Image 1 of 36 Perrig Quemeneur got a little piggy (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 2 of 36 Silva Luis Filippe (Palmeiras Resort Prio) suffers a flat. (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 3 of 36 A Bagad Breton (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 4 of 36 The peloton on les Ribins (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 5 of 36 Benoît Daeninck (Roubaix Lille Metropole) (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 6 of 36 Lloyd Mondory (Ag2r La Mondiale) (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 7 of 36 The peloton of the Tro Bro Leon (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 8 of 36 Perrig Quemeneur and Florian Vachon (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 9 of 36 Jérémy Roy (Francaise des Jeux) wins the Tro-Bro Leon (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 10 of 36 Jérémy Roy (Francaise des Jeux) enjoys his first win of the season (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 11 of 36 It was only the second career win of Jérémy Roy (Francaise des Jeux) (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 12 of 36 Jérémy Roy (Francaise des Jeux) gets a massive trophy for his efforts (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 13 of 36 Renaud Dion (Roubaix Lille Metropole) (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 14 of 36 Lloyd Mondory (AG2R La Mondiale) (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 15 of 36 Benoît Daeninck (Roubaix Lille Metropole) won the intermediate sprint prize (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 16 of 36 Alexandre Pichot got a fruit basket for the KOM classification (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 17 of 36 Joël Blévin, the boss of Bretagne Schuller, congratulates new Coupe de France leader Florian Vachon (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 18 of 36 The peloton passes some modern windmills that help to power Brittany. (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 19 of 36 A lovely view of the ocean. (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 20 of 36 Riders were sent off with a little Bretonne music (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 21 of 36 Matthieu Halléguen (Bretagne Schuller) goes on the attack (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 22 of 36 Nicolas Vogondy (Bouygues Telecom) (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 23 of 36 The peloton heads up the côte Finistérienne (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 24 of 36 Julien Bérard (Ag2r la Mondiale) leads the peloton over one of the gravel sections (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 25 of 36 The Tro-Bro Leon is known as the Paris-Roubaix of Brittany for good reason. (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 26 of 36 A Palmeiras Resort Prio rider attacks (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 27 of 36 Alexandre Pichot (Bbox Bouygues Télécom) leads a small group (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 28 of 36 The ISD Continental team leads the chase (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 29 of 36 Laurent Pichon at the front of the breakaway. (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 30 of 36 Matthieu Boulo (Roubaix Lille Métropole) made the move (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 31 of 36 Maxime Médérel (Big Mat Auber 93) suffers in the escape (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 32 of 36 Matthieu Boulo was dropped after suffering a mechanical (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 33 of 36 The breakaway takes on one of the dirt sections (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 34 of 36 Jimmy Engoulvent (Saur Sojasun) (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 35 of 36 The chapelle de Meneham (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 36 of 36 Organiser Jean Paul Mellouët awards Florian Vachon the coupe de France leader's prize (Image credit: Isabelle Duchesne)

Jérémy Roy claimed his second professional victory at the Tro-Bro Leon today, powering away from Renaud Dion (Roubaix Lille Metropole) and Lloyd Mondory (AG2R) in the "Paris-Roubaix of Brittany".

The Francaise des Jeux rider was part of a large breakaway that splintered on one of the many gravel road sections of the race. He came to the line three seconds ahead of Dion.

Bretagne-Schuller may not have been able to take the win in their home region, as Jean-Luc Delpech was the team's top placer in fourth, but teammate Florian Vachon was able to take over the Coupe de France series lead with fifth.

Previous series leader Leonardo Duque (Cofidis) rolled in with a group 1:288 down to take 15th, and dropped to an 11 point deficit behind Vachon in second.

Benoît Daeninck (Roubaix Lille Metropole) claimed the intermediate sprint prize, while Alexandre Pichot (Bbox Bouygues Telecom) won the KOM classification.

Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Jérémy Roy (Fra) Française Des Jeux 4:58:26 2 Renaud Dion (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:00:03 3 Loyd Mondory (Fra) AG2R La Mondiale 0:00:05 4 Jean-Luc Delpech (Fra) Bretagne - Schuller 5 Florian Vachon (Fra) Bretagne - Schuller 0:00:13 6 Benoît Daeninck (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:00:38 7 Cyril Lemoine (Fra) Saur - Sojasun 8 Perrig Quemeneur (Fra) Bbox Bouygues Telecom 9 Romain Lemarchand (Fra) Big Mat - Auber 93 0:00:43 10 Jimmy Engoulvent (Fra) Saur - Sojasun 0:01:22 11 Michal Golas (Pol) Vacansoleil Pro Cycling Team 0:01:24 12 Cédric Pineau (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:01:28 13 Laurent Pichon (Fra) Bretagne - Schuller 14 Anthony Ravard (Fra) AG2R La Mondiale 15 Leonardo Duque (Col) Cofidis, le Credit en Ligne 16 Gorik Gardeyn (Bel) Vacansoleil Pro Cycling Team 17 Lilian Jegou (Fra) Bretagne - Schuller 18 Sébastien Chavanel (Fra) Française Des Jeux 19 Yohan Offredo (Fra) Française Des Jeux 20 Yannick Talabardon (Fra) Saur - Sojasun 21 Joost Van Leijen (Ned) Vacansoleil Pro Cycling Team 22 Jonathan Thire (Fra) Big Mat - Auber 93 23 Florian Morizot (Fra) Big Mat - Auber 93 24 Mathieu Claude (Fra) Bbox Bouygues Telecom 25 Gael Malacarne (Fra) Bretagne - Schuller 26 Stéphane Augé (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne 27 Maxime Mederel (Fra) Big Mat - Auber 93 28 Eric Berthou (Fra) CarmioOro NGC 29 Frédéric Guesdon (Fra) Française Des Jeux 30 Sébastien Turgot (Fra) Bbox Bouygues Telecom 0:01:36 31 Alexandre Pichot (Fra) Bbox Bouygues Telecom 0:01:39 32 Sébastien Minard (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne 0:01:41 33 Morgan Kneisky (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:01:44 34 Rony Martias (Fra) Saur - Sojasun 0:04:18 35 Jure Kocjan (Slo) CarmioOro NGC 0:05:18 36 Alexander Filippov (Rus) Katyusha Continental Team 0:05:43 37 Mathieu Halleguen (Fra) Bretagne - Schuller 0:05:45 38 Alexandre Blain (Fra) Endura Racing 39 Stéphane Bonsergent (Fra) Bretagne - Schuller 40 Alexandre Usov (Blr) ISD - Neri 41 Jack Bauer (NZl) Endura Racing 42 Nicolas Rousseau (Fra) AG2R La Mondiale 0:05:47 43 Nadir Haddou (Fra) Big Mat - Auber 93 44 Nicolas Vogondy (Fra) Bbox Bouygues Telecom 45 Guillaume Levarlet (Fra) Saur - Sojasun 46 Jimmy Casper (Fra) Saur - Sojasun 47 Frederik Veuchelen (Bel) Vacansoleil Pro Cycling Team 48 Guillaume Blot (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne 0:06:00 49 Samuel Dumoulin (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne 50 Alexandre Lemair (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:07:39 51 Artem Topchanyuk (Ukr) ISD - Neri 52 Timothy Vangheel (Ned) Palmans - Cras DNF Anthony Charteau (Fra) Bbox Bouygues Telecom DNF Franck Bouyer (Fra) Bbox Bouygues Telecom DNF Anthony Geslin (Fra) Française Des Jeux DNF Olivier Bonnaire (Fra) Française Des Jeux DNF Mathieu Ladagnous (Fra) Française Des Jeux DNF Thibaut