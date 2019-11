Australia’s Michael Matthews (Jayco-Skins) leads the Tour of Japan after winning the race’s opening 2.65 kilometre time trial. Matthews’ time over the Daisen Park stage was six seconds quicker than King Lok Cheung (Hong Kong China), while Kazujiro Mori (Aisan Racing Team) was the best of the local riders in third.

Matthews’ stage win comes a year after the teenager missed out on stage podiums in Japan on not one but three occasions. "Good to get on the podium here finally," said Matthews. "It was like big square basically. The back straight was probably the hardest point and we had a bit of a head wind but (it was) pretty flat and then a little kick up at the end, a little hill at the finish. It was quite hard."

Just missing out on the podium this time around was one of Matthews’ compatriots Darren Lapthorne. The Rapha Condor-Sharp rider finished in fourth place, with Italy’s Claudio Cucinotta splitting he and team-mate Zakkari Dempster in sixth.

Full Results 1 Michael Matthews (Aus) Team Jayco - Skins 0:03:14 2 King Lok Cheung (HKg) Hong Kong China 0:00:06 3 Kazuhiro Mori (Jpn) Aisan Racing Team 0:00:07 4 Darren Lapthorne (Aus) Rapha Condor - Sharp 0:00:08 5 Claudio Cucinotta (Ita) De Rosa - Stac Plastic 0:00:11 6 Zakkari Dempster (Aus) Rapha Condor - Sharp 0:00:11 7 Andrey Mizurov (Kaz) Kazakhstan 0:00:11 8 Shinichi Fukushima (Jpn) Geumsan Ginseng Asia 0:00:11 9 Motoi Nara (Jpn) Geumsan Ginseng Asia 0:00:11 10 Kam Po Wong (HKg) Hong Kong China 0:00:11 11 Ki Hong Yoo (Kor) Geumsan Ginseng Asia 0:00:13 12 Kristian House (GBr) Rapha Condor - Sharp 0:00:13 13 Richard Lang (Aus) Team Jayco - Skins 0:00:13 14 Ruslan Tleubayev (Kaz) Kazakhstan 0:00:13 15 Junya Sano (Jpn) Team Nippo 0:00:13 16 Dean Windsor (Aus) Rapha Condor - Sharp 0:00:13 17 Nick Aitken (Aus) Team Jayco - Skins 0:00:14 18 Taiji Nishitani (Jpn) Aisan Racing Team 0:00:14 19 Makoto Iijima (Jpn) Bridgestone Anchor 0:00:14 20 Masamichi Yamamoto (Jpn) Bridgestone Anchor 0:00:14 21 Kenji Itami (Jpn) Bridgestone Anchor 0:00:15 22 Marco Cattaneo (Ita) De Rosa - Stac Plastic 0:00:15 23 Dean Downing (GBr) Rapha Condor - Sharp 0:00:15 24 Takeaki Ayabe (Jpn) Aisan Racing Team 0:00:16 25 Graham Briggs (GBr) Rapha Condor - Sharp 0:00:16 26 Phuchong Sai-Udomsin (Tha) Geumsan Ginseng Asia 0:00:16 27 Claudio Corioni (Ita) De Rosa - Stac Plastic 0:00:16 28 Mitsuhiro Matsumura (Jpn) Aisan Racing Team 0:00:16 29 Yoshimitsu Hiratsuka (Jpn) Shimano Racing 0:00:16 30 Naoki Mukaigawa (Jpn) Matrix Powertag 0:00:16 31 Samel Witmitz (Aus) Letua Cycling Team 0:00:17 32 Cristiano Salerno (Ita) De Rosa - Stac Plastic 0:00:17 33 Miyataka Shimizu (Jpn) Bridgestone