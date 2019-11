Image 1 of 4 Marek Konwa atop the elite men's podium (Image credit: Adrenalina MTB Team) Image 2 of 4 Top finishers of the day in Croatia (Image credit: Adrenalina MTB Team) Image 3 of 4 Tanja Zakelj (Unior Tools) dominated the women's race (Image credit: Adrenalina MTB Team) Image 4 of 4 Marek Konwa (Superior Brentjens Mtb Racing) on the way to a win (Image credit: Adrenalina MTB Team)

Marek Konwa (Superior Brentjens Mtb Racing) won the elite men's race ahead of Karl Markt (Ötztal Scott Racing Team) and Adrian Brzoska (Jbg-2 Professional Mtb Team). Polish champ Konwa put in a solid race while Markt made a nice comeback on lap four to take second place.

Tanja Zakelj (Unior Tools) won women's race, clearly stronger than the rest of her competition. Yana Belomoyna (Superior Brentjens Mtb Racing ) was second while Katarzyna Solus-Miskowitz was third.

Full Results

Elite men # Rider Name (Country) Team Result 1 Marek Konwa (Pol) Superior Brentjens Mtb Racing 1:22:33 2 Karl Markt (Aut) Ötztal Scott Racing Team 0:01:07 3 Adrian Brzoska (Pol) Jbg-2 Professional Mtb Team 0:01:26 4 Filip Eberl (Cze) Remerx-Merida Team Kolín 0:01:56 5 Mirko Tabacchi (Ita) Gruppo Sportivo Forestale 0:02:29 6 Zsolt Juhasz (Hun) Waberer's Areus Cube Mtb Team 0:02:48 7 Andras Parti (Hun) Waberer's Areus Cube Mtb Team 0:03:23 8 Andrey Fonseca (CRc) Team Uci Bi&esse-Carrera 0:04:05 9 Tomáš Paprstka (Cze) Remerx-Merida Team Kolín 0:04:15 10 Simon Scheiber (Aut) Ötztal Scott Racing Team 0:04:23 11 Kornel Osicki (Pol) Corratec Team 0:04:33 12 Bartlomiej Wawak (Pol) Jbg-2 Professional Mtb Team 0:05:30 13 Romain Seigle (Fra) Team Uci Asptt 0:06:22 14 Piotr Brzoska (Pol) Jbg-2 Professional Mtb Team 0:07:00 15 Bogdan Czarnota (Pol) Kross Racing Team 0:07:32 16 Toki Sawada (Jpn) Bridgestone Anchor Cycling Tea 0:07:48 17 Matjaž Budin (Slo) Orbea Geax 0:08:00 18 Seiya Hirano (Jpn) Bridgestone Anchor Cycling Tea 0:09:08 19 Andras Szatmary (Hun) Waberer's Areus Cube Mtb Team 0:09:33 20 Urban Ferencak (Slo) Calcit Bike Team 0:10:14 21 Tomáš Bohata (Cze) Remerx-Merida Team Kolín 0:11:01 22 Sergii Rysenko (Ukr) Ukraina National team 0:11:05 23 Davide Finetto (Ita) Team Km Bottecchia 0:11:23 24 Mark Csielka (Hun) Waberer's Areus Cube Mtb Team 0:11:51 25 Boštjan Hribovšek (Slo) Calcit Bike Team 0:12:27 26 Miha Halzer (Slo) Energijateam.Com 0:12:44 27 Benjamin Delfino (Fra) Team Uci Asptt 0:13:09 28 Marko Fržop (Cro) Bbk Orlov Krug 0:13:29 29 Luis Camacho (CRc) Team Uci Bi&esse-Carrera 0:14:31 30 Pavao Roset (Cro) Bk Keindl Sport 0:14:52 31 Samo Rauter (Slo) Ganeshateam 0:14:53 32 Roff Bengaret (GBr) Orange Monkey Pro 0:15:18 33 Jure Belak (Slo) Energijateam.Com 0:15:22 34 Tomislav Katalenic (Cro) Kd Uni Team-Cult 0:15:46 35 Aleksa Maric (Srb) Serbia National Team 0:16:33 36 Tomislav Nemet (Cro) Bk Osijek 2010 0:16:38 37 Omer Shubi (Isr) Teamisgav-Giant 0:16:42 38 Paolo Rigo (Cro) Bgk Tuškanac 0:17:54 -1lap Gregor Dimic (Slo) Energijateam.Com -2laps Saša Vidovic (Cro) Bk Keindl Sport -2laps Artem Shevtsov (Ukr) Ukraina National team -2laps Zoltan Vigh (Hun) Waberer's Areus Cube Mtb Team -2laps Eric Polansek (Aut) Rsc Mcdonalds Klopeiner See -2laps Nenad Ljubicic (Cro) Adrenalina -2laps Bruno Šimcik (Cro) Bk Luks Racing Team -2laps Julian Scherer (Aut) The Austrian Musketeers -3laps Aleš Drašler (Slo) Kd Uni Team-Cult -3laps Matej Skuzin (Cro) Bk Luks Racing Team -3laps Luka Vodopivec (Slo) Orbea Geax -3laps Velimir Conkaš (Cro) Bk Mura Avantura -4laps Darko Golovic (Mne) Bk Nikbike DNF Lionel Vujasin (Bel) Mini-Cannondale Istrabike DNF Tomasz Droždž (Pol) Jbg-2 Professional Mtb Team DNF Borut Ramšak (Slo) Ganesha Team DNF Radosav Bezmarevic (Mne) Bk Nikbike DNF Efrem Bonelli (Ita) Team Km Bottecchia DNF Radoslaw Rekawek (Pol) Kross Racing Team DNF Filip Turk (Cro) Bbk Šišmiš Samobor DNF Mario Tašic (Cro) Bk Dugo Selo DNF Andreas Fuchs (Aut) Team Protek DNF Mykhaylo Batsutsa (Ukr) Ukraina National team DNF Marko Popovic (Srb) Serbia National Team DNF Vittorio Oliva (Ita) Team Uci Bi&esse-Leecougan Inf DNF Silvije Tomac (Cro) Bk Ciklus

