Austria's Matthias Brändle used stage 4 at the Tour of Denmark on Friday to show off his form ahead to next week's UCI Road World Championships time trial, winning the 17.8km individual test in Randers by 34 seconds over Martin Anderson (ToftBHS - Almeborg-Bornholm) and 37 seconds over Michael Valgren (Astana).

"I only had one win until now; it has not been the season I wished for," Brändle said. "I was not selected for the Tour de France, and it was one of the biggest disappointments of my career after I had trained hard and researched the courses with my bike.

"I was here three or four years ago in Denmark, and I was third or fourth in the TT, and this time I thought I want to make it better and today I was able to do that," he said. "Today was a course that suited me pretty well. I went full gas from the beginning, and when I crossed the line, I knew it would be a ride for the win."

Brändle's Trek-Segafredo teammate Mads Pedersen finished fourth, also 37 seconds down to maintain his overall lead heading into Saturday's final stage. Pedersen leads Valgren in the general classification by eight seconds, with stage 1 winner Casper Pedersen (Team Giant - Castelli) in third, 40 seconds down.

"I was waiting for Mads because he is also really good like he was two weeks ago [in Potiou-Charentes]," Brändle said. "I am just super happy it happened, and also that Mads could keep the leader's jersey. It was a good day for the team."

Saturday's final stage will take the peloton over 198km from Ebeltoft to Aarhus.

Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Matthias Brändle (Aut) Trek-Segafredo 0:20:57 2 Martin Toft Madsen (Den) BHS - Almeborg Bornholm 0:00:34 3 Michael Valgren Andersen (Den) Astana Pro Team 0:00:36 4 Mads Pedersen (Den) Trek-Segafredo 0:00:37 5 Mathias Krigbaum (Den) Coloquick - Cult 0:00:52 6 Niklas Larsen (Den) Team Virtu Cycling 0:00:53 7 Max Walscheid (Ger) Team Sunweb 0:00:57 8 Casper Pedersen (Den) Team Giant - Castelli 0:00:58 9 Torkil Veyhe (Den) Coloquick - Cult 0:01:02 10 Martin Moternsen (Den) Coloquick - Cult 0:01:08 11 Elmar Reinders (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 0:01:11 12 Morten Hulgaard (Den) BHS - Almeborg Bornholm 0:01:12 13 Niklas EG (Den) Team Virtu Cycling 0:01:13 14 Rasmus Guldhammer (Den) Team Virtu Cycling 15 Christophe Laporte (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:01:18 16 Asbjørn Kragh Andersen (Den) Team Postnord Danmark 0:01:21 17 Dmitriy Gruzdev (Kaz) Astana Pro Team 0:01:22 18 Max Kanter (Ger) Team Sunweb 0:01:23 19 Michael Carbel Svendgaard (Den) Team Virtu Cycling 0:01:27 20 Brian Van Goethem (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 0:01:31 21 Ramon Sinkeldam (Ned) Team Sunweb 22 Pieter Weening (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 0:01:32 23 Lennard Hofstede (Ned) Team Sunweb 0:01:33 24 Geoffrey Soupe (Fra) Cofidis, Solutions Credits 25 Bryan Nauleau (Fra) Direct Energie 0:01:35 26 Jonas Gregaard Wilsly (Den) Riwal Platform Cycling Team 0:01:37 27 ChristofferLisson (Den) BHS - Almeborg Bornholm 0:01:41 28 Phil Bauhaus (Ger) Team Sunweb 29 Emil Nygaard Vinjebo (Den) Team Giant - Castelli 0:01:42 30 