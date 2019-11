Image 1 of 34 (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 2 of 34 Lucas Euser (USA) Spidertech Powered By Planet Energy (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 3 of 34 Thibault Pinot (Française Des Jeux) (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 4 of 34 The first break of the day (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 5 of 34 FDJ help control the pace of the bunch (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 6 of 34 érôme Coppel (Saur - Sojasun) fought it out for the mountain points (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 7 of 34 The day's main escape (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 8 of 34 Lucas Euser on the attack (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 9 of 34 Cofidis control affairs on the front of the bunch (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 10 of 34 The escape on lap three (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 11 of 34 The peloton attempt to reel in the break (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 12 of 34 Vichot taking his first win in the pro ranks (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 13 of 34 Vichot holds of the bunch to take his first pro win (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 14 of 34 Vichot holds of the bunch to take his first pro win (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 15 of 34 (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 16 of 34 (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 17 of 34 (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 18 of 34 (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 19 of 34 (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 20 of 34 (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 21 of 34 Johan Le Bon (Fra) Bretagne - Schuller (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 22 of 34 Vichot (FDJ) on the podium (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 23 of 34 Vichot (FDJ) on the podium (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 24 of 34 Thibault Pinot (Française Des Jeux) took the mountain jersey (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 25 of 34 Thibault Pinot (Française Des Jeux) (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 26 of 34 Johan Le Bon (Bretagne - Schuller) was the best youung rider (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 27 of 34 Gianni Meersman (Française Des Jeux) won the sprints jersey (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 28 of 34 Arthur Vichot (FDJ) on the podium (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 29 of 34 FDJ were the best team in the race (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 30 of 34 Mickaël Buffaz (Cofidis, Le Credit En Ligne) won the overall (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 31 of 34 David Moncoutie on podium (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 32 of 34 The jersey winners at Paris-Correze (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 33 of 34 Mickaël Buffaz (Cofidis, Le Credit En Ligne) wins the overall at Paris-Correze (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 34 of 34 Mickaël Buffaz (Cofidis, Le Credit En Ligne) (Image credit: Isabelle Duchesne)

Arthur Vichot (FDJ) claimed the win on stage 2 of Paris-Corrèze, with Jonathan Hivert in second and Gianni Meersman in third. It was the 21-year-old’s first professional win, in the same race that saw his teammate, Wesley Sulzberger win last year. Mickaël Buffaz (Cofidis) finished safely in the bunch and claimed the overall win.

Stage 2 of Paris-Corrèze ended on a gruelling circuit of Chaumeil, in the centre of France. Vichot, who became famous at the beginning of the year when he was randomly supported by a cycling club in Adelaide as an unknown beginner to support, formed part of winning break inside the final 15 kilometres, eventually dropping his companions and holding off the bunch.

“It’s a great pleasure to win”, Vichot said. “I ride my bike for winning. It’s the conclusion of a huge team work. It also makes my personal work of six months concrete.”

After a short break from racing Vichot had found good form in training and came into Paris-Corrèze having finished 8th overall at the Tour de Wallonie last week.

On the final lap of the curcuit, Yuriy Trofimov of Bbox Bouygues Telecom attacked just after the peloton had regrouped on the downhill of the Col des Géants with 15 kilometres to go. Vichot quickly followed, along with Trofimov’s team-mate Franck Bouyer who suffered cramps in the finale and was dropped. Vichot attack Trofimov straight away and managed to stay clear of pack.

The bunch were classified in the same time with Jonathan Hivert of Saur-Sojasun taking second place and Gianni Meersman third. The Belgian from FDJ was closely followed by race leader Mickaël Buffaz who kept his lead over him.

“I’m a bit surprised to win Paris-Corrèze overall,” Buffaz said. “I felt the emotion of winning and the stress of having the jersey but my team was strong. My stage win last year at the Tour de l’Ain has made me another rider. Now I want to see how far I can go.” The Cofidis rider will try to keep his winning mood next week at the Tour de l’Ain again.



Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Arthur Vichot (Fra) Française Des Jeux 4:05:35 2 Jonathan Hivert (Fra) Saur - Sojasun 3 Gianni Meersman (Bel) Française Des Jeux 4 Tony Hurel (Fra) BBox Bouygues Telecom 5 Laurent Pichon (Fra) Bretagne - Schuller 6 Jérémie Galland (Fra) Saur - Sojasun 7 Mickaël Buffaz (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 8 James Vanlandschoot (Bel) Verandas Willems 9 Guillaume Boivin (Can) Spidertech Powered By Planet Energy 10 Kristof Goddaert (Bel) AG2R La Mondiale 11 Arnaud Molmy (Fra) Roubaix Lille Metropole 12 Jocelyn Bar (Fra) Roubaix Lille Metropole 13 Davy Commeyne (Bel) Landbouwkrediet 14 Johan Le Bon (Fra) Bretagne - Schuller 0:00:05 15 Franck Bouyer (Fra) BBox Bouygues Telecom 16 Mickael Cherel (Fra) Française Des Jeux 17 Bart Dockx (Bel) Landbouwkrediet 18 Julien Berard (Fra) AG2R La Mondiale 19 Bert Scheirlinckx (Bel) Landbouwkrediet 20 Lilian Jegou (Fra) Bretagne - Schuller 21 Timon Seubert (Ger) Team Netapp 22 Svein-Erik Vold (Nor) Joker Bianchi 23 Romain Matheou (Fra) Saur - Sojasun 24 François Parisien (Can) Spidertech Powered By Planet Energy 25 Geert Verheyen (Bel) Landbouwkrediet 26 Robert Partridge (GBr) Endura Racing 27 Mathieu Claude (Fra) BBox Bouygues Telecom 28 Renaud Dion (Fra) Roubaix Lille Metropole 29 Florian Morizot (Fra) Big Mat - Auber 93 30 Bruno Langlois (Can) Spidertech Powered By Planet Energy 31 Ben Gastauer (Lux) AG2R La Mondiale 32 Anthony Delaplace (Fra) Saur - Sojasun 33 Jean-Marc Bideau (Fra) Bretagne - Schuller 34 Stian Remme (Nor) Joker Bianchi 35 Guillaume Faucon (Fra) Big Mat - Auber 93 36 James Moss (GBr) Endura Racing 0:00:11 37 Romain Lemarchand (Fra) Big Mat - Auber 93 0:00:12 38 Julien Mazet (Fra) Big Mat - Auber 93 0:00:14 39 Fabio Polazzi (Bel) Verandas Willems 40 Florian Guillou (Fra) Bretagne - Schuller 41 Ki Hong Yoo (Kor) Geumsan Ginseng Asia 42 Vegard Stake Laengen (Nor) Joker Bianchi 43 Sébastien Delfosse (Bel) Landbouwkrediet 44 Thibault Pinot (Fra) Française Des Jeux 45 Thomas Degand (Bel) Verandas Willems 46 Andrew Randell (Can) Spidertech Powered By Planet Energy 0:00:18 47 Sondre-Gjerdevik Sørtveit (Nor) Joker Bianchi 48 Sven Van Den Houte (Bel) Verandas Willems 49 Dimitri Clayes (Bel) Team Netapp 50 Cyril Dessel (Fra) AG2R La Mondiale 51 Etienne Tortelier (Fra) Saur - Sojasun 52 Dieter Cappelle (Bel) Verandas Willems 53 Morgan Kneisky (Fra) Roubaix Lille Metropole 54 David Moncoutie (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 0:00:27 55 Niels Brouzes (Fra) Big Mat - Auber 93 0:00:38 56 Maxime Mederel (Fra) Big Mat - Auber 93 57 Pierre Cazaux (Fra) Française Des Jeux 58 Yuriy Trofimov (Rus) BBox Bouygues Telecom 0:00:50 59 Nicolas Capdepuy (Fra) Française Des Jeux 0:01:04 60 Grégory Barteau (Fra) Landbouwkrediet 0:01:05 61 Tomoya Kanoh (Jpn) Bridgestone Anchor 0:01:12 62 Tristan Valentin (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 0:02:19 63 Kalle Kriit (Est) Cofidis, Le Credit En Ligne 64 Evan Oliphant (GBr) Endura Racing 65 Kévin Reza (Fra) BBox Bouygues Telecom 66 Iker Camano Ortuzar (Spa) Endura Racing 0:03:17 67 Benjamin Gourgue (Fra) Landbouwkrediet 0:03:24 68 Jérôme Coppel (Fra) Saur - Sojasun 0:03:48 69 Cédric Coutouly (Fra) Saur - Sojasun 70 Nadir Haddou (Fra) Big Mat - Auber 93 0:07:52 71 Jack Bauer (NZl) Endura Racing 72 Andy Cappelle (Bel) Verandas Willems 0:08:06 73 David Boily (Can) Spidertech Powered By Planet Energy 0:11:14 75 Césare Benedetti (Ita) Team Netapp 0:11:58 76 Michael Schwarzmann (Ger) Team Netapp 77 Alexandre Blain (Fra) Endura Racing 78 Mathieu Teychenne-Coutet (Fra) AG2R La Mondiale 0:12:00 79 Christopher Desouza (Fra) Bridgestone Anchor 80 Shinichi Fukushima (Jpn) Geumsan Ginseng Asia 0:16:55 DNF Igarashi Takeshi (Jpn) Geumsan Ginseng Asia DNF Anuar Manan (Mas) Geumsan Ginseng Asia DNF Yeong Uk Kim (Kor) Geumsan Ginseng Asia DNF Guillaume Blot (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne DNF Lucas Euser (USA) Spidertech Powered By Planet Energy DNF Daniel Schorn (Aut) Team Netapp DNF Eric Baumann (Ger) Team Netapp DNF Grégory Habeaux (Bel) Verandas Willems DNF Guillaume Le Floch (Fra) BBox Bouygues Telecom DNF Steve Chainel (Fra) BBox Bouygues Telecom DNF Olivier Bonnaire (Fra) Française Des Jeux DNF Nacer Bouhanni (Fra) Française Des Jeux DNF Bastien Delrot (Fra) Team Netapp DNF Florian Vachon (Fra) Bretagne - Schuller DNF Steven Tronet (Fra) Roubaix Lille Metropole DNF Eric Boily (Can) Spidertech Powered By Planet Energy DNF Miyataka Shimizu (Jpn) Bridgestone Anchor DNF Vegard Breen (Nor) Joker Bianchi DNF Jonathan Thire (Fra) Big Mat - Auber 93 DNF Clément Lhotellerie (Fra) Roubaix Lille Metropole DNF Kenji Itami (Jpn) Bridgestone Anchor DNF Nicolas Rousseau (Fra) AG2R La Mondiale DNF Kevyn Ista (Bel) Cofidis, Le Credit En Ligne DNF Julien Loubet (Fra) AG2R La Mondiale DNF Makoto Iijima (Jpn) Bridgestone Anchor DNF Junoh Kwon (Kor) Geumsan Ginseng Asia DNF Alexandre Lemair (Fra) Roubaix Lille Metropole DNF Sjef De Wilde (Bel) Verandas Willems DNF Romain Zingle (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne DNF Stéphane Poulhies (Fra) Saur - Sojasun DNF Ingar Stokstad (Nor) Joker Bianchi DNF Yoann Michaud (Fra) Bridgestone Anchor DNF José-Luis Arrieta (Spa) AG2R La Mondiale DNF Benoît Daeninck (Fra) Roubaix Lille Metropole DNF Jean-Luc Delpech (Fra) Bretagne - Schuller DNF Scott Thwaites (GBr) Endura Racing DNF Rémi Cusin (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne DNF Edouardo Gonzalo Ramirez (Spa) Bretagne - Schuller DNF Vegar Robinson Bugge (Nor) Joker Bianchi DNF Andreas Schillinger (Ger) Team Netapp DNS Martin Gilbert (Can) Spidertech Powered By Planet Energy

