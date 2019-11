Olympic champion and Frenchman Julien Absalon (Orbea) and World Champion Irina Kalentieva (Topeak-Ergon Racing Team) of Russia won the elite races at the Racer Bikes Cup in Tesserete. A total of 639 racers competed in round two of the national series.

The men raced in cool, dry conditions, and the favorites soon emerged at the front on the first lap. Absalon, Italian champion Marco Aurelio Fontana (Cannondale Factory Racing), Tony Longo (Full-Dynamix) and Alexis Vuillermoz (Lapierre International) dominated in the beginning.

On the fourth lap, Longo suffered a mechanical and dropped out of the race while others struggled to keep up with the speedy Absalon as he soon found himself solo off the front. Lukas Flückiger (Trek World Racing) raced in second place, making up some ground and Vuillermoz and Fontana followed.

Absalon went on to win his ninth Racer Bikes Cup round. Flückiger tried to hold on for second place, but Absalon's compatriot Vuillermoz got him in the end.

"I am happy with the outcome on this great track," said Vuillermoz.

"I was missing some liveliness," said Flückiger, who was Switzerland's top finisher with his third.

21-year-old Patrik Gallati was the top Under 23 rider.

The women's race was a tight one with World Champion Irina Kalentieva winning by just three seconds ahead of Frenchwoman Cécile Ravanel (Lapierre International). Eva Lechner (Colnago Arreghini Südtirol) was third, and Esther Süss (Wheeler-IXS Pro Team) in fourth, was the top Swiss woman.

"A beautiful course," said the winner Kalentieva, who was racing her bike for the first time this year. Ravanel seconded Kalentieva's comments on the course.

Jolanda Neff (ewz-Giant MTB-Team) celebrated her second win in the junior women's category while fellow Swiss rider Roger Walder (Scott-Swisspower MTB Racing) won the junior men's race.

Lukas Loretz (Giant-Swiss-Team) won the amateur and master's race by a razor-thin margin. Two weeks ago, Loretz was beaten by a similar margin by German Markus Schulte. This time, he reversed the tables and won ahead of Matthias Stirnemann (Merida Suisse Team) and Reto Indergand (TG Zentralschweiz/IG RS-Uri).

