Tour de Luxembourg: Marijn van den Berg claims stage 2 with long sprint
EF Education-EasyPost rider holds off late charge from Van der Poel to move into race lead
It was a 'dubbelslag' for Dutch sprinter Marijn van den Berg (EF Education-EasyPost) on stage 2 of the Tour de Luxembourg as the 27-year-old started his sprint from a long way out in Junglinster to both win the stage and move into the race lead.
As Van den Berg powered up the right side of the road, stage 1 winner Mathieu van der Poel (Alpecin-Premier Tech) popped out and tried to match him, but faded in the final 50 metres and finished fifth, outside of the time bonuses
Timo Kielich (Visma-Lease a Bike) and Pierre Gautherat (Decathlon CMA CGM) finished on the stage podium.
With the 10-second time bonus, Van den Berg leads Gautherat by four seconds with Van der Poel tied on the same time.
"It was always the goal to go for the sprint with me, and the team was super strong with keeping me in a good position," Van den Berg said. "I think we never really lost control because Mikkel [Honoré] was always also there, and Lukas [Nerurkar] did a really good lead-out, like we planned already in the bus this morning. Luckily I had some legs to to do a long sprint. I went a bit too early, but it was good enough."
It could have come out very differently had there been one more metre of road, as Van den Berg won by a thin margin after having a more sizeable lead with 50 metres to go.
"It was a bit of a stupid move, I guess, but I felt good, and I felt that was the moment to add the momentum there. And I was like, I just go. And when it was 25 meters left, I felt it was 25 meters too far. But I kept on going, and I really was super motivated to get this victory. So I couldn't stop anymore, and I needed to win this one."
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The second day of the Tour de Luxembourg offered a 166.8km route from Niederkorn (Differdange) to Junglinster, with three categorized ascents and two finishing circuits.
Van der Poel lined up as the overall race leader after winning the previous day, but held only a slim margin over Pierre Gautherat (Decathlon CMA CGM) and Marijn van den Berg (EF Education-EasyPost).
The breakaway formed early on and included Maël Guégan (CIC Pro Cycling Academy), Steyn van der Veen (Metec-SOLARWATT p/b Mantel), Mauro Brenner (REMBE-rad-net), Mats Berns (Team Storck-MRW Bau), and Conrad Haugsted (Team ColoQuick).
The five riders gained two minutes over the first climb, Montée Wuermer Mauer (1.6km at 6.3%), and then maintained that advantage over the Montée de Berdorf (4.1km at 4.9%) as Alpecin-Premier Tech led the pace at the front of the field with help from EF Education-EasyPost and Decathlon CMA CGM.
As they reached the foot of the Montée de Waldbillig (2km at 4.4%), however, the gap dropped, but it allowed Haugsted's Team ColoQuick teammates Sebastian Nielsen and Joshua Gudnitz to bridge across.
The race hit the final two circuits, and the toll on the breakaway riders began to show, with riders being distanced and, at one point, only the three Team ColoQuick teammates out front by a handful of seconds.