Anchor 0:00:18 34 Alexandr Shushemoin (Kaz) Kazakhstan 0:00:18 35 Yusuke Hatanaka (Jpn) Shimano Racing 0:00:18 36 Patrick Lane (Aus) Team Jayco - Skins 0:00:18 37 Shinri Suzuki (Jpn) Shimano Racing 0:00:18 38 Takashi Miyazawa (Jpn) Team Nippo 0:00:19 39 Nazar Jumabekov (Kaz) Kazakhstan 0:00:19 40 Ji Wen Low (Sin) Geumsan Ginseng Asia 0:00:19 41 En Huang (Chn) Max Success Sports 0:00:19 42 Yoshinori Iino (Jpn) Shimano Racing 43 Shimpei Fukuda (Jpn) Aisan Racing Team 0:00:20 44 Hikaru Kosaka (Jpn) Utsunomiya Blitzen 0:00:20 45 Kun Jiang (Chn) Max Success Sports 0:00:20 46 Sergio Lagana (Ita) De Rosa - Stac Plastic 0:00:20 47 Roman Zhiyentayev (Kaz) Kazakhstan 0:00:20 48 Yuzuru Suzuki (Jpn) Shimano Racing 0:00:20 49 Yeonguk Kim (Kor) Geumsan Ginseng Asia 0:00:20 50 Akira Kodan (Jpn) Pearl Izumi Sumita Ravanello 0:00:20 51 Kazuo Inoue (Jpn) Team Nippo 0:00:20 52 Fabio Negri (Ita) De Rosa - Stac Plastic 0:00:20 53 Peng Da Jiao (Chn) Max Success Sports 0:00:21 54 Keisuke Kamata (Jpn) Pearl Izumi Sumita Ravanello 0:00:21 55 Takahiro Yamashita (Jpn) Matrix Powertag 0:00:21 56 Vincenzo Garofalo (Ita) Team Nippo 0:00:22 57 Masaru Fukuhara (Jpn) Bridgestone Anchor 0:00:22 58 Yasuharu Nakajima (Jpn) Team Nippo 0:00:22 59 Kensyo Sawada (Jpn) Matrix Powertag 0:00:22 60 Yoshiyuki Abe (Jpn) Matrix Powertag 0:00:22 61 Shunsuke Horiuchi (Jpn) University All Japan 0:00:22 62 Chun Hing Chan (HKg) Hong Kong China 0:00:23 63 Ikki Yoneyama (Jpn) Pearl Izumi Sumita Ravanello 0:00:23 64 Ryota Nishizono (Jpn) University All Japan 0:00:23 65 Nozomu Kimori (Jpn) University All Japan 0:00:24 66 James Ibrahim (Aus) Letua Cycling Team 0:00:24 67 Yoshimitsu Tsuji (Jpn) Utsunomiya Blitzen 0:00:24 68 Yong Li Ng (Mas) Letua Cycling Team 0:00:24 69 Shota Tsujimoto (Jpn) Pearl Izumi Sumita Ravanello 0:00:24 70 Makoto Nakamura (Jpn) Utsunomiya Blitzen 0:00:24 71 Hidenori Nodera (Jpn) Shimano Racing 0:00:24 72 Hui Zhang (Chn) Max Success Sports 73 Sergey Kuzmin (Kaz) Kazakhstan 0:00:24 74 Akira Kakinuma (Jpn) Utsunomiya Blitzen 0:00:25 75 Siu Wai Ko (HKg) Hong Kong China 0:00:25 76 Kenichi Suzuki (Jpn) Aisan Racing Team 0:00:25 77 Ying Hon Yeung (HKg) Hong Kong China 0:00:25 78 Nariyuki Masuda (Jpn) Team Nippo 0:00:26 79 Gang Xu (Chn) Max Success Sports 0:00:26 80 Mohd Razif Mohd Salleh (Mas) Letua Cycling Team 0:00:26 81 Tomoya Kanoh (Jpn) Bridgestone Anchor 0:00:26 82 Shota Saito (Jpn) Utsunomiya Blitzen 83 Kazuyuki Manabe (Jpn) Matrix Powertag 0:00:27 84 Takayuki Naganuma (Jpn) Utsunomiya Blitzen 0:00:27 85 Peng Fei Qi (Chn) Max Success Sports 0:00:27 86 Hafiz Rozli Mohd (Mas) Letua Cycling Team 0:00:27 87 Tatsuhiro Hashimoto (Jpn) University All Japan 0:00:27 88 Tomoyuki Iino (Jpn) University All Japan 0:00:29 89 Kin San Wu (HKg) Hong Kong China 0:00:30 90 Adrian Wye Kit Chuah (Mas) Letua Cycling Team 0:00:32 91 Masaki Takahashi (Jpn) University All Japan 0:00:33 92 Masaki Wakumoto (Jpn) Matrix Powertag 0:00:39 93 Yoshinori Suzuki (Jpn) Pearl Izumi Sumita Ravanello 0:00:40 94 Taichi Togao (Jpn) Pearl Izumi Sumita Ravanello 0:00:41

