Faun Tour Femmes: Juliette Berthet wins three-up sprint to claim stage 3 and take race lead
FDJ United-SUEZ rider tied on time with rival Niamh Fisher-Black heading into Sunday's finale
Juliette Berthet (FDJ United-SUEZ) was the fastest of a group of three that contested the stage 3 victory at the Faun Tour Femmes.
The Frenchwoman took her second stage win in as many days, ahead of rival runner-up Niamh Fisher-Black (Lidl-Trek), while her FDJ United-SUEZ teammate Lauren Dickson finished third in Tournon-sur-Rhône.
Berthet's victory launched her into the overall race lead with just one day of racing remaining on Sunday. She now leads the overall classification, tied on time with overnight leader Fisher-Black, and 28 seconds ahead of Dickson.
The third stage of the Faun Tour Femmes offered the peloton a 120km race in Tournon-sur-Rhône that included three main climbs: twice over the Côte de Colombier le Vieux and a final climb over Côte de Lemps.
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Results
|
Position
|
Rider
|
Time
|
1
|
Juliette Berthet (Fra) FDJ United-SUEZ
|
3:12:39
|
2
|
Niamh Fisher-Black (Nzl) Lidl-Trek
|
0:00:00
|
3
|
Lauren Dickson (Gbr) FDJ United-SUEZ
|
0:00:00
|
4
|
Usoa Ostolaza (Esp) Laboral Kutxa-Fundación Euskadi
|
0:00:31
|
5
|
Nienke Vinke (Ned) Team SD Worx-Protime
|
0:00:31
|
6
|
Émilie Morier (Fra) St Michel-Preference Home-Auber93
|
0:00:31
|
7
|
Célia Le Mouël (Fra) Ma Petite Entreprise
|
0:00:31
|
8
|
Julie Bego (Fra) France
|
0:00:31
|
9
|
Amanda Spratt (Aus) Lidl-Trek
|
0:00:31
|
10
|
Karolina Perekitko (Pol) Mayenne Monbana My Pie
|
0:00:31
|
11
|
Clémence Latimier (Fra) Ma Petite Entreprise
|
0:00:31
|
12
|
Lore De Schepper (Bel) AG Insurance-Soudal Team
|
0:00:31
|
13
|
Talia Appleton (Aus) Liv AlUla Jayco
|
0:00:31
|
14
|
Gaia Realini (Ita) Lidl-Trek
|
0:00:31
|
15
|
Ema Comte (Fra) France
|
0:00:34
|
16
|
Ana Vitória Magalhães (Bra) Movistar Team
|
0:01:24
|
17
|
Paula Patiño (Col) Laboral Kutxa-Fundación Euskadi
|
0:01:24
|
18
|
Laura Asencio (Fra) Ma Petite Entreprise
|
0:01:24
|
19
|
Sofia Arici (Ita) Vini Fantini-BePink
|
0:01:24
|
20
|
Marion Bunel (Fra) France
|
0:01:24
|
21
|
Ricarda Bauernfeind (Ger) Lidl-Trek
|
0:01:24
|
22
|
Gaia Segato (Ita) Vini Fantini-BePink
|
0:01:28
|
23
|
Emma Siegers (Bel) AG Insurance-Soudal Team
|
0:03:06
|
24
|
Francesca Barale (Ita) Movistar Team
|
0:03:06
|
25
|
Léa Rondel (Fra) Mayenne Monbana My Pie
|
0:03:06
|
26
|
Titia Ryo (Fra) France
|
0:03:06
|
27
|
Amandine Muller (Fra) France
|
0:03:06
