Great Britain and Australia came out on top on day two of the UCI Track World Cup in Guadalajara, Mexico, on Saturday.

Australia, comprising of Daniel Fritter, Alexander Porter, Miles Scotson and Samuel Welsford claimed gold in the men’s team pursuit, holding off the challenge from Great Britain in the battle for the gold medal. The Australians clocked a time of 3:55.976, and although they started slower than Great Britain, they were ahead after 2,000 meters.

Jonathan Dibben, Steven Burke, Andrew Tennant and Mark Christian, faded in the closing stages to finish with a time of 3:58.129. In the race for bronze Germany proved too powerful for Switzerland.

In the women’s equivalent the Great Britain team secured gold against Canada in the final, with China coming out on top against New Zealand in the race for bronze. Laura Trott, Elinor Barker, Ciara Horne and Amy Roberts, set a time of 4:21.256, almost five second faster than Canada. Great Britain had seen off China in their semi-final ride.

Great Britain’s second gold medal of the day came in the men’s team sprint with Olympic champions Philip Hindes, Jason Kenny, joined by Callum Skinner. The trio - who had finished second in qualifying - saw off a spirited Germany by the slimmest of margins, 43.092 to 43.106. New Zealand crossed the line in a time of 42.769 to beat The Netherlands in the race for bronze.

In the women’s individual sprint Anastasia Voinova (Russia) beat Shuang Guo for gold. Cuba’s Lisandra Guerra Rodriguez beat Elis Ligtlee (The Netherlands). Anna Meares had returned to action but was unable to make the semi-finals, eventually having to settle for fifth.

Full Results

Women's Omnium Scratch Race # Rider Name (Country) Team 1 Malgorzata Wojtyra (Pol) Poland 2 Minami Uwano (Jpn) Japan 3 (-1 lap) Jolien D'Hoore (Bel) Belgium 4 Laurie Berthon (Fra) France 5 Sarah Hammer (USA) United States Of America 6 Amalie Dideriksen (Den) Denmark 7 Marlies Mejias Garcia (Cub) Cuba 8 Anna Knauer (Ger) Germany 9 Leire Olaberria Dorronsoro (Spa) Spain 10 Racquel Sheath (NZl) New Zealand 11 Kirsten Wild (Ned) Netherlands 12 Caroline Ryan (Irl) Ireland 13 Xiao Juan Diao (HKg) Hong Kong, China 14 Evgeniya Romanyuta (Rus) Russian Federation 15 Yuanyuan Tian (Chn) People's Republic of China 16 Simona Frapporti (Ita) Italy 17 Elissa Wundersitz (Aus) Australia 18 Ausrine Trebaite (Ltu) Lithuania 19 Sofia Arreola Navarro (Mex) Mexico 20 Tatsiana Sharakova (Blr) Belarus 21 Jupha Somnet (Mas) Malaysia 22 Lucie Zaleska (Cze) Czech Republic 23 Kate Archibald (GBr) Great Britain

Women's Omnium Individual Pursuit # Rider Name (Country) Team Result 1 Sarah Hammer (USA) United States Of America 0:03:31.132 2 Kirsten Wild (Ned) Netherlands 0:03:32.628 3 Marlies Mejias Garcia (Cub) Cuba 0:03:34.033 4 Jolien D'Hoore (Bel) Belgium 0:03:34.048 5 Amalie Dideriksen (Den) Denmark 0:03:34.168 6 Caroline Ryan (Irl) Ireland 0:03:34.885 7 Evgeniya Romanyuta (Rus) Russian Federation 0:03:35.326 8 Simona Frapporti (Ita) Italy 0:03:36.066 9 Ausrine Trebaite (Ltu) Lithuania 0:03:36.473 10 Tatsiana Sharakova (Blr) Belarus 0:03:36.909 11 Malgorzata Wojtyra (Pol) Poland 0:03:37.443 12 Leire Olaberria Dorronsoro (Spa) Spain 0:03:37.911 13 Racquel Sheath (NZl) New Zealand 0:03:38.509 14 Sofia Arreola Navarro (Mex) Mexico 0:03:39.789 15 Anna Knauer (Ger) Germany 0:03:40.071 16 Kate Archibald (GBr) Great Britain 0:03:41.844 17 Laurie Berthon (Fra) France 0:03:42.984 18 Minami Uwano (Jpn) Japan 0:03:43.259 19 Lucie Zaleska (Cze) Czech Republic 0:03:43.406 20 Elissa Wundersitz (Aus) Australia 0:03:46.200 21 Yuanyuan Tian (Chn) People's Republic of China 0:03:50.494 22 Jupha Somnet (Mas) Malaysia 0:03:53.288 23 Xiao Juan Diao (HKg) Hong Kong, China 0:03:56.413