Points # Rider Name (Country) Team Result 1 Arthur Vichot (Fra) Française Des Jeux 30 pts 2 Jonathan Hivert (Fra) Saur - Sojasun 25 3 Gianni Meersman (Bel) Française Des Jeux 20 4 Tony Hurel (Fra) BBox Bouygues Telecom 17 5 Laurent Pichon (Fra) Bretagne - Schuller 16 6 Jérémie Galland (Fra) Saur - Sojasun 15 7 Mickaël Buffaz (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 14 8 James Vanlandschoot (Bel) Verandas Willems 13 9 Guillaume Boivin (Can) Spidertech Powered By Planet Energy 12 10 Kristof Goddaert (Bel) AG2R La Mondiale 11 11 Arnaud Molmy (Fra) Roubaix Lille Metropole 10 12 Jocelyn Bar (Fra) Roubaix Lille Metropole 9 13 Davy Commeyne (Bel) Landbouwkrediet 8 14 Johan Le Bon (Fra) Bretagne - Schuller 7 15 Franck Bouyer (Fra) BBox Bouygues Telecom 6 16 Mickael Cherel (Fra) Française Des Jeux 5 17 Bart Dockx (Bel) Landbouwkrediet 4 18 Julien Berard (Fra) AG2R La Mondiale 3 19 Bert Scheirlinckx (Bel) Landbouwkrediet 2 20 Lilian Jegou (Fra) Bretagne - Schuller 1

