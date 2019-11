Image 1 of 15 Jurgen Roelandts (Lotto Belisol Team) wins from the breakaway on stage 1 (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 2 of 15 Jurgen Roelandts (Lotto Belisol Team) (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 3 of 15 Roy Curvers (Argos-Shimano) was voted most aggressive (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 4 of 15 Stijn Neirynck (Topsport Vlaanderen - Mercator) took the mountains jersey (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 5 of 15 Guillaume Van Keirsbulck (Omega Pharma - QuickStep) was the best young rider (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 6 of 15 Jurgen Roelandts (Lotto Belisol Team) took the points classification (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 7 of 15 Jurgen Roelandts (Lotto Belisol Team) in the race lead after stage 1 (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 8 of 15 Jurgen Roelandts (Lotto Belisol Team) (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 9 of 15 Jurgen Roelandts (Lotto Belisol Team) won the opening stage of the Circuit Franco-Belge in 2012 (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 10 of 15 Jurgen Roelandts (Lotto Belisol Team) on the podium (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 11 of 15 Robert Wagner (Radioshack-Nissan) won the field sprint for 9th (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 12 of 15 Jurgen Roelandts (Lotto Belisol Team) (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 13 of 15 Jurgen Roelandts (Lotto Belisol Team) celebrates his win on stage 1 of Circuit Franco-Belge (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 14 of 15 Jurgen Roelandts (Lotto Belisol Team) (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 15 of 15 The Farnese Vini-Selle Italia team (Image credit: Isabelle Duchesne)

Jurgen Roelandts (Lotto Belisol) outsprinted his seven breakaway companions to win the opening stage of the l'Eurometropole Tour and earned the first leader's jersey of the four-day stage race.

Guillaume Van Keirsbulck (Omega Pharma-QuickStep) finished in second place, followed by Maarten Wynants (Rabobank) in third.

The winning escape, which finished 39 seconds ahead of the peloton, also included Juan Antonio Flecha (Sky), Karsten Kroon (Saxo Bank-Tinkoff Bank), Benoît Vaugrenard (FDJ-Big Mat), Michael Schär (BMC) and Sep Vanmarcke (Garmin-Sharp).

Robert Wagner (RadioShack-Nissan) led in the peloton for ninth place.

With the time bonuses factored in, Roelandts leads Van Keirsbulck by nine seconds on general classification with Wynants third overall at 10 seconds.

The victory was the second of the season for Roelandts, who also won stage four at the Tour de Luxembourg in early June.

The 27-year-old Belgian had a horrific start to his 2012 season with a serious crash in the finale of the Tour Down Under's opening stage in mid-January. Roelandts suffered a fractured cervical vertebra and had to wear a neck brace for six weeks. In February he returned to the hospital for a week as a result of a blood clot which affected the flow of blood to his brain.

Roelandts was able to fully recover, however, and returned to racing in late May at the Tour of Belgium.

Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Jurgen Roelandts (Bel) Lotto Belisol Team 3:44:22 2 Guillaume Van Keirsbulck (Bel) Omega Pharma - QuickStep 3 Maarten Wynants (Bel) Rabobank Cycling Team 4 Juan Antonio Flecha Giannoni (Spa) Sky Procycling 5 Karsten Kroon (Ned) Team Saxo Bank - Tinkoff Bank 6 Benoît Vaugrenard (Fra) FDJ-Big Mat 7 Michael Schär (Swi) BMC Racing Team 8 Sep Vanmarcke (Bel) Garmin-Sharp 9 Robert Wagner (Ger) RadioShack-Nissan 0:00:39 10 André Greipel (Ger) Lotto Belisol Team 11 Nacer Bouhanni (Fra) FDJ-Big Mat 12 Jimmy Casper (Fra) AG2R La Mondiale 13 Iljo Keisse (Bel) Omega Pharma - QuickStep 14 Wesley Kreder (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 15 Egoitz Garcia Echeguibel (Spa) Cofidis, Le Credit en Ligne 16 Rudiger Selig (Ger) Katusha Team 17 Roy Jans (Bel) An Post - Sean Kelly 18 Ben Swift (GBr) Sky Procycling 19 Roy Curvers (Ned) Argos - Shimano 20 Aidis Kruopis (Ltu) Orica-GreenEdge Cycling Team 21 Tom Van Asbroeck (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 22 Romain Zingle (Bel) Cofidis, Le Credit en Ligne 23 Kenny Robert Van Hummel (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 24 Pierre Drancourt (Fra) Roubaix Lille Metropole 25 Tom Veelers (Ned) Argos - Shimano 26 Giacomo Nizzolo (Ita) RadioShack-Nissan 27 Wouter Wippert (Fra) Lotto Belisol Team 28 Kristof Goddaert (Bel) AG2R La Mondiale 29 Jens Debusschere (Bel) Lotto Belisol Team 30 Benjamin Verraes (Bel) Accent Jobs - Willems Veranda's 31 Leonardo Fabio Duque (Col) Cofidis, Le Credit en Ligne 32 Laurens De Vreese (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 33 Maxime Renault (Fra) Saur - Sojasun 34 Michel Kreder (Ned) Garmin-Sharp 35 Gediminas Bagdonas (Ltu) An Post - Sean Kelly 36 Marcus Burghardt (Ger) BMC Racing Team 37 Julien Vermote (Bel) Omega Pharma - QuickStep 38 Klaas Lodewyck (Bel) BMC Racing Team 39 Jasper Hamelink (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 40 Andreas Klier (Ger) Garmin-Sharp 41 Stijn Neirynck (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 42 Florent Barle (Fra) Cofidis, Le Credit en Ligne 43 Christopher Juul Jensen (Den) Team Saxo Bank - Tinkoff Bank 44 David Tanner (Aus) Team Saxo Bank - Tinkoff Bank 45 Lucas Sebastian Haedo (Arg) Team Saxo Bank - Tinkoff Bank 46 Kasper Klostergaard Larsen (Den) Team Saxo Bank - Tinkoff Bank 47 Quentin Bertholet (Bel) Wallonie Bruxelles - Credit Agricole 48 Tony Hurel (Fra) Team Europcar 49 Laurent Didier (Lux) RadioShack-Nissan 50 Pieter Ghyllebert (Bel) An Post - Sean Kelly 51 Matthew Busche (USA) RadioShack-Nissan 52 David Boucher (Fra) FDJ-Big Mat 53 Jens Keukeleire (Bel) Orica-GreenEdge Cycling Team 54 Christopher Sutton (Aus) Sky Procycling 55 Timofey Kritskiy (Rus) Katusha Team 56 Sam Bewley (NZl) Orica-GreenEdge Cycling Team 57 Kenneth Van Bilsen (Bel) An Post - Sean Kelly 58 Martijn Maaskant (Ned) Garmin-Sharp 59 Mickael Delage (Fra) FDJ-Big Mat 60 Sébastien Minart (Fra) AG2R La Mondiale 61 Manuel Quinziato (Ita) BMC Racing Team 62 Matthieu Ladagnous (Fra) FDJ-Big Mat 63 Lawrence Warbasse (USA) BMC Racing Team 64 Brian Bulgac (Ned) Lotto Belisol Team 65 Yannick Eijssen (Bel) BMC Racing Team 66 Jetse Bol (Ned) Rabobank Cycling Team 67 Rick Flens (Ned) Rabobank Cycling Team 68 Sébastien Rosseler (Bel) Garmin-Sharp 69 Jacob Rathe (USA) Garmin-Sharp 70 Kenny De Haes (Bel) Lotto Belisol Team 71 Maarten Neyens (Bel) Lotto Belisol Team 72 Gilles Devillers (Bel) Landbouwkrediet-Euphony 0:01:23 73 Mehdi Sohrabi (IRI) Lotto Belisol Team 74 Michal Kwiatkowski (Pol) Omega Pharma - QuickStep 0:01:57 75 Mitchell Docker (Aus) Orica-GreenEdge Cycling Team 0:02:38 76 Loic Desriac (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:09:00 77 Pim Ligthart (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 78 Sebastian Stamegna (Ita) Farnese Vini - Selle Italia 79 Jos Van Emden (Ned) Rabobank Cycling Team 80 Maarten Tjallingii (Ned) Rabobank Cycling Team 81 Michael Morkov (Den) Team Saxo Bank - Tinkoff Bank 82 Jakob Fuglsang (Den) RadioShack-Nissan 83 Saïd Haddou (Fra) Team Europcar 84 Bert De Backer (Bel) Argos - Shimano 85 Grégory Rast (Swi) RadioShack-Nissan 86 Bjorn Thurau (Ger) Team Europcar 87 Christian Patron (Bel) Wallonie Bruxelles - Credit Agricole 88 Dirk Bellemakers (Ned) Landbouwkrediet-Euphony 89 Gert Steegmans (Bel) Omega Pharma - QuickStep 90 Petr Ignatenko (Rus) Katusha Team 91 Francesco Chicchi (Ita) Omega Pharma - QuickStep 92 Rob Ruigh (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 93 Marcel Kittel (Ger) Argos - Shimano 94 Barry Markus (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 95 Anthony Charteau (Fra) Team Europcar 96 Frederik Veuchelen (Bel) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 97 Jerome Kerf (Bel) Idemasport - Biowanze 98 Ramon Sinkeldam (Ned) Argos - Shimano 99 Christophe