Women Omnium Elimination # Rider Name (Country) Team 1 Evgeniya Romanyuta (Rus) 2 Amalie Dideriksen (Den) 3 Kirsten Wild (Ned) 4 Jolien D'Hoore (Bel) 5 Malgorzata Wojtyra (Pol) 6 Marlies Mejias Garcia (Cub) 7 Racquel Sheath (NZl) 8 Lucie Zaleska (Cze) 9 Simona Frapporti (Ita) 10 Kate Archibald (GBr) 11 Tatsiana Sharakova (Blr) 12 Caroline Ryan (Irl) 13 Anna Knauer (Ger) 14 Yuanyuan Tian (Chn) 15 Sarah Hammer (USA) 16 Jupha Somnet (Mas) 17 Elissa Wundersitz (Aus) 18 Xiao Juan Diao (HKg) 19 Laurie Berthon (Fra) 20 Minami Uwano (Jpn) 21 Sofia Arreola Navarro (Mex) 22 Ausrine Trebaite (Ltu) DSQ Leire Olaberria Dorronsoro (Spa)

Men's Omnium Scratch Race # Rider Name (Country) Team 1 Casper Phillip Pedersen (Den) Denmark 2 Glenn O'Shea (Aus) Australia 3 Cameron Karwowski (NZl) New Zealand 4 Lucas Liss (Ger) Germany 5 Gideoni Monteiro (Bra) Brazil 6 Jonathan Dibben (GBr) Great Britain 7 Mauro Abel Richeze (Arg) Argentina 8 Maximo Rojas (Ven) Venezuela 9 Juan Esteban Arango Carvajal (Col) Colombia 10 Bobby Lea (USA) United States Of America 11 Raman Tsishkou (Blr) Belarus 12 Eiya Hashimoto (Jpn) Japan 13 Unai Elorriaga Zubiaur (Spa) Spain 14 Hao Liu (Chn) People's Republic of China 15 Ioannis Spanopoulos (Gre) Greece 16 King Lok Cheung (HKg) Hong Kong, China 17 Frantisek Sisr (Cze) Czech Republic DNF Martyn Irvine (Irl) Ireland DNF Jasper De Buyst (Bel) Belgium DNF Vivien Brisse (Fra) France DNF Artur Ershov (Rus) Russian Federation DNF Olivier Beer (Swi) Switzerland DNF Elia Viviani (Ita) Italy