|
28
|
Sidney Swierenga (Can) Liv AlUla Jayco
|
0:03:06
|
29
|
Évita Muzic (Fra) FDJ United-SUEZ
|
0:03:06
|
30
|
Petra Zsankó (Hun) Aromitalia Vaiano
|
0:03:38
|
31
|
Nikol Płosaj (Pol) Tenvels Le Dévoluy
|
0:03:38
|
32
|
Anna Henderson (Gbr) Lidl-Trek
|
0:03:38
|
33
|
Tiril Jørgensen (Nor) Laboral Kutxa-Fundación Euskadi
|
0:03:38
|
34
|
Eleanor Wiseman (Gbr) Minimax Cycling Team
|
0:03:38
|
35
|
Emilie Fortin (Can) Minimax Cycling Team
|
0:03:38
|
36
|
Morgane Coston (Fra) Ma Petite Entreprise
|
0:03:38
|
37
|
Solène Muller (Fra) St Michel-Preference Home-Auber93
|
0:03:38
|
38
|
Marine Allione (Fra) Mayenne Monbana My Pie
|
0:03:38
|
39
|
Léa Curinier (Fra) FDJ United-SUEZ
|
0:03:38
|
40
|
Océane Mahé (Fra) Ma Petite Entreprise
|
0:03:38
|
41
|
Sarah Gigante (Aus) AG Insurance-Soudal Team
|
0:04:08
|
42
|
Megan Arens (Ned) AG Insurance-Soudal Team
|
0:04:08
|
43
|
Charlotte Bouhier (Fra) St Michel-Preference Home-Auber93
|
0:06:13
|
44
|
Noémie Abgrall (Fra) Ma Petite Entreprise
|
0:06:42
|
45
|
India Grangier (Fra) St Michel-Preference Home-Auber93
|
0:06:42
|
46
|
Valentina Venerucci (Ita) Aromitalia Vaiano
|
0:06:42
|
47
|
Yuliia Biriukova (Ukr) Laboral Kutxa-Fundación Euskadi
|
0:07:05
|
48
|
Elena De Laurentiis (Ita) Vini Fantini-BePink
|
0:07:05
|
49
|
Maite Urteaga (Esp) Laboral Kutxa-Fundación Euskadi
|
0:07:05
|
50
|
Irene Affolati (Ita) Aromitalia Vaiano
|
0:07:05
|
51
|
Constance Valentin (Fra) Mayenne Monbana My Pie
|
0:07:05
|
52
|
Carina Schrempf (Aut) Team SD Worx-Protime
|
0:09:37
|
53
|
Naia Amondarain (Esp) Laboral Kutxa-Fundación Euskadi
|
0:09:37
|
54
|
Elena Cecchini (Ita) Team SD Worx-Protime
|
0:09:37
|
55
|
Eva van Agt (Ned) FDJ United-SUEZ
|
0:09:37
|
56
|
Argiro Milaki (Gre) Aromitalia Vaiano
|
0:09:37
|
57
|
Alli Anderson (Aus) Liv AlUla Jayco
|
0:09:37
|
58
|
Elisa Valtulini (Ita) Vini Fantini-BePink
|
0:09:37
|
59
|
Aude Biannic (Fra) Movistar Team
|
0:09:37
|
60
|
Claire Steels (Gbr) Movistar Team
|
0:09:37
|
61
|
Sara Martín (Esp) Movistar Team
|
0:09:37
|
62
|
Sophie Marr (Aus) Liv AlUla Jayco
|
0:09:37
|
63
|
Nina Lavenu (Fra) France
|
0:12:59
|
64
|
Alejandra Neira (Esp) Movistar Team
|
0:12:59
|
65
|
Maéva Plagniol (Fra) Tenvels Le Dévoluy
|
0:12:59
|
66
|
Mathilde Tritz (Fra) St Michel-Preference Home-Auber93
|
0:12:59
|
67
|
Camille Pardies (Fra) Tenvels Le Dévoluy
|
0:13:56
|
68
|
Viivi Turpeinen (Fin) Minimax Cycling Team
|
0:17:16
|
69
|
Emma Gottoli (Ita) Vini Fantini-BePink
|
0:17:16
|
70
|
Marine Lenehan (Irl) Lidl-Trek
|
0:17:16