Kern (Fra) Team Europcar 100 Dominique Rollin (Can) FDJ-Big Mat 101 Kevin Van Melsen (Bel) Accent Jobs - Willems Veranda's 102 Justin Van Hoecke (Bel) Wallonie Bruxelles - Credit Agricole 103 Niels Wytinck (Bel) An Post - Sean Kelly 104 Sébastien Hinault (Fra) AG2R La Mondiale 105 Jonas Ahlstrand (Swe) Argos - Shimano 106 Julien Deschesne (Bel) Idemasport - Biowanze 107 Andrea Guardini (Ita) Farnese Vini - Selle Italia 108 Laurent Evrard (Bel) Wallonie Bruxelles - Credit Agricole 109 Mikael Cherel (Fra) AG2R La Mondiale 110 Steve Houanard (Fra) AG2R La Mondiale 111 Thomas Bertolini (Ita) Farnese Vini - Selle Italia 112 Pieter Jacobs (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 113 Heinrich Haussler (Aus) Garmin-Sharp 114 William Bonnet (Fra) FDJ-Big Mat 115 Michael Van Staeyen (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 116 Kevin Peeters (Bel) Landbouwkrediet-Euphony 117 Alexey Tsatevitch (Rus) Katusha Team 118 Jean-Lou Paiani (Fra) Saur - Sojasun 119 Stefano Borchi (Ita) Farnese Vini - Selle Italia 120 Perrig Quemeneur (Fra) Team Europcar 121 Alexandre Pichot (Fra) Team Europcar 122 Adrien Petit (Fra) Cofidis, Le Credit en Ligne 123 Gijs Van Hoecke (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 124 Jean-Pierre Drucker (Lux) Accent Jobs - Willems Veranda's 125 Theo Bos (Ned) Rabobank Cycling Team 126 James Vanlandschoot (Bel) Accent Jobs - Willems Veranda's 127 Tim De Troyer (Bel) Accent Jobs - Willems Veranda's 128 Nikolas Maes (Bel) Omega Pharma - QuickStep 129 Jurgen Van Goolen (Bel) Accent Jobs - Willems Veranda's 130 Zico Waeytens (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 131 Denis Flahaut (Fra) Roubaix Lille Metropole 132 Anthony Colin (Fra) Roubaix Lille Metropole 133 Leigh Howard (Aus) Orica-GreenEdge Cycling Team 134 Jens Mouris (Ned) Orica-GreenEdge Cycling Team 135 Manuel Belletti (Ita) AG2R La Mondiale 136 Davide Appollonio (Ita) Sky Procycling 137 Tom Stamsnijder (Ned) Argos - Shimano 138 Coen Vermeltfoort (Ned) Rabobank Cycling Team 139 Ronan Mc Laughlin (Irl) An Post - Sean Kelly 140 Geraint Thomas (GBr) Sky Procycling 141 Andrew Fenn (GBr) Omega Pharma - QuickStep 142 Ian Stannard (GBr) Sky Procycling 143 Adam Blythe (GBr) BMC Racing Team 144 Vladimir Isaichev (Rus) Katusha Team 145 Marco Haller (Aut) Katusha Team 146 Jonathan Hivert (Fra) Saur - Sojasun 147 Dennis Van Winden (Ned) Rabobank Cycling Team 0:15:12 148 Jonas Aaen Jörgensen (Den) Team Saxo Bank - Tinkoff Bank 149 Jan Ghyselinck (Bel) Cofidis, Le Credit en Ligne 150 Egidijus Juodvalkis (Ltu) Landbouwkrediet-Euphony 151 Antoine Leleu (Bel) Idemasport - Biowanze 152 Geoffrey Soupe (Fra) FDJ-Big Mat 153 Kjell Van Driessche (Bel) Landbouwkrediet-Euphony 154 Jonathan Breyne (Bel) Landbouwkrediet-Euphony 155 Kevin Claeys (Bel) Landbouwkrediet-Euphony 156 Tom Dernies (Bel) Wallonie Bruxelles - Credit Agricole 157 Michael Hepburn (Aus) Orica-GreenEdge Cycling Team 158 Antoine Demoitie (Bel) Idemasport - Biowanze 159 Boris Vallee (Bel) Idemasport - Biowanze 160 Tristan Valentin (Fra) Cofidis, Le Credit en Ligne 161 Quentin Van Heuverswijn (Bel) Idemasport - Biowanze 162 Kevin Lalouette (Fra) Roubaix Lille Metropole 163 Andy Cappelle (Bel) Accent Jobs - Willems Veranda's 164 Mathieu Teychenne (Fra) AG2R La Mondiale 165 Loic Pestiaux (Bel) Idemasport - Biowanze 166 Umberto Nardecchia (Ita) Farnese Vini - Selle Italia 167 Julien Guay (Fra) Roubaix Lille Metropole 168 Christophe Laborie (Fra) Saur - Sojasun 169 Matteo Pelucchi (Ita) Team Europcar 170 Albert Timmer (Ned) Argos - Shimano 171 Jarl Salomein (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 172 Giuseppe Rufo (Ita) Farnese Vini - Selle Italia 173 Martin Mortensen (Den) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 174 Joeri Stallaert (Bel) Landbouwkrediet-Euphony 175 Arnaud Labbe (Fra) Cofidis, Le Credit en Ligne 176 Thomas Scully (NZl) Garmin-Sharp 177 Steven Caethoven (Bel) Accent Jobs - Willems Veranda's 178 Morgan Kneisky (Fra) Roubaix Lille Metropole 179 Serge Dewortelaer (Bel) Idemasport - Biowanze 180 Olivier Chevalier (Bel) Wallonie Bruxelles - Credit Agricole 181 Diego Caccia (Ita) Farnese Vini - Selle Italia 182 Boris Dron (Bel) Wallonie Bruxelles - Credit Agricole 183 Fabio Polazzi (Bel) Wallonie Bruxelles - Credit Agricole 184 Guillaume Levarlet (Fra) Saur - Sojasun 185 Kevin Hulsmans (Bel) Farnese Vini - Selle Italia 186 Stéphane Poulhies (Fra) Saur - Sojasun 187 Sam Bennett (Irl) An Post - Sean Kelly DNF Joost Posthuma (Ned) RadioShack-Nissan DNF Maxime Vantomme (Bel) Katusha Team DNF Takashi Miyazawa (Jpn) Team Saxo Bank - Tinkoff Bank DNF Travis Meyer (Aus) Orica-GreenEdge Cycling Team DNF Emmanuel Keo (Fra) Saur - Sojasun DNF Mark Mcnally (GBr) An Post - Sean Kelly DNF Boris Zimine (Fra) Roubaix Lille Metropole DNS Jeremy Hunt (GBr) Sky Procycling

