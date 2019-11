Aldo Ino Ilesic won his second stage at the Tour do Rio Sunday as teammate Chris Jones finished second overall. Italy’s Tomas Alberio (Trevigiani Dynamon Bottoli) claimed the general classification victory having lead the event since his win on the opening stage.

"This was really a successful trip," Team Type 1 director sportif Vassili Davidenko said. "It was logistically tough, but successful and today was a great example of that."

With two kilometers to go in Sunday's 161 km race from Cabo Frio to Rio de Janeiro, a pair of Brazilian riders from the Cesc Sao Caetano/Cawamar/Kuruma/R. Star squad enjoyed a seemingly safe 20-second lead. But unbeknownst to them, the charging field were rapidly closing the gap.

"As we were coming into the last 150 metres and I was starting my sprint, I saw four motorbikes behind those two guys spread all across the road," Hanson said. "They had sat up and were holding up their hands in the last 50 meters. I went left and and had to zig-zag through people standing at the finish line. Aldo was able to go wide on the right and get through."

Officials ruled Kenneth Hanson (Team Type 1) was fourth – behind the Brazilian pair and ahead of a referee's motorcycle – moving him up to fifth overall in the final standings.

"I've never been more frustrated leaving a race," Hanson said. "Yesterday, I thought I was going to win but a guy knocked me off Aldo's wheel when I wasn't expecting it. I cracked my bike, tumbled on my back and scraped up my knee."

Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Aldo Ilesic (Slo) Team Type 1 3:23:57 2 Patrique Azevedo (Bra) CescSao Caetano/Cawamar/Kuruma/R. Star/DKS 3 Patrick Oyakaua (Bra) CescSao Caetano/Cawamar/Kuruma/R. Star/DKS 4 Kenneth Hanson (USA) Team Type 1 5 Bruno Tabanez (Bra) Sao Lucas/Giant/Cicloravena/Americana 6 Matteo Pelucchi (Ita) Trevigiani Dynamon Bottoli 7 Michel Garcia (Cub) Memorial/Prefeitura de Santos/Giant 8 Gerardo Fernandez (Arg) São Francisco Saude/KHS/Rib Preto 9 Fabiano Mota (Bra) Memorial/Prefeitura de Santos/Giant 10 Hector Aguilar (Uru) Funvic/Sundown/Pindamonhangaba 11 Diego Milan (Spa) MMRBikes.com 12 Nelson Sousa (Por) ASC/Vitoria/RTL 13 Alvimanio Chagas (Bra) FW Engenharia/Amazonas Bike/Tres Rios/Trotz 14 Wolney Morais (Bra) X-Pro/IB Factoring/Uniao Ciclistica MG 15 Andre Mourato (Por) ASC/Vitoria/RTL 16 Agustin Fraysse (Arg) Start Cycling 17 Lauro Chanan (Bra) Memorial/Prefeitura de Santos/Giant 18 Hugo Prado Neto (Bra) X-Pro/IB Factoring/Uniao Ciclistica MG 19 Tomas Alberio (Ita) Trevigiani Dynamon Bottoli 20 Sergio Casanova (Spa) MMRBikes.com 21 Bruno Borges (Por) ASC/Vitoria/RTL 22 Fabiele Mota (Bra) Memorial/Prefeitura de Santos/Giant 23 Jose Diniz Jr. (Bra) Sao Lucas/Giant/Cicloravena/Americana 24 Mauricio Carvalho (Bra) Altolim/Assis 25 Cristian Rosa (Bra) Clube Dataro de Ciclismo 26 Raphael Serpa (Bra) Sao Lucas/Giant/Cicloravena/Americana 27 Josimar Sacramento (Bra) CescSao Caetano/Cawamar/Kuruma/R. Star/DKS 28 Maicke Pereira (Bra) X-Pro/IB Factoring/Uniao Ciclistica MG 29 Magno Nazaret (Bra) Scott/Marcondes Cesar/SJC 30 Renan Maia (Bra) FW Engenharia/Amazonas Bike/Tres Rios/Trotz 31 Ruben Menendez (Spa) MMRBikes.com 32 Anderson Rita (Bra) Seleção do Rio de Janeiro 33 Rafael Borges (Bra) São Francisco Saude/KHS/Rib Preto 34 Roger Ferraro (Bra) ASC/Vitoria/RTL 35 Christopher Jones (USA) Team Type 1 36 Pedro Milan (Spa) MMRBikes.com 37 Mauricio Knapp (Bra) CescSao Caetano/Cawamar/Kuruma/R. Star/DKS 38 David Silva (Bra) FW Engenharia/Amazonas Bike/Tres Rios/Trotz 39 Micael Isidoro (Por) ASC/Vitoria/RTL 40 Ivan Gomes (Bra) X-Pro/IB Factoring/Uniao Ciclistica MG 41 Manuel Miranda (Chi) Start Cycling 42 Jair Santos (Bra) CescSao Caetano/Cawamar/Kuruma/R. Star/DKS 43 Luciano Pereira (Bra) Sao Lucas/Giant/Cicloravena/Americana 44 Renato Seabra (Bra) Clube Dataro de Ciclismo 45 Mauricio Morandi (Bra) Scott/Marcondes Cesar/SJC 46 Breno Sidoti (Bra) Funvic/Sundown/Pindamonhangaba 47 Alan Maniezzo (Bra) Altolim/Assis 48 Marcelo Lima (Bra) Seel/Para/Fumbel 49 Jose Ronaldo Silva (Bra) Seleção do Rio de Janeiro 50 Fabricio Morandi (Bra) Scott/Marcondes Cesar/SJC 51 Alexandre Mantovani (Bra) São Francisco Saude/KHS/Rib Preto 52 Daniel Soeiro (Bra) Funvic/Sundown/Pindamonhangaba 53 Marcelo Moser (Bra) Funvic/Sundown/Pindamonhangaba 54 Rauny Gonsalvez (Bra) Clube Dataro de Ciclismo 55 Luiz Amorin (Bra) Scott/Marcondes Cesar/SJC 56 William Solera (Bra) Sao Lucas/Giant/Cicloravena/Americana 57 Eugert Zhupa (Alb) Trevigiani Dynamon Bottoli 58 Eduardo Pereira (Bra) Clube Dataro de Ciclismo 59 Rodnei Oliveira (Bra) CescSao Caetano/Cawamar/Kuruma/R. Star/DKS 60 Soelito Gohr (Bra) Scott/Marcondes Cesar/SJC 61 Jose Medina (Chi) Start Cycling 62 Marcos Novello (Bra) Memorial/Prefeitura de Santos/Giant 63 Patricio Almonacid (Chi) JMR Chimbote 64 Carles Torrent (Spa) MMRBikes.com 65 Gregolry Panizo (Bra) Clube Dataro de Ciclismo 66 Thiago Damasceno (Bra) São Francisco Saude/KHS/Rib Preto 67 Anderson Echeverria (Bra) São Francisco Saude/KHS/Rib Preto 68 Andre Pulini (Bra) Memorial/Prefeitura de Santos/Giant 69 Raul Cançado (Bra) São Francisco Saude/KHS/Rib Preto 70 Rafael Andriato (Bra) Trevigiani Dynamon Bottoli 71 Matias Medici (Arg) Scott/Marcondes Cesar/SJC 72 Lourismar Silva (Bra) Seel/Para/Fumbel 73 Joao Vieira (Bra) Altolim/Assis 74 Diego Ares (Bra) CescSao Caetano/Cawamar/Kuruma/R. Star/DKS 75 Tiago Fiorilli (Bra) Funvic/Sundown/Pindamonhangaba 76 Lucas Onesco (Bra) Sao Lucas/Giant/Cicloravena/Americana 77 Charles Eldridge (USA) Team Type 1 78 Joseba Leon (Spa) MMRBikes.com 79 Raimundo Monteiro (Bra) X-Pro/IB Factoring/Uniao Ciclistica MG 80 Pedro Barbosa (Bra) FW Engenharia/Amazonas Bike/Tres Rios/Trotz 81 Wangner Marques (Bra) FW Engenharia/Amazonas Bike/Tres Rios/Trotz 0:00:52 82 Andrea Dal Col (Ita) Trevigiani Dynamon Bottoli 0:01:21 83 Fabio Calabria (Aus) Team Type 1 0:01:51 84 Massimo Coledan (Ita) Trevigiani Dynamon Bottoli 0:01:57 85 Jhon Cunto (Per) JMR Chimbote 0:05:16 86 Jean Silva (Bra) Sao Lucas/Giant/Cicloravena/Americana 0:07:02 87 Carlos França (Bra) São Francisco Saude/KHS/Rib Preto 88 Daelson Santos (Bra) Seel/Para/Fumbel 89 Francisco Chamorro (Arg) Scott/Marcondes Cesar/SJC DNF Rogerio Silva (Bra) CescSao Caetano/Cawamar/Kuruma/R. Star/DKS