Elite men # Rider Name (Country) Team Result 1 Julien Absalon (Fra) Orbea 1:55:55 2 Alexis Vuillermoz (Fra) Lapierre International 0:01:16 3 Lukas Flückiger (Swi) 23 degrees/Trek 0:01:23 4 Marco Aurelio Fontana (Ita) Cannondale Factory Racing 0:01:57 5 Francois Bailly Maitre (Fra) Scott Les Saisies 0:02:22 6 Ivan Alvarez Gutierrez (Spa) GIANT Italia Team 0:03:00 7 Cédric Ravanel (Fra) Lapierre International 0:03:18 8 Patrik Gallati (Swi) Scott-Swisspower MTB Racing 0:03:45 9 Umberto Corti (Ita) CBE Merida 0:04:06 10 Cristian Cominelli (Ita) TX-Active Bianchi 0:04:14 11 Gerhard Kerschbaumer (Ita) Gruppo Sportivo Forestale 0:04:21 12 Marcel Wildhaber (Swi) Scott-Swisspower MTB Racing 0:04:21 13 Martin Fanger (Swi) Giant-Swiss-Team 0:04:47 14 Moritz Milatz (Ger) Multivan Merida Biking Team 0:06:17 15 Silvio Bundi (Swi) ewz-Giant MTB-Team 0:06:40 16 Fabian Giger (Swi) Giant-Swiss-Team 0:06:58 17 Olof Jonsson (Swi) O2 Orbea 0:07:08 18 Matthias Rupp (Swi) Scott-Swisspower MTB Racing 0:07:11 19 Andreas Kugler (Swi) Multivan Merida Biking Team 0:07:20 20 Wolfram Kurschat (Ger) Topeak-Ergon Racing Team 0:08:16 21 Samuele Porro (Ita) A.S.D. Lissone MTB 0:08:29 22 Johann Pallhuber (Ita) Silmax Cannondale Racing Team 0:08:31 23 Christof Bischof (Swi) Team Bischibikes 0:08:40 24 Jeremy Huguenin (Swi) Giant-Swiss-Team 0:08:55 25 Shlomi Haimy (Isr) Infotre LeeCougan 0:09:09 26 Thomas Zahnd (Swi) Stöckli-Craft 0:09:18 27 Nicola Rohrbach (Swi) SRM Stevens 0:10:42 28 Nicolas Lüthi (Swi) Prof Raiffeisen 0:10:46 29 Lukas Buchli (Swi) Bixs-ixs Pro Team 0:10:48 30 Alessandro Gambino (Ita) GT Brondello Team 0:11:53 31 Severin Disch (Swi) Giant-Swiss-Team 0:12:14 32 Martin Loo (Est) Infotre Lee Cougan 0:12:40 33 Mirco Widmer (Swi) Giant-Swiss-Team 0:12:48 34 Giancarlo Sax (Swi) Thömus Racing Team 0:13:36 35 Patrick Tresch (Swi) GU Plus/Thomyk/VMC Silenen 0:13:55 36 Urs Huber (Swi) Stöckli-Craft 0:13:58 37 Felix Euteneuer (Ger) Rothaus-Cube MTB Team 0:14:26 38 Daniel Eymann (Swi) Thömus Racing Team 0:14:30 39 Florian Thie (Swi) MTB Cycletech Racing Team 0:15:32 40 Heiko Gutmann (Ger) Rothaus-Cube MTB Team 0:15:34 41 Michael Hutter (Swi) Pink Gili Swiss 0:15:35 42 Michael Pesse (Ita) CBE Merida 0:15:40 43 Benjamin Büchi (Swi) GS Domaine du Frigoulet 0:15:47 44 Daniel Geismayr (Aut) Vaude Simplon 0:15:48 45 Marcel Bartholet (Swi) Wheeler IXS Swiss Team 0:15:59 46 Luca Ronchi (Ita) A.S.D. Lissone MTB 0:16:03 47 Roberto Crisi (Ita) Hard Rock FRW 0:16:04 48 Tobias Hollenstein (Swi) Giant - Micarna 0:16:33 49 Pascal Schmutz (Swi) Corratec World Team 0:16:40 50 Giovanni Gatti (Ita) AS Roma Ciclismo 0:17:47 51 Markus Bless (Swi) Tower Sports-VC Eschenbach 0:17:57 52 Dumeni Vincenz (Swi) Thömus Racing Team 0:18:04 53 Joel Graf (Swi) Fehr Velos Erlen 0:18:05 54 Florian Meyer (Swi) Freemountain - Koba 0:18:43 55 Marcel Lommers (Ned) WV De Jonge Renner 0:19:21 56 Christophe Geiser (Swi) Prof Raiffeisen CCL 0:19:56 -1lap Mathias Krähemann (Swi) Bike Team Ramsauer-Micarna -1lap Marco Arnold (Swi) Giant-Swiss-Team -1lap Ueli Schädler (Swi) Energie MTB Team -1lap Christian Bickel (Swi) Total Sport/Steda -1lap Samuel Reichen (Swi) Haibike-Swiss IT Repair MTB -1lap Maurizio Tasca (Ita) A.S.D. Lissone MTB -1lap Matthias Allenspach (Swi) Tower Sports-VC Eschenbach -1lap Alex Lupato (Ita) GEBI Sistemi -1lap Lucien Peterhans (Swi) Velo Franz/Univega -1lap Joel Niederberger (Swi) Stöckli-Craft -1lap Oliver Schär (Swi) GU Plus/thomyk -1lap Marc Metzler (Swi) Pink Gili Swiss -1lap Benoit Beaud (Swi) P.E.V Genève -1lap Davide Coato (Ita) Silmax Cannondale Racing Team -1lap Jonas Baumann (Swi) Haibike-Swiss IT Repair MTB DNF Silvio Büsser (Swi) BiXS - iXS Swiss Team DNF Roberto Giacobazzi (Ita) CBE Merida DNF Torsten Marx (Ger) DS-Rennsport DNF Bryan Falaschi (Swi) Giant Italia Team DNF Giuseppe Lamastra (Ita) Hard Rock FRW DNF Johannes Schweiggl (Ita) Silmax Cannondale Racing Team DNF Davide Di Marco (Ita) AS Roma Ciclismo DNF Martin Haugo (Nor) Hard Rocx Racing Team DNF Tony Longo (Ita) Full-Dynamix DNF Oliver Beckingsale (GBR) Giant-Swiss-Team DNF Lucien Besançon (Swi) MTB Cycletech Racing Team DNF David Guzzardi (Ita) Novagli Team Bike DNF Lars Granberg (Nor) Vindafjord Sk DNF Yves Corminboeuf (Swi) DNF Diego Rosa (Ita) GIANT Italia Team