Points # Rider Name (Country) Team Result 1 Jurgen Roelandts (Bel) Lotto Belisol Team 25 pts 2 Guillaume Van Keirsbulck (Bel) Omega Pharma - QuickStep 20 3 Maarten Wynants (Bel) Rabobank Cycling Team 16 4 Juan Antonio Flecha Giannoni (Spa) Sky Procycling 14 5 Karsten Kroon (Ned) Team Saxo Bank - Tinkoff Bank 12 6 Benoît Vaugrenard (Fra) FDJ-Big Mat 10 7 Michael Schär (Swi) BMC Racing Team 9 8 Sep Vanmarcke (Bel) Garmin-Sharp 8 9 Robert Wagner (Ger) RadioShack-Nissan 7 10 André Greipel (Ger) Lotto Belisol Team 6 11 Nacer Bouhanni (Fra) FDJ-Big Mat 5 12 Jimmy Casper (Fra) AG2R La Mondiale 4 13 Iljo Keisse (Bel) Omega Pharma - QuickStep 3 14 Wesley Kreder (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 2 15 Egoitz Garcia Echeguibel (Spa) Cofidis, Le Credit en Ligne 1

Sprint 1 # Rider Name (Country) Team Result 1 Vladimir Isaichev (Rus) Katusha Team 8 pts 2 David Boucher (Fra) FDJ-Big Mat 5 3 Stijn Neirynck (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 3

Sprint 2 # Rider Name (Country) Team Result 1 Aidis Kruopis (Ltu) Orica-GreenEdge Cycling Team 8 pts 2 Jurgen Roelandts (Bel) Lotto Belisol Team 5 3 Giacomo Nizzolo (Ita) RadioShack-Nissan 3

Sprint 3 # Rider Name (Country) Team Result 1 Jurgen Roelandts (Bel) Lotto Belisol Team 8 pts 2 Juan Antonio Flecha Giannoni (Spa) Sky Procycling 5 3 Maarten Wynants (Bel) Rabobank Cycling Team 3

Mountain 1 - Geraardsbergen # Rider Name (Country) Team Result 1 Stijn Neirynck (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 6 pts 2 David Boucher (Fra) FDJ-Big Mat 4 3 Roy Curvers (Ned) Argos - Shimano 3 4 Michel Kreder (Ned) Garmin-Sharp 1

Mountain 2 - Ronse # Rider Name (Country) Team Result 1 David Boucher (Fra) FDJ-Big Mat 6 pts 2 Stijn Neirynck (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 4 3 Roy Curvers (Ned) Argos - Shimano 3 4 Michel Kreder (Ned) Garmin-Sharp 1

Mountain 3 - Kluisbergen # Rider Name (Country) Team Result 1 Stijn Neirynck (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 6 pts 2 David Boucher (Fra) FDJ-Big Mat 4 3 Roy Curvers (Ned) Argos - Shimano 3 4 Michel Kreder (Ned) Garmin-Sharp 1

Teams # Rider Name (Country) Team Result 1 Lotto Belisol Team 11:14:24 2 Omega Pharma - Quickstep 3 FDJ-Big Mat 4 Sky Procycling 5 BMC Racing Team 6 Garmin - Sharp 7 Team Saxo Bank - Tinkoff Bank 8 Rabobank Cycling Team 9 Cofidis, Le Credit En Ligne 0:00:39 10 Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 11 Radioshack-Nissan 12 Topsport Vlaanderen - Mercator 13 AG2R La Mondiale 14 An Post - Sean Kelly 15 Orica-GreenEdge Cycling Team 16 Argos - Shimano 0:09:00 17 Katusha Team 18 Team Europcar 0:17:21 19 Roubaix Lille Metropole 20 Wallonie Bruxelles - Credit Agricole 21 Accent Jobs - Willems Veranda's 22 Saur - Sojasun 23 Landbouwkrediet-Euphony 0:18:05 24 Farnese Vini - Selle Italia 0:25:42 25 Idemasport - Biowanze 0:31:54