Pinot (Fra) Française Des Jeux DNF Julien Bérard (Fra) AG2R La Mondiale DNF José-Luis Arrieta Lujambio (Spa) AG2R La Mondiale DNF Kristof Goddaert (Bel) AG2R La Mondiale DNF Sébastien Hinault (Fra) AG2R La Mondiale DNF Julien Loubet (Fra) AG2R La Mondiale DNF Remi Cusin (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne DNF Julien Fouchard (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne DNF Tristan Valentin (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne DNF Jérémy Galland (Fra) Saur - Sojasun DNF Laurent Mangel (Fra) Saur - Sojasun DNF Borut Bozic (Slo) Vacansoleil Pro Cycling Team DNF Brice Feillu (Fra) Vacansoleil Pro Cycling Team DNF Wouter Mol (Ned) Vacansoleil Pro Cycling Team DNF Martin Mortensen (Den) Vacansoleil Pro Cycling Team DNF Tomasz Lisowicz (Pol) CCC Polsat Polkowice DNF Kamil Zielinski (Pol) CCC Polsat Polkowice DNF Tomasz Smolen (Pol) CCC Polsat Polkowice DNF Tomasz Repinski (Pol) CCC Polsat Polkowice DNF Sylwester Janiszewski (Pol) CCC Polsat Polkowice DNF Jaroslaw Rebiewski (Pol) CCC Polsat Polkowice DNF Laurent Beuret (Swi) CarmioOro NGC DNF Diego Genovesi (Ita) CarmioOro NGC DNF Enrico Peruffo (Ita) CarmioOro NGC DNF Andrea Piechele (Ita) CarmioOro NGC DNF Fabio Terrenzio (Ita) CarmioOro NGC DNF Alessandro Raisoni (Ita) CarmioOro NGC DNF Johan Le Bon (Fra) Bretagne - Schuller DNF Matthieu Boulo (Fra) Roubaix Lille Metropole DNF Arnaud Molmy (Fra) Roubaix Lille Metropole DNF Steven Tronet (Fra) Roubaix Lille Metropole DNF Fabien Bacquet (Fra) Big Mat - Auber 93 DNF Julien Mazet (Fra) Big Mat - Auber 93 DNF Johan Mombaerts (Fra) Big Mat - Auber 93 DNF François Jurgen (Bel) Palmans - Cras DNF Rob Goris (Bel) Palmans - Cras DNF Egidijus Juodvalkis (Ltu) Palmans - Cras DNF Aidis Kruopis (Ltu) Palmans - Cras DNF Geert Omloop (Bel) Palmans - Cras DNF Jean Zen (Fra) Palmans - Cras DNF Denys Karnulin (Ukr) ISD - Neri DNF Rostislav Mykhaylov (Ukr) ISD - Neri DNF Denis Flahaut (Fra) ISD - Neri DNF Maksym Vasilyev (Ukr) ISD - Neri DNF Oleksandr Martynenko (Ukr) ISD - Neri DNF Mahsym Polishchuk (Ukr) ISD - Neri DNF Ricardo Mestre (Por) Palmeiras Resort - Tavira DNF Alejandro Marque (Spa) Palmeiras Resort - Tavira DNF Nelson Nuno Vitorino Sequeira (Por) Palmeiras Resort - Tavira DNF David Da Silva Livramento (Por) Palmeiras Resort - Tavira DNF Daniel Mestre (Por) Palmeiras Resort - Tavira DNF Luis Filipe Albino Silva (Por) Palmeiras Resort - Tavira DNF Tomas Swift Metcalfe (GBr) Palmeiras Resort - Tavira DNF Robert Partridge (GBr) Endura Racing DNF Robert Hayles (GBr) Endura Racing DNF Ian Wilkinson (GBr) Endura Racing DNF Evan Oliphant (GBr) Endura Racing DNF James Moss (GBr) Endura Racing DNF Alexander Areekev (Rus) Katyusha Continental Team DNF Valery Grinkovsky (Rus) Katyusha Continental Team DNF Danil Komkov (Rus) Katyusha Continental Team DNF Konstantin Kuperasov (Rus) Katyusha Continental Team DNF Boris Shpilevsky (Rus) Katyusha Continental Team DNF Viktor Shmalko (Rus) Katyusha Continental Team

