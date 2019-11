Italian Tony Longo (Full Dynamix) took the lead after winning stage 1 of the inaugural Tour de la Ville d'Aoste. The 6.5km time trial began and ended in the centre of Aosta.

Longo's win came shortly after he finished 16th and as the top Italian at the Houffalize World Cup in Belgium, in 16th place. He has previously won a silver medal in the team relay and the under 23 cross country at the World Championships.

Gerhard Kerschbaumer (Gruppo Sportivo Foresta) and Johannes Schweiggel (Silmax Cannondale Racing) rounded out the top three spots.

In the women's race, Italian Serena Calvetti (Team Gebi Sistemi) defeated Japan's Rie Katayama (Team La Pomme Look) and Switzerland's Sofia Pezzati (Team Wittwer) for the stage win and chance to be the first leader in the race.

Favorite Ukraine Alla Boyko, winner of junior world championship cross country in 2007, slipped with 300m to go and finished fourth.

Stage 2 will happen on Friday, May 14 from Aosta. It will run through the Tsatelet nature reserve and travel to Saint Christophe. The 5.5km course will be repeated five times.

Full Results

Women # Rider Name (Country) Team Result 1 Serena Calvetti (Ita) Team Gebi Sistemi 0:15:47 2 Rie Katayama (Jpn) Team La Pomme Look 0:00:11 3 Sofia Pezzati (Swi) Team Wittwer 0:00:31 4 Alla Boyko (Ukr) ISD Cycling Team 0:00:32 5 Martina Giovanniello (Ita) CBE Merida ASD 0:00:40 6 Evgenia Belozerova (Rus) Russia National Team 0:00:43 7 Elena Gogoleva (Rus) Russia National Team 0:00:43 8 Marta Pastore (Ita) Team Gebi Sistemi 0:01:07 9 Daria Zaytseva (Rus) Karofilm 0:02:01 10 Chiara Pastore (Ita) Team Gebi Sistemi 0:09:17 11 Jelena Petrova (Lat) Cyprus Cycling Federatio 0:18:13