Several accelerations led to a short-lived break from Per Strand Hagenes (Visma-Lease a Bike), Dylan van Baarle (Soudal Quick-Step), and Mikkel Frølich Honoré (EF Education-EasyPost). When they came back, Søren Kragh Andersen (Lidl-Trek) and Mattéo Vercher (TotalEnergies) cleared the peloton, but they were caught in the final 1/5km as Visma-Lease a Bike led the race into the final stretch.
While Pepijn Reinderink (Soudal-QuickStep) launched his sprint first, van den Berg took the victory and moving into the overall lead.
Results
|
Pos
|
Rider
|
Time
|
1
|
Marijn van den Berg (Ned) EF Education-EasyPost
|
3:50:12
|
2
|
Timo Kielich (Bel) Visma-Lease a Bike
|
00
|
3
|
Pierre Gautherat (Fra) Decathlon CMA CGM
|
00
|
4
|
Jasper Stuyven (Bel) Soudal-QuickStep
|
00
|
5
|
Mathieu van der Poel (Ned) Alpecin-Premier Tech
|
00
|
6
|
Andrea Bagioli (Ita) Lidl-Trek
|
00
|
7
|
Elias Maris (Bel) Team Flanders - Baloise
|
00
|
8
|
Eike Behrens (Ger) Team Lotto Kern-Haus Outlet Montabaur
|
00
|
9
|
Léandre Lozouet (Fra) Cic Pro Cycling Academy
|
00
|
10
|
Mathieu Kockelmann (Lux) Luxembourg
|
00
|
11
|
Filippo Baroncini (Ita) UAE Team Emirates-XRG
|
00
|
12
|
Morten Nørtoft (Den) Team Coloquick
|
00
|
13
|
Dylan van Baarle (Ned) Soudal-QuickStep
|
00
|
14
|
Thomas Gachignard (Fra) Totalenergies
|
00
|
15
|
Paul Wright (NZl) Modern Adventure
|
00
|
16
|
Maxime Vezie (Fra) Cic Pro Cycling Academy
|
00
|
17
|
Davide Piganzoli (Ita) Visma-Lease a Bike
|
00
|
18
|
Aurélien Paret Peintre (Fra) Decathlon CMA CGM
|
00
|
19
|
Nicolas Breuillard (Fra) Totalenergies
|
00
|
20
|
Søren Kragh Andersen (Den) Lidl-Trek
|
00
|
21
|
Tijmen Graat (Ned) Visma-Lease a Bike
|
00
|
22
|
Axel Mariault (Fra) Cic Pro Cycling Academy
|
00
|
23
|
Lukas Nerurkar (GBr) EF Education-EasyPost
|
00
|
24
|
Luc Wirtgen (Lux) Luxembourg
|
00
|
25
|
Igor Arrieta Lizarraga (Spa) UAE Team Emirates-XRG
|
00
|
26
|
Lenaic Langella (Fra) Cic Pro Cycling Academy
|
00
|
27
|
Mikkel Honoré (Den) EF Education-EasyPost
|
00
|
28
|
Siebe Deweirdt (Bel) Team Flanders - Baloise
|
00
|
29
|
Milan Lanhove (Bel) Team Flanders - Baloise
|
00
|
30
|
Conrad Haugsted (Den) Team Coloquick
|
00
|
31
|
Nils Politt (Ger) UAE Team Emirates-XRG
|
00
|
32
|
Senne Thonnon (Bel) Team Flanders - Baloise
|
00
|
33
|
Adria Pericas Capdevila (Spa) UAE Team Emirates-XRG
|
00
|
34
|
Sam Oomen (Ned) Lidl-Trek
|
00
|
35
|
Matteo Vercher (Fra) Totalenergies
|
00
|
36
|
Arno Wallenborn (Lux) Team Lotto Kern-Haus Outlet Montabaur
|
00
|
37
|
Pierre Thierry (Fra) Totalenergies
|
00
|
38
|
Andrea Raccagni Noviero (Ita) Soudal-QuickStep
|
00
|
39
|
Johannes Adamietz (Ger) Rembe | Rad-Net
|
00
|
40
|
Samuel Florez Garces (Col) Modern Adventure
|
00
|
41
|
Per Strand Hagenes (Nor) Visma-Lease a Bike
|
00
|
42
|
Iker Bonillo Martin (Spa) Feira Dos Sofás - Boavista
|
00
|
43
|
Menno Huising (Ned) Visma-Lease a Bike
|
00
|
44
|
Oliver Naesen (Bel) Decathlon CMA CGM
|
00
|
45
|
Moritz Mauss (Ger) Uae Team Emirates Gen-Z
|
00
|
46
|
Miguel Heidemann (Ger) Rembe | Rad-Net
|
00
|
47
|
Jermaine Zemke (Ger) Rembe | Rad-Net
|
00
|
48
|
Scott Mcgill (USA) Modern Adventure
|
00
|
49
|
Tao Geoghegan Hart (GBr) Lidl-Trek
|
23
|
50
|
Joshua Amos Gudnitz (Den) Team Coloquick
|
23
|
51
|
Pepijn Reinderink (Ned) Soudal-QuickStep
|
23
|
52
|
Pietro Mattio (Ita) Visma-Lease a Bike
|
23
|
53
|
Fabien Doubey (Fra) Totalenergies
|
23
|
54
|
Stan Dewulf (Bel) Decathlon CMA CGM
|
31
|
55
|
Gauthier Servranckx (Bel) Soudal Quick-Step Devo Team
|
31
|
56
