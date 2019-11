Image 1 of 30 Florian Vachot (Bretagne-Schuller) wins the Tour du Finistère (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 2 of 30 Stéphane Augé and Romain Hardy (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 3 of 30 Eric Berthou (Carmiooro NGC) (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 4 of 30 Brice Feillu and Jérôme Coppel lead the escape. (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 5 of 30 A large group got away. (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 6 of 30 Anthony Charteau and eventual winner Florian Vachon (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 7 of 30 Stéphane Augé puts in an attack (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 8 of 30 Julien Simon (Saur Sojasun) (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 9 of 30 Jérémy Roy (Francaise des Jeux) (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 10 of 30 Thibault Pinot (FdJ) and Romain Hardy (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 11 of 30 Florian Vachon (Bretagne Schuller) gets the win/ (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 12 of 30 The podium: Leonardo Duque, Florian Vachon and Cedric Pineau (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 13 of 30 Joël Blévin, the happy Bretagne Schuller boss and race winner Florian Vachon (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 14 of 30 Florian Vachon on the winner's podium. (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 15 of 30 Eduardo Gonzalo (Bretagne Schuller) on the attack (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 16 of 30 Julien Simon leads a move. (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 17 of 30 Florian Morizot (Big Mat-Auber 93) at the Tour du Finistère (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 18 of 30 The peloton waits to put any effort in. (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 19 of 30 Tomasz Repinski (CCC Polsat) has a dig (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 20 of 30 Julien Fouchard (Cofidis) leads the bunch (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 21 of 30 Julien Fouchard (Cofidis) puts in the work for his captain Leonardo Duque. (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 22 of 30 Romain Feillu (Vacansoleil) in the peloton. (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 23 of 30 The peloton on the Monts d'Arrées (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 24 of 30 Coupe de France leader Léonardo Duque (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 25 of 30 The peloton keeps the break at a close distance (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 26 of 30 Yuri Trofimov and Olivier Bonnaire on the mur de Laz (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 27 of 30 Samuel Dumoulin (Cofidis) (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 28 of 30 Cyril Gautier (Bbox Bouygues Telecom) (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 29 of 30 Egidijus Juodvalkis (Palmans Cras) (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 30 of 30 Florian Vachon gets a cup for his coup. (Image credit: Isabelle Duchesne)

After taking second in the GP de Denain, Bretagne-Schuller rider Florian Vachon was finally able to enjoy the spoils of victory in the Tour du Finistère on Saturday.

The 25-year-old topped Coupe de France leader Leonardo Duque (Cofidis) and Cedric Pineau (Roubaix Lille Metropole) in the sprint to the line in Quimper.

With his second place, Duque extended his overall lead in the series, but Vachon closed in with his recent strong placings and is now just four points shy of the Colombian.

Vachon was part of a group of 12 riders escaped on the final circuit in Quimper, along with his teammates Roman Hardy and Eduardo Gonzalo Ramirez, Anthony Charteau (Bouygues Telecom), Jerome Coppel (Saur-Sojasun) Stephane Auge and Leonardo Duque (Cofidis), the Polish Sylwester Janiszekski (CCC Polsat) and Cedric Pineau (Roubaix Lille Métropole).

Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Florian Vachon (Fra) Bretagne - Schuller 4:46:24 2 Leonardo Duque (Col) Cofidis, le crédit en ligne 3 Cédric Pineau (Fra) Roubaix Lille Metropole 4 Romain Hardy (Fra) Bretagne - Schuller 5 Thibaut Pinot (Fra) Française des jeux 0:00:02 6 Jeróme Coppel (Fra) Saur - Sojasun 7 Sylwester Janiszewski (Pol) CCC Polsat Polkowice 0:00:04 8 Eduardo Gonzalo Ramirez (Spa) Bretagne - Schuller 9 Anthony Charteau (Fra) BBox Bouygues Telecom 0:00:07 10 Jérémy Roy (Fra) Française des jeux 0:00:19 11 Eric Berthou (Fra) Carmiooro - NGC 0:00:25 12 Stéphane Augé (Fra) Cofidis, le crédit en ligne 0:00:53 13 Mathieu Ladagnous (Fra) Française des jeux 0:02:29 14 Julien Simon (Fra) Saur - Sojasun 15 Cyril Gautier (Fra) BBox Bouygues Telecom 16 Gael Malacarne (Fra) Bretagne - Schuller 17 Niels Brouzes (Fra) Big Mat - Auber 93 18 Frederik Veuchelen (Bel) Vacansoleil Pro Cycling Team 19 Clément Lhotellerie (Fra) Roubaix Lille Metropole 20 Jack Bauer (NZl) Endura Racing 21 Brice Feillu (Fra) Vacansoleil Pro Cycling Team 0:02:34 22 José-Luis Arrieta Lujambio (Spa) AG2R - La mondiale 0:02:35 23 Nicolas Rousseau (Fra) AG2R - La mondiale 0:03:08 24 Alexander Wetterhall (Swe) Team Sprocket 0:03:44 25 Luis Filipe Albino Silva (Por) Palmeiras Resort - Prio 0:04:05 26 Guillaume Faucon (Fra) Big Mat - Auber 93 0:11:22 27 Thomas Voeckler (Fra) BBox Bouygues Telecom 28 Mickaël Buffaz (Fra) Cofidis, le crédit en ligne 29 Hubert Dupont (Fra) AG2R - La mondiale 30 Jocelyn Bar (Fra) Roubaix Lille Metropole 31 Romain Feillu (Fra) Vacansoleil Pro Cycling Team 32 Jean-Marc Marino (Fra) Saur - Sojasun 33 Rémy Di Grégorio (Fra) Française des jeux 34 Sébastien Duret (Fra) Bretagne - Schuller 35 Matthieu Boulo (Fra) Roubaix Lille Metropole 36 Yuriy Krivtsov (Ukr) AG2R - La mondiale 37 Damien Monier (Fra) Cofidis, le crédit en ligne 38 Julien Loubet (Fra) AG2R - La mondiale 39 Renaud Dion (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:11:30 40 Michal Golas (Pol) Vacansoleil Pro Cycling Team 41 Alejandro Marque (Spa) Palmeiras Resort - Prio 0:11:33 42 Yury Trofimov (Rus) BBox Bouygues Telecom 43 Kamil Zielinski (Pol) CCC Polsat Polkowice 44 Egidijus Juodvalkis (Ltu) Palmans Cras 0:11:36 45 James Moss (GBr) Endura Racing 46 Dimitri Le Boulch (Fra) Big Mat - Auber 93 47 Mathew Stephens (GBr) Sigma Sport - Specialized 0:11:44 48 Ricardo Mestre (Por) Palmeiras Resort - Prio 49 Daniel Mestre (Por) Palmeiras Resort - Prio 50 Cyril Bessy (Fra) Saur - Sojasun 51 Julien Bérard (Fra) AG2R - La mondiale 52 Tomasz Repinski (Pol) CCC Polsat Polkowice 53 Niklas Gustavsson (Swe) Team Sprocket 54 Laurent Lefèvre (Fra) BBox Bouygues Telecom 55 Stéphane Rossetto (Fra) Vacansoleil Pro Cycling Team 56 Kit Gilham (GBr) Sigma Sport - Specialized 57 Guillaume Le Floch (Fra) BBox Bouygues Telecom 58 Tomas Swift Metcalfe (GBr) Palmeiras Resort - Prio 59 Wouter Sybrandy (Ned) Sigma Sport - Specialized 60 Jaroslaw Rebiewski (Pol) CCC Polsat Polkowice 61 Maxime Mederel (Fra) Big Mat - Auber 93 62 Simon Richardson (GBr) Sigma Sport - Specialized 63 Jean-Marc Bideau (Fra) Bretagne - Schuller 64 Nelson Nuno Vitorino Sequeira (Por) Palmeiras Resort - Prio 0:12:02 65 David Da Silva Livramento (Por) Palmeiras Resort - Prio 66 Evan Oliphant (GBr) Endura Racing 67 Gareth Montgomerie (GBr) Sigma Sport - Specialized 0:12:06 68 Viktor Shmalko (Rus) Katyusha Continental Team 0:12:11 69 Tom Last (GBr) Sigma Sport - Specialized 70 Danil Komkov (Rus) Katyusha Continental Team 71 Alexander Filippov (Rus) Katyusha Continental Team 72 Jack Anderson (Aus) Team Sprocket 73 Tomasz Lisowicz (Pol) CCC Polsat Polkowice 74 Fabio Terrenzio (Ita) Carmiooro - NGC 75 Alberto Ongarato (Ita) Vacansoleil Pro Cycling Team 76 Benoît Daeninck (Fra) Roubaix Lille Metropole 77 Mathieu Halleguen (Fra) Bretagne - Schuller 78 Thomas Murray (GBr) Sigma Sport - Specialized 79 Julien Mazet (Fra) Big Mat - Auber 93 80 Florian Morizot (Fra) Big Mat - Auber 93 81 Morgan Kneisky (Fra) Roubaix Lille Metropole 82 Steven Tronet (Fra) Roubaix Lille Metropole 83 Joost Van Leijen (Ned) Vacansoleil Pro Cycling Team 84 Alexander Areekev (Rus) Katyusha Continental Team 0:12:27 85 Timothy Vangheel (Bel) Palmans Cras 0:13:40 HD Horton Tobyn (GBr) Team Sprocket DNF Robert Partridge (Bel) Endura Racing DNF Florian Guillou (Fra) Bretagne - Schuller DNF Johan Mombaerts (Fra) Big Mat - Auber 93 DNF Jonathan Thire (Fra) Big Mat - Auber 93 DNF Geert Omloop (Fra) Palmans Cras DNF François Jurgen (Fra) Palmans Cras DNF Rob Goris (Fra) Palmans Cras DNF Aidis Kruopis (Fra) Palmans Cras DNF Jean Zen (Fra) Palmans Cras DNF Christian Parrett (Fra) Team Sprocket DNF Remi Cusin (Fra) Cofidis, le crédit en ligne DNF Robert Hayles (Fra) Endura Racing DNF Ian Wilkinson (Fra) Endura Racing DNF Valery Grinkovsky (Swi) Katyusha Continental Team DNF Konstantin Kuperasov (Ita) Katyusha Continental Team DNF Boris Shpilevsky (Slo) Katyusha Continental Team DNF Richard Larsen (Ita) Team Sprocket DNF Tomasz Smolen (Ita) CCC Polsat Polkowice DNF Alexandre Blain (Ita) Endura Racing DNF Yannick Talabardon (Slo) Saur - Sojasun DNF Kristof Goddaert (Pol) AG2R - La mondiale DNF Olivier Bonnaire (Fra) Française des jeux DNF Anthony Geslin (Fra) Française des jeux DNF Pierrick Fédrigo (Fra) BBox Bouygues Telecom DNF Freddy Bichot (Bel) BBox Bouygues Telecom DNF Julien Fouchard (Bel) Cofidis, le crédit en ligne DNF Sébastien Minard (Bel) Cofidis, le crédit en ligne DNF Jérémy Galland (Ltu) Saur - Sojasun DNF Borut Bozic (Fra) Vacansoleil Pro Cycling Team DNF Laurent Mangel (Fra) Saur - Sojasun DNF Guillaume Levarlet (GBr) Saur - Sojasun DNF Laurent Beuret (GBr) Carmiooro - NGC DNF Diego Genovesi (GBr) Carmiooro - NGC DNF Jure Kocjan (Rus) Carmiooro - NGC DNF Enrico Peruffo (Rus) Carmiooro - NGC DNF Andrea Piechele (Rus) Carmiooro - NGC DNF Alessandro Raisoni (Swe) Carmiooro - NGC DNF Samuel Dumoulin (USA) Cofidis, le crédit en ligne DNS Geoffrey Coupe (Bel) Palmans Cras

