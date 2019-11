Image 1 of 5 A rider crests a pass on stage 2 of the Trans Andes (Image credit: Marcelo Tucana / Trans Andes) Image 2 of 5 Two racers mock a kiss (Image credit: Marcelo Tucana / Trans Andes) Image 3 of 5 A racer on a rocky singletrack section (Image credit: Marcelo Tucana / Trans Andes) Image 4 of 5 A lone racer passes a spectator en route (Image credit: Marcelo Tucana / Trans Andes) Image 5 of 5 A racer on a riverside track (Image credit: Marcelo Tucana / Trans Andes)

After two stages of racing at the Trans Andes, Team Jamis occupies the top favorite spots as leaders in both the men's duo and men's solo categories.

Jason Sager and Benjamín Sontag (Team Jamis) won the stage in a time of three hours, 43 minutes and 29 seconds. They increased their lead to 17 minutes and 29 seconds over Team Trek-Zaboo-Damatta's Javier Püschel and Simon Zahnd. Meanwhile, Blake Harlan (Jamis) collected his second stage win and leads the overall in the solo men's open race.

Mary McConneloug and Michael Broderick (Team Kenda/Seven/NoTubes) won the open mixed category, finishing in 3:44:06. Chileans Elisa García and Claus Plaut were second.

Racers completed 66 demanding kilometers of time sections and a 16km linking stage through mountainous terrain located within the Huilo Huilo Reserve and Coñaripe Thermal Complex. Along the way, they passed through Neltume and Liquiñe. The day's route featured steep climbing and technical, downhill sections.

On Wednesday, stage 3 will take racers over 80km within the Coñaripe Thermal Complex and Menetué Thermal Complex. They'll pass volcanos as they go through the Villarrica National Park.

Stage 2 Results

Duo men # Rider Name (Country) Team Result 1 Jason Sager & Benjamin Sonntag (USA/Ger) 3:29:11 2 Javier Püschel & Simon Zahnd (Swi) 0:13:55 3 Marty Lazarsky & Neal Kindree (Can) 0:27:11 4 Jacques Gagne & Simard Benoit (Can) 0:27:56 5 Martín Flaño & Nicolás Prudencio Chile 0:29:06 6 Francois Dumas & Nadeau Pierre-Yves (Can) 0:54:14 7 Kiebacher Armin & Rabensteiner Fabien (Ita) 1:16:48

Duo mixed # Rider Name (Country) Team Result 1 Mary McConneloug & Michael Broderick (USA) 3:44:38 2 Elisa García & Claus Plaut (Chi) 1:01:41

Duo women # Rider Name (Country) Team Result 1 Eva Lechner & Nathalie Schneitter (Ita/Swi) 4:55:52 2 Anja De Decker & Elke Roage (Bel) 1:06:29

Duo 35+ # Rider Name (Country) Team Result 1 Mathias Hüller & Florian Reichert (Ger) 6:45:45

Duo 60+ mixed # Rider Name (Country) Team Result 1 Víctor Ortiz & Pamela Aguilera (Chi) 5:48:48 2 Paula Tomaz & Cristian García (Chi) 0:06:24

Duo 60+ men # Rider Name (Country) Team Result 1 Giorgio Nattero* & Sergio Madrid (Chi) 4:17:39 2 Gert De Geeter & Maarten Delforche (Bel) 0:16:01 3 Pablo Bascur & Cristóbal García-Huidobro (Chi) 0:17:55 4 Carlos Cardemil & José María Eyzaguirre (Chi) 0:32:03 5 Telser Edmund & Wendel Valentin (Ita) 0:38:13 6 Sergio Bunster & Nicolás Maino (Chi) 0:46:32 7 Patricio Diaz & Santiago Diaz (Chi) 1:09:16 8 Eduardo Vitelli & Eduardo Shikasho (Bra) 1:44:38 9 David Frehner & Enrique Pascual Cuesta (Spa) 1:44:43

Duo 80+ men # Rider Name (Country) Team Result 1 Gert Stappenbelt & Gerrit Van den Broek (Ned) 4:49:51 2 Aníbal Baeza & César Salgado (Chi) 0:18:11 3 Pablo Cruz & José Luis Ibaibarriaga (Chi) 0:40:53 4 José Valdés & Benjamin Kauffman (PRc) 1:27:49 5 Gerard Preuss & Bernd Bauernschmidt (Ger) 1:34:30 6 Edward Kaplún & Scott Biddinger USA 2:15:30 7 Rafael Abelenda Lomas & Antoni Gasso Navarro (Spa) 2:18:03 8 Fernando Lopez & Paul Parker (Can) 2:38:21

Duo 100+ men # Rider Name (Country) Team Result 1 Jim Gibson & Shawn Gillis USA 5:04:57 2 Al Mickelson & Jim Forbes (Can) 2:14:39

Duo 100+ mixed # Rider Name (Country) Team Result 1 John Ledington & Deb Ledington USA 6:24:45

Solo men # Rider Name (Country) Team Result 1 Blake Harlan (USA) 3:48:18 2 José Raul Hernández Silva (Spa) 0:21:58 3 Andreas Hestler (Can) 0:44:49

Solo men 18-13 # Rider Name (Country) Team Result 1 Samuel De la Sotta (Chi) 4:26:20 2 Manuel Grescnell (Ita) 0:18:49 3 Taigh Banson (Aus) 0:33:10

Solo women 18-30 # Rider Name (Country) Team Result 1 Denisse Van Sint Jan (Chi) 5:32:53

