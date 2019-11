Image 1 of 50 Thomas Voeckler in yellow at Tour Cycliste International La Provence (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 2 of 50 Petr Vakoc (Etixx-QuickStep) leading the chase group (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 3 of 50 AG2R's Jan Bakelants comes to the finish during stage 1 at Provence (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 4 of 50 Katusha's Jonathan Restrepo (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 5 of 50 Etixx-QuickStep's Davide Martinelli (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 6 of 50 Katusha's Jonathan Restrepo finishes stage 1 at Provence (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 7 of 50 Thomas Voeckler rides with his familiar facial expression. (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 8 of 50 AG2R's Jan Bakelants (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 9 of 50 Thomas Voeckler solos to the win during stage 1 at Provence (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 10 of 50 Stage winner Thomas Voeckler (Direct Energie) approaches the finish of stage 1 of Provence (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 11 of 50 AG2R's Jan Bakelants (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 12 of 50 Riders approach the finish of stage 1 of Provence (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 13 of 50 Martin Velits, Fernando Gaviria and Carlos Verona (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 14 of 50 Martin Velits pushes the pace for Etixx-quickStep (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 15 of 50 Scenery from Tuesday's opening stage of Tour la Provence (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 16 of 50 Scenery from Tuesday's opening stage of Tour la Provence (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 17 of 50 The peloton rides through vineyards during Tuesday's opening stage of Tour la Provence (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 18 of 50 The peloton rides through vineyards during Tuesday's opening stage of Tour la Provence (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 19 of 50 BMC's Danilo Wyss in the Swiss champion's jersey. (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 20 of 50 Thomas Voeckler solos to the win during stage 1 at Provence (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 21 of 50 Julian Alaphilippe back in Action at Provence (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 22 of 50 Cofidis rider Loic Chetout (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 23 of 50 AG2R's Julien Berard (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 24 of 50 BMC's Peter Velits (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 25 of 50 Martin Velits pushes the pace for Etixx-quickStep (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 26 of 50 Maxime Bouet at the finish (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 27 of 50 Julien Alaphilippe is racing again after a long bout with mono. (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 28 of 50 BMC's swiss champ Danilo Wyss (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 29 of 50 Riders in action during stage 1 of Tour La Provence (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 30 of 50 Jean-Christophe Peraud and Thomas Voeckler lead the day's breakaway. (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 31 of 50 Katusha at the feed zone (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 32 of 50 Katusha's Sergey Chernetski (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 33 of 50 BMC's Amael Moinard. (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 34 of 50 Thomas Voeckler (Direct Energie) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 35 of 50 Jan Bakelants (AG2R) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 36 of 50 Etixx-QuickStep's Maxime Bouet and Julian Alaphilippe (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 37 of 50 Thomas Voeckler wins the opening stage of Tour Cycliste International La Provence (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 38 of 50 Thomas Voeckler (Direct Energie) after winning stage 1 at Tour Cycliste International La Provence (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 39 of 50 Jan Bakelants (AG2R) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 40 of 50 Thomas Voeckler (Direct Energie) wins stage 1 Tour Cycliste International La Provence (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 41 of 50 Petr Vakoc (Etixx-QuickStep) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 42 of 50 BMC's Loic Vliegen (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 43 of 50 Jean-Christophe Peraud (AG2R) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 44 of 50 Thomas Voeckler wins stage 1 at Tour Cycliste International La Provence (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 45 of 50 Thomas Voeckler wins stage 1 at Tour Cycliste International La Provence (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 46 of 50 Fernando Gaviria (Etixx - Quick-Step) after the stage (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 47 of 50 Petr Vakoc in the white jersey at Tour Cycliste International La Provence (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 48 of 50 Jean-Christophe Peraud (AG2R) in blue (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 49 of 50 Sergei Chernetski (Katusha) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 50 of 50 Riders in action during stage 1 of Tour La Provence (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com)

Thomas Voeckler (Direct Energie) held off the peloton on the uphill finish to win the first stage of the Tour de la Provence in Cassis, in the south of France.

The Veteran Frenchman attacked with two laps of the final circuit remaining and had time to celebrate before crossing the line on the steep finish. Petr Vakoc (Etixx-QuickStep) was second and Voeckler’s teammate Lilian Calmejane was third.

"On the final circuit I managed to rid myself of my breakaway companions and maintain a small advance," Voeckler told DirectVelo. "Actually I had an advantage that was a bit more comfortable than the one with which I finished but I was taken off route in the finale and I took a wrong turn (laughs). I had to turn around and I lost thirty seconds there. I told myself it was going to be close."

Having won his first race since August 2013, overall victory at the Tour du Poitou Charentes, Voeckler will wear the first ever race leader's jersey of Tour Cycliste International La Provence for stage 2 that takes the peloton from Miramas to Istres.

Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Thomas Voeckler (Fra) Direct Energie 4:27:15 2 Petr Vakoc (Cze) Etixx - Quick-Step 0:00:07 3 Lilian Calmejane (Fra) Direct Energie 0:00:09 4 Pieter Serry (Bel) Etixx - Quick-Step 5 Chris Anker Sörensen (Den) Fortuneo - Vital Concept 6 Alessandro De Marchi (Ita) BMC Racing Team 0:00:12 7 Anthony Roux (Fra) FDJ 0:00:14 8 Francesco Gavazzi (Ita) Androni Giocattoli - Sidermec 9 Julien El Fares (Fra) Delko Marseille Provence KTM 10 Sergei Chernetski (Rus) Team Katusha 11 Lawson Craddock (USA) Cannondale Pro Cycling 12 Maxime Bouet (Fra) Etixx - Quick-Step 13 Amaël Moinard (Fra) BMC Racing Team 14 Jan Bakelants (Bel) AG2R La Mondiale 15 Anthony Delaplace (Fra) Fortuneo - Vital Concept 0:00:22 16 Jimmy Turgis (Fra) Roubaix Metropole Europeenne De Lille 0:00:55 17 Danilo Wyss (Swi) BMC Racing Team 18 Toms Skujins (Lat) Cannondale Pro Cycling 19 Simon Spilak (Slo) Team Katusha 20 Odd Christian Eiking (Nor) FDJ 21 Elie Gesbert (Fra) French National Team 0:01:01 22 Quentin Pacher (Fra) Delko Marseille Provence KTM 0:01:05 23 Olivier Pardini (Bel) Wallonie Bruxelles - Group Protect 0:01:08 24 Christophe Riblon (Fra) AG2R La Mondiale 0:01:12 25 Kevin Ista (Bel) Wallonie Bruxelles - Group Protect 0:01:15 26 Rémy Di Gregorio (Fra) Delko Marseille Provence KTM 0:02:11 27 Marinus Cornelis Minnaard (Ned) Wanty - Groupe Gobert 0:02:21 28 Tom Bohli (Swi) BMC Racing Team 0:02:23 29 Guillaume Levarlet (Fra) HP-BTP Auber 93 30 Loic Vliegen (Bel) BMC Racing Team 31 Maxime Vantomme (Bel) Roubaix Metropole Europeenne De Lille 0:02:26 32 Joseph Lloyd Dombrowski (USA) Cannondale Pro Cycling 33 Flavien Dassonville (Fra) HP-BTP Auber 93 34 Nans Peters (Fra) French National Team 35 Peter Velits (Svk) BMC Racing Team 36 Romain Sicard (Fra) Direct Energie 0:02:36 37 Stéphane Rossetto (Fra) Cofidis, Solutions Credits 38 Franco Pellizotti (Ita) Androni Giocattoli - Sidermec 0:02:38 39 Egan Arley Bernal Gomez (Col) Androni Giocattoli - Sidermec 0:02:52 40 Julien Antomarchi (Fra) Roubaix Metropole Europeenne De Lille 0:03:21 41 Delio Fernandez Cruz (Spa) Delko Marseille Provence KTM 0:03:36 42 Egor Silin (Rus) Team Katusha 0:03:55 43 Julien Stassen (Bel) Wallonie Bruxelles - Group Protect 44 Manuel Senni (Ita) BMC Racing Team 45 Julien Berard (Fra) AG2R La Mondiale 0:04:03 46 Fabrice Jeandesboz (Fra) Direct Energie 0:04:06 47 Angel Vicioso Arcos (Spa) Team Katusha 0:04:19 48 Gaetan Bille (Bel) Wanty - Groupe Gobert 0:04:32 49 Loïc Chetout (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:04:34 50 Kévin Reza (Fra) FDJ 0:05:23 51 Marco Frapporti (Ita) Androni Giocattoli - Sidermec 52 Alo Jakin (Est) HP-BTP Auber 93 0:06:05 53 Julien Loubet (Fra) Fortuneo - Vital Concept 0:06:56 54 Timothy Dupont (Bel) Veranda's Willems Cycling Team 0:06:58 55 Jimmy Raibaud (Fra) Armee de Terre 56 Valentin Madouas (Fra) French National Team 57 Martin Velits (Svk) Etixx - Quick-Step 0:07:01 58 Julian Alaphilippe (Fra) Etixx - Quick-Step 0:07:02 59 Ruben Zepuntke (Ger) Cannondale Pro Cycling 60 Alex Howes (USA) Cannondale Pro Cycling 61 Simon Sellier (Fra) French National Team 62 Joeri Calleeuw (Bel) Veranda's Willems Cycling Team 63 Yoann Bagot (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:07:06 64 Andrew Talansky (USA) Cannondale Pro Cycling 0:07:07 65 Romain Feillu (Fra) HP-BTP Auber 93 0:08:26 66 Frédéric Brun (Fra) Fortuneo - Vital Concept 0:08:34 67 Pierre-Henri Lecuisinier (Fra) FDJ 0:08:36 68 Antoine Demoitie (Bel) Wanty - Groupe Gobert 0:08:46 69 Giorgio Cecchinel (Ita) Androni Giocattoli - Sidermec 