General classification after stage 1 # Rider Name (Country) Team Result 1 Jurgen Roelandts (Bel) Lotto Belisol Team 3:44:07 2 Guillaume Van Keirsbulck (Bel) Omega Pharma - QuickStep 0:00:09 3 Maarten Wynants (Bel) Rabobank Cycling Team 0:00:10 4 Juan Antonio Flecha Giannoni (Spa) Sky Procycling 0:00:13 5 Karsten Kroon (Ned) Team Saxo Bank - Tinkoff Bank 0:00:15 6 Benoît Vaugrenard (Fra) FDJ-Big Mat 7 Michael Schär (Swi) BMC Racing Team 8 Sep Vanmarcke (Bel) Garmin-Sharp 9 Aidis Kruopis (Ltu) Orica-GreenEdge Cycling Team 0:00:51 10 David Boucher (Fra) FDJ-Big Mat 0:00:52 11 Giacomo Nizzolo (Ita) RadioShack-Nissan 0:00:53 12 Stijn Neirynck (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 13 Robert Wagner (Ger) RadioShack-Nissan 0:00:54 14 André Greipel (Ger) Lotto Belisol Team 15 Nacer Bouhanni (Fra) FDJ-Big Mat 16 Jimmy Casper (Fra) AG2R La Mondiale 17 Iljo Keisse (Bel) Omega Pharma - QuickStep 18 Wesley Kreder (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 19 Egoitz Garcia Echeguibel (Spa) Cofidis, Le Credit en Ligne 20 Rudiger Selig (Ger) Katusha Team 21 Roy Jans (Bel) An Post - Sean Kelly 22 Ben Swift (GBr) Sky Procycling 23 Roy Curvers (Ned) Argos - Shimano 24 Tom Van Asbroeck (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 25 Romain Zingle (Bel) Cofidis, Le Credit en Ligne 26 Kenny Robert Van Hummel (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 27 Pierre Drancourt (Fra) Roubaix Lille Metropole 28 Tom Veelers (Ned) Argos - Shimano 29 Wouter Wippert (Fra) Lotto Belisol Team 30 Kristof Goddaert (Bel) AG2R La Mondiale 31 Jens Debusschere (Bel) Lotto Belisol Team 32 Benjamin Verraes (Bel) Accent Jobs - Willems Veranda's 33 Leonardo Fabio Duque (Col) Cofidis, Le Credit en Ligne 34 Laurens De Vreese (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 35 Maxime Renault (Fra) Saur - Sojasun 36 Michel Kreder (Ned) Garmin-Sharp 37 Gediminas Bagdonas (Ltu) An Post - Sean Kelly 38 Marcus Burghardt (Ger) BMC Racing Team 39 Julien Vermote (Bel) Omega Pharma - QuickStep 40 Klaas Lodewyck (Bel) BMC Racing Team 41 Jasper Hamelink (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 42 Andreas Klier (Ger) Garmin-Sharp 43 Florent Barle (Fra) Cofidis, Le Credit en Ligne 44 Christopher Juul Jensen (Den) Team Saxo Bank - Tinkoff Bank 45 David Tanner (Aus) Team Saxo Bank - Tinkoff Bank 46 Lucas Sebastian Haedo (Arg) Team Saxo Bank - Tinkoff Bank 47 Kasper Klostergaard Larsen (Den) Team Saxo Bank - Tinkoff Bank 48 Quentin Bertholet (Bel) Wallonie Bruxelles - Credit Agricole 49 Tony Hurel (Fra) Team Europcar 50 Laurent Didier (Lux) RadioShack-Nissan 51 Pieter Ghyllebert (Bel) An Post - Sean Kelly 52 Matthew Busche (USA) RadioShack-Nissan 53 Jens Keukeleire (Bel) Orica-GreenEdge Cycling Team 54 Christopher Sutton (Aus) Sky Procycling 55 Timofey Kritskiy (Rus) Katusha Team 56 Sam Bewley (NZl) Orica-GreenEdge Cycling Team 57 Kenneth Van Bilsen (Bel) An Post - Sean Kelly 58 Martijn Maaskant (Ned) Garmin-Sharp 59 Mickael Delage (Fra) FDJ-Big Mat 60 Sébastien Minart (Fra) AG2R La Mondiale 61 Manuel Quinziato (Ita) BMC Racing Team 62 Matthieu Ladagnous (Fra) FDJ-Big Mat 63 Lawrence Warbasse (USA) BMC Racing Team 64 Brian Bulgac (Ned) Lotto Belisol Team 65 Yannick Eijssen (Bel) BMC Racing Team 66 Jetse Bol (Ned) Rabobank Cycling Team 67 Rick Flens (Ned) Rabobank Cycling Team 68 Sébastien Rosseler (Bel) Garmin-Sharp 69 Jacob Rathe (USA) Garmin-Sharp 70 Kenny De Haes (Bel) Lotto Belisol Team 71 Maarten Neyens (Bel) Lotto Belisol Team 72 Gilles Devillers (Bel) Landbouwkrediet-Euphony 0:01:38 73 Mehdi Sohrabi (IRI) Lotto Belisol Team 74 Michal Kwiatkowski (Pol) Omega Pharma - QuickStep 0:02:12 75 Mitchell Docker (Aus) Orica-GreenEdge Cycling Team 0:02:53 76 Vladimir Isaichev (Rus) Katusha Team 0:09:12 77 Loic Desriac (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:09:15 78 Pim Ligthart (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 79 Sebastian Stamegna (Ita) Farnese Vini - Selle Italia 80 Jos Van Emden (Ned) Rabobank Cycling Team 81 Maarten Tjallingii (Ned) Rabobank Cycling Team 82 Michael Morkov (Den) Team Saxo Bank - Tinkoff Bank 83 Jakob Fuglsang (Den) RadioShack-Nissan 84 Saïd Haddou (Fra) Team Europcar 85 Bert De Backer (Bel) Argos - Shimano 86 Grégory Rast (Swi) RadioShack-Nissan 87 Bjorn Thurau (Ger) Team Europcar 88 Christian Patron (Bel) Wallonie Bruxelles - Credit Agricole 89 Dirk Bellemakers (Ned) Landbouwkrediet-Euphony 90 Gert Steegmans (Bel) Omega Pharma - QuickStep 91 Petr Ignatenko (Rus) Katusha Team 92 Francesco Chicchi (Ita) Omega Pharma - QuickStep 93 Rob Ruigh (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 94 Marcel Kittel (Ger) Argos - Shimano 95 Barry Markus (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 96 Anthony Charteau (Fra) Team Europcar 97 Frederik Veuchelen (Bel) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 98 Jerome Kerf (Bel) Idemasport - Biowanze 99 Ramon Sinkeldam (Ned) Argos - Shimano 100 Christophe Kern (Fra) Team Europcar 101 Dominique Rollin (Can) FDJ-Big Mat 102 Kevin Van Melsen (Bel) Accent Jobs - Willems Veranda's 103 Justin Van Hoecke (Bel) Wallonie Bruxelles - Credit Agricole 104 Niels Wytinck (Bel) An Post - Sean Kelly 105 Sébastien Hinault (Fra) AG2R La Mondiale 106 Jonas Ahlstrand (Swe) Argos - Shimano 107 Julien Deschesne (Bel) Idemasport - Biowanze 108 Andrea Guardini (Ita) Farnese Vini - Selle Italia 109 Laurent Evrard (Bel) Wallonie Bruxelles - Credit Agricole 110 Mikael Cherel (Fra) AG2R La Mondiale 111 Steve Houanard (Fra) AG2R La Mondiale 112 Thomas Bertolini (Ita) Farnese Vini - Selle Italia 113 Pieter Jacobs (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 114 Heinrich Haussler (Aus) Garmin-Sharp 115 William Bonnet (Fra) FDJ-Big Mat 116 Michael Van Staeyen (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 117 Kevin Peeters (Bel) Landbouwkrediet-Euphony 118 Alexey Tsatevitch (Rus) Katusha Team 119 Jean-Lou Paiani (Fra) Saur - Sojasun 120 Stefano Borchi (Ita) Farnese Vini - Selle Italia 121 Perrig Quemeneur (Fra) Team Europcar 122 Alexandre Pichot (Fra) Team Europcar 123 Adrien Petit (Fra) Cofidis, Le Credit en Ligne 124 Gijs Van Hoecke (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 125 Jean-Pierre Drucker (Lux) Accent Jobs - Willems Veranda's 126 Theo Bos (Ned) Rabobank Cycling Team 127 James Vanlandschoot (Bel) Accent Jobs - Willems Veranda's 128 Tim De Troyer (Bel) Accent Jobs - Willems Veranda's 129 Nikolas Maes (Bel) Omega Pharma - QuickStep 130 Jurgen Van Goolen (Bel) Accent Jobs - Willems Veranda's 131 Zico Waeytens (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 132 Denis Flahaut (Fra) Roubaix Lille Metropole 133 Anthony Colin (Fra) Roubaix Lille Metropole 134 Leigh Howard (Aus) Orica-GreenEdge Cycling Team 135 Jens Mouris (Ned) Orica-GreenEdge Cycling Team 136 Manuel Belletti (Ita) AG2R La Mondiale 137 Davide Appollonio (Ita) Sky Procycling 138 Tom Stamsnijder (Ned) Argos - Shimano 139 Coen Vermeltfoort (Ned) Rabobank Cycling Team 140 Ronan Mc Laughlin (Irl) An Post - Sean Kelly 141 Geraint Thomas (GBr) Sky Procycling 142 Andrew Fenn (GBr) Omega Pharma - QuickStep 143 Ian Stannard (GBr) Sky Procycling 144 Adam Blythe (GBr) BMC Racing Team 145 Marco Haller (Aut) Katusha Team 146 Jonathan Hivert (Fra) Saur - Sojasun 147 Dennis Van Winden (Ned) Rabobank Cycling Team 0:15:27 148 Jonas Aaen Jörgensen (Den) Team Saxo Bank - Tinkoff Bank 149 Jan Ghyselinck (Bel) Cofidis, Le Credit en Ligne 150 Egidijus Juodvalkis (Ltu) Landbouwkrediet-Euphony 151 Antoine Leleu (Bel) Idemasport - Biowanze 152 Geoffrey Soupe (Fra) FDJ-Big Mat 153 Kjell Van Driessche (Bel) Landbouwkrediet-Euphony 154 Jonathan Breyne (Bel) Landbouwkrediet-Euphony 155 Kevin Claeys (Bel) Landbouwkrediet-Euphony 156 Tom Dernies (Bel) Wallonie Bruxelles - Credit Agricole 157 Michael Hepburn (Aus) Orica-GreenEdge Cycling Team 158 Antoine Demoitie (Bel) Idemasport - Biowanze 159 Boris Vallee (Bel) Idemasport - Biowanze 160 Tristan Valentin (Fra) Cofidis, Le Credit en Ligne 161 Quentin Van Heuverswijn (Bel) Idemasport - Biowanze 162 Kevin Lalouette (Fra) Roubaix Lille Metropole 163 Andy Cappelle (Bel) Accent Jobs - Willems Veranda's 164 Mathieu Teychenne (Fra) AG2R La Mondiale 165 Loic Pestiaux (Bel) Idemasport - Biowanze 166 Umberto Nardecchia (Ita) Farnese Vini - Selle Italia 167 Julien Guay (Fra) Roubaix Lille Metropole 168 Christophe Laborie (Fra) Saur - Sojasun 169 Matteo Pelucchi (Ita) Team Europcar 170 Albert Timmer (Ned) Argos - Shimano 171 Jarl Salomein (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 172 Giuseppe Rufo (Ita) Farnese Vini - Selle Italia 173 Martin Mortensen (Den) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 174 Joeri Stallaert (Bel) Landbouwkrediet-Euphony 175 Arnaud Labbe (Fra) Cofidis, Le Credit en Ligne 176 Thomas Scully (NZl) Garmin-Sharp 177 Steven Caethoven (Bel) Accent Jobs - Willems Veranda's 178 Morgan Kneisky (Fra) Roubaix Lille Metropole 179 Serge Dewortelaer (Bel) Idemasport - Biowanze 180 Olivier Chevalier (Bel) Wallonie Bruxelles - Credit Agricole 181 Diego Caccia (Ita) Farnese Vini - Selle Italia 182 Boris Dron (Bel) Wallonie Bruxelles - Credit Agricole 183 Fabio Polazzi (Bel) Wallonie Bruxelles - Credit Agricole 184 Guillaume Levarlet (Fra) Saur - Sojasun 185 Kevin Hulsmans (Bel) Farnese Vini - Selle Italia 186 Stéphane Poulhies (Fra) Saur - Sojasun 187 Sam Bennett (Irl) An Post - Sean Kelly

