Image 1 of 6 Russian in a hurry: Valery Valynin (Team Russia) warmed up for the Jayco Herald Sun Tour with a stage win in the Tour of Tasmania in Penguin. (Image credit: Shane Goss/licoricegallery.com) Image 2 of 6 Tour leader Cameron Peterson (V Australia) wasn't shirking the issue of hard work and got himself involved in the second group on the road closing in on the finish in Penguin. (Image credit: Shane Goss/licoricegallery.com) Image 3 of 6 Stage seven podium (l-r): Luke Fetch (2nd,Search2Retain), Valery Valynin (1st,Team Russia) and Samuel Davis (3rd,Plan B Racing). (Image credit: Shane Goss/licoricegallery.com) Image 4 of 6 There were some interested onlookers at the climb near Gunns Plains. (Image credit: Shane Goss/licoricegallery.com) Image 5 of 6 Nathan Earle (Genesys Wealth Advisers) was working hard on the climb at Gunns Plains as tour leader Cameron Peterson (second from left) of V Australia hangs on at the front of the race. (Image credit: Shane Goss/licoricegallery.com) Image 6 of 6 Samuel Davis (Plan B Racing) drives Luke Fetch (Search2Retain) from Victoria and Russian Valery Valynin (Team Russia) towards the finish in Penguin. The trio opened up a gap on the peloton with around twenty kilometres remaining. (Image credit: Shane Goss/licoricegallery.com)

Following a much-hyped arrival for their Australian campaign, Team Russia has finally claimed the win everyone was expecting, with Valery Valynin first across the tape in Penguin following a determined attack three kilometres from the finish. The victory was enough to move Valynin from ninth to sixth overall, although he remains 45 seconds off the pace and therefore, likely out of contention.

Valynin pounced on Luke Fetch (Search2Retain) and Sam Davis (Plan B Racing) who took the remaining podium spots after crossing the finish line eight and nine seconds respectively behind the Russian. The three had escaped from the main bunch around 25 kilometres from the finish on the third climb of the day.

The 24-year-old didn't have much to say, but awarded the stage's most aggressive rider for the second time this Tour, was pleased with the result.

"No plan, full gas, very happy," he said.

With much of the focus on how the battle for overall honours would play out over the 78.5 kilometres stage, there was little disappointment. Nathan Haas (Genesys Wealth Advisers) closed the gap on general classification leader Cam Peterson (V Australia) to a nail-biting one second after claiming four in time bonuses having sheltered in the main bunch in the afternoon stage.

The Jayco-2XU pairing of Josh Atkins and Dale Parker also claimed some handy time bonuses, making up 14 seconds each to sit just nine and 12 seconds back from Peterson.

Almost surprised to be wearing the leader's jersey for another day, a tired-looking Peterson seemed resigned to the fact that his rein could well be over with Saturday's eighth and ninth stages.

"I'm just pleased to be still wearing yellow," he explained.

"The Gunns Plains race was super-aggressive," he said at the finish in Penguin. "It is the tour's toughest stage."

The Tour of Tasmania continues with stage 8, a 24 kilometre criterium in Burnie, followed by the 75.4 kilometre ninth stage from Burnie to West Mooreville.

