Image 1 of 26 Alejandro Valverde (Movistar) kept the leader's jersey (Image credit: Bettini Photo) Image 2 of 26 The peloton take on stage 4 of the Volta a la Comunitat Valenciana (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 3 of 26 The peloton tackle stage 4 of the Volta a la Comunitat Valenciana (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 4 of 26 The peloton tackle stage 4 of the Volta a la Comunitat Valenciana (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 5 of 26 Team Sky had two men in the break but their GC hopes faded on the final climb (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 6 of 26 Michal Kwiatkowski leads Giovanni Visconti (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 7 of 26 Giovanni Visconti (Bahrain Merida) on the attack in Valencia (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 8 of 26 Alejandro Valverde (Movistar) marks Astana (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 9 of 26 Valverde watches his rivals on the final climb of stage 4 (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 10 of 26 Alejandro Valverde (Movistar) wins the queen stage at the Volta a la Comunitat Valenciana (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 11 of 26 Alejandro Valverde (Movistar) on the podium once more (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 12 of 26 Alejandro Valverde (Movistar) wins the queen stage at the Volta a la Comunitat Valenciana (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 13 of 26 Alejandro Valverde (Movistar) in yellow at the The peloton tackle stage 4 of the Volta a la Comunitat Valenciana (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 14 of 26 Alejandro Valverde (Movistar) at the start of stage 4 of the Volta a la Comunitat Valenciana (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 15 of 26 The early break on stage 4 of the Volta a la Comunitat Valenciana (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 16 of 26 The early break on stage 4 of the Volta a la Comunitat Valenciana (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 17 of 26 Greg Van Avermaet (BMC Racing) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 18 of 26 Alejandro Valverde (Movistar) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 19 of 26 Early attacks on stage 4 of the Volta a la Comunitat Valenciana (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 20 of 26 Early attacks on stage 4 of the Volta a la Comunitat Valenciana (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 21 of 26 Ruben Plaza (Israel Cycling Academy) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 22 of 26 Luka Mezgec (Mitchelton-Scott) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 23 of 26 Adam Yates (Mitchelton Scott) signs on (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 24 of 26 Alejandro Valverde (Movistar) signs on (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 25 of 26 Greg Van Avermaert (BMC Racing) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 26 of 26 The GC contenders look to attack Valverde (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com)

Alejandro Valverde (Movistar) took stage 4 of the Volta a la Comunitat Valenciana, and a likely GC win for the Spaniard. The team's leader attacked inside the final few hundred metres and overhauled Adam Yates (Mitchelton-Scott) to take his second stage win of the race.

Yates attacked several times on the final climb and looked to have the stage win under his control but he could not follow when Valverde bridged up to him inside the final 200m. Luis Leon Sanchez finished third on the stage after an aggressive ride from Astana in the closing half of the Queen stage of the race.

Valverde, coming back from a horrific injury sustained in last year’s Tour de France, rode impressively. He had his team control the first half of the stage but even when he was left isolated on the final climb he had enough to mark several attacks before unleashing his own assault on the steepest section section to the line.

With one stage remaining Valverde has extended his lead on GC. The veteran rider now has a 14-second advantage over Sanchez, with Jakob Fuglsang in third at 26 seconds. The Astana pair came into the stage as Valverde’s closest rivals and despite the team’s best efforts to isolate and then attack Valverde, they were unable to crack him.

The stage had been marked by a seven-man break with Team Sky instrumental. They sent Vasil Kiryenka up the road with Reto Hollestein (Team Katusha Alpecin), Cristian Rodríguez (Caja Rural-Seguros RGA), Egoitz Sáez (Team Euskadi), Preben Van Hecke (Sport Vlaanderen-Baloise), Juan Camacho (Polartec-Kometa) and Ion Insausti (Team Euskadi).

After 110km of racing the leaders had a gap of three minutes with Van Hecke taking a number of KOM points. Michal Kwiatkowski’s acceleration from the bunch – and eventual link up with the leaders – caused an inevitable reaction and with 30km to go the lead group was reduced to Kiryienka (Team Sky), Hollenstein (Katusha-Alpecin), Kwiatkowski (Team Sky) and Cristian Rodriguez Martin (Caja Rural-Seguros RGA) – their lead just over a minute.

Astana’s injection of pace on the rolling roads before the final climb, and subsequent easing of pace saw the lead group’s advantage drop even further but the stop-start nature allowed Giovanni Visconti and several others the chance to slip clear.

The Italian, however, was the strongest of the new attackers and on the false flat before the climb only Kwiatkowski could hold his wheel.

At the base of the climb, Visconti shed the Team Sky rider as the Valverde-group began to splinter. Despite being alone for the majority of the climb, Valverde used his experience when it mattered most, and watched as Astana chased down several moves. Yates made several bold accelerations, with the Mitchelton-Scott rider and Amaro Manuel Antunes (CCC Sprandi Polkowice) both impressing.