Men's Omnium Individual Pursuit # Rider Name (Country) Team Result 1 Bobby Lea (USA) United States Of America 0:04:16.715 2 Lucas Liss (Ger) Germany 0:04:22.863 3 Elia Viviani (Ita) Italy 0:04:24.500 4 Juan Esteban Arango Carvajal (Col) Colombia 0:04:25.268 5 Raman Tsishkou (Blr) Belarus 0:04:25.572 6 Olivier Beer (Swi) Switzerland 0:04:25.932 7 Unai Elorriaga Zubiaur (Spa) Spain 0:04:26.356 8 Mauro Abel Richeze (Arg) Argentina 0:04:26.516 9 King Lok Cheung (HKg) Hong Kong, China 0:04:26.643 10 Cameron Karwowski (NZl) New Zealand 0:04:26.745 11 Gideoni Monteiro (Bra) Brazil 0:04:26.918 12 Hao Liu (Chn) People's Republic of China 0:04:27.489 13 Glenn O'Shea (Aus) Australia 0:04:27.898 14 Casper Phillip Pedersen (Den) Denmark 0:04:30.347 15 Jonathan Dibben (GBr) Great Britain 0:04:31.350 16 Vivien Brisse (Fra) France 0:04:31.541 17 Ioannis Spanopoulos (Gre) Greece 0:04:35.707 18 Eiya Hashimoto (Jpn) Japan 0:04:36.641 19 Maximo Rojas (Ven) Venezuela 0:04:40.537 20 Frantisek Sisr (Cze) Czech Republic 0:04:43.072 DNS Jasper De Buyst (Bel) Belgium DNS Martyn Irvine (Irl) Ireland DNS Artur Ershov (Rus) Russian Federation

Men Omnium Elimination # Rider Name (Country) Team 1 Elia Viviani (Ita) 2 Glenn O'Shea (Aus) 3 Lucas Liss (Ger) 4 Raman Tsishkou (Blr) 5 Unai Elorriaga Zubiaur (Spa) 6 Bobby Lea (USA) 7 Gideoni Monteiro (Bra) 8 Frantisek Sisr (Cze) 9 Mauro Abel Richeze (Arg) 10 Eiya Hashimoto (Jpn) 11 Cameron Karwowski (NZl) 12 Hao Liu (Chn) 13 King Lok Cheung (HKg) 14 Ioannis Spanopoulos (Gre) 15 Olivier Beer (Swi) 16 Casper Phillip Pedersen (Den) 17 Juan Esteban Arango Carvajal (Col) 18 Vivien Brisse (Fra) 19 Jonathan Dibben (GBr) 20 Maximo Rojas (Ven)

Women's Sprint Qualifying # Rider Name (Country) Team Result 1 Elis Ligtlee (Ned) Netherlands 0:00:10.560 2 Anastasiia Voinova (Rus) Russian Federation 0:00:10.571 3 Tianshi Zhong (Chn) SLY 0:00:10.600 4 Anna Meares (Aus) JAY 0:00:10.623 5 Shuang Guo (Chn) MSP 0:00:10.683 6 Olga Ismayilova (Aze) Azerbaijan 0:00:10.717 7 Lisandra Guerra Rodriguez (Cub) Cuba 0:00:10.802 8 Victoria Williamson (GBr) Great Britain 0:00:10.833 9 Wai Sze Lee (HKg) Hong Kong, China 0:00:10.837 10 Jessica Varnish (GBr) Great Britain 0:00:10.853 11 Lin Junhong (Chn) People's Republic of China 0:00:10.895 12 Jinjie Gong (Chn) People's Republic of China 0:00:10.900 13 Stephanie Morton (Aus) Australia 0:00:10.921 14 Virginie Cueff (Fra) France 0:00:10.931 15 Tania Calvo Barbero (Spa) Spain 0:00:10.936 16 Simona Krupeckaite (Ltu) Lithuania 0:00:10.973 17 Monique Sullivan (Can) Canada 0:00:10.978 18 Juliana Gaviria (Col) Colombia 0:00:10.989 19 Stephanie Mckenzie (NZl) New Zealand 0:00:10.992 20 Miriam Welte (Ger) Germany 0:00:11.011 21 Fatehah Mustapa (Mas) YSD 0:00:11.169 22 Olga Hudenko (Rus) Russian Federation 0:00:11.196 23 Sandie Clair (Fra) France 0:00:11.203 24 Mandy Marquardt (USA) United States Of America 0:00:11.215 25 Kayono Maeda (Jpn) JPC 0:00:11.216 26 Katarzyna Kirschenstein (Pol) Poland 0:00:11.248 27 Nicky Degrendele (Bel) Belgium 0:00:11.269 28 Olena Tsos (Ukr) Ukraine 0:00:11.282 29 Daniela Gaxiola Gonzalez Luz (Mex) Mexico 0:00:11.285 30 Takako Ishii (Jpn) JPC 0:00:11.331 31 Helena Casas Roige (Spa) Spain 0:00:11.332 32 Gintare Gaivenyte (Ltu) Lithuania 0:00:11.352 33 M. Prada Rodriguez (Ven) Venezuela 0:00:11.360 34 Urszula Los (Pol) Poland 0:00:11.594 35 Frany Maria Fong Echevarria (Mex) Mexico 0:00:11.611 36 Maila Andreotti (Ita) Italy 0:00:11.788 37 Alissa Maglaty (USA) United States Of America 0:00:11.808