Points classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Jurgen Roelandts (Bel) Lotto Belisol Team 38 pts 2 Guillaume Van Keirsbulck (Bel) Omega Pharma - QuickStep 20 3 Maarten Wynants (Bel) Rabobank Cycling Team 19 4 Juan Antonio Flecha Giannoni (Spa) Sky Procycling 19 5 Karsten Kroon (Ned) Team Saxo Bank - Tinkoff Bank 12 6 Benoît Vaugrenard (Fra) FDJ-Big Mat 10 7 Michael Schär (Swi) BMC Racing Team 9 8 Aidis Kruopis (Ltu) Orica-GreenEdge Cycling Team 8 9 Vladimir Isaichev (Rus) Katusha Team 8 10 Sep Vanmarcke (Bel) Garmin-Sharp 8 11 Robert Wagner (Ger) RadioShack-Nissan 7 12 André Greipel (Ger) Lotto Belisol Team 6 13 David Boucher (Fra) FDJ-Big Mat 5 14 Nacer Bouhanni (Fra) FDJ-Big Mat 5 15 Jimmy Casper (Fra) AG2R La Mondiale 4 16 Giacomo Nizzolo (Ita) RadioShack-Nissan 3 17 Stijn Neirynck (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 3 18 Iljo Keisse (Bel) Omega Pharma - QuickStep 3 19 Wesley Kreder (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 2 20 Egoitz Garcia Echeguibel (Spa) Cofidis, Le Credit en Ligne 1