|
Gil Gelders (Bel) Soudal-QuickStep
|
1:32
|
57
|
Fausto Valentin Penna (Ger) Team Lotto Kern-Haus Outlet Montabaur
|
1:50
|
58
|
Emiel Verstrynge (Bel) Alpecin-Premier Tech
|
2:01
|
59
|
Senna Remijn (Ned) Alpecin-Premier Tech
|
2:01
|
60
|
Amanuel Ghebreigzabhier (Eri) Lidl-Trek
|
2:01
|
61
|
Sebastian Nielsen (Den) Team Coloquick
|
3:05
|
62
|
Cole Kessler (USA) Modern Adventure
|
3:05
|
63
|
Max Walker (GBr) EF Education-EasyPost
|
3:19
|
64
|
Pepe Albrecht (Ger) Rembe | Rad-Net
|
3:19
|
65
|
David Dominguez Vilchez (Spa) Feira Dos Sofás - Boavista
|
3:37
|
66
|
Noah Ramsay (Can) Alpecin-Premier Tech Development Team
|
3:37
|
67
|
Larry Valvasori (Lux) Luxembourg
|
4:29
|
68
|
Antoine L'Hote (Fra) Decathlon CMA CGM
|
4:49
|
69
|
Alexandre Kess (Lux) Team Lotto Kern-Haus Outlet Montabaur
|
4:49
|
70
|
Ruud Junior Nagengast (Ned) Metec - Solarwatt P/B Mantel
|
5:35
|
71
|
Floris Haverdings (Ned) Metec - Solarwatt P/B Mantel
|
5:35
|
72
|
Jonathan Malte Rottmann (Ger) Team Lotto Kern-Haus Outlet Montabaur
|
5:44
|
73
|
Roger Kluge (Ger) Rembe | Rad-Net
|
5:44
|
74
|
Jonas Reibsch (Ger) Team Lotto Kern-Haus Outlet Montabaur
|
5:44
|
75
|
Milan van den Haute (Bel) Team Flanders - Baloise
|
5:44
|
76
|
Collin Westbroek (Ned) Metec - Solarwatt P/B Mantel
|
5:44
|
77
|
Danijel Agricola (Ned) Metec - Solarwatt P/B Mantel
|
5:44
|
78
|
Julius Johansen (Den) UAE Team Emirates-XRG
|
5:44
|
79
|
Silvan Dillier (Swi) Alpecin-Premier Tech
|
5:44
|
80
|
Loïc Bettendorff (Lux) Luxembourg
|
5:44
|
81
|
Théophile Vassal (Fra) Decathlon Cma Cgm Development Team
|
5:44
|
82
|
Maël Guegan (Fra) Cic Pro Cycling Academy
|
5:44
|
83
|
Noé Ury (Lux) Luxembourg
|
5:44
|
84
|
Malte Hellerup (Den) Team Coloquick
|
5:44
|
85
|
Bauke Mollema (Ned) Lidl-Trek
|
5:44
|
86
|
Oscar Rota Rus (Spa) Feira Dos Sofás - Boavista
|
5:44
|
87
|
Mathias Sanlaville (Fra) Cic Pro Cycling Academy
|
5:44
|
88
|
Henri Vandenabeele (Bel) Team Flanders - Baloise
|
5:44
|
89
|
Jardi Christiaan van der Lee (Ned) EF Education-EasyPost
|
5:44
|
90
|
Magnus Carstensen (Den) Ef Education - Aevolo
|
5:44
|
91
|
Ian Lopez de San Roman (USA) Modern Adventure
|
5:44
|
92
|
Leo William Hayter (GBr) Modern Adventure
|
5:44
|
93
|
Bart Kortleve (Ned) Metec - Solarwatt P/B Mantel
|
5:44
|
94
|
Rúben Rodrigues (Por) Feira Dos Sofás - Boavista
|
5:44
|
95
|
Thibault Guernalec (Fra) Totalenergies
|
5:44
|
96
|
Mats Berns (Lux) Luxembourg
|
5:44
|
97
|
Pedro Silva (Por) Feira Dos Sofás - Boavista
|
5:44
|
98
|
Fábio Costa (Por) Feira Dos Sofás - Boavista
|
5:44
|
99
|
Mauro Brenner (Ger) Rembe | Rad-Net
|
7:46
|
100
|
Tobias Hansen (Den) Team Coloquick
|
8:23
|
101
|
Steyn van der Veen (Ned) Metec - Solarwatt P/B Mantel
|
8:23
|
Pos
|
Rider
|
Points
|
1
|
Marijn van den Berg (Ned) EF Education-EasyPost
|
20
|
2
|
Timo Kielich (Bel) Visma-Lease a Bike
|
16
|
3
|
Pierre Gautherat (Fra) Decathlon CMA CGM
|
13
|
4
|
Jasper Stuyven (Bel) Soudal-QuickStep
|
11
|
5
|
Mathieu van der Poel (Ned) Alpecin-Premier Tech
|
9
|
6
|
Andrea Bagioli (Ita) Lidl-Trek
|
7
|
7
|
Mats Berns (Lux) Luxembourg
|
5
|
8
|
Elias Maris (Bel) Team Flanders - Baloise
|
5
|
9
|
Eike Behrens (Ger) Team Lotto Kern-Haus Outlet Montabaur
|
3
|
10
|
Steyn van der Veen (Ned) Metec - Solarwatt P/B Mantel
|
3
|
11
|
Léandre Lozouet (Fra) Cic Pro Cycling Academy
|
2
|
12
|