Solo men 31-45 # Rider Name (Country) Team Result 1 Juan García (Arg) 3:57:06 2 Pat Doyle (Can) 0:04:59 3 José Antonio Riquelme (Can) 0:10:14 4 Javier Lopez (USA) 0:21:21 5 Marshall Craig (Can) 0:44:07 6 Graham Cocksedge (Can) 1:21:34 7 Cristian Raab (Chi) 1:27:28 8 Michael Lella (Ger) 1:49:31 9 José Luis Astorquiza (Chi) 1:50:00 10 Faustino Linares (Arg) 1:50:11 11 Rafael De Vito (Arg) 3:42:03 DNF Cristian Contreras Chile

Solo men 46+ # Rider Name (Country) Team Result 1 William Glore (USA) 4:33:06 2 Felipe Sargent (Chi) 0:59:31 3 Rick Metzger (Can) 1:11:51 4 Michael Schmid (Chi) 1:51:14 5 Luis Hernán Bustos (Chi) 3:24:58 DNF Rodrigo Javier Lopez (Chi) DNF Zdenko Rajevic (Chi)

General classification after stage 2

Duo men general classification after stage 2 # Rider Name (Country) Team Result 1 Jason Sager & Benjamin Sonntag (USA/Ger) 6:41:55 2 Javier Püschel & Simon Zahnd (Swi) 7:00:14 3 Marty Lazarsky & Neal Kindree (Can) 7:27:17 4 Martín Flaño & Nicolás Prudencio Chile 7:48:52 5 Jacques Gagne & Simard Benoit (Can) 7:52:50 6 Francois Dumas & Nadeau Pierre-Yves (Can) 8:13:12 7 Kiebacher Armin & Rabensteiner Fabien (Ita) 9:18:58

Duo mixed general classification after stage 2 # Rider Name (Country) Team Result 1 Mary McConneloug & Michael Broderick (USA) 7:09:00 2 Elisa García & Claus Plaut (Chi) 8:46:56

Duo women general classification after stage 2 # Rider Name (Country) Team Result 1 Eva Lechner & Nathalie Schneitter (Ita/Swi) 9:29:09 2 Anja De Decker & Elke Roage (Bel) 11:03:09

Duo 35+ men general classification after stage 2 # Rider Name (Country) Team Result 1 Mathias Hüller & Florian Reichert (Ger) 12:42:56

Duo 60+ mixed general classification after stage 2 # Rider Name (Country) Team Result 1 Paula Tomaz & Cristian García (Chi) 11:30:57 2 Víctor Ortiz & Pamela Aguilera (Chi) 11:37:24

Duo 60+ men general classification after stage 2 # Rider Name (Country) Team Result 1 Giorgio Nattero* & Sergio Madrid (Chi) 8:15:37 2 Carlos Cardemil & José María Eyzaguirre (Chi) 8:37:34 3 Pablo Bascur & Cristóbal García-Huidobro (Chi) 8:42:53 4 Gert De Geeter & Maarten Delforche (Bel) 8:43:11 5 Sergio Bunster & Nicolás Maino (Chi) 9:39:55 6 Patricio Diaz & Santiago Diaz (Chi) 10:02:36 7 Telser Edmund & Wendel Valentin (Ita) 10:13:23 8 David Frehner & Enrique Pascual Cuesta (Spa) 11:11:44 9 Eduardo Vitelli & Eduardo Shikasho (Bra) 11:27:47

Duo 80+ men general classification after stage 2 # Rider Name (Country) Team Result 1 Gert Stappenbelt & Gerrit Van den Broek (Ned) 8:46:54 2 Aníbal Baeza & César Salgado (Chi) 9:46:47 3 Pablo Cruz & José Luis Ibaibarriaga (Chi) 10:44:31 4 José Valdés & Benjamin Kauffman (PRc) 11:14:28 5 Gerard Preuss & Bernd Bauernschmidt (Ger) 12:29:43 6 Rafael Abelenda Lomas & Antoni Gasso Navarro (Spa) 13:10:06 7 Edward Kaplún & Scott Biddinger USA 13:24:44 8 Fernando Lopez & Paul Parker (Can) 13:44:12

Duo 100+ men general classification after stage 2 # Rider Name (Country) Team Result 1 Jim Gibson & Shawn Gillis USA 9:22:33 2 Al Mickelson & Jim Forbes (Can) 13:23:22

Duo 100+ mixed general classification after stage 2 # Rider Name (Country) Team Result 1 John Ledington & Deb Ledington (USA) 11:47:13

Solo men general classification after stage 2 # Rider Name (Country) Team Result 1 Blake Harlan (USA) 7:12:59 2 José Raul Hernández Silva (Spa) 7:45:00 3 Andreas Hestler (Can) 8:19:02

Solo men 18-30 general classification after stage 2 # Rider Name (Country) Team Result 1 Samuel De la Sotta (Chi) 8:34:40 2 Taigh Banson (Aus) 8:54:37 3 Manuel Grescnell (Ita) 9:19:03

Solo women 18-30 general classification after stage 2 # Rider Name (Country) Team Result 1 Denisse Van Sint Jan (Chi) 10:31:41

Solo men 31-45 general classification after stage 2 # Rider Name (Country) Team Result 1 Juan García (Arg) 7:32:15 2 Pat Doyle (Can) 7:53:54 3 José Antonio Riquelme (Can) 8:02:38 4 Javier Lopez (USA) 8:13:11 5 Marshall Craig (Can) 8:57:01 6 Graham Cocksedge (Can) 9:23:20 7 Michael Lella (Ger) 9:56:15 8 Cristian Raab (Chi) 10:02:48 9 Faustino Linares (Arg) 10:58:18 10 José Luis Astorquiza (Chi) 10:58:34 11 Rafael De Vito (Arg) 14:48:49