|
DNF
|
Ella Wyllie (Nzl) Liv AlUla Jayco
|
DNF
|
DNF
|
Urška Žigart (Slo) AG Insurance-Soudal Team
|
DNF
|
DNF
|
Giorgia Vettorello (Ita) Tenvels Le Dévoluy
|
DNF
General classification after stage 3
|
Position
|
Rider
|
Time
|
1
|
Juliette Berthet (Fra) FDJ United-SUEZ
|
39:17:53
|
2
|
Niamh Fisher-Black (Nzl) Lidl-Trek
|
0:00:00
|
3
|
Lauren Dickson (Gbr) FDJ United-SUEZ
|
0:00:28
|
4
|
Lore De Schepper (Bel) AG Insurance-Soudal Team
|
0:01:20
|
5
|
Nienke Vinke (Ned) Team SD Worx-Protime
|
0:01:27
|
6
|
Clémence Latimier (Fra) Ma Petite Entreprise
|
0:01:27
|
7
|
Usoa Ostolaza (Esp) Laboral Kutxa-Fundación Euskadi
|
0:01:34
|
8
|
Talia Appleton (Aus) France
|
0:01:34
|
9
|
Julie Bego (Fra) Liv AlUla Jayco
|
0:01:43
|
10
|
Célia Le Mouël (Fra) Ma Petite Entreprise
|
0:01:56
|
11
|
Karolina Perekitko (Pol) Mayenne Monbana My Pie
|
0:02:27
|
12
|
Ema Comte (Fra) France
|
0:02:30
|
13
|
Gaia Realini (Ita) Lidl-Trek
|
0:02:43
|
14
|
Ricarda Bauernfeind (Ger) Lidl-Trek
|
0:03:01
|
15
|
Gaia Segato (Ita) Vini Fantini-BePink
|
0:03:05
|
16
|
Laura Asencio (Fra) Ma Petite Entreprise
|
0:03:08
|
17
|
Émilie Morier (Fra) St Michel-Preference Home-Auber93
|
0:03:14
|
18
|
Marion Bunel (Fra) France
|
0:03:18
|
19
|
Sidney Swierenga (Can) Vini Fantini-BePink
|
0:03:20
|
20
|
Sofia Arici (Ita) Liv AlUla Jayco
|
0:03:34
|
21
|
Ana Vitória Magalhães (Bra) Movistar Team
|
0:03:36
|
22
|
Amanda Spratt (Aus) Lidl-Trek
|
0:03:56
|
23
|
Paula Patiño (Col) Laboral Kutxa-Fundación Euskadi
|
0:04:02
|
24
|
Océane Mahé (Fra) Ma Petite Entreprise
|
0:05:00
|
25
|
Megan Arens (Ned) AG Insurance-Soudal Team
|
0:05:04
|
26
|
Solène Muller (Fra) St Michel-Preference Home-Auber93
|
0:05:08
|
27
|
Évita Muzic (Fra) FDJ United-SUEZ
|
0:05:25
|
28
|
Amandine Muller (Fra) France
|
0:06:26
|
29
|
Emilie Fortin (Can) Minimax Cycling Team
|
0:06:29
|
30
|
Francesca Barale (Ita) Movistar Team
|
0:06:38
|
31
|
Marine Allione (Fra) Mayenne Monbana My Pie
|
0:06:49
|
32
|
Petra Zsankó (Hun) Aromitalia Vaiano
|
0:06:51
|
33
|
Titia Ryo (Fra) France
|
0:06:54
|
34
|
Anna Henderson (Gbr) Lidl-Trek
|
0:07:00
|
35
|
Tiril Jørgensen (Nor) Laboral Kutxa-Fundación Euskadi
|
0:07:00
|
36
|
Morgane Coston (Fra) Ma Petite Entreprise
|
0:07:10
|
37
|
Emma Siegers (Bel) AG Insurance-Soudal Team
|
0:07:17
|
38
|
Sarah Gigante (Aus) AG Insurance-Soudal Team
|
0:07:37
|
39
|
Nikol Płosaj (Pol) Tenvels Le Dévoluy
|
0:08:09
|
40
|
Léa Rondel (Fra) Mayenne Monbana My Pie
|
0:08:17
|
41
|
Eleanor Wiseman (Gbr) Minimax Cycling Team