Mauro Brenner (Ger) Rembe | Rad-Net
|
2
|
13
|
Mathieu Kockelmann (Lux) Luxembourg
|
1
|
14
|
Maël Guegan (Fra) Cic Pro Cycling Academy
|
1
|
Pos
|
Rider
|
Time
|
1
|
Pierre Gautherat (Fra) Decathlon CMA CGM
|
3:50:12
|
2
|
Eike Behrens (Ger) Team Lotto Kern-Haus Outlet Montabaur
|
00
|
3
|
Léandre Lozouet (Fra) Cic Pro Cycling Academy
|
00
|
4
|
Mathieu Kockelmann (Lux) Luxembourg
|
00
|
5
|
Morten Nørtoft (Den) Team Coloquick
|
00
|
6
|
Maxime Vezie (Fra) Cic Pro Cycling Academy
|
00
|
7
|
Davide Piganzoli (Ita) Visma-Lease a Bike
|
00
|
8
|
Tijmen Graat (Ned) Visma-Lease a Bike
|
00
|
9
|
Lukas Nerurkar (GBr) EF Education-EasyPost
|
00
|
10
|
Igor Arrieta Lizarraga (Spa) UAE Team Emirates-XRG
|
00
|
11
|
Lenaic Langella (Fra) Cic Pro Cycling Academy
|
00
|
12
|
Siebe Deweirdt (Bel) Team Flanders - Baloise
|
00
|
13
|
Milan Lanhove (Bel) Team Flanders - Baloise
|
00
|
14
|
Conrad Haugsted (Den) Team Coloquick
|
00
|
15
|
Senne Thonnon (Bel) Team Flanders - Baloise
|
00
|
16
|
Adria Pericas Capdevila (Spa) UAE Team Emirates-XRG
|
00
|
17
|
Matteo Vercher (Fra) Totalenergies
|
00
|
18
|
Arno Wallenborn (Lux) Team Lotto Kern-Haus Outlet Montabaur
|
00
|
19
|
Pierre Thierry (Fra) Totalenergies
|
00
|
20
|
Andrea Raccagni Noviero (Ita) Soudal-QuickStep
|
00
|
21
|
Samuel Florez Garces (Col) Modern Adventure
|
00
|
22
|
Per Strand Hagenes (Nor) Visma-Lease a Bike
|
00
|
23
|
Iker Bonillo Martin (Spa) Feira Dos Sofás - Boavista
|
00
|
24
|
Menno Huising (Ned) Visma-Lease a Bike
|
00
|
25
|
Moritz Mauss (Ger) Uae Team Emirates Gen-Z
|
00
|
26
|
Jermaine Zemke (Ger) Rembe | Rad-Net
|
00
|
27
|
Joshua Amos Gudnitz (Den) Team Coloquick
|
23
|
28
|
Pepijn Reinderink (Ned) Soudal-QuickStep
|
23
|
29
|
Pietro Mattio (Ita) Visma-Lease a Bike
|
23
|
30
|
Gauthier Servranckx (Bel) Soudal Quick-Step Devo Team
|
31
|
31
|
Gil Gelders (Bel) Soudal-QuickStep
|
1:32
|
32
|
Fausto Valentin Penna (Ger) Team Lotto Kern-Haus Outlet Montabaur
|
1:50
|
33
|
Emiel Verstrynge (Bel) Alpecin-Premier Tech
|
2:01
|
34
|
Senna Remijn (Ned) Alpecin-Premier Tech
|
2:01
|
35
|
Cole Kessler (USA) Modern Adventure
|
3:05
|
36
|
Max Walker (GBr) EF Education-EasyPost
|
3:19
|
37
|
Pepe Albrecht (Ger) Rembe | Rad-Net
|
3:19
|
38
|
Noah Ramsay (Can) Alpecin-Premier Tech Development Team
|
3:37
|
39
|
Antoine L'Hote (Fra) Decathlon CMA CGM
|
4:49
|
40
|
Alexandre Kess (Lux) Team Lotto Kern-Haus Outlet Montabaur
|
4:49
|
41
|
Ruud Junior Nagengast (Ned) Metec - Solarwatt P/B Mantel
|
5:35
|
42
|
Floris Haverdings (Ned) Metec - Solarwatt P/B Mantel
|
5:35
|
43
|
Jonathan Malte Rottmann (Ger) Team Lotto Kern-Haus Outlet Montabaur
|
5:44
|
44
|
Jonas Reibsch (Ger) Team Lotto Kern-Haus Outlet Montabaur
|
5:44
|
45
|
Milan van den Haute (Bel) Team Flanders - Baloise
|
5:44
|
46
|
Collin Westbroek (Ned) Metec - Solarwatt P/B Mantel
|
5:44
|
47
|
Danijel Agricola (Ned) Metec - Solarwatt P/B Mantel
|
5:44
|
48
|
Loïc Bettendorff (Lux) Luxembourg
|
5:44
|
49
|
Théophile Vassal (Fra) Decathlon Cma Cgm Development Team
|
5:44
|
50
|
Noé Ury (Lux) Luxembourg
|
5:44
|
51
|
Malte Hellerup (Den) Team Coloquick
|
5:44
|
52
|
Oscar Rota Rus (Spa) Feira Dos Sofás - Boavista
|
5:44
|
53
|
Mathias Sanlaville (Fra) Cic Pro Cycling Academy
|
5:44
|
54
|
Jardi Christiaan van der Lee (Ned) EF Education-EasyPost
|
5:44
|
55
|