1 # Rider Name (Country) Team Result 1 Breno Sidoti (Bra) Funvic/Sundown/Pindamonhangaba 5 pts 2 Magno Nazaret (Bra) Scott/Marcondes Cesar/SJC 3 3 Matteo Pelucchi (Ita) Trevigiani Dynamon Bottoli 2

2 # Rider Name (Country) Team Result 1 Magno Nazaret (Bra) Scott/Marcondes Cesar/SJC 5 pts 2 Breno Sidoti (Bra) Funvic/Sundown/Pindamonhangaba 3 3 Kenneth Hanson (USA) Team Type 1 2

3 # Rider Name (Country) Team Result 1 Hector Aguilar (Uru) Funvic/Sundown/Pindamonhangaba 5 pts 2 Carlos França (Bra) São Francisco Saude/KHS/Rib Preto 3 3 Raphael Serpa (Bra) Sao Lucas/Giant/Cicloravena/Americana 2

Final general classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Tomas Alberio (Ita) Trevigiani Dynamon Bottoli 18:08:31 2 Christopher Jones (USA) Team Type 1 0:00:18 3 Mauricio Morandi (Bra) Scott/Marcondes Cesar/SJC 0:00:24 4 Sergio Casanova (Spa) MMRBikes.com 0:01:06 5 Kenneth Hanson (USA) Team Type 1 0:01:13 6 Diego Milan (Spa) MMRBikes.com 7 Patrique Azevedo (Bra) CescSao Caetano/Cawamar/Kuruma/R. Star/DKS 0:01:14 8 Cristian Rosa (Bra) Clube Dataro de Ciclismo 9 Breno Sidoti (Bra) Funvic/Sundown/Pindamonhangaba 10 Magno Nazaret (Bra) Scott/Marcondes Cesar/SJC 0:01:15 11 Nelson Sousa (Por) ASC/Vitoria/RTL 0:01:16 12 Renato Seabra (Bra) Clube Dataro de Ciclismo 13 Micael Isidoro (Por) ASC/Vitoria/RTL 0:01:17 14 Mauricio Knapp (Bra) CescSao Caetano/Cawamar/Kuruma/R. Star/DKS 15 Fabricio Morandi (Bra) Scott/Marcondes Cesar/SJC 16 Raphael Serpa (Bra) Sao Lucas/Giant/Cicloravena/Americana 0:01:19 17 Roger Ferraro (Bra) ASC/Vitoria/RTL 18 Ruben Menendez (Spa) MMRBikes.com 19 Alexandre Mantovani (Bra) São Francisco Saude/KHS/Rib Preto 20 Andre Mourato (Por) ASC/Vitoria/RTL 0:01:20 21 Bruno Borges (Por) ASC/Vitoria/RTL 22 Alan Maniezzo (Bra) Altolim/Assis 23 Jair Santos (Bra) CescSao Caetano/Cawamar/Kuruma/R. Star/DKS 24 Marcos Novello (Bra) Memorial/Prefeitura de Santos/Giant 25 Gregolry Panizo (Bra) Clube Dataro de Ciclismo 26 Marcelo Moser (Bra) Funvic/Sundown/Pindamonhangaba 27 Eugert Zhupa (Alb) Trevigiani Dynamon Bottoli 28 Eduardo Pereira (Bra) Clube Dataro de Ciclismo 29 William Solera (Bra) Sao Lucas/Giant/Cicloravena/Americana 30 Matias Medici (Arg) Scott/Marcondes Cesar/SJC 31 Rafael Andriato (Bra) Trevigiani Dynamon Bottoli 0:05:38 32 Patrick Oyakaua (Bra) CescSao Caetano/Cawamar/Kuruma/R. Star/DKS 0:08:11 33 Francisco Chamorro (Arg) Scott/Marcondes Cesar/SJC 0:08:14 34 Josimar Sacramento (Bra) CescSao Caetano/Cawamar/Kuruma/R. Star/DKS 0:08:17 35 Soelito Gohr (Bra) Scott/Marcondes Cesar/SJC 0:08:18 36 Maicke Pereira (Bra) X-Pro/IB Factoring/Uniao Ciclistica MG 0:08:54 37 Andrea Dal Col (Ita) Trevigiani Dynamon Bottoli 0:11:53 38 Lucas Onesco (Bra) Sao Lucas/Giant/Cicloravena/Americana 0:12:02 39 Lourismar Silva (Bra) Seel/Para/Fumbel 0:13:33 40 Fabiano Mota (Bra) Memorial/Prefeitura de Santos/Giant 0:22:49 41 Fabiele Mota (Bra) Memorial/Prefeitura de Santos/Giant 0:22:50 42 Michel Garcia (Cub) Memorial/Prefeitura de Santos/Giant 43 Patricio Almonacid (Chi) JMR Chimbote 44 Gerardo Fernandez (Arg) São Francisco Saude/KHS/Rib Preto 0:22:56 45 Anderson Echeverria (Bra) São Francisco Saude/KHS/Rib Preto 46 Luiz Amorin (Bra) Scott/Marcondes Cesar/SJC 47 Jose Medina (Chi) Start Cycling 48 Raul Cançado (Bra) São Francisco Saude/KHS/Rib Preto 49 Tiago Fiorilli (Bra) Funvic/Sundown/Pindamonhangaba 0:25:02 50 Diego Ares (Bra) CescSao Caetano/Cawamar/Kuruma/R. Star/DKS 0:25:14 51 Andre Pulini (Bra) Memorial/Prefeitura de Santos/Giant 52 Fabio Calabria (Aus) Team Type 1 0:26:21 53 Pedro Milan (Spa) MMRBikes.com 0:28:18 54 Daelson Santos (Bra) Seel/Para/Fumbel 0:28:42 55 Bruno Tabanez (Bra) Sao Lucas/Giant/Cicloravena/Americana 0:31:14 56 Renan Maia (Bra) FW Engenharia/Amazonas Bike/Tres Rios/Trotz 0:33:32 57 Luciano Pereira (Bra) Sao Lucas/Giant/Cicloravena/Americana 0:33:49 58 Aldo Ilesic (Slo) Team Type 1 0:34:51 59 Hugo Prado Neto (Bra) X-Pro/IB Factoring/Uniao Ciclistica MG 0:35:17 60 Lauro Chanan (Bra) Memorial/Prefeitura de Santos/Giant 0:37:15 61 Thiago Damasceno (Bra) São Francisco Saude/KHS/Rib Preto 0:37:51 62 Massimo Coledan (Ita) Trevigiani Dynamon Bottoli 0:38:22 63 Mauricio Carvalho (Bra) Altolim/Assis 0:40:42 64 Hector Aguilar (Uru) Funvic/Sundown/Pindamonhangaba 0:40:48 65 Matteo Pelucchi (Ita) Trevigiani Dynamon Bottoli 0:40:56 66 David Silva (Bra) FW Engenharia/Amazonas Bike/Tres Rios/Trotz 0:41:34 67 Joao Vieira (Bra) Altolim/Assis 0:42:19 68 Carles Torrent (Spa) MMRBikes.com 0:42:47 69 Joseba Leon (Spa) MMRBikes.com 0:43:45 70 Carlos França (Bra) São Francisco Saude/KHS/Rib Preto 0:45:12 71 Wangner Marques (Bra) FW Engenharia/Amazonas Bike/Tres Rios/Trotz 0:46:19 72 Daniel Soeiro (Bra) Funvic/Sundown/Pindamonhangaba 0:48:09 73 Alvimanio Chagas (Bra) FW Engenharia/Amazonas Bike/Tres Rios/Trotz 0:49:00 74 Anderson Rita (Bra) Seleção do Rio de Janeiro 0:50:22 75 Agustin Fraysse (Arg) Start Cycling 0:52:22 76 Pedro Barbosa (Bra) FW Engenharia/Amazonas Bike/Tres Rios/Trotz 0:52:51 77 Wolney Morais (Bra) X-Pro/IB Factoring/Uniao Ciclistica MG 0:55:16 78 Jean Silva (Bra) Sao Lucas/Giant/Cicloravena/Americana 0:59:24 79 Raimundo Monteiro (Bra) X-Pro/IB Factoring/Uniao Ciclistica MG 1:00:12 80 Ivan Gomes (Bra) X-Pro/IB Factoring/Uniao Ciclistica MG 1:00:21 81 Rauny Gonsalvez (Bra) Clube Dataro de Ciclismo 1:03:16 82 Jhon Cunto (Per) JMR Chimbote 1:05:06 83 Rodnei Oliveira (Bra) CescSao Caetano/Cawamar/Kuruma/R. Star/DKS 1:07:40 84 Rafael Borges (Bra) São Francisco Saude/KHS/Rib Preto 1:08:20 85 Marcelo Lima (Bra) Seel/Para/Fumbel 1:17:44 86 Charles Eldridge (USA) Team Type 1 1:21:31 87 Jose Diniz Jr. (Bra) Sao Lucas/Giant/Cicloravena/Americana 1:23:02 88 Manuel Miranda (Chi) Start Cycling 1:25:43 89 Jose Ronaldo Silva (Bra) Seleção do Rio de Janeiro 1:33:57

