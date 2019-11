Image 1 of 29 Moritz Milatz (BMC) upon starting the Val d'Isere World Cup (Image credit: Armin M. Küstenbrück) Image 2 of 29 Nino Schurter (Scott - Swisspower MTB Racing Team) wins the World Cup in Val d'Isere, France (Image credit: Tour of Japan) Image 3 of 29 Lukas Flueckiger (Trek World Racing) had a great race in Val d'Isere, France (Image credit: Trek World Racing) Image 4 of 29 Lukas Flueckiger (Trek World Racing) on his way to a career best World Cup finish (Image credit: Trek World Racing) Image 5 of 29 Marco Fontana (Cannondale Factory Racing) spent some time at the front (Image credit: Tour of Japan) Image 6 of 29 The race winning bike of Nino Schurter (Scott-Swisspower) (Image credit: Scott-Swisspower MTB-Racing) Image 7 of 29 Final elite men's XC World Cup podium: Marco Fontana, Burry Stander, Nino Schurter, Jaroslav Kulhavy, Jose Hermida (Image credit: Scott-Swisspower MTB-Racing) Image 8 of 29 Bubbly time for Nino Schurter (Scott-Swisspower) (Image credit: Scott-Swisspower MTB-Racing) Image 9 of 29 Nino Schurter (Scott-Swisspower) poses with his bike after winning (Image credit: Scott-Swisspower MTB-Racing) Image 10 of 29 Nino Schurter (Scott-Swisspower) in action (Image credit: Scott-Swisspower MTB-Racing) Image 11 of 29 Lukas Flückiger (Trek World Racing) had a great day and rode into second place (Image credit: Tour of Japan) Image 12 of 29 Geoff Kabush (Scott-3Roxracing) (Image credit: Tour of Japan) Image 13 of 29 Nino Schurter (Scott - Swisspower MTB Racing Team) (Image credit: Tour of Japan) Image 14 of 29 Mathias Flückiger (Trek World Racing) broke his chain (Image credit: Tour of Japan) Image 15 of 29 Adam Craig (Rabobank Giant Offroad Team) is calling time on World Cup racing. In Val d'Isere, he was the top North American finisher (Image credit: Tour of Japan) Image 16 of 29 Florian Vogel (Scott-Swisspower) (Image credit: Scott-Swisspower MTB-Racing) Image 17 of 29 Nino Schurter (Scott-Swisspower) solos toward victory (Image credit: Scott-Swisspower MTB-Racing) Image 18 of 29 Florian Vogel (Scott-Swisspower MTB) (Image credit: Scott-Swisspower MTB-Racing) Image 19 of 29 Nino Schurter (Scott-Swisspower) (Image credit: Scott-Swisspower MTB-Racing) Image 20 of 29 Nino Schurter (Scott-Swisspower) rolls down a bridge (Image credit: Scott-Swisspower MTB-Racing) Image 21 of 29 Nino Schurter (Scott-Swisspower) (Image credit: Scott-Swisspower MTB-Racing) Image 22 of 29 Florian Vogel (Scott-Swisspower MTB) (Image credit: Scott-Swisspower MTB-Racing) Image 23 of 29 Nino Schurter (Scott-Swisspower) leads Marco Fontana (Cannondale Factory Racing) (Image credit: Scott-Swisspower MTB-Racing) Image 24 of 29 Nino Schurter (Scott-Swisspower) takes the win in Val d'Isere (Image credit: Scott-Swisspower MTB-Racing) Image 25 of 29 Nino Schurter (Scott-Swisspower) (Image credit: Scott-Swisspower MTB-Racing) Image 26 of 29 Nino Schurter (Scott-Swisspower) wins the Val d'Isere World Cup and the overall title (Image credit: Scott-Swisspower MTB-Racing) Image 27 of 29 Nino Schurter (Scott-Swisspower) triumps in Val d'Isere (Image credit: Scott-Swisspower MTB-Racing) Image 28 of 29 Florian Vogel (Scott-Swisspower MTB) (Image credit: Scott-Swisspower MTB-Racing) Image 29 of 29 The elite men's cross country Val d'Isere World Cup podium: Manuel Fumic (Cannondale), Lukas Flueckiger (Trek World Racing), Nino Schurter (Scott Swisspower), Marco Fontana (Cannondale), Jose Hermida (Mulitvan Merida) (Image credit: Tour of Japan)

In the final round of the UCI cross country World Cup in Val d'Isere, France, Nino Schurter (Scott-Swisspower) earned his fourth win of the season, as many riders put the final touches on their form for the Olympic Games coming up in two weeks. Schurter took his second World Cup series title with his victory.