Full results

Stage 7 # Rider Name (Country) Team Result 1 Valery Valynin (Team Russia) 1:57:44 2 Luke Fetch (Search2Retain) 0:00:08 3 Samuel Davis (Plan B Racing) 0:00:09 4 Nathan Haas (Genesys Wealth Advisers) 0:00:17 5 Joseph Lewis (Bikebug.Com) 6 Alexander Serov (Team Russia) 7 Chris Jory (Bikebug.Com) 8 Bernard Sulzberger (V Australia) 9 Dale Parker (Jayco - 2XU) 10 Blake Hose (John West Cycling Team) 11 Cameron Peterson (V Australia) 12 Joshua Atkins (Jayco - 2XU) 13 Mark O'Brien (Team Down Under) 14 Jai Crawford (Jayco - 2XU) 15 Nathan Earle (Genesys Wealth Advisers) 16 Ben Dyball (Jayco - AIS) 17 Alex Clements (Pure Tas - Deloitte) 18 Trenton Day (Jayco - 2XU) 19 Campbell Flakemore (Genesys Wealth Advisers) 20 Calvin Watson (Genesys Wealth Advisers) 21 Christopher Winn (V Australia) 22 Caleb Jones (Bikebug.Com) 0:04:11 23 Hayden Brooks (V Australia) 24 Andrew Arundel (Lawson Homes) 25 Liam Dove (Lawson Homes) 26 Julian Hamill (Bikebug.Com) 27 Valery Kaikov (Team Russia) 28 Cameron Bayly (Central Coast Council) 29 Jamie Lacey (Team Down Under) 30 Matvey Zubov (Team Russia) 31 Stuart Smith (John West Cycling Team) 32 Rowan Dever (John West Cycling Team) 33 Logan Calder (Plan B Racing) 34 Paul Van Der Ploeg (Search2Retain) 35 Stuart Mulhern (Team Down Under) 36 Nathan Elliott (Search2Retain) 37 Alexander Khatuntsev (Team Russia) 38 Cal Britten (Search2Retain) 39 Aaron Donnelly (Jayco - AIS) 40 Jake McMahon (Pure Tas - Deloitte) 41 Mark Jamieson (Jayco - 2XU) 42 Danny Pulbrook (Pure Tas - Deloitte) 43 Ben Hill (Jayco - 2XU) 44 Joshua Taylor (Bikebug.Com) 45 Nicholas Dougall (Jayco - 2XU) 46 Jay Bourke (Search2Retain) 47 Sean Sullivan (V Australia) 48 Taylor Sheldon (V Australia) 49 Anthony Giacoppo (Genesys Wealth Advisers) 50 Alexi Markov (Team Russia) 51 Nicolay Zhurkin (Team Russia) 0:07:28 52 Luke Padgett (Lawson Homes) 53 John Darcey (Ride.Net.Au/Hobart Wheelers) 54 Peter Loft (Pure Tas - Deloitte) 55 Joshua Aldride (Central Coast Council) 56 Jack Matthews (Pure Tas - Deloitte) 57 Nick Morgan (Ride.Net.Au/Hobart Wheelers) 0:07:30 58 Trent Derecourt (John West Cycling Team) 59 James Mowatt (Search2Retain) 60 Alex Carver (Jayco - AIS) 61 James Hepburn (Jayco - 2XU) 62 Andrew Christie (Lawson Homes) 63 Jake Klajnblat (Search2Retain) 64 Andrew Martin (Plan B Racing) 0:07:33 65 Alexander Ray (Team Down Under) 66 Luke Ockerby (Pure Tas - Deloitte) 67 Jacob Langham (Ride.Net.Au/Hobart Wheelers) 68 Malcolm Rudolph (Jayco - AIS) 69 Jason Rigg (Genesys Wealth Advisers) 70 Lachlan Ambrose (Central Coast Council) 71 Michael Smith (Lawson Homes) 72 Alex Wohler (Team Down Under) 73 Aaron Kemps (V Australia) 74 Timothy Cameron (Central Coast Council) 75 James Boal (Central Coast Council) 76 Andrew Crawley (Bikebug.Com) 77 Johnnie Walker (V Australia) 78 Kane Walker (Genesys Wealth Advisers) 79 Trent Morey (Lawson Homes) 0:13:34 80 Evgeny Kovalev (Team Russia) 0:13:35 81 Aaron Jones (Pure Tas - Deloitte) 0:14:58 82 Joel Stearnes (Pure Tas - Deloitte) 83 Steven Del Gallo (John West Cycling Team) 0:15:04 84 Bradeley Hall (Plan B Racing) 0:21:45 85 Joshua Clark (Lawson Homes) 0:22:59 86 Nicholas Horsley (Ride.Net.Au/Hobart Wheelers) 87 Nick Woods (Team Down Under) 88 Justin Vanstone (Team Down Under) 89 Mathew Wheatcroft (Team Down Under) 90 James Bennett (John West Cycling Team) 91 Mark Guy (Ride.Net.Au/Hobart Wheelers) 92 Jake McGee (Bikebug.Com) 93 Mike Henton (Central Coast Council) 94 Philip Grenfell (Bikebug.Com) 0:23:03 95 David Abraham (Ride.Net.Au/Hobart Wheelers)