With just over two kilometres remaining, the lead group was down to five, Visconti caught and dropped, before Yates struck for home as the gradient rose one final time. It looked as though the British rider would take his first win of the season but Valverde, despite is years, can never be written off. He hunted Yates down in the closing few hundred metres as if he were prey, before swooping to his second stage win of the race.

Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Alejandro Valverde (Spa) Movistar Team 4:48:35 2 Adam Yates (GBr) Mitchelton-Scott 0:00:04 3 Luis Leon Sanchez (Spa) Astana Pro Team 4 Jesus Herrada (Spa) Cofidis, Solutions Credits 0:00:09 5 Primoz Roglic (Slo) LottoNL-Jumbo 0:00:10 6 Jakob Fuglsang (Den) Astana Pro Team 7 Pello Bilbao (Spa) Astana Pro Team 0:00:15 8 Roman Kreuziger (Cze) Mitchelton-Scott 0:00:18 9 Kilian Frankiny (Swi) BMC Racing Team 0:00:24 10 Ben Hermans (Bel) Israel Cycling Academy 0:00:30 11 Amaro Manuel Antunes (Por) CCC Sprandi Polkowice 12 Gianni Moscon (Ita) Team Sky 0:00:34 13 Alexis Vuillermoz (Fra) AG2R La Mondiale 0:00:38 14 David De La Cruz (Spa) Team Sky 15 Merhawi Kudus (Eri) Dimension Data 0:00:42 16 Brent Bookwalter (USA) BMC Racing Team 0:00:44 17 Simon Yates (GBr) Mitchelton-Scott 0:00:47 18 Diego Rosa (Ita) Team Sky 0:00:49 19 Giovanni Visconti (Ita) Bahrain-Merida 0:01:03 20 Wout Poels (Ned) Team Sky 0:01:13 21 Greg Van Avermaet (Bel) BMC Racing Team 22 Neilson Powless (USA) LottoNL-Jumbo 0:01:16 23 Matteo Fabbro (Ita) Katusha-Alpecin 0:01:25 24 Hermann Pernsteiner (Aut) Bahrain-Merida 0:01:32 25 Steff Cras (Bel) Katusha-Alpecin 0:01:35 26 Romain Sicard (Fra) Direct Energie 0:01:38 27 Miguel Angel Ballesteros (Spa) Polartec-Kometa 28 Axel Domont (Fra) AG2R La Mondiale 29 Oliver Naesen (Bel) AG2R La Mondiale 0:01:51 30 Eduard Prades Reverter (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 0:02:09 31 Alex Aranburu Deba (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 32 Jose Joao Pimienta Costa Mendes (Por) Burgos BH 0:02:12 33 Txomin Juaristi (Spa) Team Euskadi 0:02:14 34 Alessandro De Marchi (Ita) BMC Racing Team 0:02:17 35 Thomas Sprengers (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 0:02:20 36 Mikel Bizkarra Etxegibel (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 37 Rein Taaram_e (Est) Direct Energie 0:02:24 38 Aleander Vlasov (Rus) Gazprom-Rusvelo 0:02:42 39 Guy Niv (Isr) Israel Cycling Academy 40 Jose Herrada (Spa) Cofidis, Solutions Credits 41 Luka Pibernik (Slo) Bahrain-Merida 0:02:48 42 Koen Bouwman (Ned) LottoNL-Jumbo 0:02:57 43 Clement Chevrier (Fra) AG2R La Mondiale 0:03:23 44 Cyril Gautier (Fra) AG2R La Mondiale 45 Jesus Ezquerra Muela (Spa) Burgos BH 0:03:33 46 Michel Ries (Lux) Polartec-Kometa 0:03:48 47 Angelo Tulik (Fra) Direct Energie 48 Marco Tizza (Ita) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 0:03:50 49 Jan Tratnik (Slo) CCC Sprandi Polkowice 0:03:59 50 Clement Venturini (Fra) AG2R La Mondiale 0:04:04 51 Ruben Plaza (Spa) Israel Cycling Academy 52 Michael Schar (Swi) BMC Racing Team 0:04:07 53 Lukasz Owsian (Pol) CCC Sprandi Polkowice 0:04:14 54 Michael Albasini (Swi) Mitchelton-Scott 0:04:23 55 Reto Hollenstein (Swi) Katusha-Alpecin 56 Benjamin Declercq (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 57 Daniel Turek (Cze) Israel Cycling Academy 0:04:26 58 Franco Pellizotti (Ita) Bahrain-Merida 0:04:36 59 Enrico Gasparotto (Ita) Bahrain-Merida 60 Jenthe Biermans (Bel) Katusha-Alpecin 0:04:44 61 Jaime Roson (Spa) Movistar Team 0:04:48 62 Ibai Salas Zorrozua (Spa) Burgos BH 0:04:50 63 Andriy Grivko (Ukr) Astana Pro Team 64 Diego Rubio Hernandez (Spa) Burgos BH 0:04:53 65 Sergei Chernetckii (Rus) Astana Pro Team 0:05:09 66 Julen Irizar Laskurain (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 0:05:28 67 Jurgen Roelandts (Bel) BMC Racing Team 0:06:18 68 Baptiste Planckaert (Bel) Katusha-Alpecin 0:06:23 69 Sep Vanmarcke (Bel) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 0:06:51 70 Willem Jakobus Smit (RSA) Katusha-Alpecin 0:07:13 71 Igor Anton (Spa) Dimension Data 0:08:10 72 Cristian Rodriguez Martin (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 73 Luka Mezgec (Slo) Mitchelton-Scott 0:08:14 74 Domen Novak (Slo) Bahrain-Merida 0:08:18 75 Moreno Moser (Ita) Astana Pro Team 0:08:55 76 Jose Joaquin Rojas (Spa) Movistar Team 0:09:56 77 Egoitz Fernadez (Spa) Team Euskadi 0:09:58 78 Oscar Cabedo Carda (Spa) Burgos BH 79 Jonas Koch (Ger) CCC Sprandi Polkowice 0:10:28 80 Jose Manuel Diaz (Spa) Israel Cycling Academy 0:10:31 81 Jos van Emden (Ned) LottoNL-Jumbo 0:11:11 82 Gijs Van Hoecke (Bel) LottoNL-Jumbo 83 Johann Van Zyl (RSA) Dimension Data 84 Jorge Arcas (Spa) Movistar Team 0:11:13 85 Sepp Kuss (USA) LottoNL-Jumbo 0:11:15 86 Danny van Poppel (Ned) LottoNL-Jumbo 0:11:18 87 Michal Kwiatkowski (Pol) Team