Women's Sprint 1/16 Final Heat 1 # Rider Name (Country) Team 1 Elis Ligtlee (Ned) Netherlands 2 Mandy Marquardt (USA) United States Of America

Women's Sprint 1/16 Final Heat 2 # Rider Name (Country) Team 1 Anastasiia Voinova (Rus) Russian Federation 2 Sandie Clair (Fra) France

Women's Sprint 1/16 Final Heat 3 # Rider Name (Country) Team 1 Tianshi Zhong (Chn) SLY 2 Olga Hudenko (Rus) Russian Federation

Women's Sprint 1/16 Final Heat 4 # Rider Name (Country) Team 1 Anna Meares (Aus) JAY 2 Fatehah Mustapa (Mas) YSD

Women's Sprint 1/16 Final Heat 5 # Rider Name (Country) Team 1 Shuang Guo (Chn) MSP 2 Miriam Welte (Ger) Germany

Women's Sprint 1/16 Final Heat 6 # Rider Name (Country) Team 1 Olga Ismayilova (Aze) Azerbaijan 2 Stephanie Mckenzie (NZl) New Zealand

Women's Sprint 1/16 Final Heat 7 # Rider Name (Country) Team 1 Lisandra Guerra Rodriguez (Cub) Cuba 2 Juliana Gaviria (Col) Colombia

Women's Sprint 1/16 Final Heat 8 # Rider Name (Country) Team 1 Victoria Williamson (GBr) Great Britain 2 Monique Sullivan (Can) Canada

Women's Sprint 1/16 Final Heat 9 # Rider Name (Country) Team 1 Wai Sze Lee (HKg) Hong Kong, China 2 Simona Krupeckaite (Ltu) Lithuania

Women's Sprint 1/16 Final Heat 10 # Rider Name (Country) Team 1 Tania Calvo Barbero (Spa) Spain 2 Jessica Varnish (GBr) Great Britain

Women's Sprint 1/16 Final Heat 11 # Rider Name (Country) Team 1 Lin Junhong (Chn) People's Republic of China 2 Virginie Cueff (Fra) France

Women's Sprint 1/16 Final Heat 12 # Rider Name (Country) Team 1 Stephanie Morton (Aus) Australia 2 Jinjie Gong (Chn) People's Republic of China

Women's Sprint 1/8 Final Heat 1 # Rider Name (Country) Team 1 Elis Ligtlee (Ned) Netherlands 2 Stephanie Morton (Aus) Australia

Women's Sprint 1/8 Final Heat 2 # Rider Name (Country) Team 1 Anastasiia Voinova (Rus) Russian Federation 2 Lin Junhong (Chn) People's Republic of China

Women's Sprint 1/8 Final Heat 3 # Rider Name (Country) Team 1 Tianshi Zhong (Chn) SLY 2 Tania Calvo Barbero (Spa) Spain

Women's Sprint 1/8 Final Heat 4 # Rider Name (Country) Team 1 Wai Sze Lee (HKg) Hong Kong, China 2 Anna Meares (Aus) JAY