Men # Rider Name (Country) Team Result 1 Tony Longo (Ita) Team Full-Dynamix 0:13:18 2 Gerhard Kerschbaumer (Ita) Gruppo Sportivo Foresta 0:00:01 3 Johannes Schweiggl (Ita) Silmax Cannondale Racing 0:00:02 4 Carlo Corti Umberto (Ita) CBE Merida ASD 0:00:06 5 Michele Casagrande (Ita) Elettroveneta-Corratec 0:00:07 6 Magnus Darvell (Swe) Team Kalas 0:00:14 7 Catriel Andres Soto (Arg) Infotre-Lee Cougan 0:00:14 8 Samuele Porro (Ita) Lissone MTB ASD 0:00:15 9 Michael Pesse (Ita) CBE Merida ASD 0:00:20 10 Giuseppe Lamastra (Ita) Hard Rock Frw A.S.D. 0:00:20 11 Johnny Cattaneo (Ita) Team Full-Dynamix 0:00:23 12 Nicolas Jeantet (Ita) ISD Cycling Team 0:00:25 13 Alessandro Gambino (Ita) MTB Brondello Esercito 0:00:27 14 Mattias Nilsson (Swe) Team Kalas 0:00:28 15 Sergji Rysenko (Ukr) ISD Cycling Team 0:00:29 16 Mike Felderer (Ita) Team Full-Dynamix 0:00:29 17 Alexey Medvedev (Rus) Elettroveneta-Corratec 0:00:30 18 Joris Massaer (Bel) G-Skin-Deforche MTB Racin 0:00:31 19 Anton Gogolev (Rus) Russia National Team 0:00:31 20 Markus Loisl (Aut) Team Austria 0:00:32 21 Maxim Gogolev (Rus) Russia National Team 0:00:32 22 Luca Braidot (Ita) Gruppo Sportivo Foresta 0:00:32 23 Thomas Paccagnella (Ita) Elettroveneta-Corratec 0:00:37 24 Johann Pallhuber (Ita) Silmax Cannondale Racing 0:00:38 25 Oleksand Gerashchenko (Ukr) ISD Cycling Team 0:00:39 26 Martino Di Pierdomenico (Ita) Hard Rock Frw A.S.D. 0:00:41 27 Rubens Valeriano (Bra) Team Brazil 0:00:41 28 Sebastian Jam Batchelor (GBr) Infotre-Lee Cougan 0:00:42 29 Henrique Da Silv'Avancini (Bra) ISD Cycling Team 0:00:42 30 Martin Loo (Est) Infotre-Lee Cougan 0:00:43 31 Dmytro Titarenko (Ukr) ISD Cycling Team 32 Sherman Trezza (Bra) Team Brazil 0:00:44 33 Roberto Giacobazzi (Ita) CBE Merida ASD 0:00:45 34 Dries Govaerts (Bel) Team Saeco 0:00:46 35 Massimiliano Milan (Ita) Silmax Cannondale Racing 0:00:46 36 Filippo Blanc (Ita) Silmax Cannondale Racing 0:00:47 37 Davide Miguel Rodrigues (Por) Infotre-Lee Cougan 0:00:47 38 Robert Kircher (Aut) Team Austria 0:00:48 39 Monsalve Fab Castaneda (Col) Infotre-Lee Cougan 0:00:50 40 Slomi Haimy (Isr) Infotre-Lee Cougan 0:00:50 41 Ricardo Pscheidt (Bra) Team Brazil 0:00:50 42 Maurizio Tasca (Ita) Lissone MTB ASD 0:00:53 43 Alessio Zamuner (Ita) A.S. Roma Ciclismo 0:00:53 44 Periklis Ilias (Gre) ISD Cycling Team 0:00:54 45 Kohei Yamamoto (Jpn) Team La Pomme Look 0:00:58 46 Brice Scholtes (Bel) G-Skin-Deforche MTB Racin 0:00:59 47 Sergey Nikolaev (Rus) Russia National Team 0:01:00 48 Dmitry Medvedev (Rus) Elettroveneta-Corratec 0:01:00 49 Alessandro Fontana (Ita) Gruppo Sportivo Foresta 0:01:01 50 Artem Orlov (Rus) Russia National Team 0:01:03 51 Francesco Niccoli (Ita) Hard Rock Frw A.S.D. 0:01:04 52 Mykhaylo Batsutsa (Ukr) ISD Cycling Team 0:01:04 53 Davide Finetto (Ita) Infotre-Lee Cougan 0:01:06 54 Roberto Crisi (Ita) Hard Rock Frw A.S.D. 0:01:08 55 Rafael Visinelli (Ita) Gruppo Sportivo Foresta 0:01:11 56 Lucian Logigan (Rom) Romania Cycling Federati 0:01:13 57 Pascal Hossay (Bel) G-Skin-Deforche MTB Racin 0:01:14 58 Davide Coato (Ita) Silmax Cannondale Racing 0:01:16 59 Filippo Barazzuol (Ita) MTB Brondello 0:01:17 60 Volodymyr Zinovkyn (Ukr) ISD Cycling Team 0:01:19 61 Mattia Penna (Ita) Dayco ASD 0:01:33 62 Edivando De Souza Cruz (Bra) Team Brazil 0:01:34 63 Nicola Juganaru Razvan (Rom) Romania Cycling Federati 0:01:39 64 Paolo Montoya (CRc) MTB Brondello 0:01:42 65 Vittorio Oliva (Ita) Infotre-Lee Cougan 0:01:44 66 Denis Jacquemin (Bel) G-Skin-Deforche MTB Racin 0:01:47 67 Joris Bagnol (Fra) Team La Pomme Look 0:01:56 68 Daniel Rosioru (Rom) Romania Cycling Federati 0:01:58 69 Renato Reinaudo (Ita) Silmax Cannondale Racing 0:02:06 70 Alexander Tchiupin (Cyp) Cyprus Cycling Federatio 0:02:30

Teams # Rider Name (Country) Team Result 1 Team Full-Dynamix 0:40:47 2 CBE Merida 0:00:19 3 Elettroveneta Corratec 0:00:22 4 Silmax Cannondale Racing Team 1 0:00:34 5 Gs Forestale 0:00:52 6 Sport Club ISD 0:00:55 7 Infotre-Lee Cougan 0:01:02 8 ISD Cycling Team 0:01:12 9 Russia National Team 0:01:15 10 Hard Rock Frw 0:01:40 11 Team Brazil 0:02:13 12 Bi&Esse 0:02:21 13 GT Brondello 0:02:34 14 Silmax Cannondale Racing Team 2 0:03:17 15 Romania 0:03:58