Andreas Lorentz Kron (Den) Riwal Platform Cycling Team 0:01:43 31 Jesper Juul Andreasen (Den) BHS - Almeborg Bornholm 0:01:44 32 Zhandos Bizhigitov (Kaz) Astana Pro Team 33 Mathias Brenghoj (Den) BHS - Almeborg Bornholm 0:01:47 34 Rasmus Bøgh Wallin (Den) Coloquick - Cult 35 Kevin Van Melsen (Bel) Wanty - Groupe Gobert 36 Frederik Muff (Den) Team Postnord Danmark 0:01:49 37 Nicklas Overgaard Amdi Pedersen (Den) Team Giant - Castelli 0:01:50 38 Aime De Gendt (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:01:51 39 Andreas Hyldgaard Jeppesen (Den) Team Virtu Cycling 0:01:52 40 Alexander Kamp (Den) Team Virtu Cycling 0:01:53 41 Cyril Lemoine (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:01:56 42 Charles Planet (Fra) Team Novo Nordisk 0:01:58 43 Mikkel Frølich Honore (Den) Team Postnord Danmark 0:01:59 44 Javier Megias (Spa) Team Novo Nordisk 0:02:01 45 Silas Zacharias Clemmensen (Den) Team Postnord Danmark 0:02:02 46 Florian Maitre (Fra) Direct Energie 47 Fabien Grellier (Fra) Direct Energie 0:02:03 48 Pim Ligthart (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 49 Paul Ourselin (Fra) Direct Energie 0:02:06 50 Alexandre Pichot (Fra) Direct Energie 0:02:08 51 Jasper Stuyven (Bel) Trek-Segafredo 52 Rasmus Byriel Iversen (Den) Team Giant - Castelli 0:02:10 53 Chris Anker Sorensen (Den) Riwal Platform Cycling Team 0:02:11 54 Ruslan Tleubayev (Kaz) Astana Pro Team 0:02:15 55 Steffen Munk Christiansen (Den) BHS - Almeborg Bornholm 56 Dries Van Gestel (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:02:19 57 Christophe Noppe (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:02:21 58 Tim Ariesen (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 59 Mikkel Skjellerup (Den) Team Postnord Danmark 0:02:24 60 Laurent Didier (Lux) Trek-Segafredo 61 Alessandro Tonelli (Ita) Bardiani CSF 0:02:25 62 Jesper Schultz (Den) Coloquick - Cult 0:02:26 63 Jesper Asselman (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 64 Troels Ronning Vinther (Den) Riwal Platform Cycling Team 65 Andreas Stokbro Nielsen (Den) Riwal Platform Cycling Team 0:02:27 66 Yevgeniy Gidich (Kaz) Astana Pro Team 0:02:29 67 Thomas Boudat (Fra) Direct Energie 0:02:30 68 Jakob Egholm (Den) Team Giant - Castelli 69 August Poulsen (Den) Team Postnord Danmark 70 Gregory Rast (Swi) Trek-Segafredo 0:02:31 71 Roy Curvers (Ned) Team Sunweb 72 Marco Minnaard (Ned) Wanty - Groupe Gobert 0:02:32 73 Simone Antonini (Ita) Wanty - Groupe Gobert 0:02:33 74 Brecht Dhaene (Bel) Wanty - Groupe Gobert 0:02:34 75 Mirco Maestri (Ita) Bardiani CSF 76 Adrien Petit (Fra) Direct Energie 0:02:35 77 Martijn Verschoor (Ned) Team Novo Nordisk 0:02:36 78 Mark Sehested Pedersen (Den) Team Virtu Cycling 0:02:38 79 Preben Van Hecke (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:02:40 80 Fabio Calabria (Aus) Team Novo Nordisk 81 Sebastian Lander (Den) Team Postnord Danmark 0:02:41 82 Lorenzo Fortunato (Ita) Bardiani CSF 83 Pieter Vanspeybrouck (Bel) Wanty - Groupe Gobert 0:02:43 84 Yohann Gene (Fra) Direct Energie 85 Lindsay De Vylder (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:02:46 86 Umberto Orsini (Ita) Bardiani CSF 0:02:47 87 Nicklas Bøje Pedersen (Den) Team Giant - Castelli 0:02:50 88 David Lozano (Spa) Team Novo Nordisk 0:02:51 89 Jeroen Meijers (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 90 Boy van Poppel (Ned) Trek-Segafredo 91 Jonas Aaen Jorgenson (Den) Riwal Platform Cycling Team 0:02:55 92 Robin Stenuit (Bel) Wanty - Groupe Gobert 93 John Degenkolb (Ger) Trek-Segafredo 0:02:56 94 Kenneth Van Rooy (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:03:01 95 Jarl Salomein (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 96 Joonas Henttala (Fin) Team Novo Nordisk 0:03:04 97 Nicolai Nielsen (Den) Riwal Platform Cycling Team 0:03:05 98 Marco Maronese (Ita) Bardiani CSF 0:03:07 99 Arman Kamyshev (Kaz) Astana Pro Team 0:03:08 100 Jacob Gye Madsen (Den) Team Postnord Danmark 101 Danilo Napolitano (Ita) Wanty - Groupe Gobert 0:03:10 102 Patrick Clausen (Den) Riwal Platform Cycling Team 0:03:14 103 Nicola Conci (Ita) Trek - Segafredo 0:03:19 104 Michael Reihs (Den) Team Virtu Cycling 0:03:21 105 Edoardo Zardini (Ita) Bardiani CSF 0:03:23 106 Morten Ollegard (Den) BHS - Almeborg Bornholm 0:03:25 107 Casper Von Folsach (Den) Team Giant - Castelli 0:03:28 108 Jannik Hyldtoft Hansen (Den) BHS - Almeborg Bornholm 109 Sjoerd Van Ginneken (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 0:03:29 110 Romain Gioux (Fra) Team Novo Nordisk 0:03:38 111 Michaël Van Staeyen (Bel) Cofidis, Solutions Credits 0:03:41 112 Matti Breschel (Den) Astana Pro Team 0:03:46 113 Benjamin Declercq (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:03:48 114 Christian Moberg Jorgensen (Den) Coloquick - Cult 0:04:05 115 Simone Sterbini (Ita) Bardiani CSF 0:04:22 DNS Florian Senechal (Fra) Cofidis, Solutions Credits DNS Truls Korsaeth (Nor) Astana Pro Team

General Classification after stage 4 # Rider Name (Country) Team Result 1 Mads Pedersen (Den) Trek-Segafredo 8:57:31 2 Michael Valgren Andersen (Den) Astana Pro Team 0:00:09 3 Casper Pedersen (Den) Team Giant - Castelli 0:00:40 4 Rasmus Guldhammer (Den) Team Virtu Cycling 0:00:55 5 Lennard Hofstede (Ned) Team Sunweb 0:01:11 6 Torkil Veyhe (Den) Coloquick - Cult 0:01:17 7 Pieter Weening (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 0:01:19 8 Christophe Laporte (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:01:20 9 Asbjørn Kragh Andersen (Den) Team Postnord Danmark 0:01:31 10 Jonas Gregaard Wilsly (Den) Riwal Platform Cycling Team 0:01:34 11 Elmar Reinders (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 0:01:41 12 Alexander Kamp (Den) Team Virtu Cycling 0:01:47 13 Fabien Grellier (Fra) Direct Energie 0:01:52 14 Aime De Gendt (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:01:53 15 Emil Nygaard Vinjebo (Den) Team Giant - Castelli 0:02:02 16 Chris Anker Sorensen (Den) Riwal Platform Cycling Team 0:02:13 17 Dries Van Gestel (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 18 Marco Minnaard (Ned) Wanty - Groupe Gobert 0:02:22 19 Jasper Stuyven (Bel) Trek-Segafredo 0:02:27 20 Roy Curvers (Ned) Team Sunweb 0:02:45 21 Preben Van Hecke (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:02:47 22 ChristofferLisson (Den) BHS - Almeborg Bornholm 0:03:15 23 Simone Antonini (Ita) Wanty - Groupe Gobert 