0:08:49 70 Serghei Tvetcov (Rom) Androni Giocattoli - Sidermec 71 Daniele Ratto (Ita) Androni Giocattoli - Sidermec 0:08:53 72 Jean-Christophe Peraud (Fra) AG2R La Mondiale 0:08:57 73 Daniel Diaz (Arg) Delko Marseille Provence KTM 0:09:15 74 Jhonatan Restrepo (Col) Team Katusha 0:09:18 75 Fernando Gaviria Rendon (Col) Etixx - Quick-Step 76 Phillip Gaimon (USA) Cannondale Pro Cycling 0:11:33 77 Nicolas Edet (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:11:43 78 Sander Cordeel (Bel) Veranda's Willems Cycling Team 0:12:26 79 Maxime Renault (Fra) HP-BTP Auber 93 0:12:54 80 César Bihel (Fra) HP-BTP Auber 93 81 Stef Van Zummeren (Bel) Veranda's Willems Cycling Team 0:12:59 82 Anthony Maldonado (Fra) HP-BTP Auber 93 0:13:01 83 Michael Van Staeyen (Bel) Cofidis, Solutions Credits 84 Dieter Bouvry (Bel) Roubaix Metropole Europeenne De Lille 0:13:04 85 Gaëtan Pons (Bel) Wallonie Bruxelles - Group Protect 86 Gregory Habeaux (Bel) Wallonie Bruxelles - Group Protect 87 Damien Touzé (Fra) French National Team 0:13:07 88 Florent Pereira (Fra) Roubaix Metropole Europeenne De Lille 0:13:13 89 Jeremy Leveau (Fra) Roubaix Metropole Europeenne De Lille 0:13:32 90 Wouter Wippert (Ned) Cannondale Pro Cycling 0:13:34 91 Maxime Cam (Fra) Fortuneo - Vital Concept 92 Felix Pouilly (Fra) Roubaix Metropole Europeenne De Lille 93 Théo Vimpere (Fra) HP-BTP Auber 93 94 Hugo Hofstetter (Fra) Cofidis, Solutions Credits 95 Jérémy Maison (Fra) FDJ 96 Anthony Perez (Fra) Cofidis, Solutions Credits 97 Gert Joeaar (Est) Cofidis, Solutions Credits 98 Guillaume Thévenot (Fra) Direct Energie 99 Olivier Chevalier (Bel) Wallonie Bruxelles - Group Protect 100 Corentin Ermenault (Fra) French National Team 101 Davide Martinelli (Ita) Etixx - Quick-Step 102 Kevin Ledanois (Fra) Fortuneo - Vital Concept 103 Yohann Gene (Fra) Direct Energie 104 Taylor Phinney (USA) BMC Racing Team 105 Carlos Verona Quintanilla (Spa) Etixx - Quick-Step 106 Ludwig De Winter (Bel) Wallonie Bruxelles - Group Protect 0:15:50 107 Martin Laas (Est) Delko Marseille Provence KTM 0:18:40 108 Jérémy Lecroq (Fra) French National Team 0:19:02 109 Alexis Bodiot (Fra) Armee de Terre 110 Bryan Alaphilippe (Fra) Armee de Terre 111 Sébastien Chavanel (Fra) FDJ 0:20:50 112 Benoît Sinner (Fra) Armee de Terre 0:24:50 113 Louis Verhelst (Bel) Roubaix Metropole Europeenne De Lille 114 Lorenzo Manzin (Fra) FDJ 115 Cédric Pineau (Fra) FDJ 116 Maxim Belkov (Rus) Team Katusha 117 Alexander Porsev (Rus) Team Katusha 118 Jeremy Cornu (Fra) Direct Energie 119 Francis Mourey (Fra) Fortuneo - Vital Concept 120 Jimmy Duquennoy (Bel) Wallonie Bruxelles - Group Protect 121 Lander Seynaeve (Bel) Wanty - Groupe Gobert 122 Clément Penven (Fra) Armee de Terre 123 Stéphane Poulhies (Fra) Armee de Terre 124 Thomas Rostollan (Fra) Armee de Terre 125 Tim De Troyer (Bel) Veranda's Willems Cycling Team 126 Jan Ghyselinck (Bel) Veranda's Willems Cycling Team 127 Elias Van Breussegem (Bel) Veranda's Willems Cycling Team 128 Nico Denz (Ger) AG2R La Mondiale 0:26:12 129 Samuel Dumoulin (Fra) AG2R La Mondiale 130 Maxime Daniel (Fra) AG2R La Mondiale 131 Patrick Gretsch (Ger) AG2R La Mondiale 132 Benjamin Giraud (Fra) Delko Marseille Provence KTM 133 Evaldas Siskevicius (Ltu) Delko Marseille Provence KTM 134 Danilo Napolitano (Ita) Wanty - Groupe Gobert DNF Brian Nauleau (Fra) Direct Energie DNF Pierrick Fedrigo (Fra) Fortuneo - Vital Concept DNF Boris Dron (Bel) Wanty - Groupe Gobert DNF Jordan Levasseur (Fra) Armee de Terre DNF Aidis Kruopis (Ltu) Veranda's Willems Cycling Team DNF Dylan Kowalski (Fra) French National Team