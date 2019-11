Jay McCarthy (Jayco-AIS) won the prologue opener of the Tour de l'Avenir in France. The 19-year-old from Queensland clocked 4:14.74 for the 3.7km course through the streets of Dole, south east of Dijon to finish half a second faster than Denmark's Lasse Norman Hansen (4:15.26) with Jakob Steigmiller (Germany) third in a time of 4:16.42.

The Dane showed his recovery after a hectic lead up to the Olympic Games in London where he won the gold medal in the omnium competition. The day however belonged to McCarthy who is on a roll.

"This is the biggest win of my career," said McCarthy. "But I have to say I am a little surprised by the result because I've been preparing to go for the overall and to race well in the last three stages in the French Alps."

The short but technical course may not have been to McCarthy's liking but he still motored to the win at an average pace of nearly 50km/h.

After finishing second to Rohan Dennis at the national championships at the u23 road race, McCarthy went on to win a stage and the overall at the Tour of Wellington. His European stint with Jayco-AIS has netted him wins at Trofeo Banca Popolare Piva, Toscana Coppa delle Nazioni and Tour de Bretagne. Most recently, he was runner-up at GP Capodarco.

McCarthy is on the long list for the Australian u23 team for next month's UCI Road World Championships in Limburg with five riders set to take the start line.

"Training has been coming along very well and I feel in strong condition," McCarthy explained.

Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Jay McCarthy (Aus) Australia 0:04:15 2 Lasse Norman Hansen (Den) Denmark 0:00:01 3 Jakob Steigmiller (Ger) Germany 0:00:02 4 Danny Van Poppel (Ned) Netherlands 5 Moreno Hofland (Ned) Netherlands 6 Lukas Pöstlberger (Aut) Austria 7 Nikias Arndt (Ger) Germany 0:00:05 8 Eduardo Sepulveda (Arg) Mixed 9 Jasha Sütterlin (Ger) Germany 0:00:06 10 Tim Wellens (Bel) Belgium 11 Jésus Ezquerra Muela (Spa) Spain 12 Bob Jungels (Lux) Luxembourg 0:00:07 13 Hugo Sébastian Salazar Castaneda (Col) Colombia 14 Andzs Flaksis (Lat) Latvia 15 Alexey Lutsenko (Kaz) Kazakhstan 16 Michael Koch (Ger) Germany 0:00:08 17 Ruben Zepuntke (Ger) Germany 18 Nathan Brown (USA) United States Of America 0:00:09 19 Silvan Dillier SWI SWI 20 Natnael Berhane (Eri) Eritrea 21 Jasper Stuyven (Bel) Belgium 22 Davide Villella (Ita) Italy 0:00:10 23 Arman Kamyshev (Kaz) Kazakhstan 24 Jan Tratnik (Slo) Slovenia 25 Asbjorn Andersen Kragh (Den) Denmark 0:00:11 26 Théo Vimpere (Fra) France 27 Tobias Ludvigsson (Swe) Sweden 28 Bob Schoonbroodt (Ned) Netherlands 29 Adam Phelan (Aus) Australia 30 Enrico Barbin (Ita) Italy 31 Filip Eidshiem (Nor) Norway 0:00:12 32 Juan Ernesto Chamorro Chitan (Col) Colombia 33 Alexis Guerin (Fra) France 34 Sergey Pomoshnikov (Rus) Russian Federation 0:00:13 35 Michael Freiberg (Aus) Australia 36 Daan Olivier (Ned) Netherlands 37 Warren Barguil (Fra) France 38 Andris Vosekalns (Lat) Latvia 39 Mario Vogt (Ger) Germany 40 Philip Lindau (Swe) Sweden 41 Samuel Spokes (Aus) Australia 42 Fredriks Galta Strand (Nor) Norway 43 Toms Skujins (Lat) Latvia 0:00:14 44 Erwan Teguel (Fra) France 45 Pit Schlechter (Lux) Luxembourg 46 Gianfranco Zilioli (Ita) Italy 47 Floris Smeyers (Bel) Belgium 0:00:15 48 Fernando Orjuela Gutierrez (Col) Colombia 49 Angelo Tulik (Fra) France 50 Daniil Fominykh (Kaz) Kazakhstan 51 Ruben Fernandez Andujar (Spa) Spain 52 Alex Kirsch (Lux) Luxembourg 0:00:16 53 August Jensen (Nor) Norway 54 Peter Erdin SWI SWI 55 Patrick Konrad (Aut) Austria 56 Carlos Verona Quintanilla (Spa) Spain 57 Andrea Fedi (Ita) Italy 58 Evan Hufmann (USA) United States Of America 59 Andris Smirnovs (Lat) Latvia 60 Sven Erik Bystrom (Nor) Norway 61 James De Jesus Jaramillo Galvez (Col) Colombia 62 Vegard Breen (Nor) Norway 0:00:17 63 Nikita Umerbekov (Kaz) Kazakhstan 64 Sarawut Sirironnachai (Tha) Mixed 65 Sergey Chernetski (Rus) Russian Federation 66 Thomas Sprengers (Bel) Belgium 67 Haavard Blikra (Nor) Norway 68 Jan Polanc (Slo) Slovenia 69 Till Drobisch (Nam) Mixed 0:00:18 70 Robert Bush (USA) United States Of America 71 Lawrence Warbasse (USA) United States Of America 72 Marcel Aregger SWI SWI 0:00:19 73 Tom Thill (Lux) Luxembourg 74 Antoine Lavieu (Fra) France 75 Isiaka Cissé (CIv) Mixed 76 Jesper Hansen (Den) Denmark 77 Patrick Lane (Aus) Australia 0:00:20 78 Vladislav Gorbunov (Kaz) Kazakhstan 79 Jan Sokol (Aut) Austria 80 Nick Aitken (Aus) Australia 81 Wouter Wippert (Ned) Netherlands 82 Patrick Clausen (Den) Denmark 83 Ever Alexander Rivera Gurrero (Col) Colombia 84 Florian Gaugl (Aut) Austria 85 Mekseb Debesay (Eri) Eritrea 86 Mattia Cattaneo (Ita) Italy 87 Luka Pibernik (Slo) Slovenia 0:00:21 88 Gennady Tatarinov (Rus) Russian Federation 88 Tim Mikelj (Slo) Slovenia 90 Nate Wilson (USA) United States Of America 91 Raphael Addy SWI SWI 92 Jonas Ahlstrand (Swe) Sweden 93 Pierre Paolo Penasa (Ita) Italy 94 Haritz Orbe Urrutia (Spa) Spain 0:00:22 95 Victor Martin Hernandez (Spa) Spain 96 Abdraimzhan Ishanov (Kaz) Kazakhstan 97 Mats Andersson (Swe) Sweden 0:00:23 98 Ian Boswell (USA) United States Of America 99 Piter Campero (Bol) Mixed 100 Artis Pujats (Lat) Latvia 101 Alexander Foliforov (Rus) Russian Federation 0:00:24 102 Magnus Cort Nielsen (Den) Denmark 103 Robert Pölder (Swe) Sweden 0:00:25 104 Meron Teshome (Eri) Eritrea 105 Ulises Alfredo Castillo (Mex) Mixed 106 Alexander Kamp Egested (Den) Denmark 0:00:26 107 Ibai Salas Zorrozua (Spa) Spain 108 Tesfom Okbamariam (Eri) Eritrea 109 Cesar Nicloas Paredes Avellaneda (Col) Colombia 0:00:27 110 David Wohrer (Aut) Austria 111 Kevin Kohlvelter (Lux) Luxembourg 112 Dylan Teuns (Bel) Belgium 0:00:28 113 Adrien Chenaux SWI SWI 0:00:29 114 Niels Van Dyck (Bel) Belgium 115 Jaka Bostner (Slo) Slovenia 0:00:30 116 Sjoerd Kouwenhoven (Ned) Netherlands 117 Kirill Yatsevich (Rus) Russian Federation 0:00:31 118 Paul Lang (Aut) Austria 119 Kim Magnusson (Swe) Sweden 0:00:32 120 Dominik Fuchs SWI SWI 121 Elyas Afewerki (Eri) Eritrea 0:00:35 122 Meron Amanuel (Eri) Eritrea 123 Kevin Feiereisen (Lux) Luxembourg 0:00:36 124 Igor Frolov (Rus) Russian Federation 125 Klemen Stimulak (Slo) Slovenia 0:00:39 126 Janis Dakteris (Lat) Latvia 0:01:06

ARRIVEE # Rider Name (Country) Team Result 1 Jay Mccarthy (Aus) Australia 12 pts 2 Lasse Norman Hansen (Den) Denmark 10 3 Jakob Steigmiller (Ger) Germany 8 4 Danny Van Poppel (Ned) Netherlands 7 5 Moreno Hofland (Ned) Netherlands 6 6 Lukas Pöstlberger (Aut) Austria 5 7 Nikias Arndt (Ger) Germany 4 8 Eduardo Sepulveda (Arg) Mixed 3 9 Jasha Sütterlin (Ger) Germany 2 10 Tim Wellens (Bel) Belgium 1

Teams # Rider Name (Country) Team Result 1 Germany 0:12:55 2 Netherlands 0:00:02 3 Australia 0:00:11 4 Belgium 0:00:17 5 Denmark 0:00:18 6 Kazakhstan 0:00:19 7 Colombia 0:00:21 8 Latvia 9 Italy 0:00:22 10 France 0:00:23 11 Luxembourg 0:00:24 12 Spain 13 Austria 0:00:25 14 Mixed 0:00:27 15 Norway 0:00:28 16 United States 0:00:30 17 Switzerland 0:00:31 18 Sweden 0:00:32 19 Slovenia 0:00:35 20 Russia 0:00:38 21 Eritrea 0:00:41