Points 1 Michael Matthews (Aus) Team Jayco - Skins 10 pts 2 King Lok Cheung (HKg) Hong Kong China 9 3 Kazuhiro Mori (Jpn) Aisan Racing Team 8 4 Darren Lapthorne (Aus) Rapha Condor - Sharp 7 5 Claudio Cucinotta (Ita) De Rosa - Stac Plastic 6 6 Zakkari Dempster (Aus) Rapha Condor - Sharp 5 7 Andrey Mizurov (Kaz) Kazakhstan 4 8 Shinichi Fukushima (Jpn) Geumsan Ginseng Asia 3 9 Motoi Nara (Jpn) Geumsan Ginseng Asia 2 10 Kam Po Wong (HKg) Hong Kong China 1

Teams 1 Team Jayco -Skins 0:10:08 2 Rapha Condor -Sharp 0:00:05 3 Geumsan Ginseng Asia 0:00:08 4 Aisan Racing Team 0:00:10 5 Hong Kong China Team 0:00:14 6 Kazakhstan National Team 0:00:15 7 De Rosa -Stac Plastic 0:00:16 8 Bridgestone Anchor 9 Shimano Racing 0:00:26 10 Team Nippo 11 Max Success Sports 0:00:33 12 Matrix Powertag 13 Letua Cycling Team 0:00:38 14 Pearlizumi Sumita Ravanello 15 Utsunomiya Blitzen 0:00:40 16 University All Japan 0:00:42

General Classification after stage 1 1 Michael Matthews (Aus) Team Jayco - Skins 0:03:14 2 King Lok Cheung (HKg) Hong Kong China 0:00:06 3 Kazuhiro Mori (Jpn) Aisan Racing Team 0:00:07 4 Darren Lapthorne (Aus) Rapha Condor - Sharp 0:00:08 5 Claudio Cucinotta (Ita) De Rosa - Stac Plastic 0:00:11 6 Zakkari Dempster (Aus) Rapha Condor - Sharp 7 Andrey Mizurov (Kaz) Kazakhstan 8 Shinichi Fukushima (Jpn) Geumsan Ginseng Asia 9 Motoi Nara (Jpn) Geumsan Ginseng Asia 10 Kam Po Wong (HKg) Hong Kong China 11 Ki Hong Yoo (Kor) Geumsan Ginseng Asia 0:00:12 12 Kristian House (GBr) Rapha Condor - Sharp 13 Richard Lang (Aus) Team Jayco - Skins 14 Ruslan Tleubayev (Kaz) Kazakhstan 0:00:13 15 Junya Sano (Jpn) Team Nippo 16 Dean Windsor (Aus) Rapha Condor - Sharp 17 Nick Aitken (Aus) Team Jayco - Skins 0:00:14 18 Taiji Nishitani (Jpn) Aisan Racing Team 19 Makoto Iijima (Jpn) Bridgestone Anchor 20 Masamichi Yamamoto (Jpn) Bridgestone Anchor 21 Kenji Itami (Jpn) Bridgestone Anchor 22 Marco Cattaneo (Ita) De Rosa - Stac Plastic 0:00:15 23 Dean Downing (GBr) Rapha Condor - Sharp 24 Takeaki Ayabe (Jpn) Aisan Racing Team 25 Graham Briggs (GBr) Rapha Condor - Sharp 26 Phuchong Sai-Udomsin (Tha) Geumsan Ginseng Asia 0:00:16 27 Claudio Corioni (Ita) De Rosa - Stac Plastic 28 Mitsuhiro Matsumura (Jpn) Aisan Racing Team 29 Yoshimitsu Hiratsuka (Jpn) Shimano Racing 30 Naoki Mukaigawa (Jpn) Matrix Powertag 31 Samel Witmitz (Aus) Letua Cycling Team 0:00:17 32 Cristiano Salerno (Ita) De Rosa - Stac Plastic 33 Miyataka