Schurter, who skipped the previous round in Windham, New York, for Olympic preparation, showed that his form is better than ever by leading the men's race from start to finish. The newly titled national Swiss champion rocketed off the front of the field on the first lap, opening up a gap on a chase group containing teammate Florian Vogel, Marco Fontana (Cannondale), Ralf Naef (Multivan-Merida), Sergio Gutierrez (Wildwolf-Trek), Windham winner Burry Stander (Specialized) and Julien Absalon (Orbea).

Vogel and Fontana steadily began to gain ground on Schurter, while the others fell back, with Absalon struggling in particular in the muddy conditions, eventually pulling into the pit to change tires and then abandoning.

Fontana and Vogel bridged up to Schurter by mid-race, but Vogel was gapped after crashing and never regained the leaders. Lukas Flückiger (Trek World Racing) moved forward into third and Fontana's teammate Manuel Fumic into fourth as others faded from the intense pace. On the final lap, Schurter attacked again to solo in for victory, while Flückiger caught the fading Fontana for second.

"My tactic today was to start really fast," said Schurter, "Because Burry always has problems at the beginning of the race when it's really fast, as does Absalon. So I decided to start very fast and that strategy was quite good. Neither Burry nor Absalon were in the leading group after the first lap. It was a perfect race for me. With Marco (Fontana) and Flo (Florian Vogel) together, we were a strong group in the lead."

"It is awesome for me to win the World Cup in an Olympic year," said Schurter. " It gives me a good feeling now for the upcoming Olympic Games. It was not my biggest target to win the World Cup, but now I am super happy; it is a bit of a surprise for me."

Schurter finishes the season with 1200 points to Stander's 1058, with defending champion Jaroslav Kulhavy (Specialized) third at 865 points.

Looking ahead to the Olympic race in two weeks, for which Schurter is the obvious favorite by virtue of recent race performances, he said, "The Olympics will be different than here. It was a hard race here because of the altitude. The Olympics will be a much faster race, and I hope I can perform as well as here."