Mountains classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Stijn Neirynck (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 16 pts 2 David Boucher (Fra) FDJ-Big Mat 14 3 Roy Curvers (Ned) Argos - Shimano 9 4 Michel Kreder (Ned) Garmin-Sharp 3

Young rider classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Guillaume Van Keirsbulck (Bel) Omega Pharma - QuickStep 3:44:16 2 Sep Vanmarcke (Bel) Garmin-Sharp 0:00:06 3 Giacomo Nizzolo (Ita) RadioShack-Nissan 0:00:44 4 Nacer Bouhanni (Fra) FDJ-Big Mat 0:00:45 5 Wesley Kreder (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 6 Rudiger Selig (Ger) Katusha Team 7 Roy Jans (Bel) An Post - Sean Kelly 8 Ben Swift (GBr) Sky Procycling 9 Tom Van Asbroeck (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 10 Romain Zingle (Bel) Cofidis, Le Credit en Ligne 11 Wouter Wippert (Fra) Lotto Belisol Team 12 Jens Debusschere (Bel) Lotto Belisol Team 13 Benjamin Verraes (Bel) Accent Jobs - Willems Veranda's 14 Laurens De Vreese (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 15 Maxime Renault (Fra) Saur - Sojasun 16 Michel Kreder (Ned) Garmin-Sharp 17 Julien Vermote (Bel) Omega Pharma - QuickStep 18 Klaas Lodewyck (Bel) BMC Racing Team 19 Jasper Hamelink (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 20 Christopher Juul Jensen (Den) Team Saxo Bank - Tinkoff Bank 21 Quentin Bertholet (Bel) Wallonie Bruxelles - Credit Agricole 22 Tony Hurel (Fra) Team Europcar 23 Jens Keukeleire (Bel) Orica-GreenEdge Cycling Team 24 Timofey Kritskiy (Rus) Katusha Team 25 Sam Bewley (NZl) Orica-GreenEdge Cycling Team 26 Kenneth Van Bilsen (Bel) An Post - Sean Kelly 27 Lawrence Warbasse (USA) BMC Racing Team 28 Brian Bulgac (Ned) Lotto Belisol Team 29 Yannick Eijssen (Bel) BMC Racing Team 30 Jetse Bol (Ned) Rabobank Cycling Team 31 Jacob Rathe (USA) Garmin-Sharp 32 Michal Kwiatkowski (Pol) Omega Pharma - QuickStep 0:02:03 33 Loic Desriac (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:09:06 34 Pim Ligthart (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 35 Sebastian Stamegna (Ita) Farnese Vini - Selle Italia 36 Bjorn Thurau (Ger) Team Europcar 37 Christian Patron (Bel) Wallonie Bruxelles - Credit Agricole 38 Petr Ignatenko (Rus) Katusha Team 39 Marcel Kittel (Ger) Argos - Shimano 40 Barry Markus (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 41 Jerome Kerf (Bel) Idemasport - Biowanze 42 Ramon Sinkeldam (Ned) Argos - Shimano 43 Kevin Van Melsen (Bel) Accent Jobs - Willems Veranda's 44 Justin Van Hoecke (Bel) Wallonie Bruxelles - Credit Agricole 45 Niels Wytinck (Bel) An Post - Sean Kelly 46 Jonas Ahlstrand (Swe) Argos - Shimano 47 Julien Deschesne (Bel) Idemasport - Biowanze 48 Andrea Guardini (Ita) Farnese Vini - Selle Italia 49 Laurent Evrard (Bel) Wallonie Bruxelles - Credit Agricole 50 Thomas Bertolini (Ita) Farnese Vini - Selle Italia 51 Michael Van Staeyen (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 52 Kevin Peeters (Bel) Landbouwkrediet-Euphony 53 Alexey Tsatevitch (Rus) Katusha Team 54 Jean-Lou Paiani (Fra) Saur - Sojasun 55 Stefano Borchi (Ita) Farnese Vini - Selle Italia 56 Adrien Petit (Fra) Cofidis, Le Credit en Ligne 57 Gijs Van Hoecke (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 58 Tim De Troyer (Bel) Accent Jobs - Willems Veranda's 59 Zico Waeytens (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 60 Leigh Howard (Aus) Orica-GreenEdge Cycling Team 61 Davide Appollonio (Ita) Sky Procycling 62 Coen Vermeltfoort (Ned) Rabobank Cycling Team 63 Ronan Mc Laughlin (Irl) An Post - Sean Kelly 64 Andrew Fenn (GBr) Omega Pharma - QuickStep 65 Ian Stannard (GBr) Sky Procycling 66 Adam Blythe (GBr) BMC Racing Team 67 Marco Haller (Aut) Katusha Team 68 Dennis Van Winden (Ned) Rabobank Cycling Team 0:15:18 69 Jan Ghyselinck (Bel) Cofidis, Le Credit en Ligne 70 Egidijus Juodvalkis (Ltu) Landbouwkrediet-Euphony 71 Antoine Leleu (Bel) Idemasport - Biowanze 72 Geoffrey Soupe (Fra) FDJ-Big Mat 73 Kjell Van Driessche (Bel) Landbouwkrediet-Euphony 74 Jonathan Breyne (Bel) Landbouwkrediet-Euphony 75 Kevin Claeys (Bel) Landbouwkrediet-Euphony 76 Tom Dernies (Bel) Wallonie Bruxelles - Credit Agricole 77 Michael Hepburn (Aus) Orica-GreenEdge Cycling Team 78 Antoine Demoitie (Bel) Idemasport - Biowanze 79 Boris Vallee (Bel) Idemasport - Biowanze 80 Quentin Van Heuverswijn (Bel) Idemasport - Biowanze 81 Mathieu Teychenne (Fra) AG2R La Mondiale 82 Loic Pestiaux (Bel) Idemasport - Biowanze 83 Matteo Pelucchi (Ita) Team Europcar 84 Jarl Salomein (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 85 Giuseppe Rufo (Ita) Farnese Vini - Selle Italia 86 Joeri Stallaert (Bel) Landbouwkrediet-Euphony 87 Thomas Scully (NZl) Garmin-Sharp 88 Morgan Kneisky (Fra) Roubaix Lille Metropole 89 Serge Dewortelaer (Bel) Idemasport - Biowanze 90 Olivier Chevalier (Bel) Wallonie Bruxelles - Credit Agricole 91 Boris Dron (Bel) Wallonie Bruxelles - Credit Agricole 92 Sam Bennett (Irl) An Post - Sean Kelly