km 55.9 - Col des Géants #1 # Rider Name (Country) Team Result 1 Thibault Pinot (Fra) Française Des Jeux 6 pts 2 Jonathan Thire (Fra) Big Mat - Auber 93 4 3 Shinichi Fukushima (Jpn) Geumsan Ginseng Asia 2

km 77.3 - Col des Géants #2 # Rider Name (Country) Team Result 1 Thibault Pinot (Fra) Française Des Jeux 6 pts 2 Jérôme Coppel (Fra) Saur - Sojasun 4 3 Grégory Habeaux (Bel) Verandas Willems 2

km 98.7 - Col des Géants #3 # Rider Name (Country) Team Result 1 Thibault Pinot (Fra) Française Des Jeux 6 pts 2 Jérôme Coppel (Fra) Saur - Sojasun 4 3 Sébastien Delfosse (Bel) Landbouwkrediet 2

km 120.1 - Col des Géants #4 # Rider Name (Country) Team Result 1 Thibault Pinot (Fra) Française Des Jeux 6 pts 2 Yuriy Trofimov (Rus) BBox Bouygues Telecom 4 3 Kalle Kriit (Est) Cofidis, Le Credit En Ligne 2

km 141.5 - Col des Géants #5 # Rider Name (Country) Team Result 1 Jérémie Galland (Fra) Saur - Sojasun 6 pts 2 Thomas Degand (Bel) Verandas Willems 4 3 Benjamin Gourgue (Fra) Landbouwkrediet 2

Teams classification # Rider Name (Country) Team Result 1 FDJ 12:16:50 2 Saur - Sojasun 3 Roubaix Lille Métropole 4 Bretagne Schuller 0:00:05 5 Bbox Bouygues Telecom 6 Landbouwkrediet 7 AG2R la Mondiale 8 Spidertech Powered By Planet Energy 9 Big Mat - Auber 93 0:00:17 10 Joker Bianchi 0:00:19 11 Verandas Willems 0:00:23 12 Endura Racing 0:02:30 13 COFIDIS Le Crédit en Ligne 0:02:41 14 Team Netapp 0:12:16