Sky 88 Preben Van Hecke (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 89 Jordi Simon Casulleras (Spa) Burgos BH 0:11:49 90 Matteo Trentin (Ita) Mitchelton-Scott 0:12:53 91 Matti Breschel (Den) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 92 Vasil Kiryienka (Blr) Team Sky 0:12:55 93 Ian Stannard (GBr) Team Sky 94 Sacha Modolo (Ita) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 0:13:01 95 Stephane Rossetto (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:13:15 96 Nikolay Trusov (Rus) Gazprom-Rusvelo 0:13:26 97 Matteo Moschetti (Ita) Polartec-Kometa 98 Kamil Gradek (Pol) CCC Sprandi Polkowice 0:15:09 99 Ion Ander Insausti (Spa) Team Euskadi 100 Michal Schlegel (Cze) CCC Sprandi Polkowice 101 Ryan Anderson (Can) Rally Cycling 102 Bryan Nauleau (Fra) Direct Energie 103 Kevin Inkelaar (Ned) Polartec-Kometa 104 Paul Ourselin (Fra) Direct Energie 105 Antonio Molina Canet (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 106 Dorian Godon (Fra) Cofidis, Solutions Credits 107 Stefan Kung (Swi) BMC Racing Team 108 Robert Britton (Can) Rally Cycling 109 Yevgeniy Gidich (Kaz) Astana Pro Team 110 Ricardo Garcia (Spa) Team Euskadi 0:15:15 111 Sondre Holst Enger (Nor) Israel Cycling Academy 112 Dennis van Winden (Ned) Israel Cycling Academy 113 Sergio Pardilla Bellon (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 114 Artem Nych (Rus) Gazprom-Rusvelo 115 Serge Pauwels (Bel) Dimension Data 0:15:19 116 Patrick Gamper (Aut) Polartec-Kometa 0:15:21 117 Emerson Oronte (USA) Rally Cycling 118 Anthony Perez (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:15:27 119 Kevin Deltombe (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 120 Sebastian Langeveld (Ned) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 0:15:28 121 Pierre Rolland (Fra) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 0:15:33 122 Scott Thwaites (GBr) Dimension Data 0:15:35 123 Nicolas Dougall (RSA) Dimension Data 124 Maxim Belkov (Rus) Katusha-Alpecin 0:15:37 125 Francisco Mancebo (Spa) Inteja Dominican Cycling Team 0:15:41 126 Sergey Firsanov (Rus) Gazprom-Rusvelo 0:15:50 127 Alexander Porsev (Rus) Gazprom-Rusvelo 0:16:43 128 Marc Buades (Spa) Team Euskadi 0:16:45 129 Hector Saez Benito (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 130 Nicola Bagioli (Ita) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 0:16:51 131 Simone Ponzi (Ita) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 132 Marco Canola (Ita) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 133 Ivan Santaromita (Ita) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 134 Joan Bou Company (Spa) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 0:16:55 135 Hector Carretero (Spa) Movistar Team 136 Sergio Samitier Samitier (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 0:16:57 137 Garikoitz Bravo Oiarbide (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 0:16:58 138 Colin Joyce (USA) Rally Cycling 0:17:00 139 Adrien Petit (Fra) Direct Energie 0:17:05 140 Igor Boev (Rus) Gazprom-Rusvelo 0:17:18 141 Enrique Sanz Unzue (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 0:17:20 142 Mathias Van Gompel (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 0:17:44 143 Tom Van Asbroeck (Bel) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 0:17:51 144 Daniel McLay (GBr) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 145 Kenneth Van Rooy (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 146 Albert Torres (Spa) Inteja Dominican Cycling Team 0:17:59 147 Peio Goikoetxea (Spa) Team Euskadi 0:18:33 148 Christophe Noppe (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 0:18:44 149 Stepan Kurianov (Rus) Gazprom-Rusvelo 0:18:48 150 Nelson Andres Soto Martinez (Col) Caja Rural-Seguros RGA 0:19:30 151 Jasha Sutterlin (Ger) Movistar Team 0:24:31 152 Diego Milan (Dom) Inteja Dominican Cycling Team 153 Danilo Celano (Ita) Caja Rural-Seguros RGA 154 Hideto Nakane (Jpn) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 155 Nuno Bico (Por) Movistar Team 156 Juan Camacho (Spa) Polartec-Kometa 157 Ignacio Sarabia (Mex) Inteja Dominican Cycling Team 158 Marko Kump (Slo) CCC Sprandi Polkowice 159 Evan Huffman (USA) Rally Cycling 0:24:35 160 Mikel Alonso (Spa) Team Euskadi 161 Michele Gazzoli (Ita) Polartec-Kometa 0:24:55 162 Bernhard Eisel (Aut) Dimension Data 163 Hugo Hofstetter (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:24:57 164 Damien Gaudin (Fra) Direct Energie 0:25:04 165 Jesus Alberto Rubio (Spa) Inteja Dominican Cycling Team 0:25:29 166 Ramunas Navardauskas (Ltu) Bahrain-Merida 167 Jose Alfredo Aguirre (Mex) Inteja Dominican Cycling Team 0:25:55 DNF Sam Bewley (NZl) Mitchelton-Scott DNF Francois Bidard (Fra) AG2R La Mondiale DNF Adam De Vos (Can) Rally Cycling DNF Adrian Santiago Nuñez (Spa) Inteja Dominican Cycling Team