Elite women # Rider Name (Country) Team Result 1 Irina Kalentieva (Rus) Topeak-Ergon Racing Team 1:38:48 2 Cécile Ravanel (Fra) Lapierre International 0:00:03 3 Eva Lechner (Ita) Colnago Arreghini Südtirol 0:00:20 4 Esther Süss (Swi) Wheeler-IXS Pro Team 0:00:34 5 Elisabeth Osl (Aut) central Pro Team 0:02:47 6 Katrin Leumann (Swi) goldwurst-power / Sputnik 0:03:35 7 Nathalie Schneitter (Swi) Colnago Arreghini Südtirol 0:04:28 8 Marielle Saner-Guinchard (Swi) BikePark.ch/Scott 0:04:38 9 Hanna Klein (Ger) Rothaus-Cube MTB Team 0:05:40 10 Sarah Koba (Swi) Giant-Swiss-Team 0:06:30 11 Maria Osl (Aut) Fischer-BMC 0:07:56 12 Fanny Bourdon (Fra) Look Beaume de Venise 0:07:57 13 Kathrin Stirnemann (Swi) Merida Suisse Team 0:08:48 14 Alexandra Engen (Swe) Rothaus-Cube MTB Team 0:09:29 15 Fabienne Niederberger (Swi) Team Felt 0:10:15 16 Monique Zeldenrust (Ned) Giant-Swiss-Team 0:10:29 17 Daniela Veronesi (SMr) San Marino Cycling Team 0:11:07 18 Anna Oberparleiter (Ita) Hard Rock FRW 0:11:35 19 Tatjana Dold (Ger) Team Easton Rockets 0:12:18 20 Serena Calvetti (Ita) Team GebiSistemi 0:12:23 21 Virginie Pointet (Swi) BikePark.ch/Scott 0:12:48 22 Sofia Pezzatti (Swi) Team Wittwer 0:13:11 23 Nicole Hanselmann (Swi) team-bike-import.ch 0:14:02 24 Corina Gantenbein (Swi) Fischer-BMC 0:14:31 25 Alexa Hüni (Ger) Vaude Simplon Team 0:16:49 26 Deborah Motsch (Fra) ASPTT VTT Mulhouse 0:17:42 27 Martina Giovanniello (Ita) CBE Merida 0:18:01 28 Tanja Starkermann (Swi) Fischer Junior MTB Team 0:18:11 29 Marina Giger (Swi) Tower Sports-VC Eschenbach 0:19:05 -1lap Chiara Pastore (Ita) Team GebiSistemi -1lap Sabrina Di Lorenzo (Ita) AS Roma Ciclismo -1lap Céline Ernst (Swi) Stöckli Racing Team -1lap Deborah Spescha (Swi) Thömus Racing Team -1lap Céline Farner (Swi) Velo Franz/Univega -1lap Andrea Wilhelm (Swi) Tröhler / VC Hittnau -1lap Roberta Monaldini (SMr) San Marino Cycling Team DNF Lorraine Truong (Swi) Prof Raffeisen / CCL DNF Renata Bucher (Swi) Stöckli - Craft DNF Tereza Hurikova (Cze) Trek Lorca Taller del Tiempo DNF Marta Pastore (Ita) Team GebiSistemi DNF Gabrielle Mosset (Swi) Alouettes.ch/C.C.Moutier

