Image 1 of 4 Ben Gastauer (Ag2r-La Mondiale) wins the opening stage of Tour de Haut Var (Image credit: Sirotti) Image 2 of 4 Ben Gastauer (Ag2r-La Mondiale) in the yellow jersey (Image credit: Sirotti) Image 3 of 4 Jonathan Hivert (Bretagne-Séché Environnement) crosses the line in second place (Image credit: Sirotti) Image 4 of 4 Fabian Wegmann (Cult Energy Pro Cycling) finishes fourth (Image credit: Sirotti)

Ben Gastauer (Ag2r-La Mondiale) soloed to victory on the opening stage of the Tour du Haut Var in Seillans after attacking from the break of the day on the climb of the Mur de Montauroux.

Gastauer pressed clear of Ignas Konovalovas near the summit of the climb and then managed to hold off a rapidly-closing peloton on the run-in to the finish in Seillans. With 10 kilometres remaining, he held a lead of 22 seconds over Konovalovas and 1:30 over the bunch, and he managed to stay clear all the way to the line.

Konovalovas and the remnants of the day’s break were swept up on the approach to the line, and Jonathan Hivert (Bretagne Séché) took second place on the stage when he led the bunch home ahead of Philippe Gilbert (BMC) and Fabian Wegmann (Team Cult Energy).

"The aim wasn’t to go all the way, it was more just to have somebody out in front so the team wouldn’t have to ride behind," Gastauer told Directvelo.com afterwards. "I knew that I had to give it everything on the last climb and nobody could follow me. In the last five kilometres I began to struggle but at the flamme rouge I saw I still had an advantage and I knew I was going to do it."

The race concludes on Sunday with a 194km stage starting and finishing in Draguignan.

Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Ben Gastauer (Lux) AG2R La Mondiale 4:11:15 2 Jonathan Hivert (Fra) Bretagne-Séché Environnement 0:00:07 3 Philippe Gilbert (Bel) BMC Racing Team 4 Fabian Wegmann (Ger) Cult Energy Pro Cycling 5 Christophe Laporte (Fra) Cofidis, Solutions Credits 6 Simon Spilak (Slo) Team Katusha 7 Aleksei Tcatevich (Rus) Team Katusha 8 Matthieu Ladagnous (Fra) FDJ.fr 9 Linus Gerdemann (Ger) Cult Energy Pro Cycling 10 Angel Vicioso (Spa) Team Katusha 11 Samuel Dumoulin (Fra) AG2R La Mondiale 12 Baptiste Plackaert (Bel) Roubaix Lille Metropole 13 Ilnur Zakarin (Rus) Team Katusha 14 Davide Rebellin (Ita) CCC Sprandi Polkowice 15 Mikael Cherel (Fra) AG2R La Mondiale 16 Maxime Vantomme (Bel) Roubaix Lille Metropole 17 Eduard Vorganov (Rus) Team Katusha 18 Pierrick Fedrigo (Fra) Bretagne-Séché Environnement 19 Julien El Fares (Fra) Team Marseille 13 KTM 20 Yohan Bagot (Fra) Cofidis, Solutions Credits 21 Alexis Vuillermoz (Fra) AG2R La Mondiale 22 Laurent Pichon (Fra) FDJ.fr 23 Rasmus Guldhammer (Den) Cult Energy Pro Cycling 24 Julien Loubet (Fra) Team Marseille 13 KTM 25 Eduardo Sepulveda (Arg) Bretagne-Séché Environnement 26 Egor Silin (Rus) Team Katusha 27 Anthony Turgis (Fra) Cofidis, Solutions Credits 28 Chad Haga (USA) Team Giant-Alpecin 29 Rinaldo Nocentini (Ita) AG2R La Mondiale 30 Jimmy Turgis (Fra) Roubaix Lille Metropole 31 Quentin Pacher (Fra) ADT 32 Jérôme Cousin (Fra) Team Europcar 33 Rémy Di Gregorio (Fra) Team Marseille 13 KTM 34 Théo Vimpere (Fra) Auber 93 35 Brent Bookwalter (USA) BMC Racing Team 36 Sébastien Delfrosse (Bel) Wallonie - Bruxelles 37 Darwin Atapuma Hurtado (Col) BMC Racing Team 38 Zico Waeytens (Bel) Team Giant-Alpecin 39 Angelo Tulik (Fra) Team Europcar 40 Jonathan Fumeaux (Swi) IAM Cycling 41 Lawrence Warbasse (USA) IAM Cycling 42 Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale 43 Marek Rutkiewicz (Pol) CCC Sprandi Polkowice 44 Romain Comboud (Fra) ADT 45 Pavel Kochetkov (Rus) Team Katusha 46 Franco Pellizotti (Ita) Androni Giocattoli 47 Antoine Warnier (Bel) Wallonie - Bruxelles 48 Clement Chevrier (Fra) IAM Cycling 49 Tom Dernies (Bel) Wallonie - Bruxelles 0:00:21 50 Gaetan Bille (Bel) Verandas Willems Cycling Team 51 Thomas Voeckler (Fra) Team Europcar 52 Joseph Rosskopf (USA) BMC Racing Team 53 Julien Antomarchi (Fra) Roubaix Lille Metropole 54 Yoann Barbas (Fra) ADT 55 Oscar Gatto (Ita) Androni Giocattoli 0:00:25 56 César Bihel (Fra) Auber 93 0:00:27 57 Yoann Paillot (Fra) Team Marseille 13 KTM 0:00:28 58 Maxim Belkov (Rus) Team Katusha 59 Yannick Martinez (Fra) Team Europcar 0:00:37 60 Serghei Tvetcov (Rom) Androni Giocattoli 0:00:39 61 Anthony Geslin (Fra) FDJ.fr 0:00:42 62 Arnaud Gerard (Fra) Bretagne-Séché Environnement 63 Brice Feillu (Fra) Bretagne-Séché Environnement 0:01:08 64 Luka Mezgec (Slo) Team Giant-Alpecin 0:01:23 65 Olivier Le Gac (Fra) FDJ.fr 0:01:31 66 Johan Le Bon (Fra) FDJ.fr 67 Kévin Reza (Fra) FDJ.fr 0:01:37 68 Jimmy Raibaud (Fra) ADT 0:01:39 69 Ignatas Konovalovas (Ltu) Team Marseille 13 KTM 0:01:40 70 Antoine Duchesne (Can) Team Europcar 0:01:42 71 Patrick Schelling (Swi) IAM Cycling 72 David Tanner (Aus) IAM Cycling 73 Tony Hurel (Fra) Team Europcar 0:01:44 74 Julien Guay (Fra) Auber 93 75 Amaël Moinard (Fra) BMC Racing Team 0:01:46 76 Thomas Vaubourzeix (Fra) Veranclassic - Ekoi 0:02:00 77 Roy Curvers (Ned) Team Giant-Alpecin 0:02:17 78 Jean-Pierre Drucker (Lux) BMC Racing Team 0:02:23 79 Albert Timmer (Ned) Team Giant-Alpecin 0:03:08 80 Stéphane Rossetto (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:03:33 81 Kevin Ista (Bel) Wallonie - Bruxelles 82 Yann Guyot (Fra) ADT 0:03:38 83 Marco Bandiera (Ita) Androni Giocattoli 0:03:40 84 Oddbjorn Klomsten ANDERSEN 85 Davide Appollonio (Ita) Androni Giocattoli 86 Julien Stassen (Bel) Wallonie - Bruxelles 87 Jerome Mainard (Fra) ADT 88 Romain Lemarchand (Fra) Cult Energy Pro Cycling 89 Armindo Fonseca (Fra) Bretagne-Séché Environnement 90 Alo Jakin (Est) Auber 93 91 Thierry Hupond (Fra) Team Giant-Alpecin 92 Julien Berard (Fra) AG2R La Mondiale 93 Florian Vachon (Fra) Bretagne-Séché Environnement 94 Mateusz Taciak (Pol) CCC Sprandi Polkowice 95 Serge De Wartelaer (Bel) Veranclassic - Ekoi 96 Nikolay Mihaylov (Bul) CCC Sprandi Polkowice 97 Dimitri Claeys (Bel) Verandas Willems Cycling Team 98 Benoît Vaugrenard (Fra) FDJ.fr 99 Alexandre Pichot (Fra) Team Europcar 0:03:50 100 Clément Penven (Fra) Team Marseille 13 Ktm 0:04:36 101 Olivier Pardini (Bel) Verandas Willems Cycling Team 0:05:24 102 Kai Reus (Ned) Verandas Willems Cycling Team 103 Justin Jules (Fra) Veranclassic - Ekoi 0:06:07 104 Pierre Gouault (Fra) Auber 93 0:06:26 105 Thomas Wertz (Bel) Wallonie - Bruxelles 106 Edwig Cammaerts (Bel) Veranclassic - Ekoi 107 Niels De Rooze (Bel) Veranclassic - Ekoi 108 Clement Saint Martin (Fra) Team Marseille 13 Ktm 109 Jeremy Leveau (Fra) Roubaix Lille Metropole 110 Grégoire Tarride (Fra) Team Marseille 13 Ktm 111 Jussi Veikkanen (Fin) FDJ.Fr 112 Christophe Premont (Bel) Verandas Willems Cycling Team 113 Antoine Demoitie (Bel) Wallonie - Bruxelles 0:06:30 114 Steven Tronet (Fra) Auber 93 115 Adrian Kurek (Pol) CCC Sprandi Polkowice 116 Rudy Molard (Fra) Cofidis, Solutions Credits 117 Fabio Taborre (Ita) Androni Giocattoli 0:06:34 118 Sébastien Turgot (Fra) AG2R La Mondiale 0:06:50 119 Joeri Calleeuw (Bel) Verandas Willems Cycling Team 0:06:56 120 Damien Garcia (Fra) Team Froy Oslo 0:09:23 121 Rick Zabel (Ger) BMC Racing Team 122 Manuel Senni (Ita) BMC Racing Team 123 Jérôme Gilbert (Bel) Verandas Willems Cycling Team 124 Simon Pellaud (Swi) IAM Cycling 125 Tiziano Dall'Antonia (Ita) Androni Giocattoli 0:09:25 126 Grzegorz Stepniak (Pol) CCC Sprandi Polkowice 127 Christian Delle Stelle (Ita) CCC Sprandi Polkowice 128 Jon Soeveras Breivold (Nor) Team Froy Oslo 129 Gregory Habeaux (Bel) Wallonie - Bruxelles 130 Michael Reihs (Den) Cult Energy Pro Cycling 131 Anders KRISTOFFERSEN (Nor) Team Froy Oslo 132 Maxime RENAULT (Fra) Auber 93 133 Dirk FINDERS (Ger) Veranclassic - Ekoi 134 Troels Ronning Vinther (Den) Cult Energy Pro Cycling 135 Gustav Larsson (Swe) Cult Energy Pro Cycling 136 Perrig Quemeneur (Fra) Team Europcar 137 Jean-Marc Bideau (Fra) Bretagne-Séché Environnement 138 Stef Van Zummeren (Bel) Verandas Willems Cycling Team 139 Anthony Maldonado (Fra) Auber 93 140 Louis Verhelst (Bel) Cofidis, Solutions Credits 0:09:31 141 Henrik Steen Haugen (Nor) Team Froy Oslo 142 Dieter Bouvry (Bel) Roubaix Lille Metropole 143 Gorik Gardeyn (Bel) Veranclassic - Ekoi 144 Benoît Sinner (Fra) Adt 145 Chetout Loic (Fra) Cofidis, Solutions Credits 146 Martin Mortensen (Den) Cult Energy Pro Cycling 0:14:23 147 Halvor Tandrevold (Nor) Team Froy Oslo 0:18:49 148 Henrik Evensen (Nor) Team Froy Oslo 149 Melvin Rulliere (Fra) Veranclassic - Ekoi 150 Rudy Kowalski (Fra) Roubaix Lille Metropole 151 Cheng Ji (Chn) Team Giant-Alpecin 0:19:29

Point classification # Rider Name (Country) Team 1 Ben Gastauer (Lux) AG2R La Mondiale

Mountain classification # Rider Name (Country) Team 1 Thomas Vaubourzeix (Fra) Veranclassic - Ekoi