Magnus Carstensen (Den) Ef Education - Aevolo
|
5:44
|
56
|
Ian Lopez de San Roman (USA) Modern Adventure
|
5:44
|
57
|
Leo William Hayter (GBr) Modern Adventure
|
5:44
|
58
|
Bart Kortleve (Ned) Metec - Solarwatt P/B Mantel
|
5:44
|
59
|
Rúben Rodrigues (Por) Feira Dos Sofás - Boavista
|
5:44
|
60
|
Mats Berns (Lux) Luxembourg
|
5:44
|
61
|
Pedro Silva (Por) Feira Dos Sofás - Boavista
|
5:44
|
62
|
Mauro Brenner (Ger) Rembe | Rad-Net
|
7:46
|
63
|
Tobias Hansen (Den) Team Coloquick
|
8:23
|
64
|
Steyn van der Veen (Ned) Metec - Solarwatt P/B Mantel
|
8:23
General classification after stage 2
|
Pos
|
Rider
|
Time
|
1
|
Marijn van den Berg (Ned) EF Education-EasyPost
|
7:35:40
|
2
|
Pierre Gautherat (Fra) Decathlon CMA CGM
|
04
|
3
|
Mathieu van der Poel (Ned) Alpecin-Premier Tech
|
04
|
4
|
Jasper Stuyven (Bel) Soudal-QuickStep
|
16
|
5
|
Davide Piganzoli (Ita) Visma-Lease a Bike
|
16
|
6
|
Nicolas Breuillard (Fra) Totalenergies
|
16
|
7
|
Axel Mariault (Fra) Cic Pro Cycling Academy
|
16
|
8
|
Matteo Vercher (Fra) Totalenergies
|
16
|
9
|
Andrea Raccagni Noviero (Ita) Soudal-QuickStep
|
16
|
10
|
Per Strand Hagenes (Nor) Visma-Lease a Bike
|
16
|
11
|
Conrad Haugsted (Den) Team Coloquick
|
17
|
12
|
Mikkel Honoré (Den) EF Education-EasyPost
|
19
|
13
|
Morten Nørtoft (Den) Team Coloquick
|
20
|
14
|
Thomas Gachignard (Fra) Totalenergies
|
20
|
15
|
Maxime Vezie (Fra) Cic Pro Cycling Academy
|
20
|
16
|
Søren Kragh Andersen (Den) Lidl-Trek
|
20
|
17
|
Dylan van Baarle (Ned) Soudal-QuickStep
|
20
|
18
|
Aurélien Paret Peintre (Fra) Decathlon CMA CGM
|
20
|
19
|
Tijmen Graat (Ned) Visma-Lease a Bike
|
20
|
20
|
Adria Pericas Capdevila (Spa) UAE Team Emirates-XRG
|
20
|
21
|
Lenaic Langella (Fra) Cic Pro Cycling Academy
|
20
|
22
|
Senne Thonnon (Bel) Team Flanders - Baloise
|
20
|
23
|
Igor Arrieta Lizarraga (Spa) UAE Team Emirates-XRG
|
20
|
24
|
Arno Wallenborn (Lux) Team Lotto Kern-Haus Outlet Montabaur
|
20
|
25
|
Johannes Adamietz (Ger) Rembe | Rad-Net
|
20
|
26
|
Moritz Mauss (Ger) Uae Team Emirates Gen-Z
|
20
|
27
|
Menno Huising (Ned) Visma-Lease a Bike
|
20
|
28
|
Andrea Bagioli (Ita) Lidl-Trek
|
33
|
29
|
Sam Oomen (Ned) Lidl-Trek
|
40
|
30
|
Eike Behrens (Ger) Team Lotto Kern-Haus Outlet Montabaur
|
46
|
31
|
Mathieu Kockelmann (Lux) Luxembourg
|
1:08
|
32
|
Lukas Nerurkar (GBr) EF Education-EasyPost
|
1:17
|
33
|
Gauthier Servranckx (Bel) Soudal Quick-Step Devo Team
|
1:17
|
34
|
Pepijn Reinderink (Ned) Soudal-QuickStep
|
1:38
|
35
|
Milan Lanhove (Bel) Team Flanders - Baloise
|
1:39
|
36
|
Filippo Baroncini (Ita) UAE Team Emirates-XRG
|
1:40
|
37
|
Siebe Deweirdt (Bel) Team Flanders - Baloise
|
1:40
|
38
|
Samuel Florez Garces (Col) Modern Adventure
|
1:40
|
39
|
Luc Wirtgen (Lux) Luxembourg
|
1:42
|
40
|
Elias Maris (Bel) Team Flanders - Baloise
|
1:45
|
41
|
Nils Politt (Ger) UAE Team Emirates-XRG
|
1:45
|
42
|
Pierre Thierry (Fra) Totalenergies
|
1:45
|
43
|
Oliver Naesen (Bel) Decathlon CMA CGM
|
1:48
|
44
|
Joshua Amos Gudnitz (Den) Team Coloquick
|
2:04
|
45
|
Pietro Mattio (Ita) Visma-Lease a Bike
|
2:08
|
46
|
Fabien Doubey (Fra) Totalenergies
|
2:11
|
47
|
Tao Geoghegan Hart (GBr) Lidl-Trek
|
2:11
|
48
|
Emiel Verstrynge (Bel) Alpecin-Premier Tech
|
2:34
|
49
|
Iker Bonillo Martin (Spa) Feira Dos Sofás - Boavista
|
2:55
|
50
|
Gil Gelders (Bel) Soudal-QuickStep
