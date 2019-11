Image 1 of 11 Markus Schulte-Luenzum (Focus MIG Team) (Image credit: Tour of Japan) Image 2 of 11 Alexander Gehbauer (KTM) wins the U23 cross country race at the La Bresse, France World Cup (Image credit: Tour of Japan) Image 3 of 11 U23 men's World Cup leader Alexander Gehbauer (Image credit: Tour of Japan) Image 4 of 11 Julian Schelb (Germany) (Image credit: Tour of Japan) Image 5 of 11 Alexander Gehbauer (KTM) (Image credit: Tour of Japan) Image 6 of 11 Gerhard Kerschbaumer (TX Active Bianchi) (Image credit: Tour of Japan) Image 7 of 11 Daniele Braidot (Italy) (Image credit: Tour of Japan) Image 8 of 11 Ondrej Cink (Merida Biking Team) (Image credit: Tour of Japan) Image 9 of 11 Riders traverse the side of the mountain (Image credit: Tour of Japan) Image 10 of 11 Michiel van Dder Heijden (Rabobank Giant Offroad Team) leading at the start (Image credit: Tour of Japan) Image 11 of 11 U23 men's World Cup podium in La Bresse, France: Markus Schulte-Luenzum, Alexander Gehbauer, Matthias Stirnemann (Image credit: Tour of Japan)

Round four of the cross country series of the UCI Mountain Bike World Cup opened with the junior and under 23 women's and under 23 men's races in La Bresse, France, on Saturday. In the under 23 men's race, Austria's Alexander Gehbauer, who had an incredible ride last week from last to third after a mechanical, proved that he is the strongest under 23 man in the field this spring by riding away from his rivals to take his second win of the season and regain the World Cup leader's jersey he lost last week to Ondrej Cink (Merida).

Cink initially tried to stay with his Austrian rival, but was unable to match Gehbauer's technical skills, eventually finishing fourth. Markus Schulte-Luenzum (Focus-MIG) moved into second place on lap two, and rode a consistent race to finish ahead of Matthias Stirnemann (Thoemus Racing), who was steadily moving up through the field from ninth to take third by the finish.