Junior men # Rider Name (Country) Team Result 1 Roger Walder (Swi) Scott-Swisspower MTB Racing 1:30:05 2 Julian Schelb (Ger) Lexware Racing Team - SV Kirchzarten 0:00:07 3 Denny Lupato (Ita) GIANT Italia Team 0:00:56 4 Maxime Salmone (Fra) Keops ITWO 0:01:18 5 Patrick Lüthi (Swi) Prof Raiffeisen CCL 0:01:57 6 Fabian Paumann (Swi) Merida Suisse Team 0:01:59 7 Claude Koster (Swi) MTB Cycletech Racing Team 0:02:52 8 Tobias Spescha (Swi) Merida Suisse Team 0:03:11 9 Janos Ruch (Swi) Fischer Junior MTB Team 0:03:19 10 Kevin Krieg (Swi) PBR-Matic Swiss MTB Team 0:03:24 11 Stefan Peter (Swi) TG Zentralschweiz 0:03:25 12 Bryan Allemann (Swi) BikePark.ch/Scott 0:04:28 13 Valentin Berset (Swi) DOM Cycles 0:04:38 14 Florian Chenaux (Swi) Vélo-Club Fribourg/ Cycles Pache 0:04:40 15 Lars Forster (Swi) Tower Sports-VC Eschenbach 0:05:04 16 Jonas Loretz (Swi) Thömus Racing Team 0:05:47 17 Severin Sägesser (Swi) Thömus Racing Team 0:06:13 18 Pieter Geluykens (Bel) Trek KMC Trade Team 0:06:55 19 Elia Omodei (Swi) VC Wohlen / SCOTT Radsport Stutz 0:07:20 20 Philipp Hediger (Swi) Fischer Junior MTB Team 0:07:28 21 Marc Schärli (Swi) Fischer-BMC 0:08:34 22 Dylan Page (Swi) Dom Cycle / VC Rennaz 0:09:03 23 Michael Stünzi (Swi) Haibike-Swiss IT Repair MTB 0:09:44 24 Jan Gafner (Swi) Prof Raiffeisen CCL 0:09:46 25 Nico Tambarikas (Swi) RSS-Rheintal 0:09:56 26 Dominik Risi (Swi) TG Zentralschweiz / RMC Kerns-Kägiswil 0:10:16 27 Maxime Ebel (Swi) Frenetic Bernasconi HiRe 0:11:17 28 Florian Suter (Swi) Fischer Junior MTB Team 0:11:29 29 Silvan Kälin (Swi) TG Zentralschweiz/RV Einsiedeln 0:11:44 30 Maxi Maier (Ger) MTB Club München / Team Merida Schulte 0:12:08 31 Laurent Gampp (Ger) Lexware Racing Team - SV Kirchzarten 0:12:33 32 Pascal Stettler (Swi) Fischer Junior MTB Team 0:13:01 33 Rico Von Burg (Swi) Thömus Racing Team 0:13:16 34 Roger Jenny (Swi) Bike 4 Fun 0:14:01 35 Nick Albrecht (Swi) Race Team - RV Stadt Winterthur 0:14:32 36 Simone Cibin (Ita) A.S.D. Lissone MTB 0:16:26 37 Daniel Humm (Swi) Tempo-Sport Cannondale Team/VC Wädenswil 0:17:13 38 Ronny Koller (Swi) RSSRheintal 0:17:19 39 Michele Marcellino (Ita) Rampi Club Brianza 0:17:23 40 Daniel Nientiedt (Ger) SC Rosenheim / Ghost Racing Team 0:18:47 41 Manuele Onofri (Swi) Rampi Club Brianza 0:20:39 42 Sylvain Engelmann (Swi) Alouettes.ch 0:20:40 43 Silvan Casutt (Swi) biketeam.gr 0:24:03 44 Michael Grod (Swi) VBT-Seetal 0:26:16 -1lap Niculin Just (Swi) biketeam.gr -1lap Pascal Dieterich (Swi) Team Hobi-Bau AG-M.F.Hügler / Hittnau -1lap Nicola Conrad (Swi) Fischer Junior MTB Team -1lap Michaël Ryter (Swi) Zeta Cycling Club -1lap Kilian Badrutt (Swi) biketeam.gr DNF Matthias Zink (Ger) Lexware Racing Team - SV Kirchzarten DNF Luigi Capasso (Ita) CBE Merida DNF Johannes Gujan (Swi) VC Surselva

Junior women # Rider Name (Country) Team Result 1 Jolanda Neff (Swi) ewz-Giant MTB-Team 1:23:46 2 Helen Grobert (Ger) Lexware Racing Team - SV Kirchzarten 0:00:55 3 Linda Indergand (Swi) TG Zentralschweiz/IG RS-Uri 0:01:48 4 Johanna Techt (Ger) TSV Niederstaufen / GHOST Racing Team 0:02:10 5 Lisa Mitterbauer (Aut) BikePark.ch/Scott 0:03:53 6 Fabienne Andres (Swi) Cannondale Küttel Team/VMC Hägglingen 0:08:06 7 Miriam Corti (Ita) CBE Merida 0:09:01 8 Ingrid Jacobsen (Nor) Norges Cykleforbund 0:09:11 9 Torunn Stake Laengen (Nor) Norwegen 0:11:24 10 Carmen Gehriger (Swi) Team-Brander.ch 0:14:36 11 Romaine Wenger (Swi) Thömus/ Bergsportcenter 0:16:11 12 Janine Hanselmann (Swi) RV Wetzikon 0:16:38 13 Michelle Vollenweider (Swi) Haibike-Swiss IT Repair MTB 0:23:06 DNF Julie Berteaux (Fra) Keops DNF Vania Schumacher (Swi) Merida Suisse Team DNF Jil Saxer (Swi) Fischer Junior MTB Team