Full Results

Elite men # Rider Name (Country) Team Result 1 Nino Schurter (Swi) Scott - Swisspower MTB Racing Team 1:34:03 2 Lukas Flückiger (Swi) Trek World Racing 0:00:13 3 Marco Aurelio Fontana (Ita) Cannondale Factory Racing 0:00:33 4 Manuel Fumic (Ger) Cannondale Factory Racing 0:01:17 5 José Antonio Hermida Ramos (Spa) Multivan Merida Biking Team 0:01:22 6 Florian Vogel (Swi) Scott - Swisspower MTB Racing Team 0:01:49 7 Burry Stander (RSA) Specialized Racing 0:02:16 8 Ralph Naef (Swi) Multivan Merida Biking Team 0:02:28 9 Stéphane Tempier (Fra) TX Active Bianchi 0:02:54 10 Sergio Mantecon Gutierrez (Spa) Wildwolf - Trek Pro Racing 0:03:08 11 Fabian Giger (Swi) Rabobank Giant Offroad Team 0:03:37 12 Maxime Marotte (Fra) BH - SR Suntour - Peisey Vallandry 0:04:05 13 Jaroslav Kulhavy (Cze) Specialized Racing 0:05:11 14 Christoph Sauser (Swi) Specialized Racing 0:05:12 15 Carlos Coloma Nicolas (Spa) Wildwolf - Trek Pro Racing 0:05:20 16 Marek Konwa* (Pol) Milka-Superior MTB Racing Team 0:05:21 17 Jan Skarnitzl (Cze) Rubena Auto-Mencik Specialized 0:05:23 18 Cédric Ravanel (Fra) GT Skoda Chamonix 0:05:43 19 Kevin Van Hoovels (Bel) Versluys Team 0:05:52 20 Jochen Kass (Ger) Multivan Merida Biking Team 0:06:02 21 Martin Fanger (Swi) Giant Swiss SR - Suntour 0:06:05 22 Emil Lindgren (Swe) Rabobank Giant Offroad Team 0:06:22 23 Michal Lami (Svk) 0:06:57 24 Martin Gujan (Swi) Cannondale Factory Racing 0:06:58 25 Inaki Lejarreta Errasti (Spa) Orbea Racing Team 26 Adam Craig (USA) Rabobank Giant Offroad Team 0:07:08 27 Thomas Litscher (Swi) Felt Oetztal X - Bionic Team 0:07:15 28 Martin Loo (Est) Hard Rock Canossa Merida 0:07:29 29 Periklis Ilias (Gre) Team Protek 0:07:51 30 Marcel Wildhaber (Swi) Scott - Swisspower MTB Racing Team 31 Martino Fruet (Ita) 0:07:52 32 Jiri Novak (Cze) 0:07:53 33 Moritz Milatz (Ger) BMC Mountainbike Racing Team 0:08:19 34 Milan Spesny (Cze) S&H Superior MTB Team 0:08:23 35 Samuel Schultz (USA) Subaru - Trek 0:08:24 36 Nicola Rohrbach (Swi) 0:08:34 37 Andrea Tiberi (Ita) Torpado Surfing Shop 0:08:35 38 Philip Buys (RSA) 39 Geoff Kabush (Can) Scott-3Roxracing 0:08:53 40 Daniel Mcconnell (Aus) 0:09:05 41 Andy Eyring (Ger) 0:09:08 42 Fabien Canal (Fra) GT Skoda Chamonix 0:09:34 43 Andras Parti (Hun) Euroone-Waberer's-Cube MTB Team 0:09:51 44 Paolo Cesar Montoya Cantillo (CRc) 0:10:13 45 Chris Jongewaard (Aus) Milka-Superior MTB Racing Team 0:10:17 46 Alexis Chenevier (Fra) Scott Les Saisies 0:10:23 47 Jürg Graf (Swi) Bskgraf Rollmat-Koba MTB Team 0:10:32 48 Jiri Friedl (Cze) Rubena Auto-Mencik Specialized 0:10:43 49 Catriel Andres Soto (Arg) Wildwolf - Trek Pro Racing 0:11:19 50 Lukas Sablik (Cze) Rubena Auto-Mencik Specialized 0:11:26 51 Sebastien Carabin (Bel) Versluys Team 0:11:31 52 Kohei Yamamoto (Jpn) Specialized Racing 0:11:40 53 Julien Taramarcaz (Swi) BMC Mountainbike Racing Team 0:11:52 54 Piotr Brzozka (Pol) JBG - 2 Professional MTB Team 0:12:01 55 Umberto Corti (Ita) Team CBE Tecnoimpianti A.S.D. 0:12:07 56 Jérémy Huguenin (Swi) Giant Swiss SR - Suntour 0:12:19 57 David Fletcher (GBr) Orange Monkey-Cannondale 0:12:34 58 Jan Jobanek (Cze) Merida Biking Team 0:13:14 59 Giancarlo Sax (Swi) Thoemus Racing Team 0:14:22 -1lap Hans Becking (Ned) Milka-Superior MTB Racing Team -1lap Ramon Sagues Portabella (Spa) -1lap Filip Eberl (Cze) -1lap Gareth Montgomerie (GBr) -1lap Pascal Meyer (Swi) Jb Felt Team -1lap Giuseppe Lamastra (Ita) -1lap Pierre-Geoffroy Plantet (Fra) Lapierre International -1lap Wolfram Kurschat (Ger) Topeak Ergon Racing Team -1lap Patrik Gallati (Swi) BMC Mountainbike Racing Team -1lap Florian Thie (Swi) -1lap Ruben Almeida (Por) -1lap Jonas Baumann (Swi) Wheeler - Ixs Team -1lap David Joao Serralheiro Rosa (Por) -2laps Daniel Eymann (Swi) Thoemus Racing Team -2laps Shlomi Haimy (Isr) Focus MIG Team -2laps Paul Van Der Ploeg (Aus) Felt Oetztal X - Bionic Team -2laps Rafal Hebisz (Pol) -2laps Marios Athanasiadis (Cyp) -2laps Michael Broderick (USA) -2laps Dave Henderson (GBr) -2laps Sepp Freiburghaus (Swi) Thoemus Racing Team -2laps Sang Hoon Na (Kor) -3laps Seiya Hirano (Jpn) Bridgestone Anchor Cycling Team -3laps Tiago Jorge Oliveira Ferreira (Por) Bi&Esse - Infotre Protek -3laps Robby De Bock (Bel) -4laps John Whittington (GBr) DNF Julien Absalon (Fra) Orbea Racing Team DNF Michele Casagrande (Ita) Elettroveneta - Corratec DNF Ruben Ruzafa Cueto (Spa) Orbea Racing Team DNF Ismael Ventura Sanchez (Spa) DNF Robert Wardell (GBr) DNF Matous Ulman (Cze) S&H Superior MTB Team DNF Kornel Osicki (Pol) JBG - 2 Professional MTB Team DNF Mathias Flückiger (Swi) Trek World Racing DNS Liam Killeen (GBr) Giant Factory Off-Road Team DNS Ivan Alvarez Gutierrez (Spa) Elettroveneta - Corratec DNS Peter Glassford (Can) DNS Thomas Christian Bonne (Den)

