Image 1 of 6 Tracey Hannah (Aus) Hutchinson United Ride set the best time by over 3 seconds (Image credit: Tour of Japan) Image 2 of 6 Aaron Gwin (USA) Trek World Racing qualified 2nd (Image credit: Tour of Japan) Image 3 of 6 Greg Minnaar (RSA) Santa Cruz Syndicate, set the best time (Image credit: Tour of Japan) Image 4 of 6 Steve Smith (Can) Devinci Global Racing, qualified 3rd (Image credit: Tour of Japan) Image 5 of 6 Floriane Pugin (Fra) Scott11 was 3rd (Image credit: Tour of Japan) Image 6 of 6 World Champion Emmeline Ragot (Fra) MS Mondraker Team was 2nd (Image credit: Tour of Japan)

Home town favourite Greg Minnaar (Santa Cruz Syndicate) narrowly edged Aaron Gwin (Trek World Racing) for the top spot in the downhill qualifying at the opening UCI Mountainbike World Cup in South Africa. Minnaar plummeted down the course in 3:59.62, just eight thousandths of a second quicker than Gwin.

Canadian Steve Smith (Devinci Global) was the third fastest, almost a second slower.

In the elite women's field, Australian Tracy Hannah (Hutchinson United) pummeled the rest of the field, blazing through the course more than three seconds faster than her nearest competitor, Emmeline Ragot (Mondraker) and Floriane Pugin (Scott 11).