Mountain 1 - La Garganta # Rider Name (Country) Team Result 1 Mathias Van Gompel (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 3 pts 2 Preben Van Hecke (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 2 3 Benjamin Declercq (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 1

Mountain 2 - Maigmo # Rider Name (Country) Team Result 1 Preben Van Hecke (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 6 pts 2 Cristian Rodriguez Martin (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 4 3 Hector Saez Benito (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 2 4 Ion Ander Insausti (Spa) Team Euskadi 1

Mountain 3 - Tibi # Rider Name (Country) Team Result 1 Preben Van Hecke (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 6 pts 2 Cristian Rodriguez Martin (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 4 3 Ion Ander Insausti (Spa) Team Euskadi 2

Mountain 4 - Carrasqueta # Rider Name (Country) Team Result 1 Preben Van Hecke (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 10 pts 2 Cristian Rodriguez Martin (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 8 3 Ion Ander Insausti (Spa) Team Euskadi 6 4 Reto Hollenstein (Swi) Katusha-Alpecin 4 5 Vasil Kiryienka (Blr) Team Sky 2 6 Hector Saez Benito (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 1

Mountain 5 - Benillup # Rider Name (Country) Team Result 1 Preben Van Hecke (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 3 pts 2 Cristian Rodriguez Martin (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 2 3 Vasil Kiryienka (Blr) Team Sky 1

Mountain 6 - Benillup # Rider Name (Country) Team Result 1 Cristian Rodriguez Martin (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 3 pts 2 Reto Hollenstein (Swi) Katusha-Alpecin 2 3 Michal Kwiatkowski (Pol) Team Sky 1

Mountain 7 - Alto de las Canteras # Rider Name (Country) Team Result 1 Alejandro Valverde (Spa) Movistar Team 10 pts 2 Adam Yates (GBr) Mitchelton-Scott 8 3 Luis Leon Sanchez (Spa) Astana Pro Team 6 4 Jesus Herrada (Spa) Cofidis, Solutions Credits 4 5 Primoz Roglic (Slo) LottoNL-Jumbo 2 6 Jakob Fuglsang (Den) Astana Pro Team 1

Sprint 1 # Rider Name (Country) Team Result 1 Kenneth Van Rooy (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 3 pts 2 Evan Huffman (USA) Rally Cycling 2 3 Kevin Deltombe (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 1