Elite women # Rider Name (Country) Team Result 1 Tanja Žakelj (Slo) Unior Tools Team 1:24:33 2 Yana Belomoina (Ukr) Superior Brentjens 0:04:27 3 Katarzyna Solus-Miskowicz (Pol) Mks Dek Meble Cyclo Korona Kie 0:05:58 4 Jovana Crnogorac (Srb) Serbia National Team 0:06:43 5 Michalina Ziólkowska (Pol) Kross Racing Team 0:10:14 6 Vendula Kuntova (Cze) Remerx-Merida Team Kolín 0:11:15 7 Inbar Ronen (Isr) Ccc 0:13:08 8 Noga Korem (Isr) Teamisgav-Giant 0:15:59 9 Ana Zupan (Slo) Energijateam.Com 0:17:14 10 Iryna Popova (Ukr) Ukraina National team 0:17:15 11 Zorana Težak (Cro) Adrenalina 0:17:59 12 Marta Tereshchuk (Ukr) Ukraina National team 0:19:00 13 Gorana Težak (Cro) Adrenalina 0:20:02 14 Yuval Bar Ziv (Isr) Tnt 0:21:29 15 Moran Tel-Paz (Isr) Ccc 0:24:31 -1lap Antonela Ferencic (Cro) Bk Meridiana Kamen Team -3laps Ivana Ruszkowski (Cro) Bgk Tuškanac DNF Anna Szafraniec (Pol) Kross Racing Team DNF Andrea Kiršic (Cro) Bk Keindl Sport

Junior men # Rider Name (Country) Team Result 1 Amit Krispil (Isr) Teamisgav-Giant 1:02:17 2 Jovan Jovanoski (Mkd) Club Ecodrome 0:02:01 3 Guy Sessler (Isr) Masters Haifa 0:02:15 4 Oleksiy Zavolokin (Ukr) Ukraina National team 0:03:57 5 Aleksandar Roman (Srb) Serbia National Team 0:06:32 6 Kostyantyn Prykhodko (Ukr) Ukraina National team 0:08:38 7 Matej Berger (Slo) Energijateam.Com 0:09:05 8 Alen Tomašov (Cro) BK Crikvenica 0:11:16 9 Davide Vueric (Ita) Asd Free Spirit Team 0:11:22 10 Marko Bertetic (Cro) Bk Keindl Sport 0:12:06 11 Blaž Kadivec (Slo) Energijateam.Com 0:14:44 12 Tomislav Vukadin (Cro) Bk Dugo Selo 0:15:12 13 Marko Radoš (Cro) Bk Luks Racing Team 0:15:19 14 Juraj Segin (Cro) Bk Bjelovar 0:20:01 15 Petar Upevceski (Mkd) Club Ecodrome 0:25:34 16 Boban Despotovic (Mne) Bk Nikbike 0:29:51 17 Matija Borlinic (Cro) Bk Lastavica 0:30:03 -1lap Edi Krožnjak (Cro) Adrenalina -1lap Sven Lukic (Cro) Bk Bjelovar -1lap Matko Grujic (Cro) Adrenalina -1lap Valentino Mišic (Cro) Bk Mura Avantura -1lap Sandi Bažon (Cro) Bk Keindl Sport -2laps Eugen Popovic (Cro) Kk Jastrebarsko -2laps Krešimir Banovic (Cro) Bk Luks Racing Team DNF Patrik Zec (Cro) Bbk Grožnjan DNF David Andlar (Cro) Bk Ciklus DNF Luka Dakovic (Mne) Bk Nikbike