Teams # Rider Name (Country) Team Result 1 Cannondale Factory Racing 69 pts 2 Scott - Swisspower MTB Racing Team 67 3 Multivan Merida Biking Team 62 4 Specialized Racing 59 5 Wildwolf - Trek Pro Racing 37 6 Trek World Racing 35 7 Rabobank Giant Offroad Team 34 8 TX Active Bianchi 22 9 BH - SR Suntour - Peisey Vallandry 19 10 Milka-Superior MTB Racing Team 15 11 Rubena Auto-Mencik Specialized 14 12 GT Skoda Chamonix 13 13 Versluys Team 12 14 Giant Swiss SR - Suntour 10 15 Orbea Racing Team 6 16 Felt Oetztal X - Bionic Team 4 17 Hard Rock Canossa Merida 3 18 Team Protek 2

Elite men individual Final World Cup standings # Rider Name (Country) Team Result 1 Nino Schurter (Swi) Scott - Swisspower MTB Racing Team 1200 pts 2 Burry Stander (RSA) Specialized Racing 1058 3 Jaroslav Kulhavy (Cze) Specialized Racing 865 4 Marco Aurelio Fontana (Ita) Cannondale Factory Racing 830 5 José Antonio Hermida Ramos (Spa) Multivan Merida Biking Team 797 6 Florian Vogel (Swi) Scott - Swisspower MTB Racing Team 760 7 Manuel Fumic (Ger) Cannondale Factory Racing 715 8 Sergio Mantecon Gutierrez (Spa) Wildwolf - Trek Pro Racing 697 9 Fabian Giger (Swi) Rabobank Giant Offroad Team 660 10 Lukas Flückiger (Swi) Trek World Racing 657 11 Julien Absalon (Fra) Orbea Racing Team 650 12 Ralph Naef (Swi) Multivan Merida Biking Team 595 13 Maxime Marotte (Fra) BH - SR Suntour - Peisey Vallandry 562 14 Carlos Coloma Nicolas (Spa) Wildwolf - Trek Pro Racing 543 15 Stéphane Tempier (Fra) TX Active Bianchi 529 16 Christoph Sauser (Swi) Specialized Racing 506 17 Max Plaxton (Can) 472 18 Mathias Flückiger (Swi) Trek World Racing 456 19 Martin Gujan (Swi) Cannondale Factory Racing 450 20 Moritz Milatz (Ger) BMC Mountainbike Racing Team 430 21 Geoff Kabush (Can) Scott-3Roxracing 405 22 Jochen Kass (Ger) Multivan Merida Biking Team 394 23 Rudi Van Houts (Ned) Multivan Merida Biking Team 383 24 Emil Lindgren (Swe) Rabobank Giant Offroad Team 380 25 Samuel Schultz (USA) Subaru - Trek 359 26 Thomas Litscher (Swi) Felt Oetztal X - Bionic Team 336 27 Jean-Christophe Peraud (Fra) 331 28 Kohei Yamamoto (Jpn) Specialized Racing 306 29 Martin Fanger (Swi) Giant Swiss SR - Suntour 304 30 Liam Killeen (GBr) Giant Factory Off-Road Team 304 31 Todd Wells (USA) Specialized Racing 295 32 Karl Markt (Aut) Felt Oetztal X - Bionic Team 258 33 Daniel Mcconnell (Aus) 248 34 Catriel Andres Soto (Arg) Wildwolf - Trek Pro Racing 247 35 Wolfram Kurschat (Ger) Topeak Ergon Racing Team 243 36 Jan Skarnitzl (Cze) Rubena Auto-Mencik Specialized 230 37 Marek Konwa* (Pol) Milka-Superior MTB Racing Team 217 38 Inaki Lejarreta Errasti (Spa) Orbea Racing Team 216 39 Henk Jaap Moorlag* (Ned) Rabobank Giant Offroad Team 199 40 Cédric Ravanel (Fra) GT Skoda Chamonix 193 41 Ivan Alvarez Gutierrez (Spa) Elettroveneta - Corratec 190 42 Fabien Canal (Fra) GT Skoda Chamonix 188 43 Adam Craig (USA) Rabobank Giant Offroad Team 173 44 Milan Spesny (Cze) S&H Superior MTB Team 162 45 Jeremiah Bishop (USA) Cannondale Factory Racing 158 46 Martin Loo (Est) Hard Rock Canossa