Intermediate Sprints and Climbs - m22 Gawler General Store Sprint # Rider Name (Country) Team Result 1 Alexander Ray (Team Down Under) 3 pts 2 Anthony Giacoppo (Genesys Wealth Advisers) 2 3 Cameron Peterson (V Australia) 1

m26 J.A. Allen Signs HC3 # Rider Name (Country) Team Result 1 Dale Parker (Jayco - 2XU) 5 pts 2 Bernard Sulzberger (V Australia) 3 3 Joshua Atkins (Jayco - 2XU) 2

m35 Sprent Primary School Sprint # Rider Name (Country) Team Result 1 Chris Jory (Bikebug.Com) 3 pts 2 Jake Klajnblat (Search2Retain) 2 3 Jamie Lacey (Team Down Under) 1

m45 Houses Sprint # Rider Name (Country) Team Result 1 Dale Parker (Jayco - 2XU) 3 pts 2 Luke Fetch (Search2Retain) 2 3 Aaron Kemps (V Australia) 1

m47 Tank HC4 # Rider Name (Country) Team Result 1 Nathan Earle (Genesys Wealth Advisers) 3 pts 2 Andrew Crawley (Bikebug.Com) 2 3 Sean Sullivan (V Australia) 1

m54 Preston Town Sign HC4 # Rider Name (Country) Team Result 1 Anthony Giacoppo (Genesys Wealth Advisers) 3 pts 2 Joshua Atkins (Jayco - 2XU) 2 3 Peter Loft (Pure Tas - Deloitte) 1

m70 Shed HC1 # Rider Name (Country) Team Result 1 Joshua Atkins (Jayco - 2XU) 10 pts 2 Dale Parker (Jayco - 2XU) 6 3 Ben Dyball (Jayco - AIS) 4

m84 Riana Store Sprint # Rider Name (Country) Team Result 1 Valery Valynin (Team Russia) 3 pts 2 Samuel Davis (Plan B Racing) 2 3 Luke Fetch (Search2Retain) 1

Aggressor # Rider Name (Country) Team Result 1 Valery Valynin (Team Russia) 2 pts

