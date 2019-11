Rinaldo Nocentini (Ag2r-La Mondiale) wins the opening stage of the Tour du Haut Var. (Image credit: Bettini Photo)

After finishing second overall at last week's Tour Méditerranéen, Rinaldo Nocentini (Ag2r-La Mondiale) has given himself a good opportunity of going one better at the Tour du Haut Var after he claimed the opening stage of the two-day race on Saturday afternoon.

The Italian pounced with less than a kilometre and surged away on an uphill finish to deny Cofidis' Samuel Damoulin and Belgian Bert De Waele (Landbouwcredit). Nocentini's victory means he will take a two second lead into Sunday's second and final stage.

"I had a beautiful Tour Méditerranéen, but second was not sufficient and this is a great victory," said Nocentini afterwards. "I worked hard this winter, I made sacrifices and it was important for me to win early in the season. My team worked hard to put me in the best position at 400 meters from the line."

It was the Italian's first stage win since last season's Tour of California and the first leader's jersey he has worn since his eight-day stint in the malliot jaune at the 2009 Tour de France.

"Tomorrow I hope to keep the jersey and why not win the stage," said Nocentini. "In any case, this victory gives me confidence ahead of my major goal: Paris-Nice. "

It was the third victory for Ag2r-La Mondiale this season and their first on European soil.

Nocentini strong season start continues

Team Sky had taken control of the bunch as the race entered its final 20 kilometres. Italian Morris Possoni (Sky) launched a pre-emptive strike to soften the still intact peloton. While his move was short-lived, it precipitated a rise in pace for the entire field.

Maintaining their presence at the head of the race, Sky's Michael Barry took point position in the bunch as the race galloped below 10 kilometres to go.

Anxious to show themselves on home soil, French riders made several attempts to spoil any potential sprinters' party as Jean-Marc Bideut (Bretagne Schuller) let fly with six kilometres to race. He survived alone for two kilometres before being engulfed by the peloton once more.

Next to try his luck was Caisse d'Epargne's Arnaud Coyot. His attack down the left hand side of the road saw order abandoned in the peloton as teams surged to the front; groups of two or three riders fighting to counter one another and move clear.

As the stage entered the outskirts of Grimaud and the road reared slightly towards the finish, Rinaldo Nocentini (Ag2r-La Mondiale) was the man with the power to open a gap. The Italian swung right into the short finishing straight to claim victory with several bike-lengths advantage over Samuel Damoulin (Cofidis) and Bert De Waele (Landbouwcredit).

Sunday's second stage will see the peloton cover a 200.7 kilometre journey from Draguignan to Montauroux.



