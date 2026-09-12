Faun Tour Femmes: Juliette Berthet wins three-up sprint to claim stage 3 and take race lead

Race Results
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FDJ United-SUEZ rider tied on time with rival Niamh Fisher-Black heading into Sunday's finale

Stage winner Juliette Berthet at the Faun Tour Femmes
Stage winner Juliette Berthet at the Faun Tour Femmes (Image credit: Getty Images)
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Juliette Berthet (FDJ United-SUEZ) was the fastest of a group of three that contested the stage 3 victory at the Faun Tour Femmes.

The Frenchwoman took her second stage win in as many days, ahead of rival runner-up Niamh Fisher-Black (Lidl-Trek), while her FDJ United-SUEZ teammate Lauren Dickson finished third in Tournon-sur-Rhône.

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Kirsten Frattini
Kirsten Frattini
Editor

Kirsten Frattini has been the Editor of Cyclingnews since December 2025, overseeing editorial operations and output across the brand and delivering quality, engaging content.

She manages global budgets, racing & events, production scheduling, and contributor commissions, collaborating across content sections and teams in the UK, Europe, North America, and Australia to ensure audience and subscription growth across the brand.

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