|
3:20
|
51
|
Timo Kielich (Bel) Visma-Lease a Bike
|
3:31
|
52
|
Fausto Valentin Penna (Ger) Team Lotto Kern-Haus Outlet Montabaur
|
3:38
|
53
|
David Dominguez Vilchez (Spa) Feira Dos Sofás - Boavista
|
3:57
|
54
|
Stan Dewulf (Bel) Decathlon CMA CGM
|
4:15
|
55
|
Noah Ramsay (Can) Alpecin-Premier Tech Development Team
|
4:20
|
56
|
Sebastian Nielsen (Den) Team Coloquick
|
4:47
|
57
|
Alexandre Kess (Lux) Team Lotto Kern-Haus Outlet Montabaur
|
5:09
|
58
|
Antoine L'Hote (Fra) Decathlon CMA CGM
|
5:25
|
59
|
Miguel Heidemann (Ger) Rembe | Rad-Net
|
5:35
|
60
|
Oscar Rota Rus (Spa) Feira Dos Sofás - Boavista
|
6:04
|
61
|
Larry Valvasori (Lux) Luxembourg
|
6:11
|
62
|
Léandre Lozouet (Fra) Cic Pro Cycling Academy
|
6:47
|
63
|
Paul Wright (NZl) Modern Adventure
|
6:47
|
64
|
Scott Mcgill (USA) Modern Adventure
|
6:47
|
65
|
Jermaine Zemke (Ger) Rembe | Rad-Net
|
6:47
|
66
|
Bauke Mollema (Ned) Lidl-Trek
|
6:59
|
67
|
Leo William Hayter (GBr) Modern Adventure
|
7:23
|
68
|
Théophile Vassal (Fra) Decathlon Cma Cgm Development Team
|
7:29
|
69
|
Ian Lopez de San Roman (USA) Modern Adventure
|
7:29
|
70
|
Henri Vandenabeele (Bel) Team Flanders - Baloise
|
7:32
|
71
|
Pedro Silva (Por) Feira Dos Sofás - Boavista
|
7:41
|
72
|
Milan van den Haute (Bel) Team Flanders - Baloise
|
8:39
|
73
|
Danijel Agricola (Ned) Metec - Solarwatt P/B Mantel
|
8:39
|
74
|
Bart Kortleve (Ned) Metec - Solarwatt P/B Mantel
|
8:39
|
75
|
Amanuel Ghebreigzabhier (Eri) Lidl-Trek
|
8:48
|
76
|
Senna Remijn (Ned) Alpecin-Premier Tech
|
8:48
|
77
|
Pepe Albrecht (Ger) Rembe | Rad-Net
|
8:54
|
78
|
Max Walker (GBr) EF Education-EasyPost
|
8:54
|
79
|
Rúben Rodrigues (Por) Feira Dos Sofás - Boavista
|
9:11
|
80
|
Magnus Carstensen (Den) Ef Education - Aevolo
|
9:29
|
81
|
Cole Kessler (USA) Modern Adventure
|
10:42
|
82
|
Malte Hellerup (Den) Team Coloquick
|
12:29
|
83
|
Mats Berns (Lux) Luxembourg
|
12:29
|
84
|
Jonas Reibsch (Ger) Team Lotto Kern-Haus Outlet Montabaur
|
12:31
|
85
|
Julius Johansen (Den) UAE Team Emirates-XRG
|
12:31
|
86
|
Maël Guegan (Fra) Cic Pro Cycling Academy
|
12:31
|
87
|
Collin Westbroek (Ned) Metec - Solarwatt P/B Mantel
|
12:31
|
88
|
Mathias Sanlaville (Fra) Cic Pro Cycling Academy
|
12:31
|
89
|
Ruud Junior Nagengast (Ned) Metec - Solarwatt P/B Mantel
|
13:12
|
90
|
Floris Haverdings (Ned) Metec - Solarwatt P/B Mantel
|
13:12
|
91
|
Roger Kluge (Ger) Rembe | Rad-Net
|
13:21
|
92
|
Jonathan Malte Rottmann (Ger) Team Lotto Kern-Haus Outlet Montabaur
|
13:21
|
93
|
Silvan Dillier (Swi) Alpecin-Premier Tech
|
13:21
|
94
|
Loïc Bettendorff (Lux) Luxembourg
|
13:21
|
95
|
Noé Ury (Lux) Luxembourg
|
13:21
|
96
|
Jardi Christiaan van der Lee (Ned) EF Education-EasyPost
|
13:21
|
97
|
Fábio Costa (Por) Feira Dos Sofás - Boavista
|
13:56
|
98
|
Steyn van der Veen (Ned) Metec - Solarwatt P/B Mantel
|
13:58
|
99
|
Mauro Brenner (Ger) Rembe | Rad-Net
|
14:33
|
100
|
Tobias Hansen (Den) Team Coloquick
|
15:10
|
101
|
Thibault Guernalec (Fra) Totalenergies
|
16:25
|
Pos
|
Rider
|
Points
|
1
|
Marijn van den Berg (Ned) EF Education-EasyPost
|
33
|
2
|
Mathieu van der Poel (Ned) Alpecin-Premier Tech
|
29
|
3
|
Pierre Gautherat (Fra) Decathlon CMA CGM
|
29
|
4
|
Jasper Stuyven (Bel) Soudal-QuickStep
|
20
|
5
|
Timo Kielich (Bel) Visma-Lease a Bike
|
16
|
6
|
Per Strand Hagenes (Nor) Visma-Lease a Bike
