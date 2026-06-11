Tour de France past winners

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A full list of champions from 1903-2025

UAE Team Emirates - XRG team&#039;s Slovenian rider Tadej Pogacar celebrates on the podium with the overall leader&#039;s yellow jersey after the 21st and final stage of the 112th edition of the Tour de France cycling race, 132.3 km between Mantes-la-Ville and Paris Champs-Élysees, on July 27, 2025. (Photo by Marco BERTORELLO / AFP)
Tadej Pogačar won the Tour de France in 2025 (Image credit: Getty Images)
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Last 10 years of Tour de France podiums

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All Tour de France winners

Year

Winner

2025

Tadej Pogačar

2024

Tadej Pogačar

2023

Jonas Vingegaard

2022

Jonas Vingegaard

2021

Tadej Pogačar

2020

Tadej Pogačar

2019

Egan Bernal

2018

Geraint Thomas

2017

Chris Froome

2016

Chris Froome

2015

Chris Froome

2014

Vincenzo Nibali

2013

Chris Froome

2012

Bradley Wiggins

2011

Cadel Evans

2010*

Andy Schleck

2009

Alberto Contador

2008

Carlos Sastre

2007

Alberto Contador

2006*

Oscar Pe