 Alexandr Shushemoin (Kaz) Kazakhstan 0:00:30 21 Yusuke Hatanaka (Jpn) Shimano Racing 0:00:31 22 Nazar Jumabekov (Kaz) Kazakhstan 0:00:32 23 Ji Wen Low (Sin) Geumsan Ginseng Asia 24 Kun Jiang (Chn) Max Success Sports 0:00:33 25 Sergio Lagana (Ita) De Rosa - Stac Plastic 26 Roman Zhiyentayev (Kaz) Kazakhstan 27 Yeonguk Kim (Kor) Geumsan Ginseng Asia 28 Kazuo Inoue (Jpn) Team Nippo 29 Peng Da Jiao (Chn) Max Success Sports 30 Takahiro Yamashita (Jpn) Matrix Powertag 0:00:34 31 Yasuharu Nakajima (Jpn) Team Nippo 0:00:35 32 Yoshiyuki Abe (Jpn) Matrix Powertag 33 Chun Hing Chan (HKg) Hong Kong China 0:00:36 34 Ryota Nishizono (Jpn) University All Japan 35 Makoto Nakamura (Jpn) Utsunomiya Blitzen 0:00:37 36 Hidenori Nodera (Jpn) Shimano Racing 37 Ruslan Tleubayev (Kaz) Kazakhstan 0:00:39 38 Tomoya Kanoh (Jpn) Bridgestone Anchor 39 Kazuyuki Manabe (Jpn) Matrix Powertag 40 Takayuki Naganuma (Jpn) Utsunomiya Blitzen 0:00:40 41 Kin San Wu (HKg) Hong Kong China 0:00:43 42 Mitsuhiro Matsumura (Jpn) Aisan Racing Team 0:00:45 43 Miyataka Shimizu (Jpn) Bridgestone Anchor 0:00:52 44 Ying Hon Yeung (HKg) Hong Kong China 0:00:54 45 Phuchong Sai-Udomsin (Tha) Geumsan Ginseng Asia 0:00:55 46 Sergey Kuzmin (Kaz) Kazakhstan 0:00:59 47 Akira Kodan (Jpn) Pearl Izumi Sumita Ravanello 48 Keisuke Kamata (Jpn) Pearl Izumi Sumita Ravanello 0:01:00 49 Akira Kakinuma (Jpn) Utsunomiya Blitzen 50 Makoto Iijima (Jpn) Bridgestone Anchor 0:01:03 51 Gang Xu (Chn) Max Success Sports 0:01:05 52 En Huang (Chn) Max Success Sports 0:01:08 53 Tatsuhiro Hashimoto (Jpn) University All Japan 0:01:09 54 Kensyo Sawada (Jpn) Matrix Powertag 0:01:13 55 Tomoyuki Iino (Jpn) University All Japan 0:01:14 56 Nariyuki Masuda (Jpn) Team Nippo 57 Masaru Fukuhara (Jpn) Bridgestone Anchor 0:01:15 58 Zakkari Dempster (Aus) Rapha Condor - Sharp 0:01:16 59 Nozomu Kimori (Jpn) University All Japan 60 Richard Lang (Aus) Team Jayco - Skins 0:01:17 61 Claudio Cucinotta (Ita) De Rosa - Stac Plastic 0:01:23 62 Patrick Lane (Aus) Team Jayco - Skins 63 Shunsuke Horiuchi (Jpn) University All Japan 0:01:47 64 Kristian House (GBr) Rapha Condor - Sharp 0:02:01 65 Shimpei Fukuda (Jpn) Aisan Racing Team 0:02:03 66 Kenichi Suzuki (Jpn) Aisan Racing Team 0:02:06 67 King Lok Cheung (HKg) Hong Kong China 0:03:04 68 Nick Aitken (Aus) Team Jayco - Skins 0:04:02 69 Yong Li Ng (Mas) Letua Cycling Team 0:04:12 70 Kenji Itami (Jpn) Bridgestone Anchor 0:04:25 71 Yoshimitsu Tsuji (Jpn) Utsunomiya Blitzen 0:04:28 72 Peng Fei Qi (Chn) Max Success Sports 0:04:36 73 Taichi Togao (Jpn) Pearl Izumi Sumita Ravanello 0:04:46 74 Yoshinori Iino (Jpn) Shimano Racing 0:07:39 75 James Ibrahim (Aus) Letua Cycling Team 0:08:04 76 Dean Windsor (Aus) Rapha Condor - Sharp 0:08:31 77 Fabio Negri (Ita) De Rosa - Stac Plastic 0:08:38 78 Hui Zhang (Chn) Max Success Sports 0:08:42 79 Siu Wai Ko (HKg) Hong Kong China 0:08:43 80 Masaki Takahashi (Jpn) University All Japan 0:10:24 81 Masamichi Yamamoto (Jpn) Bridgestone Anchor 0:13:36 82 Dean Downing (GBr) Rapha Condor - Sharp 0:13:37 83 Graham Briggs (GBr) Rapha Condor - Sharp 84 Hikaru Kosaka (Jpn) Utsunomiya Blitzen 0:13:41 85 Shota Tsujimoto (Jpn) Pearl Izumi Sumita Ravanello 0:13:46 86 Shota Saito (Jpn) Utsunomiya Blitzen 0:13:48 87 Adrian Wye Kit Chuah (Mas) Letua Cycling Team 0:13:54 88 Masaki Wakumoto (Jpn) Matrix Powertag 0:14:00 89 Yoshinori Suzuki (Jpn) Pearl Izumi Sumita Ravanello 0:16:02 90 Ki Hong Yoo (Kor) Geumsan Ginseng Asia 0:17:04 91 Ikki Yoneyama (Jpn) Pearl Izumi Sumita Ravanello 0:18:45 92 Hafiz Rozli Mohd (Mas) Letua Cycling Team 0:18:49 93 Samel Witmitz (Aus) Letua Cycling Team 0:20:09 94 Mohd Razif Mohd Salleh (Mas) Letua Cycling Team 0:20:18

Points Classification 1 Michael Matthews (Aus) Team Jayco - Skins 30 pts 2 Cristiano Salerno (Ita) De Rosa - Stac Plastic 25 3 Darren Lapthorne (Aus) Rapha Condor - Sharp 17 4 Shinri Suzuki (Jpn) Shimano Racing 16 5 Junya Sano (Jpn) Team Nippo 14 6 Claudio Corioni (Ita) De Rosa - Stac Plastic 12 7 Andrey Mizurov (Kaz) Kazakhstan 9 8 Yuzuru Suzuki (Jpn) Shimano Racing 9 9 King Lok Cheung (HKg) Hong Kong China 9 10 Motoi Nara (Jpn) Geumsan Ginseng Asia 8 11 Kazuhiro Mori (Jpn) Aisan Racing Team 8 12 Takeaki Ayabe (Jpn) Aisan Racing Team 8 13 Vincenzo Garofalo (Ita) Team Nippo 7 14 Claudio Cucinotta (Ita) De Rosa - Stac Plastic 6 15 Zakkari Dempster (Aus) Rapha Condor - Sharp 5 16 Marco Cattaneo (Ita) De Rosa - Stac Plastic 4 17 Shinichi Fukushima (Jpn) Geumsan Ginseng Asia 3 18 Takashi Miyazawa (Jpn) Team Nippo 3 19 Kam Po Wong (HKg) Hong Kong China 2 20 Taiji Nishitani (Jpn) Aisan Racing Team 2

Mountains Classification 1 Cristiano Salerno (Ita) De Rosa - Stac Plastic 15 pts 2 Alexandr Shushemoin (Kaz) Kazakhstan 8 3 Nick Aitken (Aus) Team Jayco - Skins 6 4 Takashi Miyazawa (Jpn) Team Nippo 4