Full Results 1 Rinaldo Nocentini (Ita) AG2R La Mondiale 3:58:53 2 Samuel Dumoulin (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 0:00:03 3 Bert De Waele (Bel) Landbouwkrediet 4 Christophe Le Mevel (Fra) Française Des Jeux 5 Mathieu Drujon (Fra) Caisse d'Epargne 6 Jérémie Galland (Fra) Saur - Sojasun 0:00:06 7 Steven Tronet (Fra) Roubaix Lille Metropole 8 Michel Kreder (Ned) Garmin - Transitions 9 Jonas Aaen Jörgensen (Den) Team Saxo Bank 10 Julien El Fares (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 11 Jérôme Pineau (Fra) Quick Step 12 Aitor Hernandez Gutierrez (Spa) Euskaltel - Euskadi 13 Guillaume Faucon (Fra) Big Mat - Auber 93 14 Daniel Martin (Irl) Garmin - Transitions 15 Cédric Pineau (Fra) Roubaix Lille Metropole 16 Johan Mombaerts (Fra) Big Mat - Auber 93 17 Romain Lemarchand (Fra) Big Mat - Auber 93 18 Florian Guillou (Fra) Bretagne - Schuller 19 Jos Van Emden (Ned) Rabobank 0:00:11 20 Chris Sörensen (Den) Team Saxo Bank 21 Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale 22 Christopher Froome (GBr) Sky Professional Cycling Team 0:00:13 23 Karsten Kroon (Ned) BMC Racing Team 24 Cyril Gautier (Fra) BBox Bouygues Telecom 25 Pierrick Fedrigo (Fra) BBox Bouygues Telecom 26 Jocelyn Bar (Fra) Roubaix Lille Metropole 27 Maxime Bouet (Fra) AG2R La Mondiale 28 Clément Lhotellerie (Fra) Roubaix Lille Metropole 29 Dmitry Kozontchuk (Rus) Rabobank 30 Mathieu Perget (Fra) Caisse d'Epargne 31 Ivan Velasco Murillo (Spa) Euskaltel - Euskadi 32 Yannick Talabardon (Fra) Saur - Sojasun 33 Mickael Larpe (Fra) Roubaix Lille Metropole 34 Laurent Didier (Lux) Team Saxo Bank 35 Roy Curvers (Ned) Skil - Shimano 36 Rémy Di Gregorio (Fra) Française Des Jeux 37 Anthony Roux (Fra) Française Des Jeux 38 Dennis Van Winden (Ned) Rabobank 39 Pieter Weening (Ned) Rabobank 40 Luis Pasamontes Rodriguez (Spa) Caisse d'Epargne 41 Sylvain Calzati (Fra) Sky Professional Cycling Team 42 Aitor Galdos Alonso (Spa) Euskaltel - Euskadi 43 Pierre Rolland (Fra) BBox Bouygues Telecom 44 Koen Barbe (Bel) Landbouwkrediet 45 Tom Veelers (Ned) Skil - Shimano 46 Dario Cataldo (Ita) Quick Step 47 Guillaume Levarlet (Fra) Saur - Sojasun 48 Nicolas Portal (Fra) Sky Professional Cycling Team 49 Julien Simon (Fra) Saur - Sojasun 50 Thomas Voeckler (Fra) BBox Bouygues Telecom 51 Xabier Zandio Echaide (Spa) Caisse d'Epargne 52 Alan Perez Lezaun (Spa) Euskaltel - Euskadi 53 Christophe Kern (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 54 Yury Trofimov (Rus) BBox Bouygues Telecom 55 Julien Mazet (Fra) Big Mat - Auber 93 56 Lilian Jegou (Fra) Bretagne - Schuller 57 Thomas Danielson (USA) Garmin - Transitions 58 Rémi Pauriol (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 0:00:23 59 Alexandre Blain (Fra) Endura Racing 60 Eduardo Gonzalo Ramirez (Spa) Bretagne - Schuller 61 Grischa Niermann (Ger) Rabobank 62 Gorka Izagirre Insausti (Spa) Euskaltel - Euskadi 63 Renaud Dion (Fra) Roubaix Lille Metropole 64 Matthieu Boulo (Fra) Roubaix Lille Metropole 65 David Lelay (Fra) AG2R La Mondiale 66 Leonardo Fabio Duque (Col) Cofidis, Le Credit En Ligne 67 Anders Lund (Den) Team Saxo Bank 68 Christophe Moreau (Fra) Caisse d'Epargne 69 Dario David Cioni (Ita) Sky Professional Cycling Team 70 David Moncoutie (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 71 Anthony Delaplace (Fra) Saur - Sojasun 72 Morris Possoni (Ita) Sky Professional Cycling Team 73 Jonathan Castroviejo Nicolas (Spa) Euskaltel - Euskadi 74 Steve