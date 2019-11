Image 1 of 24 Another stage, and another general classification win for Tiernan-Lock (Endura Racing) (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 2 of 24 Jonathan Tiernen-Locke (Endura Racing) secured his second big win in a week (Image credit: Bettini Photo) Image 3 of 24 The 2012 team. (Image credit: Cycling News) Image 4 of 24 (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 5 of 24 Julien Simon (Saur-Sojasun) (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 6 of 24 Christophe Le Mevel (Garmin - Barracuda) (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 7 of 24 Christophe Le Mevel (Garmin - Barracuda) (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 8 of 24 Tiernan-Lock completes a stellar week in Haut Var. (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 9 of 24 Julien El Fares (Team Type 1 - Sanofi) (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 10 of 24 (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 11 of 24 El Fares talks about the race. (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 12 of 24 Tiernan-Lock (Endura Racing) (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 13 of 24 Tiernan-Lock (Endura Racing) (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 14 of 24 (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 15 of 24 Tiernan-Lock (Endura Racing) (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 16 of 24 Tiernan-Lock (Endura Racing) (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 17 of 24 Tiernan-Lock (Endura Racing) (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 18 of 24 Tiernan-Lock (Endura Racing) (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 19 of 24 (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 20 of 24 (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 21 of 24 Tiernan-Lock (Endura Racing) (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 22 of 24 Another stage, and another general classification win for Tiernan-Lock (Endura Racing) (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 23 of 24 Arms aloft Tiernan-Lock (Endura Racing) in Haut Var. (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 24 of 24 Tour du Haut Var (Image credit: Isabelle Duchesne)

Jonathan Tiernan-Locke completed the best week of his career this afternoon by clinching overall victory in the Tour Cycliste International du Haut Var in the south of France. The 27-year-old Briton prevailed at the end of the gruelling 205km stage between Frejus and Freyence, adding the overall GC to the Tour of Mediterranean title he won a week earlier.

Lying in third place overnight after stage one, The Endura Racing rider burst clear of the pack with 2km to go and held on for a comfortable victory, which will only serve to boost his reputation as one of the hottest Continental level riders around at this moment.

Tiernan-Locke used his prowess as a climber to secure the stage win at the main expense of Julien El Fares (Team Type 1) and Julian Simon (Saur-Sojasun), who filled the podium places.

Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Jonathan Tiernan-Locke (GBr) Endura Racing 5:23:13 2 Julien El Fares (Fra) Team Type 1 - Sanofi 0:00:01 3 Julien Simon (Fra) Saur - Sojasun 0:00:04 4 Jonathan Hivert (Fra) Saur - Sojasun 0:00:11 5 Simon Clarke (Aus) Greenedge Cycling Team 0:00:13 6 Pierrick Fedrigo (Fra) FDJ-Big Mat 0:00:19 7 Fredrik Kessiakoff (Swe) Astana Pro Team 8 Maxime Bouet (Fra) AG2R La Mondiale 9 Christophe Le Mevel (Fra) Garmin - Barracuda 10 Romain Hardy (Fra) Bretagne - Schuller 11 Nairo Quintana Rojas (Col) Movistar Team 0:00:27 12 Thibaut Pinot (Fra) FDJ-Big Mat 0:00:29 13 Daniel Martin (Irl) Garmin - Barracuda 0:00:32 14 Daniel Navarro (Spa) Team Saxo Bank 15 Rémi Pauriol (Fra) FDJ-Big Mat 16 Philippe Gilbert (Bel) BMC Racing Team 17 Cameron Meyer (Aus) Greenedge Cycling Team 0:00:37 18 Stefan Denifl (Aut) Vacansoleil-Dcm Pro Cycling Team 0:00:41 19 Laurent Mangel (Fra) Saur - Sojasun 0:00:43 20 Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale 21 David Moncoutie (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 0:00:46 22 José Joaquín Rojas Gil (Spa) Movistar Team 0:00:49 23 Jeremie Galland (Fra) Saur - Sojasun 0:00:52 24 Dimitri Fofonov (Kaz) Astana Pro Team 0:00:58 25 Staf Scheirlinckx (Bel) Accent Jobs - Willems Veranda's 0:02:11 26 Kevin Seeldraeyers (Bel) Astana Pro Team 27 Evgeny Petrov (Rus) Astana Pro Team 28 Angel Madrazo Ruiz (Spa) Movistar Team 0:02:14 29 Wouter Mol (Ned) Vacansoleil-Dcm Pro Cycling Team 30 Romain Bardet (Fra) AG2R La Mondiale 0:02:20 31 Rémy Di Gregorio (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 0:02:25 32 Mirko Selvaggi (Ita) Vacansoleil-Dcm Pro Cycling Team 0:02:26 33 Christopher Juul Jensen (Den) Team Saxo Bank 0:02:28 34 Guillaume Levarlet (Fra) Saur - Sojasun 0:02:30 35 Leif Hoste (Bel) Accent Jobs - Willems Veranda's 36 Mauro Santambrogio (Ita) BMC Racing Team 37 Anthony Delaplace (Fra) Saur - Sojasun 38 Simon Gerrans (Aus) Greenedge Cycling Team 39 Dimitri Le Boulch (Fra) Auber 93 0:02:37 40 Pablo Lastras (Spa) Movistar Team 41 Thomas Voeckler (Fra) Team Europcar 42 Boris Zimine (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:02:56 43 Clément Koretzky (Fra) La Pomme Marseille 44 Peter Stetina (USA) Garmin - Barracuda 0:03:09 45 Thomas Damuseau (Fra) Project 1T4I 0:03:17 46 Aleksejs Saramotins (Lat) Cofidis, Le Credit En Ligne 0:03:27 47 Giovanni Visconti (Ita) Movistar Team 0:03:47 48 Freddy Bichot (Fra) Veranda Rideau - Super U 0:04:29 49 Alessandro Bazzana (Ita) Team Type 1 - Sanofi 0:04:31 50 Jacek Morajko (Pol) Vacansoleil-Dcm Pro Cycling Team 0:04:39 51 Julien Guay (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:04:45 52 Jonathan Cantwell (Aus) Team Saxo Bank 53 Brice Feillu (Fra) Saur - Sojasun 54 Guillaume Bonnafond (Fra) AG2R La Mondiale 55 Andrey Amador (CRc) Movistar Team 56 Laszlo Bodrogi (Hun) Team Type 1 - Sanofi 57 Vegard Stake Laengen (Nor) Team Type 1 - Sanofi 58 Frederik Veuchelen (Bel) Vacansoleil-Dcm Pro Cycling Team 0:04:49 59 Sébastien Turgot (Fra) Team Europcar 0:04:51 60 Jens Keukeleire (Bel) Greenedge Cycling Team 61 Yohan Cauquil (Fra) La Pomme Marseille 0:05:13 62 Cyril Bessy (Fra) Saur - Sojasun 0:05:22 63 Guillaume Boivin (Can) Spidertech Powered By C10 0:05:26 64 Dimitri Champion (Fra) Bretagne - Schuller 0:06:16 65 Georg Preidler (Aut) Team Type 1 - Sanofi 0:06:40 66 Rubens Bertogliati (Swi) Team Type 1 - Sanofi 0:06:42 67 Tom Stamsnijder (Ned) Project 1T4I 0:06:44 68 Arnaud Gerard (Fra) FDJ-Big Mat 69 Robert Partridge (GBr) Endura Racing 0:06:47 70 Troels Ronning Vinther (Den) Team Saxo Bank 0:06:58 71 Yukiya Arashiro (Jpn) Team Europcar 72 Manuel Quinziato (Ita) BMC Racing Team 73 Benoît Vaugrenard (Fra) FDJ-Big Mat 0:07:01 74 Yannick Eijssen (Bel) BMC Racing Team 0:07:04 75 Mathias Frank (Swi) BMC Racing Team 76 Julien Antomarchi (Fra) Team Type 1 - Sanofi 77 Florian Guillou (Fra) Bretagne - Schuller 0:07:12 78 John Degenkolb (Ger) Project 1T4I 0:08:01 79 Leigh Howard (Aus) Greenedge Cycling Team 80 Egoitz Garcia Echeguibel (Spa) Cofidis, Le Credit En Ligne 81 Arnaud Labbe (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 82 Wesley Sulzberger (Aus) Greenedge Cycling Team 83 Armindo Fonseca (Fra) Bretagne - Schuller 84 Ben Gastauer (Lux) AG2R La Mondiale 85 Morgan Kneisky (Fra) Roubaix Lille Metropole 86 Alexandre Pichot (Fra) Team Europcar 87 Borut Bozic (Slo) Astana Pro Team 88 Andrey Kashechkin (Kaz) Astana Pro Team 89 Jack Bauer (NZl) Garmin - Barracuda 0:10:39 90 Florian Vachon (Fra) Bretagne - Schuller 0:11:22 91 Jean-Marc Bideau (Fra) Bretagne - Schuller 92 Grégoire Tarride (Fra) La Pomme Marseille 0:12:18 93 Michal Olejnik (Pol) Veranda Rideau - Super U 0:14:37 94 Matthieu Sprick (Fra) Project 1T4I 95 Kenny Ellissonde (Fra) FDJ-Big Mat 96 Nicolas Edet (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 0:14:45 97 Jérémy Roy (Fra) FDJ-Big Mat 98 Pierre-Luc Perichon (Fra) La Pomme Marseille 99 David Boily (Can) Spidertech Powered By C10 0:14:51 100 Jonas Aaen Jörgensen (Den) Team Saxo Bank 101 Benjamin Noval (Spa) Team Saxo Bank

Final general classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Jonathan Tiernan-Locke (GBr) Endura Racing 10:10:29 2 Julien El Fares (Fra) Team Type 1 - Sanofi 0:00:06 3 Julien Simon (Fra) Saur - Sojasun 0:00:09 4 Romain Hardy (Fra) Bretagne - Schuller 0:00:13 5 Simon Clarke (Aus) Greenedge Cycling Team 0:00:18 6 Jonathan Hivert (Fra) Saur - Sojasun 0:00:20 7 Christophe Le Mevel (Fra) Garmin - Barracuda 0:00:24 8 Maxime Bouet (Fra) AG2R La Mondiale 0:00:28 9 Fredrik Kessiakoff (Swe) Astana Pro Team 10 Pierrick Fedrigo (Fra) FDJ-Big Mat 11 Thibaut Pinot (Fra) FDJ-Big Mat 0:00:34 12 Nairo Quintana Rojas (Col) Movistar Team 0:00:36 13 Rémi Pauriol (Fra) FDJ-Big Mat 0:00:37 14 Daniel Martin (Irl) Garmin - Barracuda 0:00:41 15 Philippe Gilbert (Bel) BMC Racing Team 16 Cameron Meyer (Aus) Greenedge Cycling Team 0:00:46 17 Stefan Denifl (Aut) Vacansoleil-Dcm Pro Cycling Team 0:00:50 18 Laurent Mangel (Fra) Saur - Sojasun 0:00:52 19 Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale 20 José Joaquín Rojas Gil (Spa) Movistar Team 0:00:54 21 David Moncoutie (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 0:00:55 22 Jeremie Galland (Fra) Saur - Sojasun 0:00:57 23 Daniel Navarro (Spa) Team Saxo Bank 0:01:01 24 Dimitri Fofonov (Kaz) Astana Pro Team 0:01:07 25 Staf Scheirlinckx (Bel) Accent Jobs - Willems Veranda's 0:02:16 26 Kevin Seeldraeyers (Bel) Astana Pro Team 0:02:20 27 Wouter Mol (Ned) Vacansoleil-Dcm Pro Cycling Team 0:02:23 28 Romain Bardet (Fra) AG2R La Mondiale 0:02:29 29 Rémy Di Gregorio (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 0:02:34 30 Mirko Selvaggi (Ita) Vacansoleil-Dcm Pro Cycling Team 0:02:35 31 Christopher Juul Jensen (Den) Team Saxo Bank 0:02:37 32 Guillaume Levarlet (Fra) Saur - Sojasun 0:02:39 33 Anthony Delaplace (Fra) Saur - Sojasun 34 Simon Gerrans (Aus) Greenedge Cycling Team 35 Leif Hoste (Bel) Accent Jobs - Willems Veranda's 36 Thomas Voeckler (Fra) Team Europcar 0:02:42 37 Evgeny Petrov (Rus) Astana Pro Team 38 Dimitri Le Boulch (Fra) Auber 93 0:02:46 39 Pablo Lastras (Spa) Movistar Team 40 Clément Koretzky (Fra) La Pomme Marseille 0:02:50 41 Boris Zimine (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:03:05 42 Peter Stetina (USA) Garmin - Barracuda 0:03:18 43 Giovanni Visconti (Ita) Movistar Team 0:03:56 44 Aleksejs Saramotins (Lat) Cofidis, Le Credit En Ligne 0:04:00 45 Mauro Santambrogio (Ita) BMC Racing Team 46 Julien Guay (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:04:54 47 Brice Feillu (Fra) Saur - Sojasun 48 Andrey Amador (CRc) Movistar Team 49 Vegard Stake Laengen (Nor) Team Type 1 - Sanofi 50 Frederik Veuchelen (Bel) Vacansoleil-Dcm Pro Cycling Team 0:04:58 51 Sébastien Turgot (Fra) Team Europcar 0:05:00 52 Jens Keukeleire (Bel) Greenedge Cycling Team 53 Guillaume Bonnafond (Fra) AG2R La Mondiale 0:05:18 54 Yohan Cauquil (Fra) La Pomme Marseille 0:05:22 55 Jonathan Cantwell (Aus) Team Saxo Bank 56 Cyril Bessy (Fra) Saur - Sojasun 0:05:31 57 Guillaume Boivin (Can) Spidertech Powered By C10 0:05:35 58 Freddy Bichot (Fra) Veranda Rideau - Super U 0:05:57 59 Jacek Morajko (Pol) Vacansoleil-Dcm Pro Cycling Team 0:06:09 60 Dimitri Champion (Fra) Bretagne - Schuller 0:06:25 61 Georg Preidler (Aut) Team Type 1 - Sanofi 0:06:49 62 Arnaud Gerard (Fra) FDJ-Big Mat 0:06:53 63 Yukiya Arashiro (Jpn) Team Europcar 0:07:07 64 Benoît Vaugrenard (Fra) FDJ-Big Mat 0:07:10 65 Mathias Frank (Swi) BMC Racing Team 0:07:13 66 Julien Antomarchi (Fra) Team Type 1 - Sanofi 67 Laszlo Bodrogi (Hun) Team Type 1 - Sanofi 0:07:17 68 Florian Guillou (Fra) Bretagne - Schuller 0:07:21 69 Robert Partridge (GBr) Endura Racing 0:07:28 70 Armindo Fonseca (Fra) Bretagne - Schuller 0:08:10 71 Leigh Howard (Aus) Greenedge Cycling Team 72 Alexandre Pichot (Fra) Team Europcar 73 Egoitz Garcia Echeguibel (Spa) Cofidis, Le Credit En Ligne 74 John Degenkolb (Ger) Project 1T4I 75 Arnaud Labbe (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 76 Wesley Sulzberger (Aus) Greenedge Cycling Team 77 Thomas Damuseau (Fra) Project 1T4I 0:08:21 78 Manuel Quinziato (Ita) BMC Racing Team 0:08:28 79 Borut Bozic (Slo) Astana Pro Team 0:08:34 80 Yannick Eijssen (Bel) BMC Racing Team 81 Tom Stamsnijder (Ned) Project 1T4I 0:09:16 82 Ben Gastauer (Lux) AG2R La Mondiale 0:09:31 83 Alessandro Bazzana (Ita) Team Type 1 - Sanofi 0:09:35 84 Angel Madrazo Ruiz (Spa) Movistar Team 0:09:58 85 Morgan Kneisky (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:10:33 86 Jack Bauer (NZl) Garmin - Barracuda 0:11:07 87 Florian Vachon (Fra) Bretagne - Schuller 0:11:31 88 Jean-Marc Bideau (Fra) Bretagne - Schuller 89 Rubens Bertogliati (Swi) Team Type 1 - Sanofi 0:11:46 90 Grégoire Tarride (Fra) La Pomme Marseille 0:13:20 91 Troels Ronning Vinther (Den) Team Saxo Bank 0:13:26 92 Andrey Kashechkin (Kaz) Astana Pro Team 0:13:34 93 Jonas Aaen Jörgensen (Den) Team Saxo Bank 0:15:00 94 Pierre-Luc Perichon (Fra) La Pomme Marseille 0:15:18 95 Jérémy Roy (Fra) FDJ-Big Mat 96 Matthieu Sprick (Fra) Project 1T4I 0:15:23 97 Kenny Ellissonde (Fra) FDJ-Big Mat 0:16:07 98 Michal Olejnik (Pol) Veranda Rideau - Super U 99 Benjamin Noval (Spa) Team Saxo Bank 0:16:21 100 David Boily (Can) Spidertech Powered By C10 0:19:55 101 Nicolas Edet (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 0:24:15

Best young rider classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Romain Hardy (Fra) Bretagne - Schuller 10:10:42 2 Thibaut Pinot (Fra) FDJ-Big Mat 0:00:21 3 Nairo Quintana Rojas (Col) Movistar Team 0:00:23 4 Cameron Meyer (Aus) Greenedge Cycling Team 0:00:33 5 Romain Bardet (Fra) AG2R La Mondiale 0:02:16 6 Christopher Juul Jensen (Den) Team Saxo Bank 0:02:24 7 Anthony Delaplace (Fra) Saur - Sojasun 0:02:26 8 Dimitri Le Boulch (Fra) Auber 93 0:02:33 9 Clément Koretzky (Fra) La Pomme Marseille 0:02:37 10 Boris Zimine (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:02:52 11 Vegard Stake Laengen (Nor) Team Type 1 - Sanofi 0:04:41 12 Jens Keukeleire (Bel) Greenedge Cycling Team 0:04:47 13 Guillaume Boivin (Can) Spidertech Powered By C10 0:05:22 14 Georg Preidler (Aut) Team Type 1 - Sanofi 0:06:36 15 Armindo Fonseca (Fra) Bretagne - Schuller 0:07:57 16 Leigh Howard (Aus) Greenedge Cycling Team 17 John Degenkolb (Ger) Project 1T4I 18 Thomas Damuseau (Fra) Project 1T4I 0:08:08 19 Yannick Eijssen (Bel) BMC Racing Team 0:08:21 20 Angel Madrazo Ruiz (Spa) Movistar Team 0:09:45 21 Grégoire Tarride (Fra) La Pomme Marseille 0:13:07 22 Kenny Ellissonde (Fra) FDJ-Big Mat 0:15:54 23 David Boily (Can) Spidertech Powered By C10 0:19:42