Women's Sprint 1/8 Final Heat 5 # Rider Name (Country) Team 1 Shuang Guo (Mas) MSP 2 Victoria Williamson (GBr) Great Britain

Women's Sprint 1/8 Final Heat 6 # Rider Name (Country) Team 1 Lisandra Guerra Rodriguez (Cub) Cuba 2 Olga Ismayilova (Aze) Azerbaijan

Women's Sprint 1/8 Repechage Heat 1 # Rider Name (Country) Team 1 Anna Meares (Aus) JAY 2 Olga Ismayilova (Aze) Azerbaijan 3 Stephanie Morton (Aus) Australia

Women's Sprint 1/8 Repechage Heat 2 # Rider Name (Country) Team 1 Tania Calvo Barbero (Spa) Spain 2 Lin Junhong (Chn) People's Republic of China 3 Victoria Williamson (GBr) Great Britain

Women's Sprint 5-8 Final # Rider Name (Country) Team 5 Anna Meares (Aus) JAY 6 Tania Calvo Barbero (Spa) Spain 7 Wai Sze Lee (HKg) Hong Kong, China 8 Tianshi Zhong (Chn) SLY

Women's Sprint Semifinal Heat 1 # Rider Name (Country) Team 1 Shuang Guo (Mas) MSP 2 Elis Ligtlee (Ned) Netherlands

Women's Sprint Semifinal Heat 2 # Rider Name (Country) Team 1 Anastasiia Voinova (Rus) Russian Federation 2 Lisandra Guerra Rodriguez (Cub) Cuba

Women's Sprint Final # Rider Name (Country) Team 1 Anastasiia Voinova (Rus) Russian Federation 2 Shuang Guo (Mas) MSP 3 Lisandra Guerra Rodriguez (Cub) Cuba 4 Elis Ligtlee (Ned) Netherlands

Men Team Pursuit Final # Rider Name (Country) Team Result 1 Australia 0:03:55.976 Daniel Fitter Alexander Porter Miles Scotson Samuel Welsford 2 Great Britain 0:03:58.129 Jonathan Dibben Steven Burke Andrew Tennant Mark Christian 3 Germany 0:03:57.828 Henning Bommel Theo Reinhardt Leon Rohde Kersten Thiele 4 Switzerland 0:03:57.867 Silvan Dillier Stefan Kueng Frank Pasche Thery Schir 5 New Zealand 0:03:58.844 Aaron Gate Pieter Bulling Westley Gough Marc Ryan 6 Denmark 0:03:58.951 Unai Elorriaga Zubiaur Sebastian Mora Vedri Eloy Teruel Rovira Illart Zuazubiskar Gallastegi

Women Team Pursuit Final # Rider Name (Country) Team Result 1 Great Britain 0:04:21.256 Laura Trott Elinor Barker Ciara Horne Amy Roberts 2 Canada 0:04:26.122 Allison Beveridge Jasmin Glaesser Kirsti Lay Stephanie Roorda 3 China 0:04:23.911 Dong Yan Huang Yali Jing Jiang Wenwen Baofang Zhao 4 New Zealand 0:04:25.146 Rushlee Buchanan Lauren Ellis Jaime Nielsen Georgia Williams

Men Team Sprint Final # Rider Name (Country) Team Result 1 Great Britain 1034:12:29.000 Philip Hindes Jason Kenny Callum Crichton Skinner 2 Germany 1034:32:38.000 Robert Forstemann Joachim Eilers Eric Engler 3 New Zealand 1026:27:22.000 Ethan Mitchell Sam Webster Edward Dawkins 4 Netherlands 1034:21:07.000 Nils Van 'T Hoenderdaal Matthijs Buchli Hugo Haak

Women Team Sprint Final # Rider Name (Country) Team 1 Australia Kaarle Mcculloch Stephanie Morton DNS Germany Gudrun Stock Miriam Welte 3 Russia Daria Shmeleva Anastasiia Voinova 4 Netherlands Elis Ligtlee Shanne Braspennincx