Sprint 1 - Saint Divy Isobois # Rider Name (Country) Team Result 1 Laurent Pichon (Fra) Bretagne - Schuller 5 pts 2 François Jurgen (Bel) Palmans - Cras 3 3 Julien Loubet (Fra) AG2R La Mondiale 1

Sprint 1 - Guissény # Rider Name (Country) Team Result 1 Stéphane Augé (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne 5 pts 2 Joost Van Leijen (Ned) Vacansoleil Pro Cycling Team 3 3 Yannick Talabardon (Fra) Saur - Sojasun 1

Sprint 1 - Lannilis # Rider Name (Country) Team Result 1 Benoît Daeninck (Fra) Roubaix Lille Metropole 5 pts 2 Loyd Mondory (Fra) AG2R La Mondiale 3 3 Julien Loubet (Fra) AG2R La Mondiale 1

KOM 1 - Coatquennec # Rider Name (Country) Team Result 1 François Jurgen (Bel) Palmans - Cras 5 pts 2 Anthony Geslin (Fra) Française Des Jeux 3 3 Alexandre Pichot (Fra) Bbox Bouygues Telecom 1

KOM 1 - Le Vern # Rider Name (Country) Team Result 1 Alexandre Pichot (Fra) Bbox Bouygues Telecom 5 pts 2 Anthony Charteau (Fra) Bbox Bouygues Telecom 3 3 Stéphane Augé (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne 1

KOM 1 - Kervaro # Rider Name (Country) Team Result 1 Alexandre Pichot (Fra) Bbox Bouygues Telecom 5 pts 2 Anthony Geslin (Fra) Française Des Jeux 3 3 Anthony Charteau (Fra) Bbox Bouygues Telecom 1

Young riders # Rider Name (Country) Team Result 1 Jérémy Roy (Fra) Française Des Jeux 4:58:26 2 Florian Vachon (Fra) Bretagne - Schuller 0:00:13 3 Cyril Lemoine (Fra) Saur - Sojasun 0:00:38 4 Perrig Quemeneur (Fra) Bbox Bouygues Telecom 5 Romain Lemarchand (Fra) Big Mat - Auber 93 0:00:43 6 Michal Golas (Pol) Vacansoleil Pro Cycling Team 0:01:24 7 Cédric Pineau (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:01:28 8 Laurent Pichon (Fra) Bretagne - Schuller 9 Anthony Ravard (Fra) AG2R La Mondiale 10 Yohan Offredo (Fra) Française Des Jeux 11 Joost Van Leijen (Ned) Vacansoleil Pro Cycling Team 12 Jonathan Thire (Fra) Big Mat - Auber 93 13 Florian Morizot (Fra) Big Mat - Auber 93 14 Mathieu Claude (Fra) Bbox Bouygues Telecom 15 Gael Malacarne (Fra) Bretagne - Schuller 16 Sébastien Turgot (Fra) Bbox Bouygues Telecom 0:01:36 17 Alexandre Pichot (Fra) Bbox Bouygues Telecom 0:01:39 18 Morgan Kneisky (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:01:44 19 Jure Kocjan (Slo) CarmioOro NGC 0:05:18 20 Alexander Filippov (Rus) Katyusha Continental Team 0:05:43 21 Mathieu Halleguen (Fra) Bretagne - Schuller 0:05:45 22 Jack Bauer (NZl) Endura Racing 23 Julien Bérard (Fra) AG2R La Mondiale 0:05:47 24 Nicolas Rousseau (Fra) AG2R La Mondiale 25 Nadir Haddou (Fra) Big Mat - Auber 93 26 Guillaume Levarlet (Fra) Saur - Sojasun 27 Guillaume Blot (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne 0:06:00 28 Alexandre Lemair (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:07:39 29 Artem Topchanyuk (Ukr) ISD - Neri 30 Timothy Vangheel (Ned) Palmans - Cras

Teams # Rider Name (Country) Team Result 1 Bretagne - Schuller 14:57:04 2 Roubaix Lille Metropole 0:00:23 3 Française Des Jeux 0:01:10 4 Saur - Sojasun 0:01:42 5 Big Mat - Auber 93 0:01:53 6 Bbox Bouygues Telecom 0:01:56 7 Vacansoleil Pro Cycling Team 0:02:34 8 Cofidis, le Credit en Ligne 0:02:51 9 AG2R La Mondiale 0:05:34

Sprints classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Benoît Daeninck (Fra) Roubaix Lille Metropole 5 pts 2 Stéphane Augé (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne 5 3 Laurent Pichon (Fra) Bretagne - Schuller 5 4 Loyd Mondory (Fra) AG2R La Mondiale 3 5 Joost Van Leijen (Ned) Vacansoleil Pro Cycling Team 3 6 Yannick Talabardon (Fra) Saur - Sojasun 1

KOMs classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Alexandre Pichot (Fra) Bbox Bouygues Telecom 11 pts 2 Stéphane Augé (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne 1