Merida 150 47 Derek Zandstra (Can) Scott-3Roxracing 144 48 Martino Fruet (Ita) 142 49 Marcel Wildhaber (Swi) Scott - Swisspower MTB Racing Team 137 50 Philip Buys (RSA) 136 51 Michele Casagrande (Ita) Elettroveneta - Corratec 135 52 Jiri Novak (Cze) 133 53 Kevin Van Hoovels (Bel) Versluys Team 121 54 Jürg Graf (Swi) Bskgraf Rollmat-Koba MTB Team 119 55 Tony Longo (Ita) TX Active Bianchi 111 56 Stephen Ettinger (USA) BMC Mountainbike Racing Team 111 57 Alexis Vuillermoz (Fra) Lapierre International 105 58 Chris Jongewaard (Aus) Milka-Superior MTB Racing Team 105 59 Raphael Gagne (Can) 104 60 Jérémy Huguenin (Swi) Giant Swiss SR - Suntour 102 61 Andrea Tiberi (Ita) Torpado Surfing Shop 102 62 Sven Nys (Bel) 100 63 Jeremy Horgan-Kobelski (USA) Subaru - Trek 88 64 Andras Parti (Hun) Euroone-Waberer's-Cube MTB Team 88 65 Julien Taramarcaz (Swi) BMC Mountainbike Racing Team 86 66 Sepp Freiburghaus (Swi) Thoemus Racing Team 84 67 David Fletcher (GBr) Orange Monkey-Cannondale 81 68 Periklis Ilias (Gre) Team Protek 75 69 Michal Lami (Svk) 70 70 Matous Ulman (Cze) S&H Superior MTB Team 68 71 Nicola Rohrbach (Swi) 68 72 Ruben Ruzafa Cueto (Spa) Orbea Racing Team 67 73 Piotr Brzozka (Pol) JBG - 2 Professional MTB Team 65 74 Umberto Corti (Ita) Team CBE Tecnoimpianti A.S.D. 61 75 Paolo Cesar Montoya Cantillo (CRc) 60 76 Lukas Sablik (Cze) Rubena Auto-Mencik Specialized 60 77 Severin Disch (Swi) Thoemus Racing Team 56 78 Uwe Hochenwarter (Aut) Muskelkater Genesis Team 56 79 Andy Eyring (Ger) 54 80 Adam Morka (Can) 48 81 Andrew Watson (Can) 46 82 Lachlan Norris (Aus) Giant Factory Off-Road Team 41 83 Alexis Chenevier (Fra) Scott Les Saisies 41 84 Marek Galinski (Pol) JBG - 2 Professional MTB Team 37 85 Mitchell Hoke (USA) 36 86 Michael Broderick (USA) 32 87 Peter Glassford (Can) 31 88 Robert Mennen (Ger) Topeak Ergon Racing Team 30 89 Alex Grant (USA) Cannondale Factory Racing 29 90 Alban Lakata (Aut) Topeak Ergon Racing Team 29 91 Sebastien Carabin (Bel) Versluys Team 27 92 Neal Kindree (Can) 26 93 Spencer Paxson (USA) Kona 24 94 Patrik Gallati (Swi) BMC Mountainbike Racing Team 24 95 Hector Riveros (Col) 23 96 Cameron Jette (Can) Scott-3Roxracing 23 97 Matthys Beukes (RSA) 21 98 Jiri Friedl (Cze) Rubena Auto-Mencik Specialized 20 99 Rotem Ishai (Isr) 20 100 Kristian Hynek (Cze) 20 101 Daniel Eymann (Swi) Thoemus Racing Team 18 102 Paul Van Der Ploeg (Aus) Felt Oetztal X - Bionic Team 16 103 Rubens Valeriano (Bra) 15 104 Matthew Hadley (Can) 15 105 Sergji Rysenko (Ukr) Isd MTB Team 15 106 Ignacio Torres (Mex) 14 107 Pete Ostroski (USA) 13 108 Ruben Almeida (Por) 13 109 Sid Taberlay (Aus) 12 110 Hannes Metzler (Aut) 12 111 Kris Sneddon (Can) Kona 11 112 Kevin Pauwels (Bel) 11 113 Jan Jobanek (Cze) Merida Biking Team 10 114 Craig Richey (Can) 10 115 David Joao Serralheiro Rosa (Por) 10 116 Giancarlo Sax (Swi) Thoemus Racing Team 9 117 Justin Lindine (USA) 9 118 Marc Bassingthwaighte (Nam) 9 119 Hans Becking (Ned) Milka-Superior MTB Racing Team 8 120 Luciano Caraccioli (Arg) 8 121 Dave Henderson (GBr) 8