Team # Rider Name (Country) Team Result 1 Astana Pro Team 14:26:14 2 Mitchelton-Scott 0:00:40 3 Team Sky 0:01:32 4 BMC Racing Team 0:01:52 5 AG2R La Mondiale 0:03:38 6 LottoNL-Jumbo 0:03:54 7 Bahrain-Merida 0:04:54 8 Israel-Cycling Academy 0:06:47 9 Katusha-Alpecin 0:06:54 10 Direct Energie 0:07:21 11 CCC Sprandi Polkowice 0:08:14 12 Euskadi Basque Country-Murias 0:09:28 13 Burgos BH 0:10:06 14 Movistar Team 0:14:15 15 Cofidis, Solutions Credits 0:15:37 16 Sport Vlaanderen-Baloise 0:17:32 17 Polartec Kometa 0:18:23 18 Dimension Data 0:19:34 19 Caja Rural-Seguros RGA 0:24:59 20 Team Euskadi 0:26:52 21 Gazprom-Rusvelo 0:30:54 22 EF Education First-Drapac p/b Cannondale 0:32:16 23 Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 0:37:03 24 Rally Cycling 0:45:10 25 Inteja Dominican 0:57:42

General classification after stage 4 # Rider Name (Country) Team Result 1 Alejandro Valverde (Spa) Movistar Team 13:16:23 2 Luis Leon Sanchez (Spa) Astana Pro Team 0:00:14 3 Jakob Fuglsang (Den) Astana Pro Team 0:00:26 4 Adam Yates (GBr) Mitchelton-Scott 0:00:37 5 Jesus Herrada (Spa) Cofidis, Solutions Credits 0:00:48 6 Primoz Roglic (Slo) LottoNL-Jumbo 0:00:49 7 Pello Bilbao (Spa) Astana Pro Team 0:00:54 8 Roman Kreuziger (Cze) Mitchelton-Scott 0:00:57 9 Kilian Frankiny (Swi) BMC Racing Team 0:01:03 10 Amaro Manuel Antunes (Por) CCC Sprandi Polkowice 0:01:09 11 Ben Hermans (Bel) Israel Cycling Academy 12 Gianni Moscon (Ita) Team Sky 0:01:13 13 David De La Cruz (Spa) Team Sky 0:01:17 14 Alexis Vuillermoz (Fra) AG2R La Mondiale 15 Merhawi Kudus (Eri) Dimension Data 0:01:21 16 Brent Bookwalter (USA) BMC Racing Team 0:01:23 17 Diego Rosa (Ita) Team Sky 0:01:28 18 Giovanni Visconti (Ita) Bahrain-Merida 0:01:42 19 Wout Poels (Ned) Team Sky 0:01:52 20 Greg Van Avermaet (Bel) BMC Racing Team 21 Neilson Powless (USA) LottoNL-Jumbo 0:01:55 22 Matteo Fabbro (Ita) Katusha-Alpecin 0:02:04 23 Mikel Bizkarra Etxegibel (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 0:02:59 24 Simon Yates (GBr) Mitchelton-Scott 0:03:35 25 Hermann Pernsteiner (Aut) Bahrain-Merida 0:04:20 26 Steff Cras (Bel) Katusha-Alpecin 0:04:23 27 Miguel Angel Ballesteros (Spa) Polartec-Kometa 0:04:26 28 Romain Sicard (Fra) Direct Energie 29 Axel Domont (Fra) AG2R La Mondiale 30 Oliver Naesen (Bel) AG2R La Mondiale 0:04:39 31 Eduard Prades Reverter (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 0:04:57 32 Alex Aranburu Deba (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 33 Jose Joao Pimienta Costa Mendes (Por) Burgos BH 0:05:00 34 Alessandro De Marchi (Ita) BMC Racing Team 0:05:05 35 Thomas Sprengers (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 0:05:08 36 Rein Taaram_e (Est) Direct Energie 0:05:12 37 Jaime Roson (Spa) Movistar Team 0:05:27 38 Jose Herrada (Spa) Cofidis, Solutions Credits 0:05:30 39 Aleander Vlasov (Rus) Gazprom-Rusvelo 40 Luka Pibernik (Slo) Bahrain-Merida 0:05:36 41 Cyril Gautier (Fra) AG2R La Mondiale 0:06:11 42 Clement Chevrier (Fra) AG2R La Mondiale 43 Jesus Ezquerra Muela (Spa) Burgos BH 0:06:21 44 Angelo Tulik (Fra) Direct Energie 0:06:36 45 Michel Ries (Lux) Polartec-Kometa 46 Marco Tizza (Ita) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 0:06:38 47 Jan Tratnik (Slo) CCC Sprandi Polkowice 0:06:47 48 Clement Venturini (Fra) AG2R La Mondiale 0:06:52 49 Ruben Plaza (Spa) Israel Cycling Academy 50 Michael Schar (Swi) BMC Racing Team 0:06:55 51 Lukasz Owsian (Pol) CCC Sprandi Polkowice 0:07:02 52 Benjamin Declercq (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 0:07:11 53 Reto Hollenstein (Swi) Katusha-Alpecin 54 Enrico Gasparotto (Ita) Bahrain-Merida 0:07:24 55 Franco Pellizotti (Ita) Bahrain-Merida 56 Andriy Grivko (Ukr) Astana Pro Team 0:07:38 57 Diego Rubio Hernandez (Spa) Burgos BH 0:07:41 58 Sergei Chernetckii (Rus) Astana Pro Team 0:07:57 59 Baptiste Planckaert (Bel) Katusha-Alpecin 0:09:11 60 Sep Vanmarcke (Bel) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 0:09:39 61 Willem Jakobus Smit (RSA) Katusha-Alpecin 0:10:01 62 Daniel Turek (Cze) Israel Cycling Academy 0:10:41 63 Luka Mezgec (Slo) Mitchelton-Scott 0:10:56 64 Igor Anton (Spa) Dimension Data 0:10:58 65 Cristian Rodriguez Martin (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 66 Jenthe Biermans (Bel) Katusha-Alpecin 0:10:59 67 Domen Novak (Slo) Bahrain-Merida 0:11:06 68 Moreno Moser (Ita) Astana Pro Team 0:11:43 69 Jurgen Roelandts (Bel) BMC Racing Team 0:12:29 70 Jose Joaquin Rojas (Spa) Movistar Team 0:12:44 71 Oscar Cabedo Carda (Spa) Burgos BH 0:12:46 72 Jonas Koch (Ger) CCC Sprandi Polkowice 0:13:16 73 Sepp Kuss (USA) LottoNL-Jumbo 0:14:03 74 Michal Kwiatkowski (Pol) Team Sky 0:14:06 75 Preben Van Hecke (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 76 Jordi Simon Casulleras (Spa) Burgos BH 0:14:37 77 Txomin Juaristi (Spa) Team Euskadi 0:15:05 78 Guy Niv (Isr) Israel Cycling Academy 0:15:33 79 Matti Breschel (Den) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 0:15:41 80 Vasil Kiryienka (Blr) Team Sky 0:15:43 81 Koen Bouwman (Ned) LottoNL-Jumbo 0:15:48 82 