Cat Underground Mining General Classification after Stage 7 # Rider Name (Country) Team Result 1 Cameron Peterson (V Australia) 9:52:36 2 Nathan Haas (Genesys Wealth Advisers) 0:00:01 3 Joshua Atkins (Jayco - 2XU) 0:00:09 4 Dale Parker (Jayco - 2XU) 0:00:12 5 Jai Crawford (Jayco - 2XU) 0:00:41 6 Valery Valynin (Team Russia) 0:00:45 7 Bernard Sulzberger (V Australia) 0:00:48 8 Nathan Earle (Genesys Wealth Advisers) 0:00:49 9 Alexander Serov (Team Russia) 0:01:04 10 Campbell Flakemore (Genesys Wealth Advisers) 0:01:15 11 Christopher Winn (V Australia) 0:01:22 12 Joseph Lewis (Bikebug.Com) 0:03:16 13 Mark O'Brien (Team Down Under) 0:05:03 14 Alexander Khatuntsev (Team Russia) 0:05:35 15 Blake Hose (John West Cycling Team) 0:06:22 16 Ben Dyball (Jayco - AIS) 0:06:32 17 Calvin Watson (Genesys Wealth Advisers) 0:07:02 18 Samuel Davis (Plan B Racing) 0:07:51 19 Jay Bourke (Search2Retain) 0:08:27 20 Alex Clements (Pure Tas - Deloitte) 0:08:47 21 Mark Jamieson (Jayco - 2XU) 0:10:48 22 Luke Fetch (Search2Retain) 0:12:15 23 Anthony Giacoppo (Genesys Wealth Advisers) 0:13:20 24 Valery Kaikov (Team Russia) 0:13:45 25 Taylor Sheldon (V Australia) 0:14:34 26 Chris Jory (Bikebug.Com) 0:14:47 27 Jamie Lacey (Team Down Under) 0:15:38 28 Hayden Brooks (V Australia) 0:15:43 29 Cal Britten (Search2Retain) 0:16:20 30 Caleb Jones (Bikebug.Com) 0:16:46 31 Andrew Arundel (Lawson Homes) 0:17:34 32 Stuart Mulhern (Team Down Under) 0:17:43 33 Julian Hamill (Bikebug.Com) 0:18:23 34 Stuart Smith (John West Cycling Team) 0:18:47 35 Matvey Zubov (Team Russia) 0:19:02 36 Aaron Donnelly (Jayco - AIS) 0:19:10 37 Alexi Markov (Team Russia) 0:20:39 38 Joshua Taylor (Bikebug.Com) 0:21:03 39 Jake McMahon (Pure Tas - Deloitte) 0:21:35 40 Kane Walker (Genesys Wealth Advisers) 0:22:13 41 Alex Carver (Jayco - AIS) 0:22:14 42 Johnnie Walker (V Australia) 0:22:16 43 Nathan Elliott (Search2Retain) 0:22:41 44 Timothy Cameron (Central Coast Council) 0:23:01 45 Danny Pulbrook (Pure Tas - Deloitte) 0:23:12 46 Logan Calder (Plan B Racing) 0:23:15 47 Aaron Kemps (V Australia) 0:23:39 48 Lachlan Ambrose (Central Coast Council) 0:24:00 49 Malcolm Rudolph (Jayco - AIS) 0:24:21 50 James Boal (Central Coast Council) 0:24:22 51 Jacob Langham (Ride.Net.Au/Hobart Wheelers) 0:25:16 52 Trent Derecourt (John West Cycling Team) 0:27:14 53 Trenton Day (Jayco - 2XU) 0:28:30 54 Luke Padgett (Lawson Homes) 0:28:42 55 Michael Smith (Lawson Homes) 0:28:49 56 Nick Morgan (Ride.Net.Au/Hobart Wheelers) 0:29:22 57 Ben Hill (Jayco - 2XU) 0:29:49 58 Sean Sullivan (V Australia) 0:30:49 59 Nicholas Dougall (Jayco - 2XU) 0:32:11 60 Paul Van Der Ploeg (Search2Retain) 0:32:45 61 Joshua Aldride (Central Coast Council) 0:34:58 62 Alex Wohler (Team Down Under) 0:34:59 63 Alexander Ray (Team Down Under) 0:36:11 64 John Darcey (Ride.Net.Au/Hobart Wheelers) 0:36:36 65 Liam Dove (Lawson Homes) 0:38:09 66 Nick Woods (Team Down Under) 0:38:13 67 Andrew Crawley (Bikebug.Com) 68 Jason Rigg (Genesys Wealth Advisers) 0:38:24 69 Joel Stearnes (Pure Tas - Deloitte) 0:39:01 70 Cameron Bayly (Central Coast Council) 0:39:15 71 Trent Morey (Lawson Homes) 0:40:14 72 Rowan Dever (John West Cycling Team) 0:42:12 73 James Bennett (John West Cycling Team) 0:42:36 74 Nicolay Zhurkin (Team Russia) 0:44:20 75 Bradeley Hall (Plan B Racing) 0:44:54 76 Jack Matthews (Pure Tas - Deloitte) 0:45:05 77 Evgeny Kovalev (Team Russia) 0:45:26 78 Andrew Martin (Plan B Racing) 0:45:58 79 Justin Vanstone (Team Down Under) 0:47:12 80 Peter Loft (Pure Tas - Deloitte) 0:47:19 81 James Mowatt (Search2Retain) 0:51:11 82 Jake Klajnblat (Search2Retain) 0:53:18 83 Luke Ockerby (Pure Tas - Deloitte) 0:55:04 84 Aaron Jones (Pure Tas - Deloitte) 0:55:44 85 James Hepburn (Jayco - 2XU) 0:57:06 86 Steven Del Gallo (John West Cycling Team) 0:59:46 87 Andrew Christie (Lawson Homes) 1:01:38 88 Mathew Wheatcroft (Team Down Under) 1:03:17 89 Mark Guy (Ride.Net.Au/Hobart Wheelers) 1:18:27 90 Jake McGee (Bikebug.Com) 1:18:58 91 Philip Grenfell (Bikebug.Com) 1:23:29 92 Joshua Clark (Lawson Homes) 1:27:28 93 Mike Henton (Central Coast Council) 1:27:55 94 David Abraham (Ride.Net.Au/Hobart Wheelers) 1:32:34

