In men's qualifying, Aaron Gwin (Trek World Racing) again confirmed that he is untouchable this season, with a 2.103-second winning margin over Canada's Steve Smith (Devinci Global Racing). Atherton finished third, over three seconds back, with Steve Peat (Santa Cruz Syndicate) in fourth and his teammate Greg Minnaar fifth. Two top riders had trouble on their runs - sixth ranked Brook MacDonald (MS Evil) finished 195th, and ninth ranked Sam Blenkinsop (Lapierre International) was 162nd. Both, because of their protected status, will race in the final.

In women's qualifying, it was confirmed that the race is between Tracy Moseley (Trek World Racing) and Floriane Pugin (Scott 11), with the World Cup leader beating her French rival by 2.089 seconds, and adding 10 points to her lead in the standings. Jonnier took third, while Rachel Atherton (Commencal) crashed in training and just rolled out of the start gate before stopping, to give herself more recovery time. The British rider is still qualified for the final, since she is a protected rider.