Stephane Rossetto (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:16:03 83 Michael Albasini (Swi) Mitchelton-Scott 0:17:14 84 Danny van Poppel (Ned) LottoNL-Jumbo 0:17:23 85 Gijs Van Hoecke (Bel) LottoNL-Jumbo 0:17:26 86 Johann Van Zyl (RSA) Dimension Data 87 Jorge Arcas (Spa) Movistar Team 0:17:28 88 Ibai Salas Zorrozua (Spa) Burgos BH 0:17:41 89 Ryan Anderson (Can) Rally Cycling 0:17:57 90 Stefan Kung (Swi) BMC Racing Team 91 Michal Schlegel (Cze) CCC Sprandi Polkowice 92 Antonio Molina Canet (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 93 Artem Nych (Rus) Gazprom-Rusvelo 0:18:03 94 Sergio Pardilla Bellon (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 95 Serge Pauwels (Bel) Dimension Data 0:18:07 96 Emerson Oronte (USA) Rally Cycling 0:18:09 97 Kevin Deltombe (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 0:18:15 98 Anthony Perez (Fra) Cofidis, Solutions Credits 99 Julen Irizar Laskurain (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 0:18:19 100 Pierre Rolland (Fra) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 0:18:21 101 Scott Thwaites (GBr) Dimension Data 0:18:23 102 Sergey Firsanov (Rus) Gazprom-Rusvelo 0:18:38 103 Marco Canola (Ita) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 0:19:39 104 Nicola Bagioli (Ita) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 105 Ivan Santaromita (Ita) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 106 Nikolay Trusov (Rus) Gazprom-Rusvelo 0:19:41 107 Hector Carretero (Spa) Movistar Team 0:19:43 108 Garikoitz Bravo Oiarbide (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 0:19:46 109 Colin Joyce (USA) Rally Cycling 0:19:48 110 Egoitz Fernadez (Spa) Team Euskadi 0:19:53 111 Sacha Modolo (Ita) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 0:20:17 112 Ion Ander Insausti (Spa) Team Euskadi 0:21:24 113 Yevgeniy Gidich (Kaz) Astana Pro Team 114 Kamil Gradek (Pol) CCC Sprandi Polkowice 115 Paul Ourselin (Fra) Direct Energie 116 Ricardo Garcia (Spa) Team Euskadi 0:21:30 117 Matteo Trentin (Ita) Mitchelton-Scott 0:21:32 118 Nicolas Dougall (RSA) Dimension Data 0:21:50 119 Alexander Porsev (Rus) Gazprom-Rusvelo 0:22:58 120 Marc Buades (Spa) Team Euskadi 0:23:00 121 Mathias Van Gompel (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 0:23:59 122 Jos van Emden (Ned) LottoNL-Jumbo 0:24:02 123 Dorian Godon (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:25:04 124 Ian Stannard (GBr) Team Sky 0:25:46 125 Matteo Moschetti (Ita) Polartec-Kometa 0:26:17 126 Jasha Sutterlin (Ger) Movistar Team 0:27:19 127 Kenneth Van Rooy (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 0:27:46 128 Jose Manuel Diaz (Spa) Israel Cycling Academy 0:27:55 129 Kevin Inkelaar (Ned) Polartec-Kometa 0:28:00 130 Bryan Nauleau (Fra) Direct Energie 131 Robert Britton (Can) Rally Cycling 132 Sondre Holst Enger (Nor) Israel Cycling Academy 0:28:06 133 Joan Bou Company (Spa) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 0:28:09 134 Patrick Gamper (Aut) Polartec-Kometa 0:28:12 135 Sebastian Langeveld (Ned) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 0:28:19 136 Maxim Belkov (Rus) Katusha-Alpecin 0:28:28 137 Hector Saez Benito (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 0:29:36 138 Simone Ponzi (Ita) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 0:29:42 139 Sergio Samitier Samitier (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 0:29:48 140 Adrien Petit (Fra) Direct Energie 0:29:56 141 Igor Boev (Rus) Gazprom-Rusvelo 0:30:09 142 Enrique Sanz Unzue (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 0:30:11 143 Daniel McLay (GBr) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 0:30:42 144 Tom Van Asbroeck (Bel) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 145 Hideto Nakane (Jpn) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 0:30:46 146 Danilo Celano (Ita) Caja Rural-Seguros RGA 147 Albert Torres (Spa) Inteja Dominican Cycling Team 0:30:50 148 Evan Huffman (USA) Rally Cycling 149 Peio Goikoetxea (Spa) Team Euskadi 0:31:24 150 Christophe Noppe (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 0:31:35 151 Stepan Kurianov (Rus) Gazprom-Rusvelo 0:31:39 152 Nelson Andres Soto Martinez (Col) Caja Rural-Seguros RGA 0:32:21 153 Francisco Mancebo (Spa) Inteja Dominican Cycling Team 0:34:15 154 Dennis van Winden (Ned) Israel Cycling Academy 0:34:35 155 Marko Kump (Slo) CCC Sprandi Polkowice 0:37:22 156 Juan Camacho (Spa) Polartec-Kometa 157 Nuno Bico (Por) Movistar Team 158 Mikel Alonso (Spa) Team Euskadi 0:37:26 159 Michele Gazzoli (Ita) Polartec-Kometa 0:37:46 160 Hugo Hofstetter (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:37:48 161 Damien Gaudin (Fra) Direct Energie 0:37:55 162 Ramunas Navardauskas (Ltu) Bahrain-Merida 0:38:20 163 Jesus Alberto Rubio (Spa) Inteja Dominican Cycling Team 164 Diego Milan (Dom) Inteja Dominican Cycling Team 0:39:46 165 Ignacio Sarabia (Mex) Inteja Dominican Cycling Team 166 Bernhard Eisel (Aut) Dimension Data 0:40:10 167 Jose Alfredo Aguirre (Mex) Inteja Dominican Cycling Team 0:42:35