Full Results

Elite Men # Rider Name (Country) Team Result 1 Greg Minnaar (RSA) Santa Cruz Syndicate 0:03:59.620 2 Aaron Gwin (USA) Trek World Racing 0:00:00.008 3 Steve Smith (Can) Devinci Global Racing 0:00:00.871 4 Gee Atherton (GBr) Gt Factory Racing 0:00:01.767 5 Troy Brosnan (Aus) Monster Energy-Specialized 0:00:02.270 6 Michael Hannah (Aus) Hutchinson United Ride 0:00:04.385 7 Cédric Gracia (Fra) Cg Racing Brigade 0:00:05.055 8 Aurélien Giordanengo (Fra) Topcycle By Trek 0:00:05.901 9 Jared Graves (Aus) Yeti Fox Shox Factory Race Team 0:00:05.908 10 Andrew Neethling (RSA) Giant Factory Off-Road Team 0:00:06.347 11 Steve Peat (GBr) Santa Cruz Syndicate 0:00:06.647 12 Danny Hart (GBr) Giant Factory Off-Road Team 0:00:06.768 13 Nick Beer (Swi) Devinci Global Racing 0:00:06.921 14 Samuel Hill (Aus) Monster Energy-Specialized 0:00:07.190 15 Marc Beaumont (GBr) Gt Factory Racing 0:00:07.452 16 Johannes Fischbach (Ger) Ghost Factory Racing Team 0:00:07.468 17 Josh Bryceland (GBr) Santa Cruz Syndicate 0:00:08.525 18 Bryn Atkinson (Aus) Team Norco International 0:00:08.830 19 Damien Spagnolo (Fra) Ms Mondraker Team 0:00:08.977 20 Justin Leov (NZl) Trek World Racing 0:00:09.171 21 Julien Camellini (Fra) 0:00:09.396 22 Fabien Cousinie (Fra) Hutchinson United Ride 0:00:10.059 23 Lorenzo Suding (Ita) Pila-Black Arrows-Mtb Herin School Asd 0:00:11.227 24 Neko Mulally (USA) Trek World Racing 0:00:12.034 25 Harry Heath (GBr) Unior Tools Team 0:00:12.100 26 Thibaut Ruffin (Fra) Commencal / Riding Addiction 0:00:12.121 27 Matthew Simmonds (GBr) Chain Reaction Cycles.Com / Nukeproof 0:00:12.400 28 Pierre Charles Georges (Fra) Team Lac Blanc / Solid / Batibois Alsace 0:00:12.465 29 Luke Strobel (USA) 0:00:12.496 30 Mitch Ropelato (USA) Specialized Racing - Usa Gravity 0:00:12.566 31 Brendan Fairclough (GBr) Scott11 0:00:12.818 32 George Brannigan (NZl) Devinci Global Racing 0:00:13.212 33 Markus Pekoll (Aut) Ms Mondraker Team 0:00:13.449 34 Jonathan Jones (GBr) 0:00:13.468 35 Patrick Thome (Fra) Lapierre International 0:00:13.733 36 Timothy Bentley (RSA) Hutchinson United Ride 0:00:13.800 37 Duncan Riffle (USA) Dirt Norco Race Team 0:00:13.848 38 Mitchell Delfs (Aus) Kona 0:00:14.099 39 Rémi Thirion (Fra) Labyrinth Shimano Racing Team 0:00:14.667 40 Marcus Klausmann (Ger) Ghost Factory Racing Team 0:00:15.168 41 Bernard Kerr (GBr) 0:00:15.678 42 Harry Molloy (GBr) Madison Saracen Downhill Team 0:00:15.855 43 Richard Thomas (GBr) 0:00:15.872 44 Robin Wallner (Swe) Team Are Bikepark By W-Racing 0:00:16.007 45 Richard Rude Jr (USA) Yeti Fox Shox Factory Race Team 0:00:16.043 46 Loic Bruni (Fra) Lapierre International 0:00:16.242 47 Johann Potgieter (RSA) 0:00:17.053 48 Oliver Burton (GBr) 0:00:17.122 49 Connor Fearon (Aus) Kona 0:00:17.299 50 Joseph Smith (GBr) Chain Reaction Cycles.Com / Nukeproof 0:00:17.504 51 Mickael Pascal (Fra) Ck Racing Santacruz 0:00:18.122 52 Curtis Keene (USA) Specialized Racing - Usa Gravity 0:00:18.333 53 Jonty Neethling (RSA) 0:00:18.599 54 Greg Williamson (GBr) 0:00:18.696 55 Stefan Garlicki (RSA) 0:00:18.791 56 Logan Binggeli (USA) 0:00:18.803 57 Emanuel Pombo (Por) 0:00:19.319 58 Niklas Wallner (Swe) Team Are Bikepark By W-Racing 0:00:19.830 59 Oscar Harnstrom (Swe) Pila-Black Arrows-Mtb Herin School Asd 0:00:20.019 60 Samuel Blenkinsop (NZl) Lapierre International 0:00:20.151 61 Thomas Braithwaite (GBr) 0:00:20.218 62 Jack Reading (GBr) 0:00:20.229 63 Ziga Pandur (Slo) Unior Tools Team 0:00:20.262 64 Nejc Rutar (Slo) Unior Tools Team 0:00:20.599 65 Lars Peyer (Swi) Sc-Intense 0:00:20.806 66 Lutz Weber (Swi) 0:00:20.868 67 Miran Vauh (Slo) 0:00:20.975 68 Eliot Jackson (USA) Yeti Fox Shox Factory Race Team 0:00:21.251 69 Kristoffer Haugland (Nor) 0:00:21.325 70 Alex Bond (GBr) Chain Reaction Cycles.Com / Nukeproof 0:00:21.584 71 Tiaan Odendaal (RSA) 0:00:21.586 72 Fergus Lamb (GBr) 0:00:22.164 73 Kevin Aiello (USA) 0:00:22.502 74 Ludovic May (Swi) 0:00:22.511 75 Isak Leivsson (Nor) 0:00:22.804 76 Zakarias Blom Johansen (Nor) 0:00:22.815 77 Mark Scott (GBr) 0:00:22.923 78 Guillaume Cauvin (Fra) Hutchinson United Ride 0:00:23.515 79 Tommy Herrmann (Ger) 0:00:24.481 80 Dan Sheridan (Irl) 0:00:25.398 81 Terje Nylende (Nor) Team Fokus - Danica 0:00:25.595 82 Marco Milivinti (Ita) Torpado Surfing Shop 0:00:26.273 82 Rick Balbierer (Ger) 84 Niclas Andersen (Nor) 0:00:26.439 85 Thomas Jeandin (Swi) 0:00:26.468 86 Gaetan Ruffin (Fra) Commencal / Riding Addiction 0:00:26.541 87 Jérôme Payet (Fra) 0:00:27.166 88 Will Jones (GBr) 0:00:27.566 89 Quentin Moreau (Fra) 0:00:27.698 90 Daisuke Kurosawa (Jpn) 0:00:28.035 91 Samuel Bull (RSA) 0:00:28.277 92 Felix Beckeman (Swe) 0:00:28.519 93 Daniel Pombo (Por) 0:00:28.804 94 Junya Nagata (Jpn) 0:00:29.024 95 Walace Henrique Miranda (Bra) 0:00:29.105 96 Christian Textor (Ger) 0:00:29.980 97 David Trummer (Aut) 0:00:30.215 98 Faustin Figaret (Fra) Sc-Intense 0:00:30.411 99 Andre Bretas (Bra) 0:00:30.902 100 Adi Van Der Merwe (RSA) 0:00:30.926 101 Cyrille Kurtz (Fra) Ck Racing Santacruz 0:00:30.965 102 Naoki Idegawa (Jpn) 0:00:31.046 103 Fraser Mcglone (GBr) 0:00:31.447 104 Travis Browning (RSA) 0:00:32.293 105 Takuya Aoki (Jpn) 0:00:32.458 106 Darryn Stowe (RSA) 0:00:32.463 107 Carlo Caire (Ita) Argentina Bike Gravity Team 0:00:33.235 108 Francesco Colombo (Ita) Team Axo/Pro-Gest 0:00:33.466 109 Marco Fernandez Garcia (Spa) 0:00:33.495 110 Quentin Chanudet (Fra) 0:00:33.809 111 Kelvin Purchase (RSA) 0:00:34.013 112 Alasdair Fey (RSA) 0:00:34.203 113 Cameron Cornforth (Irl) 0:00:37.481 114 David Kynaston (GBr) 0:00:37.678 115 Simon Parsons (GBr) 0:00:37.718 116 Gianluca Vernassa (Ita) Devinci Global Racing 0:00:37.731 117 Kyle Davids (RSA) 0:00:39.201 118 Guilherme Renke (Bra) 0:00:39.349 119 David Hogan (RSA) 0:00:39.357 120 Erik Irmisch (Ger) 0:00:40.813 121 Steven Sautron (Fra) 0:00:43.605 122 Chris Nixon (RSA) 0:00:44.215 123 Josh Lewis (GBr) Steve Peat Syndicate 0:00:44.477 124 Phil Atwill (GBr) Madison Saracen Downhill Team 0:00:46.875 125 Justyn Norek (Ita) Argentina Bike Gravity Team 0:00:47.013 126 Andreas Sieber (Ger) 0:00:50.878 127 Dan Stanbridge (GBr) Dirt Norco Race Team 0:00:50.921 128 Brook Macdonald (NZl) Ms Mondraker Team 0:02:51.869 DNF Miha Halzer (Slo) Energijateam.Com DNS Romain Paulhan (Fra) Scott11 DNS Christopher Mcglinchey (Irl) DNS Alexandre Sicard (Fra) DNS Marcelo Dias (Por) DNS Joelson Bourice (Fra)