Morabito (Swi) BMC Racing Team 75 Dimitri Champion (Fra) AG2R La Mondiale 76 Wesley Sulzberger (Aus) Française Des Jeux 77 Michael Barry (Can) Sky Professional Cycling Team 78 Steven Kruijswijk (Ned) Rabobank 79 Bert Scheirlinckx (Bel) Landbouwkrediet 80 Jerome Coppel (Fra) Saur - Sojasun 0:00:30 81 Johan Le Bon (Fra) Bretagne - Schuller 82 Robert Partridge (GBr) Endura Racing 0:00:35 83 Jean-Marc Bideau (Fra) Bretagne - Schuller 0:00:47 84 Ben Swift (GBr) Sky Professional Cycling Team 85 Matthieu Sprick (Fra) BBox Bouygues Telecom 86 Robin Chaigneau (Ned) Skil - Shimano 0:00:49 87 Frederik Wilmann (Nor) Skil - Shimano 88 Martin Elmiger (Swi) AG2R La Mondiale 89 Arnaud Coyot (Fra) Caisse d'Epargne 0:00:59 90 Koos Moerenhout (Ned) Rabobank 0:01:11 91 Mitchell Docker (Aus) Skil - Shimano 0:01:17 92 Frédéric Amorison (Bel) Landbouwkrediet 0:01:19 93 Steven Caethoven (Bel) Landbouwkrediet 0:01:20 94 Dirk Bellemakers (Ned) Landbouwkrediet 95 Mikael Cherel (Fra) Française Des Jeux 96 Trent Lowe (Aus) Garmin - Transitions 0:01:40 97 Jean Marc Marino (Fra) Saur - Sojasun 0:01:51 98 Rein Taaramae (Est) Cofidis, Le Credit En Ligne 0:01:53 99 Peter Kennaugh (GBr) Sky Professional Cycling Team 0:02:14 100 Christian Meier (Can) Garmin - Transitions 0:09:12 101 Romain Sicard (Fra) Euskaltel - Euskadi 0:09:18 102 Arnold Jeannesson (Fra) Caisse d'Epargne 103 Amaël Moinard (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 104 Jussi Veikkanen (Fin) Française Des Jeux 105 Noan Lelarge (Fra) Bretagne - Schuller 106 Kasper Klostergaard Larsen (Den) Team Saxo Bank 107 Fabrice Jeandesboz (Fra) Saur - Sojasun 108 Niels Brouzes (Fra) Big Mat - Auber 93 109 Tadej Valjavec (Slo) AG2R La Mondiale 0:09:29 110 Jonathan Thire (Fra) Big Mat - Auber 93 0:09:36 111 Evan Oliphant (GBr) Endura Racing 0:14:38 112 Kurt Hovelynck (Bel) Quick Step 113 David Boucher (Fra) Landbouwkrediet 114 Jaroslaw Marycz (Pol) Team Saxo Bank 115 Arnaud Molmy (Fra) Roubaix Lille Metropole 116 Nadir Haddou (Fra) Big Mat - Auber 93 117 Mathieu Halleguen (Fra) Bretagne - Schuller 118 José Luis Arrieta Lujambio (Spa) AG2R La Mondiale 119 Richie Porte (Aus) Team Saxo Bank 120 Nicki Sörensen (Den) Team Saxo Bank 121 Ian Wilkinson (GBr) Endura Racing 122 Florian Stalder (Swi) BMC Racing Team 123 Brent Bookwalter (USA) BMC Racing Team 124 Florian Vachon (Fra) Bretagne - Schuller 125 Mathias Frank (Swi) BMC Racing Team 126 Thomas Frei (Swi) BMC Racing Team 127 Peter Stetina (USA) Garmin - Transitions 128 Steve Houanard (Fra) Skil - Shimano 129 Thomas Peterson (USA) Garmin - Transitions 130 Addy Engels (Ned) Quick Step 131 Jeffry Louder (USA) BMC Racing Team 132 Maxime Mederel (Fra) Big Mat - Auber 93 133 Anthony Charteau (Fra) BBox Bouygues Telecom 134 Perrig Quemeneur (Fra) BBox Bouygues Telecom 0:18:09 135 Scott Thwaites (GBr) Endura Racing 136 Andrei Kunitski (Blr) Quick Step DNF Mauro Santambrogio (Ita) BMC Racing Team DNF Rigoberto Uran (Col) Caisse d'Epargne DNF Jack Bauer (NZl) Endura Racing DNF David Lines (GBr) Endura Racing DNF Gary Hand (GBr) Endura Racing DNF Andres Sergio De Lis (Spa) Euskaltel - Euskadi DNF Pierre Cazaux (Fra) Française Des Jeux DNF Olivier Bonnaire (Fra) Française Des Jeux DNF Martial Ricci Poggi (Fra) Landbouwkrediet DNF Davide Malacarne (Ita) Quick Step DNF Kevin Van Impe (Bel) Quick Step DNF Branislau Samoilau (Blr) Quick Step DNF Kai Reus (Ned) Rabobank DNF Yukihiro Doi (Jpn) Skil - Shimano DNF Job Vissers (Ned) Skil - Shimano