Shimizu (Jpn) Bridgestone Anchor 34 Alexandr Shushemoin (Kaz) Kazakhstan 35 Yusuke Hatanaka (Jpn) Shimano Racing 0:00:18 36 Patrick Lane (Aus) Team Jayco - Skins 37 Shinri Suzuki (Jpn) Shimano Racing 38 Takashi Miyazawa (Jpn) Team Nippo 0:00:19 39 Nazar Jumabekov (Kaz) Kazakhstan 40 Ji Wen Low (Sin) Geumsan Ginseng Asia 41 En Huang (Chn) Max Success Sports 42 Yoshinori Iino (Jpn) Shimano Racing 43 Shimpei Fukuda (Jpn) Aisan Racing Team 44 Hikaru Kosaka (Jpn) Utsunomiya Blitzen 45 Kun Jiang (Chn) Max Success Sports 0:00:20 46 Sergio Lagana (Ita) De Rosa - Stac Plastic 47 Roman Zhiyentayev (Kaz) Kazakhstan 48 Yuzuru Suzuki (Jpn) Shimano Racing 49 Yeonguk Kim (Kor) Geumsan Ginseng Asia 50 Akira Kodan (Jpn) Pearl Izumi Sumita Ravanello 51 Kazuo Inoue (Jpn) Team Nippo 52 Fabio Negri (Ita) De Rosa - Stac Plastic 53 Peng Da Jiao (Chn) Max Success Sports 54 Keisuke Kamata (Jpn) Pearl Izumi Sumita Ravanello 0:00:21 55 Takahiro Yamashita (Jpn) Matrix Powertag 56 Vincenzo Garofalo (Ita) Team Nippo 57 Masaru Fukuhara (Jpn) Bridgestone Anchor 0:00:22 58 Yasuharu Nakajima (Jpn) Team Nippo 59 Kensyo Sawada (Jpn) Matrix Powertag 60 Yoshiyuki Abe (Jpn) Matrix Powertag 61 Shunsuke Horiuchi (Jpn) University All Japan 62 Chun Hing Chan (HKg) Hong Kong China 0:00:23 63 Ikki Yoneyama (Jpn) Pearl Izumi Sumita Ravanello 64 Ryota Nishizono (Jpn) University All Japan 65 Nozomu Kimori (Jpn) University All Japan 66 James Ibrahim (Aus) Letua Cycling Team 67 Yoshimitsu Tsuji (Jpn) Utsunomiya Blitzen 68 Yong Li Ng (Mas) Letua Cycling Team 0:00:24 69 Shota Tsujimoto (Jpn) Pearl Izumi Sumita Ravanello 70 Makoto Nakamura (Jpn) Utsunomiya Blitzen 71 Hidenori Nodera (Jpn) Shimano Racing 72 Hui Zhang (Chn) Max Success Sports 73 Sergey Kuzmin (Kaz) Kazakhstan 74 Akira Kakinuma (Jpn) Utsunomiya Blitzen 0:00:25 75 Siu Wai Ko (HKg) Hong Kong China 76 Kenichi Suzuki (Jpn) Aisan Racing Team 77 Ying Hon Yeung (HKg) Hong Kong China 78 Nariyuki Masuda (Jpn) Team Nippo 79 Gang Xu (Chn) Max Success Sports 0:00:26 80 Mohd Razif Mohd Salleh (Mas) Letua Cycling Team 81 Tomoya Kanoh (Jpn) Bridgestone Anchor 82 Shota Saito (Jpn) Utsunomiya Blitzen 83 Kazuyuki Manabe (Jpn) Matrix Powertag 84 Takayuki Naganuma (Jpn) Utsunomiya Blitzen 0:00:27 85 Peng Fei Qi (Chn) Max Success Sports 86 Hafiz Rozli Mohd (Mas) Letua Cycling Team 87 Tatsuhiro Hashimoto (Jpn) University All Japan 88 Tomoyuki Iino (Jpn) University All Japan 0:00:29 89 Kin San Wu (HKg) Hong Kong China 0:00:30 90 Adrian Wye Kit Chuah (Mas) Letua Cycling Team 0:00:32 91 Masaki Takahashi (Jpn) University All Japan 0:00:33 92 Masaki Wakumoto (Jpn) Matrix Powertag 0:00:38 93 Yoshinori Suzuki (Jpn) Pearl Izumi Sumita Ravanello 0:00:40 94 Taichi Togao (Jpn) Pearl Izumi Sumita Ravanello 0:00:41