0:03:24 24 Brecht Dhaene (Bel) Wanty - Groupe Gobert 0:03:25 25 Mikkel Frølich Honore (Den) Team Postnord Danmark 26 Jonas Aaen Jorgenson (Den) Riwal Platform Cycling Team 27 Jesper Schultz (Den) Coloquick - Cult 0:03:26 28 Brian Van Goethem (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 0:03:27 29 Pim Ligthart (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 30 Alessandro Tonelli (Ita) Bardiani CSF 0:03:35 31 Phil Bauhaus (Ger) Team Sunweb 0:03:51 32 Rasmus Bøgh Wallin (Den) Coloquick - Cult 0:04:10 33 Nicklas Overgaard Amdi Pedersen (Den) Team Giant - Castelli 0:04:13 34 Charles Planet (Fra) Team Novo Nordisk 0:04:31 35 Max Kanter (Ger) Team Sunweb 0:04:35 36 Niklas Larsen (Den) Team Virtu Cycling 0:04:42 37 Christophe Noppe (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:04:44 38 Kevin Van Melsen (Bel) Wanty - Groupe Gobert 0:04:46 39 Troels Ronning Vinther (Den) Riwal Platform Cycling Team 0:05:09 40 Lorenzo Fortunato (Ita) Bardiani CSF 0:05:23 41 Mirco Maestri (Ita) Bardiani CSF 0:05:27 42 Gregory Rast (Swi) Trek-Segafredo 0:05:29 43 Florian Maitre (Fra) Direct Energie 0:05:54 44 Yevgeniy Gidich (Kaz) Astana Pro Team 0:06:17 45 Martin Toft Madsen (Den) BHS - Almeborg Bornholm 0:07:01 46 Michael Carbel Svendgaard (Den) Team Virtu Cycling 0:07:35 47 Cyril Lemoine (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:07:40 48 Dmitriy Gruzdev (Kaz) Astana Pro Team 0:08:30 49 Pieter Vanspeybrouck (Bel) Wanty - Groupe Gobert 0:08:52 50 Paul Ourselin (Fra) Direct Energie 51 Nicolai Nielsen (Den) Riwal Platform Cycling Team 0:09:47 52 Umberto Orsini (Ita) Bardiani CSF 0:09:54 53 Thomas Boudat (Fra) Direct Energie 0:10:03 54 Adrien Petit (Fra) Direct Energie 0:10:05 55 Mark Sehested Pedersen (Den) Team Virtu Cycling 0:10:09 56 Alexandre Pichot (Fra) Direct Energie 0:10:11 57 Jarl Salomein (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:10:19 58 Jeroen Meijers (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 0:10:20 59 Andreas Hyldgaard Jeppesen (Den) Team Virtu Cycling 0:10:28 60 Jesper Asselman (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 0:11:26 61 Morten Hulgaard (Den) BHS - Almeborg Bornholm 0:11:38 62 Zhandos Bizhigitov (Kaz) Astana Pro Team 0:11:43 63 Lindsay De Vylder (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:11:49 64 Edoardo Zardini (Ita) Bardiani CSF 0:12:01 65 Casper Von Folsach (Den) Team Giant - Castelli 0:12:26 66 Rasmus Byriel Iversen (Den) Team Giant - Castelli 0:12:36 67 Nicola Conci (Ita) Trek - Segafredo 0:12:54 68 Andreas Stokbro Nielsen (Den) Riwal Platform Cycling Team 0:13:07 69 Matti Breschel (Den) Astana Pro Team 0:13:25 70 Jacob Gye Madsen (Den) Team Postnord Danmark 0:13:34 71 Geoffrey Soupe (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:14:00 72 Bryan Nauleau (Fra) Direct Energie 0:14:13 73 Morten Ollegard (Den) BHS - Almeborg Bornholm 0:14:27 74 Robin Stenuit (Bel) Wanty - Groupe Gobert 0:14:50 75 Patrick Clausen (Den) Riwal Platform Cycling Team 0:15:05 76 Niklas EG (Den) Team Virtu Cycling 0:15:22 77 Yohann Gene (Fra) Direct Energie 0:15:45 78 Ramon Sinkeldam (Ned) Team Sunweb 0:15:56 79 Andreas Lorentz Kron (Den) Riwal Platform Cycling