Mountain classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Preben Van Hecke (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 27 pts 2 Cristian Rodriguez Martin (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 21 3 Alejandro Valverde (Spa) Movistar Team 20 4 Mathias Van Gompel (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 17 5 Garikoitz Bravo Oiarbide (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 17 6 Luis Leon Sanchez (Spa) Astana Pro Team 12 7 Ion Ander Insausti (Spa) Team Euskadi 11 8 Jakob Fuglsang (Den) Astana Pro Team 9 9 Bryan Nauleau (Fra) Direct Energie 9 10 Adam Yates (GBr) Mitchelton-Scott 8 11 Ibai Salas Zorrozua (Spa) Burgos BH 6 12 Reto Hollenstein (Swi) Katusha-Alpecin 6 13 Jesus Alberto Rubio (Spa) Inteja Dominican Cycling Team 6 14 Jesus Herrada (Spa) Cofidis, Solutions Credits 4 15 Diego Rosa (Ita) Team Sky 4 16 Vasil Kiryienka (Blr) Team Sky 4 17 Paul Ourselin (Fra) Direct Energie 4 18 Hector Saez Benito (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 3 19 Primoz Roglic (Slo) LottoNL-Jumbo 2 20 Gianni Moscon (Ita) Team Sky 2 21 Jose Manuel Diaz (Spa) Israel Cycling Academy 2 22 Alexis Vuillermoz (Fra) AG2R La Mondiale 1 23 Benjamin Declercq (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 1 24 Domen Novak (Slo) Bahrain-Merida 1 25 Michal Kwiatkowski (Pol) Team Sky 1 26 Francisco Mancebo (Spa) Inteja Dominican Cycling Team 1