Full Results

Under 23 men # Rider Name (Country) Team Result 1 Alexander Gehbauer (Aut) 1:22:24 2 Markus Schulte-Luenzum (Ger) Focus MIG Team 0:01:37 3 Matthias Stirnemann (Swi) Thoemus Racing Team 0:02:01 4 Ondrej Cink (Cze) Merida Biking Team 0:02:06 5 Daniele Braidot (Ita) 0:02:50 6 Michiel Van Der Heijden (Ned) Rabobank Giant Offroad Team 0:03:29 7 Julian Schelb (Ger) 0:03:53 8 Nicholas Pettina (Ita) 0:03:57 9 Christian Pfäffle (Ger) 0:04:06 10 Gerhard Kerschbaumer (Ita) TX Active Bianchi 0:04:31 11 Jhonnatan Botero Villegas (Col) Giant Italia Team 0:05:04 12 Bart De Vocht (Bel) V.Z.W. Goeman Scott Cycling Team 0:05:11 13 Didier Bats (Bel) 0:05:16 14 Mirco Widmer (Swi) Giant Swiss SR - Suntour 0:05:20 15 Reto Indergand (Swi) BMC Mountainbike Racing Team 0:05:30 16 Maxime Urruty (Fra) Bikepark.Ch Craft 0:05:38 17 Dmytro Titarenko (Ukr) ISD MTB Team 0:05:40 18 Ivan Smirnov (Rus) Team Protek 0:05:43 19 Marek Rauchfuss (Cze) S&H Superior MTB Team 0:05:47 20 Martin Gluth (Ger) 0:06:00 21 Olof Jonsson (Swe) 0:06:01 22 Jordan Sarrou (Fra) Lapierre International 0:06:12 23 Lukas Loretz (Swi) Giant Swiss SR - Suntour 0:06:28 24 Roger Walder (Swi) Scott - Swisspower MTB Racing Team 0:06:39 25 Grant Ferguson (GBr) 0:06:44 26 Rourke Croeser (RSA) Orange Monkey-Cannondale 0:06:54 27 Jose Maria Sanchez Ruiz (Spa) 0:07:00 28 Evan Guthrie (Can) 0:07:02 29 Howard Grotts (USA) Specialized Racing 30 Marvin Gruget (Fra) 0:07:22 31 Gregor Raggl (Aut) 0:07:27 32 Marcel Fleschhut (Ger) 0:07:35 33 Tomas Paprstka (Cze) 0:07:58 34 Ruben Scheire (Bel) BH - SR Suntour - Peisey Vallandry 0:08:24 35 Simon Stiebjahn (Ger) 0:08:35 36 Emilien Barben (Swi) 0:08:38 37 Jeff Luyten (Bel) Versluys Team 0:08:40 38 Dirk Peters (NZl) 39 Russell Finsterwald (USA) Subaru - Trek 0:08:52 40 Truls Engen Korsaeth (Nor) 0:09:05 41 Kerry Werner (USA) 0:09:27 42 Thomas Lapeyrie (Fra) Lapierre International 0:09:41 43 David Simon (Ger) 0:09:43 44 Marc Stutzmann (Swi) 0:10:08 45 Hugo Drechou (Fra) Team Newcycling 0:10:23 46 Louis Wolf (Ger) 0:10:33 47 Zsolt Juhasz (Hun) 0:11:01 48 Samuel Shaw (NZl) 0:11:22 49 Stefan Peter (Swi) MTB Kader Zentralschweiz 0:11:37 50 Manfred Zöger (Aut) 0:11:52 51 Michael Crosbie (Aus) 0:12:00 52 Rens De Bruin (Ned) Feenstra Stevens Bike Team 0:12:01 53 Fabrice Mels (Bel) Salcano Factory Team 0:12:02 54 Maximilian Holz (Ger) 0:12:04 55 Erik Groen (Ned) Feenstra Stevens Bike Team 0:12:48 56 Sebastian Batchelor (GBr) 0:13:08 57 Steven James (GBr) 0:13:18 58 Evan Mcneely (Can) 0:13:30 59 Christopher Platt (Ger) Notebooksbilliger.De Team 0:13:41 60 Anton Liyubuy (Ukr) 0:13:42 61 Adria Noguera Soldevila (Spa) 0:14:00 62 Rick Reimann (Swi) 0:14:19 63 Martino Di Pierdomenico (Ita) Hard Rock Canossa Merida 0:14:58 64 Timofei Ivanov (Rus) 0:15:37 -1lap Pieter Geluykens (Bel) Merida Wallonie Mountain Bike Team -1lap Arthur Tropardy (Fra) -1lap Robbert De Nijs (Ned) Giant Dealerteams -1lap Fabian Strecker (Ger) -1lap Paul Mathou (Fra) -1lap Kenta Gallagher (GBr) -1lap Lorenzo Samparisi (Ita) Hard Rock Canossa Merida -1lap Jochen Weisenseel (Ger) -1lap Lucas Garbellotto (Fra) -1lap Titouan Perrin Ganier (Fra) -1lap Merlin Spranz (Aus) -2laps Mark Kuyan (Rus) -2laps Fabien Doubey (Fra) Definitive Spectra.Tec Asptt -2laps Aleksa Maric (Srb) Salcano Factory Team -2laps Etienne Moreau (Can) DNF Jonas De Backer (Bel) DNF Bryan Falaschi (Ita) DNF Julien Trarieux (Fra) GT Skoda Chamonix DNF Tobias Reiser (Ger) Notebooksbilliger.De Team DNF Mykhaylo Batsutsa (Ukr) DNF Sondre Kristiansen (Nor) Merida Ntg DNF Pablo Rodriguez Guede (Spa) DNF Ole Hem (Nor) Team United Bakeries DNF Patrick Lüthi (Swi) DNF Thomas Rasmussen (Den) DNF Lars Forster (Swi) DNF Cristofer Bosque Ruano (Spa) DNS Jens Schuermans (Bel) Versluys Team DNS Sebastian Jayne (Aus)