Avantiplus Sprint Championship after Stage 7 # Rider Name (Country) Team Result 1 Alexander Ray (Team Down Under) 27 pts 2 Nathan Haas (Genesys Wealth Advisers) 25 3 Chris Jory (Bikebug.Com) 15 4 Julian Hamill (Bikebug.Com) 13 5 Valery Valynin (Team Russia) 9 6 Cameron Bayly (Central Coast Council) 8 7 Joshua Atkins (Jayco - 2XU) 7 8 Philip Grenfell (Bikebug.Com) 6 9 Bernard Sulzberger (V Australia) 6 10 Luke Ockerby (Pure Tas - Deloitte) 5 11 Cameron Peterson (V Australia) 5 12 Aaron Kemps (V Australia) 4 13 Malcolm Rudolph (Jayco - AIS) 4 14 Alex Wohler (Team Down Under) 4 15 Luke Fetch (Search2Retain) 4 16 Dale Parker (Jayco - 2XU) 3 17 Christopher Winn (V Australia) 3 18 Andrew Crawley (Bikebug.Com) 3 19 Aaron Donnelly (Jayco - AIS) 3 20 Mark Jamieson (Jayco - 2XU) 3 21 Johnnie Walker (V Australia) 3 22 Bradeley Hall (Plan B Racing) 3 23 Anthony Giacoppo (Genesys Wealth Advisers) 3 24 Caleb Jones (Bikebug.Com) 3 25 Kane Walker (Genesys Wealth Advisers) 3 26 Peter Loft (Pure Tas - Deloitte) 3 27 Sean Sullivan (V Australia) 2 28 Trent Morey (Lawson Homes) 2 29 Samuel Davis (Plan B Racing) 2 30 Jake Klajnblat (Search2Retain) 2 31 Ben Hill (Jayco - 2XU) 1 32 Taylor Sheldon (V Australia) 1 33 Joseph Lewis (Bikebug.Com) 1 34 Joshua Taylor (Bikebug.Com) 1 35 James Mowatt (Search2Retain) 1 36 Jamie Lacey (Team Down Under) 1 dnf Ben Mather (Lawson Homes) 3