Team 0:16:12 80 Benjamin Declercq (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:16:21 81 Michaël Van Staeyen (Bel) Cofidis, Solutions Credits 0:16:34 82 Martin Moternsen (Den) Coloquick - Cult 0:16:47 83 Joonas Henttala (Fin) Team Novo Nordisk 0:16:50 84 Kenneth Van Rooy (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:17:06 85 Ruslan Tleubayev (Kaz) Astana Pro Team 0:17:07 86 Sebastian Lander (Den) Team Postnord Danmark 0:17:17 87 Max Walscheid (Ger) Team Sunweb 0:17:24 88 Silas Zacharias Clemmensen (Den) Team Postnord Danmark 0:17:39 89 Christian Moberg Jorgensen (Den) Coloquick - Cult 0:18:14 90 Matthias Brändle (Aut) Trek-Segafredo 0:18:28 91 Steffen Munk Christiansen (Den) BHS - Almeborg Bornholm 0:18:53 92 Michael Reihs (Den) Team Virtu Cycling 0:19:00 93 David Lozano (Spa) Team Novo Nordisk 0:19:44 94 Jannik Hyldtoft Hansen (Den) BHS - Almeborg Bornholm 0:19:54 95 Frederik Muff (Den) Team Postnord Danmark 0:19:55 96 John Degenkolb (Ger) Trek-Segafredo 0:20:08 97 Tim Ariesen (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 0:20:41 98 Boy van Poppel (Ned) Trek-Segafredo 0:20:54 99 Jesper Juul Andreasen (Den) BHS - Almeborg Bornholm 0:20:55 100 Mathias Brenghoj (Den) BHS - Almeborg Bornholm 0:21:04 101 Laurent Didier (Lux) Trek-Segafredo 0:21:07 102 Mathias Krigbaum (Den) Coloquick - Cult 0:21:20 103 Javier Megias (Spa) Team Novo Nordisk 0:21:25 104 Jakob Egholm (Den) Team Giant - Castelli 0:21:52 105 Sjoerd Van Ginneken (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 0:22:42 106 August Poulsen (Den) Team Postnord Danmark 0:22:46 107 Romain Gioux (Fra) Team Novo Nordisk 0:22:57 108 Marco Maronese (Ita) Bardiani CSF 0:23:46 109 Arman Kamyshev (Kaz) Astana Pro Team 0:24:48 110 Martijn Verschoor (Ned) Team Novo Nordisk 0:25:03 111 Mikkel Skjellerup (Den) Team Postnord Danmark 0:25:15 112 Nicklas Bøje Pedersen (Den) Team Giant - Castelli 0:27:21 113 Fabio Calabria (Aus) Team Novo Nordisk 0:27:56 114 Danilo Napolitano (Ita) Wanty - Groupe Gobert 0:28:14 115 Simone Sterbini (Ita) Bardiani CSF 0:28:53

Points Classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Mads Pedersen (Den) Trek-Segafredo 28 pts 2 Casper Pedersen (Den) Team Giant - Castelli 25 3 Michael Valgren Andersen (Den) Astana Pro Team 22 4 Matthias Brändle (Aut) Trek-Segafredo 15 5 Martin Toft Madsen (Den) BHS - Almeborg Bornholm 12 6 Christophe Laporte (Fra) Cofidis, Solutions Credits 11 7 Florian Maitre (Fra) Direct Energie 10 8 Lennard Hofstede (Ned) Team Sunweb 10 9 Phil Bauhaus (Ger) Team Sunweb 10 10 Rasmus Guldhammer (Den) Team Virtu Cycling 9 11 Mathias Krigbaum (Den) Coloquick - Cult 9 12 Dries Van Gestel (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 8 13 Pieter Weening (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 8 14 Niklas Larsen (Den) Team Virtu Cycling 8 15 Thomas Boudat (Fra) Direct Energie 8 16 Fabien Grellier (Fra) Direct Energie 7 17 Matti Breschel (Den) Astana Pro Team 7 18 Marco Minnaard (Ned) Wanty - Groupe Gobert 6 19 Michael Carbel Svendgaard (Den) Team Virtu Cycling 6 20 Max Walscheid (Ger) Team Sunweb 6 21 Mathias Brenghoj (Den) BHS - Almeborg Bornholm 6 22 Alexander Kamp (Den) Team Virtu