Tour de Luxembourg: Marijn van den Berg claims stage 2 with long sprint

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EF Education-EasyPost rider holds off late charge from Van der Poel to move into race lead

Van den Berg celebrates
Marijn van den Berg (EF Education-EasyPost) (Image credit: Getty Images)
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It was a 'dubbelslag' for Dutch sprinter Marijn van den Berg (EF Education-EasyPost) on stage 2 of the Tour de Luxembourg as the 27-year-old started his sprint from a long way out in Junglinster to both win the stage and move into the race lead.

As Van den Berg powered up the right side of the road, stage 1 winner Mathieu van der Poel (Alpecin-Premier Tech) popped out and tried to match him, but faded in the final 50 metres and finished fifth, outside of the time bonuses

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Kirsten Frattini
Kirsten Frattini
Editor

Kirsten Frattini has been the Editor of Cyclingnews since December 2025, overseeing editorial operations and output across the brand and delivering quality, engaging content.

She manages global budgets, racing & events, production scheduling, and contributor commissions, collaborating across content sections and teams in the UK, Europe, North America, and Australia to ensure audience and subscription growth across the brand.

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