Final General Classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Mickaël Buffaz (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 9:35:58 2 Gianni Meersman (Bel) Française Des Jeux 0:00:11 3 Johan Le Bon (Fra) Bretagne - Schuller 0:00:21 4 Jérémie Galland (Fra) Saur - Sojasun 0:00:30 5 Mickael Cherel (Fra) Française Des Jeux 0:00:35 6 Ben Gastauer (Lux) AG2R La Mondiale 7 Bert Scheirlinckx (Bel) Landbouwkrediet 0:00:41 8 Laurent Pichon (Fra) Bretagne - Schuller 0:00:46 9 Jonathan Hivert (Fra) Saur - Sojasun 10 Kristof Goddaert (Bel) AG2R La Mondiale 11 Arnaud Molmy (Fra) Roubaix Lille Metropole 12 Tony Hurel (Fra) BBox Bouygues Telecom 13 James Vanlandschoot (Bel) Verandas Willems 14 Davy Commeyne (Bel) Landbouwkrediet 15 Arthur Vichot (Fra) Française Des Jeux 16 Lilian Jegou (Fra) Bretagne - Schuller 0:00:51 17 Julien Berard (Fra) AG2R La Mondiale 18 Romain Matheou (Fra) Saur - Sojasun 19 Mathieu Claude (Fra) BBox Bouygues Telecom 20 Franck Bouyer (Fra) BBox Bouygues Telecom 21 Renaud Dion (Fra) Roubaix Lille Metropole 22 Stian Remme (Nor) Joker Bianchi 23 Jean-Marc Bideau (Fra) Bretagne - Schuller 24 Anthony Delaplace (Fra) Saur - Sojasun 25 Guillaume Faucon (Fra) Big Mat - Auber 93 26 Robert Partridge (GBr) Endura Racing 27 Bruno Langlois (Can) Spidertech Powered By Planet Energy 28 James Moss (GBr) Endura Racing 0:00:57 29 Romain Lemarchand (Fra) Big Mat - Auber 93 0:00:58 30 Sébastien Delfosse (Bel) Landbouwkrediet 0:01:00 31 Florian Guillou (Fra) Bretagne - Schuller 32 Thibault Pinot (Fra) Française Des Jeux 33 Thomas Degand (Bel) Verandas Willems 34 Dieter Cappelle (Bel) Verandas Willems 0:01:04 35 Sondre-Gjerdevik Sørtveit (Nor) Joker Bianchi 36 Timon Seubert (Ger) Team Netapp 0:01:10 37 Ki Hong Yoo (Kor) Geumsan Ginseng Asia 0:01:14 38 Pierre Cazaux (Fra) Française Des Jeux 0:01:24 39 Bart Dockx (Bel) Landbouwkrediet 0:01:27 40 Geert Verheyen (Bel) Landbouwkrediet 0:01:33 41 Julien Mazet (Fra) Big Mat - Auber 93 0:01:36 42 Morgan Kneisky (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:01:37 43 Cyril Dessel (Fra) AG2R La Mondiale 0:01:40 44 François Parisien (Can) Spidertech Powered By Planet Energy 0:01:51 45 Tomoya Kanoh (Jpn) Bridgestone Anchor 0:01:58 46 Maxime Mederel (Fra) Big Mat - Auber 93 0:02:00 47 Guillaume Boivin (Can) Spidertech Powered By Planet Energy 0:02:04 48 Yuriy Trofimov (Rus) BBox Bouygues Telecom 0:02:12 49 Jocelyn Bar (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:02:17 50 Andrew Randell (Can) Spidertech Powered By Planet Energy 0:02:22 51 Florian Morizot (Fra) Big Mat - Auber 93 0:02:31 52 Evan Oliphant (GBr) Endura Racing 0:03:05 53 Tristan Valentin (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 54 Kalle Kriit (Est) Cofidis, Le Credit En Ligne 55 Kévin Reza (Fra) BBox Bouygues Telecom 0:03:34 56 Jérôme Coppel (Fra) Saur - Sojasun 0:04:34 57 Cédric Coutouly (Fra) Saur - Sojasun 58 David Moncoutie (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 0:04:37 59 Iker Camano Ortuzar (Spa) Endura Racing 0:05:22 60 Nicolas Capdepuy (Fra) Française Des Jeux 61 Svein-Erik Vold (Nor) Joker Bianchi 0:06:18 62 Vegard Stake Laengen (Nor) Joker Bianchi 0:06:23 63 Fabio Polazzi (Bel) Verandas Willems 0:06:27 64 Etienne Tortelier (Fra) Saur - Sojasun 65 Sven Van Den Houte (Bel) Verandas Willems 0:08:05 66 Dimitri Clayes (Bel) Team Netapp 67 Niels Brouzes (Fra) Big Mat - Auber 93 0:08:25 68 Grégory Barteau (Fra) Landbouwkrediet 0:08:58 69 Nadir Haddou (Fra) Big Mat - Auber 93 0:09:03 70 Benjamin Gourgue (Fra) Landbouwkrediet 0:09:37 71 David Boily (Can) Spidertech Powered By Planet Energy 0:12:34 72 Christopher Desouza (Fra) Bridgestone Anchor 0:12:46 73 Andy Cappelle (Bel) Verandas Willems 0:14:23 74 Mathieu Teychenne-Coutet (Fra) AG2R La Mondiale 0:15:24 75 Jack Bauer (NZl) Endura Racing 0:15:39 76 Michael Schwarzmann (Ger) Team Netapp 0:18:07 77 Césare Benedetti (Ita) Team Netapp 0:18:11 78 Alexandre Blain (Fra) Endura Racing 79 Shinichi Fukushima (Jpn) Geumsan Ginseng Asia 0:20:11