Country Club Criterium Championship after Stage 7 # Rider Name (Country) Team Result 1 Aaron Kemps (V Australia) 20 pts 2 Bernard Sulzberger (V Australia) 17 3 Joseph Lewis (Bikebug.Com) 15 4 Luke Ockerby (Pure Tas - Deloitte) 11 5 Alex Carver (Jayco - AIS) 10 6 Nathan Haas (Genesys Wealth Advisers) 8 7 Alexander Serov (Team Russia) 7 8 Anthony Giacoppo (Genesys Wealth Advisers) 6 9 Philip Grenfell (Bikebug.Com) 5 10 Paul Van Der Ploeg (Search2Retain) 4 11 Caleb Jones (Bikebug.Com) 3 12 Cameron Peterson (V Australia) 2 13 Joshua Atkins (Jayco - 2XU) 1 14 Valery Kaikov (Team Russia) 1

Derrico King of the Mountains Championship after Stage 7 # Rider Name (Country) Team Result 1 Dale Parker (Jayco - 2XU) 26 pts 2 Joshua Atkins (Jayco - 2XU) 25 3 Nathan Earle (Genesys Wealth Advisers) 21 4 Nathan Haas (Genesys Wealth Advisers) 14 5 Ben Dyball (Jayco - AIS) 11 6 Valery Valynin (Team Russia) 8 7 Taylor Sheldon (V Australia) 7 8 Trent Morey (Lawson Homes) 6 9 Anthony Giacoppo (Genesys Wealth Advisers) 6 10 Andrew Crawley (Bikebug.Com) 6 11 Joseph Lewis (Bikebug.Com) 5 12 Trent Derecourt (John West Cycling Team) 4 13 Bernard Sulzberger (V Australia) 4 14 Caleb Jones (Bikebug.Com) 2 15 Sean Sullivan (V Australia) 1 16 Peter Loft (Pure Tas - Deloitte) 1 dnf Ben Mather (Lawson Homes) 2

Goodstone Group Most Aggressive Rider # Rider Name (Country) Team Result 1 Valery Valynin (Team Russia) 2 pts 2 Alexander Ray (Team Down Under) 2 3 Chris Jory (Bikebug.Com) 2 4 Cameron Bayly (Central Coast Council) 2 5 Malcolm Rudolph (Jayco - AIS) 2 6 Ben Mather (Lawson Homes) 2

Elgas Leading Tasmanian Rider after Stage 7 # Rider Name (Country) Team Result 1 Jai Crawford (Jayco - 2XU) 9:53:17 2 Bernard Sulzberger (V Australia) 0:00:07 3 Nathan Earle (Genesys Wealth Advisers) 0:00:08 4 Campbell Flakemore (Genesys Wealth Advisers) 0:00:34 5 Alex Clements (Pure Tas - Deloitte) 0:08:06 6 Mark Jamieson (Jayco - 2XU) 0:10:07 7 Jake McMahon (Pure Tas - Deloitte) 0:20:54 8 Danny Pulbrook (Pure Tas - Deloitte) 0:22:31 9 Jacob Langham (Ride.Net.Au/Hobart Wheelers) 0:24:35 10 Luke Padgett (Lawson Homes) 0:28:01 11 Michael Smith (Lawson Homes) 0:28:08 12 Nick Morgan (Ride.Net.Au/Hobart Wheelers) 0:28:41 13 Sean Sullivan (V Australia) 0:30:08 14 John Darcey (Ride.Net.Au/Hobart Wheelers) 0:35:55 15 Joel Stearnes (Pure Tas - Deloitte) 0:38:20 16 Jack Matthews (Pure Tas - Deloitte) 0:44:24 17 Peter Loft (Pure Tas - Deloitte) 0:46:38 18 Luke Ockerby (Pure Tas - Deloitte) 0:54:23 19 Aaron Jones (Pure Tas - Deloitte) 0:55:03 20 Mark Guy (Ride.Net.Au/Hobart Wheelers) 1:17:46 21 Joshua Clark (Lawson Homes) 1:26:47 22 David Abraham (Ride.Net.Au/Hobart Wheelers) 1:31:53 23 Nicholas Horsley (Ride.Net.Au/Hobart Wheelers) 1:37:34 dnf Thomas Robinson (Genesys Wealth Advisers) dnf Ben Mather (Lawson Homes)