|
11
|
7
|
Axel Mariault (Fra) Cic Pro Cycling Academy
|
7
|
8
|
Andrea Bagioli (Ita) Lidl-Trek
|
7
|
9
|
Malte Hellerup (Den) Team Coloquick
|
5
|
10
|
Mats Berns (Lux) Luxembourg
|
5
|
11
|
Andrea Raccagni Noviero (Ita) Soudal-QuickStep
|
5
|
12
|
Elias Maris (Bel) Team Flanders - Baloise
|
5
|
13
|
Matteo Vercher (Fra) Totalenergies
|
3
|
14
|
Eike Behrens (Ger) Team Lotto Kern-Haus Outlet Montabaur
|
3
|
15
|
Steyn van der Veen (Ned) Metec - Solarwatt P/B Mantel
|
3
|
16
|
Thibault Guernalec (Fra) Totalenergies
|
3
|
17
|
Nicolas Breuillard (Fra) Totalenergies
|
2
|
18
|
Léandre Lozouet (Fra) Cic Pro Cycling Academy
|
2
|
19
|
Amanuel Ghebreigzabhier (Eri) Lidl-Trek
|
2
|
20
|
Mauro Brenner (Ger) Rembe | Rad-Net
|
2
|
21
|
Davide Piganzoli (Ita) Visma-Lease a Bike
|
1
|
22
|
Mathieu Kockelmann (Lux) Luxembourg
|
1
|
23
|
Senna Remijn (Ned) Alpecin-Premier Tech
|
1
|
24
|
Maël Guegan (Fra) Cic Pro Cycling Academy
|
1
|
Pos
|
Rider
|
Points
|
1
|
Conrad Haugsted (Den) Team Coloquick
|
13
|
2
|
Malte Hellerup (Den) Team Coloquick
|
13
|
3
|
Steyn van der Veen (Ned) Metec - Solarwatt P/B Mantel
|
9
|
4
|
Fábio Costa (Por) Feira Dos Sofás - Boavista
|
8
|
5
|
Jonathan Malte Rottmann (Ger) Team Lotto Kern-Haus Outlet Montabaur
|
7
|
6
|
Maël Guegan (Fra) Cic Pro Cycling Academy
|
7
|
7
|
Mathieu van der Poel (Ned) Alpecin-Premier Tech
|
5
|
8
|
Cole Kessler (USA) Modern Adventure
|
4
|
9
|
Eike Behrens (Ger) Team Lotto Kern-Haus Outlet Montabaur
|
3
|
10
|
Andrea Raccagni Noviero (Ita) Soudal-QuickStep
|
2
|
11
|
Joshua Amos Gudnitz (Den) Team Coloquick
|
2
|
12
|
Davide Piganzoli (Ita) Visma-Lease a Bike
|
1
|
13
|
Amanuel Ghebreigzabhier (Eri) Lidl-Trek
|
1
|
14
|
Mats Berns (Lux) Luxembourg
|
1
|
15
|
Mauro Brenner (Ger) Rembe | Rad-Net
|
1
|
Pos
|
Rider
|
Time
|
1
|
Pierre Gautherat (Fra) Decathlon CMA CGM
|
7:35:44
|
2
|
Davide Piganzoli (Ita) Visma-Lease a Bike
|
12
|
3
|
Matteo Vercher (Fra) Totalenergies
|
12
|
4
|
Andrea Raccagni Noviero (Ita) Soudal-QuickStep
|
12
|
5
|
Per Strand Hagenes (Nor) Visma-Lease a Bike
|
12
|
6
|
Conrad Haugsted (Den) Team Coloquick
|
13
|
7
|
Morten Nørtoft (Den) Team Coloquick
|
16
|
8
|
Maxime Vezie (Fra) Cic Pro Cycling Academy
|
16
|
9
|
Tijmen Graat (Ned) Visma-Lease a Bike
|
16
|
10
|
Adria Pericas Capdevila (Spa) UAE Team Emirates-XRG
|
16
|
11
|
Lenaic Langella (Fra) Cic Pro Cycling Academy
|
16
|
12
|
Senne Thonnon (Bel) Team Flanders - Baloise
|
16
|
13
|
Igor Arrieta Lizarraga (Spa) UAE Team Emirates-XRG
|
16
|
14
|
Arno Wallenborn (Lux) Team Lotto Kern-Haus Outlet Montabaur
|
16
|
15
|
Moritz Mauss (Ger) Uae Team Emirates Gen-Z
|
16
|
16
|
Menno Huising (Ned) Visma-Lease a Bike
|
16
|
17
|
Eike Behrens (Ger) Team Lotto Kern-Haus Outlet Montabaur
|
42
|
18
|
Mathieu Kockelmann (Lux) Luxembourg
|
1:04
|
19
|
Lukas Nerurkar (GBr) EF Education-EasyPost
|
1:13
|
20
|
Gauthier Servranckx (Bel) Soudal Quick-Step Devo Team
|
1:13
|
21
|
Pepijn Reinderink (Ned) Soudal-QuickStep
|
1:34
|
22
|
Milan Lanhove (Bel) Team Flanders - Baloise
|
1:35
|
23
|
Siebe Deweirdt (Bel) Team Flanders - Baloise
|
1:36
|
24
|
Samuel Florez Garces (Col) Modern Adventure
|
1:36
|
25
|
Pierre Thierry (Fra) Totalenergies
|
1:41
|
26
|
Joshua Amos Gudnitz (Den) Team Coloquick
|
2:00
|
27
|
Pietro Mattio (Ita) Visma-Lease a Bike
|