Cycling 5 23 Nicolai Nielsen (Den) Riwal Platform Cycling Team 5 24 Torkil Veyhe (Den) Coloquick - Cult 4 25 Jonas Gregaard Wilsly (Den) Riwal Platform Cycling Team 4 26 Elmar Reinders (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 4 27 Jesper Asselman (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 4 28 Pim Ligthart (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 3 29 Martin Moternsen (Den) Coloquick - Cult 3 30 John Degenkolb (Ger) Trek-Segafredo 3 31 Brian Van Goethem (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 1 32 Jeroen Meijers (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 1 33 Morten Hulgaard (Den) BHS - Almeborg Bornholm 1 34 Silas Zacharias Clemmensen (Den) Team Postnord Danmark 1

Mountains Classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Andreas Stokbro Nielsen (Den) Riwal Platform Cycling Team 30 pts 2 Mathias Brenghoj (Den) BHS - Almeborg Bornholm 22 3 Benjamin Declercq (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 18 4 Dries Van Gestel (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 16 5 Andreas Lorentz Kron (Den) Riwal Platform Cycling Team 16 6 Mathias Krigbaum (Den) Coloquick - Cult 12 7 Fabien Grellier (Fra) Direct Energie 10 8 Jonas Gregaard Wilsly (Den) Riwal Platform Cycling Team 6 9 Florian Maitre (Fra) Direct Energie 6 10 Emil Nygaard Vinjebo (Den) Team Giant - Castelli 4 11 Marco Minnaard (Ned) Wanty - Groupe Gobert 4 12 Danilo Napolitano (Ita) Wanty - Groupe Gobert 4 13 Lennard Hofstede (Ned) Team Sunweb 2 14 Niklas Larsen (Den) Team Virtu Cycling 2 15 Silas Zacharias Clemmensen (Den) Team Postnord Danmark 2

Best Young Rider # Rider Name (Country) Team Result 1 Mads Pedersen (Den) Trek-Segafredo 8:57:31 2 Casper Pedersen (Den) Team Giant - Castelli 0:00:40 3 Jonas Gregaard Wilsly (Den) Riwal Platform Cycling Team 0:01:34 4 ChristofferLisson (Den) BHS - Almeborg Bornholm 0:03:15 5 Mikkel Frølich Honore (Den) Team Postnord Danmark 0:03:25 6 Jesper Schultz (Den) Coloquick - Cult 0:03:26 7 Rasmus Bøgh Wallin (Den) Coloquick - Cult 0:04:10 8 Max Kanter (Ger) Team Sunweb 0:04:35 9 Niklas Larsen (Den) Team Virtu Cycling 0:04:42 10 Lorenzo Fortunato (Ita) Bardiani CSF 0:05:23 11 Florian Maitre (Fra) Direct Energie 0:05:54 12 Yevgeniy Gidich (Kaz) Astana Pro Team 0:06:17 13 Michael Carbel Svendgaard (Den) Team Virtu Cycling 0:07:35 14 Andreas Hyldgaard Jeppesen (Den) Team Virtu Cycling 0:10:28 15 Morten Hulgaard (Den) BHS - Almeborg Bornholm 0:11:38 16 Lindsay De Vylder (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:11:49 17 Rasmus Byriel Iversen (Den) Team Giant - Castelli 0:12:36 18 Nicola Conci (Ita) Trek - Segafredo 0:12:54 19 Andreas Stokbro Nielsen (Den) Riwal Platform Cycling Team 0:13:07 20 Niklas EG (Den) Team Virtu Cycling 0:15:22 21 Andreas Lorentz Kron (Den) Riwal Platform Cycling Team 0:16:12 22 Silas Zacharias Clemmensen (Den) Team Postnord Danmark 0:17:39 23 Mathias Brenghoj (Den) BHS - Almeborg Bornholm 0:21:04 24 Mathias Krigbaum (Den) Coloquick - Cult 0:21:20 25 Jakob Egholm (Den) Team Giant - Castelli 0:21:52 26 August Poulsen (Den) Team Postnord Danmark 0:22:46 27 Mikkel Skjellerup (Den) Team Postnord Danmark 0:25:15