|
0:08:44
|
42
|
Léa Curinier (Fra) FDJ United-SUEZ
|
0:09:07
|
43
|
Yuliia Biriukova (Ukr) Laboral Kutxa-Fundación Euskadi
|
0:10:18
|
44
|
Claire Steels (Gbr) Movistar Team
|
0:12:20
|
45
|
Charlotte Bouhier (Fra) St Michel-Preference Home-Auber93
|
0:12:35
|
46
|
Constance Valentin (Fra) Mayenne Monbana My Pie
|
0:13:19
|
47
|
Noémie Abgrall (Fra) Ma Petite Entreprise
|
0:14:39
|
48
|
Maite Urteaga (Esp) Laboral Kutxa-Fundación Euskadi
|
0:15:09
|
49
|
Alejandra Neira (Esp) Movistar Team
|
0:15:39
|
50
|
Aude Biannic (Fra) Movistar Team
|
0:17:39
|
51
|
Sophie Marr (Aus) Liv AlUla Jayco
|
0:18:13
|
52
|
Sara Martín (Esp) Movistar Team
|
0:18:19
|
53
|
Eva van Agt (Ned) FDJ United-SUEZ
|
0:19:37
|
54
|
Naia Amondarain (Esp) Laboral Kutxa-Fundación Euskadi
|
0:21:28
|
55
|
Argiro Milaki (Gre) Aromitalia Vaiano
|
0:23:09
|
56
|
Elisa Valtulini (Ita) Vini Fantini-BePink
|
0:23:09
|
57
|
Elena De Laurentiis (Ita) Vini Fantini-BePink
|
0:23:11
|
58
|
Carina Schrempf (Aut) Team SD Worx-Protime
|
0:23:18
|
59
|
Valentina Venerucci (Ita) Aromitalia Vaiano
|
0:24:28
|
60
|
Nina Lavenu (Fra) France
|
0:26:31
|
61
|
Mathilde Tritz (Fra) St Michel-Preference Home-Auber93
|
0:26:31
|
62
|
Elena Cecchini (Ita) Team SD Worx-Protime
|
0:27:43
|
63
|
India Grangier (Fra) St Michel-Preference Home-Auber93
|
0:29:25
|
64
|
Irene Affolati (Ita) Aromitalia Vaiano
|
0:29:50
|
65
|
Maéva Plagniol (Fra) Tenvels Le Dévoluy
|
0:30:28
|
66
|
Alli Anderson (Aus) Liv AlUla Jayco
|
0:31:42
|
67
|
Viivi Turpeinen (Fin) Minimax Cycling Team
|
0:35:22
|
68
|
Marine Lenehan (Irl) Lidl-Trek
|
0:35:40
|
69
|
Camille Pardies (Fra) Tenvels Le Dévoluy
|
0:44:58
|
70
|
Emma Gottoli (Ita) Vini Fantini-BePink
|
0:50:32
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Kirsten Frattini has been the Editor of Cyclingnews since December 2025, overseeing editorial operations and output across the brand and delivering quality, engaging content.
She manages global budgets, racing & events, production scheduling, and contributor commissions, collaborating across content sections and teams in the UK, Europe, North America, and Australia to ensure audience and subscription growth across the brand.
Kirsten has a background in Kinesiology and Health Science. She has been involved in cycling from the community and grassroots level to professional cycling's biggest races, reporting on the WorldTour, Spring Classics, Tours de France, World Championships and Olympic Games.
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