Points classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Tomas Alberio (Ita) Trevigiani Dynamon Bottoli 55 pts 2 Kenneth Hanson (USA) Team Type 1 51 3 Matteo Pelucchi (Ita) Trevigiani Dynamon Bottoli 32 4 Aldo Ilesic (Slo) Team Type 1 30 5 Diego Milan (Spa) MMRBikes.com 29 6 Hector Aguilar (Uru) Funvic/Sundown/Pindamonhangaba 29 7 Andre Mourato (Por) ASC/Vitoria/RTL 28 8 Michel Garcia (Cub) Memorial/Prefeitura de Santos/Giant 27 9 Fabiele Mota (Bra) Memorial/Prefeitura de Santos/Giant 26 10 Gerardo Fernandez (Arg) São Francisco Saude/KHS/Rib Preto 23 11 Patrique Azevedo (Bra) CescSao Caetano/Cawamar/Kuruma/R. Star/DKS 22 12 Sergio Casanova (Spa) MMRBikes.com 21 13 Bruno Tabanez (Bra) Sao Lucas/Giant/Cicloravena/Americana 21 14 Nelson Sousa (Por) ASC/Vitoria/RTL 20 15 Fabiano Mota (Bra) Memorial/Prefeitura de Santos/Giant 20 16 Joao Vieira (Bra) Altolim/Assis 18 17 Breno Sidoti (Bra) Funvic/Sundown/Pindamonhangaba 18 18 Patrick Oyakaua (Bra) CescSao Caetano/Cawamar/Kuruma/R. Star/DKS 18 19 Micael Isidoro (Por) ASC/Vitoria/RTL 17 20 Christopher Jones (USA) Team Type 1 17 21 Raphael Serpa (Bra) Sao Lucas/Giant/Cicloravena/Americana 17 22 Carlos França (Bra) São Francisco Saude/KHS/Rib Preto 16 23 Bruno Borges (Por) ASC/Vitoria/RTL 15 24 Cristian Rosa (Bra) Clube Dataro de Ciclismo 14 25 Francisco Chamorro (Arg) Scott/Marcondes Cesar/SJC 13 26 Mauricio Morandi (Bra) Scott/Marcondes Cesar/SJC 12 27 Rafael Andriato (Bra) Trevigiani Dynamon Bottoli 10 28 Roger Ferraro (Bra) ASC/Vitoria/RTL 9 29 Magno Nazaret (Bra) Scott/Marcondes Cesar/SJC 8 30 Renato Seabra (Bra) Clube Dataro de Ciclismo 6 31 Andrea Dal Col (Ita) Trevigiani Dynamon Bottoli 6 32 Daniel Soeiro (Bra) Funvic/Sundown/Pindamonhangaba 6 33 Pedro Barbosa (Bra) FW Engenharia/Amazonas Bike/Tres Rios/Trotz 6 34 Mauricio Knapp (Bra) CescSao Caetano/Cawamar/Kuruma/R. Star/DKS 5 35 Fabricio Morandi (Bra) Scott/Marcondes Cesar/SJC 5 36 Jair Santos (Bra) CescSao Caetano/Cawamar/Kuruma/R. Star/DKS 4 37 Alvimanio Chagas (Bra) FW Engenharia/Amazonas Bike/Tres Rios/Trotz 4 38 Alexandre Mantovani (Bra) São Francisco Saude/KHS/Rib Preto 3 39 Ruben Menendez (Spa) MMRBikes.com 2 40 Alan Maniezzo (Bra) Altolim/Assis 2 41 Josimar Sacramento (Bra) CescSao Caetano/Cawamar/Kuruma/R. Star/DKS 2 42 Diego Ares (Bra) CescSao Caetano/Cawamar/Kuruma/R. Star/DKS 2 43 Wolney Morais (Bra) X-Pro/IB Factoring/Uniao Ciclistica MG 2