Tour de France past winners
A full list of champions from 1903-2025
Last 10 years of Tour de France podiums
1 Tadej Pogačar (Slo) UAE Team Emirates-XRG
2 Jonas Vingegaard (Den) Visma-Lease a Bike
3 Florian Lipowitz (Ger) Red Bull-Bora-Hansgrohe
1 Tadej Pogačar (Slo) UAE Team Emirates
2 Jonas Vingegaard (Den) Visma-Lease a Bike
3 Remco Evenepoel (Bel) Soudal-QuickStep
1 Jonas Vingegaard (Den) Jumbo-Visma
2 Tadej Pogačar (Slo) UAE Team Emirates
3 Adam Yates (GBr) UAE Team Emirates
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1 Jonas Vingegaard (Den) Jumbo-Visma
2 Tadej Pogačar (Slo) UAE Team Emirates
3 Geraint Thomas (GBr) Ineos Grenadiers
1 Tadej Pogačar (Slo) UAE Team Emirates
2 Jonas Vingegaard (Den) Jumbo-Visma
3 Richard Carapaz (Ecu) Ineos Grenadiers
2020
1 Tadej Pogačar (Slo) UAE Team Emirates
2 Primoz Roglic (Slo) Team Jumbo-Visma
3 Richie Porte (Aus) Trek-Segafredo
2019
1 Egan Bernal (Col) Team Ineos
2 Geraint Thomas (GBr) Team Ineos
3 Steven Kruijswijk (Ned) Team Jumbo-Visma
2018
1 Geraint Thomas (GBr) Team Sky
2 Tom Dumoulin (Ned) Team Sunweb
3 Chris Froome (GBr) Team Sky
2017
1 Christopher Froome (GBr) Team Sky
2 Rigoberto Uran (Col) Cannondale-Drapac
3 Romain Bardet (Fra) AG2R-La Mondiale
2016
1 Christopher Froome (GBr) Team Sky
2 Romain Bardet (Fra) AG2R-La Mondiale
3 Nairo Alexander Quintana Rojas (Col) Movistar Team
2015
1 Christopher Froome (GBr) Team Sky
2 Nairo Quintana (Col) Movistar Team
3 Alejandro Valverde (Spa) Movistar Team
Tour de France previous winners
Year
Winner
2025
Tadej Pogačar
2024
Tadej Pogačar
2023
Jonas Vingegaard
2022
Jonas Vingegaard
2021
Tadej Pogačar
2020
Tadej Pogačar
2019
Egan Bernal
2018
Geraint Thomas
2017
Chris Froome
2016
Chris Froome
2015
Chris Froome
2014
Vincenzo Nibali
2013
Chris Froome
2012
Bradley Wiggins
2011
Cadel Evans
2010*
Andy Schleck
2009
Alberto Contador
2008
Carlos Sastre
2007
Alberto Contador
2006*
Oscar Pe