2:04
|
28
|
Emiel Verstrynge (Bel) Alpecin-Premier Tech
|
2:30
|
29
|
Iker Bonillo Martin (Spa) Feira Dos Sofás - Boavista
|
2:51
|
30
|
Gil Gelders (Bel) Soudal-QuickStep
|
3:16
|
31
|
Fausto Valentin Penna (Ger) Team Lotto Kern-Haus Outlet Montabaur
|
3:34
|
32
|
Noah Ramsay (Can) Alpecin-Premier Tech Development Team
|
4:16
|
33
|
Alexandre Kess (Lux) Team Lotto Kern-Haus Outlet Montabaur
|
5:05
|
34
|
Antoine L'Hote (Fra) Decathlon CMA CGM
|
5:21
|
35
|
Oscar Rota Rus (Spa) Feira Dos Sofás - Boavista
|
6:00
|
36
|
Léandre Lozouet (Fra) Cic Pro Cycling Academy
|
6:43
|
37
|
Jermaine Zemke (Ger) Rembe | Rad-Net
|
6:43
|
38
|
Leo William Hayter (GBr) Modern Adventure
|
7:19
|
39
|
Théophile Vassal (Fra) Decathlon Cma Cgm Development Team
|
7:25
|
40
|
Ian Lopez de San Roman (USA) Modern Adventure
|
7:25
|
41
|
Pedro Silva (Por) Feira Dos Sofás - Boavista
|
7:37
|
42
|
Milan van den Haute (Bel) Team Flanders - Baloise
|
8:35
|
43
|
Danijel Agricola (Ned) Metec - Solarwatt P/B Mantel
|
8:35
|
44
|
Bart Kortleve (Ned) Metec - Solarwatt P/B Mantel
|
8:35
|
45
|
Senna Remijn (Ned) Alpecin-Premier Tech
|
8:44
|
46
|
Pepe Albrecht (Ger) Rembe | Rad-Net
|
8:50
|
47
|
Max Walker (GBr) EF Education-EasyPost
|
8:50
|
48
|
Rúben Rodrigues (Por) Feira Dos Sofás - Boavista
|
9:07
|
49
|
Magnus Carstensen (Den) Ef Education - Aevolo
|
9:25
|
50
|
Cole Kessler (USA) Modern Adventure
|
10:38
|
51
|
Malte Hellerup (Den) Team Coloquick
|
12:25
|
52
|
Mats Berns (Lux) Luxembourg
|
12:25
|
53
|
Jonas Reibsch (Ger) Team Lotto Kern-Haus Outlet Montabaur
|
12:27
|
54
|
Collin Westbroek (Ned) Metec - Solarwatt P/B Mantel
|
12:27
|
55
|
Mathias Sanlaville (Fra) Cic Pro Cycling Academy
|
12:27
|
56
|
Ruud Junior Nagengast (Ned) Metec - Solarwatt P/B Mantel
|
13:08
|
57
|
Floris Haverdings (Ned) Metec - Solarwatt P/B Mantel
|
13:08
|
58
|
Jonathan Malte Rottmann (Ger) Team Lotto Kern-Haus Outlet Montabaur
|
13:17
|
59
|
Loïc Bettendorff (Lux) Luxembourg
|
13:17
|
60
|
Noé Ury (Lux) Luxembourg
|
13:17
|
61
|
Jardi Christiaan van der Lee (Ned) EF Education-EasyPost
|
13:17
|
62
|
Steyn van der Veen (Ned) Metec - Solarwatt P/B Mantel
|
13:54
|
63
|
Mauro Brenner (Ger) Rembe | Rad-Net
|
14:29
|
64
|
Tobias Hansen (Den) Team Coloquick
|
15:06
|
Pos
|
Rider
|
Points
|
1
|
Conrad Haugsted (Den) Team Coloquick
|
13
|
2
|
Steyn van der Veen (Ned) Metec - Solarwatt P/B Mantel
|
9
|
3
|
Maël Guegan (Fra) Cic Pro Cycling Academy
|
7
|
4
|
Joshua Amos Gudnitz (Den) Team Coloquick
|
2
|
5
|
Mats Berns (Lux) Luxembourg
|
1
|
6
|
Mauro Brenner (Ger) Rembe | Rad-Net
|
1
Kirsten Frattini has been the Editor of Cyclingnews since December 2025, overseeing editorial operations and output across the brand and delivering quality, engaging content.
She manages global budgets, racing & events, production scheduling, and contributor commissions, collaborating across content sections and teams in the UK, Europe, North America, and Australia to ensure audience and subscription growth across the brand.
Kirsten has a background in Kinesiology and Health Science. She has been involved in cycling from the community and grassroots level to professional cycling's biggest races, reporting on the WorldTour, Spring Classics, Tours de France, World Championships and Olympic Games.
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