General classification after stage 1 1 Rinaldo Nocentini (Ita) AG2R La Mondiale 3:58:53 2 Samuel Dumoulin (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 0:00:03 3 Bert De Waele (Bel) Landbouwkrediet 4 Christophe Le Mevel (Fra) Française Des Jeux 5 Mathieu Drujon (Fra) Caisse d'Epargne 6 Jérémie Galland (Fra) Saur - Sojasun 0:00:06 7 Steven Tronet (Fra) Roubaix Lille Metropole 8 Michel Kreder (Ned) Garmin - Transitions 9 Jonas Aaen Jörgensen (Den) Team Saxo Bank 10 Julien El Fares (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 11 Jérôme Pineau (Fra) Quick Step 12 Aitor Hernandez Gutierrez (Spa) Euskaltel - Euskadi 13 Guillaume Faucon (Fra) Big Mat - Auber 93 14 Daniel Martin (Irl) Garmin - Transitions 15 Cédric Pineau (Fra) Roubaix Lille Metropole 16 Johan Mombaerts (Fra) Big Mat - Auber 93 17 Romain Lemarchand (Fra) Big Mat - Auber 93 18 Florian Guillou (Fra) Bretagne - Schuller 19 Jos Van Emden (Ned) Rabobank 0:00:11 20 Chris Sörensen (Den) Team Saxo Bank 21 Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale 22 Christopher Froome (GBr) Sky Professional Cycling Team 0:00:13 23 Karsten Kroon (Ned) BMC Racing Team 24 Cyril Gautier (Fra) BBox Bouygues Telecom 25 Pierrick Fedrigo (Fra) BBox Bouygues Telecom 26 Jocelyn Bar (Fra) Roubaix Lille Metropole 27 Maxime Bouet (Fra) AG2R La Mondiale 28 Clément Lhotellerie (Fra) Roubaix Lille Metropole 29 Dmitry Kozontchuk (Rus) Rabobank 30 Mathieu Perget (Fra) Caisse d'Epargne 31 Ivan Velasco Murillo (Spa) Euskaltel - Euskadi 32 Yannick Talabardon (Fra) Saur - Sojasun 33 Mickael Larpe (Fra) Roubaix Lille Metropole 34 Laurent Didier (Lux) Team Saxo Bank 35 Roy Curvers (Ned) Skil - Shimano 36 Rémy Di Gregorio (Fra) Française Des Jeux 37 Anthony Roux (Fra) Française Des Jeux 38 Dennis Van Winden (Ned) Rabobank 39 Pieter Weening (Ned) Rabobank 40 Luis Pasamontes Rodriguez (Spa) Caisse d'Epargne 41 Sylvain Calzati (Fra) Sky Professional Cycling Team 42 Aitor Galdos Alonso (Spa) Euskaltel - Euskadi 43 Pierre Rolland (Fra) BBox Bouygues Telecom 44 Koen Barbe (Bel) Landbouwkrediet 45 Tom Veelers (Ned) Skil - Shimano 46 Dario Cataldo (Ita) Quick Step 47 Guillaume Levarlet (Fra) Saur - Sojasun 48 Nicolas Portal (Fra) Sky Professional Cycling Team 49 Julien Simon (Fra) Saur - Sojasun 50 Thomas Voeckler (Fra) BBox Bouygues Telecom 51 Xabier Zandio Echaide (Spa) Caisse d'Epargne 52 Alan Perez Lezaun (Spa) Euskaltel - Euskadi 53 Christophe Kern (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 54 Yury Trofimov (Rus) BBox Bouygues Telecom 55 Julien Mazet (Fra) Big Mat - Auber 93 56 Lilian Jegou (Fra) Bretagne - Schuller 57 Thomas Danielson (USA) Garmin - Transitions 58 Rémi Pauriol (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 0:00:23 59 Alexandre Blain (Fra) Endura Racing 60 Eduardo Gonzalo Ramirez (Spa) Bretagne - Schuller 61 Grischa Niermann (Ger) Rabobank 62 Gorka Izagirre Insausti (Spa) Euskaltel - Euskadi 63 Renaud Dion (Fra) Roubaix Lille Metropole 64 Matthieu Boulo (Fra) Roubaix Lille Metropole 65 David Lelay (Fra) AG2R La Mondiale 66 Leonardo Fabio Duque (Col) Cofidis, Le Credit En Ligne 67 Anders Lund (Den) Team Saxo Bank 68 Christophe Moreau (Fra) Caisse d'Epargne 