Pleyben # Rider Name (Country) Team Result 1 Stéphane Rossetto (Fra) Vacansoleil Pro Cycling Team 5 pts 2 Mathieu Halleguen (Fra) Bretagne - Schuller 3 3 Cyril Bessy (Fra) Saur - Sojasun 1

Sizun # Rider Name (Country) Team Result 1 Florian Morizot (Fra) Big Mat - Auber 93 5 pts 2 Kristof Goddaert (Bel) Ag2R - La Mondiale 3 3 Romain Feillu (Fra) Vacansoleil Pro Cycling Team 1

Roch Tredudon # Rider Name (Country) Team Result 1 Florian Morizot (Fra) Big Mat - Auber 93 5 pts 2 Tomasz Repinski (Pol) Ccc Polsat Polkowice 3 3 Julien Fouchard (Fra) Cofidis, Le Crédit En Ligne 1

Roch Begueor # Rider Name (Country) Team Result 1 Florian Morizot (Fra) Big Mat - Auber 93 5 pts 2 Guillaume Le Floch (Fra) Bbox Bouygues Telecom 3 3 Florian Guillou (Fra) Bretagne - Schuller 1

Laz # Rider Name (Country) Team Result 1 Florian Morizot (Fra) Big Mat - Auber 93 5 pts 2 Yury Trofimov (Rus) Bbox Bouygues Telecom 3 3 Olivier Bonnaire (Fra) Française Des Jeux 1

Waterloo # Rider Name (Country) Team Result 1 José-Luis Arrieta Lujambio (Spa) Ag2R - La Mondiale 5 pts 2 Alexander Wetterhall (Swe) Team Sprocket 3 3 Sylwester Janiszewski (Pol) Ccc Polsat Polkowice 1

Young riders # Rider Name (Country) Team Result 1 Romain Hardy (Fra) Bretagne - Schuller 4:46:24 2 Thibaut Pinot (Pol) Française des jeux 0:00:02 3 Sylwester Janiszewski (Fra) CCC Polsat Polkowice 0:00:04 4 Cyril Gautier (Fra) BBox Bouygues Telecom 0:02:29 5 Jocelyn Bar (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:11:22 6 Matthieu Boulo (Pol) Roubaix Lille Metropole 7 Kamil Zielinski (Ltu) CCC Polsat Polkowice 0:11:33 8 Egidijus Juodvalkis (Fra) Palmans Cras 0:11:36 9 Dimitri Le Boulch (Fra) Big Mat - Auber 93 10 Julien Bérard (Pol) AG2R - La mondiale 0:11:44 11 Tomasz Repinski (Swe) CCC Polsat Polkowice 12 Niklas Gustavsson (Fra) Team Sprocket 13 Stéphane Rossetto (Rus) Vacansoleil Pro Cycling Team 14 Viktor Shmalko (GBr) Katyusha Continental Team 0:12:11 15 Tom Last (Aus) Sigma Sport - Specialized 16 Jack Anderson (Fra) Team Sprocket 17 Mathieu Halleguen (Fra) Bretagne - Schuller 18 Morgan Kneisky Roubaix Lille Metropole