Points classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Gianni Meersman (Bel) Française Des Jeux 45 pts 2 Mickaël Buffaz (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 44 3 Jérémie Galland (Fra) Saur - Sojasun 32 4 Arthur Vichot (Fra) Française Des Jeux 30 5 Laurent Pichon (Fra) Bretagne - Schuller 28 6 Jonathan Hivert (Fra) Saur - Sojasun 28 7 Johan Le Bon (Fra) Bretagne - Schuller 27 8 Kristof Goddaert (Bel) AG2R La Mondiale 21 9 Mickael Cherel (Fra) Française Des Jeux 20 10 Arnaud Molmy (Fra) Roubaix Lille Metropole 18 11 Tony Hurel (Fra) BBox Bouygues Telecom 17 12 Ben Gastauer (Lux) AG2R La Mondiale 16 13 Bert Scheirlinckx (Bel) Landbouwkrediet 16 14 James Vanlandschoot (Bel) Verandas Willems 13 15 Davy Commeyne (Bel) Landbouwkrediet 13 16 Guillaume Boivin (Can) Spidertech Powered By Planet Energy 12 17 Pierre Cazaux (Fra) Française Des Jeux 11 18 Jocelyn Bar (Fra) Roubaix Lille Metropole 9 19 Lilian Jegou (Fra) Bretagne - Schuller 8 20 Franck Bouyer (Fra) BBox Bouygues Telecom 6 21 Bart Dockx (Bel) Landbouwkrediet 4 22 Christopher Desouza (Fra) Bridgestone Anchor 4 23 Julien Berard (Fra) AG2R La Mondiale 3 24 Evan Oliphant (GBr) Endura Racing 2 25 James Moss (GBr) Endura Racing 1

Mountains classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Thibault Pinot (Fra) Française Des Jeux 30 pts 2 Jérémie Galland (Fra) Saur - Sojasun 14 3 Jérôme Coppel (Fra) Saur - Sojasun 8 4 Ben Gastauer (Lux) AG2R La Mondiale 4 5 Guillaume Faucon (Fra) Big Mat - Auber 93 4 6 Thomas Degand (Bel) Verandas Willems 4 7 Yuriy Trofimov (Rus) BBox Bouygues Telecom 4 8 Mickael Cherel (Fra) Française Des Jeux 2 9 Sébastien Delfosse (Bel) Landbouwkrediet 2 10 Kalle Kriit (Est) Cofidis, Le Credit En Ligne 2 11 Benjamin Gourgue (Fra) Landbouwkrediet 2 12 Shinichi Fukushima (Jpn) Geumsan Ginseng Asia 2

Young rider classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Johan Le Bon (Fra) Bretagne - Schuller 9:36:19 2 Ben Gastauer (Lux) AG2R La Mondiale 0:00:14 3 Arnaud Molmy (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:00:25 4 Tony Hurel (Fra) BBox Bouygues Telecom 5 Arthur Vichot (Fra) Française Des Jeux 6 Julien Berard (Fra) AG2R La Mondiale 0:00:30 7 Romain Matheou (Fra) Saur - Sojasun 8 Anthony Delaplace (Fra) Saur - Sojasun 9 Romain Lemarchand (Fra) Big Mat - Auber 93 0:00:37 10 Thibault Pinot (Fra) Française Des Jeux 0:00:39 11 Sondre-Gjerdevik Sørtveit (Nor) Joker Bianchi 0:00:43 12 Timon Seubert (Ger) Team Netapp 0:00:49 13 Ki Hong Yoo (Kor) Geumsan Ginseng Asia 0:00:53 14 Morgan Kneisky (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:01:16 15 Guillaume Boivin (Can) Spidertech Powered By Planet Energy 0:01:43 16 Jocelyn Bar (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:01:56 17 Kévin Reza (Fra) BBox Bouygues Telecom 0:03:13 18 Nicolas Capdepuy (Fra) Française Des Jeux 0:05:01 19 Vegard Stake Laengen (Nor) Joker Bianchi 0:06:02 20 Etienne Tortelier (Fra) Saur - Sojasun 0:06:06 21 Dimitri Clayes (Bel) Team Netapp 0:07:44 22 David Boily (Can) Spidertech Powered By Planet Energy 0:12:13 23 Christopher Desouza (Fra) Bridgestone Anchor 0:12:25 24 Mathieu Teychenne-Coutet (Fra) AG2R La Mondiale 0:15:03 25 Michael Schwarzmann (Ger) Team Netapp 0:17:46 26 Césare Benedetti (Ita) Team Netapp 0:17:50