69 Dario David Cioni (Ita) Sky Professional Cycling Team 70 David Moncoutie (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 71 Anthony Delaplace (Fra) Saur - Sojasun 72 Morris Possoni (Ita) Sky Professional Cycling Team 73 Jonathan Castroviejo Nicolas (Spa) Euskaltel - Euskadi 74 Steve Morabito (Swi) BMC Racing Team 75 Dimitri Champion (Fra) AG2R La Mondiale 76 Wesley Sulzberger (Aus) Française Des Jeux 77 Michael Barry (Can) Sky Professional Cycling Team 78 Steven Kruijswijk (Ned) Rabobank 79 Bert Scheirlinckx (Bel) Landbouwkrediet 80 Jerome Coppel (Fra) Saur - Sojasun 0:00:30 81 Johan Le Bon (Fra) Bretagne - Schuller 82 Robert Partridge (GBr) Endura Racing 0:00:35 83 Jean-Marc Bideau (Fra) Bretagne - Schuller 0:00:47 84 Ben Swift (GBr) Sky Professional Cycling Team 85 Matthieu Sprick (Fra) BBox Bouygues Telecom 86 Robin Chaigneau (Ned) Skil - Shimano 0:00:49 87 Frederik Wilmann (Nor) Skil - Shimano 88 Martin Elmiger (Swi) AG2R La Mondiale 89 Arnaud Coyot (Fra) Caisse d'Epargne 0:00:59 90 Koos Moerenhout (Ned) Rabobank 0:01:11 91 Mitchell Docker (Aus) Skil - Shimano 0:01:17 92 Frédéric Amorison (Bel) Landbouwkrediet 0:01:19 93 Steven Caethoven (Bel) Landbouwkrediet 0:01:20 94 Dirk Bellemakers (Ned) Landbouwkrediet 95 Mikael Cherel (Fra) Française Des Jeux 96 Trent Lowe (Aus) Garmin - Transitions 0:01:40 97 Jean Marc Marino (Fra) Saur - Sojasun 0:01:51 98 Rein Taaramae (Est) Cofidis, Le Credit En Ligne 0:01:53 99 Peter Kennaugh (GBr) Sky Professional Cycling Team 0:02:14 100 Christian Meier (Can) Garmin - Transitions 0:09:12 101 Romain Sicard (Fra) Euskaltel - Euskadi 0:09:18 102 Arnold Jeannesson (Fra) Caisse d'Epargne 103 Jussi Veikkanen (Fin) Française Des Jeux 104 Noan Lelarge (Fra) Bretagne - Schuller 105 Kasper Klostergaard Larsen (Den) Team Saxo Bank 106 Fabrice Jeandesboz (Fra) Saur - Sojasun 107 Niels Brouzes (Fra) Big Mat - Auber 93 108 Tadej Valjavec (Slo) AG2R La Mondiale 0:09:29 109 Jonathan Thire (Fra) Big Mat - Auber 93 0:09:36 110 Amaël Moinard (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 0:09:38 111 Evan Oliphant (GBr) Endura Racing 0:14:38 112 Kurt Hovelynck (Bel) Quick Step 113 David Boucher (Fra) Landbouwkrediet 114 Jaroslaw Marycz (Pol) Team Saxo Bank 115 Arnaud Molmy (Fra) Roubaix Lille Metropole 116 Nadir Haddou (Fra) Big Mat - Auber 93 117 Mathieu Halleguen (Fra) Bretagne - Schuller 118 José Luis Arrieta Lujambio (Spa) AG2R La Mondiale 119 Richie Porte (Aus) Team Saxo Bank 120 Nicki Sörensen (Den) Team Saxo Bank 121 Ian Wilkinson (GBr) Endura Racing 122 Florian Stalder (Swi) BMC Racing Team 123 Brent Bookwalter (USA) BMC Racing Team 124 Florian Vachon (Fra) Bretagne - Schuller 125 Mathias Frank (Swi) BMC Racing Team 126 Thomas Frei (Swi) BMC Racing Team 127 Peter Stetina (USA) Garmin - Transitions 128 Steve Houanard (Fra) Skil - Shimano 129 Thomas Peterson (USA) Garmin - Transitions 130 Addy Engels (Ned) Quick Step 131 Jeffry Louder (USA) BMC Racing Team 132 Maxime Mederel (Fra) Big Mat - Auber 93 133 Anthony Charteau (Fra) BBox Bouygues Telecom 134 Andrei Kunitski (Blr) Quick Step 0:18:09 135 Perrig Quemeneur (Fra) BBox Bouygues Telecom 0:18:29 136 Scott Thwaites (GBr) Endura Racing

