José Rujano’s Gobernación del Zulia team took third place in the 14.2km team time trial that opened the 45th edition of the Vuelta al Táchira on Wednesday. The two-time Táchira winner’s team finished nine seconds down on another Venezuelan squad, Gobernación de Carabobo. José Chacón from the Carabobo team took the race’s first leader’s jersey.

Of the likely challengers to Rujano for the overall title, defending champion Roland González was the best placed. His Lotería del Táchira team finished five seconds down on the Carabobo quintet. However, most of the likely challengers from Colombia fared less well. Best placed of them was 2009 America Tour winner Gregorio Ladino, who ended the day 21 seconds down on Rujano.

Teams 1 Gob Carabobo Trasporte Eliang Plastipack 0:17:48 2 Loteria Del Tachira 0:00:05 3 Gobernacion Del Zulia 0:00:09 4 Boyaca Orgullo De America 0:00:30 5 Kino Tachira 0:00:41 6 Sumiglov Gob Merida Sta. Cruz Mora 0:00:47 7 Loteria De Boyaca 0:00:58 8 Trecolli Bono Urb Sierra Nevada Y Villa Paola 9 Hussein Sport Gobierno Barinas 0:01:04 10 Gs.Mastromarco Sensi Mapooro Hussein Sport 0:01:13 11 Alcaldia San Cristobal Iandere 0:01:30 12 Tlax Mex Lizaros . Mexico 0:01:46 13 Alcaldia De Maracaibo 0:01:54 14 Gob Socialista Trujillo Fund. Nelson Cabrera 0:01:57 15 Sport Tachira Gobernacion 0:02:02 16 Seleccion Nacional Guatemala 0:02:26 17 Alcaldia Mun Libertad Capacho 0:03:36 18 Fundacion Club Escuelaindependencia 0:05:32 19 Club Ciclistico El Piñal Fernando Feo 0:05:55