Combination classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Ibai Salas Zorrozua (Spa) Burgos BH 106 pts 2 Mathias Van Gompel (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 126 3 Ion Ander Insausti (Spa) Team Euskadi 128 4 Paul Ourselin (Fra) Direct Energie 136 5 Jose Manuel Diaz (Spa) Israel Cycling Academy 152 6 Jesus Alberto Rubio (Spa) Inteja Dominican Cycling Team 182

Young rider classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Kilian Frankiny (Swi) BMC Racing Team 13:17:26 2 Gianni Moscon (Ita) Team Sky 0:00:10 3 Merhawi Kudus (Eri) Dimension Data 0:00:18 4 Neilson Powless (USA) LottoNL-Jumbo 0:00:52 5 Matteo Fabbro (Ita) Katusha-Alpecin 0:01:01 6 Steff Cras (Bel) Katusha-Alpecin 0:03:20 7 Miguel Angel Ballesteros (Spa) Polartec-Kometa 0:03:23 8 Alex Aranburu Deba (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:03:54 9 Jaime Roson (Spa) Movistar Team 0:04:24 10 Aleander Vlasov (Rus) Gazprom-Rusvelo 0:04:27 11 Luka Pibernik (Slo) Bahrain-Merida 0:04:33 12 Michel Ries (Lux) Polartec-Kometa 0:05:33 13 Clement Venturini (Fra) AG2R La Mondiale 0:05:49 14 Benjamin Declercq (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 0:06:08 15 Daniel Turek (Cze) Israel Cycling Academy 0:09:38 16 Cristian Rodriguez Martin (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:09:55 17 Jenthe Biermans (Bel) Katusha-Alpecin 0:09:56 18 Domen Novak (Slo) Bahrain-Merida 0:10:03 19 Oscar Cabedo Carda (Spa) Burgos BH 0:11:43 20 Jonas Koch (Ger) CCC Sprandi Polkowice 0:12:13 21 Sepp Kuss (USA) LottoNL-Jumbo 0:13:00 22 Txomin Juaristi (Spa) Team Euskadi 0:14:02 23 Guy Niv (Isr) Israel Cycling Academy 0:14:30 24 Koen Bouwman (Ned) LottoNL-Jumbo 0:14:45 25 Danny van Poppel (Ned) LottoNL-Jumbo 0:16:20 26 Stefan Kung (Swi) BMC Racing Team 0:16:54 27 Michal Schlegel (Cze) CCC Sprandi Polkowice 28 Artem Nych (Rus) Gazprom-Rusvelo 0:17:00 29 Kevin Deltombe (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 0:17:12 30 Julen Irizar Laskurain (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 0:17:16 31 Nicola Bagioli (Ita) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 0:18:36 32 Hector Carretero (Spa) Movistar Team 0:18:40 33 Colin Joyce (USA) Rally Cycling 0:18:45 34 Yevgeniy Gidich (Kaz) Astana Pro Team 0:20:21 35 Paul Ourselin (Fra) Direct Energie 36 Ricardo Garcia (Spa) Team Euskadi 0:20:27 37 Marc Buades (Spa) Team Euskadi 0:21:57 38 Mathias Van Gompel (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 0:22:56 39 Dorian Godon (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:24:01 40 Matteo Moschetti (Ita) Polartec-Kometa 0:25:14 41 Kenneth Van Rooy (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 0:26:43 42 Jose Manuel Diaz (Spa) Israel Cycling Academy 0:26:52 43 Kevin Inkelaar (Ned) Polartec-Kometa 0:26:57 44 Sondre Holst Enger (Nor) Israel Cycling Academy 0:27:03 45 Joan Bou Company (Spa) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 0:27:06 46 Patrick Gamper (Aut) Polartec-Kometa 0:27:09 47 Hector Saez Benito (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 0:28:33 48 Sergio Samitier Samitier (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 0:28:45 49 Christophe Noppe (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 0:30:32 50 Stepan Kurianov (Rus) Gazprom-Rusvelo 0:30:36 51 Nelson Andres Soto Martinez (Col) Caja Rural-Seguros RGA 0:31:18 52 Juan Camacho (Spa) Polartec-Kometa 0:36:19 53 Nuno Bico (Por) Movistar Team 54 Mikel Alonso (Spa) Team Euskadi 0:36:23 55 Michele Gazzoli (Ita) Polartec-Kometa 0:36:43